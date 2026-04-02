150 nejlepších citátů pro statusy na WhatsApp, které inspirují a baví

S více než 2,78 miliardami uživatelů je WhatsApp jedním z nejpopulárnějších způsobů komunikace na světě. A neexistuje lepší způsob, jak rychle zaujmout, než inspirativní a zábavný status. 💫
Od motivačních statusů na WhatsAppu až po nevážný humor – dobré citáty ve statusu na WhatsAppu mohou nastavit tón vašeho dne i pro lidi, kteří je uvidí. Ať už chcete přidat trochu pozitivní energie, zamyslet se nad životní lekcí nebo jednoduše naznačit svou dostupnost či náladu, silný citát může vašemu statusu dodat smysl.
V této sbírce 150 citátů najdete ty nejlepší způsoby, jak se vyjádřit na WhatsAppu. Tak se do toho pusťte a vyberte si citáty pro status na WhatsAppu, které osloví vás i vaše okolí!✨🌟
Typy citátů pro statusy na WhatsApp
Prozkoumejte různé typy citátů pro statusy na WhatsApp a najděte ta správná slova, která budou ladit s vaší náladou, stylem a poselstvím.
🌱 Citáty do statusu na WhatsApp o inspiraci
Inspirativní statusy na WhatsAppu, stejně jako citáty o týmové práci, mohou zvednout náladu. Vyberte si z těchto inspirativních citátů a začněte svůj den pozitivně:
1. Musíte být tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. — Mahátma Gándhí
2. Vždy se dívej směrem ke slunci a stíny budou za tebou. — Walt Whitman
3. Šťastný život nenajdete. Ten si vytvoříte. — Camilla Eyring Kimball
4. Špatná zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva je, že vy jste pilot. — Michael Altshuler
5. Váš talent určuje, co dokážete. Vaše motivace určuje, kolik jste ochotni udělat. Váš přístup určuje, jak dobře to uděláte. — Lou Holtz
6. Začněte tam, kde jste. Využijte to, co máte. Dělejte, co můžete. — Arthur Ashe
7. Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: Co se počítá, je odvaha pokračovat. — Winston Churchill
8. Nesledujte hodiny; dělejte to, co ony. Pokračujte dál. — Sam Levenson
9. Věřte, že to dokážete, a máte polovinu cesty za sebou. —Theodore Roosevelt
10. Chovejte se, jako by to, co děláte, mělo význam. Protože má. — William James
11. Nikdy nejste příliš staří na to, abyste si stanovili další cíl nebo snili nový sen. — C. S. Lewis
12. Minete 100 % střel, které nevystřelíte. — Wayne Gretzky
13. Dělejte, co můžete, s tím, co máte, tam, kde jste. — Theodore Roosevelt
14. Úspěch je součtem malých úsilí, opakovaných den za dnem. — Robert Collier
15. Pokud chcete něco, co jste nikdy neměli, musíte být ochotni udělat něco, co jste nikdy neudělali. — Thomas Jefferson
16. Nemusíte být skvělí, abyste mohli začít, ale musíte začít, abyste byli skvělí. — Zig Ziglar
17. Nečekejte. Nikdy nebude ten správný čas. — Napoleon Hill
18. Nemá smysl vracet se do včerejška, protože tehdy jsem byl jiným člověkem. ― Lewis Carroll
19. Nemůžete žít svůj život pro ostatní. Musíte dělat to, co je správné pro vás, i když to ublíží někomu, koho milujete. ― Nicholas Sparks
20. Dělejte to, co ve svém srdci cítíte jako správné – protože kritizováni budete tak jako tak. ― Eleanor Rooseveltová
21. Naděje je věc s křídly, která usedá v duši a zpívá melodii beze slov a nikdy nepřestává. ― Emily Dickinsonová
22. Příležitosti se znásobují, jakmile je člověk využije. — Sun Tzu
23. Nechoď tam, kam vede cesta, jdi místo toho tam, kde žádná cesta není, a zanech za sebou stopu. — Ralph Waldo Emerson
24. Buďte důvodem, proč se někdo usmívá. Buďte důvodem, proč se někdo cítí milován a věří v dobrotu lidí. ― Roy T. Bennett
Tip pro profesionály: Využijte AI nástroje k vymýšlení citátů do statusů na WhatsApp o životě, práci a čemkoli jiném.
😂 Vtipné citáty
Přidání trochy humoru do vašich citátů ve stavu WhatsApp, například vtipného memu nebo videa, vykouzlí lidem na tváři široký úsměv.
Zde je několik vtipných citátů do statusu na WhatsApp, díky kterým se vaši přátelé na WhatsApp budou vracet pro další dávku smíchu:
25. Říkají: „Jdi za svými sny“, tak jsem se vrátil do postele.
26. Pokud si myslíte, že nikoho nezajímá, jestli žijete, zkuste neplatit pár splátek za auto.
27. Kéž bych byl tak štíhlý jako moje trpělivost.
28. Mám přestávku na kávu – na zbytek života.
29. Já neklopýtám. Jen náhodně testuju gravitaci.
30. Říká se, že peníze mluví, ale ty moje jen mávají na rozloučenou.
31. Kéž bych měl v životě GPS, která by mi řekla „Otoč se“ pokaždé, když udělám špatné rozhodnutí.
32. Nebojte se, pokud plán A selže. V abecedě je ještě 25 dalších písmen.
33. Kéž by existovala aplikace, která by sledovala všechny aplikace, které jsem si stáhl a na které jsem zapomněl.
34. Dřív jsem jen prokrastinoval. Ale stal jsem se v tom tak dobrý, že jsem se stal profesionálem.
35. Jsem v něčem opravdu dobrý, dokud mě při tom nikdo nesleduje.
36. Nejsem líný; jsem v úsporném režimu.
37. Zdravý rozum je jako deodorant. Lidé, kteří ho potřebují nejvíc, ho nikdy nepoužívají.
38. Nehádám se; jen vysvětluji, proč mám pravdu.
39. Jablko denně odhání každého, pokud ho hodíte dostatečně silně.
40. Držím dietu z mořských plodů. Vidím jídlo a sním ho.
🤝 Citáty o lásce a přátelství
Citáty o lásce a přátelství zachycují vřelost blízkých vztahů a pouto, které spojuje lidi. Tyto citáty vám mohou pomoci vyjádřit vaše pocity:
41. Přítel je někdo, díky komu je snadné věřit v sebe sama.
42. Přátelství není o tom, koho znáte nejdéle; je o tom, kdo přišel a nikdy vás neopustil.
43. Někteří lidé přijdou do vašeho života a zanechají v něm tak krásnou stopu, že si sotva dokážete vzpomenout, jaké to bylo bez nich.
44. Skuteční přátelé jsou jako hvězdy; ne vždy je vidíte, ale víte, že tam vždy jsou.
45. Nejlepší přátelé jsou lidé ve vašem životě, díky kterým se smějete hlasitěji, usmíváte se zářivěji a žijete lépe.
46. Přítel je někdo, kdo zná píseň ve vašem srdci a dokáže vám ji zazpívat, když zapomenete slova.
47. Nejlepší přátelé dělají dobré časy ještě lepšími a těžké časy snazšími.
48. Přátelé nás zvednou, když upadneme, a pokud nás zvednout nemohou, lehne si k nám a chvíli nás poslouchají.
49. Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se nás zeptají, jak se máme, a pak počkají na odpověď.
50. Dobrý přítel je jako čtyřlístek: těžko se hledá a je štěstí ho mít.
51. Dobrý přítel zná všechny vaše nejlepší příběhy; nejlepší přítel je prožil s vámi.
52. Přátelství ovlivňuje život ještě hlouběji než láska. Láska riskuje, že se zvrhne v posedlost; přátelství není nikdy nic jiného než sdílení. ― Elie Wiesel
🌸 Citáty do statusu na WhatsApp o životě
Citáty o životě se dotýkají vzestupů i pádů, poučení, která jsme si odnesli, a momentů, které nás definují. Zveřejnění zamyšleného citátu o životě ve vašem statusu na WhatsApp připomene vašim kontaktům, že výzvy a vítězství jsou součástí univerzální cesty.
Tyto srdečné a skvělé citáty do statusu na WhatsAppu se dají použít i jako zprávy s přáním dobrého rána 🌞
53. Třemi slovy mohu shrnout vše, co jsem se o životě naučil: Život jde dál. – Robert Frost
54. Přijímej věci, ke kterým tě osud váže, a miluj lidi, s nimiž tě osud spojuje, ale dělej to z celého srdce. — Marcus Aurelius
55. Ať jsou tvé plány temné a neproniknutelné jako noc, a když se dáš do pohybu, dopadni jako blesk. — Sun Tzu
56. Dělejte to, co je správné, ne to, co je snadné, ani to, co je populární. ― Roy T. Bennett
57. Život není o čekání, až bouře přejde, ale o tom, naučit se tančit v dešti.
58. Ten, kdo má pro co žít, snese téměř cokoli. ― Friedrich Nietzsche
59. Nemůžeme změnit karty, které nám byly rozdány, ale můžeme změnit to, jak s nimi hrajeme. ― Randy Pausch
60. Žít je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí jen existuje, to je vše. — Oscar Wilde
61. Život je sled lekcí, které je třeba prožít, aby se daly pochopit. – Ralph Waldo Emerson
62. Tento život je takový, jaký si ho uděláš. Ať se děje cokoli, někdy to pokazíš, to je univerzální pravda. Ale to dobré na tom je, že si můžeš rozhodnout, jak to pokazíš. — Marilyn Monroe
63. Právě když si myslíte, že už to nemůže být horší, může. A právě když si myslíte, že už to nemůže být lepší, může. ― Nicholas Sparks
64. Tyto lesy jsou krásné, temné a hluboké, ale musím dodržet sliby a urazit ještě dlouhou cestu, než se uložím ke spánku. — Robert Frost
65. Každý z nás ztrácí něco, co je pro něj drahocenné. Ztracené příležitosti, ztracené možnosti a pocity, které už nikdy nezískáme zpět. To je součástí toho, co znamená být naživu. ― Haruki Murakami
🔥 Motivační citáty pro WhatsApp
Pokud potřebujete vdechnout energii svému statusu na WhatsApp, motivační citáty jsou tou správnou volbou.
Podívejte se na několik příkladů motivačních citátů do statusu na WhatsApp:
66. Náš život je takový, jaký si ho sami vytvoříme svými myšlenkami. ― Marcus Aurelius
67. Překonejte se, protože nikdo jiný to za vás neudělá.
68. Pokud se snažíte být někým, kým nejste, vždy selžete. Snažte se být sami sebou. Snažte se vypadat, chovat se a myslet jako vy. Snažte se být tou nejvěrnější verzí sebe sama. — Matt Haig
69. Jediný způsob, jak dosáhnout nemožného, je věřit, že je to možné.
70. Tajemstvím úspěchu je začít – Mark Twain
71. Čím tvrději na něčem pracujete, tím větší radost budete mít, až toho dosáhnete.
72. Zaměřte se na své silné stránky, ne na své slabosti. Zaměřte se na svůj charakter, ne na svou pověst. Zaměřte se na své požehnání, ne na své neštěstí. ― Roy T. Bennett
73. Nepřestávejte, když jste unavení. Přestaňte, až budete hotovi.
74. Buďte tak dobří, že vás nebudou moci ignorovat. — Steve Martin
75. Jediným omezením pro naše zítřejší úspěchy budou naše dnešní pochybnosti. — Franklin D. Roosevelt
76. Když máte chuť to vzdát, vzpomeňte si, proč jste s tím začali.
77. Každý odborník byl kdysi začátečníkem.
78. Nenechte, aby hluk názorů ostatních přehlušil váš vlastní vnitřní hlas. — Steve Jobs
79. Makaj, dokud se už nebudeš muset představovat.
80. Disciplína je mostem mezi cíli a úspěchem. — Jim Rohn
81. Nečekejte. Ten správný okamžik nikdy nepřijde. — Napoleon Hill
82. Ne každý den je možná dobrý, ale v každém dni je něco dobrého.
83. Nevzdávej to. Tvé budoucí já ti za to poděkuje.
84. Nebojte se začít znovu. Je to šance vybudovat tentokrát něco lepšího.
85. Nemusíte mít všechno promyšlené, abyste se posunuli dál.
86. Věřte v sílu slova „ještě“. Ještě jste to nezvládli.
87. Úspěch znamená mít rád sám sebe, mít rád to, co děláte, a mít rád způsob, jakým to děláte.
88. Právě teď máš v sobě vše, co potřebuješ, abys zvládl cokoli, co ti svět přinese.
🌟 Citáty podle ročních období a trendů
Roční období nejsou jen změny počasí – jsou to celé atmosféry. Zde je několik citátů do statusu na WhatsApp pro každé roční období a každou náladu:
89. Nechť ti jaro připomene, že růst vyžaduje čas.
90. Stejně jako po zimě rozkvétají květiny, tak i my rozkvétáme po překonání výzev.
91. Země se směje v květinách, a my bychom měli také.
92. Nejkrásnější změny přicházejí pomalu, stejně jako první jarní květy.
93. Jaro je důkazem toho, že i ty nejtvrdší zimy mohou vést k nejjasnějším začátkům.
94. Když svítí slunce, nechte své starosti rozplynout.
95. Ať je každý východ slunce připomínkou nových příležitostí.
96. Listy opadávají, ale stromy stojí pevně – a my také.
97. Nejtemnější noci přinášejí nejjasnější hvězdy.
98. Okamžiky pominou, ale vzpomínky založené na smysluplných činech zůstávají.
99. I po těch nejsilnějších bouřích následují chvíle klidu.
100. V hlubokém tichu zimy naslouchejte šepotu naděje.
101. Stejně jako podzimní listí, i my se někdy musíme odpoutat, abychom mohli růst.
102. Útulné dny, teplé nápoje a dobrá nálada – vítej, podzime!
103. Každý západ slunce je pozvánkou k tomu, abyste se resetovali a zítra začali nanovo.
104. Ať je vděčnost sklizní vašeho srdce v této sezóně.
105. S zimou přichází teplo blízkých.
106. Nadechněte se čerstvého vzduchu; vydechněte starosti.
107. Ať jsou vaše svátky plné radosti a smíchu.
108. Ať vám zimní klid přinese mír a novou jasnost.
109. Život je jako roční období – každé z nich přináší svou krásu a poučení.
110. Na teplé svetry a srdce otevřená jako obloha.
111. Na jaře rozkvétáme, na podzim se loučíme. Život potřebuje obojí.
112. Nechte svou duši rozkvétat v rytmu každé roční doby.
113. Stejně jako zimní sníh, i ty nejtišší okamžiky jsou někdy ty nejsilnější.
114. Přijměte změnu; je to stejně přirozené jako padající listí.
115. Letní noci a hvězdná obloha nám připomínají jednoduché radosti života.
116. Kouzlo jara spočívá v barvách, které zima skryla.
117. Žijte na slunci, plavte v moři, napijte se čerstvého vzduchu.
118. Jasná světla a chladné noci – krása zimy spočívá v kontrastu.
119. Nový začátek je vždy jen jednu sezónu daleko.
120. Když se svět zpomalí, najděte radost v malých radovánkách života.
🌈 Povzbuzující citáty
Nikdy nevíte, jestli se někdo z vašich kontaktů necítí dobře. Tyto povzbuzující citáty na WhatsApp budou silnou připomínkou toho, že slunce je hned za rohem:
121. Každá bouře jednou přestane pršet.
122. Uzdravení vyžaduje čas, ale to platí i pro ty nejlepší věci.
123. Jsi silnější, než se právě teď cítíš.
124. I ta nejtemnější noc skončí úsvitem.
125. Dnes bolest, zítra síla.
126. Zlomená srdce stále bijí.
127. I jeden malý krok je pokrok.
128. Pusťte to, co bolí, a udělejte místo pro to, co léčí.
129. Někdy je pocit zlomenosti prvním krokem k uzdravení.
130. Hvězdy potřebují tmu, aby mohly zářit.
131. Bolest nebude trvat věčně; přicházejí lepší dny.
132. Pokračujte; je v pořádku jít na to pomalu.
133. Smutek je jen jedna kapitola, ne celý příběh.
134. Síla roste v tichých chvílích.
135. Máš právo si odpočinout, ale ne to vzdát.
136. Mraky nemohou zakrývat slunce navždy.
137. Uzdravování je chaotické, ale už se k tomu blížíš.
138. Tvé srdce se z toho učí růst.
139. Rány se časem promění v moudrost.
140. Bolest, kterou dnes cítíš, posiluje tvou odolnost.
141. Nechte své srdce, ať se v klidu uzdraví.
142. Každá jizva vypráví příběh o přežití.
143. Lepší dny začínají trpělivostí.
144. Díky tomu se učíš být silnější.
145. Je v pořádku, když není všechno v pořádku – uzdravování přichází po vlnách.
146. Naděje šeptá i v tichu.
147. Jednoho dne se tato tíha promění v mír.
148. Ať dnešní slzy zalévají sílu zítřka.
149. Slunce zapadá, ale zase vychází.
150. I ve smutku dochází k růstu.
Jak vybrat správný citát do statusu
S výběrem ze stovek citátů může být nalezení toho pravého docela oříšek.
No, tady je to, co máme na mysli 👇
1. Přizpůsobte si náladu
Váš status na WhatsAppu určuje vaši náladu. Nejlepší citáty do statusu na WhatsAppu jsou ty, které ladí s vaší náladou.
Citát by měl odrážet vaše smýšlení 🧠 →
- Pro motivativní den: „Sněte ve velkém, pracujte tvrdě a nikdy nepřestaňte věřit v sebe sama.“
- Pro pohodový den: „Dnešní nálada: káva, pohoda a pořádná porce smíchu!“
Skutečnou výzvou je však „plánování“, zejména pokud chcete svůj citát doplnit obrázkem, GIFem nebo videem.
2. Přizpůsobte svůj citát svému publiku
Používejte různé typy citátů, abyste navázali kontakt s různými lidmi ve vašem seznamu kontaktů.
Například emotivní citáty a roztomilé statusy se hodí pro lidi, kteří vás osobně znají. Motivační citáty však udělají zázraky, pokud mezi vaše publikum patří kolegové, odborníci na produktivitu a manažeři.
3. Ať je to relevantní
Místo zveřejňování podobných citátů ve svém statusu na WhatsApp se zaměřte na různé trendy, aniž byste ztratili kontakt se svým USP.
Jak aktualizovat svůj status na WhatsApp?
Aktualizace statusu na WhatsApp je jednoduchá. Zde je návod 👇
- Otevřete aplikaci WhatsApp
- Přejděte na kartu „Aktualizace“
- Otevřete aplikaci WhatsApp
- Přejděte na kartu „Aktualizace"
- Klepněte na ikonu „tužky" a vytvořte textový status na WhatsApp
- Klepněte na tlačítko se smajlíkem a přidejte emodži nebo GIF
- Klepněte na možnost „T" a vyberte písmo
- Klepněte na ikonu palety barev a vyberte barvu pozadí
- Klepněte a podržte ikonu mikrofonu a nahrajte hlasový status
- Chcete-li místo toho sdílet fotku nebo video, klepněte na ikonu fotoaparátu
- Klepnutím na tlačítko se smajlíkem můžete přidat emodži nebo GIFy
- Klepnutím na možnost „T“ vyberete písmo
- Klepnutím na ikonu palety barev vyberte barvu pozadí
- Klepněte a podržte ikonu mikrofonu, abyste nahráli hlasovou aktualizaci stavu
- Chcete-li místo toho sdílet fotografii nebo video, klepněte na ikonu fotoaparátu
- Upravte nebo přidejte popisek k vaší fotce, videu nebo GIFu podle potřeby
- Klepnutím na ikonu samolepky přidáte do WhatsApp samolepku, polohu nebo čas
- Jakmile je aktualizace statusu hotová, stiskněte tlačítko Odeslat a zveřejněte ji.
Komunikace s přáteli prostřednictvím statusů
Zveřejňování citátů ve statusu WhatsApp může pozvat přátele do vašeho světa a podnítit zajímavé konverzace, veselé smíchy i tiché zamyšlení.
Kreativní způsoby, jak využít citáty ve statusu WhatsApp
S citáty ve statusu WhatsApp můžete dělat víc než jen psát a zveřejňovat! Můžete zahájit konverzace, sdílet vtipy pro zasvěcené a vytvářet vzpomínky. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:
1. Kombinujte citáty s osobními fotkami nebo videi
Místo toho, abyste nahráli obrázek s citátem, můžete svému sdělení dodat větší hloubku pomocí fotografie, kterou jste pořídili, nebo videa, které jste natočili.
📌Příklad: Pokud sdílíte fotku z cest, použijte text, který vystihuje atmosféru daného okamžiku, například „Honím se za západy slunce a velkými sny.“🌅
2. Vytvářejte tematické aktualizace statusu
Tematické aktualizace statusu jsou obsah podobný příběhu a sledují konkrétní téma v určitém časovém období. Zde je několik příkladů:
- Motivační pondělky: Zveřejněte motivační citáty spolu s fotkou ranní kávy a přidejte k nim popisek: „Velké sny začínají prvním krokem!“
- Zábavné pátky: Sdílejte vtipné citáty ve statusu na WhatsAppu s hravým memem. Citát jako „Tento víkend oficiálně v úsporném režimu!“ může pomoci navodit atmosféru pro pohodový víkend
- Throwback Thursdays: Zveřejněte starou fotku s citátem o životě. Je to skvělý způsob, jak ve vašem kruhu na WhatsApp vyvolat nostalgii.
„Za každou minutu strávenou organizováním získáte hodinu času.“ — Benjamin Franklin
Citáty ve statusu na WhatsAppu hodně vypovídají o našich myšlenkách, náladách a životech.
