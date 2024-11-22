Jak vypočítat a zvýšit retenci uživatelů

Procházíte zpětnou vazbu od uživatelů a jedna poznámka vás zaujme: „Aplikace se mi líbí, ale přál bych si, aby…“ Uvědomíte si, že to je přesně ten postřeh, který jste potřebovali.
Právě takovéto okamžiky, kdy nahlédnete do toho, co je pro uživatele skutečně důležité, tvoří základ pro silné strategie udržení zákazníků.
Zjistit, jak zvýšit retenci uživatelů, nemusí vždy znamenat přidání velkých, nápadných funkcí. Často jsou to malé, ale smysluplné změny – skryté v zpětné vazbě i chování uživatelů – které dělají rozdíl.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme způsoby, jak odhalit tyto důležité poznatky a proměnit je ve strategie, které zajistí, že se uživatelé budou vracet. 🔄
⏰ 60sekundové shrnutí
- Pokud vás zajímá, jak zvýšit retenci uživatelů, nástroje jako ClickUp vám mohou pomoci sledovat, měřit a zlepšovat úsilí v oblasti retence zákazníků díky svým funkcím, včetně cílů, dashboardů, automatizací, integrací a formulářů.
- Udržení uživatelů měří, jak dobře si podnik udržuje zájem uživatelů a jejich návratnost v průběhu času, což má přímý dopad na udržitelný růst.
- Mezi klíčové ukazatele retence uživatelů patří míra odchodu zákazníků a celková hodnota zákazníka (CLV).
- Vysoká retence uživatelů snižuje náklady na akvizici, zvyšuje příjmy a vytváří loajální zákazníky.
- Mezi účinné strategie pro zvýšení retence zákazníků patří optimalizace onboardingu, personalizace uživatelských zkušeností a pravidelné aktualizace funkcí.
Porozumění retenci uživatelů
Udržení uživatelů je schopnost podniku udržet si své zákazníky a zajistit, aby se k němu vraceli. Hraje klíčovou roli v udržitelném růstu, protože udržení stávajících zákazníků je často nákladově efektivnější než získávání nových.
Vysoká míra retence naznačuje, že uživatelé vnímají hodnotu vašeho produktu nebo služby, což má přímý dopad na dlouhodobý úspěch.
Při učení se, jak zvýšit retenci uživatelů, vám pomůže několik klíčových metrik, které měří retenci uživatelů a hodnotí zdraví vašeho podnikání:
- Míra retence zákazníků (CRR): Tento ukazatel udává procento uživatelů, kteří pokračují v používání vašeho produktu po určitou dobu. Pokud jste například začali se 100 uživateli a po měsíci jich zůstalo 75, vaše míra retence je 75 %.
- Míra odchodu zákazníků: Měří procento uživatelů, kteří přestanou používat váš produkt v daném časovém období. Míra odchodu zákazníků ve výši 25 % znamená, že jste ztratili 25 % svých uživatelů, což signalizuje potřebu zlepšit úsilí v oblasti retence.
- Celková hodnota zákazníka (CLV): Odhaduje, kolik zákazník utratí během celého období, kdy bude využívat vaši značku. Pokud si například uživatel předplatí vaši službu za 10 dolarů měsíčně na 12 měsíců, jeho CLV je 120 dolarů.
- Net Promoter Score (NPS): NPS měří loajalitu zákazníků tím, že se ptá, jaká je pravděpodobnost, že uživatelé doporučí váš produkt. Pokud například 60 % respondentů udělí skóre 9–10 (propagátoři) a 10 % udělí skóre 0–6 (kritici), vaše NPS bude 50 %. Vysoké NPS odráží vysokou spokojenost zákazníků.
- Aktivní uživatelé (DAU/MAU): Počet denně aktivních uživatelů (DAU) a měsíčně aktivních uživatelů (MAU) ukazuje, kolik uživatelů aktivně využívá váš produkt. Pokud máte 500 uživatelů denně a 2 000 uživatelů měsíčně, vaše DAU a MAU budou 500, respektive 2 000.
- Míra opakovaných nákupů: Sleduje, jak často se zákazníci vrací, aby provedli další nákupy. Pokud například 40 ze 100 zákazníků provede druhý nákup, vaše míra opakovaných nákupů je 40 %.
Proč je udržení uživatelů důležité
Udržení uživatelů je klíčovým faktorem dlouhodobého úspěchu jakéhokoli produktu nebo služby.
Když se uživatelé stále vrací, znamená to, že v tom, co nabízíte, nacházejí hodnotu, ať už díky konzistentnímu výkonu, uspokojování potřeb nebo pozitivní zkušenosti.
Vysoká míra retence zákazníků snižuje náklady na marketing a akvizici, protože podniky nemusí utrácet tolik za to, aby přilákaly zpět uživatele. Zvyšují také CLV, což znamená vyšší příjmy bez neustálého hledání nových zákazníků.
V konečném důsledku retence uživatelů zlepšuje loajalitu zákazníků a mění uživatele v zastánce, kteří s větší pravděpodobností doporučí vaši značku dalším lidem.
Udržení uživatelů vs. odchod uživatelů
Udržení uživatelů a jejich odchod jsou dvě strany jedné mince. Udržení měří, jak dobře si udržujete uživatele, zatímco odchod ukazuje, kolik jste jich ztratili. Zde je jejich srovnání:
|Metrika
|Udržení uživatelů
|Odchod zákazníků
|Definice
|Procento uživatelů, kteří pokračují v používání vašeho produktu
|Procento uživatelů, kteří přestanou používat váš produkt
|Cíl
|Zvyšte počet vracejících se uživatelů
|Snižte počet ztracených uživatelů
|Zaměření
|Zlepšení zapojení a spokojenosti
|Identifikace důvodů, proč uživatelé odcházejí
|Vliv na růst
|Vede k udržitelnému a nákladově efektivnímu růstu
|Signalizuje potřebu zlepšení produktu nebo služby
🔑 Klíčový poznatek:
Naše zákazníky vnímáme jako pozvané hosty na večírek, kde my jsme hostitelé. Naším každodenním úkolem je zlepšovat všechny důležité aspekty zákaznické zkušenosti.
Co se považuje za dobrou míru retence?
Dobrá míra retence zákazníků závisí na odvětví a typu nabízeného produktu nebo služby.
Například v odvětví SaaS se míra retence 85 % nebo vyšší považuje za silnou, zatímco e-commerce podniky mohou považovat za dobrou míru retence 40–60 %, v závislosti na životním cyklu produktu.
Je důležité porovnávat míru retence zákazníků s benchmarky v oboru, ale nejdůležitější je postupně zlepšovat vlastní výsledky.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li měřit úspěch zákazníků SaaS, zaměřte se na metriky, jako je přijetí produktu, frekvence používání a spokojenost zákazníků (CSAT).
Strategie pro zvýšení retence uživatelů
Získat uživatele je jedna věc, ale udržet si je je teprve to pravé umění. Zde je několik strategií, které vám pomohou zvýšit retenci klientů, pokud hledáte nejlepší způsoby, jak zvýšit retenci uživatelů. 📈
1. Optimalizace onboardingu
První zkušenost uživatelů s vaším produktem je klíčová. Optimalizace onboardingu pomáhá uživatelům rychle pochopit, jak maximalizovat hodnotu, kterou váš produkt nabízí.
Hladký proces zapojení nových uživatelů snižuje tření a zvyšuje šanci, že se uživatelé vrátí.
Zaměřte se na srozumitelnost a jednoduchost. Proveďte uživatele základními funkcemi, aniž byste je zahlcovali. Použijte popisky, výukové programy v aplikaci a krátká videa k zdůraznění klíčových funkcí. Cílem je pomoci uživatelům cítit se při používání aplikace sebejistě, což zvýší pravděpodobnost, že ji budou používat i nadále.
Navíc při registraci požadujte co nejméně informací. Snížení počtu polí a kroků pomáhá zlepšit konverzi a snižuje pravděpodobnost odchodu uživatelů.
📖 Přečtěte si také: Zákaznická zkušenost vs. uživatelská zkušenost: klíčové rozdíly
2. Personalizace a segmentace uživatelů
Standardní přístupy ne vždy fungují, pokud jde o udržení zákazníků.
Personalizace a segmentace uživatelů vám umožní reagovat na jejich konkrétní potřeby, chování a preference, díky čemuž se budou cítit oceněni a pochopeni.
Segmentujte uživatele na základě jejich aktivity nebo chování.
Například oddělení skupin nových uživatelů, aktivních uživatelů a těch, kteří se v poslední době nezapojili, umožňuje cílenější komunikaci. Přizpůsobení vašich zpráv a obsahu každé skupině může zvýšit zapojení.
Nabízejte personalizovaná doporučení na základě předchozího chování nebo preferencí. Čím více bude váš produkt působit jako šitý na míru každému uživateli, tím větší je pravděpodobnost, že vám zůstanou věrní.
📌 Příklad: Spotify přizpůsobuje zážitky jednotlivým uživatelům pomocí playlistů jako „Discover Weekly“ a „Release Radar“, které nabízejí doporučení na základě poslechových návyků. Funkce jako „Spotify Wrapped“ zdůrazňují osobní hudební preference, zatímco aktualizace o nových vydáních a událostech udržují obsah aktuální.
3. Pravidelné aktualizace funkcí a přidávání obsahu s přidanou hodnotou
Produkt, který se nevyvíjí, riskuje, že zestárne.
Pravidelné aktualizace udržují zájem uživatelů a posilují dojem, že se váš produkt neustále zlepšuje. Zaměřte se na vylepšování stávajících funkcí, řešení problémů uživatelů a přidávání nových funkcí, které zlepšují uživatelský zážitek.
Obsah, jako jsou blogové příspěvky, návody nebo informace o nových funkcích, může udržet zájem uživatelů. Zajistěte, aby byl obsah relevantní pro potřeby uživatelů a přinášel hmatatelnou hodnotu. Věnujte pozornost zpětné vazbě, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit, a vyřešili problémy, než povedou k odchodu uživatelů.
Pravidelné aktualizace signalizují, že kladete důraz na spokojenost uživatelů, což pomáhá zvýšit retenci zákazníků.
📌 Příklad: ClickUp vydává nové funkce a aktivně zapojuje uživatele prostřednictvím e-mailů, které tyto aktualizace oznamují, aby všichni byli v obraze. Uživatelům také dává možnost vyjádřit se tím, že jim umožňuje hlasovat o nových funkcích přímo prostřednictvím možnosti „Hlasovat o nových funkcích“ v jejich mobilní aplikaci.
4. Využívejte push notifikace a e-maily s rozvahou
Push notifikace a e-maily jsou při správném použití velmi účinnými nástroji.
Včasná a relevantní oznámení mohou uživatelům připomenout hodnotu vašeho produktu, aniž by byla rušivá.
V případě push notifikací zasílejte uživatelům důležité aktualizace, jako jsou speciální nabídky, aktualizace funkcí nebo připomenutí. Sledujte frekvenci zasílání, abyste uživatele nezahltili. Příliš mnoho notifikací může vést k tomu, že je uživatelé deaktivují nebo přestanou produkt vůbec používat.
E-maily jsou stejně účinné, pokud se používají pro personalizovanou komunikaci se zákazníky. Posílejte přizpůsobené zprávy, jako jsou aktualizace funkcí nebo doporučení založená na aktivitě uživatelů.
Každý e-mail musí poskytovat jasnou hodnotu a obsahovat silnou výzvu k akci.
📌 Příklad: Duolingo, aplikace pro výuku jazyků, zasílá push notifikace, které připomínají uživatelům, aby dokončili své denní lekce, a pomáhá jim tak držet se svých vzdělávacích cílů. Využívá také e-maily k zasílání personalizovaných aktualizací, jako jsou zprávy o pokroku nebo dosažení milníků, a motivuje tak uživatele k dalšímu učení.
🔑 Klíčový poznatek:
Existuje jen jeden šéf. Zákazník. A ten může propustit všechny ve společnosti, od předsedy představenstva až po nejnižšího zaměstnance, jednoduše tím, že utratí své peníze jinde.
5. Podporujte zpětnou vazbu a zapojení uživatelů
Zpětná vazba od uživatelů poskytuje cenné informace o tom, co se uživatelům líbí, co je frustruje a kde je možné provést zlepšení.
Povzbuzujte uživatele, aby poskytovali zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů, výzev v aplikaci nebo tlačítek pro zpětnou vazbu.
Reagování na zpětnou vazbu ukazuje uživatelům, že jejich názory jsou důležité. Když uvidí smysluplné změny vyplývající z jejich návrhů, budou pravděpodobněji loajální.
Komunikace s uživateli, ať už formou odpovědí na komentáře, uznáním zpětné vazby nebo zapojením do vývoje produktů, posiluje důvěru a pocit sounáležitosti.
📌 Příklad: Adobe Creative Cloud shromažďuje podněty prostřednictvím výzev v aplikaci, průzkumů a portálu pro zpětnou vazbu od zákazníků a často implementuje oblíbené návrhy do aktualizací. Podporuje také komunitu tím, že komunikuje s uživateli na sociálních médiích a prostřednictvím svého komunitního fóra, kde mohou uživatelé sdílet nápady a spojit se s odborníky Adobe.
6. Zavedení programu věrnostních výhod pro zákazníky
Program věrnosti zákazníků odměňuje uživatele za jejich trvalý zájem.
Nabídka pobídek, které uživatele osloví – jako jsou slevy, speciální přístup nebo exkluzivní obsah – může výrazně zvýšit retenci.
Věrnostní programy dávají uživatelům pocit, že jsou ceněni, a podporují jejich další aktivitu. Dobře funguje bodový systém, ve kterém uživatelé získávají odměny na základě používání nebo nákupů. Odměny v několika úrovních motivují uživatele k hlubšímu zapojení do vašeho produktu.
Tyto programy zvyšují retenci a pomáhají zlepšit celoživotní hodnotu, čímž vytvářejí výhodnou situaci jak pro vaši firmu, tak pro její stálé zákazníky.
📌 Příklad: Program Beauty Insider společnosti Sephora je vynikajícím příkladem účinného programu věrnosti zákazníků. Členové získávají body za každý nákup, které mohou vyměnit za exkluzivní odměny, jako jsou vzorky produktů a limitované edice.
🔍 Věděli jste?
Vracející se a spokojení zákazníci mají tendenci nakupovat častěji a utrácet více než noví zákazníci. Poté, co na vlastní kůži zažili hodnotu produktu nebo služby, jsou motivováni k tomu, aby se vraceli.
Sledování a měření úspěšnosti retence
Pokud jde o udržení uživatelů, je klíčové vědět, co funguje (a co ne). Sledování a měření úspěšnosti udržení vám poskytne jasný přehled o tom, jak uživatelé s vaším produktem v průběhu času pracují, a pomůže vám určit, jak zvýšit retenci uživatelů.
Pojďme si popovídat o nástrojích a technikách, které vám pomohou měřit to, na čem záleží, a doladit vaše strategie udržení zákazníků. 🧑🏫
Klíčové metriky pro měření retence
Pokud chcete zvýšit retenci uživatelů, potřebujete správné metriky a vědět, jak je vypočítat. Podívejme se, jak jednotlivé metriky měřit. 🧮
Míra retence zákazníků (CRR)
Výpočet CRR:
- Vyberte skupinu uživatelů (např. uživatele, kteří se zaregistrovali v lednu).
- Změřte počet uživatelů z této skupiny, kteří jsou po uplynutí daného období (například 30, 60 nebo 90 dnů) stále aktivní.
- Použijte tento vzorec:
Míra retence = (počet aktivních uživatelů na konci období / celkový počet uživatelů na začátku období) x 100
Míra odchodu zákazníků
Výpočet míry odchodu zákazníků:
- Zjistěte počet uživatelů, kteří přestali produkt používat v daném časovém období.
- Použijte tento vzorec:
Míra odchodu zákazníků = (Počet uživatelů ztracených během daného období / Celkový počet uživatelů na začátku období) x 100
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit model predikce odchodu zákazníků: Komplexní průvodce
Celková hodnota zákazníka (CLV)
Vypočítejte CLV pomocí tohoto vzorce:
CLV = Průměrný výnos na uživatele (ARPU) x Průměrná životnost uživatele
Znalost CLV vám umožní určit, kolik investovat do udržení zákazníků, a zajistit tak rozumné vynakládání zdrojů.
4. Net Promoter Score (NPS)
Výpočet NPS:
- Zeptejte se zákazníků na stupnici od 0 do 10, jak pravděpodobné je, že by doporučili váš produkt.
- Od procenta propagátorů (ti, kteří hodnotí 9–10) odečtěte procenta kritizujících (ti, kteří hodnotí 0–6).
NPS = % propagátorů – % kritizujících
5. Aktivní uživatelé (DAU/MAU)
Chcete-li vypočítat poměr DAU/MAU, změřte počet aktivních uživatelů denně (DAU) nebo měsíčně (MAU).
Poměr DAU/MAU = DAU / MAU
Poměr vyšší než 0,2 (nebo 20 %) naznačuje dobrou uživatelskou aktivitu.
6. Míra opakovaných nákupů
Výpočet míry opakovaných nákupů:
- Zjistěte počet zákazníků, kteří během daného období provedli více než jeden nákup.
- Vydělte to celkovým počtem zákazníků během stejného období.
Míra opakovaných nákupů = (počet opakovaných zákazníků / celkový počet zákazníků) x 100
Nástroje pro sledování retence uživatelů
Účinné sledování retence uživatelů vyžaduje správnou kombinaci nástrojů a technik. Pomáhají sledovat zapojení, identifikovat trendy a optimalizovat strategie, aby byla zajištěna dlouhodobá loajalita.
Prozkoumejme klíčové nástroje, počínaje softwarem ClickUp Customer Service Software, který je navržen tak, aby zlepšil retenci a zefektivnil procesy.
Cíle ClickUp
Sledování dlouhodobých cílů v oblasti retence začíná s ClickUp Goals. Pomohou vám definovat jasné cíle, ať už se snažíte snížit míru odchodu zákazníků, zvýšit počet aktivních uživatelů nebo zlepšit CLV.
S funkcí Cíle můžete snadno nastavit měřitelné cíle, sledovat pokrok a zajistit, aby vaše strategie udržení zákazníků zůstaly zaměřené a praktické.
Můžete si například stanovit cíl zvýšit míru opakovaných nákupů o 20 % v příštím čtvrtletí a propojit jej s příslušnými úkoly, aby váš tým pracoval na prioritách.
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp poskytují přehled klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti zákaznické zkušenosti v reálném čase, což vám pomáhá vizualizovat trendy a sledovat pokrok v udržení zákazníků.
Vlastní karty usnadňují výpočet a zobrazení grafů míry retence, trendů odchodu zákazníků a poznatků o zapojení zákazníků na jednom místě. Tento centralizovaný pohled zjednodušuje rozhodování a zajišťuje, že vaše strategie retence jsou založeny na datech.
Můžete například přidat kartu, abyste mohli sledovat vracející se uživatele v průběhu času nebo sledovat úspěch nedávné věrnostní kampaně.
Dashboardy ClickUp pro nás znamenají skutečný zlom, protože nyní máme přehled o tom, co se děje, v reálném čase. Můžeme snadno vidět, jaké práce jsme dokončili a jaké práce jsou právě v procesu.
Automatizace ClickUp
Konzistence je pro strategie udržení zákazníků zásadní a automatizace ClickUp zajišťuje, že pracovní postupy zůstanou standardizované, plynulé a efektivní.
Můžete automatizovat opakující se úkoly, jako je sledování neaktivních uživatelů nebo kategorizace zpětné vazby. Tím se minimalizuje manuální práce a váš tým se může soustředit na vytváření smysluplných uživatelských zkušeností.
Můžete například nastavit automatické zasílání upozornění na úkoly po termínu nebo přiřadit konkrétním členům týmu úkoly sledovat zpětnou vazbu.
Tyto malé vylepšení mají významný dopad na správu životního cyklu zákazníků.
Určitě to zjednodušilo naši produktivitu, a to z velké části díky všem různým integracím a ClickApps, které ClickUp nabízí. Automatizace, které nám usnadňují život a umožňují nám soustředit se na aktuální projekty, jsou pro nás i celou společnost opravdu přínosné.
Integrace ClickUp
Shromažďování zpětné vazby z více kanálů je nezbytné pro pochopení potřeb uživatelů a integrace ClickUp usnadňuje konsolidaci těchto dat.
Ať už se jedná o propojení s nástroji pro průzkumy, CRM nebo analytickými platformami, integrace vám umožní zefektivnit sběr a analýzu zpětné vazby.
Například integrace ClickUp s nástroji zákaznické podpory vám umožní zachytit zpětnou vazbu z ticketů nebo chatů, zatímco nástroje pro průzkumy mohou směrovat odpovědi uživatelů přímo do vašich pracovních postupů. Tento centralizovaný přístup zajišťuje, že žádná zpětná vazba nebude přehlédnuta.
Formuláře ClickUp
Sběr zpětné vazby od uživatelů by neměl být pro vás ani pro vaše uživatele nepříjemnou povinností.
Formuláře ClickUp usnadňují vytváření kanálů pro zpětnou vazbu, které se perfektně hodí do vašich pracovních postupů.
Řekněme, že uživatel navrhne novou funkci nebo poukáže na něco, co by rád změnil. Jeho zpětná vazba se okamžitě promění v úkol v ClickUp, který je připraven k posouzení a zpracování vaším týmem.
Žádné další kroky, žádné složité nástroje – pouze jasné informace, které vedou k lepším rozhodnutím.
💡 Tip pro profesionály: Z první ruky se dozvíte, jak vaše řešení pomohlo, což vám poskytne cenné poznatky a pomůže posílit vaši reputaci. Požádejte klienty o reference, které vám to usnadní.
Doporučené analytické nástroje
Zatímco ClickUp pokrývá provozní potřeby, specializované analytické nástroje poskytují hlubší vhled do chování uživatelů.
Zvažte tyto faktory pro měření retence:
- Google Analytics: Analyzujte chování uživatelů na webových a mobilních platformách.
- Mixpanel: Sledujte trendy v zapojení a identifikujte body, kde dochází k poklesu zájmu.
- Amplitude: Získejte informace o uživatelských cestách a interakcích s produkty.
- Hotjar: Porozumějte chování uživatelů pomocí heatmap, záznamů relací a průzkumů.
👀 Bonus: Vyzkoušejte software pro zákaznický úspěch, abyste mohli sledovat spokojenost zákazníků a proaktivně komunikovat s uživateli.
Časté chyby, kterým je třeba se při snaze o udržení uživatelů vyvarovat
I ty nejlepší strategie pro udržení uživatelů mohou selhat, pokud při učení se, jak zvýšit retenci uživatelů, uděláte zbytečné chyby.
Zde je několik běžných chyb, které mohou uživatele odradit. 📉
Ignorování zpětné vazby od uživatelů
Uživatelé často sdílejí cenné poznatky o svých potřebách a frustracích. Ignorování této zpětné vazby může vést k tomu, že se budou cítit nedocenění a odcizení od vašeho produktu.
Pravidelně sbírejte, analyzujte a reagujte na zpětnou vazbu, abyste uživatelům ukázali, že si ceníte jejich názorů.
🔑 Klíčový poznatek:
Prvním krokem k překonání očekávání vašich zákazníků je znát tato očekávání.
Přetěžování uživatelů oznámeními
Oznámení by měla informovat, ne iritovat. Neustálé upozornění na drobné aktualizace nebo irelevantní nabídky mohou uživatele zahlcovat, což vede k frustraci a opuštění aplikace.
Zaměřte se na kvalitu spíše než na kvantitu a zajistěte, aby každé oznámení mělo skutečnou hodnotu.
Neposkytování jasné hodnoty
Silná hodnotová nabídka pomáhá uživatelům pochopit, proč stojí za to věnovat vašemu produktu svůj čas. Pokud to není jasné, uživatelé mohou mít potíže rozpoznat výhody toho, že zůstanou.
Důsledně komunikujte jedinečné výhody svého produktu a plňte sliby.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li zlepšit orientaci na zákazníka, vždy po vyřešení problémů nebo provedení změn proveďte následnou kontrolu. Zeptejte se zákazníků, zda jsou s řešením spokojeni a zda potřebují ještě něco jiného, a dejte jim tak najevo, že vám na jejich spokojenosti záleží.
Neschopnost řešit technické problémy
Časté chyby, pády nebo pomalé načítání mohou otestovat trpělivost uživatelů. Pokud technické problémy zůstanou nevyřešeny, uživatelé mohou váš produkt úplně opustit.
Upřednostňujte rychlé řešení problémů, abyste si udrželi důvěru a spokojenost.
📖 Přečtěte si také: 10 bezplatných softwarů pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
Použijte ClickUp, abyste si udrželi své uživatele
Budování silné retence zákazníků není jednorázová záležitost, ale nepřetržitý proces udržování kontaktu se zákazníky, reagování na jejich potřeby a přizpůsobování se jejich zpětné vazbě.
Když se zaměříte na vytváření skutečné hodnoty pro ně, připravíte se na dlouhodobý úspěch.
Pokud chcete zvýšit retenci uživatelů nebo optimalizovat strategii udržení zákazníků, ClickUp vám může pomoci. Díky svým výkonným funkcím pro sledování cílů, automatizaci úkolů a sběr zpětné vazby ClickUp usnadňuje udržení zájmu a spokojenosti vašich uživatelů.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.