Kompletní průvodce výpočtem prognóz tržeb (s příklady)

Váš prodejní tým možná uzavírá obchody a plní cíle, ale bez plánu založeného na datech mohou být jeho snahy nekonzistentní a těžko měřitelné. V jednom čtvrtletí může podávat vynikající výkony, v dalším však může cíle minout a plýtvat cennými zdroji.
Právě v tom vám může prognóza tržeb pomoci udržet stabilní dynamiku. Přesná prognóza tržeb funguje jako křišťálová koule pro vaši firmu a předpovídá budoucí tržby. 🔮
Pomůže vám stanovit realistické cíle, efektivně alokovat zdroje a přizpůsobit strategie měnícím se podmínkám na trhu.
Jste připraveni zbavit svůj prodejní proces dohadů? Tento blogový příspěvek se zabývá různými metodami prognózování tržeb a uvádí příklady, které vašemu týmu pomohou udržet kurz k úspěchu.
Co je prognóza tržeb?
Prognóza tržeb předpovídá budoucí tržby za konkrétní období. Vychází z faktorů, jako jsou:
- Aktuální údaje o tržbách: K identifikaci vzorců a sezónnosti
- Trendy na trhu: Zvýraznění změn v chování spotřebitelů a vývoje v odvětví
- Historické výsledky: Odhalte, co fungovalo v minulosti, a pomozte si tak stanovit spolehlivé referenční hodnoty
Tyto prvky poskytují firmám podstatná data pro odhad tržeb u stávajících produktů, získávání nových zákazníků a registrací členů. Navíc mohou plánovat investice do nových produktů a služeb a efektivně alokovat zdroje pro růst.
Existují dva typy prognóz tržeb:
📌 Dlouhodobé prognózy: Vztahují se na období delší než jeden rok a opírají se o širší analýzu trhu a historická data. Pomáhají plánovat růst, stanovovat strategické prodejní cíle a alokovat zdroje na nové produkty a expanzi na trhu
📌 Krátkodobé prognózy: Předpovídejte budoucí tržby až na jeden rok na základě nejnovějších údajů a aktuální situace na trhu. Slouží jako vodítko při rozhodování o zásobách, personálním obsazení a marketingu
Proč potřebujete prognózu tržeb?
Zde je důvod, proč je prognóza tržeb klíčem k zajištění stabilního růstu:
- Stanovuje realistické cíle a kvóty: Vedení může na základě očekávaných tržeb stanovit dosažitelné cíle. To motivuje týmy jasnými a realistickými cíli a udržuje prodejní týmy soustředěné a produktivní bez zbytečného tlaku
- Poskytuje informace pro alokaci zdrojů a sestavování rozpočtu: Přesná prognóza pomáhá firmám alokovat zdroje – jako jsou personál, zásoby a marketing – tam, kde přinášejí nejlepší výsledky. To usnadňuje efektivní vynakládání prostředků a maximalizaci výnosů díky sladění rozpočtů s předpokládanými tržbami
- Pomáhá při řízení cash flow a plánování růstu: Dobře sestavená prognóza tržeb poskytuje přehled o očekávaných příjmech. To umožňuje firmám plánovat výdaje, spravovat provozní kapitál a připravovat se na potenciální příležitosti k růstu bez finančního zatížení
Jak vypočítat prognózu tržeb?
Vedoucí prodeje obvykle vytvářejí prognózu prodeje, aby stanovili cíle pro své obchodní zástupce. Je to však také účinný nástroj pro:
- Vedení společnosti při plánování rozpočtů
- Marketingové týmy stanovují cíle v oblasti akvizice
- Podnikatelé, kteří chtějí přilákat investory
- Majitelé malých podniků při přijímání klíčových provozních rozhodnutí
Zde se dozvíte, jak vypočítat prognózu tržeb a získat jasný přehled o svých finančních a provozních kapacitách do budoucna.
Vzorec pro prognózu tržeb
Ačkoli neexistuje univerzální vzorec pro prognózy tržeb, tento jednoduchý vzorec může být vaším výchozím bodem:
🎯 Prognóza tržeb = (průměrná prodejní cena) x (očekávaný počet prodejů)
Řekněme, že prodáváte předplatné softwaru, které stojí 500 $ ročně, a očekáváte, že v nadcházejícím čtvrtletí prodáte 200 předplatných. K výpočtu prognózy tržeb pro dané čtvrtletí můžete použít vzorec:
Prognóza tržeb = 500 x 200 = 100 000
Tato metoda je užitečná pro předpovídání celkových tržeb, pokud máte stabilní cenový model a můžete odhadnout počet prodaných kusů.
Můžete také použít následující vzorec:
🎯 Roční prognóza tržeb = Dosavadní celkové tržby + předpokládané tržby za zbývající část roku
Tento přístup poskytuje komplexnější pohled tím, že zohledňuje potvrzené i potenciální tržby za daný rok.
Běžné metody prognózování tržeb s příklady
Podniky se liší velikostí, odvětvím a tržními podmínkami, a proto neexistuje jediná metoda prognózování tržeb, která by vyhovovala všem.
Výběr správné metody závisí na faktorech, jako jsou:
- Velikost podniku a odvětví
- Dostupné údaje a nástroje
- Složitost prodejního cyklu
S tímto na paměti se podívejme na některé z nejběžnějších metod prognózování tržeb.
1. Historická data o tržbách
Prognóza na základě historických údajů o tržbách využívá minulé tržby k předpovědi budoucího výkonu, přičemž předpokládá, že budoucí tržby budou následovat podobné trendy. Je účinná pro podniky se stabilními trhy a produkty, ale může být méně spolehlivá pro nové nebo rychle se měnící odvětví.
Takto to funguje:
- Analyzujte záznamy o tržbách za určité období (např. za uplynulé měsíce nebo roky)
- Identifikujte trendy, sezónnost a vzorce
- Využijte tato data pro budoucí prognózy tržeb za předpokladu, že tržní podmínky zůstanou neměnné
Zde je například historická data o tržbách knihkupectví za jeden rok:
|Měsíc
|Tržby ($)
|Zjištěný trend
|Leden
|10 000
|Pokles tržeb po svátcích, stabilní oživení
|Únor
|11 000
|Stabilní růst, vydání nových knih
|Březen
|12 500
|Sezónní nárůst (propagační akce na knižním veletrhu)
|Duben
|11 200
|Návrat k stabilnímu růstu
|Květen
|13 000
|Nárůst díky trendům v letním čtení
|Červen
|15 000
|Měsíc s nejvyššími tržbami (promoce, letní výprodeje)
|Červenec
|14 500
|Mírný pokles, letní útlum
|srpen
|13 500
|Nárůst v období návratu do školy
|Září
|12 800
|Stabilní tržby, začátek školního roku
|Říjen
|13 500
|Nárůst díky podzimním novinkám
|Listopad
|16 000
|Předvánoční shon (začíná sezóna dárků)
|Prosinec
|18 000
|Vánoční nárůst tržeb (nákupy dárků)
Na základě této analýzy obchod zjistí, že:
- V listopadu a prosinci dochází k nárůstu tržeb, přičemž prosinec dosahuje vrcholu díky nákupům dárků
- Březen a červen jsou silné měsíce, poháněné knižními veletrhy a promocemi
- Únor, květen a září vykazují stabilní růst díky vydávání nových knih, letním trendům a nabídkám spojeným se začátkem školního roku
- V červenci dojde k mírnému poklesu, než se tržby v srpnu opět zvednou
Na základě těchto poznatků může knihkupectví v prosinci navýšit zásoby oblíbených dárkových předmětů a v květnu přizpůsobit marketingové strategie tak, aby využilo letní čtenářskou sezónu.
2. Prognózy založené na pipeline
Tento proces prognózování tržeb využívá data z prodejního kanálu společnosti k předpovědi budoucích výnosů. Zaměřuje se na aktivní obchody, jejich fázi v prodejním cyklu, pravděpodobnost uzavření a další klíčové ukazatele, jako je „hodnota obchodu“ a „časový harmonogram“.
Tento přístup poskytuje přehled o tržbách v reálném čase a pomáhá upravovat prognózy v závislosti na vývoji obchodů. Takto to obvykle funguje:
- Shromážděte data o všech obchodních příležitostech v přípravě, od potenciálních zákazníků až po téměř uzavřené obchody
- Přiřaďte každé transakci pravděpodobnost uzavření na základě její fáze (např. potenciální zákazník, nabídka, vyjednávání, uzavření)
- Vypočítejte váženou hodnotu každé transakce pomocí jejího procenta pravděpodobnosti
- Sečtěte vážené hodnoty a vytvořte prognózu tržeb
Podívejme se na příklad prognózy tržeb softwarové společnosti využívající metodu prognózování pomocí pipeline:
|Klient
|Hodnota obchodu ($)
|Fáze prodeje
|Pravděpodobnost uzavření obchodu (%)
|Vážená hodnota ($)
|A
|35 000
|Úvodní schůzka
|10 %
|3 500
|B
|100 000
|Návrh odeslán
|40 %
|40 000
|C
|50 000
|Ukázka produktu
|60 %
|30 000
|D
|200 000
|Vyjednávání
|80 %
|160 000
|E
|120 000
|Smlouva odeslána
|90 %
|108 000
Sečtením všech vážených hodnot získáme celkový předpokládaný výnos ve výši 341 500 $.
Díky této prognóze může obchodní tým alokovat zdroje, vylepšovat strategie a sladit prodejní kapacity s příležitostmi, aby bylo možné efektivně plnit cíle.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu prodejního funnelu k centralizaci údajů o obchodech a automatickému výpočtu vážených hodnot. To vám umožní rychle identifikovat obchody s vysokou prioritou a upravit strategie na základě pravděpodobnosti jejich uzavření.
3. Průzkum trhu
Průzkum trhu poskytuje přímý vhled do preferencí zákazníků, konkurence a poptávky na trhu. Je ideální pro firmy, které uvádějí na trh nové produkty nebo vstupují na nové trhy, orientují se v konkurenčním prostředí nebo sezónní poptávce a analyzují ekonomické, sociální nebo environmentální dopady na tržby.
Například společnost, která uvádí na trh novou řadu bio kávy, zjistí:
- Rostoucí trend směrem k ekologickým a udržitelným produktům, zejména mezi mileniály dbajícími o své zdraví
- Klíčoví konkurenti, jako je Starbucks a místní značky, již na trhu s bioprodukty působí, ale postrádají udržitelné obaly
- Zvýšené výdaje spotřebitelů na prémiové produkty z etických zdrojů
Na základě těchto poznatků uvádíme odhad potenciálních prodejů a tržeb, přičemž cena za jednu jednotku je 15 dolarů:
|Segment zákazníků
|Úroveň zájmu
|Průměrná velikost objednávky
|Předpokládaný podíl na trhu
|Odhadované měsíční tržby (kusy)
|Odhadované měsíční tržby ($)
|Mileniálové dbající o své zdraví
|Vysoká
|2 kusy
|30 %
|15 000
|225 000 $
|Ekologicky uvědomělí spotřebitelé
|Středně vysoká
|1. 5 kusů
|20 %
|10 000
|150 000 $
|Milovníci prémiové kávy
|Medium
|2 kusy
|10 %
|5 000
|75 000 $
|Obecná skupina konzumentů kávy
|Nízká
|1 kus
|5 %
|2 500
|37 500 $
|Celkem
|–
|–
|65 %
|32 500
|487 500 $
To pomáhá společnosti plánovat výrobu, marketingové strategie a řízení zásob tak, aby uspokojila očekávanou poptávku v každém segmentu trhu.
4. Názor odborníka
Tento přístup se opírá o znalosti odvětví, zkušenosti a porozumění chování zákazníků ze strany odborníků na prodej, aby bylo možné předpovědět budoucí tržby.
Je to výhodné na nových trzích, při uvádění produktů na trh nebo v případě omezených historických dat – zejména v rychle se měnících odvětvích, jako je technologie nebo móda, kde se poptávka spotřebitelů může nepředvídatelně měnit.
Odborníci často upravují prognózy na základě velikosti obchodu, míry uzavření a délky prodejního cyklu. Podívejme se, jak na to:
|Faktor
|Vliv na názor odborníků
|Příklad s číselnými údaji
|Objem obchodu
|Odborníci přikládají větší váhu prognózám u větších obchodů se silným závazkem ze strany klienta
|Vedoucí prodeje zvyšuje pravděpodobnost uzavření obchodu v hodnotě 500 000 dolarů ze 40 % na 70 %, protože klient absolvoval čtyři technické revize a požádal o formální nabídku.
|Míra uzavření obchodů
|Míra uzavření obchodů se upravuje na základě nejnovějších trendů, propagačních akcí nebo změn v atraktivitě produktu
|U produktu s historickou mírou uzavření obchodu 25 % předpovídá obchodní manažer míru uzavření 35 % díky pozitivní zpětné vazbě na nedávnou aktualizaci.
|Délka prodejního cyklu
|Odborníci zvažují, zda se obchody uzavřou dříve nebo později než je průměrná délka cyklu, a to na základě chování zákazníků
|U obchodu, který se nachází ve čtvrtém měsíci šestiměsíčního cyklu, odborník předpovídá s 80% pravděpodobností rychlejší uzavření obchodu poté, co klient požádal o rychlejší dodávky a naplánoval interní schůzky s rozhodovacími osobami.
Výpočet prognóz tržeb je jedna věc, ale jejich správa a sledování v reálném čase může být náročné. Právě proto potřebujete komplexní software pro prognózy tržeb, který vám pomůže tento proces zefektivnit.
Zlepšete své prognózy tržeb s ClickUp
ClickUp je robustní platforma pro řízení projektů, která umožňuje prodejním týmům spravovat, sledovat a upravovat prognózy díky aktualizacím v reálném čase, funkcím pro správu úkolů a přizpůsobitelným dashboardům.
Platforma ClickUp pro řízení prodejních projektů vám pomůže efektivně spravovat prodejní kanály a analyzovat výkonnost, zajistí přesné prognózy tržeb a udrží týmy na jedné vlně, pokud jde o cíle.
Díky centralizovaným a snadno dostupným informacím v ClickUp mohou prodejní týmy stanovit priority a budovat udržitelné prodejní procesy.
Tento komplexní nástroj vám umožní:
- Automatizujte aktualizace stavu a priority v průběhu postupu potenciálních zákazníků v prodejním procesu, aby měli všichni zúčastnění vždy přehled o aktuálním stavu
- Vytvořte si kontrolní seznamy, abyste rozdělili složité prodejní procesy na jednoduché úkoly, a přiřaďte je členům týmu pomocí vlastních značek a štítků s prioritami
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase pomocí ClickUp Docs a analyzujte historická data o tržbách, tržní trendy atd.
Kromě toho CRM od ClickUp umožňuje týmům přehledně sledovat každou fázi prodejního procesu díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením, jako jsou kanbanové tabule a seznamy. Pokud se tedy významná část obchodů nachází v závěrečných fázích, může to naznačovat nárůst očekávaných tržeb v nadcházejícím čtvrtletí.
ClickUp Automations zajišťuje plynulý průběh činností ve všech fázích prodejního procesu tím, že automaticky přiřazuje úkoly, spouští aktualizace stavu a nastavuje prioritní upozornění pro potenciální zákazníky, kteří vyžadují okamžitou pozornost.
Například když se obchod dostane do finální fáze, ClickUp aktualizuje jeho stav a upozorní obchodního manažera, aby mu dal prioritu. Tím se v reálném čase upraví prognózy tržeb. Pokud se do této fáze dostane více obchodů, může obchodní tým rychle odhadnout objem očekávaných uzavřených obchodů, čímž se zlepší přesnost prognóz a alokace zdrojů.
Účinné prognózy prodeje do značné míry závisí na vizualizaci dat. I v tomto ohledu vám ClickUp pomůže. Prodejní týmy mohou pomocí dashboardů ClickUp sledovat metriky, které odhalují trendy v prodeji a úzká místa. Díky více než 50 přizpůsobitelným widgetům umožňují tyto dashboardy obchodním manažerům sledovat, jak rychle se obchody pohybují v prodejním procesu, což má přímý dopad na prognózy.
Pokud se například obchody ve fázi nabídky zpozdí, lze prognózu upravit s ohledem na potenciální zpomalení. Pokud se obchody uzavírají rychleji, lze prognózu tržeb zvýšit, aby odrážela rychlejší tempo.
A to nejlepší? ClickUp nabízí přizpůsobitelné šablony prodejních reportů, díky kterým je sledování výkonu hračkou. Díky šablonám pro měsíční tržby, stav prodejního procesu a prognózy tržeb mohou týmy rychle generovat reporty, které zdůrazní klíčové prodejní KPI, sledují trendy a odhalí úzká místa – a to vše bez nutnosti začínat od nuly.
Začněte s šablonou pro prognózu tržeb ClickUp a sledujte odhady tržeb. Nabízí komplexní přehled vašich prodejních cílů pro chytřejší rozhodnutí založená na datech.
Tato šablona obsahuje více než 17 vlastních polí, která vám pomohou sledovat klíčové kategorie prodeje. Plánování a sledování můžete dále zefektivnit pomocí následujících zobrazení:
- Celková prognóza tržeb: Získejte přehled o všech prodejních cílech
- Podle příležitosti: Sledujte tržby podle jednotlivých příležitostí a identifikujte obchody, u nichž je pravděpodobné uzavření
- Podle měsíců: Naplánujte si měsíční prodejní očekávání pro lepší alokaci zdrojů
Tento přehled v reálném čase vám pomůže vytvářet chytřejší prognózy tržeb a rychle přizpůsobovat strategie pro optimální růst.
Pokročilé techniky prognózování tržeb
Chcete předpovídat jako profesionál? Zde jsou dvě pokročilé techniky, které můžete zvážit, abyste posunuli své předpovědi tržeb na vyšší úroveň.
1. Prognózy časových řad
Analýza časových řad zkoumá data o prodejích za určité časové období s cílem odhalit skryté vzorce, trendy a vztahy. Využívá pokročilé statistické metody, jako jsou:
- Vyhlazování: Snižuje výkyvy a odhaluje základní trend
- Rozklad: Rozkládá trendy na složky, jako jsou sezónnost, cyklické vzorce a šum
- Prognózovací modely: Předpovídají budoucí tržby na základě těchto vzorců
Díky zohlednění minulých výsledků a potenciálních budoucích výkyvů v poptávce umožňuje analýza časových řad podnikům vytvářet přesnější prognózy založené na datech – něco, čeho základní metody nedokážou dosáhnout.
2. Regresní analýza
Tato statistická metoda se používá k pochopení vztahu mezi závislou proměnnou (například tržbami) a jednou nebo více nezávislými proměnnými (jako jsou výdaje na marketing, návštěvnost webových stránek nebo sezónnost). Pomůže vám zjistit, jak změny těchto nezávislých faktorů ovlivňují závislou proměnnou.
Podnik může například použít regresní analýzu k předpovědi tržeb na základě marketingových výdajů. Analýzou historických dat může zjistit, že s každým 10% nárůstem marketingových výdajů se tržby zvýší o 5 %.
Tyto informace pomáhají firmám plánovat budoucí rozpočty a optimalizovat marketingové aktivity pro lepší prodejní výsledky.
Posuňte své prognózy tržeb na vyšší úroveň s ClickUp
Prognózy tržeb pomáhají podporovat růst a informovaná rozhodnutí. Pomocí metod, jako jsou historická data, prognózy založené na pipeline, průzkum trhu nebo názory odborníků, mohou firmy předvídat trendy v tržbách, alokovat zdroje a stanovit dosažitelné cíle.
K efektivnímu sledování a správě prognóz tržeb potřebujete ten správný nástroj.
Díky softwaru pro řízení prodejních projektů umožňuje ClickUp obchodním zástupcům spravovat a sledovat potenciální zákazníky, vztahy se zákazníky a prodejní pipeline – vše na jednom místě. Navíc jeho univerzální šablony zjednodušují nastavení prodejních procesů a zajišťují, že týmy jsou organizované a sladěné.
A nejen to – intuitivní dashboardy platformy poskytují přehled o prodejních výsledcích v reálném čase. To umožňuje týmům přijímat rozhodnutí na základě dat a marketingové strategie přizpůsobovat za běhu.
