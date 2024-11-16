13 nejlepších alternativ Google Drive

Google Drive je oblíbeným cloudovým úložištěm pro miliardy lidí po celém světě a je snadné pochopit proč.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a hladké integraci s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Google Docs, Google Photos a Google Sheets, mají uživatelé k dispozici výkonné nástroje pro spolupráci, správu dokumentů a snadné sdílení. ✨
Jako někdo, kdo se na Google Drive spoléhá už roky, oceňuji jeho schopnost spravovat můj pracovní postup a zlepšovat týmovou spolupráci. Po vyzkoušení různých alternativ jsem však našel možnosti, které odpovídaly a často dokonce překonávaly schopnosti Google Drive.
Na základě svých osobních zkušeností a poznatků svého týmu v ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších alternativ Google Drive. Tyto možnosti mohou splnit vaše obchodní potřeby a zároveň nabídnout vylepšené zabezpečení a hodnotu.
V tomto příspěvku se podrobně podíváme na tyto bezpečné cloudové úložiště, zdůrazníme jejich jedinečné funkce, cenové struktury a to, jak mohou zlepšit proces sdílení souborů.
Pojďme na to! 💡
Co byste měli hledat v alternativě k Google Drive?
Výběr alternativy k Google Drive není jen jednoduché vyhledávání. Zde je několik tipů, jak si vybrat bezpečné cloudové úložiště, které bude vyhovovat vašim potřebám:
- Úložná kapacita: Ujistěte se, že nástroj nabízí dostatek cloudového úložného prostoru pro vaše současné i budoucí potřeby. Pokud pracujete s velkými soubory, hledejte řešení s velkorysým nebo neomezeným úložným prostorem.
- Bezpečnostní funkce: Vyberte si cloudové úložiště, které nabízí robustní bezpečnostní opatření, včetně šifrování a dvoufaktorové autentizace. Tyto funkce chrání vaše soubory a zabezpečují data před neoprávněným přístupem.
- Možnosti úložiště: Začněte s bezplatným tarifem, pokud je k dispozici, abyste si mohli vyzkoušet možnosti služby, než se zavážete k placenému tarifu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si službu s intuitivním rozhraním, které zjednodušuje organizaci vašich souborů a složek. Uživatelsky přívětivý design zkracuje dobu potřebnou k osvojení si služby, takže můžete začít rychle a efektivně.
- Možnosti zálohování a obnovy: Ověřte, zda služba poskytuje funkce zálohování a obnovy, které chrání před ztrátou dat v důsledku náhodného smazání nebo poškození.
- Cenová dostupnost: Projděte si cenové struktury a najděte řešení, které nabízí rovnováhu mezi cenovou dostupností a nezbytnými funkcemi, které potřebujete.
💡 Tip pro profesionály: Prozkoumejte některé triky pro Google Drive, které vám pomohou s organizací.
🎨 Uspořádejte soubory pomocí barevně označených složek pro rychlou vizuální identifikaci.
🌍 Nastavte si offline přístup, abyste mohli pracovat na svých dokumentech kdykoli a kdekoli.
📄 Vytvářejte šablony pro opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci ve svých projektech.
🔔 Nastavte si oznámení o aktualizacích dokumentů, abyste byli informováni o změnách provedených ostatními.
🔍 Pomocí nástroje Prozkoumat můžete vyhledávat témata a shromažďovat informace přímo ve svém dokumentu.
13 alternativ k Google Drive
Zde je můj seznam 13 nejlepších bezpečných alternativ Google Drive, které nabízejí robustní zabezpečení bez kompromisů v oblasti uživatelsky přívětivých funkcí:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu souborů a spolupráci)
Pokud hledáte robustní alternativu k Google Drive, která vyhovuje vašim potřebám v oblasti úložiště a procesů spolupráce, ClickUp je vynikající volbou. Jako komplexní nástroj pro správu projektů zcela změnil způsob, jakým můj tým a já pracujeme. Je to více než jen správce úkolů, zefektivňuje vše od základního sdílení souborů až po složité pracovní postupy projektů.
Integrace ClickUp Google Drive
Integrace Google Drive do ClickUp byla pro můj tým zásadním zlomem. Díky této funkci integrace disku můžete snadno připojit soubory z Google Drive přímo ke svým úkolům a udržovat tak propojené relevantní dokumenty.
Ušetřili jsme nespočet hodin tím, že jsme soubory přetahovali do komentářů k úkolům nebo je připojovali přímo k úkolovým kartám. Navíc můžete vytvářet dokumenty, tabulky nebo prezentace Google Docs a prohlížet si je v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Propojené vyhledávání
Další vynikající funkcí je ClickUp Connected Search, která vám umožňuje prohledávat všechny soubory v celém pracovním prostoru ClickUp, což usnadňuje vyhledávání souborů, úkolů a dokumentů.
A to nejlepší? Prohledává dokonce všechny připojené aplikace, včetně Google Drive. Pokud tedy mám soubory roztroušené po Google Drive, úkoly v ClickUp a konverzace ve Slacku, mohu pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp rychle najít konkrétní dokument uložený v Google Drive – a to vše bez přepínání mezi aplikacemi.
ClickUp Docs
Kromě toho ClickUp Docs posouvá tvorbu dokumentů a spolupráci týmů na novou úroveň. Jeho všestrannost – od wiki až po plány – z něj dělá výkonný nástroj pro správu souborů, který zvyšuje produktivitu a efektivitu týmové práce. Můj tým tuto funkci využívá k vytváření dokumentů s vloženými soubory, odkazy a widgety, což nám pomáhá realizovat nápady bez zpoždění.
Na ClickUp Docs se mi líbí, že neslouží jen k psaní – je plně integrován do správy úkolů. Můžete vytvářet databáze, propojovat dokumenty s úkoly, přiřazovat akce a vkládat soubory, jako jsou obrázky, dokumenty Google Drive, tabulky nebo poznámky z jednání, a mít tak vše přehledně uspořádané na jednom místě. Tato centralizace nám usnadňuje spolupráci a zajišťuje, že všichni mají přístup k potřebným informacím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte ClickUp s vašimi oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Asana a Google Drive, pomocí integrace ClickUp a vytvořte si jednotné pracovní prostředí.
- Komunikujte a spolupracujte se svým týmem přímo v rámci úkolů nebo projektů pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly efektivně a rozdělte projekty na menší kroky pomocí ClickUp Tasks.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp Automations, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Využijte předem připravené šablony ClickUp a rozjeďte projekty a úkoly, aniž byste museli začínat od nuly.
Omezení ClickUp
- Některé integrace mohou vyžadovat počáteční nastavení, které může být časově náročné.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena pracovního prostoru
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak vyčistit svůj Google Drive? Zde je několik strategií, které můžete použít:
📂 Vytvořte přehlednou strukturu složek, abyste soubory logicky roztřídili.
🏷️ Přejmenujte soubory pomocí jasných, popisných názvů, aby se snáze identifikovaly.
🗑️ Pravidelně kontrolujte a odstraňujte soubory, které již nepotřebujete, abyste uvolnili místo.
⭐ Označte důležité soubory hvězdičkou pro rychlý přístup a mějte tak své nejdůležitější dokumenty vždy po ruce.
2. Dropbox (nejlepší cloudové úložiště pro malé firmy)
Dropbox je jednou z nejstarších bezpečných cloudových úložišť v tomto seznamu a vyniká jako spolehlivá alternativa k Google Drive. Nabízí dvoufaktorové ověřování pro zvýšenou bezpečnost a automatickou synchronizaci zařízení, díky čemuž jsou vaše soubory vždy dostupné.
Funkce historie verzí pomáhá zabránit náhodné ztrátě důležitých změn, zatímco funkce Paper umožňuje vytvářet, upravovat a komentovat dokumenty ve spolupráci s vaším týmem. Často ji používám k organizaci projektových souborů a sdílení zdrojů s kolegy, protože uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje a zefektivňuje spolupráci.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Ukládejte a vyhledávejte dokumenty, fotografie a videa kdykoli a kdekoli.
- Udržujte své soubory aktualizované na všech zařízeních díky automatické synchronizaci.
- Zálohujte důležitá data a chraňte je před náhodným smazáním.
Omezení Dropboxu
- Bezplatný tarif nabízí pouze 2 GB úložného prostoru.
- Omezená historie verzí v bezplatném tarifu
Ceny Dropboxu
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 19,99 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 30 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 27 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
3. Box (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a správu podnikového obsahu)
Pokud chcete zcela změnit svůj systém správy obsahu, Box je skvělou alternativou k Google Drive. Jeho platforma založená na umělé inteligenci, Intelligent Content Cloud, zlepšuje bezpečnou spolupráci v celé vaší organizaci.
Podle mých zkušeností je Box nepostradatelný pro bezpečné spravování a sdílení souborů s mým týmem odkudkoli. Díky silné ochraně dat a nástrojům pro zvýšení produktivity je cenným přínosem pro každou firmu, která klade důraz na efektivitu a bezpečnost.
Nejlepší funkce Boxu
- Integrujte je s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Workspace (Google Docs) a Microsoft 365.
- Pomocí funkce eSignature můžete dokumenty podepisovat digitálně.
- Spravujte oprávnění uživatelů a úrovně přístupu pro změny souborů nebo komentáře.
Omezení služby Box
- Znatelná latence při nahrávání nových souborů zpomaluje sdílení a spolupráci.
- Někteří uživatelé hlásili, že mobilní aplikace je pomalá a často se zhroutí.
- Žádná možnost bezplatného vyzkoušení funkcí na podnikové úrovni
Ceny Box
- Podnikání: 20 $/měsíc
- Business Plus: 33 $/měsíc
- Podnik: 47 $/měsíc
- Enterprise Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Boxu
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
4. iCloud Drive (nejlepší pro synchronizaci souborů)
iCloud Drive je oblíbená alternativa k Google Drive pro synchronizaci souborů mezi všemi zařízeními Apple a je přístupná i uživatelům Windows. Pomáhá vám snadno přistupovat k souborům ve vašem iPhonu prostřednictvím aplikace Soubory, přičemž všechny změny se okamžitě aktualizují na vašem Macu a iPadu. Tato synchronizace v reálném čase vám umožňuje pracovat bez obav o správu verzí.
Významnou výhodou této platformy je její jednoduchost. Nahrávání souborů je stejně snadné jako kliknutí na ikonu cloudu a sdílení je stejně jednoduché – ať už chci spolupracovat nebo poslat kopii, stačí mi k tomu jen pár kliknutí. Celkově iCloud Drive zvyšuje produktivitu a udržuje moje soubory uspořádané, což z něj dělá spolehlivou volbu pro každého, kdo používá ekosystém Apple.
Nejlepší funkce iCloud Drive
- Synchronizujte soubory hladce mezi všemi zařízeními Apple a Windows.
- Automaticky zálohujte svá zařízení a zajistěte, aby byly fotografie, videa a data aplikací bezpečně uložena a v případě potřeby snadno dostupná.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí iCloud Paper, který umožňuje více uživatelům současně vytvářet, upravovat a komentovat dokumenty, čímž zlepšuje týmovou práci.
- Obnovte smazané soubory až 30 dní zpětně a zajistěte, že nic nebude trvale ztraceno.
Omezení iCloud Drive
- Chybí vestavěný systém verzí souborů, což ztěžuje obnovení předchozích verzí dokumentů, pokud jsou přepsány nebo smazány.
- Při práci s velkými soubory dochází k pomalé synchronizaci.
- Bezplatná možnost cloudového úložiště je omezena na 5 GB, což nemusí vyhovovat potřebám náročných uživatelů.
Ceny iCloud Drive
- 50 GB: 0,99 $/měsíc
- 200 GB: 2,99 $/měsíc
- 2 TB: 9,99 $/měsíc
- 6 TB: 29,99 $ měsíčně
- 12 TB: 59,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze iCloud Drive
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. MEGA (nejlepší pro bezpečné sdílení a ukládání souborů)
MEGA poskytuje robustní bezpečnostní funkce, včetně šifrování typu end-to-end a dvoufaktorové autentizace, které zajišťují bezpečnost vašich souborů i před samotným MEGA. Jako software pro sdílení souborů nabízí úložné řešení, které umožňuje sdílení zabezpečených souborů chráněných heslem, což usnadňuje spolupráci s klienty. Noví uživatelé navíc od začátku získávají 20 GB úložného prostoru zdarma.
Můj tým považuje bezpečnostní funkce MEGA za neuvěřitelně přínosné pro zachování důvěrnosti. Díky šifrování typu end-to-end a dvoufaktorové autentizaci můžeme bez obav ukládat a sdílet citlivé soubory.
Nejlepší funkce MEGA
- Přijímejte soubory od uživatelů MEGA a dokonce i od dalších uživatelů
- Obnovte starší verze souborů v případě náhodných změn nebo smazání.
- Nastavte datum vypršení platnosti a ochranu heslem pro sdílené soubory.
Omezení služby MEGA
- Bezplatné účty mají omezenou přenosovou kapacitu.
- Chybí nástroje pro úpravy dokumentů Microsoft Office přímo v cloudu; to znamená, že uživatelé musí soubory stáhnout, aby mohli provést změny, což může narušit jejich pracovní postup.
Ceny MEGA
- Pro Lite: 5,34 $/měsíc
- Pro I: 10,96 $/měsíc
- Pro II: 21,94 $/měsíc
- Pro III: 32,91 $/měsíc
Hodnocení a recenze MEGA
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. ownCloud (nejlepší pro spolupráci a kontrolu dat)
ownCloud je bezplatná alternativa k Google Drive, která synchronizuje soubory mezi zařízeními a udržuje je aktuální. Díky šifrování typu end-to-end jsou citlivá data během přenosu v bezpečí.
ownCloud navíc umožňuje společnou úpravu dokumentů, což umožňuje práci na sdílených projektech s kolegy v reálném čase prostřednictvím Office 365 nebo Collabora. Tato kombinace bezpečnosti a spolupráce z něj činí cenný nástroj pro týmové projekty.
Nejlepší funkce ownCloud
- Obnovte předchozí verze souborů pomocí historie verzí
- Spolupracujte na dokumentech v reálném čase pomocí integrovaných nástrojů pro úpravy.
- Nastavte soukromé odkazy na soubory pro bezpečné sdílení s časově omezeným přístupem.
Omezení ownCloud
- Pokročilé funkce jsou omezeny na verzi pro podniky.
- Bezplatný tarif nenabízí zákaznickou podporu, což může být nevýhodou pro uživatele, kteří potřebují pomoc s nastavením nebo řešením problémů.
Ceny ownCloud
- Community Edition: zdarma
- ownCloud Hosted on your Server (standardní předplatné): přibližně 5,70 $/uživatel/měsíc
- ownCloud Hosted on your Server (Enterprise Subscription): Přibližně 17,50 $/uživatel/měsíc
- ownCloud Online (týmy – 1 až 4 uživatelé): 13,92 $/uživatel/měsíc
- ownCloud Online (jednotliví uživatelé): 16,06 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze ownCloud
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
7. Microsoft OneDrive (nejlepší pro synchronizaci a ukládání souborů)
Pokud hledáte bezpečné řešení pro sdílení souborů pro vaši firmu, které se snadno integruje s Microsoft 365, zvažte Microsoft OneDrive, robustní alternativu k Google Drive. Umožňuje vám efektivně ukládat, přistupovat a spravovat soubory na více zařízeních.
Z mé zkušenosti jsou desktopové a mobilní aplikace OneDrive nezbytné pro plynulý přístup k souborům, ať už pracuji u svého stolu nebo jsem na cestách. Funkce synchronizace v reálném čase a obnovy souborů zajišťují, že týmové projekty probíhají podle plánu a data zůstávají neporušená.
Nejlepší funkce Microsoft OneDrive
- Synchronizujte své soubory na všech zařízeních, abyste měli vždy k dispozici nejnovější verzi.
- Spolupracujte na dokumentech s kolegy a sledujte aktualizace v reálném čase.
- Nahrajte najednou velké soubory až do velikosti 250 GB.
- Automaticky zálohujte soubory z mobilních zařízení
- Upravujte dokumenty na cestách pomocí mobilních aplikací pro iOS a Android.
Omezení služby Microsoft OneDrive
- Bezplatný tarif nezahrnuje výkonné aplikace pro zvýšení produktivity.
- Bezplatná verze má limit úložiště 5 GB, což může být nedostatečné pro uživatele s většími soubory nebo rozsáhlými datovými potřebami.
Ceny služby Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business (plán 1): 5 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze služby Microsoft OneDrive
- G2: 4,3/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
8. Nextcloud (nejlepší pro správu a ukládání dat v cloudu)
Nextcloud je univerzální platforma cloudového úložiště pro správu osobních i pracovních dat. Její nástroje pro spolupráci umožňují úpravy dokumentů v reálném čase pro týmové projekty a plynulé sdílení souborů s kolegy. Díky robustním bezpečnostním funkcím, jako je dvoufaktorová autentizace a šifrování typu end-to-end, zajišťuje bezpečné a spolehlivé ukládání citlivých souborů.
Nejlepší funkce Nextcloud
- Synchronizujte soubory mezi zařízeními díky kompatibilitě napříč platformami.
- Přizpůsobte si rozhraní pomocí motivů a možností brandingu.
- Zabezpečte svá data pomocí šifrování typu end-to-end a dvoufaktorové autentizace.
Omezení Nextcloud
- Výkon při vysokém provozu serverů
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce ve srovnání s desktopovou verzí, což může pro některé uživatele omezovat funkčnost.
- Žádná oficiální bezplatná zkušební verze cloudových služeb; bezplatná verze je open-source a může vyžadovat ruční nastavení, což může být pro technicky neznalé uživatele náročné.
Ceny Nextcloud
- Jednotliví uživatelé: 19,26 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Týmy: 17,12 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Nextcloud
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
9. Sync. com (nejlepší pro sdílení souborů se silným šifrováním)
Sync je známý především díky svým silným funkcím ochrany soukromí a zabezpečení, díky kterým je špičkovou alternativou k Google Drive. Stejně jako mnoho jiných nástrojů v tomto seznamu nabízí i tento nástroj pro cloudové úložiště šifrování typu end-to-end. Na rozdíl od svých konkurentů však Sync zaujímá nekompromisní postoj k bezpečnosti tím, že svému týmu neumožňuje prohlížet váš obsah, čímž přidává další vrstvu důvěry.
Podle mých zkušeností jsou pokročilé ovládací prvky pro sdílení v Sync neuvěřitelně užitečné pro správu důvěrných dokumentů. Mohl jsem nastavit ochranu heslem a data vypršení platnosti sdílených odkazů, což mi dává klid při spolupráci s mým týmem na citlivých projektech.
Nejlepší funkce Sync.com
Omezení služby Sync.com
- Synchronizuje soubory pouze do jedné složky, což vyžaduje úpravu stávající struktury organizace souborů.
- Uživatelské rozhraní, zejména ve webové verzi, je často popisováno jako neohrabané, což činí navigaci méně intuitivní.
- Bezplatný tarif zahrnuje pouze 5 GB úložného prostoru.
Ceny Sync.com
- Navždy zdarma
- Solo Basic: 8 $/měsíc
- Solo Professional: 20 $/měsíc
- Teams Standard: 6 $/měsíc
- Teams+ Unlimited: 15 $/měsíc
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sync.com
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
10. pCloud (nejlepší pro synchronizaci souborů mezi více zařízeními)
pCloud je univerzální řešení cloudového úložiště, které uživatelům umožňuje synchronizovat soubory mezi zařízeními prostřednictvím desktopové aplikace a vytvářet tak virtuální disk pro bezpečný a plynulý přístup. Platforma nabízí možnost sdílení veřejných odkazů, což usnadňuje odesílání souborů klientům, zatímco vestavěné přehrávače médií umožňují uživatelům streamovat videa a vytvářet seznamy skladeb přímo z cloudu.
Nejlepší funkce pCloud
- Získejte přístup k dalšímu úložišti, aniž byste zabírali místo ve svých zařízeních.
- Sdílejte soubory s ochranou heslem a datem vypršení platnosti
- Pomocí verzování souborů se můžete vrátit zpět a obnovit starší verze souborů.
Omezení pCloud
- Omezené bezplatné úložiště ve srovnání s konkurencí
- Chybí integrované nástroje pro spolupráci
- Bezplatný tarif má limit 10 GB (s úkoly, které je třeba splnit, abyste získali plnou kapacitu), což pro náročné uživatele nemusí být dostačující.
Ceny pCloud
- Podnikání: 9,99 $/měsíc
- Business Pro: 19,98 $/měsíc
Hodnocení a recenze pCloud
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
11. Koofr (nejlepší pro integraci více účtů cloudového úložiště)
Koofr je cloudové úložiště, které integruje více účtů, jako jsou Google Drive, Dropbox a OneDrive, do jediného rozhraní. To umožňuje uživatelům přistupovat ke svým souborům a spravovat je, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi.
Podporuje také přímé sdílení souborů s ochranou heslem a datem vypršení platnosti, což zajišťuje bezpečnou spolupráci na citlivých projektech. Pro můj tým se tato funkce osvědčila jako prospěšná pro zachování soukromí a integrity sdílených souborů.
Nejlepší funkce Koofr
- Ukládejte webový obsah přímo pomocí rozšíření Koofr pro Chrome.
- Prohlížejte si náhledy obrázků, videí a souborů PDF bez nutnosti jejich stahování.
- Obnovte smazané soubory až 7 dní bez použití dalšího úložného prostoru.
Omezení služby Koofr
- Má denní limity pro veřejné sdílení
- Při práci s velkými soubory dochází ke zpomalení
- Bezplatný tarif má omezení 10 GB.
Ceny Koofr
- Navždy zdarma
- Briefcase S: 0,54 $/měsíc
- Briefcase M: 1,07 $/měsíc
- Suitcase L: 2,14 $/měsíc
- Suitcase XL: 4,28 $/měsíc
- Suitcase XXL: 10,70 $/měsíc
- Crate 3XL: 21,40 $/měsíc
- Crate 5XL: 37,45 $/měsíc
Hodnocení a recenze Koofr
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
12. Backblaze (nejlepší pro ukládání a zálohování souborů)
Backblaze je jednoduché a nákladově efektivní řešení cloudového úložiště zaměřené na zálohování a ukládání souborů. Automaticky zálohuje data z vašeho počítače a poskytuje neomezenou úložnou kapacitu.
Funkce správy verzí platformy umožňuje uživatelům v případě potřeby obnovit starší verze souborů. Backblaze navíc nabízí možnost fyzického přenosu dat pomocí USB pevného disku, což může být obzvláště užitečné při obnově systému.
Nejlepší funkce Backblaze
- Zajistěte bezpečnost dat pomocí automatických záloh
- Snadno obnovujte soubory pomocí možností, jako je stahování souborů ZIP nebo fyzické pevné disky.
- Pro větší bezpečnost nakonfigurujte dvoufaktorové ověřování.
Omezení Backblaze
- Nepodporuje zálohování e-mailů z online serverů, jako je Gmail.
- Výchozí verzování souborů omezené na 30 dní
Ceny Backblaze
- Platba podle skutečného využití: 6 $ za TB/měsíc
- B2 Reserve: 1560 $ za 20 TB/rok
Hodnocení a recenze Backblaze
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
13. SpiderOak (nejlepší pro zálohování dat a zajištění bezpečnosti)
SpiderOak klade důraz na soukromí a bezpečnost a nabízí funkce jako šifrování typu end-to-end pro ochranu citlivých dat. Díky tomu je dobrou alternativou k Google Drive pro ty, kteří spravují důvěrné soubory nebo spolupracují na dálku.
Oceňuji, že SpiderOak umožňuje uživatelům nastavit denní zálohování pracovních dokumentů a sdílených složek, čímž zajišťuje, že všechny změny jsou automaticky synchronizovány mezi zařízeními bez nutnosti ručního zásahu.
Nejlepší funkce SpiderOak
- Vytvářejte automaticky zálohy s přizpůsobitelnými možnostmi plánování.
- Obnovte předchozí verze pomocí funkce verzování souborů a vraťte zpět nežádoucí změny.
- Synchronizujte data mezi zařízeními pomocí podpory více platforem od SpiderOak.
Omezení SpiderOak
- Vysoká cena ve srovnání s jinými službami
- Uživatelské rozhraní může být obtížné ovládat.
- Nenabízí bezplatný tarif ani zkušební období pro plné využití; uživatelé se musí zavázat k předplatnému.
Ceny SpiderOak
- 150 GB: 6 $/měsíc
- 400 GB: 11 $ měsíčně
- 2 TB: 14 $/měsíc
- 5 TB: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze SpiderOak
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Naučte se, jak používat AI v Google Docs k vylepšení psaní, zefektivnění spolupráce a automatizaci formátování pro efektivnější proces vytváření dokumentů!
Pokud hledáte vylepšení oproti Google Docs, prozkoumejte náš seznam nejlepších alternativ, které nabízejí inovativní funkce a vylepšenou funkčnost, aby vyhovovaly vašim potřebám.
Maximalizujte bezpečnost a organizaci svých souborů s ClickUp
Výběr správné cloudové úložné služby je zásadní pro organizaci a zabezpečení vašich souborů. 🔒
Vzhledem k velkému množství dostupných možností však může chvíli trvat, než zjistíte, která z nich nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy. Výše uvedené nástroje nabízejí robustní bezpečnostní funkce, zlepšují spolupráci a zefektivňují pracovní postupy.
Mezi nimi vyniká ClickUp jako komplexní řešení, které představuje komplexní alternativu k Google Drive. Hladce kombinuje správu souborů, spolupráci na úkolech a bezproblémovou integraci s jinými aplikacemi. Díky přizpůsobitelným funkcím a šablonám se přizpůsobí vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu, což usnadňuje správu projektů a efektivní sdílení dokumentů.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a uvidíte, jak změní spolupráci a organizaci vašeho týmu!