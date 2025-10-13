13 nejlepších alternativ k Google Drive

Google Drive je oblíbeným řešením pro cloudové úložiště pro miliardy lidí po celém světě a je snadné pochopit proč.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a hladké integraci s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Google Docs, Google Photos a Google Sheets, poskytuje uživatelům výkonné nástroje pro spolupráci, správu dokumentů a snadné sdílení. ✨
Jako někdo, kdo se na Google Drive spoléhá už léta, oceňuji jeho schopnost spravovat můj pracovní postup a zlepšovat týmovou spolupráci. Po vyzkoušení různých alternativ jsem však našel možnosti, které se vyrovnaly a často dokonce překonaly schopnosti Google Drive.
Na základě svých osobních zkušeností a poznatků mého týmu v ClickUp jsem sestavil seznam špičkových alternativ k Google Drive. Tyto možnosti mohou splnit vaše obchodní potřeby a zároveň nabídnout vyšší úroveň zabezpečení a přidanou hodnotu.
V tomto příspěvku se na tyto bezpečné služby cloudového úložiště podíváme podrobněji a zaměříme se na jejich jedinečné funkce, cenové struktury a to, jak mohou zlepšit proces sdílení souborů.
Pojďme na to! 💡
Co byste měli hledat v alternativě k Google Drive?
Výběr alternativy k Google Drive není jen otázkou jednoduchého vyhledávání. Zde je několik tipů, na co se zaměřit, abyste si vybrali bezpečné řešení cloudového úložiště, které splní vaše potřeby:
- Úložná kapacita: Ujistěte se, že nástroj nabízí dostatek úložného prostoru v cloudu pro vaše současné i budoucí potřeby. Pokud pracujete s velkými soubory, hledejte řešení s velkým nebo neomezeným úložným prostorem.
- Bezpečnostní funkce: Vyberte si služby cloudového úložiště, které poskytují robustní bezpečnostní opatření, včetně šifrování a dvoufaktorového ověřování. Tyto funkce chrání vaše soubory a zabezpečují data před neoprávněným přístupem
- Možnosti úložiště: Začněte s bezplatným tarifem, pokud je k dispozici, abyste si vyzkoušeli možnosti služby, než se zavážete k placenému tarifu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si službu s intuitivním rozhraním, které zjednodušuje organizaci vašich souborů a složek. Uživatelsky přívětivý design zkracuje dobu potřebnou k osvojení si systému, což vám umožní začít pracovat rychle a efektivně
- Možnosti zálohování a obnovy: Ověřte, zda služba poskytuje funkce zálohování a obnovy, které chrání před ztrátou dat v důsledku náhodného smazání nebo poškození.
- Cenová dostupnost: Prostudujte si cenové struktury a najděte řešení, které nabízí rovnováhu mezi cenovou dostupností a základními funkcemi, které potřebujete
💡 Tip pro pokročilé: Prozkoumejte několik triků pro Google Drive, které vám pomohou s organizací.
🎨 Uspořádejte si soubory do barevně označených složek pro rychlou vizuální identifikaci
🌍 Nastavte si offline přístup a pracujte na svých dokumentech kdykoli a kdekoli
🄓 Vytvořte si šablony pro opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a zajistili konzistentnost svých projektů
🔔 Nastavte si upozornění na aktualizace dokumentů, abyste byli informováni o změnách provedených ostatními
🔍 Pomocí nástroje Prozkoumat můžete vyhledávat témata a shromažďovat informace přímo ve svém dokumentu
13 alternativ k Google Drive
Zde je můj pečlivě sestavený seznam 13 nejlepších bezpečných alternativ k Google Drive, které nabízejí robustní zabezpečení, aniž by slevovaly z uživatelsky přívětivých funkcí:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu souborů a spolupráci)
Pokud hledáte robustní alternativu k Google Drive, která vyhovuje vašim potřebám v oblasti úložiště a procesů spolupráce, je ClickUp vynikající volbou. Jako komplexní nástroj pro řízení projektů zcela změnil způsob, jakým pracujeme já a můj tým. Je to více než jen správce úkolů, zefektivňuje vše od základního sdílení souborů až po složité projektové pracovní postupy.
Integrace ClickUp s Google Drive
Integrace Google Drive do ClickUp byla pro můj tým zásadním zlomem. Díky této funkci integrace disku můžete snadno připojovat soubory z Google Drive přímo k úkolům a udržovat tak relevantní dokumenty propojené.
Ušetřili jsme nespočet hodin tím, že jsme soubory přetahovali do komentářů k úkolům nebo je připojovali přímo k kartám úkolů. Navíc můžete vytvářet dokumenty, tabulky nebo prezentace v Google Docs a prohlížet si je v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Související vyhledávání
Další vynikající funkcí je ClickUp Connected Search, která vám umožňuje prohledávat jakýkoli soubor v celém vašem pracovním prostoru ClickUp, což usnadňuje vyhledávání souborů, úkolů a dokumentů.
A to nejlepší? Vyhledává dokonce i ve všech připojených aplikacích, včetně Google Drive. Pokud tedy mám soubory roztroušené po Google Drive, úkoly v ClickUp a konverzace ve Slacku, mohu pomocí univerzálního vyhledávání v ClickUp rychle najít konkrétní dokument uložený v Google Drive – a to vše bez přepínání mezi aplikacemi.
ClickUp Docs
Navíc ClickUp Docs posouvá tvorbu dokumentů a týmovou spolupráci na vyšší úroveň. Jeho všestrannost – od wiki až po roadmapy – z něj dělá výkonný nástroj pro správu souborů, který zároveň zvyšuje produktivitu a podporuje efektivní týmovou práci. Můj tým tuto funkci využívá k vytváření dokumentů s vloženými soubory, odkazy a widgety, což nám pomáhá realizovat nápady bez zpoždění.
Na ClickUp Docs se mi líbí, že neslouží jen k psaní – je plně integrován se správou úkolů. Můžete vytvářet databáze, propojovat dokumenty s úkoly, přiřazovat akční položky a vkládat soubory, jako jsou obrázky, dokumenty z Google Drive, tabulky nebo poznámky z jednání, a mít tak vše přehledně uspořádané na jednom místě. Tato centralizace nám usnadňuje spolupráci a zajišťuje, že každý má přístup k potřebným informacím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte ClickUp s vašimi oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Asana a Google Drive, pomocí integrací ClickUp a vytvořte si jednotný pracovní prostor.
- Komunikujte a spolupracujte se svým týmem přímo v rámci úkolů nebo projektů pomocí ClickUp Chat
- Efektivně vytvářejte, přidělujte a sledujte úkoly a rozdělte projekty na menší kroky pomocí ClickUp Tasks
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp Automations, abyste ušetřili čas a omezili chyby.
- Využijte předem připravené šablony ClickUp a rozjeďte projekty a úkoly, aniž byste museli začínat od nuly
Omezení ClickUp
- Některé integrace mohou vyžadovat počáteční nastavení, které může být časově náročné
- Mobilní aplikaci chybí některé funkce, které nabízí desktopová verze
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k libovolnému placenému tarifu za 7 $ měsíčně na člena Workspace
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Přemýšlíte, jak vyčistit svůj Google Drive? Zde je několik strategií, které můžete vyzkoušet:
📂 Vytvořte přehlednou strukturu složek, abyste soubory logicky roztřídili
🏷️ Přejmenujte soubory pomocí jasných a výstižných názvů, aby se snáze identifikovaly
🟔 Pravidelně kontrolujte a odstraňujte soubory, které již nepotřebujete, abyste uvolnili místo
⭐ Označte důležité soubory hvězdičkou pro rychlý přístup a mějte tak své nejdůležitější dokumenty vždy po ruce
2. Dropbox (Nejlepší služba cloudového úložiště pro malé firmy)
Dropbox je jednou z nejstarších bezpečných služeb cloudového úložiště v tomto seznamu a vyniká jako spolehlivá alternativa k Google Drive. Nabízí dvoufaktorové ověřování pro zvýšenou bezpečnost a automatickou synchronizaci zařízení, díky čemuž máte ke svým souborům vždy přístup.
Funkce historie verzí pomáhá zabránit náhodné ztrátě důležitých změn, zatímco funkce Paper vám umožňuje vytvářet, upravovat a komentovat dokumenty ve spolupráci s vaším týmem. Často jej používám k organizaci projektových souborů a sdílení zdrojů s kolegy, protože uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje a zefektivňuje spolupráci.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Ukládejte a vyhledávejte dokumenty, fotografie a videa kdykoli a kdekoli
- Díky automatické synchronizaci budete mít své soubory vždy aktuální na všech zařízeních
- Zálohujte důležitá data a chraňte je před náhodným smazáním
Omezení Dropboxu
- Bezplatný tarif nabízí pouze 2 GB úložného prostoru
- Omezená historie verzí v bezplatném tarifu
Ceny Dropboxu
- Navíc: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 19,99 $/měsíc
- Pro firmy: 18 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 30 $/uživatel/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 27 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
3. Box (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a správu podnikového obsahu)
Pokud chcete zcela změnit svůj systém pro správu obsahu, Box je skvělou alternativou k Google Drive. Jeho platforma Intelligent Content Cloud, založená na umělé inteligenci, zlepšuje bezpečnou spolupráci v rámci celé vaší organizace.
Podle mých zkušeností je Box klíčový pro bezpečné spravování a sdílení souborů s mým týmem odkudkoli. Díky silné ochraně dat a nástrojům pro zvýšení produktivity je cenným přínosem pro každou firmu, která klade důraz na efektivitu a bezpečnost.
Nejlepší funkce služby Box
- Integrujte je s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Workspace (Google Docs) a Microsoft 365
- Využijte funkci eSignature k digitálnímu podepisování dokumentů
- Spravujte oprávnění uživatelů a úrovně přístupu pro změny souborů nebo komentáře
Omezení služby Box
- Zřetelná latence při nahrávání nových souborů zpomaluje sdílení a spolupráci
- Někteří uživatelé hlásili, že mobilní aplikace je pomalá a často se zhroutí
- Žádná možnost bezplatného vyzkoušení funkcí na podnikové úrovni
Ceny služby Box
- Pro firmy: 20 $/měsíc
- Business Plus: 33 $/měsíc
- Enterprise: 47 $/měsíc
- Enterprise Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Box
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
4. iCloud Drive (nejlepší pro synchronizaci souborů)
iCloud Drive je oblíbenou alternativou k Google Drive pro synchronizaci souborů mezi všemi zařízeními Apple a je přístupný i uživatelům Windows. Pomáhá vám snadno přistupovat k souborům na vašem iPhonu prostřednictvím aplikace Soubory, přičemž veškeré změny se okamžitě aktualizují na vašem Macu a iPadu. Tato synchronizace v reálném čase vám umožňuje pracovat bez obav o správu verzí.
Jednoduchost této platformy je významnou výhodou. Nahrávání souborů je stejně jednoduché jako kliknutí na ikonu cloudu a sdílení je stejně snadné – ať už chci spolupracovat nebo poslat kopii, zvládnu to několika klepnutími. Celkově iCloud Drive zvyšuje produktivitu a udržuje mé soubory uspořádané, což z něj dělá spolehlivou volbu pro kohokoli v ekosystému Apple.
Nejlepší funkce iCloud Drive
- Synchronizujte soubory hladce napříč všemi zařízeními Apple a Windows
- Zálohujte svá zařízení automaticky a zajistěte tak, že fotografie, videa a data z aplikací budou bezpečně uložena a v případě potřeby snadno dostupná.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí aplikace iCloud Paper, která umožňuje více uživatelům současně vytvářet, upravovat a komentovat dokumenty, čímž zlepšuje týmovou práci
- Obnovte smazané soubory až 30 dní zpět a zajistěte si, že nic nebude trvale ztraceno
Omezení služby iCloud Drive
- Chybí zde integrovaný systém verzí souborů, což ztěžuje obnovení předchozích verzí dokumentů v případě, že dojde k jejich přepsání nebo smazání
- Při práci s velkými soubory dochází k pomalé synchronizaci
- Bezplatná verze cloudového úložiště je omezena na 5 GB, což nemusí vyhovovat potřebám náročných uživatelů
Ceny služby iCloud Drive
- 50 GB: 0,99 $/měsíc
- 200 GB: 2,99 $/měsíc
- 2 TB: 9,99 $/měsíc
- 6 TB: 29,99 $ měsíčně
- 12 TB: 59,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze služby iCloud Drive
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. MEGA (nejlepší pro bezpečné sdílení a ukládání souborů)
MEGA poskytuje robustní bezpečnostní funkce, včetně šifrování typu end-to-end a dvoufaktorové autentizace, které zajišťují, že vaše soubory zůstanou v bezpečí i před samotnou službou MEGA. Jako software pro sdílení souborů nabízí úložné řešení, které umožňuje sdílení bezpečných souborů chráněných heslem, což usnadňuje spolupráci mezi klienty. Navíc noví uživatelé získají hned na začátku 20 GB úložného prostoru zdarma.
Můj tým považuje bezpečnostní funkce služby MEGA za neuvěřitelně přínosné pro zachování důvěrnosti. Šifrování typu end-to-end a dvoufaktorová autentizace nám poskytují klid při ukládání a sdílení citlivých souborů.
Nejlepší funkce MEGA
- Přijímejte soubory od uživatelů MEGA i dalších
- Obnovte starší verze souborů v případě nechtěných změn nebo smazání
- Nastavte datum vypršení platnosti a ochranu heslem pro sdílené soubory
Omezení služby MEGA
- Bezplatné účty mají omezenou přenosovou kapacitu
- Chybí nástroje pro úpravy dokumentů Microsoft Office přímo v cloudu; to znamená, že uživatelé musí soubory stahovat, aby mohli provádět změny, což může narušit jejich pracovní postup
Ceny služby MEGA
- Pro Lite: 5,34 $/měsíc
- Pro I: 10,96 $/měsíc
- Pro II: 21,94 $/měsíc
- Pro III: 32,91 $/měsíc
Hodnocení a recenze MEGA
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. ownCloud (nejlepší pro spolupráci a správu dat)
ownCloud je bezplatná alternativa k Google Drive, která synchronizuje soubory mezi zařízeními a udržuje je aktuální. Díky šifrování typu end-to-end zůstávají citlivá data během přenosu v bezpečí.
Kromě toho ownCloud umožňuje společnou úpravu dokumentů, což umožňuje práci na sdílených projektech s kolegy v reálném čase prostřednictvím Office 365 nebo Collabora. Tato kombinace zabezpečení a spolupráce z něj činí cenný nástroj pro týmové projekty.
Nejlepší funkce ownCloud
- Obnovte předchozí verze souborů pomocí historie verzí
- Spolupracujte na dokumentech v reálném čase pomocí integrovaných nástrojů pro úpravy
- Nastavte soukromé odkazy na soubory pro bezpečné sdílení s časovým omezením
Omezení ownCloud
- Pokročilé funkce jsou omezeny na verzi pro podniky
- Bezplatný tarif nenabízí zákaznickou podporu, což může být nevýhodou pro uživatele, kteří potřebují pomoc s nastavením nebo řešením problémů.
Ceny služby ownCloud
- Community Edition: Zdarma
- ownCloud hostovaný na vašem serveru (standardní předplatné): přibližně 5,70 $/uživatel/měsíc
- ownCloud Hosted on your Server (Enterprise Subscription): Přibližně 17,50 $/uživatel/měsíc
- ownCloud Online (Týmy – 1 až 4 uživatelé): 13,92 $/uživatel/měsíc
- ownCloud Online (jednotliví uživatelé): 16,06 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze ownCloud
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
7. Microsoft OneDrive (nejlepší pro synchronizaci a ukládání souborů)
Pokud pro svou firmu hledáte bezpečné řešení pro sdílení souborů, které se snadno integruje s Microsoft 365, zvažte Microsoft OneDrive, robustní alternativu k Google Drive. Umožňuje vám efektivně ukládat, přistupovat a spravovat soubory na více zařízeních.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že desktopové a mobilní aplikace OneDrive jsou nezbytné pro plynulý přístup k souborům, ať už pracuji u svého stolu, nebo jsem na cestách. Díky funkcím synchronizace v reálném čase a obnovy souborů se týmové projekty drží harmonogramu a je zachována integrita dat.
Nejlepší funkce Microsoft OneDrive
- Synchronizujte své soubory na všech zařízeních, abyste měli vždy po ruce nejnovější verzi.
- Spolupracujte na dokumentech s kolegy a sledujte aktualizace v reálném čase
- Nahrajte najednou velké soubory až do velikosti 250 GB
- Zálohujte své soubory z mobilních zařízení automaticky
- Upravujte dokumenty na cestách pomocí mobilních aplikací pro iOS a Android
Omezení služby Microsoft OneDrive
- Bezplatný tarif neobsahuje výkonné aplikace pro zvýšení produktivity
- Bezplatná verze má limit úložiště 5 GB, což může být nedostatečné pro uživatele s většími soubory nebo rozsáhlými datovými potřebami
Ceny služby Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business (plán 1): 5 $/měsíc (účtováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc (účtováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze služby Microsoft OneDrive
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
8. Nextcloud (nejlepší pro správu a ukládání dat v cloudu)
Nextcloud je univerzální platforma pro cloudové úložiště určená pro správu osobních i pracovních dat. Její nástroje pro spolupráci umožňují úpravy dokumentů v reálném čase v rámci týmových projektů a plynulé sdílení souborů s kolegy. Díky robustním bezpečnostním funkcím, jako je dvoufaktorová autentizace a šifrování typu end-to-end, zajišťuje bezpečné a spolehlivé ukládání citlivých souborů.
Nejlepší funkce Nextcloud
- Synchronizujte soubory mezi zařízeními díky kompatibilitě napříč platformami
- Přizpůsobte si rozhraní pomocí motivů a možností brandingu
- Zabezpečte svá data pomocí šifrování typu end-to-end a dvoufaktorového ověřování
Omezení Nextcloud
- Výkon při vysokém zatížení serverů
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce ve srovnání s desktopovou verzí, což může u některých uživatelů omezovat její funkčnost
- Neexistuje žádná oficiální bezplatná zkušební verze těchto cloudových služeb; bezplatná verze je open-source a může vyžadovat ruční nastavení, což může být pro uživatele bez technických znalostí náročné
Ceny Nextcloud
- Jednotliví uživatelé: 19,26 $/měsíc (účtováno ročně)
- Teams: 17,12 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Nextcloud
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
9. Sync.com (nejlepší pro sdílení souborů s silným šifrováním)
Sync je známý především díky svým silným funkcím pro ochranu soukromí a zabezpečení, díky kterým je špičkovou alternativou k Google Drive. Stejně jako mnoho dalších v tomto seznamu nabízí i tento nástroj pro cloudové úložiště šifrování typu end-to-end. Na rozdíl od svých konkurentů však Sync zaujímá nekompromisní postoj k bezpečnosti tím, že nedovoluje svému týmu prohlížet váš obsah, což přidává další vrstvu důvěry.
Podle mých zkušeností jsou pokročilé ovládací prvky pro sdílení v Sync neuvěřitelně užitečné pro správu důvěrných dokumentů. Mohl jsem nastavit ochranu heslem a datum vypršení platnosti u sdílených odkazů, což mi dává klid při spolupráci s týmem na citlivých projektech.
Nejlepší funkce Sync.com
Omezení služby Sync.com
- Soubory se synchronizují pouze do jedné složky, což vyžaduje úpravu stávající struktury organizací souborů
- Uživatelské rozhraní, zejména ve webové verzi, je často popisováno jako neohrabané, což činí navigaci méně intuitivní
- Bezplatný tarif nabízí pouze 5 GB úložného prostoru
Ceny služby Sync.com
- Navždy zdarma
- Solo Basic: 8 $/měsíc
- Solo Professional: 20 $/měsíc
- Teams Standard: 6 $/měsíc
- Teams+ Unlimited: 15 $/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sync.com
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
10. pCloud (nejlepší pro synchronizaci souborů mezi více zařízeními)
pCloud je univerzální řešení pro cloudové úložiště, které uživatelům umožňuje synchronizovat soubory mezi zařízeními prostřednictvím desktopové aplikace a vytvářet tak virtuální disk pro bezpečný a plynulý přístup. Platforma nabízí možnost sdílení veřejných odkazů, což usnadňuje odesílání souborů klientům, zatímco vestavěné přehrávače médií umožňují uživatelům streamovat videa a vytvářet seznamy skladeb přímo z cloudu.
Nejlepší funkce pCloud
- Získejte přístup k dalšímu úložnému prostoru, aniž byste zabírali místo na svých zařízeních
- Sdílejte soubory s ochranou heslem a datem vypršení platnosti
- Pomocí verzování souborů se můžete vrátit zpět a obnovit starší verze souborů
Omezení služby pCloud
- Omezený bezplatný úložný prostor ve srovnání s konkurencí
- Chybí integrované nástroje pro spolupráci
- Bezplatný tarif má limit 10 GB (s úkoly, které je třeba splnit pro získání plného objemu), což pro náročné uživatele nemusí stačit
Ceny služby pCloud
- Business: 9,99 $/měsíc
- Business Pro: 19,98 $/měsíc
Hodnocení a recenze pCloud
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
11. Koofr (nejlepší pro integraci více účtů cloudového úložiště)
Koofr je řešení pro cloudové úložiště, které integruje více účtů, jako jsou Google Drive, Dropbox a OneDrive, do jediného rozhraní. To umožňuje uživatelům přistupovat ke svým souborům a spravovat je, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi.
Podporuje také přímé sdílení souborů s ochranou heslem a datem vypršení platnosti, což zajišťuje bezpečnou spolupráci na citlivých projektech. Pro můj tým se tato funkce osvědčila při zachování soukromí a integrity sdílených souborů.
Nejlepší funkce Koofr
- Ukládejte webový obsah přímo pomocí rozšíření Koofr pro Chrome
- Prohlížejte si náhledy obrázků, videí a souborů PDF bez nutnosti jejich stahování
- Obnovte smazané soubory až 7 dní zpět bez nutnosti využívat další úložný prostor
Omezení služby Koofr
- Má denní limity pro veřejné sdílení
- Při práci s velkými soubory dochází ke zpomalení
- Bezplatný tarif má omezení na 10 GB
Ceny služby Koofr
- Navždy zdarma
- Briefcase S: 0,54 $/měsíc
- Briefcase M: 1,07 $/měsíc
- Suitcase L: 2,14 $/měsíc
- Suitcase XL: 4,28 $/měsíc
- Suitcase XXL: 10,70 $/měsíc
- Crate 3XL: 21,40 $/měsíc
- Crate 5XL: 37,45 $/měsíc
Hodnocení a recenze Koofr
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
12. Backblaze (nejlepší pro ukládání a zálohování souborů)
Backblaze je jednoduché a cenově výhodné řešení cloudového úložiště zaměřené na zálohování a ukládání souborů. Automaticky zálohuje data z vašeho počítače a poskytuje neomezenou úložnou kapacitu.
Funkce správy verzí této platformy umožňuje uživatelům v případě potřeby obnovit starší verze souborů. Backblaze navíc nabízí možnost fyzického doručení dat na USB pevném disku, což může být obzvláště užitečné při obnově systému.
Nejlepší funkce Backblaze
- Zajistěte bezpečnost dat pomocí automatických záloh
- Snadno obnovujte soubory pomocí možností, jako je stahování souborů ZIP nebo fyzických pevných disků
- Nastavte si dvoufaktorové ověřování pro větší bezpečnost
Omezení služby Backblaze
- Nepodporuje zálohování e-mailů z online serverů, jako je Gmail
- Výchozí verzování souborů je omezeno na 30 dní
Ceny Backblaze
- Platba podle skutečného využití: 6 $ za TB/měsíc
- B2 Reserve: 1560 $ za 20 TB/rok
Hodnocení a recenze Backblaze
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
13. SpiderOak (nejlepší pro zálohování dat a zajištění bezpečnosti)
SpiderOak klade důraz na soukromí a bezpečnost a nabízí funkce, jako je šifrování typu end-to-end, které chrání citlivá data. Díky tomu je dobrou alternativou k Google Drive pro ty, kteří spravují důvěrné soubory nebo spolupracují na dálku.
Oceňuji, že SpiderOak umožňuje uživatelům nastavit denní zálohování pracovních dokumentů a sdílených složek, čímž zajišťuje, že všechny změny jsou automaticky synchronizovány mezi zařízeními bez nutnosti ručního zásahu.
Nejlepší funkce SpiderOak
- Vytvářejte zálohy automaticky díky přizpůsobitelným možnostem plánování
- Obnovte předchozí verze pomocí funkce verzování souborů a vraťte zpět nežádoucí změny
- Synchronizujte data mezi zařízeními pomocí podpory více platforem od SpiderOak
Omezení služby SpiderOak
- Vysoké ceny ve srovnání s jinými službami
- Ovládání uživatelského rozhraní může být obtížné
- Nenabízí bezplatný tarif ani zkušební období pro plné využití; uživatelé se musí zavázat k předplatnému
Ceny služby SpiderOak
- 150 GB: 6 $/měsíc
- 400 GB: 11 $ měsíčně
- 2 TB: 14 $/měsíc
- 5 TB: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze SpiderOak
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Naučte se , jak v Google Docs využívat umělou inteligenci k vylepšení psaní, zefektivnění spolupráce a automatizaci formátování, abyste mohli dokumenty vytvářet efektivněji!
Maximalizujte bezpečnost a organizaci svých souborů s ClickUp
Výběr správné služby cloudového úložiště je zásadní pro organizaci a zabezpečení vašich souborů. 🔒
Vzhledem k velkému množství dostupných možností však může chvíli trvat, než zjistíte, které z nich nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy. Výše uvedené nástroje nabízejí robustní bezpečnostní funkce, zlepšují spolupráci a zefektivňují pracovní postupy.
Mezi nimi vyniká ClickUp jako komplexní alternativa k Google Drive. Hladce kombinuje správu souborů, spolupráci na úkolech a bezproblémovou integraci s dalšími aplikacemi. Díky přizpůsobitelným funkcím a šablonám se přizpůsobí vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu, což usnadňuje správu projektů a efektivní sdílení dokumentů.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a uvidíte, jak změní způsob spolupráce a organizace vašeho týmu!