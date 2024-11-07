Více než 25 podnětů ChatGPT pro marketing

Marketingoví profesionálové mají vždy plné ruce práce – řídí kampaně, vytvářejí obsah, komunikují s publikem a sledují data. Skloubit všechny tyto úkoly může připomínat neustálý závod. Co kdyby existoval způsob, jak si ulehčit práci a dosáhnout lepších výsledků? Gen AI vám v tom může pomoci.
Nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, se rychle stávají nepostradatelnými pro marketéry. ChatGPT, který byl původně navržen pro neformální konverzaci, odpovídání na otázky a jednoduchou interakci, vám nyní může pomoci s brainstormingem nápadů, psaním přesvědčivých textů, zdokonalováním strategií a udržením si náskoku.
Díky postupným vylepšením se z chytrého asistenta stal plnohodnotný nástroj pro tvorbu obsahu. Nyní je nepostradatelným pomocníkem pro marketéry po celém světě.
Podívejte se na více než 25 ChatGPT podnětů vytvořených speciálně pro marketéry. Zvyšte svou produktivitu, podníťte kreativitu a zjednodušte svou práci.
Porozumění výzvám ChatGPT
ChatGPT podněty jsou uživatelské vstupy určené k řízení výstupů umělé inteligence. Mohou se jednat o konkrétní požadavky na obsah, jako například „Napište e-mail k uvedení produktu na trh“, nebo o širší otázky zaměřené na výzkum, jako například „Jaké jsou nejnovější trendy v marketingu na sociálních médiích?“.
Čím přesnější bude vaše výzva, tím konkrétnější a efektivnější bude odpověď, kterou ChatGPT poskytne.
Pro marketéry nabízí ChatGPT obrovské výhody:
- Může rychle generovat nápady, návrhy a výzkumné poznatky, čímž uvolňuje čas pro strategické úkoly.
- Experimentováním s výzvami mohou marketéři objevit nové úhly pohledu a nápady, které možná dosud nezvažovali.
- Pomáhá zajistit, aby vaše sdělení byla jednotná napříč platformami, a to vytvořením opakovaně použitelných podnětů pro podobné marketingové kampaně.
- Může pomoci při analýze trendů, klíčových slov a zpětné vazby od zákazníků a poskytnout tak základ pro rozhodnutí založená na datech.
Nezapomeňte však, že ne všechny podněty jsou stejně účinné.
Aby marketingová výzva fungovala dobře, musí mít následující vlastnosti:
📌Akční jazyk: Použití příkazů jako „generovat“, „vytvořit“ nebo „vypsat“ objasňuje záměr a požadovaný formát odpovědi.
📌Jasnost: Jasné a konkrétní podněty vedou k relevantnějším a přesnějším odpovědím.
📌Stručnost: Díky zaměření podnětů se ChatGPT vyhýbá odbočování od tématu a poskytuje odpovědi, které se drží daného tématu.
📌Kontextové podrobnosti: Poskytnutí kontextu, jako je cílová skupina nebo cíle kampaně, zvyšuje relevanci výstupů ChatGPT.
🤖 Pokud jste nadšenci do umělé inteligence, zde najdete podrobné vysvětlení jazykového modelu ChatGPT a toho, jak funguje!
Nejlepší ChatGPT výzvy pro marketéry
👉🏼 Podle nedávného průzkumu společnosti Salesforce 71 % marketérů věří, že generativní AI pomůže eliminovat zbytečnou práci a umožní jim více se soustředit na strategickou činnost.
ChatGPT je dokonalým příkladem toho, jak umělá inteligence dokáže zefektivnit opakující se úkony a poskytnout vám tak prostor pro velkolepé myšlenky. Abychom vám pomohli začít, přinášíme vám seznam více než 25 marketingových podnětů, které můžete přidat do svého arzenálu.
💡Tip pro profesionály: Aby byly tyto výzvy efektivnější, zvažte sdílení svých marketingových a značkových pokynů, ideálního profilu zákazníka, požadovaného hlasu a tónu atd. s ChatGPT. To mu pomůže přizpůsobit odpovědi tak, aby odrážely osobnost vaší značky. Dávejte však pozor na otázky ochrany osobních údajů a bezpečnosti a ujistěte se, že nesdílíte důvěrné informace!
Podněty pro tvorbu obsahu
Je náročné neustále vytvářet nový a relevantní obsah. Tyto podněty pomáhají generovat blogové příspěvky, články a obsah pro sociální média, což vám umožňuje zachovat hlas vaší značky a zároveň těžit z marketingových strategií založených na umělé inteligenci.
- Napište poutavý úvod podle rámce PAS pro copywriting pro blogový příspěvek na téma [téma] a jak se mohou podniky přizpůsobit [trendu/problému]. Použijte zajímavá data z nedávných průzkumů, studií nebo zpráv, abyste upoutali pozornost čtenářů.
- Uveďte 10 tipů pro obsahový marketing pro firmy v [odvětví], které pomohou zvýšit míru otevření e-mailových kampaní o 10 %.
- Vytvořte obsahový kalendář pro uvedení [produktu/služby] na trh v příštích třech měsících. Obsahový kalendář musí obsahovat kombinaci blogových příspěvků, elektronických knih, případových studií a whitepaperů, které budou distribuovány tak, aby měly maximální dopad. Zaměřte se na poměr 3:1 mezi vzdělávacím a prodejním obsahem.
Podněty pro zapojení na sociálních médiích
Pomocí ChatGPT pro sociální média můžete podněcovat konverzace, reagovat na trendy a komunikovat se svými sledujícími, abyste efektivně posílili svou online přítomnost.
- Napište popisek na sociální média pro oznámení nového [produktu/služby], ve kterém zdůrazníte [výhodu 1], [výhodu 2] a [jedinečný prodejní argument]. Na závěr uveďte výzvu k akci, aby si zákazníci mohli produkt vyzkoušet s 20% slevou po dobu následujících 7 dní.
- Vytvořte pět příspěvků na X (dříve Twitter) propagujících naši akci na téma [téma], které osloví [cílovou skupinu].
- Navrhněte tři zajímavé otázky na LinkedIn, které zahájí konverzaci o [tématu z oboru] mezi [cílovými profesionály].
- Napište příspěvek na Facebooku, který bude propagovat naši novou [ebook] na téma [téma] a povzbudí sledující, aby si ji stáhli. Dejte jim nahlédnout do obsahu následujícím způsobem a udělejte jej natolik lákavým, aby okamžitě podnikli akci: [bod 1], [bod 2], [bod 3]
Podněty pro zákaznický servis
Efektivní zákaznický servis je nezbytný pro loajalitu ke značce a udržení zákazníků. Tyto pokyny pomohou ChatGPT vytvářet empatické a užitečné odpovědi na běžné dotazy.
- Napište profesionální odpověď zákazníkovi, který se setkal s [problémem], zaměřte se na vyřešení problému a udržení jeho loajality. Buďte empatický a zdvořilý a nabídněte podporu zaměřenou na řešení.
- Vytvořte šablonu poděkování pro zákazníky, kteří zanechají recenze, a nabídněte jim 10% slevu na jejich další nákup.
- Napište skript chatbota, který bude odpovídat na časté dotazy týkající se [typu produktu], včetně [funkce 1], [funkce 2] a [zásady].
Podněty pro reklamní texty
Vytvoření poutavého reklamního textu vyžaduje kreativitu i vhled. Využijte tyto podněty k využití umělé inteligence pro reklamu a vytváření přesvědčivého obsahu přizpůsobeného cílům kampaně napříč platformami.
- Napište reklamu Google pro [produkt/službu] se zaměřením na to, jak pomáhá [cílovému publiku] řešit [problém]. Ať je stručná, jasná a poutavá. Dejte mi 5 různých verzí k otestování.
- Vytvořte reklamu na Facebooku s nadpisem a textem propagujícím [funkci] [produktu] pro [cílovou skupinu]. Ujistěte se, že začíná poutavým úvodem a obsahuje silnou výzvu k akci.
- Napište reklamu na LinkedIn pro webinář na téma [téma] se zaměřením na přínos pro vedoucí pracovníky v [odvětví]. Vyzdvihněte [řečníka] a zdůrazněte jeho zkušenosti v oboru a kariérní úspěchy, abyste posílili jeho důvěryhodnost a autoritu.
- Napište návrh reklamního textu pro sezónní výprodej [typ produktu] s důrazem na [výhoda 1] a [výhoda 2].
- Napište poutavý nadpis pro retargetingovou reklamu zaměřenou na zákazníky, kteří navštívili stránku s cenami [produktu], ale neprovedli konverzi, se zaměřením na nabídku přidané hodnoty nebo pobídky. Dejte mi 3 verze, z nichž každá se zaměří na jinou pobídku.
Přečtěte si také: Průvodce používáním AI v obsahovém marketingu
Podněty pro e-mailový marketing
👉🏼 E-mailový marketing zůstává jedním z nejúčinnějších marketingových kanálů, který generuje návratnost investic ve výši 36 dolarů za každý vynaložený dolar.
Využijte tyto konkrétní ChatGPT výzvy k použití AI pro personalizované e-mailové kampaně, od newsletterů po propagační obsah, a zajistěte, aby vaše zprávy vynikly.
- Napište osobní, vtipný předmět a text e-mailu s poděkováním zákazníkovi za nákup [produktu] a povzbuďte ho, aby zanechal recenzi na [webové stránce].
- Vytvořte propagační e-mail pro časově omezenou nabídku na [produkt] a vyvolejte pocit naléhavosti pomocí dvou jedinečných výzev k akci pro A/B test.
- Vytvořte následný e-mail, abyste znovu oslovili zákazníky, kteří neotevřeli poslední e-maily, a nabídněte jim slevu/exkluzivní obsah.
- Napište e-mail pro potenciální zákazníky, kteří projevili zájem o [produkt], ale dosud jej nekoupili.
Podněty pro průzkum trhu
Pro úspěch kampaně je klíčové udržet si náskok před tržními trendy. Tyto podněty umožňují výzkum a analýzu založenou na umělé inteligenci, která poskytuje cenné informace o tržních trendech, analýzu konkurence a preference spotřebitelů, které vám pomohou při tvorbě strategie.
- Vytvořte průzkum s 10 otázkami, abyste získali zpětnou vazbu od zákazníků ohledně [produktu/služby], se zaměřením na jejich zkušenosti.
- Uveďte klíčové trendy v oboru pro tento rok a tipy, jak mohou lídři v [oboru] udržet náskok před konkurencí.
- Poskytněte konkurenční analýzu [produktu] ve srovnání s [produktem konkurence] s podrobným popisem výhod, nevýhod, cen a hodnocení.
Podněty pro SEO a analýzu klíčových slov
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je základem online viditelnosti, ale výzkum a analýza klíčových slov může být časově náročná. Použijte tyto podněty k generování nápadů na klíčová slova, optimalizaci obsahu a zajištění toho, aby vaše marketingové materiály byly přátelské k vyhledávačům a v souladu s aktuálními postupy SEO.
- Vytvořte seznam dlouhých klíčových slov souvisejících s [produktem] s cílem zvýšit návštěvnost stránky produktu.
- Napište meta popis pro blogový příspěvek o [tématu], zaměřený na [konkrétní publikum] a podněcující k kliknutí.
- Dejte mi možnosti SEO titulků pro blog na téma [téma] pro [cílovou skupinu].
- Vytvořte seznam otázek, které lidé často kladou ohledně [produktu], abyste optimalizovali sekci FAQ a zlepšili viditelnost ve vyhledávání.
Přečtěte si také: Případy použití ChatGPT pro firmy (s příklady výzev a návrhy použití)
Praktické aplikace a příklady
ChatGPT podněty pro digitální marketing se ukázaly být více než jen módním slovem – stávají se klíčovým nástrojem pro dosažení hmatatelných obchodních výsledků. Nyní, když jste našli správné šablony AI podnětů pro marketing, podívejme se, jak některé progresivní společnosti používají ChatGPT a AI.
1. Expedia používá ChatGPT k personalizaci doporučení 🔦Marketingový tým společnosti Expedia využívá ChatGPT k vytváření personalizovaných doporučení a obsahu v oblasti cestování. Tým také využívá poznatky generované umělou inteligencí na základě chování uživatelů k přizpůsobení marketingových sdělení a propagačních materiálů.
2. GoodWine používá ChatGPT k identifikaci preferencí zákazníků 🎨GoodWine, online prodejce vína, integroval ChatGPT za účelem personalizace interakcí se zákazníky. Marketingový tým používá AI k analýze zákaznických dat, včetně minulých nákupů a preferencí, aby generoval doporučení vín na míru, která se zobrazují na prominentním místě na domovské stránce. To výrazně zvýšilo konverzní poměry tím, že zákazníkům poskytlo personalizované zážitky.
3. Coca-Cola používá ChatGPT k vytváření působivých reklamních textů a sdělení 📣Gigant v oblasti nealkoholických nápojů se spojil s konzultanty Bain & Company, aby využil ChatGPT k posílení svých marketingových aktivit. Společnost plánuje používat ChatGPT spolu s generativním obrazovým nástrojem DALL-E k vytváření přizpůsobených reklamních textů, vizuálů a sdělení, která budou účinněji rezonovat s jednotlivými zákazníky.
Osvědčené postupy pro používání ChatGPT v marketingu
Zde je několik osvědčených postupů a tipů pro ChatGPT, které byste měli mít na paměti při integraci AI do svých marketingových pracovních postupů:
Buďte konkrétní s výzvami
Čím podrobnější jsou vaše pokyny, tím lépe ChatGPT porozumí úkolu. Při formulování marketingových pokynů pro ChatGPT proto uveďte kontext, jako je cílová skupina, tón hlasu, klíčové body a požadovaný výsledek.
Například místo „Napište reklamu na nástroje AI“ zkuste „Napište reklamu na Facebooku na nový produkt AI zaměřený na influencery na sociálních médiích, se zaměřením na efektivitu a automatizaci“.
Přečtěte si také: Příklady, techniky a praktické aplikace prompt engineeringu
Přizpůsobte odpovědi hlasu vaší značky.
ChatGPT se dokáže přizpůsobit různým tónům a stylům, proto před generováním obsahu vždy definujte hlas vaší značky. Určete, zda chcete, aby byl tón profesionální, neformální, hravý nebo jakýkoli jiný styl, který odpovídá identitě vaší značky.
ChatGPT můžete také naučit, aby odpovídal jedinečné osobnosti vaší značky, a to poskytnutím vzorových výstupů nebo popisů vašeho preferovaného tónu.
Použijte ChatGPT k brainstormingu a generování nápadů.
ChatGPT nemusí sloužit pouze k vytváření finálního obsahu, ale může být také velmi užitečný při brainstormingu.
Požádejte jej o nápady na obsah, e-mailové kampaně, koncepty digitálních kampaní nebo návrhy příspěvků na sociálních médiích. To může inspirovat váš tým k kreativnímu myšlení a rozvíjení nápadů generovaných umělou inteligencí tak, aby vyhovovaly vaší strategii.
Vyzkoušejte A/B testování.
Jednou z hlavních předností ChatGPT je jeho schopnost rychle generovat více variant obsahu.
Využijte tuto výhodu a vytvořte A/B testy pro vše od vstupní stránky po reklamy, předměty e-mailů a popisky na sociálních médiích, abyste zjistili, které verze lépe rezonují s vaším publikem. Tento přístup pomůže optimalizovat výkon obsahu prostřednictvím informací v reálném čase.
Využijte ChatGPT pro analýzu konkurence a trhu.
Můžete ChatGPT požádat, aby generoval poznatky na základě záměru vyhledávání, aktivit konkurence nebo tržních trendů. To vám může pomoci identifikovat mezery na trhu nebo způsoby, jak positionovat vaši značku.
Může vám také pomoci vytvořit konkurenční benchmarking, který může poskytnout informace produktovým týmům tím, že identifikuje funkce pro nadcházející vydání, a prodejním týmům, které čelí konkurenci při uzavírání obchodů.
Nástroje a zdroje pro zlepšení marketingových aktivit
Chcete-li plně využít potenciál ChatGPT ve své marketingové strategii, integrujte jej s vhodnými nástroji, jako jsou:
- ClickUp : Výkonná platforma pro správu projektů, která kombinuje nástroje pro správu úkolů a spolupráci s generováním obsahu ChatGPT pro vylepšené pracovní postupy, sledování výkonu a správu termínů (více informací brzy!).
- Hootsuite pro platformy sociálních médií: Vytvářejte příspěvky pomocí ChatGPT a poté je plánujte, publikujte a analyzujte zapojení pomocí Hootsuite. Tato kombinace optimalizuje strategie sociálních médií tím, že poskytuje informace o publiku v reálném čase.
- SurferSEO pro SEO: ChatGPT vytváří obsah, zatímco SurferSEO zajišťuje jeho optimalizaci pro vyhledávání. Ideální pro vylepšení blogových příspěvků, meta popisů a webových stránek z hlediska SEO.
- Mailchimp pro e-mailové marketingové kampaně: Použijte ChatGPT k vytvoření personalizovaného obsahu e-mailů a předmětů, poté automatizujte kampaně, sledujte zapojení a segmentujte publikum pomocí Mailchimp pro efektivní oslovení.
Přečtěte si také: 20 nejlepších alternativ ChatGPT
Jak může ClickUp podpořit marketingové iniciativy
Používáte ChatGPT, ale přáli byste si, aby uměl víc? Zkuste přidat ClickUp do svého marketingového pracovního nástroje.
Zatímco ChatGPT je dobrý nástroj pro generování obsahu, ClickUp for Marketing nabízí komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která je navržena tak, aby pomáhala marketingovým týmům efektivněji brainstormovat, plánovat a realizovat kampaně.
A ClickUp Brain, jeho AI asistent, je plně integrován do platformy. To znamená, že vám může nabídnout kontextové odpovědi v reálném čase na všechny vaše dotazy, namísto obecných odpovědí, které jsou tím nejlepším, co mohou externí nástroje nabídnout.
V čem ClickUp Brain předčí ChatGPT:
- Navíc se snadno integruje s dalšími marketingovými nástroji a platformami využívajícími umělou inteligenci!
- ClickUp Brain integruje AI přímo do pracovních postupů a umožňuje tak získávat informace v reálném čase s ohledem na kontext.
- Je ideální pro společné marketingové úkoly – od správy úkolů po sledování výkonu.
- Na rozdíl od ChatGPT podporuje ClickUp komplexní, mezifunkční pracovní postupy na jednom místě.
Čtěte dál a zjistěte, co dalšího může ClickUp nabídnout na podporu všech vašich marketingových iniciativ.
Automatizujte opakující se úkoly související s marketingem
Jednou z nejvýkonnějších funkcí ClickUp je ClickUp Automation. Díky automatizovaným pracovním postupům ClickUp mohou týmy automatizovat přidělování odpovědnosti za tvorbu a distribuci obsahu, jako jsou blogové příspěvky, aktualizace sociálních médií nebo e-mailové kampaně.
Díky více než 100 předem připraveným šablonám automatizace umožňuje ClickUp marketérům automatizovat akce, jako jsou přiřazování úkolů, aktualizace stavu a dokonce i e-mailové kampaně. Týmy tak mohou trávit méně času náročnou prací, jako je plánování příspěvků na sociálních médiích nebo aktualizace stavu úkolů, a více času věnovat strategickému plánování a kreativitě.
Zdvojnásobte sílu generativní umělé inteligence
ClickUp Brain, AI engine Clickup, obsahuje nástroj pro psaní s názvem AI Writer for Work. Pomocí tohoto nástroje mohou marketéři snadno generovat a vylepšovat AI výzvy, aby mohli vytvářet vše od blogových příspěvků až po e-mailové kampaně.
Přizpůsobí obsah stylu vaší značky, díky čemuž bude tvorba obsahu plynulejší a efektivnější.
Může také fungovat jako správce znalostí a poskytovat rychlý přístup k relevantním informacím z vašich úkolů, dokumentů a předchozích projektů. Můžete snadno shromažďovat poznatky nebo vyhledávat minulý obsah a mít vše na jednom místě pro rychlou referenci.
Vizualizujte výkonnost a sledujte klíčové metriky.
Marketéři používají panely ClickUp k vizualizaci dat a sledování výkonu napříč projekty, úkoly a týmy. Tyto panely mohou poskytovat informace v reálném čase o tom, jak efektivně funguje obsah generovaný umělou inteligencí.
Ať už jde o sledování počtu potenciálních zákazníků získaných z blogových příspěvků, e-mailových kampaní nebo podnětů na sociálních médiích, dashboardy ClickUp usnadňují vizualizaci těchto metrik v jediném zobrazení.
Marketéři mohou rychle zjistit, jak výzvy zvyšují konverze nebo kde je třeba provést úpravy, aby se zlepšily výsledky.
Funkce AI Insights, poháněná ClickUp Brain, dále zvyšuje vaše možnosti sledování dat. Marketéři mohou klást otázky specifické pro AI a získat okamžitou analýzu na základě relevantních dat z každého dashboardu.
To je obzvláště užitečné pro sledování výkonu více kampaní generovaných umělou inteligencí současně, což šetří čas, který by jinak byl strávený ručním shromažďováním a analýzou dat.
Hladká integrace s jinými aplikacemi
ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, což marketingovým týmům umožňuje zlepšit pracovní postupy a propojit jejich oblíbené platformy na jednom místě. Ať už spravujete úkoly, sledujete čas nebo spolupracujete s více týmy, tyto integrace zajistí, že vše bude probíhat hladce.
Díky integraci s Google Drive, Dropbox a OneDrive je připojování a správa souborů v rámci úkolů hračkou – už nemusíte přepínat mezi aplikacemi.
Integrace ClickUp s Google Kalendářem nebo Outlookem zajišťuje, že vaše marketingové úkoly jsou vždy synchronizované. Integrace se Zoomem a GoogleMeet umožňuje týmům hostovat nebo vkládat schůzky a nahrávky přímo do úkolů.
ClickUp API také umožňuje týmům vytvářet vlastní integrace přizpůsobené jejich jedinečným potřebám, takže bez ohledu na to, co obsahuje vaše technologická infrastruktura, vše funguje hladce. Tyto výkonné integrace umožňují marketérům automatizovat pracovní postupy, šetřit čas a soustředit se na dosahování výsledků.
Odemkněte budoucnost marketingu s AI
Umělá inteligence již začala měnit marketingové strategie a nástroje jako ChatGPT a ClickUp Brain jsou v tomto ohledu průkopníky. Integrací umělé inteligence do vašich marketingových procesů nejen automatizujete úkoly, ale také otevíráte nové příležitosti pro kreativitu, poznání a zapojení.
Ať už vylepšujete svou obsahovou strategii, zvyšujete produktivitu nebo zlepšujete zákaznickou zkušenost prostřednictvím personalizace, naše nejlepší ChatGPT výzvy pro marketing pomáhají marketérům pracovat chytřeji a efektivněji.
Budoucnost marketingu bude do značné míry záviset na těch, kteří dokážou využít sílu umělé inteligence.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a podívejte se, jak ClickUp AI může zlepšit vaše marketingové aktivity!