Jak vytvořit strategii uvedení produktu na trh (GTM)

V jednodušších dobách byl trh fyzickým místem, kam jste chodili se svými hmotnými produkty, abyste je prodali zájemcům. Dobrým příkladem může být cokoli od blešího trhu po nákupní centrum.
Dnešní trh je komplexní průřezem lidí, systémů, organizací a vztahů, které se podílejí na výměně produktu/služby za přímé nebo nepřímé finanční zdroje.
Moderní trhy zahrnují desítky vzájemně propojených faktorů, jako je marketing založený na záměru, vlivní uživatelé sociálních médií, trh s aplikacemi (například Apple App Store nebo Google Play Store), konkurenční prostředí a další.
Průnik na tak sofistikovaný trh vyžaduje komplexní strategii vstupu na trh. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, co to znamená a jak takovou strategii vytvořit pro vaši organizaci.
Co je to strategie uvedení produktu na trh?
Strategie uvedení na trh (GTM) je komplexní dokumentace přístupu, plánů a implementačních procesů pro uvedení nového produktu nebo služby na trh. Robustní strategie GTM obsahuje jasné pochopení:
- Potenciální zákazníci: Kdo jsou, co potřebují a proč by nakupovali
- Konkurenční prostředí: Jaké produkty a služby existují, které řeší podobné problémy jako ty, které řešíte vy?
- Propagace: Jak positionovat svou nabídku a odlišit ji od konkurence
- Sdělení: Jaký jazyk, obrazový materiál, tón, hlas a styl reprezentují vaši značku?
- Systémy: Jaké nástroje a rámce pomáhají sledovat výkonnost nebo automatizovat procesy?
- Metriky: Jak měřit úspěch
Proč potřebujeme strategii vstupu na trh?
Strategie vstupu na trh je v podstatě plánem růstového týmu, jak dosáhnout svého cíle, tj. získat potenciální zákazníky, konverze a nakonec i prodej. Dobrá strategie vstupu na trh však nabízí ještě několik dalších výhod.
Jasnost
Strategie GTM nabízí všem členům týmu jasný přehled o marketingovém plánu, cílech, přístupu a očekáváních. To je obzvláště užitečné ve velkých týmech, kde může docházet k komunikačním nedorozuměním.
Znalosti
Dobrá strategie GTM je studiem aktuálního stavu. Zaznamenává podrobné pozorování o publiku, trhu, konkurenci, mezerách, možnostech, rizicích a dalších aspektech. Může být také skvělým zdrojem pro vedení obchodní strategie.
Zaměření na data
Strategie GTM, zejména pro digitální produkty a služby, se do značné míry opírá o data. Můžete se například podívat na minulé výsledky a přidělit nejvíce prostředků z rozpočtu na kanály s nejlepší konverzí. Tím se nejen sníží náklady, ale také se zlepší celková efektivita.
Přizpůsobivost
Strategie GTM je nakonec založena na rozumných předpokladech a pozorováních. Může se tedy něco pokazit. Dobrá strategie GTM počítá s těmito chybami a do procesu zapojuje přizpůsobivost.
Opakovatelnost
Jakmile navrhnete strategii GTM, můžete ji použít jako šablonu pro budoucí uvedení produktů na trh, čímž snížíte marketingové náklady.
Kdy potřebujeme strategii GTM?
Organizace používají strategie vstupu na trh, když je produkt/služba nová nebo když je nový trh. To znamená, že GTM funguje nejlépe ve třech scénářích.
- Nový produkt na novém trhu: Například uvedení ChatGPT na spotřebitelský trh.
- Nový produkt na stávajícím trhu: Například Google přidává Gemini do své produktové řady Workspace.
- Stávající produkt na novém trhu: Například spuštění služby Uber v různých městech/zemích.
Kdo potřebuje strategie GTM?
Každý, kdo uvádí nový produkt na trh nebo stávající produkt na nový trh, potřebuje strategii GTM. Ta obvykle zahrnuje:
- Startupy: Uvedení nového produktu na trh nebo dodání významných vylepšení stávajících produktů
- Malé podniky: I když provozujete pekárnu ve městě, dobrá strategie uvedení na trh vám může pomoci překonat prodejní cíle vašich speciálních vánočních dortů.
- Podniky: Velké společnosti, jako Microsoft a Apple, věnují značné množství času vytváření strategií pro uvedení produktu na trh, aby mohly předvídat a zmírnit (velká) rizika neúspěchu.
Jak se strategie GTM liší od marketingového plánu?
Ve světě marketingu každý tým vytváří několik plánů a různé systémy. Strategie GTM a marketingový plán jsou dva důležité nástroje, které růstové týmy používají. Zde jsou rozdíly mezi nimi.
|Strategie uvedení na trh
|Marketingový plán
|Účel
|Uvedení nového produktu nebo služby na trh
|Marketing stávajících produktů nebo služeb
|Přístup
|Strategické a na vysoké úrovni
|Akční plán na úrovni implementace
|Platí pro
|Zavedení konkrétního produktu/služby na trh
|Probíhající obchodní operace
|Časový harmonogram
|Kratší, jako sprint
|Dlouhodobě, jako maraton
|Zahrnuje
|Prodejní, produktové a marketingové týmy
|Většinou jen marketingové týmy
Je důležité si uvědomit, že vždy dojde k určitým překryvům. Některé části strategie budou součástí plánu a naopak. Proto je důležité tyto koncepty chápat komplexně, ale příliš se nezabývat detaily. Každá strategie vstupu na trh je jiná.
Kroky k vytvoření úspěšné strategie vstupu na trh
Strategie vstupu na trh je kombinací velkého množství faktorů. To znamená, že můžete vytvořit nekonečné množství verzí své strategie GTM. Cílem tedy není získat „dokonalou“ strategii GTM, ale tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Níže je uveden rámec, který vám pomůže vytvořit strategii s ohledem na všechny nezbytné stavební kameny a podpořený provozní efektivitou strategického plánovacího softwaru, jako je ClickUp.
1. Identifikujte problém, který řešíte
Když mluvíme o problému, nemyslíme tím jen bolestivé místo. Může to být příležitost nebo přidaná hodnota. Podívejme se na rozdíl na příkladech.
- Problém: Nástěnné háčky 3M řeší problém zavěšení obrazů bez poškození stěn hřebíky.
- Příležitost: Play-doh využívá příležitosti poskytovat dětem barevné a bezpečné hračky.
- Hodnota: Luxusní plnicí pero nabízí prestiž a právo se chlubit.
S vaším produktem/službou můžete nabídnout cokoli z výše uvedeného. Ve skutečnosti příležitost Play-doh také řeší problém matek, které se obávají času, který jejich děti tráví před obrazovkou.
Než se pustíte do vytváření strategie vstupu na trh, identifikujte problém, který řešíte, co nejpodrobněji.
Tato fáze může vyžadovat několik rozhovorů a diskusí s vašimi produktovými a růstovými týmy. Nezůstávejte jen u slov. Použijte nástroj jako ClickUp Whiteboards k brainstormingu všech nápadů, které se objeví. Později je můžete uspořádat a převést na úkoly, ale nejprve zaznamenejte vše na jednom digitálním plátně.
2. Definujte svou cílovou skupinu
Slyšeli jste někdy majitele firmy tvrdit, že jeho produkt je pro každého? Není větší chyby než tato!
Jako majitel firmy nemůžete nikomu zabránit v používání vašeho produktu. To ale neznamená, že ho musíte vytvářet a prodávat všem. Nejdůležitějším krokem k úspěchu v marketingu je definování vaší niche.
Kdo je váš zákazník?
Zaznamenejte demografické a psychografické atributy ideálního zákazníka. Co je třeba zahrnout:
- Jaký je jejich věk/pohlaví?
- Kde žijí?
- Jaké je jejich vzdělání?
- Jaký je jejich roční příjem?
- Jaké mají zvyky/zájmy?
Nezapomeňte, že můžete mít více než jednu ideální zákaznickou personu (ICP).
Například pokud provozujete e-commerce tržiště, vašimi zákazníky jsou jak kupující, tak prodávající. Pokud budujete online platformu pro zvýšení produktivity, můžete prodávat jak malým firmám, tak podnikovým zákazníkům.
Neměli byste se omezovat pouze na jednu personu, ale neměli byste jich mít příliš mnoho, aby vaše sdělení a cílení nebyly chaotické.
V čem spočívá jejich problém?
Jakmile zúžíte profil ideálního zákazníka, podrobně identifikujte jeho problémy. V této fázi zvažte tři věci:
❓Problém: Definujte problém. Například si musí pamatovat několik hesel pro všechny své přihlašovací údaje.
❗️Dopad: Jak problém ovlivňuje jejich život. Například zapomínání hesel a jejich opakované resetování. Nebo nastavování nezabezpečených hesel.
🎯 Současné řešení: Co dělají pro řešení tohoto problému dnes? Například si zapisují hesla do poznámkového bloku nebo je ukládají do aplikace pro poznámky v telefonu.
Podrobné zkoumání problémů zákazníků může být velmi poučné. Můžete například zjistit, že zákazníci rádi ukládají hesla do svých telefonů, protože je mají vždy u sebe. To znamená, že váš produkt určitě potřebuje mobilní aplikaci.
Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, jsou průzkumy. Vytvořte formuláře ClickUp s dotazníkem a pošlete je malému vzorku potenciálních zákazníků. Projděte si jejich zpětnou vazbu, abyste jim lépe porozuměli.
Jaká je jejich schopnost a ochota platit?
Existuje několik problémů, které zákazníci raději snášejí, než aby platili za jejich řešení. Pak je tu také otázka vnímané přidané hodnoty.
Například existují psací potřeby, které stojí 10 za dolar. A existují limitované edice plnicích per, které stojí 1000 dolarů. Obě píší. Pokud prodáváte ty druhé, musíte najít publikum, které má schopnost a ochotu za ně zaplatit.
3. Proveďte průzkum trhu a konkurence
Abyste mohli navrhnout strategii, která bude na trhu fungovat, musíte nejprve daný trh pochopit. Začněme tedy důkladným průzkumem trhu.
- Velikost trhu: Jak velký je trh?
- Potenciál trhu: Jaký je růstový potenciál trhu? Jak bude vypadat příštích 15–20 let?
- Rizika: Jaká jsou finanční, regulační nebo konkurenční rizika spojená s tímto trhem? Objevují se na obzoru nějaké nové technologie, které by mohly váš produkt znehodnotit?
Od toho se pak zaměřte na konkurenci. Pamatujte, že konkurence neznamená pouze ty, kteří nabízejí produkty podobné těm vašim. Je to vše, co cílová skupina zákazníků používá k řešení svých problémů.
Pokud například vytváříte kalendářovou aplikaci, vaším novým trhem mohou být uživatelé papírových diářů, kteří jsou zároveň vaší konkurencí!
Zeptejte se sami sebe:
- Kdo řeší problém, který se snažíte vyřešit?
- Jaké funkce nabízejí a do jaké míry se překrývají s vaším produktem?
- Kdo je jejich cílová skupina?
- Jaká je cenová hladina konkurence?
ClickUp Docs je skvělý způsob, jak zdokumentovat tento výzkum a sdílet jej se svým týmem. Pokud na různých aspektech výzkumu pracuje více členů týmu, ClickUp Docs vám umožňuje spolupracovat na stejné stránce – provádět úpravy, přidávat komentáře, doplňovat poznámky atd.
4. Vyberte si klíčové sdělení
Nyní, když znáte zákazníky a trh, je čas vytvořit marketingovou komunikační strategii, která je přiláká, ovlivní a přesvědčí. K tomu zvažte následující faktory.
Persony
Pokud máte více ICP, vytvořte plán, který zahrnuje samostatné sdělení pro každý z nich. Například na e-commerce trhu může být sdělení pro prodejce „oslovte širší publikum“ nebo „prodávejte zdarma“. Na druhou stranu, sdělení pro kupující by mohlo být „objevte ručně vyráběné produkty“ nebo „nakupujte lokálně“.
Hodnota
Při vytváření svého sdělení zvažte hodnotu, kterou zákazníkovi nabízíte. Myslete nad rámec funkcí a výhod.
Například jednou z funkcí může být přidávání produktů do seznamu přání. Výhodou je snadné plánování nákupů. Hodnota této funkce spočívá v podpoře uvědomělého a minimalistického životního stylu, kdy utrácíte peníze s rozmyslem.
Multimediální prvky
Dobré řízení marketingové kampaně kombinuje text, typografii, vizuální prvky, videa a další. Zaměřte se tedy na celkový vzkaz, který váš potenciální zákazník přijímá, nejen na slogan nebo nadpis.
5. Zmapujte cestu kupujícího
Toto je část vaší strategie, kde se spojuje marketing a prodej. Organizace obvykle používají tradiční model prodejního trychtýře nebo modernější marketingové kolo.
Bez ohledu na to, jaký model si vyberete, cesta kupujícího představuje kroky, které zákazník absolvuje v rámci procesu nákupu u vás. Ne každý zákazník musí projít všemi těmito kroky.
Nejběžnější fáze nákupního procesu a odpovídající taktiky a marketingové kanály jsou však následující.
Povědomí
V této fázi jsou zákazníci přitahováni vaší značkou a produkty a chtějí se o vás dozvědět více.
- Taktiky GTM: Generování potenciálních zákazníků a obsahový marketing pomocí vzdělávacích materiálů, jako jsou blogy, videa, e-knihy, rámcové koncepce atd.
- Kanály GTM: optimalizace pro vyhledávače, reklama ve vyhledávačích, reklama na sociálních médiích
Úvaha
Zde zákazníci zkoumají vaše produkty jako způsob, jak vyřešit své problémy.
- Taktiky GTM: Obsah jako recenze produktů, případové studie, srovnávací stránky
- Kanály GTM: zapojení sociálních médií, e-mailový marketing, péče o potenciální zákazníky, optimalizace konverzního poměru a aktivity typu „vyzkoušejte před nákupem“, jako jsou bezplatné zkušební verze nebo přizpůsobené ukázky.
Komunita
V této fázi mohou zákazníci hledat potvrzení od komunit, které již váš produkt používají. Ujišťují se tak, že jste důvěryhodná a spolehlivá firma.
- Taktiky GTM: Zapojení komunity online na platformách jako Reddit, online a offline akce, webináře atd.
- Kanály GTM: sociální platformy, partnerství, spolupráce v rámci odvětví
Nákup
Zde si zákazníci koupí váš produkt a začnou jej používat. Pokud vytváříte nástroj založený na předplatném, zákazník se během celé své cesty nachází v jakési fázi nákupu. Každé prodloužení předplatného se může stát rozhodnutím o nákupu, zejména pokud je narušeno lepším produktem na trhu.
- Taktiky GTM: Zjednodušený nákupní proces, jasná výzva k akci, referral kódy, slevy, nabídky
- Kanály GTM: E-mailový marketing, retargeting, personalizované kampaně
Loajalita a podpora
Během těchto fází je zákazník spokojený, ochotný zůstat loajální a doporučit váš produkt dalším uživatelům.
- Taktiky GTM: Věrnostní programy, slevy za doporučení, programy uznání
- Kanály GTM: Komunikace v aplikaci, e-mail, marketing založený na účtech
Dobrá strategie vstupu na trh integruje marketingové aktivity do každého kroku tohoto procesu, aby se zvýšila jeho účinnost.
Nyní jste již shromáždili všechny dílky skládačky GTM. Je čas je všechny poskládat dohromady a vytvořit celkový obraz.
6. Vytvořte svůj prodejní plán
Na základě všech znalostí, které jste získali v předchozích krocích, vytvořte komplexní plán uvedení produktu na trh, který bude zahrnovat následující body.
Ceny
Kolik si účtujete a jaká je vaše cenová strategie? Například marketingové strategie SaaS zahrnují cenovou politiku založenou na modelu bezplatné služby podporované reklamami, modelu freemium a modelu měsíčního/ročního předplatného. Každý z nich má své výhody a nevýhody. Vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašemu trhu.
Marketing
Vyberte si správné kanály pro správnou fázi cesty vašeho kupujícího. Optimalizujte sdělení, která nejlépe fungují pro každý typ osobnosti. Zajistěte, aby se jednotlivé kanály navzájem podporovaly a vytvářely tak komplexní dopad.
Například v době uvedení produktu na trh můžete využít influencery k zvýšení povědomí o produktu. Využijte obsah z videí těchto influencerů k retargetingu a zapojení zákazníků v různých fázích jejich životního cyklu.
Branding
V závislosti na tom, pro co vytváříte svou strategii GTM, se branding může lišit. Pokud například uvádíte na trh nový produkt, můžete zvážit logo, design, barvu, jazyk atd.
Na druhou stranu, pokud uvádíte stávající produkt na nový trh, vaše hlavní značka již bude daná. Možná budete mít prostor pouze pro drobné změny, abyste produkt přizpůsobili potřebám nového trhu.
Prodejní strategie
Využíváte interní prodej, kdy obchodní zástupci prodávají/předvádějí produkty na dálku, nebo se chystáte sestavit prodejní tým? Můžete také vytvořit samoobslužné modely bez zapojení obchodních zástupců, pokud je produkt dostatečně jednoduchý a má poměrně nízkou cenu.
⚡️Archiv šablon: Zde najdete několik šablon marketingových plánů, které vám pomohou s vašimi prodejními plány.
7. Stanovte si cíle a měřítka
Jak zjistíte, zda byla vaše strategie uvedení na trh úspěšná? Stanovením správných cílů a odpovídajících metrik. Použijte dobrý software pro marketingové plánování a nastavte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro prodej a marketing, například následující.
Prodejní cíle
- Celkové získané příjmy
- Míra konverze z potenciálního zákazníka na skutečného zákazníka
- Náklady na získání zákazníka
- Návratnost investic do získávání zákazníků
Marketingové cíle
- Počet generovaných kvalifikovaných prodejních kontaktů
- Procento prodejních kvalifikovaných potenciálních zákazníků ze všech potenciálních zákazníků
- Náklady na generování potenciálních zákazníků
Nestačí si jen stanovit tyto cíle. Udělejte je přístupnými a viditelnými pro každého člena vašeho týmu pomocí ClickUp Goals. Stanovte si číselné, finanční nebo úkolové cíle. Seskupte je do složek a automaticky vizualizujte pokrok. Vizualizujte své cíle a sledujte je v reálném čase.
8. Uveďte svou strategii GTM do praxe
Gratulujeme. Pokud jste se dostali až sem, máte dobrou strategii vstupu na trh. Strategie je však dobrá pouze tehdy, pokud je správně implementována. Abyste zajistili, že celý váš tým pracuje společně na dosažení stejného cíle, zavedete ji do praxe.
Zamyslete se nad implementací své strategie GTM
Vytvořte si jeden prostor, kde budete spravovat všechny aspekty svých aktivit při uvádění produktu na trh. Šablona strategie pro uvedení produktu na trh od ClickUp vám s tím pomůže. Tato šablona, vhodná i pro začátečníky, rozděluje celý proces na malé části, které můžete efektivně plánovat, delegovat a provádět.
Napište jasné standardní operační postupy
Zaznamenejte standardní operační postupy (SOP) pro vaši strategii GTM a proces marketingového plánování. Může to být něco tak jednoduchého, jako stylový průvodce pro váš obsah, nebo něco tak složitého, jako smlouvy s influencery. Zapište si je a sdílejte je s příslušnými zainteresovanými stranami. ClickUp Docs vám to umožní a ještě mnohem víc.
Vytvořte rámec pro řízení projektu GTM
Vytvářejte úkoly, přiřazujte je uživatelům, stanovujte termíny a označujte závislosti v nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp. To vám pomůže zefektivnit činnosti, zvýšit přehlednost a zabránit ztrátě informací.
Navíc můžete tento rámec duplikovat pouhým kliknutím na tlačítko, čímž zajistíte opakovatelnost svých procesů.
Pokud nechcete vytvářet vlastní rámec od nuly, vyzkoušejte šablonu strategie vstupu na trh od ClickUp. Poskytuje vám podrobný postup, jak navrhnout strategii a snadno ji implementovat.
⚡️Archiv šablon: Zde je 7 nejlepších šablon strategie vstupu na trh od ClickUp, ze kterých si můžete vybrat.
Komunikujte se svým týmem
Při komunikaci může dojít k mnoha ztrátám. Zejména v případě iniciativ zaměřených na uvedení produktu na trh, kde existuje několik neznámých a mnoho proměnných faktorů, může i malá nedorozumění vést k neúspěchu.
Nastavte systémy a procesy pro komunikaci. ClickUp Chat je navržen tak, aby zefektivnil veškerou interní komunikaci a zároveň zachoval kontext každé zprávy. S ClickUp Chat můžete vést konverzace paralelně se strukturou vašeho pracovního prostoru, označovat uživatele, označovat úkoly, převádět zprávy na úkoly a mnoho dalšího.
Příliš mnoho zpráv? Žádný problém. Požádejte ClickUp Brain, aby vás informoval a získal okamžité aktualizace k jakémukoli tématu.
Pokud potřebujete rámec, který vám pomůže začít, vyzkoušejte šablonu ClickUp pro komunikaci strategie vstupu na trh. Použijte ji k stručnému sdělení svých cílů, rolí, odpovědností a metrik všem členům týmu.
Integrace a konsolidace
Nakonec můžete jako součást svého GTM stacku používat i další marketingové nástroje.
- Používáte HubSpot? Automatizujte více než 20 akcí pomocí ClickUp a zefektivněte své pracovní postupy.
- Ukládáte své kreativní materiály do Google Drive? Integrujte je do vyhledávání a připojujte soubory k ClickUp bez nutnosti opustit stránku.
- Používáte Miro jako tabuli? Vložte jej do Clickupu pro jednodušší spolupráci.
Vstupte na trh s jistotou díky ClickUp
Moderní marketing je komplexní. Každý marketingový tým denně využívá desítky kanálů. Pracuje s různými formáty obsahu, jako jsou texty, vizuální materiály, podcasty a videa. Vzhledem k digitální stopě, kterou marketing v dnešní době zanechává, shromažďují marketingové týmy velké objemy a rozmanité druhy dat.
Na druhou stranu je bariéra pro vstup do světa digitálních nástrojů nízká. Výsledkem je, že pro každou potřebu existují stovky nástrojů.
Podle G2 existuje více než 230 chatbotů s umělou inteligencí, více než 460 nástrojů pro řízení projektů a více než 100 aplikací pro bílé tabule.
Jakákoli kategorie, ve které se rozhodnete podnikat, je s největší pravděpodobností již přeplněná. Abyste se odlišili, přilákali publikum, prodávali a udrželi si zákazníky, potřebujete komplexní marketingovou strategii a schopnost ji efektivně implementovat.
ClickUp pro marketingové týmy je navržen přesně k tomuto účelu! Brainstormujte nápady, vytvářejte kampaně, spravujte úkoly, sledujte metriky, spolupracujte a postupujte jako jeden tým s ClickUp.