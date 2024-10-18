Zoho Workplace vs. Google Workspace: Jak vybrat ten nejvhodnější

Díváte se na dvě karty prohlížeče a pečlivě hodnotíte obsah každé z nich – jedna je pro Zoho Workplace a druhá pro Google Workspace – a přemýšlíte, proč je tak těžké jednu z nich zavřít.
Jak přesně poznáte, který nástroj pro práci na dálku si nakonec vybrat?
Potřebujete pouze posílat e-maily, sdílet dokumenty a zajistit plynulou a jasnou komunikaci se svým týmem. Vítejte v moderním dilematu výběru mezi dvěma stejně dobrými nástroji pro zvýšení produktivity.
Výběr správného nástroje pro vaši firmu je jako výběr dezertu – pravděpodobně byste chtěli ochutnat všechny, ale zatím si můžete vybrat jen jeden. Jak se tedy rozhodnout? Pojďme si to rozebrat.
Co je Zoho Workplace?
Zoho Workplace je integrovaná sada kancelářských nástrojů navržená tak, aby pomáhala firmám efektivněji spravovat jejich každodenní úkoly. Od správy e-mailů přes zpracování textu a ukládání souborů až po týmovou spolupráci – Zoho Workplace kombinuje několik aplikací a nabízí tak plynulý pracovní zážitek.
Je oblíbený pro svou flexibilitu, dostupnost a schopnost integrace s dalšími aplikacemi Zoho, což z něj činí silného konkurenta pro malé a střední podniky, které hledají komplexní řešení.
Funkce Zoho Workplace
Zoho Workplace nabízí řadu nástrojů, které týmům pomáhají efektivně spolupracovat, komunikovat a plnit úkoly. Zde je stručný přehled některých z jeho nejvýznamnějších funkcí.
Funkce č. 1: Zoho Mail
Jedná se o bezpečnou e-mailovou službu bez reklam. A co je nejlepší? Poskytuje hosting e-mailů na vlastní doméně, takže váš tým může využívat profesionální e-mailové adresy.
Nabízí funkce jako odvolání e-mailu, offline přístup a integrovaný chat pro týmové diskuse.
Funkce č. 2: Zoho Writer
Zoho Writer je aplikace pro zpracování textu od společnosti Zoho, která umožňuje spolupráci na dokumentech v reálném čase.
Ať už připravujete zprávy, vytváříte návrhy nebo brainstormujete nápady, Zoho Writer vám umožňuje snadno sdílet dokumenty, sledovat změny a zanechávat komentáře pro členy týmu – to vše v uživatelsky přívětivém rozhraní.
Funkce č. 3: Zoho WorkDrive
Zoho WorkDrive si můžete představit jako digitální kartotéku vašeho týmu. Jedná se o cloudovou úložnou službu, která nabízí funkce pro spolupráci v reálném čase a správu souborů. Soubory můžete organizovat do složek, řídit úrovně přístupu pro různé členy týmu a dokonce pracovat offline.
Ceny Zoho Workplace
- Standard: 3 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Professional: 6 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Co je Google Workspace?
Google Workspace (dříve známý jako G Suite) je sada cloudových nástrojů pro produktivitu a spolupráci od společnosti Google. Zahrnuje všechny známé aplikace Google Workspace, jako jsou Gmail, Kalendář Google, Dokumenty, Disk, Prezentace Google a Tabulky, které jsou navrženy tak, aby pomáhaly týmům spolupracovat v reálném čase z jakéhokoli zařízení.
Google Workspace je známý svým intuitivním uživatelským rozhraním, integrací napříč aplikacemi a možnostmi cloudového úložiště.
Funkce Google Workspace
Podobně jako Zoho Workplace i služby Google obsahují nástroje pro spolupráci a produktivitu.
Zde je stručný přehled některých z jeho nejvýznamnějších funkcí:
Funkce č. 1: Gmail pro firmy
S Google Workspace získáte profesionální e-mailový hosting s vaším doménovým jménem. Robustní filtry spamu, offline funkce a hladká integrace s dalšími aplikacemi Google činí z Gmailu nepostradatelný nástroj pro podnikání.
Funkce č. 2: Google Docs
Google Docs umožňuje týmům vytvářet, sdílet a upravovat dokumenty a spolupracovat v reálném čase. Díky intuitivním nástrojům pro spolupráci, jako jsou komentáře a sledování změn, je nepostradatelný pro firmy, které si cení týmové práce a transparentnosti.
Funkce č. 3: Google Drive
Google Drive je cloudová úložná služba, která vám umožňuje ukládat, organizovat a sdílet soubory. Díky robustním vyhledávacím funkcím (díky umělé inteligenci Google), oprávněním ke sdílení a rozsáhlým možnostem úložiště je Google Drive vhodný pro společnosti, které upřednostňují spolupráci a snadný přístup k souborům.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7 $ za uživatele za měsíc
- Business Standard: 14 USD/uživatel za měsíc
- Business Plus: 22 $/uživatel za měsíc
Zoho Workplace vs. Google Workspace: Porovnání funkcí
Pokud jde o balíčky kancelářských aplikací, Zoho Workplace i Google Workspace nabízejí řadu pokročilých funkcí. Jak si ale vedou v porovnání?
|Funkce
|Zoho Workplace
|Google Workspace
|Hosting e-mailů
|Vlastní doména, filtry spamu, offline funkce
|Vlastní doména, špičkové filtry nevyžádané pošty, lepší offline funkce, širší využití
|Spolupráce na dokumentech
|Spolupráce v reálném čase, integrovaný elektronický podpis
|Spolupráce v reálném čase, intuitivnější rozhraní, širší využití
|Cloudové úložiště
|Funkce pro spolupráci a správu
|Silné vyhledávací funkce, integrace s dalšími aplikacemi Google, obrovské úložiště
Nyní se na to podíváme podrobněji:
Funkce č. 1: Hosting e-mailů
Zoho Mail i Gmail for Business nabízejí hosting e-mailů s vlastní doménou. Gmail má však v tomto ohledu navrch, především díky svým špičkovým filtrům spamu, lepším offline funkcím a celkově kvalitnější technické podpoře. Gmail je navíc již široce rozšířený, což znamená, že zaměstnanci pravděpodobně nebudou potřebovat mnoho školení, aby se s ním naučili pracovat.
🏆Vítěz: Google
Funkce č. 2: Správa dokumentů a spolupráce
Zoho Writer i Google Docs nabízejí vynikající funkce pro spolupráci v reálném čase.
Google Docs má však výhodu díky intuitivnějšímu rozhraní a širokému využití. Sdílení dokumentů Google Docs je často snazší, protože je zná více uživatelů. Zoho Writer však nabízí výkonné nástroje, jako je integrovaná funkce elektronického podpisu, což mu dává mírnou výhodu v konkrétních případech použití.
🏆Vítěz: Remíza mezi Zoho Writer a Google Docs
Funkce č. 3: Cloudové úložiště
Díky umělé inteligenci Google jsou vyhledávací funkce Google Drive bezkonkurenční. Zatímco Zoho WorkDrive nabízí silné funkce pro spolupráci a správu, integrace Google Drive s dalšími aplikacemi Google a obrovské úložné kapacity ho činí atraktivnějším pro firmy s rozsáhlými potřebami sdílení souborů.
🏆Vítěz: Google
Porovnání cen Zoho Workplace a Google Workspace
Zde je podrobný přehled funkcí, které tyto dvě pracovní sady nabízejí v různých cenových kategoriích:
|Funkce cenových plánů
|Zoho Workplace Standard(Roční fakturace)
|Zoho Workplace Professional(roční fakturace)
|Google Workspace Business Starter
|Google Workspace Business Standard
|Google Workspace Business Plus
|Náklady
|3 $/uživatel za měsíc
|6 $/uživatel za měsíc
|7,20 $ za uživatele za měsíc
|14,40 $/uživatel za měsíc
|21,60 $/uživatel za měsíc
|Úložiště e-mailů
|30 GB
|100 GB
|30 GB
|2 TB
|5 TB
|Cloudové úložiště
|10 GB
|100 GB
|30 GB
|2 TB na uživatele
|5 TB na uživatele
|Videokonference
|100 účastníků
|250 účastníků
|100 účastníků
|150 účastníků
|500 účastníků
|Vlastní domény
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Sdílené týmové disky
|Ano
|Ano
|Ne
|Ano
|Ano
|Mobilní aplikace
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Nástroje pro spolupráci
|Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect atd.
|Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect atd.
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Správa
|Základní
|Pokročilá (s auditními protokoly, pokročilými nastaveními)
|Základní
|Pokročilé
|Pokročilé
|Zabezpečení
|2FA, šifrování dat
|2FA, šifrování dat, pokročilé ovládací prvky pro správu
|2FA, šifrování dat
|2FA, trezor, šifrování dat
|2FA, trezor, šifrování dat
|Podpora
|Základní
|Prioritní podpora
|Standardní podpora
|Vylepšená podpora
|Prémiová podpora
Zoho Workplace vs. Google Workspace na Redditu
Pokud jde o názory z reálného světa, Reddit je místem, kde najdete upřímné recenze.
Podívali jsme se na platformu, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě o Zoho Workplace vs. Google Workspace. Jeden anonymní uživatel měl zřejmě smíšené pocity ohledně obou platforem:
Doporučuji zvážit, co je pro vaši firmu důležité…Obě platformy jsou poměrně jednoduché na používání. Rozhodující jsou funkce, které potřebujete, a cena, kterou jste ochotni zaplatit. Poté můžete zvážit uživatelské rozhraní. Zhodnoťte také, jaké integrace třetích stran jsou pro vás důležité a zda jsou podporovány.
Další uživatel zdůrazňuje, jak použití a individuální požadavky ovlivní výběr platformy, která pro vás bude nejvhodnější:
Pro všechny své podnikatelské aktivity používám Google Workspace. K dispozici je spousta integrací. Nakonec to ale bude záležet na vašich konkrétních případech použití. Spravuji velké množství dat v Google Sheets a pomocí AppSheet jsem je snadno převedl do mobilní aplikace pro přístup (např. CRM, správa objednávek atd.).
Na druhou stranu používám mnoho nástrojů a systémů bez kódu (pro vývoj webových stránek, klientské portály atd.). Většina z nich je integrována s Google Sheets, ale ne s Excelem. *
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Zoho Workplace a Google Workspace
Pokud Zoho Workplace a Google Workspace nesplňují všechny vaše požadavky, možná je na čase zvážit univerzální alternativu: představujeme ClickUp.
Řídím mnoho interních i externích projektů a také svůj osobní život. ClickUp mi umožňuje spravovat všechny tyto oblasti s různými účely a potřebami samostatně i v rámci celého pracovního prostoru v závislosti na mém zaměření. Poskytuje mi tak obrovskou flexibilitu.
Řídím mnoho interních i externích projektů a také svůj osobní život. ClickUp mi umožňuje spravovat všechny tyto oblasti s různými účely a potřebami samostatně i v rámci celého pracovního prostoru v závislosti na mém zaměření. Poskytuje mi tak obrovskou flexibilitu.
ClickUp, známý především jako nástroj pro řízení projektů, je komplexním řešením pro týmy, které chtějí kombinovat komunikaci, správu úkolů a sdílení znalostí v jedné výkonné platformě.
ClickUp je o krok napřed #1: Chat, e-mail a schůzky
ClickUp umožňuje týmům chatovat v reálném čase, přidávat komentáře přímo k úkolům, posílat e-maily a dokonce pořádat online schůzky – to vše bez opuštění platformy. Tato úroveň integrace šetří čas a zvyšuje produktivitu.
ClickUp Chat poskytuje integrovanější komunikační systém než Google Workspace nebo Zoho Workspace, protože kombinuje chat a správu úkolů na jedné platformě.
Umožňuje vám jedním kliknutím přeměnit zprávy na úkoly a zajistit tak, že kontext zůstane propojený napříč úkoly, dokumenty a konverzacemi. Tato hladká integrace mezi zasíláním zpráv a prací zvyšuje produktivitu tím, že vše udržuje na jednom místě a snižuje potřebu přepínat mezi více nástroji.
Spolupráci mezi týmy můžete dále zlepšit pomocí e-mailu v ClickUp. Umožňuje týmům odesílat a sledovat e-maily přímo v rámci úkolů, takže veškerá korespondence je organizována na jednom místě.
ClickUp Meetings integruje diskuse s úkoly, dokumenty a řízením projektů, což týmům umožňuje spolupracovat a přijímat okamžitá opatření přímo během schůzek.
Používání ClickUp Clips v rámci platformy také nabízí integrovanější a univerzálnější alternativu k Zoho Workplace a Google Workspace. ClickUp umožňuje uživatelům nahrávat klipy z obrazovky, přepisovat je pomocí ClickUp Brain a snadno je sdílet nebo vkládat.
ClickUp má výhodu č. 2: Řízení projektů a úkolů
Ať už řídíte složitý projekt nebo každodenní úkoly, ClickUp Tasks vám umožní nastavit priority, sledovat čas a vizualizovat pokrok.
Takto vám může pomoci:
- Vlastní pole: Přidejte k úkolům odkazy, vztahy, soubory a další informace a získejte tak veškerý potřebný kontext na jednom místě.
- Závislosti úkolů: Propojte související úkoly, abyste pochopili, jak se navzájem ovlivňují, a předešli tak vzniku překážek.
- Úrovně priority: Nastavte úrovně priority od nízké po urgentní, což vám pomůže soustředit se na to nejdůležitější.
- Vlastní stavy: Sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných stavů, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu.
- Více seznamů: Přidávejte úkoly do více seznamů pro lepší organizaci a mezifunkční řízení práce.
- Typy úkolů: Spravujte různé druhy práce pomocí typů úkolů, které dávají smysl pro váš tým.
A to není vše. Funkce Project Management od ClickUp nabízí vyšší úroveň přizpůsobení než Google Project Management nebo Zoho.
ClickUp Project Management
Zde jsou některé z funkcí, které nabízí:
- Více zobrazení: Organizujte projekty do různých zobrazení, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a Ganttovy diagramy, abyste mohli vizualizovat pokrok a identifikovat úzká místa.
- Nástroje pro spolupráci: Usnadněte týmovou práci pomocí funkcí, jako jsou komentáře, zmínky ClickUp @mentions, sdílení souborů a spolupráce v reálném čase.
- Přizpůsobitelné pracovní prostory: Vytvářejte přizpůsobené pracovní prostory, které odpovídají konkrétním potřebám a preferencím vašeho týmu.
- Integrace: Propojte ClickUp s dalšími oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, Slack a Zoom, a zajistěte si tak plynulou integraci pracovních postupů.
- Reporting a analytika: Vytvářejte podrobné reporty a analytické přehledy, abyste mohli sledovat výkonnost projektů, identifikovat trendy a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Kalendář ClickUp vám navíc umožňuje efektivně plánovat, rozvrhovat a spravovat svůj čas a zdroje.
Zde jsou některé klíčové funkce:
- Vizualizace harmonogramů projektů: Přehledné zobrazení časových os projektů, termínů a závislostí v kalendářovém zobrazení.
- Plánování schůzek: Koordinujte schůzky a události přímo v kalendáři, takže již nebudete potřebovat externí nástroje pro plánování.
- Správa časových pásem: Při plánování schůzek a událostí zohledněte různé časové pásmo.
- Připomenutí a oznámení: Dostávejte včasná připomenutí blížících se termínů a událostí.
ClickUp má výhodu č. 3: Efektivní správa znalostí
ClickUp poskytuje strukturovaný a efektivní přístup ke správě znalostí prostřednictvím systému dokumentů a hierarchie, který uživatelům umožňuje snadno organizovat, sdílet a aktualizovat dokumentaci napříč týmy.
ClickUp Docs nabízí přizpůsobitelné rozvržení, spolupráci v reálném čase a hladkou integraci do úkolů, což usnadňuje propojení dokumentů s pracovními postupy.
ClickUp Docs vám umožňuje:
- Vytvářejte a organizujte dokumenty: Snadno vytvářejte a spravujte různé typy dokumentů, včetně poznámek, článků a zpráv.
- Funkce pro spolupráci: Spolupracujte s členy týmu na dokumentech, sdílejte komentáře, návrhy a změny.
- Správa verzí: Sledujte změny provedené v dokumentech a v případě potřeby se vraťte k předchozím verzím.
- Propojení dokumentů: Propojte dokumenty s úkoly nebo projekty pro snadnější vyhledávání a organizaci.
- Vyhledávání a filtrování: Rychle najděte konkrétní dokumenty pomocí funkcí vyhledávání a filtrování.
Hierarchie projektů ClickUp s flexibilními vrstvami prostorů, složek a seznamů zajišťuje zjednodušené kategorizování znalostí, díky čemuž je vyhledávání informací intuitivnější.
Průvodce je strukturovaný systém, který vám pomůže efektivně organizovat a spravovat práci napříč týmy a projekty. Skládá se z pěti klíčových úrovní: Pracovní prostor, Prostory, Složky, Seznamy, Úkoly a Podúkoly.
Tato hierarchie zajišťuje přehledné rozdělení práce do kategorií, což usnadňuje orientaci, přidělování a sledování úkolů. Pomáhá udržovat přehlednost napříč různými projekty, zlepšuje spolupráci týmu a produktivitu.
Kromě toho ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, vylepšuje správu znalostí automatizací generování obsahu, shrnutí a poznatků, čímž šetří čas při opakujících se úkolech. Tato AI spolupráce dává ClickUp výhodu oproti Google a Zoho, které se spoléhají na základní automatizační nástroje bez stejné hloubky úkolově orientované AI.
Výběr nejlepšího cloudového balíku kancelářských aplikací
Který nástroj je tedy nejvhodnější pro kancelářskou produktivitu – Zoho Workplace nebo Google Workspace? Odpověď do značné míry závisí na potřebách vaší firmy. Pokud jste menší společnost, která hledá cenově dostupnou a robustní integraci, může být Zoho Workplace lepší volbou.
Pokud váš tým ocení plynulou spolupráci, známé rozhraní a rozsáhlé cloudové úložiště, Google Workspace by pro vás mohl být ideální volbou.
Pokud však chcete to nejlepší z obou světů, ClickUp může být moudřejší volbou. Tato platforma jde nad rámec jednoduchého sdílení dokumentů a komunikace.
S ClickUp získáte bezkonkurenční flexibilitu, která kombinuje správu úkolů, spolupráci v reálném čase a výkonné komunikační funkce v jediném prostoru. Ať už přidáváte komentáře, spravujete složité projekty nebo pracujete na sdílených dokumentech, ClickUp vše hladce integruje.
Vyzkoušejte ClickUp a zjistěte, co pro vás může udělat!