15 nejlepších alternativ k Roam Research pro pořizování poznámek (2026)

Myšlenky málokdy sledují přímou linii.
Vrací se zpět, rozvětvují se a střetávají se nečekanými způsoby. Správný nástroj pro pořizování poznámek vám usnadní udržet krok. Roam Research tuto potřebu využil svým síťovým přístupem k poznámkám, ale není to jediný nástroj vytvořený pro nelineární myšlení.
Pokud vás zajímá, co dalšího je na trhu k dispozici, je tento přehled alternativ k Roam Research určen právě vám. Zde jsou nejlepší možnosti, které přinášejí vlastní pohled na propojené pořizování poznámek. 📝
Nejlepší alternativy k Roam Research v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Roam Research a jejich srovnání.
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Vnořené dokumenty se skládacími stránkami, ClickUp Brain pro psaní a plánování s využitím AI, AI Notetaker pro přepisy a úkoly, Whiteboards pro mapování nápadů
|Jednotlivci, malé firmy, střední podniky, velké společnosti
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Obsidian
|Lokální úložiště Markdown, obousměrné propojení mezi poznámkami, ekosystém pluginů, grafické zobrazení pro mapování nápadů
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc/uživatel
|Logseq
|Skládací osnovy, poznámky k PDF, pokročilé vyhledávání s filtry a štítky, systém denního deníku
|Jednotlivci
|Zdarma
|Evernote
|Sběr webových stránek z jakéhokoli zařízení, OCR v obrázcích, zvukové poznámky, organizace založená na poznámkových blocích a štítcích
|Malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc/uživatel
|RemNote
|Integrovaná metoda rozloženého opakování, generování kartiček z poznámek, sledování pokroku ve výuce
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 $/měsíc/uživatel
|Joplin
|Šifrování typu end-to-end, editace v markdownu, nástroj pro ukládání webových stránek z prohlížeče, tržiště s pluginy
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2,99 € za měsíc na uživatele.
|Google Keep
|Připomínky založené na čase a místě, přepis hlasových poznámek, synchronizace v reálném čase
|Jednotlivci
|Zdarma s účtem Google
|Fusebase (dříve Nimbus Note)
|Bohaté možnosti formátování, vnořené složky a pracovní prostory, veřejné odkazy ke sdílení s oprávněními, vkládání aplikací třetích stran
|Malé podniky
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 39 $/měsíc/uživatel; možnost přizpůsobení pro týmy
|Workflowy
|Nekonečné vnořování odrážek, zrcadlený obsah, filtry hashtagů, zvětšený zobrazení
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8,99 $/měsíc/uživatel
|Amplenote
|Prioritizace úkolů pomocí Eisenhowerovy matice, opakované přezkoumávání nápadů, systém Jot pro rychlé zaznamenávání poznámek
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5,99 $/měsíc/uživatel
|Tana
|Datové struktury založené na schématech, flexibilní zobrazení včetně tabulek a nástěnek, inteligentní dotazy, opakovaně použitelné šablony
|Malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 $/měsíc/uživatel
|Anytype
|Offline-first s peer-to-peer synchronizací, objektovou strukturou poznámek, přizpůsobením dashboardu
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 99 $/rok
|DokuWiki
|Systém pro práci s prostým textem s vlastním hostováním, rozsáhlá podpora pluginů, správa verzí stránek
|Malé podniky
|Zdarma
|Microsoft OneNote
|Nekonečné rozložení plátna, nástroje pro kreslení a ruční psaní, synchronizace v cloudu napříč zařízeními, integrace s aplikacemi Microsoftu
|Malé podniky
|Zdarma s Microsoft 365; k dispozici jsou osobní a firemní tarify
|TiddlyWiki
|Vše v jednom HTML souboru, atomické úseky obsahu (tiddlers), plný offline přístup, pokročilý systém filtrů a značek
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 $/měsíc/uživatel
Proč zvolit alternativy k Roam Research
Síťové pořizování poznámek v Roam Research podněcuje kreativitu při propojování nápadů, ale jeho slabiny mohou uživatele přimět k hledání alternativ, které lépe vyhovují jejich pracovním postupům nebo rozpočtům. 💵
Zde je několik důvodů, proč byste mohli zvážit jiné aplikace pro pořizování poznámek:
- Vysoké poplatky za předplatné: Cena 15 $ měsíčně nebo 165 $ ročně, což se studentům, freelancerům nebo příležitostným uživatelům s omezeným rozpočtem jeví jako přemrštěná částka
- Pomalé zavádění funkcí: Zpoždění aktualizací, jako jsou vylepšené vyhledávací filtry nebo integrace s nástroji jako Notion, což u pokročilých uživatelů vyvolává touhu po dalších funkcích
- Omezená týmová spolupráce: Nabízí minimální možnosti sdílení, chybí editace v reálném čase nebo robustní funkce pro skupinové projekty určené ke společné práci
- Omezené možnosti vizuálního přizpůsobení: Nenabízí žádné motivy, fonty ani možnosti rozvržení, které by umožnily přizpůsobit pracovní prostor podle preferencí uživatele
- Potíže s velkými datovými soubory: Při práci s tisíci poznámkami z jednání nebo složitými grafy nápadů dochází k výraznému zpoždění, což snižuje produktivitu
🧠 Zajímavost: Zápisníky Moleskine se proslavily v 80. letech, když je cestovatelé a tvůrčí osobnosti jako Hemingway a Picasso používali k zaznamenávání svých nápadů a zážitků. Dnes jsou synonymem pro kreativní způsoby psaní poznámek.
Nejlepší alternativy k Roam Research, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavatelsky neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Prozkoumejte tyto nejlepší alternativy k Roam Research a najděte ten správný systém pro pořizování poznámek, který odpovídá vašemu stylu myšlení, pracovnímu postupu a nastavení. ⚙️
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a dokumentace)
Jako univerzální aplikace pro práci nabízí ClickUp strukturovanější přístup k pořizování poznámek než samostatné aplikace pro poznámky. Kombinuje řízení projektů, dokumentaci znalostí a nástroje založené na umělé inteligenci v jednom pracovním prostoru, což z něj činí praktickou alternativu k Roam Research, která propojuje vaše nápady a úkoly.
Pište přímo v ClickUp Docs
Začněte s ClickUp Docs, editorem dokumentů, který kombinuje flexibilní psaní s efektivní organizací.
Na rozdíl od ploché sítě odkazů v Roamu vám Docs poskytuje jasnou hierarchii pro organizaci souvisejících nápadů, témat a motivů prostřednictvím vnořených stránek. Tyto stránky můžete v hlavním dokumentu rozbalit nebo sbalit, aby související obsah zůstal seskupený a zároveň snadno přístupný.
Řekněme, že budujete výzkumné centrum zaměřené na klimatické technologie. Váš hlavní dokument by se mohl jmenovat „Výzkum čisté energie“. Pod ním můžete přidat vnořené stránky, jako jsou „Využití solární energie v Jižní Americe“, „Případové studie větrné energie“ a „Poznámky k politice“. To vám umožní zaměřit se na detaily, aniž byste ztratili přehled o celku.
Můžete text bohatě formátovat, vkládat obrázky a soubory, označovat spolupracovníky a dokonce proměnit jakýkoli řádek textu v úkol k provedení. Díky tomu působí Docs dynamičtěji a užitečněji než tradiční poznámka nebo izolovaná stránka Roam.
Brainstormujte, využívejte automatické doplňování a realizujte své nápady pomocí kontextově orientované AI ClickUp
Nyní přidejte ClickUp Brain, nejkomplexnějšího a kontextově orientovaného AI asistenta na světě, který je integrován přímo do Docs. Je navržen tak, aby urychlil myšlení a psaní, aniž by vás vyrušil z pracovního rytmu. Můžete ho požádat, aby shrnul dlouhý text, přepsal složitý obsah nebo vygeneroval nové nápady na základě toho, co jste napsali.
Například pokud jste shromáždili několik odstavců poznámek z pěti různých zdrojů o technologii zachycování uhlíku, můžete text zvýraznit a požádat ClickUp Brain, aby vytvořil shrnutí nebo zjednodušil jazyk.
💡 Tip pro profesionály: Vytvářejte dokumenty 4x rychleji než psaním! Stáhněte si ClickUp Brain MAX, svého desktopového AI pomocníka, a zapněte hlasové diktování pomocí funkce Talk to Text.
Vyslovte své nápady a zaznamenejte je do propracovaného obsahu bez použití rukou. Ať už píšete v Docs, sestavujete e-maily nebo vytváříte úkoly, funkce Talk to Text okamžitě převede mluvená slova na propracovaný text. Vy mluvíte; aplikace píše, opravuje a strukturová – aniž byste hnuli prstem.
Talk to Text funguje v desktopových aplikacích – například v Gmailu, Slacku a samotném ClickUp.
Automatizujte pořizování poznámek ze schůzek pomocí ClickUp AI Notetaker
Pak přichází ClickUp AI Notetaker, který automatizuje poznámky ze schůzek, takže nemusíte psát poznámky, zatímco se snažíte poslouchat. Připojí se k vašim hovorům na Zoom, Microsoft Teams nebo Google Meet, zaznamená je a vygeneruje úplný přepis, akční položky a klíčové body – a poté pošle přehledný dokument přímo do vaší doručené pošty v ClickUp.
Představte si, že děláte rozhovor s odborníkem nebo pořádáte týmovou schůzku o výsledcích svého výzkumu.
Místo ručního zadávání citátů nebo časových značek zachytí tento AI nástroj pro poznámky ze schůzek vše a uloží přepis do příslušné složky nebo dokumentu. Můžete se plně soustředit na daný okamžik a přesto odejít s perfektními poznámkami.
Vytvořte si druhý mozek pomocí šablon připravených k okamžitému použití
Šablona ClickUp Knowledge Base Template konečně poskytuje vašim poznámkám domov. Je navržena pro dlouhodobé používání a obsahuje přehlednou hierarchii, předem připravené sekce a propojené pracovní postupy, takže vaše informace zůstávají přehledné a využitelné.
Řekněme, že pracujete na několikaměsíčním výzkumném projektu. Šablona znalostní báze vám umožňuje vytvářet kategorie jako „Surová data“, „Rozhovory“ a „Návrhy kapitol“, z nichž každá obsahuje strukturované dokumenty s příslušnými vnořenými stránkami.
Pokud vám Roam pomohl myslet v sítích, ale potřebujete nástroj, který přidá strukturu, spolupráci a realizaci, ClickUp vám nabízí to nejlepší z obou světů. Tato alternativa k Roam Research udržuje vaše poznámky organizované, prohledávatelné a připravené k realizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkoly ClickUp přímo z dokumentů nebo shrnutí AI Notetaker a překlenujte tak propast mezi myšlením a konáním
- Zachyťte prchavé nápady v ClickUp Notepad a později je převeďte na úkoly, čímž svým myšlenkám a plánům dodáte větší strukturu než denní poznámky v Roamu.
- Vytvářejte koncepční mapy nebo projektové toky na tabulkách ClickUp a propojujte je s úkoly, čímž získáte flexibilní alternativu k grafickému zobrazení v Roamu.
- Sledujte nadcházející úkoly a schůzky v kalendáři ClickUp poháněném umělou inteligencí, který přidává vrstvu pro správu času, kterou Roam postrádá. Použijte kalendář k rezervaci časových bloků pro soustředěnou práci a automatickému přesouvání položek s nízkou prioritou
- Přejděte od hlubokého přemýšlení k hovorům na platformách pro schůzky, jako jsou Google Meet, Microsoft Teams a Zoom, aniž byste museli opustit ClickUp
- Nechte ClickUp Brain analyzovat váš rozvrh a automaticky řadit úkoly podle priority, čímž odpadne nutnost ručního označování nebo třídění v Roam Research.
Omezení ClickUp
- Uživatelé musí předem definovat prostory, složky a vlastní zobrazení, což může být překážkou pro ty, kteří hledají nástroje pro správu znalostí typu „plug-and-play“.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na Redditu opravdu říká vše:
Jejich systém Docs nenápadně nahradil většinu naší práce v Google Docs. Vše prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. Tým si na to zvykl rychleji, než jsem čekal. Zpočátku jsem k ClickUp Brain přistupoval s rezervou, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné psací úkoly, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít s návrhem. Není to dokonalé, ale pomáhá mi to, když mám hodně práce. Funkce AI pro pořizování poznámek byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale teď to zachytí všechno a úkoly přiřadí automaticky. Plnění úkolů se znatelně zlepšilo…
Jejich systém Docs nenápadně nahradil většinu naší práce v Google Docs. Vše prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. Tým si na to zvykl rychleji, než jsem čekal. Zpočátku jsem k ClickUp Brain přistupoval s rezervou, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné psací úkoly, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít s návrhem. Není to dokonalé, ale pomáhá mi to, když mám hodně práce. Funkce AI pro pořizování poznámek byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale teď to zachytí všechno a úkoly přiřadí automaticky. Plnění úkolů se znatelně zlepšilo…
2. Obsidian (nejlepší pro lokální správu souborů)
prostřednictvím Obsidian
Obsidian transformuje soubory Markdown ve vašem počítači na propojenou znalostní bázi. Vaše poznámky jsou uloženy na vašem zařízení – nikoli na serveru někoho jiného – což vám dává plnou kontrolu nad vašimi daty. Grafické zobrazení mapuje spojení mezi nápady a odhaluje vzorce ve vašem myšlení.
Mnoho uživatelů přechází na Obsidian poté, co vyzkoušeli cloudové alternativy, protože lokální úložiště eliminuje poplatky za předplatné a závislost na internetu.
Díky možnostem přizpůsobení si můžete vytvořit osobní pracovní prostor pomocí komunitních motivů a pluginů. Tato flexibilita přitahuje lidi, kteří chtějí mít kontrolu jak nad svými poznámkami, tak nad nástroji, které k jejich správě používají.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Vytvářejte obousměrné odkazy mezi poznámkami a budujte tak komplexní znalostní sítě, které odhalují souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími tématy
- Přizpůsobte si rozhraní pomocí CSS fragmentů a komunitních motivů tak, aby přesně odpovídalo vašim preferencím ohledně pracovního postupu a vizuálnímu komfortu
- Rozšiřte funkčnost pomocí komunitních pluginů, které přidávají funkce od správy úkolů až po pokročilé vizualizační nástroje
- Procházejte své znalosti prostřednictvím různých zobrazení, včetně grafické vizualizace, režimu osnovy a tradičních struktur složek
Omezení Obsidianu
- Uživatelé musí psát v Markdownu a náhled na formátovaný výstup si prohlížet zvlášť, což může být méně intuitivní pro ty, kteří jsou zvyklí na editory s podporou formátovaného textu
- Na rozdíl od některých alternativ k Obsidianu zde není podpora interaktivních prvků, jako jsou zaškrtávací políčka, data nebo rozevírací seznamy v buňkách tabulek.
- Pluginy komunity mohou přestat fungovat po aktualizacích
Ceny Obsidianu
- Sync: 5 $/měsíc na uživatele
- Publish: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Obsidianu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Naše pozornost upoutala tato recenze na Redditu:
Ale zápisníky a dokumenty se vždy promění v ztracené znalosti a jak čas plyne, zapomínám, kde jsou. Obsidian mi pomáhá je propojit, takže se ke mně vrátí i náhodou, a také mi uleví od úzkosti typu „tohle si musím zapamatovat“. Znám sám sebe velmi dobře a vím, jak přemýšlím, takže když si píšu poznámky, píšu je tak, abych mohl snadno propojit jednotlivé body. To mi pomáhá zkrátit čas, který jsem dříve trávil tím, že jsem se snažil udržet si přehled o tématu a nemusel ho znovu vyhledávat, ale také si zapisuji chování, které jsem měl během dne, nebo pokrok, kterého jsem dosáhl v mém životě obecně.
Ale zápisníky a dokumenty se vždy promění v ztracené znalosti a jak čas plyne, zapomínám, kde jsou. Obsidian mi pomáhá je propojit, takže se ke mně vrátí i náhodou, a také mi uleví od úzkosti typu „tohle si musím zapamatovat“. Znám sám sebe velmi dobře a vím, jak přemýšlím, takže když si píšu poznámky, píšu je tak, abych mohl snadno propojit jednotlivé body. To mi pomáhá zkrátit čas, který jsem dříve trávil tím, že jsem se snažil udržet si přehled o tématu a nemusel ho znovu vyhledávat, ale také si zapisuji chování, které jsem měl během dne, nebo pokrok, kterého jsem dosáhl v mém životě obecně.
3. Logseq (nejlepší pro tvorbu osnov a správu úkolů)
prostřednictvím Logseq
Logseq přistupuje k pořizování poznámek pomocí hierarchických osnov, které lze podle potřeby rozbalovat a sbalovat. Tato struktura přirozeně organizuje složitá témata do srozumitelných částí.
Jako open-source platforma eliminuje Logseq náklady na předplatné a zároveň udržuje aktivní vývoj. Funkce deníku automaticky vytváří denní poznámky, díky čemuž je sledování návyků a vedení denních záznamů hračkou. Pro programátory představuje možnost vkládat bloky kódu se zvýrazněním syntaxe praktickou funkci, která u mnoha konkurentů chybí.
Nejlepší funkce Logseq
- Vytvářejte poznámky k PDF přímo ve své interní znalostní bázi a propojujte své myšlenky s původními zdroji, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi
- Prohledávejte své poznámky pomocí vestavěných vyhledávacích operátorů, které filtrují podle značek, vlastností a vztahů, abyste získali přesně ty informace, které potřebujete.
- Plánujte úkoly pomocí jednoduché syntaxe Markdown a sledujte je v denních poznámkách, čímž odpadá potřeba samostatných nástrojů pro správu úkolů
Omezení Logseq
- Méně propracované uživatelské rozhraní ve srovnání s propracovanými komerčními alternativami
- Není možné vrátit zpět změny ani obnovit text, který mohl být omylem smazán.
- Uživatelé musí ručně vytvářet odkazy mezi poznámkami, což může být časově náročné
- Logseq postrádá nativní řešení pro synchronizaci a spoléhá se na služby třetích stran, což nemusí vyhovovat všem uživatelům
Ceny Logseq
- Zdarma
Hodnocení a recenze Logseq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Logseq?
Jeden uživatel Redditu nabízí užitečný přehled:
Koncept Logseq je mimořádně výkonný. Jeho cílem je, aby si uživatel vytvořil databázi, ve které se nemusí starat o vyhledávání a organizaci informací obsažených v databázi. Styl deníku má za cíl učinit pořizování poznámek co nejhladším. […] Největším důvodem, proč Logseq selhává, je to, že tato myšlenka není podpořena robustní implementací. Uživatelské rozhraní je docela příjemné, jakmile si na něj uživatel zvykne. Logseq je však pro zpracování velkého množství strukturovaných dat prostě nedostatečný […]
Koncept Logseq je mimořádně výkonný. Jeho cílem je, aby si uživatel vytvořil databázi, ve které se nemusí starat o vyhledávání a organizaci informací obsažených v databázi. Styl deníku má za cíl učinit pořizování poznámek co nejhladším. […] Největším důvodem, proč Logseq selhává, je to, že tato myšlenka není podpořena robustní implementací. Uživatelské rozhraní je docela příjemné, jakmile si na něj uživatel zvykne. Logseq je však pro zpracování velkého množství strukturovaných dat prostě nedostatečný […]
4. Evernote (nejlepší pro synchronizaci napříč platformami)
prostřednictvím Evernote
Evernote vyniká v zachycování informací z různých zdrojů – výstřižky z webu, obrázky, zvukové záznamy a text jsou všechny uloženy společně v přehledných poznámkových blocích.
Synchronizace mezi platformami probíhá automaticky, takže jsou vaše poznámky dostupné na všech zařízeních bez nutnosti ručního přenosu. Evernote se zaměřuje na organizaci pomocí tradičních složek a štítků spíše než na obousměrné propojování.
Webový clipper ukládá celé články, odstraňuje z nich reklamy a upravuje jejich formátování pro snadné pozdější čtení. Navzdory nedávnému zvýšení cen zůstává mnoho uživatelů věrných Evernote kvůli jeho spolehlivému vyhledávání a známému rozhraní.
Nejlepší funkce Evernote
- Prohledávejte ručně psané poznámky a text v obrázcích pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR), díky kterému lze snadno najít i obsah, který není ve formě textu.
- Během schůzek nebo přednášek si pořizujte zvukové poznámky, které se synchronizují s vašimi psanými poznámkami, a vytvářejte tak komplexní záznamy konverzací
- Uspořádejte si informace pomocí poznámkových bloků, složek a štítků, které vytvářejí různé cesty k nalezení obsahu, aniž byste si museli pamatovat přesné souvislosti
Omezení Evernote
- Omezené funkce propojení mezi poznámkami
- Evernote v minulosti zaznamenal narušení bezpečnosti, včetně významného hackerského útoku v roce 2013, který ohrozil uživatelská data
- Žádná nativní podpora Markdownu
- Ve srovnání s jinými alternativami k Roam Research je drahý
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Professional: 17,99 $/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 010 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Konsolidace tvorby poznámek úžasnou rychlostí se stala mnohem snazší a efektivnější, což je fascinující. Podařilo se nám udržet vysokou úroveň výkonu a zároveň sledovat četné poznámky ke každé konkrétní události a organizovat je pomocí poznámkových bloků a štítků, aby bylo snazší najít relevantní informace. S Evernote je snadné udržet všechny na stejné vlně a v obraze, pokud jde o správu projektů, schůzek a každodenních činností.
Konsolidace tvorby poznámek úžasnou rychlostí se stala mnohem snazší a efektivnější, což je fascinující. Podařilo se nám udržet vysokou úroveň výkonu a zároveň sledovat četné poznámky ke každé konkrétní události a organizovat je pomocí poznámkových bloků a štítků, aby bylo snazší najít relevantní informace. S Evernote je snadné udržet všechny na stejné vlně a v obraze, pokud jde o správu projektů, schůzek a každodenních činností.
⚡️ Znalosti v praxi: Systém TechPort agentury NASA, spuštěný v roce 2012, je centralizovaným úložištěm pro výzkumné a vývojové aktivity agentury, které zajišťuje efektivní sdílení znalostí a sledování inovací.
5. RemNote (nejlepší pro aktivní učení a rozložené opakování)
prostřednictvím RemNote
RemNote překlenuje propast mezi psaním poznámek a zapamatováním si informací díky integraci metody rozloženého opakování. Tento software pro správu osobních znalostí automaticky generuje kartičky z vašich poznámek a pomáhá vám si informace dlouhodobě zapamatovat.
Obsah organizuje hierarchicky prostřednictvím „rems“, což jsou základní jednotky znalostí, které se propojují a tvoří síť. Studenti oceňují zejména to, jak RemNote přeměňuje pasivní poznámky na aktivní studijní materiály.
Přístup zaměřený na dokumenty usnadňuje přechod od tradičního pořizování poznámek a zároveň zavádí užitečnější organizační koncepty.
Nejlepší funkce RemNote
- Vytvářejte koncepční mapy a vizuální vztahy mezi nápady pomocí integrovaného znalostního grafu, který zobrazuje souvislosti v rámci celého vašeho systému poznámek
- Integrujte referenční materiály, jako jsou soubory PDF a články z webu, přímo do své znalostní báze pomocí funkcí pro vkládání poznámek, které zachovávají kontext
- Sledujte pokrok ve studiu pomocí podrobných statistik a denních cílů, které vám pomohou udržet konzistenci a měřit zlepšení v průběhu času
- Spolupracujte na poznámkách s členy týmu nebo studijními skupinami prostřednictvím sdílených dokumentů, které uchovávají historii verzí a sledují změny
Omezení RemNote
- Při správě rozsáhlých znalostních bází působí rozhraní přeplněně
- Pro přístup k pokročilým funkcím této alternativy k Roam Research je nutné předplatné.
- Mobilní prostředí potřebuje vylepšit
- Export poznámek a kartiček do jiných aplikací může být kvůli omezeným formátům náročný
Ceny RemNote
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Pro s AI: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze RemNote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o RemNote?
Jeden uživatel Redditu to vyjádřil takto:
Na remNote se mi nejvíc líbila funkce a správa kartiček. Je to jedna z nejlepších, které jsem našel v bezplatné verzi a která je přímo propojená s poznámkami. Na tom také aktivně pracují. Co se týče psaní poznámek, je to v pořádku.
Na remNote se mi nejvíc líbila funkce a správa kartiček. Je to jedna z nejlepších, které jsem našel v bezplatné verzi a která je přímo propojená s poznámkami. Na tom také aktivně pracují. Co se týče psaní poznámek, je to v pořádku.
🔍 Věděli jste, že? Podle výzkumu IDC aktivně využívá systémy pro správu znalostí pouze 45 % zaměstnanců ve velkých společnostech. To poukazuje na výrazný rozpor mezi implementací a skutečným zapojením.
6. Joplin (nejlepší pro správu poznámek s důrazem na soukromí)
prostřednictvím Joplin
Joplin nabízí open-source řešení pro pořizování poznámek s end-to-end šifrováním, které zajišťuje soukromí vašich dat i při synchronizaci mezi zařízeními. Poznámky ukládá ve standardním formátu Markdown, takže k obsahu máte přístup i bez proprietárního softwaru.
Platforma zajišťuje synchronizaci prostřednictvím služeb podle vašeho výběru: Dropbox, OneDrive, NextCloud nebo váš vlastní server. Tato flexibilita vám dává kontrolu nad tím, kde jsou vaše data uložena.
Mnoho uživatelů přechází na Joplin právě kvůli kombinaci funkcí na ochranu soukromí a bezplatnému přístupu k pokročilým funkcím, které jinde vyžadují předplatné.
Nejlepší funkce Joplinu
- Rozšiřte funkčnost pomocí pluginů, které přidávají funkce jako Kanban tabule, myšlenkové mapy a další formáty exportu, aniž by se zvětšila velikost základní aplikace
- Ukládejte webový obsah pomocí rozšíření prohlížeče, které zachovává formátování a obrázky a ukládá vše lokálně, nikoli do služby třetí strany.
- Vkládejte náčrtky, vývojové diagramy nebo vizuální poznámky přímo do svých záznamů, abyste lépe ilustrovali složité myšlenky
- Rychle přejděte k jakékoli poznámce, značce nebo poznámkovému bloku pomocí vyhledávací funkce „Goto Anything“ s návrhy automatického doplňování.
Omezení Joplinu
- Grafické zobrazení a propojení jsou méně propracované než v Roam
- Vyhledávání může být pomalejší u velmi rozsáhlých sbírek poznámek
- Nepodporuje spolupráci v reálném čase, což může být nevýhodou pro týmové pracovní postupy.
Ceny Joplinu
- Základní: 2,99 €/měsíc (přibližně 3,32 $/měsíc)
- Pro: 5,99 €/měsíc (přibližně 6,65 $/měsíc)
- Týmy: 7,99 €/měsíc (přibližně 8,87 $/měsíc)
Hodnocení a recenze Joplinu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Joplinu?
Recenze na G2 to shrnula takto:
Líbí se mi organizační struktura poznámek, kde můžete mít zápisníky a v nich různé poznámky. Také se mi líbí, že poznámky jsou uloženy ve formátu Markdown, což umožňuje snadné čtení díky panelu náhledu a také udržuje velikost poznámek velmi malou, protože neukládá spoustu zbytečných dat. Používám to každý den a je to velmi snadné na používání a integraci do každodenního života.
Líbí se mi organizační struktura poznámek, kde můžete mít zápisníky a v nich různé poznámky. Také se mi líbí, že poznámky jsou uloženy ve formátu Markdown, což umožňuje snadné čtení díky panelu náhledu a také udržuje velikost poznámek velmi malou, protože neukládá spoustu zbytečných dat. Používám to každý den a je to velmi snadné na používání a integraci do každodenního života.
🧠 Zajímavost: Zápisníky Leonarda da Vinciho jsou známé tím, že jsou psány obráceně, tedy zrcadlovým písmem. Důvod? Aby jeho nápady zůstaly soukromé, byl text čitelný pouze při pohledu do zrcadla.
7. Google Keep (nejlepší pro rychlé zaznamenávání a připomenutí)
prostřednictvím Google
Google Keep přistupuje k pořizování poznámek minimalisticky prostřednictvím barevných karet, které organizují jednotlivé informace. Je spolehlivý pro rychlé zaznamenávání; zapisujte si nápady, hlasové poznámky nebo seznamy úkolů, které se okamžitě synchronizují napříč zařízeními.
Díky integraci s dalšími službami Google můžete z poznámek vytvářet dokumenty nebo nastavovat připomenutí na základě polohy. Google Keep záměrně vynechává složité funkce a místo toho se zaměřuje na rychlost a dostupnost.
Díky této jednoduchosti je to ideální alternativa k Roam Research pro zachycování letmých myšlenek, spíše než pro budování znalostních bází.
Nejlepší funkce Google Keep
- Nastavte si připomenutí založená na čase nebo místě, která spustí oznámení, když dorazíte na konkrétní místa nebo v naplánovaných časech, a proměňte tak pasivní poznámky v podněty k akci
- Spolupracujte na sdílených poznámkách a seznamech, které se aktualizují v reálném čase na zařízeních více uživatelů, což je efektivní pro nákupní seznamy pro domácnost nebo sdílené nápady na projekty
- Převádějte ručně psané poznámky na text pomocí optického rozpoznávání znaků, díky čemuž lze i načmárané nápady po zachycení prohledávat a upravovat
- Nahrávejte zvukové poznámky kdekoli, které se automaticky přepíší do textové podoby pro snadné vyhledávání a orientaci
Omezení služby Google Keep
- Omezené možnosti formátování poznámek v bohatém textu
- Žádné složky ani vnořené štítky pro podporu hierarchické struktury
- Každá poznámka má limit 20 000 znaků, což může být omezující
- Přestože je Keep součástí ekosystému Google, není přímo integrován s Google Tasks.
Ceny služby Google Keep
- Zdarma s účtem Google
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Keep?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent z Capterry:
Líbí se mi, jak se Google Keep okamžitě synchronizuje napříč mými zařízeními nebo účtem Google, což znamená, že si mohu pořídit nějaké poznámky k testům na cestách a mít k nim později přístup.
Líbí se mi, jak se Google Keep okamžitě synchronizuje napříč mými zařízeními nebo účtem Google, což znamená, že si mohu pořídit nějaké poznámky k testům na cestách a mít k nim později přístup.
8. Fusebase (dříve Nimbus Note) (Nejlepší pro dokumentaci a znalostní báze)
prostřednictvím Fusebase
Nimbus Note (nyní Fusebase) kombinuje úpravy dokumentů se správou znalostí a poskytuje výkonné organizační nástroje bez zbytečné složitosti. Platforma vyniká ve strukturování informací prostřednictvím vnořených pracovních prostorů, složek a podsložek.
Rozsáhlé možnosti formátování zahrnují tabulky, bloky kódu a vložená média – vše lze později prohledávat. Nimbus osloví uživatele, kteří potřebují více struktury než volný přístup Roamu.
Zvláštní zmínku si zaslouží nástroj pro stahování webových stránek, který vám díky své flexibilitě umožňuje ukládat celé stránky, zjednodušené články, snímky obrazovky nebo vybraný text pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce Fusebase
- Strukturovejte obsah pomocí neomezeného počtu vnořených pracovních prostorů, složek a podsložek, které vytvářejí logické hierarchie pro různé projekty nebo oblasti znalostí
- Vytvářejte odkazy pro veřejné sdílení s podrobným nastavením oprávnění, které určuje, zda ostatní mohou vaše poznámky prohlížet, komentovat nebo upravovat, aniž by k tomu potřebovali vlastní účet
- Vložte přímo do poznámek více než 30 typů obsahu, včetně videí, map, tabulek a aplikací třetích stran, které udržují související informace pohromadě
Omezení Fusebase
- Funkce pro správu úkolů jsou považovány za základní a postrádají komplexní seznamy úkolů.
- Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně odstranění funkce exportu do formátu JSON, což ztěžuje migraci dat
Ceny Fusebase
- Solo: 39 $/měsíc
- Essentials: 99 $/měsíc (pro pět členů)
- Advanced: 399 $/měsíc (pro 50 členů)
- Neomezený: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fusebase
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fusebase?
Takto popsal jeden recenzent na G2 své zkušenosti s touto alternativou k Roam Research:
FuseBase má výkonný editor dokumentů v kombinaci s portály podobnými webovým stránkám. Skvělá volba pro zkrácení času potřebného na zapracování klientů, protože jsme centralizovali naše školení a návody. Stále se učíme a vylepšujeme naši wiki, protože nástroj každý měsíc dostává aktualizace a nové funkce. Zatím vše v pořádku – automatické připomenutí úkolů a editor pracovních postupů krok za krokem jsou prozatím moje oblíbené funkce.
FuseBase má výkonný editor dokumentů v kombinaci s portály podobnými webovým stránkám. Skvělá volba pro zkrácení času potřebného na zapracování klientů, protože jsme centralizovali naše školení a návody. Stále se učíme a vylepšujeme naši wiki, protože nástroj každý měsíc dostává aktualizace a nové funkce. Zatím vše v pořádku – automatické připomenutí úkolů a editor pracovních postupů krok za krokem jsou prozatím moje oblíbené funkce.
🔍 Věděli jste? Metoda Zettelkasten, kterou používal sociolog Niklas Luhmann, spočívala v propojování tisíců jednotlivých kartiček s poznámkami za účelem lepšího zapamatování. Připisoval jí zásluhu za to, že mu pomohla napsat více než 70 knih.
9. Workflowy (nejlepší pro nekonečně vnořitelné seznamy)
prostřednictvím Workflowy
Workflowy redukuje pořizování poznámek na jejich podstatu: osnovu. Tento cílený přístup vytváří plynulé prostředí pro zaznamenávání hierarchických informací.
Každý odrážkový bod funguje jak jako obsah, tak jako kontejner, což umožňuje nekonečné vnořování, díky němuž zůstávají související informace propojené. Přiblížením libovolného odrážkového bodu se tento bod stane dočasným středem pozornosti, čímž se eliminují rušivé vlivy.
Workflowy osloví uživatele, kteří upřednostňují jednoduchost před přeplněnými funkcemi. Minimalistické rozhraní záměrně vynechává zbytečnou složitost, takže se můžete soustředit na obsah, nikoli na ovládací prvky nebo nastavení.
Nejlepší funkce Workflowy
- Označujte obsah hashtagy a zmínkami, které vytvářejí okamžité filtry v celé vaší informační databázi, bez ohledu na to, kde jsou položky uloženy
- Sdílejte konkrétní větve svého osnovy s přizpůsobitelnými nastaveními oprávnění, která ostatním umožní prohlížet nebo spolupracovat pouze na relevantních částech
- Prohledávejte všechny úrovně současně a výsledky zobrazí úplnou kontextovou cestu ke každému shodu, což vám pomůže najít informace v rámci složitých hierarchií
- Vytvářejte zrcadlené kopie odrážek, které se aktualizují současně na různých místech, čímž zajistíte konzistenci ve všech svých poznámkách
Omezení Workflowy
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s jinými nástroji
- Workflowy nemá vestavěné připomenutí, termíny ani funkce pro správu času
- Neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak archivovat dokončené položky
Ceny Workflowy
- Zdarma
- Pro: 8,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,5/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Workflowy?
Zde je pohled z první ruky na tuto alternativu k Roam Research:
Líbí se mi, že je vše prezentováno jako seznam s odrážkami. Odrážky používám při psaní poznámek běžně a Workflowy mi umožňuje dělat to efektivněji.
Líbí se mi, že je vše prezentováno jako seznam s odrážkami. Odrážky používám při psaní poznámek běžně a Workflowy mi umožňuje dělat to efektivněji.
⚡️ Znalosti v praxi: Digitální platforma společnosti Siemens, ShareNet, usnadňuje sdílení znalostí mezi zaměstnanci a zlepšuje spolupráci a učení v celé organizaci.
10. Amplenote (nejlepší pro pořizování poznámek zaměřené na produktivitu)
prostřednictvím Amplenote
Amplenote kombinuje pořizování poznámek se správou úkolů díky promyšlené integraci nápadů a akčních položek. Úkoly extrahované z poznámek automaticky naplňují jednotný systém úkolů s prioritami založenými na naléhavosti a důležitosti. Tato alternativa k Roam Research zavádí „Jots“, rychlé poznámky, které se později promění v trvalý obsah.
Odlišuje se funkcemi „idea gardening“, které na základě principů rozloženého opakování znovu zobrazují poznámky k revizi.
Nejlepší funkce Amplenote
- Přeměňte poznámky na úkoly s bohatými metadaty, včetně termínů, priorit a odhadů náročnosti, které se automaticky vyplňují do zobrazení úkolů
- Automaticky řaďte úkoly pomocí Eisenhowerovy matice, která vypočítává důležitost na základě naléhavosti, hodnoty a náročnosti, aby vám pomohla soustředit se na práci s velkým dopadem
- Systematicky si opakujte poznámky pomocí funkcí rozloženého opakování, které vám poznámky připomínají v optimálních intervalech, aby si vaše znalosti uchovaly dlouhodobě.
- Přeposílejte důležité e-maily do Amplenote, kde se automaticky převedou na úkoly v rámci určených poznámek
Omezení Amplenote
- Neexistuje žádná knihovna předem připravených šablon pro poznámky nebo úkoly
- Desktopová aplikace je dostupná pouze pro platící předplatitele; uživatelé bezplatné verze mohou využívat pouze webovou a mobilní verzi
- Při propojování poznámek pomocí syntaxe [[ se zobrazí pouze pět návrhů, což může být pro uživatele s rozsáhlými knihovnami poznámek nedostatečné
- Přístup ke stejnému dennímu záznamu z více zařízení v jeden den může vést k duplicitním záznamům
Ceny Amplenote
- Základní: 5,99 $/měsíc (účtováno ročně)
- Pro: 9,99 $/měsíc (účtováno ročně)
- Founder: 24,99 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Amplenote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amplenote?
Toto řekl jeden uživatel Redditu:
Je to pěkná aplikace na pořizování poznámek a má funkce, díky kterým z ní může být jedna velká aplikace pro všechny produktivní činnosti, ale asi si ji musíte vyzkoušet a zjistit sami, jestli vám vyhovuje. Jedna věc, která se mi nelíbí, je to, že po určité době nečinnosti automaticky archivuje vaše poznámky. Přijde mi to divné, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych to opravil.
Je to pěkná aplikace na pořizování poznámek a má funkce, díky kterým z ní může být jedna velká aplikace pro všechny produktivní činnosti, ale asi si ji musíte vyzkoušet a zjistit sami, jestli vám vyhovuje. Jedna věc, která se mi nelíbí, je to, že po určité době nečinnosti automaticky archivuje vaše poznámky. Přijde mi to divné, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych to opravil.
11. Tana (nejlepší pro flexibilní možnosti databáze)
via Tana
Tana zpracovává informace jako strukturovaná data, aniž by tím obětovala flexibilitu. Každý kus obsahu se stává uzlem, který může obsahovat další uzly, s přizpůsobitelnými vlastnostmi, které umožňují funkčnost podobnou databázi.
Využívá „schematické myšlení“, při kterém informace získávají strukturu díky konzistentním vlastnostem, přičemž si zachovávají svobodu poznámek ve volném formátu. Tana oslovuje uživatele, kteří jsou frustrováni omezeními tradičních dokumentů i rigidních databází.
Nejlepší funkce Tana
- Prohlížejte si stejné informace v různých formátech, včetně osnov, tabulek, Kanbanových tabulek a kalendářů, které poskytují různé pohledy na vaše data
- Vytvářejte příkazy, které automatizují opakující se pracovní postupy a mění způsob, jakým jsou informace zpracovávány nebo zobrazovány ve vašem pracovním prostoru
- Vytvářejte sofistikované dotazy pomocí přirozeného jazyka, které filtrují a třídí informace v celé vaší znalostní bázi
- Navrhněte šablony pro pořizování poznámek, které zajistí konzistentní sběr informací a standardizují způsob shromažďování dat, přičemž zůstanou přizpůsobivé novým požadavkům
Omezení Tana
- Tana umožňuje vytvářet více uzlů se stejným názvem, což může vést k záměně a nepořádku
- Aplikace podporuje pouze export ve formátu JSON
- Mobilní prostředí se stále vyvíjí
Ceny Tana
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc
- Pro: 18 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tana
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tana?
Podívejme se na recenzi na Redditu týkající se této alternativy k Roam Research:
Tana mi umožňuje jednoduše psát obsah a přidávat k němu štítky. Nemusím přemýšlet o složkách ani struktuře. Stačí přidat štítek a vím, že se k informacím snadno vrátím! Největší nevýhodou je pro mě v současné době absence skutečné mobilní aplikace pro čtení a psaní. Nechápejte mě špatně, Tana Capture je skvělá. Ale jsem neustále v pohybu a potřebuji také nahlížet do svého obsahu.
Tana mi umožňuje jednoduše psát obsah a přidávat k němu štítky. Nemusím přemýšlet o složkách ani struktuře. Stačí přidat štítek a vím, že se k informacím snadno vrátím! Největší nevýhodou je pro mě v současné době absence skutečné mobilní aplikace pro čtení a psaní. Nechápejte mě špatně, Tana Capture je skvělá. Ale jsem neustále v pohybu a potřebuji také nahlížet do svého obsahu.
🔍 Věděli jste, že? Propojení dvou nesouvisejících myšlenek (což je charakteristickým rysem propojeného pořizování poznámek) se nazývá bisociace a je spojováno s kreativními průlomy jak v umění, tak ve vědě.
12. Anytype (nejlepší pro vztahy mezi objekty se zaměřením na soukromí)
prostřednictvím Anytype
Anytype přistupuje ke správě znalostí prostřednictvím objektově orientovaného designu, kde každá poznámka funguje jako samostatný objekt s přizpůsobitelnými vlastnostmi. Ukládá všechna data lokálně s peer-to-peer synchronizací, čímž zcela eliminuje centrální servery.
Model objekt-vztah vám umožňuje vytvářet vlastní typy – projekty, úkoly, osoby, knihy – z nichž každý má specifické atributy a vztahy. Každá informace se stává stavebním kamenem, který se spojuje s ostatními prostřednictvím smysluplných vztahů, nikoli pouze odkazů nebo značek.
Nejlepší funkce Anytype
- Propojte informace prostřednictvím vztahů, které specifikují, jak objekty interagují, a vytvořte tak sémantickou síť, která odráží reálné vztahy mezi pojmy.
- Navrhujte osobní řídicí panely, které shromažďují související informace a vizualizují souvislosti mezi objekty ve vaší znalostní databázi
- Přizpůsobte si rozhraní pomocí flexibilních zobrazení, včetně seznamů, tabulek, galerií a nástěnek, které zobrazují stejné informace, optimalizované pro různé kontexty
- Nastavte jednoduché automatizace pro správu pracovních postupů, jako je automatické označování poznámek nebo organizování obsahu při jeho přidávání
Omezení Anytype
- Menší komunita ve srovnání se zavedenými alternativami
- Pokročilé dotazy vyžadují osvojení si specifické syntaxe
- Absence podpory LaTeXu přímo v textu činí tento nástroj méně vhodným pro uživatele
Ceny Anytype
- Zdarma
- Builder: 99 $/rok
- Co-Creator: 299 $/rok
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anytype
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Anytype?
Zde je názor uživatele Redditu na tuto alternativu k Roam Research:
Co se týče samotné aplikace, je dobrá. Je to „offline-first“ ekvivalent Notionu, protože je orientovaná na databázi. Pro člověka, který není technicky zdatný, je těžší pochopit koncepty, které za ní stojí, ale není to nemožné (mám tím na mysli, že používají podivné názvy pro své „věci“ a že vše v ní je „vztah“). Co se mi na ní nelíbilo (ale to se možná změnilo, protože jsem ji používal před 6 měsíci), je to, že aplikace pro iPad/iPhone je spíše minimálním doplňkem, nikoli plnohodnotnou aplikací, kterou by bylo možné používat místo ní.
Co se týče samotné aplikace, je dobrá. Je to „offline-first“ ekvivalent Notionu, protože je orientovaná na databázi. Pro člověka, který není technicky zdatný, je těžší pochopit koncepty, které za ní stojí, ale není to nemožné (mám tím na mysli, že používají podivné názvy pro své „věci“ a že vše v ní je „vztah“). Co se mi na ní nelíbilo (ale to se možná změnilo, protože jsem ji používal před 6 měsíci), je to, že aplikace pro iPad/iPhone je spíše minimálním doplňkem, nikoli plnohodnotnou aplikací, kterou by bylo možné používat místo ní.
13. DokuWiki (nejlepší pro týmy zabývající se technickou dokumentací)
prostřednictvím DokuWiki
DokuWiki vytváří strukturovanou dokumentaci bez nutnosti databázového backendu. Tento wiki systém založený na prostém textu ukládá stránky jako jednotlivé soubory, což usnadňuje zálohování a správu verzí.
Vyniká možnostmi vlastního hostingu, které vám umožňují převzít úplnou kontrolu nad vaší infrastrukturou. Rozsáhlý ekosystém pluginů řeší specializované potřeby, od kreslení diagramů po správu bibliografií, díky čemuž se přizpůsobí téměř jakýmkoli požadavkům na dokumentaci.
Nejlepší funkce DokuWiki
- Uspořádejte si poznámky pomocí jmenných prostorů, které vytvářejí logické sekce a podsekce a zároveň zachovávají přehledné URL adresy odrážející vaši informační architekturu
- Řiďte přístup pomocí podrobných systémů oprávnění, které určují, kdo může číst, upravovat nebo spravovat různé sekce na základě uživatelských skupin nebo jednotlivých účtů
- Rozšiřte funkčnost pomocí stovek pluginů, které přidávají funkce od zvýrazňování syntaxe až po nástroje pro kreslení, a přitom zachovávají stabilitu jádra systému
- Sledujte změny pomocí integrované správy verzí, která uchovává kompletní historii každé stránky a umožňuje porovnávat verze nebo se vracet k předchozím stavům
Omezení DokuWiki
- Nastavení a údržba vyžadují technické znalosti
- Méně propracované uživatelské rozhraní než u spotřebitelských variant
- Jelikož se jedná o nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, je profesionální podpora omezená
- Omezené funkce pro spolupráci v reálném čase
Ceny DokuWiki
- Zdarma
Hodnocení a recenze DokuWiki
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DokuWiki?
Spokojený recenzent na G2 k tomu říká:
Líbí se mi, že je tak snadné jej nastavit a udržovat, nemusíte se zabývat žádným složitým nastavením databáze. Je ideální pro situace, kdy nepotřebujete obrovskou wiki pro více uživatelů. Skvěle se hodí pro pořizování poznámek pro jednu osobu, malou pracovní skupinu nebo rodinu. Vzhledem k tomu, že uživatel webového serveru musí mít možnost zapisovat na disk, představuje to bezpečnostní riziko. Správná konfigurace síťového přístupu a pravidelná aktualizace však tato rizika snižují.
Líbí se mi, že je tak snadné jej nastavit a udržovat, nemusíte se zabývat žádným složitým nastavením databáze. Je ideální pro situace, kdy nepotřebujete obrovskou wiki pro více uživatelů. Skvěle se hodí pro pořizování poznámek pro jednu osobu, malou pracovní skupinu nebo rodinu. Vzhledem k tomu, že uživatel webového serveru musí mít možnost zapisovat na disk, představuje to bezpečnostní riziko. Správná konfigurace síťového přístupu a pravidelná aktualizace však tato rizika snižují.
14. Microsoft OneNote (nejlepší pro poznámky ve volném formátu)
prostřednictvím Microsoft OneNote
OneNote se osvobozuje od omezení lineárních dokumentů tím, že nabízí nekonečné plátno, na kterém informace zůstávají tam, kam je umístíte. Text, obrázky, tabulky a kresby koexistují na stránkách, které napodobují fyzické zápisníky, ale překračují jejich možnosti.
Tato alternativa k Roam Research je hluboce integrována do ekosystému Microsoftu, automaticky se propojuje s úkoly v Outlooku a ukládá poznámkové bloky na OneDrive. Pro vizuální myslitele, kteří upřednostňují prostorovou organizaci před striktními hierarchiemi, nabízí OneNote jedinečnou svobodu v uspořádání.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft OneNote
- Nahrávejte zvukové nebo video poznámky, které se synchronizují s vaším psaním, a vytvářejte časové značky, díky nimž můžete přejít přímo k tomu, co bylo řečeno v okamžiku, kdy jste psali konkrétní poznámky
- Kreslete a vkládejte poznámky libovolně pomocí pera na dotykových zařízeních s citlivostí na tlak a různými typy per, které napodobují fyzické psací potřeby
- Uspořádejte si výzkum pomocí integrovaných nástrojů, které vám umožní prohledávat referenční materiály a citovat zdroje přímo ve vašich poznámkách
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Omezené propojování poznámek ve srovnání s Roam
- U větších poznámkových bloků mohou nastat problémy se synchronizací
- Nativní podpora Markdownu v tomto nástroji pro pořizování poznámek s umělou inteligencí chybí
Ceny Microsoft OneNote
Pro domácnost
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc (pro jednu až šest osob)
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc (pro jednu osobu)
Pro firmy
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 830 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 870 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft OneNote?
Tato recenze na G2 přináší zajímavý úhel pohledu:
Myslím si, že nejlepší vlastností aplikace Microsoft OneNote je flexibilita a snadné použití při organizování poznámek napříč různými platformami. Flexibilita při vytváření mnoha poznámkových bloků, sekcí a stránek vytváří vysoce strukturovaný, ale zároveň velmi přizpůsobivý způsob uspořádání informací. Navíc lze k poznámkám přistupovat na jakémkoli zařízení díky integraci s dalšími nástroji Microsoftu a funkci synchronizace založené na cloudu – což vše výrazně usnadňuje. Velmi oceňuji také podporu multimédií, která mi umožňuje připojovat obrázky, zvukové soubory a dokonce i soubory přímo do mých poznámek.
Myslím si, že nejlepší vlastností aplikace Microsoft OneNote je flexibilita a snadné použití při organizování poznámek napříč různými platformami. Flexibilita při vytváření mnoha poznámkových bloků, sekcí a stránek vytváří vysoce strukturovaný, ale zároveň velmi přizpůsobivý způsob uspořádání informací. Navíc lze k poznámkám přistupovat na jakémkoli zařízení díky integraci s dalšími nástroji Microsoftu a funkci synchronizace založené na cloudu – což vše výrazně usnadňuje. Velmi oceňuji také podporu multimédií, která mi umožňuje připojovat obrázky, zvukové soubory a dokonce i soubory přímo do mých poznámek.
🧠 Zajímavost: Váš mozek ve skutečnosti zpracovává prostorové informace rychleji než lineární text, a proto se pořizování poznámek pomocí grafů mnoha uživatelům jeví jako tak intuitivní a „zapamatovatelné“.
15. TiddlyWiki (nejlepší pro úplnou kontrolu nad přizpůsobením)
prostřednictvím TiddlyWiki
TiddlyWiki přináší jedinečný přístup k osobnímu řízení znalostí prostřednictvím jediného HTML souboru, který obsahuje váš obsah i samotnou aplikaci. Tento samostatný design umožňuje bezprecedentní přenositelnost; stačí soubor uložit lokálně nebo na jakémkoli webovém prostoru.
Informace organizuje jako „tiddlery“, malé úseky obsahu, které jsou propojeny pomocí odkazů a značek. Rozsáhlé možnosti přizpůsobení osloví uživatele, kteří rádi přizpůsobují své nástroje.
Navzdory jednoduchému vzhledu nabízí TiddlyWiki funkce podobné programování, aniž by vyžadoval server nebo instalaci.
Nejlepší funkce TiddlyWiki
- Sestavujte informace jako atomické „tiddlery“, které se propojují pomocí odkazů, transkluze, značek a filtrů, a vytvářejte tak flexibilní nelineární znalostní systém.
- Filtrujte obsah pomocí výkonné dotazovací syntaxe, která kombinuje logické operátory, regulární výrazy a metadata, abyste mohli přesně vyhledávat informace
- Nasazujte kdekoli, od lokálních souborů až po webové servery, bez nutnosti instalace, což je vhodné jak pro osobní použití, tak pro dokumentaci v malých týmech
Omezení TiddlyWiki
- Výchozí rozhraní působí ve srovnání s moderními aplikacemi zastarale
- Mobilní verze není bez specifických úprav zcela optimální
- Ukládání více souborů vyžaduje další pluginy
Ceny TiddlyWiki
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TiddlyWiki
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o TiddlyWiki?
Uživatel Redditu sdílí, co funguje (a co ne):
Tiddlywiki používám už věky (vážně: od roku 2005). A stále se k němu vracím, protože umí věci, které nic jiného neumí, a umožňuje vám skutečně přemýšlet, shromažďovat informace a přeměňovat je na znalosti jiným, plynulejším způsobem než cokoli jiného, co jsem kdy použil. Je těžké ho škálovat, ale já nepíšu kód v JavaScriptu.
Tiddlywiki používám už věky (vážně: od roku 2005). A stále se k němu vracím, protože umí věci, které nic jiného neumí, a umožňuje vám skutečně přemýšlet, shromažďovat informace a přeměňovat je na znalosti jiným, plynulejším způsobem než cokoli jiného, co jsem kdy použil. Je těžké ho škálovat, ale já nepíšu kód v JavaScriptu.
Myslete ve větším měřítku s ClickUp
Roam Research změnil způsob, jakým lidé propojují nápady, ale má i své skutečné limity. Pokud narážíte na tyto překážky, je změna nástroje chytrým krokem.
Ne všechny nástroje se však přizpůsobí vašim potřebám. Některé jsou skvělé pro jednotlivce, jiné pro strukturované týmy, ale jen málokteré spojují vše na jednom místě.
ClickUp vyniká tím, že spojuje flexibilní dokumentaci, psaní podporované umělou inteligencí a realizaci projektů do jediného pracovního prostoru. V Docs můžete volně přemýšlet, automaticky zaznamenávat postřehy pomocí AI Notetakeru a tyto postřehy proměnit v činy – to vše bez přepínání mezi záložkami nebo nástroji.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✅