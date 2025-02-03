15 nástrojů pro správu produktového portfolia pro dosažení obchodní excelence

Správa široké škály produktů bez správného nástroje je jako snaha žonglovat s více míčky – jeden z nich určitě upustíte.
Ale máme pro vás dobrou zprávu: se správným nástrojem pro správu produktového portfolia bude vše – od výkonu produktů po strategické iniciativy – fungovat hladce, takže se nikdy nebudete muset obávat, že se dostanete mimo plán.
Po práci s několika portfolii vím, jak frustrující může být hledání ideálního nástroje pro správu. Proto jsem se spojil s odborníky z ClickUp, aby za vás odvedli tu těžkou práci.
Otestovali jsme a zhodnotili desítky možností na základě použitelnosti, flexibility a účinnosti, abychom vám mohli nabídnout 15 nejlepších nástrojů, které zajistí bezpečnost vašich produktů.
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu produktového portfolia?
Ideální nástroj pro správu závisí na vašem jedinečném obchodním modelu a prioritách. Existuje však několik klíčových funkcí, které by měly mít všechny špičkové produkty.
- Robustní vizualizace: Každý nástroj musí shromažďovat data do jednoho jednotného dashboardu a poskytovat ucelený přehled o vašem portfoliu. Musí také poskytovat živá data o stavu a výkonu produktů.
- Jasný plán: Nástroje pro správu produktového portfolia musí mapovat vaše strategie a časové plány. Musí mít funkci plánování, která pomáhá spravovat produktové backlogy, nové uvedení produktů na trh, zavádění nových funkcí a marketingové kampaně.
- Funkce pro spolupráci: Vybraný nástroj musí mít integrovanou komunikaci a správu úkolů. Tyto funkce pro spolupráci podporují týmovou práci a zefektivňují rozhodování. Odstraňují také izolovanost jednotlivých oddělení a zlepšují koordinaci v rámci celé organizace.
- Správa zdrojů: Efektivní nástroj pro správu portfolia musí mapovat produktovou řadu se zdroji a kapacitami. To zahrnuje také identifikaci potenciálních úzkých míst a optimalizaci využití zdrojů. Nezapomeňte, že komplexní funkce správy zdrojů zajišťují, že projekty zůstávají na správné cestě a nedochází k jejich nadměrnému přidělování.
- Analýza portfolia: Nástroj pro správu portfolia by měl mít funkce pro vytváření reportů založené na analýze trhu. To zahrnuje také možnost přizpůsobit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Díky analýze portfolia mohou podniky činit rozhodnutí založená na datech a odhalovat příležitosti pro růst.
💡Tip pro profesionály: Kromě těchto klíčových prvků hledejte nástroj, který nabízí komplexní šablony pro sledování projektů a produktovou strategii.
15 nejlepších nástrojů pro správu produktového portfolia
S ohledem na to, na co si dát pozor, zde je 15 nejlepších nástrojů pro správu produktového portfolia, se kterými můžete začít:
1. ClickUp (nejlepší pro sledování projektů, spolupráci a správu zdrojů)
ClickUp for Product Managers je komplexní nástroj pro správu projektů, který pomáhá týmům efektivněji spolupracovat a spravovat projekty. Integruje funkce jako správa úkolů, dokumentace a dashboardy do jedné platformy. To pomáhá týmům získat jasný přehled o jejich produktech a portfoliích.
ClickUp sice nabízí automatizaci, reporting a přizpůsobení, ale také poskytuje specializovanější nástroje pro správu produktového portfolia, které transformují produktivitu a šetří čas.
Software pro správu produktů ClickUp je jedním z nejkomplexnějších řešení platformy pro zlepšování produktů a portfolií. Díky centralizované viditelnosti a funkcím pro živou spolupráci, jako je ClickUp Chat, je toto řešení motorem vašeho podnikání.
ClickUp nabízí funkce pro plánování a analytické panely, které poskytují přehled o výkonu produktu v reálném čase. Do nástroje pro správu produktového portfolia také integruje svůj specializovaný nástroj AI, ClickUp Brain. Tento nástroj AI okamžitě automatizuje pracovní postupy a generuje přehledy dat.
ClickUp nabízí kromě tohoto specializovaného softwaru také řadu specializovaných řešení a rámců.
ClickUp Portfolio je další řešení na míru, které se zaměřuje na správu výkonu portfolia. Toto řešení pomáhá udržovat cíle v souladu s portfolii spojenými s iniciativami společnosti.
Umožní vám také strukturovat informace o produktech, vytvářet a vizualizovat marketingové kampaně a organizovat sprinty pro uvedení produktů na trh.
Když podniky potřebují řešení v kratších časových lhůtách, ClickUp nabízí několik šablon pro správu produktového portfolia, které jsou připraveny k okamžitému použití.
Šablona pro správu projektového portfolia ClickUp
Šablona ClickUp Project Management Portfolio je ideálním řešením pro centralizovanou správu produktového portfolia. Obsahuje několik vlastních polí a funkcí pro správu úkolů, které:
- Umožňuje týmům efektivně plánovat, stanovovat priority a realizovat produktové iniciativy.
- Zlepšuje spolupráci a zajišťuje úspěšné dodání produktu.
- Zlepšuje správu milníků, sledování přidělování zdrojů a monitorování pokroku.
Šablona pro správu portfolia ClickUp
Šablona ClickUp Portfolio Management je odpovědí pro firmy, které hledají strategický přehled produktového portfolia. Obsahuje funkce jako dashboardy portfolia, sledování závislostí a hodnocení rizik, které vám umožní:
- Sledujte a spravujte více projektů současně
- Vizualizujte pokrok a efektivně přidělujte zdroje
- Rozhodujte na základě dat a zajistěte soulad s celkovými obchodními cíli.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte správu svého produktového portfolia pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp, které vám poskytnou přehled o pokroku a výkonu.
- Spravujte úkoly, termíny a závislosti efektivně napříč několika produktovými iniciativami pomocí ClickUp Tasks.
- Vytvářejte a spolupracujte na podrobné dokumentaci produktů, včetně plánů a požadavků, v rámci ClickUp Docs.
- Efektivně stanovujte priority funkcí, iniciativ a úkolů pomocí nástroje ClickUp Task Priorities, abyste zajistili strategické sladění.
- Využijte možnosti umělé inteligence s ClickUp Brain k zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity.
- Získejte cenné informace o alokaci zdrojů a plánování kapacit pomocí nástroje ClickUp Workload View.
- Vizualizujte pracovní postupy a sledujte pokrok pomocí ClickUp Board View, který nabízí Kanban tabule a Ganttovy diagramy přizpůsobené agilním týmům.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s osvojením si těchto nástrojů, ale díky našim podrobným návodům se s tím snadno vyrovnáte.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Bonus: Projektoví manažeři mohou díky robustnímu systému zvládat více projektů najednou. Objevte náš kompletní průvodce úspěšným řízením více projektů.
2. Monday. com (nejlepší pro vizuální správu pracovních postupů)
Monday.com je oblíbený nástroj pro správu produktů, který se zaměřuje na vizualizace. Tato platforma nabízí řadu nástrojů pro spolupráci, sledování projektů a přizpůsobení pracovních postupů. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Monday.com mohou týmy snadno spravovat úkoly. Zvyšuje také efektivitu díky četným automatizacím a integracím.
Nejlepší funkce Monday.com
- Snadný přístup a použití na cestách díky efektivní desktopové a mobilní aplikaci.
- Využijte moderní, intuitivní a vizuální ovládací panel, který je poutavý a snadno ovladatelný.
- Využijte rozsáhlé integrace a vynikající zákaznickou podporu.
Omezení Monday.com
- Je spojen s dlouhou dobou učení a krátkou zkušební dobou, což ztěžuje rozhodnutí o koupi.
- Mnoho komplexních funkcí je k dispozici pouze v dražších verzích.
Ceny Monday.com
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Základní: 9 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Výhoda: 19 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Bonus: Chcete se naučit umění sledování projektů? Přečtěte si našeho základního průvodce efektivním řízením a naučte se, jak udržet vaše projekty na správné cestě a zajistit jejich hladký průběh.
3. Propel (nejlepší pro správu produktů založenou na cloudu)
Chcete minimalizovat lokální řešení? Propel je platforma, která nabízí všechna svá řešení, včetně správy produktů, v cloudu.
Propel je také komplexní řešení, které kombinuje kontrolu kvality a životní cyklus produktu v rámci správy portfolia. Jeho plynulý tok dat zefektivňuje uvádění produktů na trh, úkoly související s dodržováním předpisů a týmovou práci. Propel také nabízí analýzy v reálném čase , které pomáhají při funkčním rozhodování.
Nastavení tohoto řešení je poměrně složité a pro jeho efektivní přizpůsobení jsou nutné technické znalosti.
Nejlepší funkce Propel
- Využijte přizpůsobitelné funkce pro vytváření reportů a dashboardů, zejména pro rozhraní určená zákazníkům.
- Užijte si přehledné a přístupné uživatelské rozhraní s efektivními funkcemi pro spolupráci.
Omezte omezení
- Složitá počáteční konfigurace vyžaduje školení a odborné znalosti.
- Nabízí omezenou integraci s jinými podnikovými systémy a může vést k izolovanosti dat.
Propel pricing
- Ceny na míru
Zlepšete hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Planview (nejlepší pro řízení zaměřené na podniky)
Pokud potřebujete software pro správu produktového portfolia určený pro velké podniky, Planview je jasnou volbou. Toto řešení poskytuje efektivní alokaci zdrojů, sledování výkonu a správu projektového portfolia. Disponuje také komplexními funkcemi pro vytváření reportů, které nabízejí přehled o využití zdrojů a produktivitě týmu.
Nejlepší funkce Planview
- Mapujte makro a mikro úrovně aktivity pomocí široké škály nástrojů a funkcí.
- Využijte výhody funkcí pro správu zdrojů a podnikové architektury, které jsou běžné u nástrojů určených pro správu rozsáhlých portfolií.
Omezení Planview
- Komplexní funkce mohou způsobit, že rozhraní bude příliš složité a nepřehledné pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro správu produktového portfolia.
- Vyžaduje značné investice a podporu pro implementaci.
Ceny Planview
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planview
- G2: 3,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Bonus: Hledáte nejlepší nástroje pro správu svého projektového portfolia? Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších softwarů pro správu projektového portfolia (PPM) pro rok 2024 a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
5. Planisware (nejlepší pro komplexní vývoj produktů a řízení inovací)
Planisware vyniká ve správě velkých portfolií a slaďování strategických cílů. Jeho dashboardy podporují výzkum a vývoj, rozpočtování a plánování scénářů, což je ideální pro komplexní procesní smyčky. Planisware také nabízí několik integračních funkcí pro zefektivnění vývojových pracovních postupů.
Nejlepší funkce Planisware
- Získejte zjednodušené řízení projektů a delegování úkolů i pro složité pracovní postupy.
- Zlepšete optimalizaci nákladů díky funkcím pro správu rozpočtu.
Omezení Planisware
- Někteří uživatelé považují implementaci a konfiguraci přizpůsobeného řešení za náročnou.
- Má komplexní funkce pro reporting a správu zdrojů, ale jeho rozhraní může být nepřehledné a obtížně konfigurovatelné.
Ceny Planisware
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planisware
- G2: 3,9/5 (27 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Craft (nejlepší pro intuitivní plánování produktů a tvorbu roadmap)
Pro ty, kteří se zaměřují na plánování cílů a roadmapy, je Craft tou nejlepší volbou. Jeho uživatelsky přívětivá platforma nabízí komplexní roadmapy, stanovení priorit a sladění týmů. Obsahuje také funkce pro spolupráci, které umožňují zpětnou vazbu a rozhodování v reálném čase.
Craft nabízí oblíbené integrace a funkce, ale pokročilé funkce mohou být v nižších tarifech omezené.
Vytvořte ty nejlepší funkce
- Využijte přehledné rozhraní pro navrhování vizuálně atraktivních a sdílených produktových plánů.
- Umožněte členům týmu přispívat a komentovat plány v reálném čase.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Jira a Trello, a zajistěte si plynulé řízení pracovních postupů.
Omezení řemesla
- Vyžaduje náročnou zaučovací fázi.
- Nejdůležitější funkce správy se zaměřují na dražší řešení.
- Obsahuje omezený výběr šablon.
Craft pricing
- Začátečník: 19 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 79 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze řemeslných výrobků
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
7. Aha. io (nejlepší pro produktovou strategii)
Pokud potřebujete jednoduchý, ale vizuálně interaktivní nástroj pro správu produktového portfolia, Aha. io je skvělou volbou. Byl navržen s ohledem na potřeby produktových manažerů a jeho hlavní funkce se točí kolem vytváření plánů, stanovování priorit a sledování funkcí.
Aha. io také zahrnuje funkce strategického stanovení cílů a spolupráce v reálném čase. Jeho šablony a integrace zjednodušují správu pracovních postupů.
Nejlepší funkce Aha.io
- Zajistěte, aby vaše strategie řízení produktů byly dokonale sladěny s vašimi obchodními cíli.
- Získejte jasnou vizuální představu o plánech a roadmapách produktů.
Omezení Aha. io
- Ačkoli je Aha nabitý funkcemi, není komplexní.
- Cena řešení může být pro malé týmy nebo startupy příliš vysoká.
- Ve srovnání s konkurencí nabízí méně možností přizpůsobení pracovních postupů a zobrazení.
Ceny Aha. io
- Premium: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: Od 149 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Aha.io
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 530 recenzí)
Bonus: Chcete zvýšit úspěšnost svého produktu? Prozkoumejte našich 10 nejlepších strategií a tipů pro správu produktů a využijte plný potenciál svého produktu.
8. Workfront (nejlepší pro marketingové a kreativní projekty)
Softwarový gigant Adobe představil nástroj Workfront, který podporuje marketingové a brandingové aktivity. Toho dosahuje díky robustním funkcím pro sledování úkolů, spolupráci a reporting. Workfront také umožňuje propojit data s nástroji business intelligence a získat tak podrobné informace o produktech.
Nejlepší funkce Workfront
- Zefektivněte procesy marketingových kampaní a kreativních projektů.
- Využijte centralizované řídicí panely pro sledování postupu projektu a využití zdrojů.
- Vytvořte efektivní pracovní postupy pro kontrolu a schvalování kreativních aktiv.
Omezení Workfront
- Zaměřuje se především na realizaci projektů, nikoli na strategická rozhodnutí týkající se portfolia.
- Nejasné možnosti cenové politiky, zejména pro menší organizace nebo týmy
- Někteří uživatelé uvádějí dlouhou dobu potřebnou k osvojení si nástroje.
Ceny Workfront
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workfront
- G2: 4,1/5 (930+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 400 recenzí)
9. ProdPad (nejlepší pro štíhlé řízení produktů a ověřování nápadů)
Dalším z nejlepších nástrojů pro správu produktového portfolia je ProdPad, deset let starý veterán zaměřený na štíhlou produktivitu. Tento nástroj je ideální pro plánování produktů, stanovení priorit funkcí a vytváření plánů. Usnadňuje také spolupráci a sběr zpětné vazby od zainteresovaných stran.
Nejlepší funkce ProdPad
- Snadno zaznamenávejte, organizujte a upřednostňujte nápady a zpětnou vazbu týkající se produktů.
- Shromažďujte a analyzujte informace o uživatelích pro rozhodování založené na datech.
- Vytvářejte flexibilní plány, které se přizpůsobují měnícím se prioritám a potřebám zákazníků.
Omezení ProdPad
- Postrádá robustní funkce pro správu složitých procesů vývoje produktů.
- Omezená integrace s aplikacemi třetích stran
- V základním plánu chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů.
Ceny ProdPad
- Roadmap Essentials: 24 $/měsíc na uživatele
- Roadmap Advanced: 44 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProdPad
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Wrike (nejlepší pro řízení mezifunkční práce)
Wrike poskytuje týmům dynamické nástroje pro správu úkolů, sledování času a spolupráci. Jeho přizpůsobitelné panely a přehledy také zvyšují produktivitu a poskytují jasný přehled o projektu. Tento nástroj pro správu produktového portfolia je škálovatelný tak, aby vyhovoval týmům jakékoli velikosti, a je tak univerzální volbou pro mezifunkční pracovní prostředí.
Nejlepší funkce Wrike
- Přizpůsobte se různým pracovním stylům pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů a zobrazení.
- Vytvořte platformu pro efektivní týmovou práci a sdílení znalostí
- Propojte se s mnoha aplikacemi třetích stran a zajistěte si plynulé sdílení dat.
Omezení Wrike
- Jeho rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele nebo jednodušší projekty příliš složitá.
- Zabere to čas, než se naučíte a osvojíte si všechny jeho funkce a vlastnosti.
- Ceny jsou relativně vysoké, pokud se jedná o větší organizace.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2600 recenzí)
11. Productboard (nejlepší pro správu produktů zaměřenou na zákazníka)
Productboard je nástroj PPM, který klade důraz na funkce zaměřené na zákazníka. Nabízí robustní prioritizaci produktů, plánování a integraci zpětné vazby od zákazníků. Productboard také umožňuje týmům snadno se sladit na cílech a efektivně spolupracovat.
Nejlepší funkce Productboard
- Centralizujte informace o zákaznících a jejich zpětnou vazbu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o produktech.
- Upřednostňujte funkce a iniciativy na základě potřeb zákazníků a obchodních cílů.
- Vytvářejte vizuálně přitažlivé a sdílené produktové plány
Omezení Productboardu
- Chybí podrobné funkce pro správu úkolů a sledování
- Není vhodný pro řízení velkých týmů s mnoha projekty a iniciativami.
- Menší organizace nebo týmy mohou považovat tyto nástroje za drahé.
Ceny Productboard
- Zdarma
- Essentials: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele (minimálně dva uživatelé)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
12. Dragonboat (nejlepší pro řízení portfolia zaměřené na výsledky)
Společnost Dragonboat, založená v roce 2018 s cílem pomoci vedoucím pracovníkům v oblasti produktů dosáhnout rychlejšího dopadu, je dalším nástrojem pro správu produktového portfolia na mém seznamu. Díky funkcím pro stanovení cílů, plánování a získávání zdrojů dokonale plní svůj účel.
Dragonboard také nabízí analýzy v reálném čase pro získání praktických poznatků a robustní integrace pro hladký provoz. Řešení však postrádá možnosti přizpůsobení a několik základních funkcí pro správu portfolia.
Nejlepší funkce Dragonboat
- Sladěte plány produktů se strategickými obchodními cíli a OKR.
- Sledujte výkonnost produktů na základě klíčových výsledků a získejte tak datově podložené informace.
- Získejte centralizovaný přehled o produktových iniciativách a jejich dopadu na obchodní cíle.
Omezení Dragonboat
- Nenabízí pokročilé funkce pro alokaci zdrojů a plánování kapacity.
- Méně vhodný pro menší týmy s jednodušším produktovým portfoliem.
Ceny Dragonboat
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dragonboat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Oracle PLM Cloud (nejlepší pro správu zaměřenou na řízení produktů)
Oracle PLM Cloud je komplexní řešení od softwarového giganta, které se zaměřuje na správu portfolia v průběhu celého životního cyklu produktu. Do každé fáze vývoje hladce integruje robustní správu kvality a protokoly o shodě.
Díky nasazení v cloudu je velmi dobře přístupný a škálovatelný pro velké podniky. Tato síla a přístupnost z něj činí silného konkurenta.
Nejlepší funkce Oracle PLM Cloud
- Spravujte komplexní produktová data v rámci celého životního cyklu pro velké organizace.
- Využijte nástroje pro dodržování předpisů a kontrolu kvality produktů.
- Zpracovávejte velké objemy informací o produktech a podporujte složité struktury produktů.
Omezení Oracle PLM Cloud
- Vyžaduje rozsáhlou konfiguraci a integraci se stávajícími systémy.
- Jeho rozhraní nemusí být intuitivní pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
- Ceny jsou obvykle určeny pro podnikové použití a pro menší organizace mohou být méně dostupné.
- Vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí může být náročné se je naučit a ovládnout.
Ceny Oracle PLM Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle PLM Cloud
- G2: 4,2/5 (26 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Celoxis (nejlepší pro agilní správu produktů)
Celoxis je možnost, kterou stojí za to prozkoumat, pokud chcete maximalizovat efektivitu pomocí agilního řízení produktů. Podporuje strukturu a produktivitu díky rozsáhlému sledování zdrojů, rozpočtování a reportingu. Celoxis také umožňuje spolupráci v reálném čase a podrobné přehledy pro lepší rozhodování.
Nejlepší funkce Celoxis
- Využijte metodiky Scrum a Kanban pro flexibilní řízení projektů.
- Sledujte pokrok a využití zdrojů v rámci více projektů
- Usnadněte komunikaci a spolupráci mezi členy týmu v reálném čase.
Omezení Celoxis
- Zaměřuje se především na realizaci projektů, nikoli na dlouhodobé plánování produktů.
- Ve srovnání s jinými nástroji nabízí méně funkcí pro reporting a analytiku.
- Ve srovnání s jinými nástroji působí méně intuitivně a uživatelsky přívětivě.
Ceny Celoxis
- Člen týmu: 15 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně, minimálně 5 uživatelů v jednom nákupu pro možnosti Cloud i On-Premise)
- Manager: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Bonus: Zajímá vás, jak může Agile podpořit inovace a růst? Uvolněte potenciál svého týmu a dosáhněte úspěchu s Agile Product Management.
15. Pendo (nejlepší pro analýzu produktů)
Pro ty, kteří se potřebují soustředit na analytiku a poznatky, je Pendo komplexní volbou. Tento software vyniká v oblasti analytiky používání produktů, sběru zpětné vazby a podpory při zaškolování nových uživatelů. Poznatky Pendo také pomáhají stanovit priority funkcí a zlepšit uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce Pendo
- Sledujte chování uživatelů a interakce v aplikaci a získejte přehled o používání produktu.
- Využijte nástroje pro sběr a analýzu zpětné vazby od zákazníků v rámci produktu.
- Vytvořte personalizované zážitky při zapojování nových uživatelů a zlepšete tak přijetí produktu uživateli.
Omezení Pendo
- Zaměřuje se především na analýzu produktů, nikoli na strategická rozhodnutí týkající se portfolia.
- Může mít omezenou integraci s některými aplikacemi třetích stran.
- Nabízí řadu plánů, ale nejasné cenové možnosti.
Ceny Pendo:
- Zdarma
- Plány Base, Core, Pulse a Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pendo
- G2: 4,4/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Transformujte správu produktového portfolia s ClickUp
Správa portfolia nemusí být složitá. Se správným nástrojem se stává stejně jednoduchou jako kontrola aktualizací a úpravy strategií.
Z 15 nástrojů pro správu produktového portfolia, které jsme prozkoumali, vyniká ClickUp svou univerzálností a snadným používáním.
Ať už sledujete úkoly nebo spolupracujete v reálném čase, ClickUp vám pomůže udržet si náskok. Je to perfektní řešení pro zefektivnění vašich procesů a soustředění se na to, na čem záleží – na dosahování výsledků.
Tak proč to nezkusit? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!