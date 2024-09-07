Microsoft Teams vs. Google Workspace: srovnání

Hledáte platformu pro optimalizaci pracovních postupů vašeho týmu?
Pravděpodobně jste se již setkali s Microsoft Teams a Google Workspace, dvěma předními nástroji určenými ke zlepšení spolupráce a efektivity.
V tomto blogu podrobně porovnáme jejich funkce, abychom vám pomohli rozhodnout, která platforma nejlépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti komunikace, spolupráce a produktivity.
Čtěte dál a zjistěte, který z nich je pro váš tým ten pravý.
Co je Microsoft Teams?
Microsoft Teams slouží jako centrální uzel pro všechny týmové aktivity a zefektivňuje komunikaci a spolupráci interních i vzdálených týmů.
Jako součást sady Microsoft Office 365 a alternativa k Google Workspace si Microsoft Teams klade za cíl zvýšit produktivitu týmu a zefektivnit pracovní postupy.
Funkce Microsoft Teams
Microsoft Teams nabízí celou řadu funkcí, od chatu a videokonferencí po kanály a sdílení souborů. Podívejme se na každou z nich.
1. Funkce č. 1: Chat
Chat Microsoft Teams vám umožňuje spojit se s lidmi bez ohledu na to, kde se nacházíte. Pomocí chatu můžete:
- Zapojte se do individuálních a skupinových konverzací
- Vytvářejte vlákna, abyste měli diskuse přehledně uspořádané
- Použijte @zmínky, abyste upoutali něčí pozornost
- Sdílejte soubory a obrázky přímo v chatu
- Označte si důležité konverzace záložkou, abyste si je mohli později znovu prohlédnout.
- Nastavte si oznámení pro důležité nebo urgentní zprávy
2. Funkce č. 2: Týmy a kanály
Microsoft Teams nabízí vyhrazené prostory pro spolupráci týmů nebo oddělení vaší společnosti. V těchto prostorech mohou členové diskutovat o všem, od uvedení produktů na trh až po strategie. Vytvořte skupinu pro více zaměřené prostředí, aby členové mohli pracovat výhradně na konkrétních projektech nebo tématech v rámci vyhrazeného prostoru.
Funkce aplikace Teams vám v konečném důsledku pomohou zefektivnit komunikaci a snadno spolupracovat s členy týmu.
Další informace: Tipy pro Microsoft Teams
3. Funkce č. 3: Videokonference a audiokonference
Funkce videohovorů a hlasových hovorů v Microsoft Teams vám umožňují spojit se s vaším týmem odkudkoli na světě.
Díky těmto funkcím můžete:
- Plánujte online schůzky, stanovte program a sdílejte pozvánky
- Pokud chcete, můžete se připojit pouze k audio části schůzky.
- Vytočte číslo a přidejte další osoby do schůzky
- Vypněte zvuk, určete prezentující a sdílejte svou obrazovku během schůzky.
- Povolte přepisy v reálném čase, aby byla schůzka přístupná
- Zajistěte kreativní a produktivní schůzky díky Microsoft Whiteboards, kde mohou členové týmu brainstormovat a kreativně spolupracovat během hovoru.
- Vytvořte si vlastní pozadí
- Pořádejte webové konference a webináře, na které můžete pozvat až 1000 účastníků.
- Nahrávejte schůzky pro členy týmu, kteří se nemohli zúčastnit
4. Funkce č. 4: Správa úkolů a dokumentů
Aplikace Úkoly v Microsoft Teams sdružuje úkoly z aplikací Microsoft To Do a Planner. Poskytuje vám komplexní přehled o vašich úkolech a jejich termínech. Umožňuje vám také vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly přímo v Microsoft Teams.
Kromě správy úkolů vám integrace Microsoft Teams s ostatními programy Microsoft 365 pomůže vám i vašemu týmu se správou dokumentů. Například integrace s Microsoft Word, PowerPoint a Excel vám a vašemu týmu umožní vytvářet a sdílet dokumenty, prezentace a tabulky v rámci Teams.
Teams je také integrován se službami SharePoint a OneDrive, které vám a vašemu týmu poskytují bezpečné, centralizované místo pro ukládání, přístup a správu souborů a dokumentů.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/uživatel/měsíc. V tomto tarifu získáte neomezený přístup k chatové, telefonické a webové podpoře, možnost pořádat schůzky pro 300 účastníků, živé titulky v angličtině, 10 GB cloudového úložiště na uživatele, standardní zabezpečení a další výhody.
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel/měsíc. Kromě všeho, co obsahuje Microsoft Teams Essentials, získáte přístup k možnosti spravovat 300 uživatelů, filtrování spamu a malwaru, více než 10 dalších aplikací, 1 TB cloudového úložiště na uživatele a další.
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel/měsíc. Kromě všeho, co obsahuje Microsoft 365 Business Basic, získáte přístup ke společným pracovním prostorům pro společnou tvorbu, nástrojům pro úpravu videa a design, funkcím pro registraci účasti a vytváření zpráv pro webináře a dalším funkcím.
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/uživatel/měsíc. Kromě všeho, co obsahuje Microsoft 365 Business Standard, získáte přístup k pokročilým funkcím pro pořádání schůzek a webinářů ve vysoké kvalitě, funkcím umělé inteligence, pokročilým bezpečnostním funkcím a dalšímu.
Co je Google Workspace?
Google Workspace je sada aplikací pro osobní i firemní použití. Díky intuitivnímu rozhraní a komplexní sadě aplikací zlepšuje týmovou spolupráci a zefektivňuje firemní procesy.
Jako významná alternativa k Microsoft Teams je navržen tak, aby posílil spolupráci, komunikaci a produktivitu v rámci týmů i mezi nimi ve vaší organizaci.
Funkce Google Workspace
Google Workspace nabízí řadu funkcí a nástrojů, od Google Chat a Meet po Google Drive a Groups. Jak lze očekávat, perfektně se integruje s weby Google. Projděme si je jeden po druhém.
1. Funkce č. 1: Google Chat a Gmail
Google Chat vám umožňuje vést individuální konverzaci nebo vytvořit skupinový chat. Jako jedna z nejlepších aplikací pro týmový chat vám umožňuje:
- Posílejte zprávy přímo členům svého týmu
- Přidávejte do zpráv emodži, reakce a gify
- Označte konkrétního člena týmu
- Připojujte a sdílejte soubory a další dokumenty
Kromě chatu nabízí Google Workspace další kompetentní aplikaci pro firemní komunikaci – Gmail. Jako široce používaná e-mailová služba vám Gmail umožňuje zpracovávat a spravovat formální i neformální konverzace s členy týmu, klienty a zainteresovanými stranami. Umožňuje vám kategorizovat doručené pošty, organizovat e-maily pomocí štítků a filtrů a nastavit oznámení pro důležité e-maily.
2. Funkce č. 2: Google Spaces a Groups
Google Spaces, funkce v rámci Google Chat, poskytuje týmům vyhrazené prostory pro spolupráci na konkrétních projektech nebo tématech. V Google Spaces mohou členové týmu:
- Sdílejte zprávy a soubory relevantní pro jejich práci
- Organizujte diskuse na konkrétní témata
- Přiřazujte a sledujte úkoly
Tato funkce vám a členům vašeho týmu umožňuje organizovanou a soustředěnou spolupráci a efektivní řízení projektů.
Kromě specializovaných chatovacích prostorů usnadňuje Google Suite nebo Workspace také e-mailovou komunikaci prostřednictvím Google Groups. Umožňuje vám vytvářet fóra, kde se členové týmu mohou účastnit diskuzí, sdílet informace a spravovat skupinovou komunikaci prostřednictvím e-mailu.
3. Funkce č. 3: Google Meet
Funkce videokonferencí od Google, Google Meet, vám umožňuje organizovat videokonference a audiokonference s členy vašeho týmu. Umožňuje vám:
- Spouštějte okamžité schůzky a sdílejte odkazy na schůzky
- Naplánujte schůzky, které se budou konat v pozdějším termínu
- Sdílejte svou obrazovku a prezentujte soubory, dokumenty a prezentace
- Nahrávejte schůzky a uchovávejte si záznamy o všem
- Použijte virtuální pozadí a vizuální efekty, abyste skryli své skutečné pozadí.
- Přidejte živé titulky, aby byly schůzky přístupné všem členům.
- Vysílejte živě firemní akce, jako jsou workshopy, školení, konference atd.
4. Funkce č. 4: Správa úkolů a dokumentů
V rámci Google Workspace usnadňují správu úkolů nástroje Google Tasks a Google Calendar. Tyto nástroje vám umožňují vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční seznamy úkolů a sledovat jejich termíny.
Kromě správy úkolů vám nástroje pro spolupráci, jako jsou Google Docs, Google Sheets a Google Slides, pomohou s vytvářením a správou dokumentů. Umožní vám a vašemu týmu vytvářet, upravovat a formátovat dokumenty, tabulky a prezentace v reálném čase.
Samozřejmě je zde také úložná funkce Google Drive. Díky ní můžete ukládat a spravovat důležité soubory a dokumenty na jednom centrálním místě.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 6 $/uživatel/měsíc. V tomto tarifu získáte přístup k přizpůsobené a zabezpečené firemní e-mailové schránce, možnost pořádat schůzky pro 100 účastníků, 30 GB sdíleného úložiště na uživatele, bezpečnostní a správní ovládací prvky a další.
- Business Standard: 12 $/uživatel/měsíc. Kromě všeho, co obsahuje Business Starter, získáte přístup ke sdíleným diskům, možnost pořádat schůzky až pro 150 účastníků a nahrávat je, 2 TB sdíleného úložiště na uživatele a další výhody.
- Business Plus: 18 $/uživatel/měsíc. Kromě všeho, co obsahuje Business Standard, získáte přístup k funkcím sledování docházky, možnosti pořádat schůzky až pro 500 účastníků, pokročilým administrativním ovládacím prvkům, 5 TB sdíleného úložiště na uživatele a dalšímu.
- Enterprise: 25 $/uživatel/měsíc. Kromě všeho, co obsahuje Business Plus, získáte přístup k funkcím pro pořádání schůzek s až 1000 účastníky, potlačení šumu a živému vysílání, pokročilým kontrolám dodržování předpisů a zabezpečení a dalším funkcím.
Google Workspace vs. Microsoft Teams: Porovnání funkcí
Jak Microsoft Teams, tak Google Workspace nabízejí nástroje pro komunikaci a spolupráci s vaším týmem a zvýšení celkové produktivity.
Která z nich však nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám? Podívejme se na srovnání jednotlivých funkcí a zjistěme, která platforma vyniká.
Funkce č. 1: Komunikace
Pokud jde o komunikaci, obě platformy nabízejí spolehlivé chatovací funkce. Podobně jako chat v Microsoft Teams a jeho integrace s Outlookem, Google Workspace nabízí Google Chat a Gmail. Obě platformy vám umožňují efektivně zahajovat, spravovat a sledovat konverzace s vaším týmem pomocí pokročilých funkcí, jako jsou značky, oznámení, záložky atd.
🏆 Vítěz: Pokud jde o komunikaci, je to těsný souboj, ale Google Workspace předčí Microsoft Teams svou uživatelsky přívětivou a snadno ovladatelnou rozhraní.
Funkce č. 2: Spolupráce
Ve srovnání s Google Workspace vyniká Microsoft Teams v organizaci skupin pro řízení projektů. Zatímco Google Workspace nabízí nástroje jako Google Space a Groups, týmy a kanály Microsoft Teams poskytují robustnější a strukturovanější řešení pro řízení různých projektů v rámci jedné platformy.
🏆 Vítěz: Microsoft Teams vítězí v oblasti spolupráce díky své schopnosti přiřazovat úkoly a spravovat projekty přímo z rozhraní Teams.
Funkce č. 3: Možnosti pořádání videokonferencí a audiokonferencí
Pokud jde o pořádání videokonferencí a audiokonferencí, Microsoft Teams a Google Workspace si navzájem tvrdě konkurují. Microsoft Teams však nabízí mnohem větší kapacitu účastníků za nižší cenu než Google Workspace.
🏆 Vítěz: Remíza. Rozhraní pro schůzky od Google je sice lepší, ale pokud očekáváte několik stovek účastníků, je lepší volbou Teams.
Funkce č. 4: Správa úkolů a dokumentů
Jak Microsoft Teams, tak Google Workspace nabízejí robustní funkce pro správu úkolů a dokumentů, Teams však vyniká svým jednotným přístupem.
🏆 Vítěz: Microsoft Teams vyhrává v kategorii správy úkolů a dokumentů. Dokonale se integruje s sadou nástrojů Microsoft 365 a poskytuje velkým podnikům soudržnější prostředí pro sledování úkolů, spolupráci na dokumentech a bezpečné ukládání souborů.
Google Workspace vs. Microsoft Teams na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili názory lidí na debatu mezi Microsoft Teams a Google Workspace.
MS Teams je skvělý nejen pro audio, ale i pro videohovory. Můžete nahrávat své videokonference a na rozdíl od Google chatu se video ukládá a je k dispozici v kanálu, kde bylo nahráno, přímo v konverzačním vlákně.
Ostatní uživatelé chválí Google Workspace za jeho funkce e-mailu, plánování a audio hovorů:
Gmail je vynikající. Nyní dokonce obsahuje plánovač schůzek (podobný Calendly). Google Meet je vynikající pro audio hovory.
Pro ty, kteří zvažují flexibilitu a škálovatelnost při omezeném rozpočtu, uživatelé Redditu doporučují začít s Google Workspace a poté přejít na Teams, jakmile budete rozšiřovat své aktivity:
Začněte s Google Workspace a Slackem, jsou flexibilnější (a pravděpodobně i nákladově efektivnější) volbou než MS. Jakmile budete mít více než 20 zaměstnanců a budete potřebovat lepší centralizované IT, stane se MS atraktivnější volbou.
💡 Tip pro profesionály: Zvládněte svůj pracovní den díky těmto praktickým tipům pro správu času, které zvýší vaši produktivitu.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Microsoft Teams a Google Workspace
Microsoft Teams a Google Workspace vynikají každý svým vlastním způsobem. Pokud však hledáte pokročilejší možnosti, které podpoří rozvíjející se pracovní postupy vašeho týmu, vyzkoušejte ClickUp.
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která je navržena tak, aby splňovala potřeby jednotlivců i organizací všech velikostí v oblasti komunikace, spolupráce a řízení projektů.
Podívejme se blíže na funkce ClickUp a porovnejme je s funkcemi Microsoft Teams a Google Workspace.
ClickUp má náskok #1: ClickUp Chat, Clips a další funkce
ClickUp Chat
Spojte komunikaci týmu pod jednou střechou pomocí ClickUp Chat. Tato funkce vám umožňuje vést individuální i skupinové konverzace s členy vašeho týmu.
Tento asynchronní komunikační nástroj vám a vašemu týmu umožňuje:
- Přidejte do konverzací emodži a reakce
- Přidejte členy do konverzací a upozorněte členy týmu na úkol pomocí @zmínek.
- Sledujte komentáře, které vyžadují akci, pomocí funkce Přiřadit komentáře v ClickUp.
- Přizpůsobte si oznámení tak, abyste nikdy nezmeškali žádné důležité informace nebo aktualizace.
- Formátujte zprávy pomocí pokročilých nástrojů pro úpravy
- Sdílejte odkazy na projekty, soubory a dokumenty přímo v chatech
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních spojení. To pravděpodobně znamená mnoho vzájemných zpráv přes e-maily, chat a nástroje pro správu projektů. Co kdybyste mohli všechny tyto konverzace sdružit na jednom místě? S ClickUpem to můžete! Je to aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Clips
ClickUp Clips usnadňuje komunikaci s členy vašeho týmu. Umožňuje vám nahrávat obrazovku a sdílet své nápady jasně. Klip můžete vložit a sdílet kdekoli v ClickUp. Můžete jej například vložit do konverzace nebo na tabuli a sdílet jej pomocí stažitelného video souboru nebo veřejného odkazu s členy týmu.
Možnosti využití ClickUp Clips tím ale nekončí. Můžete je připojit k popisu úkolů a proměnit je tak v akční úkoly a poskytnout zpětnou vazbu přidáním komentářů ke klipu.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Meetings a AI poznámky
Významná funkce ClickUp, ClickUp Meetings, vám pomůže snadno spravovat vaše schůzky. Umožňuje vám integrovat řadu nástrojů pro schůzky, plánovat schůzky, spravovat a sledovat programy (s kontrolními seznamy) a snadno dokumentovat schůzky.
💡 Tip pro profesionály: Schůzky často vyžadují časově náročné pořizování poznámek, ale díky nástrojům využívajícím umělou inteligenci, jako je ClickUp Brain, můžete tento čas ušetřit. Tento chytrý nástroj bez námahy generuje poznámky ze schůzek, programy, shrnutí, úkoly a aktualizace projektů – přizpůsobené potřebám vašeho týmu.
ClickUp One Up #3: Správa úkolů a dokumentů
ClickUp Tasks
Plánujte, organizujte a spravujte úkoly pro jakýkoli projekt pomocí ClickUp Tasks. Tento nástroj vám umožňuje:
- Vytvářejte, přiřazujte a stanovujte termíny pro úkoly a podúkoly
- Přizpůsobte úkoly a sledujte jejich průběh pomocí vlastních značek a úrovní priority.
- Doplňte své úkoly o soubory, odkazy atd.
- Propojte související a závislé úkoly
- Vizualizujte svou práci přidáním úkolů a podúkolů do více seznamů.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je ideálním řešením pro správu dokumentů vašeho týmu. Umožňuje vám a vašemu týmu:
- Vytvářejte dokumenty pro různé projekty
- Spolupracujte v reálném čase na stejném dokumentu
- Formátujte své dokumenty pomocí bohatých funkcí pro úpravy a formátování.
- Převádějte text na sledovatelné úkoly
- Sdílejte své soubory a dokumenty snadno a bezpečně
ClickUp: Odpověď na otázku Microsoft Teams vs. Google Workspace
Moderní pracovní síla potřebuje ty nejlepší nástroje pro komunikaci, spolupráci a řízení projektů, aby mohla v dnešním konkurenčním prostředí uspět.
Ve srovnání s Microsoft Teams a Google Workspace je ClickUp aplikací typu „vše v jednom“, která nabízí robustní sadu nástrojů pro všechny složité pracovní postupy vaší firmy. S ClickUp Chat, ClickUp Tasks a ClickUp Brain získáte komplexní řešení pro komunikaci, spolupráci a správu projektů vašeho týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a rozvíjejte svou produktivitu!