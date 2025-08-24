10 ohromujících příkladů umění generovaného umělou inteligencí

Na počátku 70. let minulého století začal umělec Harold Cohen na Kalifornské univerzitě v San Diegu vyvíjet systémy umění vytvořeného umělou inteligencí. Od té doby vytvářejí umění pomocí umělé inteligence vědci z MIT, Stanfordu a dalších univerzit po celém světě. V podstatě máme příklady umění vytvořeného umělou inteligencí již více než půl století.
Největším rozdílem mezi těmi ranými díly a dnešním uměním vytvořeným umělou inteligencí je schopnost kohokoli – vás, mě a prakticky každého, kdo má funkční připojení k internetu – je vytvářet.
Během posledního desetiletí se umění vytvořené umělou inteligencí exponenciálně vyvinulo a otevřelo možnosti, jaké jsme dosud neznali. V tomto článku jsme vybrali několik populárních příkladů umění vytvořeného umělou inteligencí, abychom vám přiblížili, co vše lze s GenAI dokázat.
Porozumění procesu tvorby umění pomocí umělé inteligence
Umění vytvořené umělou inteligencí označuje jakýkoli vizuální výtvor vytvořený nebo vylepšený s pomocí generativní AI. Obvykle zadáte textový popis své představy a AI vytvoří obrázek.
Ať už používáte AI od Canvy k odstranění pozadí na fotografii nebo Midjourney k oživení nápadu, vytváříte umění vytvořené umělou inteligencí.
Příklady využití umění vytvořeného umělou inteligencí
Potřebujete formální fotku na svůj profil na LinkedIn? Žádný problém. Portrét vygenerovaný umělou inteligencí může přidat oblek a kravatu k selfie, které jste právě pořídili. Chcete si objednat umělecké dílo do obývacího pokoje, ale nemáte na to rozpočet? Stačí si vytvořit obraz vygenerovaný umělou inteligencí.
V různých odvětvích dokáže umělá inteligence mnohem více. Jako nově se rozvíjející technologie se příklady umění vytvořeného umělou inteligencí hojně využívají například v následujících případech:
- Marketing: Digitální bannery, vizuály, příspěvky na sociálních sítích v souladu s konkrétními pokyny pro značku
- Prototypování: Zejména v architektuře nebo módním designu k vytváření prototypů, jejichž výroba by jinak byla nákladná nebo časově náročná
- Vylepšení obrázků: Generování dalších prvků do stávajících obrázků, jako je přidání společenského saka nebo luxusního auta na fotografii
- Škálování: Množení obrázků pomocí jednoduchých změn, jako je velikost, část obrázku nebo text v něm. Nástroj AI pro sociální média, který to dokáže, je pro marketingové týmy skutečným požehnáním
Nástroje pro umění vytvořené umělou inteligencí
V závislosti na potřebách a složitosti konkrétního použití se nástroje, které lidé používají, značně liší. Zde je několik běžně dostupných generátorů umění vytvořeného umělou inteligencí, s nimiž si můžete vyzkoušet tvorbu uměleckých děl generovaných umělou inteligencí.
ClickUp Brain
Jako nejkomplexnější pracovní AI na světě se ClickUp Brain již neomezuje pouze na textovou asistenci. Nyní vám umožňuje vytvářet umění přímo ve vašem pracovním prostoru. Ať už skicujete koncepty nebo přidáváte vizuální prvky, Brain vám umožňuje generovat obrázky vytvořené umělou inteligencí.
V ClickUp Whiteboards stačí zadat nebo zvýraznit svůj koncept – například „barevný, ale realisticky vypadající boční pohled na lidský mozek, kde neurony jiskří a rozsvítí se nápady" – a Brain jej během několika sekund promění v propracované vizuály.
💡 Tip pro profesionály: Už vás nebaví psát dlouhé pokyny potřebné k vytvoření kvalitního umění pomocí AI? Brain MAX, superaplikace s umělou inteligencí od ClickUp, vám to usnadní díky funkci Talk to Text. Stačí AI nadiktovat svůj pokyn k vytvoření obrázků, úkolů, zpráv nebo projektů.
DALL-E od OpenAI
DALL-E, známý jako první mainstreamový generátor obrázků využívající umělou inteligenci, si i nadále udržuje velkou popularitu. Obrázky vytvořené nejnovější verzí, DALL-E 3, bývají mimořádně realistické a vysoce kvalitní.
Imagen 2 od Googlu
Gemini od Googlu, dříve známé jako Bard, vám nyní umožňuje generovat obrázky přímo v rámci svého rozhraní. Největšími výhodami Gemini jsou jeho přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní podobné vyhledávači Google a skutečnost, že je zdarma!
Midjourney
Midjourney je známý jako jeden z nejstabilnějších generátorů umění, který produkuje velmi kvalitní výstupy, které dokonce vyhrály i ocenění. Největší výtkou vůči Midjourney je, že není uživatelsky přívětivý a je přístupný pouze přes Discord.
Pokud jste ochotni udělat ten krok navíc a tento nástroj vyzkoušet, zde je několik příkladů zadání pro Midjourney, které vám pomohou začít.
Adobe Firefly
Jako přirozené rozšíření své řady kreativních produktů společnost Adobe nedávno uvedla na trh Firefly, nástroj s umělou inteligencí pro designéry. Kromě vytváření vizuálů na základě zadání přijímá Firefly také referenční obrázky. To znamená, že do nástroje můžete vložit skicu nebo umělecké dílo a požádat Firefly, aby vytvořil podobný výstup. A voilà!
Microsoft Designer
Na rozdíl od výše uvedených nástrojů, které používají vlastní modely, využívá nástroj Microsoftu DALL-E. Nabízí jednoduchou, přístupnou, pro začátečníky přívětivou a bezplatnou alternativu k ChatGPT Plus, což jej činí nesmírně atraktivním jak pro amatéry, tak pro nadšence.
Navíc je jako součást produktové řady Copilot také skvělým doplňkem k nástrojům Microsoftu pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
Canva
Díky softwaru Canva pro spolupráci na designu, který využívá umělou inteligenci, můžete generovat obrázky z textu, měnit styly, upravovat velikost, vylepšovat obrázky, odstraňovat pozadí a mnoho dalšího! Do své práce můžete také snadno začlenit nejnovější trendy v grafickém designu.
Na rozdíl od proprietárních nástrojů integruje generátor obrázků s umělou inteligencí od Canva řadu modelů, jako jsou Magic Media, Dall-E a Imagen, a nabízí tak možnosti tvorby umění přímo na své platformě. To představuje obrovskou výhodu pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet více modelů, než dokončí svůj úkol.
Navzdory svým nesčetným možnostem se umění vytvořené umělou inteligencí liší od tradičního umění. To s sebou přináší jedinečné výzvy.
Tradiční umění vs. umění vytvořené umělou inteligencí
Tradiční umění spočívá ve vytváření vizuálních artefaktů, obvykle ručně nebo digitálně, pomocí návrhových nástrojů. S umělou inteligencí tvoří nástroj a uživatel pouze zadává vstupní data.
Mezi další klíčové rozdíly patří:
Dovednosti: Tradiční umění vytvářejí designéři, kteří mají v dané oblasti určitou úroveň dovedností. Tvorba umění pomocí AI nevyžaduje designérské dovednosti, ale potřebujete určitou zručnost v zadávání pokynů.
Nadšenci do umění vytvořeného umělou inteligencí tvrdí, že v budoucnosti bude představivost cennější dovedností než design (v tradičním smyslu).
Vstup: Tradiční umění vyžaduje, aby uživatel vytvořil obraz pomocí různých designových prvků. Designéři často pečlivě přidávají tvary, barvy, ikony a fotografie, aby vytvořili ucelený výsledek.
Umění vytvořené umělou inteligencí lze vytvořit zadáním toho, co potřebujete. Pokud například do aplikace Microsoft Designer zadáte: „Kočka čtoucí knihu v brýlích na čtení, sedící ve starodávně vypadající knihovně“, zde je pravděpodobný výsledek, který dostanete.
Čas: Tradiční umění je pečlivé a časově náročné. Umění vytvořené umělou inteligencí je rychlé – generování výše uvedeného obrázku trvalo 10 sekund.
Iterace: Tradiční umění vyžaduje čas a dovednosti k iteraci. Jakékoli doplnění původního zadání může vyžadovat značné úsilí. Umění vytvořené umělou inteligencí lze iterovat velmi rychle. Přidáním pokynu „Udělej kočku bílou. Přidej plnicí pero.“ k výše uvedenému zadání pro umělou inteligenci jsem okamžitě získal níže uvedené obrázky.
Výše uvedený příklad ilustruje, jak si můžete něco představit a okamžitě k tomu vytvořit vizuální podobu. Je to tak jednoduché!
Podívejme se na některé z nejoblíbenějších a nejúžasnějších děl umění vytvořených umělou inteligencí, abychom pochopili skutečné možnosti, které se před námi otevírají.
Umění vytvořené umělou inteligencí v příkladech z reálného světa
Jakékoli umění vytvořené pomocí nástrojů umělé inteligence, jako jsou DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon nebo Runway, je umění vytvořené umělou inteligencí. Zde je přehled toho, čeho dosud dosáhli první uživatelé a průkopníci umění vytvořeného umělou inteligencí.
1. Portrét Edmonda de Belamyho
V roce 2018 členové pařížského kolektivu Obvious využili generativní AI k vytvoření portrétu Edmonda de Belamyho, fiktivní postavy, kterou sami vymysleli. Použili open-source algoritmus a vycvičili ho na 15 000 portrétech ze 14. až 19. století.
Toto umělecké dílo se proslavilo, když se stalo prvním uměleckým dílem vytvořeným pomocí umělé inteligence, které bylo vydraženo v aukční síni Christie’s v New Yorku. Obraz byl v této aukci prodán za 432 500 dolarů.
2. DeepDream od Google
DeepDream je forma umění vytvořeného umělou inteligencí, která využívá algoritmickou pareidolii k vytvoření snové, psychedelické verze existujících obrázků. Vědci od té doby používají DeepDream ve spojení s prostředími virtuální reality pro experimenty v kognitivní psychologii a výzkumu mozku.
3. Umělé reality od Refika Anadola
Toto umělecké dílo vytvořené umělou inteligencí od Refika Anadola na zakázku Světového ekonomického fóra kombinuje obrovské datové soubory obrázků korálů s cílem zvýšit povědomí o klimatických změnách. Jedná se o multidisciplinární projekt, který kombinuje vizualizaci dat, strojové učení a 3D tisk.
4. Hybridní organismy Sofie Crespo
Argentinská umělkyně Sofia Crespo využívá data z přírodního světa a vytváří spekulativní formy života. V projektu Neural Zoo bere snímky z přírodního světa a přeskupuje je tak, aby vytvořila ohromující vizuální obrazy imaginární přírody, které odrážejí způsob fungování lidské kreativity. Tuto formu využívá k zpochybnění dopadu umělé inteligence na umění a kreativitu a klade klíčové otázky ohledně její budoucnosti.
5. Kampaň digitálního umění společnosti BMW
Umění se neomezuje pouze na muzea a výstavy. Stejně tak ani umění vytvořené umělou inteligencí. Řada firem využila umění vytvořené umělou inteligencí různými způsoby. Jednou z ohromujících kampaní z nedávné minulosti jsou umělecká auta značky BMW.
V rámci svých programů na podporu umění a kultury spolupracovala společnost BMW s kreativním technologem Nathanem Shipleym a sběratelem umění Garym Yeh na výcviku umělé inteligence na základě 900 let dějin umění a vytvoření 50 nových uměleckých děl. Tyto pak promítli pomocí projekčního mapování na virtuální model vozu řady 8 Gran Coupé.
6. Unikátní etikety od Nutelly
Označování produktů je jednou z nejrutinnějších činností ve výrobním procesu. Na všechny produkty se tiskne a nalepuje jedna předem navržená etiketa, aby byla zachována jednotnost a branding. Nutella to změnila pomocí umění vytvořeného umělou inteligencí.
Společnost Nutella vytvořila pro italský trh sedm milionů jedinečných etiket na sklenice. To vzbudilo zvědavost a zvýšilo poptávku. Mnoho milovníků Nutelly bylo také nadšeno, že mohou vlastnit jedinečnou, neopakovatelnou sklenici.
7. Nemůžu se dočkat zimy v New Yorku
Existují stovky tisíc, ne-li miliony fotografií, které se snaží zachytit atmosféru zimy v New Yorku. Ta je romantizována ve filmech, hudbě, televizi a dalších médiích. Tento uživatel Redditu však našel jednoduchý, ale výjimečný způsob, jak pomocí AI ztvárnit klasickou zimní scenérii Velkého jablka.
Vrstvy, hloubka a drobné detaily (včetně padajících sněhových vloček) vytvářejí působivý efekt v obraze, který je jinak poměrně běžný. Uživatel použil starý vizuální styl ve stylu videoher, aby umění generované umělou inteligencí působilo jak vintage, tak ultramoderně.
8. Imaginární hračky I Love Lucy
Technologický redaktor Fast Company, Harry McCracken, vyzkoušel DALL-E a vytvořil několik hraček z pořadu „I Love Lucy“. „Lahvičky Vitameatavegaminu jsou pěkný detail,“ přiznal.
Je jen otázkou času, než lidé začnou vytvářet falešné vintage předměty a tisknout je na 3D tiskárnách? Čas ukáže. Inspiroval také další tvůrce v oblasti vintage, o některých z nich si můžete přečíst v jeho článku zde.
9. Postapokalyptické roboty
Uživatel Midjourney si představuje postapokalyptický svět, ve kterém rezavý robot komunikuje s květinami v drsné městské krajině. Model přesně interpretuje zadání pro umění vytvořené umělou inteligencí a přidává žluté mraky, zeď pokrytou graffiti atd.
Schopnost AI vytvářet tak pečlivě navržená umělecká díla představuje zásadní zlom v oblasti prototypování. Představte si začínajícího hollywoodského scenáristu, který si může vytvořit vlastní moodboardy a storyboardy pro efektivnější prezentaci svých nápadů!
10. Úvodní titulky seriálu Secret Invasion
Když už mluvíme o Hollywoodu, producenti seriálu Marvel’s Secret Invasion využili AI k vytvoření úvodních titulků. Je to obzvláště zajímavé, protože výkonný producent uvedl, že se pro použití AI rozhodli záměrně, protože „hraje s samotnými tématy seriálu“, tj. s populací Skrullů, kteří mění podobu.
Tento případ použití však v uměleckém světě otevřel Pandořinu skříňku otázek týkajících se trénovacích dat, práv umělců, nebezpečí umělé inteligence a etické kreativity.
Budoucnost umění generovaného umělou inteligencí
Výše uvedené příklady umění vytvořeného umělou inteligencí dokazují dvě věci: nekonečné možnosti umění vytvořeného umělou inteligencí a skutečný dopad, který může mít na budoucnost lidských životů.
I když můžete použít jakýkoli nástroj a rozvinout tak obrovské možnosti, dopad umění vytvořeného umělou inteligencí je předmětem vážné debaty. Mezi klíčová témata diskuse patří:
Možnosti: Jako kreativní pomocník je umělá inteligence výkonnější než jakýkoli nástroj, který umělci dosud používali. Umožňuje nejen rychlou tvorbu, ale také urychluje iterace a vylepšení. S vývojem modelů očekáváme, že se to bude jen zlepšovat – a to dramaticky.
Data: Jedním ze základních aspektů umění vytvořeného umělou inteligencí jsou data použitá k trénování modelů. Mnoho generátorů umění vytvořeného umělou inteligencí nezveřejňuje svá trénovací data, což představuje ošidnou situaci, pokud jde o porušování autorských práv a práva tradičních umělců, kteří tyto styly vytvořili.
Například hlasová funkce ChatGPT od OpenAI byla natolik podobná hlasu herečky Scarlett Johansson, že to vedlo k právním důsledkům.
Etika AI: Etické využívání těchto dat je rovněž složité, zejména pro umělce, kteří nemusí být technologicky dostatečně zdatní, aby pochopili podstatu takového využití.
Například režisér a výkonný producent seriálu Secret Invasion, Ali Selim, uvedl, že sice úplně nerozumí tomu, jak umělá inteligence funguje, ale fascinuje ho to, co dokáže vytvořit. Je zřejmé, že je ještě mnoho co se učit a vyhodnocovat, a to jak pro umělce, tak pro tvůrce generátorů umění založených na umělé inteligenci.
Autorská práva: Americký soud loni rozhodl, že obrázky generované umělou inteligencí bez jakéhokoli lidského zásahu nemohou být podle amerického práva chráněny autorským právem. Bez jasné znalosti trénovacích dat – která jsou nedílnou součástí toho, co „zásah“ znamená – neexistuje shoda ohledně toho, co představuje duševní vlastnictví.
Jedná se však o běžné počáteční potíže, s nimiž se potýká každá nová technologie. Aby se dospělo k řešení, které bude vyhovovat všem, bude nutné, aby se umělecká komunita a odborníci na právo a technologie sešli a vypracovali podrobnosti.
Závěrem lze říci, že plodná a férová spolupráce mezi lidmi a algoritmy AI prospívá všem. Výše uvedené příklady umění vytvořeného pomocí AI ukazují, že AI demokratizuje schopnost tvořit umění. Možná nebudete muset umět míchat vodové barvy ani se dobře vyznat v principech designu, ale klíčem k vytvoření skvělého umění pomocí AI bude vaše schopnost představivosti a vyjadřování.
Nástroje umělé inteligence v umění také bleskurychle chrlí iterace a variace, čímž vytvářejí mimořádnou efektivitu v měřítku jak pro jednotlivce, tak pro organizace.
Ačkoli se umělá inteligence vyvíjí již posledních 50 let, na svět umění začala mít vliv teprve nedávno. Díky produktům využívajícím umělou inteligenci může umění vytvářet kdokoli s představivostí, bez ohledu na své dovednosti s designovými nástroji.
Vzhledem k tomu, že stále více lidí získává schopnost tvořit umění, lze očekávat explozi vizuálního obsahu. Marketingové týmy budou moci vytvářet rozmanitý obsah ve velkém měřítku. Nadšenci budou každý den publikovat nové umělecké výtvory, jak to již začali dělat na Redditu. Produktoví designéři budou rychle vytvářet prototypy a rychleji přicházet s dalšími verzemi.
