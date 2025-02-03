10 nejlepších softwarů pro optimalizaci pracovní síly pro rok 2025

Řízení rostoucího týmu v rychle se rozvíjejícím startupu může být velká zábava. Ale víte, co je naší největší výzvou?
Sledování časových harmonogramů projektů, rozvrhů zaměstnanců, mzdových nákladů a metrik řízení výkonu, aniž bychom přišli o zdravý rozum. Vzpomínám si na dny, kdy jsem se topil v tabulkách a nekonečných schůzkách, zatímco jsem se snažil zůstat organizovaný a efektivní.
V tu chvíli jsme se rozhodli zavést software pro optimalizaci pracovní síly do naší každodenní praxe. Najednou jsem mohl dýchat klidněji, protože jsem měl jasný přehled o přidělených úkolech, termínech projektů a celkové produktivitě týmu. A i když je práce stále intenzivní, můj tým a já už nikdy nemusíme trávit dlouhé noci ručním slaďováním dat.
V tomto blogu vám na základě svých vlastních zkušeností představím nejlepší dostupné nástroje pro optimalizaci pracovní síly.
Pojďme na to. ⬇️
Co byste měli hledat v softwaru pro optimalizaci pracovní síly?
Při výběru softwaru pro řízení pracovní síly je důležité zaměřit se na funkce, které okamžitě zvýší efektivitu a produktivitu vašeho týmu.
Správný software by měl zefektivnit procesy, zlepšit řízení zaměstnanců a podporovat strategické rozhodování.
Zde je několik funkcí, které považuji za nezbytné v každém softwaru pro optimalizaci pracovní síly:
- Sledování výkonu zaměstnanců: Sleduje výkon jednotlivců i týmů, stanovuje měřítka a poskytuje zpětnou vazbu pro neustálé zlepšování.
- Automatické plánování: Automatizuje vytváření a úpravy směn na základě dostupnosti zaměstnanců a pracovní zátěže, čímž snižuje počet chyb v plánování.
- Správa mezd: Usnadňuje výpočet mezd, spravuje srážky a zajišťuje včasné a přesné výplaty zaměstnancům.
- Správa pravidel: Definuje a prosazuje firemní politiky a právní předpisy, zajišťuje dodržování předpisů a konzistentnost.
- Plánování prognóz: Předpovídá budoucí potřeby v oblasti personálu na základě dat a trendů, aby bylo možné se připravit na měnící se požadavky na pracovní sílu.
- Funkce AI: Využívá umělou inteligenci k předpovídání trendů, automatizaci úkolů a poskytování praktických informací pro rozhodování založené na datech.
10 nejlepších softwarů pro optimalizaci pracovní síly pro rok 2024
Vzhledem k velkému množství dostupných možností může být výběr správného softwaru pro řízení pracovní síly obtížný.
Vybral jsem 10 nejlepších nástrojů, které vám pomohou najít ten nejvhodnější pro zvýšení produktivity vašeho týmu.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů v oblasti lidských zdrojů a optimalizaci pracovní síly)
Jako svou první volbu jsem zvolil ClickUp for HR Teams, protože se jedná o komplexní řešení pro řízení projektů, které vylepšuje všechny aspekty řízení pracovní síly. Zjednodušuje proces náboru zaměstnanců tím, že organizuje žádosti uchazečů a náborové aktivity.
Na ClickUp se mi líbí jeho schopnost efektivně sledovat výkon, zapojení a rozvoj pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, jako je zobrazení kalendáře, seznamu, Ganttova diagramu a tabulky. To vše při zachování bezpečného uspořádání všech informací o zaměstnancích na jednom místě.
K vytváření a správě svých dokumentů, wiki a znalostních bází vždy využívám ClickUp Docs. Můžete použít vnořené stránky a bohaté možnosti formátování k strukturování obsahu a sdílení s členy týmu.
Nejpohodlnější mi připadá začít s předem připravenými šablonami pro základní úkoly v oblasti lidských zdrojů a přizpůsobit je svým jedinečným potřebám. Ať už tedy zefektivňujete náborové procesy, vylepšujete postupy pro zapracování nových zaměstnanců nebo sledujete výkonnost zaměstnanců, v ClickUp najdete šablonu, která vyhovuje vašim požadavkům. Zde jsou dvě šablony ClickUp, na které nedám dopustit:
Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
Pro organizaci a sledování informací o zaměstnancích používám šablonu ClickUp Employee Directory Template. Umožňuje spravovat a prohlížet údaje o zaměstnancích v různých formátech, takže snadno zjistíte, do kterého oddělení každý patří a kdo je právě v kanceláři.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sjednoťte všechny informace o zaměstnancích na jednom místě
- Snadno vyhledávejte podrobnosti o spolupracovnících a kontaktní informace.
- Zajistěte, aby záznamy o zaměstnancích byly přesné a aktuální.
Šablona usnadňuje správu vašeho týmu tím, že zefektivňuje komunikaci, zjednodušuje proces zapracování nových zaměstnanců a zabezpečuje citlivá data – vše na jednom místě.
Šablona SOP pro personální oddělení ClickUp
Další skvělou možností pro zdokonalení procesů řízení personálu je šablona ClickUp HR SOP. Tato šablona slouží jako centrální úložiště všech dokumentů týkajících se lidských zdrojů a zajišťuje, že politiky a postupy jsou konzistentní a aktuální.
Vlastní stavy a pole vám umožňují efektivně spravovat úkoly, zatímco více zobrazení přizpůsobených konkrétním funkcím HR, jako je odchod zaměstnanců, nábor a hodnocení výkonu, umožňuje zjednodušenou a bezproblémovou správu úkolů.
? Tip pro profesionály: Můžete také vyzkoušet šablony pro plánování kapacity a upravit je tak, aby dokonale vyhovovaly vašim potřebám.
Dále jsou ClickUp Dashboards skvělým nástrojem pro sledování a vykazování výkonu zaměstnanců, spokojenosti a zapojení zákazníků a kontrolu míry dokončení. Aktualizují se v reálném čase, což usnadňuje sledování vašich priorit v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelná pole: Zaznamenávejte podrobné informace o zaměstnancích pomocí přizpůsobitelných polí ClickUp, příloh a externích odkazů, abyste měli všechna relevantní data přehledně uspořádaná a přístupná.
- Přizpůsobené stavy: Pomocí přizpůsobených stavů úkolů ClickUp můžete vizualizovat a spravovat pracovní postupy pro nábor, zaškolování a rozvoj zaměstnanců a zajistit tak jasné sledování pokroku v každé fázi.
- Připomenutí: Nastavte jednorázová nebo opakující se připomenutí ClickUp pro důležité personální činnosti, jako jsou pohovory, následné kontroly a hodnocení výkonu, abyste měli přehled o svém harmonogramu a nikdy nezmeškali důležitý úkol.
- Kontrolní seznamy: Implementujte kontrolní seznamy úkolů ClickUp, abyste zefektivnili a zabezpečili procesy v oblasti lidských zdrojů a zajistili, že každý krok, od náboru až po zaškolení, bude důkladně dokončen.
- Závislosti: Nastavte závislosti úkolů v ClickUp, abyste mohli spravovat pořadí náborových, zaškolovacích a rozvojových aktivit tak, aby byly úkoly dokončeny ve správném pořadí.
- Integrace: Propojte ClickUp se svými oblíbenými nástroji a aplikacemi, abyste vylepšili personální operace, zefektivnili pracovní postupy a umožnili plynulou synchronizaci dat.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace může postrádat některé funkce desktopové verze, což omezuje její funkčnost na cestách.
- Rozsáhlé funkce mohou pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Workday (nejlepší pro pokročilé řízení lidských zdrojů a financí)
Workday je jednotné cloudové řešení oblíbené mezi personalisty ve velkých a středních organizacích.
Tento software pro plánování pracovní síly spojuje finance, lidské zdroje a plánování a poskytuje jediný zdroj informací pro reporting v reálném čase a komplexní procesy, od nástupu nových zaměstnanců přes výplaty až po žádosti o dovolenou a další. Integrace umožňuje intuitivní uživatelské prostředí, které pomáhá firmám zefektivnit provoz a dosáhnout růstu.
Ať už jste malá firma nebo velká společnost s více systémy, Workday nabízí robustní cloudové řešení pro správu podniku, které vyhovuje organizacím všech velikostí.
Nejlepší funkce Workday
- Přilákejte a rozvíjejte talenty pomocí datových analýz s využitím Workday Skills Cloud.
- Identifikujte trendy, rizika a příležitosti, abyste mohli vést vedoucí pracovníky a manažery pomocí přizpůsobených akčních plánů.
- Zefektivněte přístup k informacím a plnění úkolů pomocí uživatelsky přívětivého samoobslužného systému a inteligentní správy případů.
- Zlepšete diverzitu náboru a plánování pracovní síly pomocí kategorizace dovedností pomocí pokročilé ontologie.
- Snižte manuální pracovní zátěž a počet chyb pomocí automatizace, abyste zvýšili strategické zaměření a efektivitu.
Omezení pracovního dne
- Uchazeči často musí znovu zadávat údaje pro různé pozice a řešení pro automatické vyplňování nejsou široce dostupná.
- Ruční ukládání návrhů je nezbytné, aby nedocházelo ke ztrátě změn.
- Nástroj pro vytváření reportů postrádá flexibilitu a neobsahuje kompilátor dotazů pro řízení lidského kapitálu (HCM).
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1300 recenzí)
3. Workofo (nejlepší pro plánování a optimalizaci pracovní síly pomocí umělé inteligence)
Workofo je software pro optimalizaci pracovní síly založený na umělé inteligenci, který zlepšuje plánování a řízení tím, že předpovídá pracovní zátěž a vytváří přizpůsobené plány pro vaši firmu.
Mobilní aplikace mi přišla užitečná, protože zajišťuje plynulou komunikaci a snadný přístup i na cestách.
Workofo kombinuje pokročilou technologii AI s odborným poradenstvím a analýzou interakcí, díky čemuž je ideální pro střední a velké podniky v oblasti maloobchodu, pohostinství a distribuce.
Nejlepší funkce Workofo
- Analyzujte více než 60 milionů variant rozvrhů a najděte ten nejvhodnější.
- Využijte umělou inteligenci k předpovídání pracovní zátěže a optimalizaci plánů s přesností na 15 minut.
- Integrujte přibližně 80 parametrů, včetně předpisů a interních pravidel, pro optimalizaci na míru.
- Rozdělte směny, vyvažte úroveň služeb napříč lokalitami a upravte pracovní dobu na základě předpovědi provozu a potřeb podniku.
- Ušetřete 5 % až 15 % času zaměstnanců tím, že omezíte zbytečné přesčasy a přerozdělíte zdroje pro vyšší produktivitu.
Omezení Workofo
- Účinnost jeho funkcí umělé inteligence závisí do značné míry na přesných a úplných vstupních datech.
- Integrace se stávajícími systémy pro správu lidských zdrojů nebo mzdové agendy může vyžadovat další služby.
Ceny Workofo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workofo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Ultimate Kronos Group [UKG] (nejlepší pro komplexní řízení pracovní síly a zapojení zaměstnanců)
Společnost UKG se zaměřuje na posilování úspěchu organizací tím, že klade důraz na lidi, kulturu na pracovišti a důvěru. Je navržena tak, aby podporovala rozmanitou pracovní sílu, zapojovala zaměstnance a přinášela smysluplné obchodní výsledky.
UKG nabízí řadu výkonných řešení určených ke zlepšení plánování lidských zdrojů a řízení pracovní síly, včetně UKG Pro Workforce Management, InTouch DX a Talk.
Nejlepší funkce UKG
- Optimalizujte rozvrhy zaměstnanců pomocí aktuálních informací pro maximální efektivitu.
- Automatizujte a zefektivněte zpracování daní pomocí přesných výpočtů a funkcí pro zajištění souladu s předpisy.
- Zjednodušte globální výplatu mezd a zajistěte přesné výplaty ve více než 160 zemích díky UKG One View.
- Vytvářejte a udržujte obchodní procesy v souladu s předpisy díky funkcím, které jsou v souladu s regulačními požadavky.
Omezení UKG
- Častá bezpečnostní ověřování mohou být zdlouhavá a časově náročná.
- I linky pro rychlou reakci mohou mít dlouhé čekací doby 2–3 dny.
- Placené žádosti o služby mohou mít delší dodací lhůty.
- Příležitostné chyby ovlivňují funkčnost a vyžadují řešení problémů.
Ceny UKG
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UKG
- G2: 4,2/5 (více než 1490 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (590+ recenzí)
5. Papaya Global (nejlepší pro globální správu mezd a dodržování předpisů)
Papaya Global zjednodušuje správu mezd a dodržování předpisů pro organizace s různorodými týmy a nabízí jediné řešení ve více než 160 zemích. S Papayou můžete zpracovávat mzdy v různých měnách a dodržovat místní předpisy, aniž byste se museli zabývat administrativními detaily.
Díky přehledům o datech týkajících se pracovní síly v reálném čase se můžete soustředit na udržení nejlepších talentů, což je naléhavá potřeba globálních firem v vysoce konkurenčních odvětvích.
Platforma spravuje zaměstnance, dodavatele a pracovníky Employer of Record (EOR) a podporuje vaše úsilí v oblasti zapojení zaměstnanců a jejich spokojenosti v práci.
Nejlepší funkce Papaya Global
- Zajistěte přesné a včasné platby zaměstnancům po celém světě, s plnou shodu s předpisy, bezpečností a spolehlivostí.
- Hladké propojení se systémy HCM/HRIS, výdaji, T&A a ERP pro efektivní tok dat.
- Získejte personalizované služby s podporou Papaya 360, včetně vyhrazeného account manažera a odborníků na mzdy.
- Zefektivněte mzdové účetnictví pomocí JE Reconciliation, automatizujte bezchybné účetní zápisy a ušetřete 15–20 hodin ruční práce za cyklus.
Omezení Papaya Global
- K přihlášení musíte použít tlačítko pro přihlášení z původního e-mailu, protože uložené odkazy nebo záložky nebudou fungovat.
- Přepínání mezi záložkami mzdového účetnictví se může automaticky nastavit na první projekt v abecedním pořadí namísto vašeho výběru.
- Faktury mohou postrádat podrobnosti a systém importu PTO vyžaduje vylepšení.
Ceny Papaya Global
- Grow Global: 25 USD/měsíc na zaměstnance (101–500 zaměstnanců)
- Scale Global: 20 $/měsíc na zaměstnance (501–1000 zaměstnanců)
- Enterprise Global: 15 USD/měsíc na zaměstnance (více než 1000 zaměstnanců)
Hodnocení a recenze Papaya Global
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
6. RELEX (nejlepší pro optimalizaci dodavatelského řetězce a pracovní síly s využitím umělé inteligence)
RELEX je sofistikovaná platforma pro optimalizaci pracovní síly a řízení dodavatelského řetězce. Využívá umělou inteligenci a strojové učení k vylepšení globálních maloobchodních a výrobních operací.
RELEX je navržen s ohledem na univerzálnost a přesnost a integruje různé aspekty řízení dodavatelského řetězce, od prognózování poptávky po optimalizaci zásob.
Tento nástroj je skvělou volbou pro řízení nabídky a poptávky, výroby, maloobchodu a merchandisingu.
Nejlepší funkce RELEX
- Využijte optimalizaci založenou na úkolech k automatickému vytváření směn na základě smluv zaměstnanců, jejich dovedností, preferencí a místních předpisů.
- Řešte potenciální nedostatek nebo nadbytek pracovníků a udržujte vyváženou pracovní sílu pomocí plánování kapacit.
- Využijte přesné prognózy pracovní zátěže k optimalizaci počtu zaměstnanců a snížení personálních nákladů o 6–10 %.
- Získejte přehled v reálném čase o tom, jak změny v poptávce nebo nabídce ovlivňují potřeby v oblasti personálu.
Omezení RELEX
- Nejedná se o systém v reálném čase a spoléhá se na více datových zdrojů.
- Design rozhraní je zastaralý a nabízí špatnou vizualizaci, omezené možnosti přizpůsobení a neoptimální rozložení.
Ceny RELEX
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RELEX
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Verint (nejlepší pro automatizaci zákaznické zkušenosti a provozní efektivitu)
Verint je nástroj pro automatizaci zákaznické zkušenosti, který zlepšuje interakci se zákazníky. Je to dobrá volba pro velké oddělení nebo organizace, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky.
Společnost Verint se zaměřuje na automatizaci, analýzu dat a hladkou integraci, aby vám pomohla optimalizovat provoz, zlepšit služby, zajistit kvalitu a poskytovat lepší zákaznické zkušenosti.
Nejlepší funkce Verint
- Zaveďte modulární řešení CCaaS (Contract Center as a Service) připravené na budoucnost, které se vyvíjí spolu s vašimi obchodními potřebami a zajišťuje neustálé zlepšování a návratnost investic.
- Využijte Open Engagement Data Hub k analýze interakčních dat z různých zdrojů a získejte tak praktické informace.
- Implementujte nástroje HR založené na umělé inteligenci a další samoobslužné možnosti v hlasových a digitálních kanálech, které umožňují efektivní řešení problémů bez lidského zásahu.
- Využijte pokročilé nástroje pro prognózy a plánování k optimalizaci plánování pracovní síly a zvýšení kapacity.
Omezení Verint
- Pokud se rozhodnete pro statické plánování, musíte ručně zadat předpokládané časy pro každý den.
- Přepisy nahrávek hovorů nejsou příliš přesné, což může ovlivnit kvalitu analýzy.
Ceny Verint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Verint
- G2: 4,3/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Calabrio (nejlepší pro monitorování výkonu kontaktních center a zapojení agentů)
Calabrio, dříve známé jako Teleopti, optimalizuje výkon kontaktních center a zlepšuje zákaznický servis. Jedná se o další nástroj, který by měly zvážit organizace s velkými kontaktními centry.
Calabrio se zaměřuje na zapojení agentů a provozní efektivitu, transformuje vaše kontaktní centrum na centrum excelence a loajality a pomáhá vám snadno dosáhnout vašich cílů v oblasti lidských zdrojů.
Díky pokročilé analýze hlasu a textu Calabrio zefektivňuje řízení pracovní síly call center a zlepšuje strategie zapojení zákazníků.
Jeho cloudová sada Calabrio ONE integruje optimalizaci pracovní síly, výkon agentů a business intelligence a nabízí flexibilní řešení pro tradiční i vzdálená kontaktní centra.
Nejlepší funkce Calabrio
- Hodnoťte každou interakci a analyzujte výkonnost napříč všemi kanály, abyste získali hluboký vhled do efektivity agentů.
- Využijte gamifikaci a cílené koučování k podnícení sebezdokonalování a zvýšení zapojení agentů.
- Nabídněte možnosti vlastního plánování, abyste agentům poskytli potřebnou flexibilitu.
- Poskytujte zpětnou vazbu v reálném čase a transparentnost výkonu prostřednictvím personalizovaných dashboardů.
Omezení Calabrio
- Někteří uživatelé zaznamenávají zpoždění při pokusu o sledování dodržování předpisů agenty a analýzu interakcí se zákazníky.
- Je zapotřebí větší transparentnost historie změn harmonogramu, protože úpravy prováděné RTA v reálném čase mohou postrádat jasnou dokumentaci.
Ceny Calabrio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Calabrio
- G2: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
9. Humanity (nejlepší pro efektivní plánování pracovníků a správu databází)
TCP Humanity je přední řešení pro plánování pracovníků s prognózami založenými na umělé inteligenci. Disponuje také špičkovou mobilní aplikací.
Tato platforma nabízí software pro správu databáze zaměstnanců, který vám ušetří spoustu času při plánování. Můžete jej použít ke zvýšení efektivity a zlepšení zkušeností zaměstnanců.
Software Humanity, navržený pro všechny typy organizací, vám pomůže dodržet rozpočet a zlepšit zapojení zaměstnanců. Můžete také spravovat pokrytí směn, řešit omluvy a usnadňovat výměny směn, čímž zlepšíte celkové pracovní prostředí.
Nejlepší funkce Humanity
- Zefektivněte plánování pomocí zákaznického portálu a automatizujte správu směn.
- Automatizujte sledování času pomocí časoměrů, abyste zjednodušili správu docházky a zajistili přesnou mzdovou agendu a kontrolu nákladů.
- Optimalizujte personální obsazení pomocí plánování založeného na umělé inteligenci, které předpovídá poptávku, automaticky vytváří a vyplňuje plány pro optimální pokrytí.
Omezení lidských schopností
- Nedávné aktualizace způsobily problémy s formátováním tisknutelných souborů PDF, ale technická podpora společnosti Humanity vám může pomoci tyto problémy vyřešit.
- Po schválení dovolené se termíny automaticky nezruší, což vyžaduje ruční úpravy.
- Nastavení oznámení se může automaticky resetovat, což může vést k zmeškání aktualizací.
Ceny Humanity
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Humanity
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
10. Infor (nejlepší pro řízení lidského kapitálu a provozní přehledy specifické pro dané odvětví)
Společnost Infor nabízí řadu řešení přizpůsobených specifickým potřebám jednotlivých odvětví, včetně finančního řízení, koordinace dodavatelského řetězce, plánování, rozvrhování a správy objednávek.
Tento software pro řízení lidského kapitálu (HCM) optimalizuje výkonnost zaměstnanců a vylepšuje strategie v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Infor
- Integrujte a automatizujte procesy pomocí API Gateway od společnosti Infor, která zajišťuje bezpečné připojení, přehledy dat v reálném čase a jednotné uživatelské prostředí.
- Pomocí Infor Birst spojte analýzu pracovní síly s poznatky založenými na umělé inteligenci, předem připraveným obsahem pro dané odvětví a integrací dat, abyste mohli lépe rozhodovat.
- Využijte Infor Enterprise Automation k automatizaci komplexních procesů pomocí integrovaných řešení RPA a backendových řešení.
- Centralizujte data napříč různými platformami, včetně Infor OS, API a aplikací třetích stran, abyste zajistili jejich komplexní dostupnost a přesnost.
Omezení Infor
- Postrádá funkce e-mailového marketingu, což činí některé úkoly časově náročnými.
- Postrádá funkce jako správa PTO a nábor zaměstnanců, které najdete v jiných platformách HCM.
Ceny Infor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Infor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Maximalizujte efektivitu pracovní síly s ClickUp
Výběr správného softwaru pro optimalizaci pracovní síly je klíčový pro zvýšení produktivity bez navýšení provozních nákladů. Každý nástroj v tomto blogu má své jedinečné přednosti a doufám, že vám náš přehled pomůže najít ten nejvhodnější pro vaši organizaci.
Mezi všemi těmito skvělými možnostmi vyniká ClickUp jako nejuniverzálnější a nejkomplexnější. Jeho přizpůsobitelné šablony, dokumenty bohaté na funkce a datové panely pomáhají lidem, jako jsem já, spravovat úkoly, omezit manuální chyby a zajistit soulad s cíli organizace.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a podívejte se, jak může změnit vaše strategie řízení pracovní síly.