Bezplatné šablony obchodních plánů Google Docs

Ať už jste majitelem firmy, který se snaží zorganizovat své záležitosti, nebo startupem, který předkládá návrh na financování, dobře zdokumentovaný obchodní plán vás přiblíží o 30 % k růstu podnikání.
Je však těžké si najít čas a dokumentovat plán od nuly. To chápeme. Šablony obchodních plánů Google Docs vám pomohou vytvořit efektivní obchodní plán během několika minut. Poskytují snadno použitelný, profesionálně vypadající návrh, který vám pomůže jasně a profesionálně formulovat vizi vaší firmy.
Obsahují přednastavená pole, strukturu a vizuální prvky, které můžete vyplnit a během několika minut mít hotový kompletní obchodní plán. Už nemusíte zírat na prázdnou stránku, přemýšlet, kde začít, nebo se starat o správné formátování.
V tomto průvodci jsme sestavili seznam nejlepších bezplatných šablon pro podnikání v Google Docs, které vám pomohou začít. Poté vám představíme robustnější alternativu pro vytváření podnikatelských plánů – ClickUp.
Co dělá šablonu obchodního plánu Google Docs dobrou?
Dobrá šablona obchodního plánu Google Docs poskytuje návod k dokumentaci vašeho obchodního konceptu, cílového trhu, marketingových plánů a finančních prognóz.
Ačkoli jsou tyto prvky nezbytné, zde jsou základní prvky, které tvoří spolehlivou šablonu obchodního plánu Google Docs:
- Intuitivní design: Vyberte si šablonu s jasně vymezenými sekcemi, díky nimž budou informace snadno srozumitelné a stravitelné pro klíčové zainteresované strany.
- Komplexní struktura: Šablona pokrývá všechny důležité komponenty potřebné k prezentaci vašeho podnikatelského záměru a obchodního plánu, jako je popis podnikání, marketingové strategie a shrnutí.
- Přizpůsobení a flexibilita: Požadavky různých podniků v různých odvětvích se liší, a proto musí být šablona snadno přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala vašim potřebám.
- Profesionální vzhled: Jelikož šablonu používáte k formální prezentaci své společnosti, měla by být vyvážená, dobře organizovaná a profesionálně vypadající.
Hledejte šablonu obchodního plánu, která splňuje všechny tyto požadavky a zajistí vám hladký průběh. Bonusové body za každé řešení, které obsahuje AI! 👇🏼
Bezplatné šablony obchodních plánů v Google Docs
Vybrali jsme pro vás ty nejlepší šablony obchodních plánů pro Google Docs, které vám pomohou vytvořit efektivní obchodní plán.
1. Šablona rozvržení obchodního plánu Google Docs
Pokud hledáte přehledně kategorizovanou šablonu, která podrobně popisuje všechny aspekty vašeho podnikání, je šablona obchodního plánu Google Docs ideální volbou.
Díky přehledné struktuře šablony s jasně definovanými sloupci, jako jsou informace o nás, poslání, nabídka atd., se v ní snadno orientujete vy i vaše publikum.
Jednou z jeho předností je speciální sekce pro USP, která vám pomůže jedinečně positionovat vaši firmu na trhu. Můžete také podrobně popsat své počáteční náklady, operační plán a průzkum cílového trhu, abyste poskytli ucelený přehled o svém podnikání.
Je ideální pro vytvoření rozvržení vašeho obchodního plánu, který by měl být poutavý a zajímavý. Tato šablona růstového plánu vám umožňuje kombinovat text, tabulky a grafy, aby byl váš obchodní plán přehlednější a prolomil monotónnost dlouhých odstavců.
Díky kombinaci odolnosti, přehlednosti a zaměření je tento plán ideální volbou pro všechny podniky.
2. Šablona obchodního plánu Google Docs pro tisk
Tato šablona obchodního plánu od Google Docs, kterou lze vytisknout, kombinuje moderní estetiku s profesionálním formátem. Poskytuje komplexní přehled o podnikání, od shrnutí až po sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Navíc vám poskytují prostor pro prezentaci vašeho poslání, podloženého důkladnou analýzou trhu, propagačními strategiemi a finančními prognózami. Díky tomu můžete odpovědět na otázku „jak“ při stanovování svých cílů.
Nejlepší na tom je, že šablona umožňuje personalizaci, protože vám umožňuje představit váš manažerský tým a předvést jeho zkušenosti, abyste ve svém obchodním plánu vybudovali důvěru a dobrou pověst.
Celkově je šablona poutavá a snadno použitelná. Prezentuje váš obchodní plán vizuálně atraktivním a profesionálně uceleným způsobem.
3. Šablona obchodního plánu pro elektronický obchod v Google Docs
Tato 10stránková šablona obchodního plánu pro elektronický obchod je určena pro podniky zabývající se elektronickým obchodem. Je strategicky navržena tak, aby představila váš obchodní plán, včetně minulosti, současnosti a budoucnosti, způsobem, který je snadno přehledný.
Šablona pokrývá všechny podstatné detaily pro podnikání v oblasti elektronického obchodu. Najdete v ní sekce věnované analýze konkurence, marketingové a prodejní strategii, operačnímu plánu, online přítomnosti, řízení dodavatelského řetězce a dalším tématům.
Šablona je flexibilní, takže ji lze přizpůsobit růstu vaší firmy nebo změně obchodního plánu.
Omezení používání Google Docs pro obchodní plánování
Používání šablon Google Docs vám může ušetřit čas a starosti. Má však svá omezení, například:
- Omezení designu: Šablony Google Docs mají oproti specializovanému softwaru pro podnikatelské plány, jako je ClickUp, určitá omezení designu.
- Výzvy v oblasti spolupráce: I když je Google Docs skvělý pro spolupráci v reálném čase, obtížnost související s více verzemi úprav může ztěžovat sledování.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Ačkoli existují různé šablony, možná se vám budou líbit některé aspekty jedné a jiné aspekty jiné šablony. Navzdory své flexibilitě a možnostem přizpůsobení mají tyto šablony pevnou základní strukturu, která možnosti přizpůsobení omezuje.
- Vybrané integrace: Ve srovnání s více než 1000 integracemi ClickUp má Google Docs omezené možnosti integrace s jinými obchodními nástroji a systémy, což vyžaduje ruční zadávání a aktualizaci dat, což může bránit úplnému přehledu o projektu.
- Omezené funkce: Google Docs postrádá pokročilé funkce, které jsou běžně k dispozici v specializovaném softwaru pro řízení projektů, jako je automatizace, integrace umělé inteligence, robustní správa zdrojů a Ganttovy diagramy. To může ztěžovat správu větších nebo složitějších projektů.
Alternativní šablony obchodních plánů od ClickUp
Šablony obchodních plánů pro Google Docs jsou sice v pořádku, ale existuje chytřejší způsob, jak vytvářet cílové plány a návrhy – šablony ClickUp.
Zde je několik nejlepších šablon pro podnikatelské plány od ClickUp:
1. Šablona dokumentu obchodního plánu ClickUp
Šablona dokumentu obchodního plánu ClickUp je navržena tak, aby na jednom místě obsahovala vše, co potřebujete k vytvoření vynikajícího obchodního plánu. Můžete ji použít k revizi svého obchodního plánu nebo k vytvoření nového.
Šablona je rozdělena na přehled společnosti (přehled, poslání a vize), analýzu trhu (problém, řešení, cílový trh atd.), prodejní a marketingovou strategii, provozní strategii a milníky a metriky. Stačí jen shromáždit tyto informace a vyplnit všechny sloupce jeden po druhém.
Tato šablona vám umožní vytvořit jasný plán k úspěchu s měřitelnými cíli. Poskytuje také podrobný rozpis požadovaných zdrojů pro každý úkol, což vám umožní předvídat potenciální rizika a vypracovat nouzové strategie.
Díky jejich výkonným funkcím přizpůsobení můžete vše prohlížet, aktualizovat a upravovat na jednom místě.
Do dokumentu obchodního plánu můžete přidat vlastní pole, stavy a dokonce i vlastní zobrazení, abyste mohli plán upravovat a sledovat jeho průběh.
S touto šablonou obchodního plánu můžete:
- Proveďte průzkum trhu a konkurence, abyste získali přehled o odvětví.
- Formulujte poslání, vizi a hodnoty, abyste definovali účel vaší společnosti.
- Popište podrobně své produkty, služby a cílové segmenty zákazníků.
- Podrobný rozpis všech zdrojů potřebných k dokončení každého úkolu
- Vypracujte rozpočet a finanční prognózy, abyste odhadli náklady a výnosy.
- Vytvořte organizační strukturu a plán personálního obsazení, abyste zajistili dostatek zdrojů.
- Posuďte potenciální rizika a vypracujte strategie pro jejich zmírnění.
2. Šablona obchodního plánu ClickUp
ClickUp vám v zásadě umožňuje zmapovat váš obchodní případ a sledovat pokrok směrem k nastaveným cílům. Tato šablona dělá přesně to!
Šablona obchodního plánu ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla vytvořit a sledovat komplexní obchodní plán. Obsahuje přehledné sekce, ve kterých můžete definovat své cíle, identifikovat cílový trh a poznatky o zákaznících, sledovat pokrok, dávat si pozor na rizika a měřit úspěch.
A co víc? ClickUp vám také umožňuje ukládat všechny dokumenty související s podnikáním v digitálním formátu, aby byly snadno přístupné a abyste měli vše, co potřebujete, na jednom místě. Použijte ClickUp Docs k brainstormingu nápadů pro cíle a sběru zpětné vazby od svého týmu.
Šablonu nemusíte spravovat sami. Můžete pozvat členy svého týmu ke spolupráci nebo využít různé zobrazení, jako je stav, časová osa a témata, abyste získali jiný pohled na věci.
3. Šablona obchodního plánu ClickUp Lean
Budování velkého podniku vyžaduje důsledné podnikání malých kroků. Tato šablona vám v tom pomůže.
Šablona ClickUp Lean Business Plan vám umožní vytvořit stručný a přehledný obchodní plán s malými kroky, odrážkami a tabulkami. Funguje nejlépe, když nemáte čas nebo zdroje na vytvoření plnohodnotného obchodního plánu.
Ačkoli je šablona stručná, obsahuje všechny potřebné podrobnosti, abyste si získali důvěru zainteresovaných stran, aniž byste se museli zabývat dalšími informacemi. Je vysoce přizpůsobitelná, takže ji můžete kdykoli upravit, abyste zajistili její komplexnost a přizpůsobili ji měnícím se obchodním prioritám.
Tabulkový pohled šablony štíhlého obchodního plánu zjednodušuje sestavování rozpočtu. Použijte jej k vytvoření tabulky s podrobným návrhem rozpočtu a přiřaďte členům týmu úkoly a odpovědnosti.
Pomocí zobrazení priorit nahlédněte do svého obchodního plánu. Zajistíte tak úplnou transparentnost své vize a každodenních operací a zároveň zachováte jediný zdroj pravdivých informací pro zainteresované strany a tým, aby bylo možné dosáhnout těchto obchodních cílů.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech, dokumentech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty, takže vám nic neunikne.
4. Šablona pro zahájení podnikání ClickUp
Zahájení podnikání založeného na produktech nebo službách není žádná procházka růžovým sadem, ale co kdybyste měli během celého procesu podporu?
Šablona ClickUp Business Launch Template vám pomůže rozdělit proces po spuštění na zvládnutelné úkoly a vizuálně sledovat, jak se úkoly posouvají od pokroku k dokončení v reálném čase.
ClickUp Milestones je vynikající doplněk, který transformuje hlavní úkoly na milníky, aby vizualizoval, jak daleko jsou vaše projekty. Poskytuje strukturovaný přístup k plánování zahájení podnikání a zajišťuje, že žádné úkoly nebudou opomenuty. Zefektivnění procesu šetří čas a energii a připravuje vaše podnikání na úspěch.
ClickUp Chats navíc umožňuje spolupráci s vaším týmem na šabloně v reálném čase, což zrychluje práci a poskytuje podporu z více úhlů pohledu. Ganttův diagram v ClickUp vám umožňuje plánovat úkoly chronologicky a sledovat jejich průběh v čase, takže vaše spuštění bude vždy načasováno.
5. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Ať už jste freelancer nabízející služby nebo podnik prodávající produkty, váš obchodní návrh je klíčem k uzavření obchodů 10krát rychleji. Vytvoření návrhu je však náročné, kdykoli se objeví nový potenciální zákazník.
Šablona obchodní nabídky ClickUp vám ušetří čas díky hotové šabloně, kterou můžete využít při vytváření svých obchodních nabídek. Poskytne vám správný příběh, prezentovaný přehledným způsobem s klíčovými milníky, jasnými časovými harmonogramy a platebními plány.
Šablona má propracovanou strukturu a odpovídá na všechny otázky čtenářů. Funkce ClickUp Automation vám umožňuje naplánovat jednorázové nebo opakované e-maily pro klienty a zákazníky, takže nikdy nezmeškáte včasné sledování nabídek.
Šablony obchodních nabídek ClickUp nabízejí několik zobrazení, například zobrazení průvodce pro začátečníky, které vám pomůže připravit se na vytvoření obchodní nabídky, nebo zobrazení šablon e-mailů pro snadnou komunikaci s klienty.
Vytvářejte efektivní obchodní plány zdarma pomocí šablon ClickUp
Správa obchodních plánů je nevyhnutelnou součástí všech podniků; ať už na začátku nebo během změn, jsou nenahraditelné.
Šablony obchodních plánů usnadňují přípravu všeho potřebného. Uspořádají vaše informace, zajistí, že budou pokryty všechny aspekty, a prezentují je v profesionálním, snadno srozumitelném formátu. S těmito šablonami ušetříte čas při vytváření obchodního plánu a můžete se pustit do jeho skutečné realizace.
Šablony ClickUp vám pomohou posunout se o krok vpřed, protože vám umožní nastavit časové osy, přiřadit úkoly a sledovat jejich průběh pomocí vlastních stavů a zobrazení. Mají šablony pro všechno, ať už se jedná o obchodní plán, návrh nebo spuštění.
Chcete bezplatnou šablonu obchodního plánu z naší rozsáhlé galerie šablon? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte připravovat ty nejlepší obchodní plány v rekordním čase.