Jak využívat AI v HR (příklady použití a nástroje)

V mnoha dnešních organizacích funguje personální oddělení stále v reaktivním režimu. Mnoho činností a akcí se spouští až poté, co k určitým událostem dojde. To není ideální, zejména v rychle se měnícím a digitálním pracovním prostředí. Není to však proto, že by vašemu personálnímu týmu na tom nezáleželo. Je prostě příliš zaneprázdněn administrativními úkoly nebo se soustředí na plánování pohovorů, vyřizování papírování, zasílání upomínek a dalších opakujících se činností.
Nástroje umělé inteligence pro personální oddělení mohou pomoci změnit věci k lepšímu. Mohou převzít každodenní činnosti, včetně správy mezd a benefitů, náborových procesů, udržení zaměstnanců atd. To umožňuje vašim personálním týmům soustředit se na klíčové činnosti, jako je analýza zpětné vazby od zaměstnanců, rozvoj talentů a zlepšování firemních procesů. Používání těchto nástrojů pro automatizaci personálních činností pomáhá organizacím šetřit čas a peníze. Navíc snižuje dopad lidských chyb a osobních předsudků na pracovišti a podporuje příznivé pracovní prostředí.
Může tedy AI skutečně otevřít nové možnosti pro vaše procesy v oblasti lidských zdrojů? V tomto průvodci prozkoumáme, jak využít AI v HR k vybudování personálního oddělení připraveného na budoucnost a prosperujícího pracovního prostředí.
Porozumění umělé inteligenci v oblasti lidských zdrojů
Umělá inteligence (AI) zahrnuje řadu technologií, které umožňují strojům simulovat lidskou inteligenci. AI dokáže analyzovat obrovské množství dat, identifikovat vzorce a automatizovat úkoly, čímž uvolňuje personální týmy, aby se mohly soustředit na strategické iniciativy. To přináší jakýsi zásadní posun.
Umělá inteligence se využívá k automatizaci zdlouhavých a opakujících se manuálních procesů, k umožnění rozhodování založeného na datech a k vytváření pozitivních zkušeností zaměstnanců.
To přináší firmám několik klíčových výhod, mezi které patří:
- Vylepšený proces získávání talentů: Díky nástrojům umělé inteligence pro nábor můžete prohledávat širší databázi uchazečů a identifikovat ty s nejvhodnějšími dovednostmi. To se promítá do rychlejších náborových cyklů, nižších nákladů a kvalitnější pracovní síly
- Zvýšená retence zaměstnanců: Spokojená a angažovaná pracovní síla je produktivní. Umělá inteligence vám může pomoci identifikovat potenciální rizika odchodu a proaktivně řešit jejich obavy. Nástroje založené na umělé inteligenci navíc dokážou personalizovat plány rozvoje zaměstnanců a podporovat kulturu neustálého učení, čímž zvyšují spokojenost zaměstnanců, jejich retenci a kariérní rozvoj. Mnoho organizací dnes také využívá nástroje umělé inteligence k zapojení zaměstnanců a provádění pravidelných průzkumů spokojenosti.
- Plánování pracovní síly založené na datech: Personální technologie využívající umělou inteligenci dokážou analyzovat výkonnost zaměstnanců na základě jejich dovedností, výsledků a dalších parametrů. Tento proaktivní přístup vám umožní vyvíjet cílené strategie získávání talentů a programy pro zvyšování kvalifikace, přičemž budete rozumět očekáváním zaměstnanců od těchto aktivit
- Snížení administrativní zátěže: Technologie umělé inteligence mohou převzít základní a opakující se úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je plánování pohovorů, vyhledávání kandidátů, zapracování nových zaměstnanců atd. Týmy lidských zdrojů se pak mohou více soustředit na zapojení zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace a vytváření nejúspěšnějších strategií pro nábor a udržení zaměstnanců.
- Omezování předsudků v HR procesech: Do různých HR funkcí se mohou vkrádat nevědomé předsudky, které brání snahám o diverzitu a inkluzi. Umělá inteligence může pomoci omezit předsudky tím, že hodnotí jednotlivce na základě objektivních kritérií, což vede k diverzifikovanějšímu a spravedlivějšímu pracovišti
Jak využít AI v HR pro různé případy použití
Je důležité si uvědomit, že umělá inteligence nenahrazuje lidskou odbornost. Personální pracovníci přinášejí do práce neocenitelné lidské vlastnosti, jako je empatie, úsudek a kritické myšlení. Podle nedávného průzkumu využívá 49 % organizací umělou inteligenci v oblasti lidských zdrojů a vnímá ji jako nástroj, který podporuje jejich lidskou pracovní sílu.
Díky využití umělé inteligence jako mocného nástroje se mohou personalisté soustředit na to, co umí nejlépe – budování vztahů se zaměstnanci, podporu pozitivní pracovní kultury a prosazování strategických iniciativ, které posouvají podnik vpřed. Zde je několik klíčových procesů v oblasti lidských zdrojů, kde technologie pro HR a umělá inteligence tvoří vítěznou kombinaci:
Náborové procesy
Jednou z hlavních oblastí, kde se umělá inteligence využívá při plánování lidských zdrojů, je proces přijímání a náboru zaměstnanců. Umělá inteligence může tento proces výrazně zefektivnit tím, že se zaměří na konkrétní oblasti, jako jsou:
- Prověřování životopisů a přiřazování uchazečů: Nástroje pro prověřování životopisů založené na umělé inteligenci dokážou analyzovat životopisy z hlediska klíčových slov, dovedností a úrovně zkušeností, čímž vyfiltrují nekvalifikované uchazeče a ušetří personalistům nespočet hodin práce. Představte si je jako ATS na steroidech! Tyto nástroje mohou také využívat pokročilé algoritmy k přiřazování uchazečů ke konkrétním popisem pracovních pozic, čímž zajišťují lepší shodu mezi kvalifikací a požadavky. Díky tomu se náboroví manažeři mohou soustředit na klíčová rozhodnutí, místo aby museli procházet každý životopis.
- Vytváření rozmanitého talentového fondu: Umělá inteligence dokáže odstranit nevědomé předsudky z náborového procesu tím, že objektivně vyhodnocuje uchazeče na základě popisu pracovní pozice. To umožňuje personálním týmům přilákat rozmanitější skupinu kvalifikovaných uchazečů
- Poutavá zkušenost uchazečů: Chatboty s umělou inteligencí mohou zpracovávat počáteční dotazy uchazečů a odpovídat na často kladené otázky. Mohou také automaticky plánovat pohovory díky synchronizaci s nástroji pro schůzky využívajícími umělou inteligenci. To uvolňuje personálním pracovníkům ruce, aby se mohli věnovat uchazečům v užším výběru a vytvořit pozitivní první dojem o organizaci
- Prediktivní analýza pro úspěšný nábor: Umělá inteligence dokáže analyzovat minulé náborové záznamy, identifikovat trendy a předpovědět, kteří uchazeči budou v dané pozici úspěšní. To umožňuje personalistům činit rozhodnutí na základě dat a zaměřit své náborové úsilí na kandidáty s vysokým potenciálem.
Společnost Unilever, světový lídr v oblasti spotřebního zboží, se dostala do zpráv díky využití umělé inteligence v HR procesech, zejména v oblastech jako nábor a hodnocení. Společnost, která musela prohledat 250 000 žádostí o zaměstnání, aby vybrala 3 500 uchazečů do finálních kol, se rozhodla využít umělou inteligenci pro jejich hodnocení. Pro zlepšení metodiky hodnocení a testování využili umělou inteligenci k:
- Gamifikujte hodnocení: Společnost Unilever navázala spolupráci s firmou Pemetrics a využila její herní platformu k posouzení schopností uchazečů v oblasti řešení problémů, logického uvažování a přijímání rizik prostřednictvím zábavných interaktivních her. To nejenže odhalilo přirozené schopnosti uchazečů, ale také výrazně snížilo jejich stres, což jim umožnilo předvést svůj skutečný potenciál.
- Analýza videí z pohovorů: Společnost Unilever ve spolupráci s firmou Higher View vytvořila platformu pro analýzu videí, která analyzuje neverbální signály uchazečů, jako je řeč těla a tón hlasu. To pomohlo společnosti Unilever jít nad rámec životopisů a činit informovanější rozhodnutí při náboru.
Výsledek? Společnost Unilever ušetřila za 18 měsíců neuvěřitelných 50 000 hodin času stráveného pohovory s uchazeči. To jí pomohlo dosáhnout úspory nákladů ve výši 1 milionu liber ročně. Navíc dosáhla pozoruhodného 16% nárůstu diverzity při náboru. S 96% mírou dokončení pohovorů uchazeči (v porovnání s tradičními 50 %) je jasné, že nový přístup byl efektivní a poutavý pro všechny zúčastněné!
Procesy zapracování a školení
Zaškolení nových zaměstnanců je pro každou organizaci klíčovým procesem, protože udává tón pro zkušenosti nového zaměstnance a jeho očekávání od společnosti. Kromě znalostní báze a pracovních postupů při zaškolování může umělá inteligence tuto cestu učinit osobnější a zajímavější. To může zahrnovat:
- Personalizované programy pro zapracování nových zaměstnanců: Umělá inteligence dokáže využít data z profilů zaměstnanců a pracovních pozic k vytvoření personalizovaných zážitků při zapracování. To může zahrnovat přizpůsobení vzdělávacích materiálů roli uchazeče, zprostředkování seznámení s kolegy a poskytnutí cílených zdrojů, které zajistí hladký přechod.
- Vzdělávání a rozvoj na míru: Umělá inteligence dokáže analyzovat dovednosti zaměstnanců, mezery v jejich znalostech a kariérní cíle, aby jim doporučila personalizované vzdělávací příležitosti. Tím je zajištěno, že zaměstnanci absolvují školení, které potřebují k tomu, aby ve svých rolích vynikali a neustále rozvíjeli své dovednosti
Řízení výkonu
Tradiční hodnocení výkonu často využívá reaktivní přístup, kdy zaměstnanci dostávají zpětnou vazbu až na konci roku nebo těsně před hodnocením. Tento proces se často jeví jako časově náročný a může mít negativní dopad jak na zaměstnance, tak na manažery.
Díky nástrojům umělé inteligence lze tento proces zefektivnit a zjednodušit tím, že se zaměříte na aspekty jako:
- Zpětná vazba založená na datech a neustálé zlepšování: Umělá inteligence dokáže analyzovat data, včetně metrik výkonu, pokroku v plnění cílů a sebehodnocení zaměstnanců. Tato data lze využít k vytváření objektivních a přínosných reportů, které zdůrazňují silné stránky zaměstnanců i oblasti, kde je třeba se zlepšit. Umělá inteligence může například včas upozornit, pokud zjistí znatelnou odchylku od očekávaného dosažení cíle. Takové datově podložené poznatky umožňují manažerům poskytovat cílenější a konkrétnější zpětnou vazbu, čímž eliminují jakoukoli možnost zaujatosti v hodnoceních
- Koučování a zpětná vazba v reálném čase: Systémy řízení výkonu založené na umělé inteligenci mohou usnadnit častější zpětnou vazbu. Představte si, že byste dostávali zpětnou vazbu ohledně výkonu v reálném čase po celý rok, místo abyste čekali na jediné roční hodnocení. To podporuje kulturu neustálého zlepšování a pomáhá zaměstnancům korigovat směr a přizpůsobovat své chování podle potřeby
Administrativní úkoly a řízení pracovní zátěže
Personalisté jsou často zahlceni administrativními úkoly. Umělá inteligence dokáže tyto opakující se procesy automatizovat, čímž uvolní cenný čas pro strategičtější iniciativy:
- Plánování a správa pohovorů: Nástroje pro plánování využívající umělou inteligenci dokážou automatizovat plánování pohovorů, čímž omezují neustálou komunikaci jak pro uchazeče, tak pro náborové manažery
- Správa dovolených a benefitů: Chatboty s umělou inteligencí mohou odpovídat na dotazy zaměstnanců týkající se pravidel pro čerpání dovolené a benefitů, čímž snižují administrativní zátěž personálních týmů
Společnost Acme přepracovala svůj náborový proces pomocí náborové platformy založené na umělé inteligenci, která nahradila zastaralý manuální systém, kvůli kterému přicházela o špičkové talenty. Toto inovativní řešení automatizovalo úkoly, jako je prověřování životopisů a plánování pohovorů, což vedlo k působivým výsledkům:
- Počet kvalifikovaných uchazečů vzrostl o 63 %
- Doba potřebná k přijetí nového zaměstnance se zkrátila o 55 %
- Míra přijetí nabídek se zvýšila o 47 %
Zapojení a udržení zaměstnanců
Od vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů se očekává, že budou rozumět náladám a úrovni zapojení zaměstnanců a budou je podporovat. V případě velkých organizací nebo rozptýlených týmů však může v oblasti lidských zdrojů docházet k komunikační bariéře se zaměstnanci. K překonání této bariéry mohou týmy v oblasti lidských zdrojů využít strojové učení k analýze dat z 360stupňových průzkumů nebo anonymních formulářů pro zpětnou vazbu.
Díky hlubší analýze mohou personální týmy posoudit náladu zaměstnanců a podle toho přijmout nápravná opatření. To jim umožňuje proaktivně řešit obavy zaměstnanců a budovat pozitivnější pracovní kulturu.
- Získejte smysluplnou zpětnou vazbu od zaměstnanců
- Sledujte náladu zaměstnanců v průběhu času pomocí výkonných vizualizací
- Vytvořte kulturu transparentnosti a důvěry mezi zaměstnanci, vedením a personálními týmy
Díky hlubší analýze mohou personální týmy posoudit náladu zaměstnanců a podle toho přijmout nápravná opatření. To jim umožňuje proaktivně řešit obavy zaměstnanců a budovat pozitivnější pracovní kulturu.
Umělá inteligence také umožňuje personalizovanější komunikaci se zaměstnanci na základě jejich zájmů, potřeb atd. Může například prohledávat databáze zaměstnanců a vyhledávat blížící se narozeniny, výročí a další důležité události. Následně může zasílat cílené zprávy příslušným členům týmu. To pomáhá personálnímu oddělení uznat individuální příspěvky a zlepšit procesy zapojení zaměstnanců.
Wellness a duševní zdraví zaměstnanců
Blaho a duševní zdraví zaměstnanců již nejsou pro organizace jen druhořadou záležitostí. Dnes musí personální týmy pracovat také na politikách a prosazování postupů, které mají vliv na celkové zdraví zaměstnanců. Implementací nástrojů umělé inteligence do softwaru pro péči o blaho zaměstnanců mohou organizace zlepšit blaho zaměstnanců mnoha způsoby, například:
- Rozpoznávání včasných příznaků vyhoření: Umělá inteligence dokáže analyzovat komunikační vzorce zaměstnanců, odpracované hodiny a pracovní výkon, aby identifikovala potenciální příznaky vyhoření. To umožňuje personalistům a manažerům včas zasáhnout a poskytnout zdroje a podporu zaměstnancům, kteří se potýkají s obtížemi. Týmy mohou také přijímat proaktivní rozhodnutí a povzbuzovat přepracované zaměstnance, aby si udělali přestávku. To pomáhá řešit problémy s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem
- Personalizované zdroje pro duševní zdraví: Na základě analýzy demografických údajů zaměstnanců, jejich pracovních stylů a individuálních preferencí může umělá inteligence doporučit personalizované zdroje a podpůrné programy v oblasti duševního zdraví. Může se jednat například o doporučení aplikací pro mindfulness, zprostředkování relevantních workshopů pro zaměstnance nebo zajištění přístupu k programům podpory zaměstnanců (EAP).
Využití softwaru s umělou inteligencí v oblasti lidských zdrojů
Možnosti využití umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů se neustále vyvíjejí. S dalším rozvojem nástrojů umělé inteligence můžeme v budoucnu očekávat ještě více inovativních případů použití. Zavádění umělé inteligence však není jen o technologii; vedení lidských zdrojů musí také zajistit, aby tyto pokročilé technologie správně využívalo.
Zde je několik klíčových trendů v automatizaci personální agendy poháněných umělou inteligencí, které mohou zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů:
1. Od reaktivního k prediktivnímu HR
Díky nástrojům pro řízení lidských zdrojů založeným na umělé inteligenci mohou organizace přejít od reaktivního k prediktivnímu řízení lidských zdrojů a využít umělou inteligenci k odhalení klíčových poznatků skrytých v datech o zaměstnancích.
Vezměte si například platformu Praisidio založenou na umělé inteligenci, která pomáhá personálním týmům s plánováním a analýzou pracovní síly. Platforma shromažďuje vaše data a umožňuje vám využívat prediktivní informace o plánování pracovní síly k přijímání správných rozhodnutí. Můžete klást otázky chatbotu s umělou inteligencí, provádět audit svých procesů s podrobným rozborem každého problému nebo záležitosti a dosahovat vyššího výkonu. Díky využití umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů tento nástroj pomohl organizacím:
- Dosáhněte 100krát rychlejšího zpracování ve srovnání s manuálními procesy
- Snižte náklady na desetinu ceny starších softwarů pro analýzu lidských zdrojů
- Získejte okamžité odpovědi na otázky týkající se talentů
Vytvořením bezpečného prostoru, kde mohou zaměstnanci vyjádřit svůj názor, může personální oddělení činit rozhodnutí založená na datech, která povedou k angažovanější, produktivnější a prosperující pracovní síle.
2. Vytvořte pozitivní zážitky při zapracování nových zaměstnanců
První dojem je důležitý a první dojem zaměstnance z vaší společnosti udává tón celé jeho zkušenosti. Nástroje umělé inteligence a řízení lidských zdrojů mohou pomoci personalizovat proces zapracování nových zaměstnanců a zlepšit jejich celkovou zkušenost.
3. Automatizujte a zefektivněte personální činnosti
Ačkoli existuje mnoho způsobů, jak zefektivnit administrativní a opakující se činnosti, organizace s nimi často bojují a vyžadují lidský zásah i při automatizovaných pracovních postupech. V tomto případě vám mohou být nástroje umělé inteligence nápomocné, zvýší efektivitu vašich personálních týmů a ušetří vám čas.
Chcete-li například napsat e-mail pro celou společnost o nové iniciativě, proč nevyužít asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže vylepšit vaši komunikaci?
