25 KPI pro vývoj softwaru s příklady

Po stanovení cílů nevyhnutelně následuje sledování toho, jak jsou realizovány. To je jedna z hlavních povinností každého projektového manažera a manažeři vývoje softwaru nejsou výjimkou.
Projektoví manažeři používají konkrétní KPI k efektivnímu řízení projektů vývoje softwaru. Rychlost vývoje, doba cyklu a doba realizace jsou příklady KPI, které lze použít ke sledování softwarových projektů.
Tyto KPI pro vývoj softwaru představují sadu objektivních dat, díky nimž můžete sledovat každý krok v životním cyklu vývoje softwaru, identifikovat úzká místa a pracovat na neustálém zlepšování.
Podívejme se, jak mohou týmy vývojářů softwaru optimalizovat vývojový proces s pomocí 25 nejlepších KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti) pro vývoj softwaru, které usnadňují rozhodování.
25 metrik KPI pro vývoj softwaru
Existuje nespočet KPI přizpůsobených konkrétním obchodním cílům a probíhajícím projektům. Zde je 25 nejlepších, které se vztahují na všechny oblasti a pomohou vašemu vývojářskému týmu udržet náskok před cíli.
Jste spíše vizuální typ? Nejdůležitější KPI jsme pro vás shrnuli také v tomto videu:
Podívejme se na ně podrobněji níže.
1. Rychlost vývoje
Měřte výkonnost týmu pro vývoj softwaru pomocí rychlosti vývoje. Ta udává celkový objem práce, který váš tým dokáže zvládnout během sprintu (pevně stanoveného období, během kterého mají být úkoly dokončeny).
V rámci sprintu použijte story pointy k výpočtu úsilí potřebného k dokončení úkolu na stupnici od jedné do deseti, kde jedna představuje nejrychlejší a deset nejkomplikovanější úkol. Měřením každého sprintu a story pointu můžete zjistit průměrnou rychlost vašeho vývojového týmu v rámci tří sprintů.
Bez těchto metrik bude obtížné plánovat, stanovovat priority, přidělovat zdroje a nastavovat realistická očekávání pro budoucí projekty.
Rychlost vývoje = Celkový počet dokončených story pointů ve sprintu
2. Doba cyklu
Doba cyklu je metrika DevOps Research and Assessment (DORA) sloužící k měření času stráveného splněním konkrétního úkolu. Kvantifikuje výkon týmu a odhaduje čas potřebný k dokončení budoucích úkolů.
Například ve vývoji softwaru může doba cyklu znamenat čas potřebný k vyřešení chyby, a to od okamžiku, kdy je chyba přidělena vývojáři a prochází testováním stability a funkčnosti kódu, až po její opravu a schválení oddělením kontroly kvality.
Tento ukazatel pomáhá posoudit produktivitu vývojářského týmu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Můžete porovnat dobu trvání jednotlivých úkolů s požadovanou dobou trvání a analyzovat, v čem má tým nedostatky.
Doba cyklu = Čas ukončení – Čas zahájení
3. Pokrytí kódu
Pokrytí kódu, nazývané také pokrytí testů, měří procentuální podíl otestovaného kódu. Tato metrika DevOps měří kvalitu softwaru pro účely produkce a testování.
Upřednostňuje vývoj řízený testováním (TDD) a identifikuje chyby v kódu. Čím vyšší je pokrytí kódu, tím menší je pravděpodobnost výskytu chyb.
Pokrytí kódu = (počet řádků kódu provedených testy / celkový počet řádků kódu) × 100
4. Četnost nasazení
Zavedení agilních metodik může ztížit měření výkonnosti společnosti, protože celý tým musí sledovat agilní metriky v průběhu celého vývojového cyklu. Při sledování výkonnosti nástrojů a procesů vývoje softwaru v rámci takového procesu se můžete spolehnout na KPI frekvence nasazení.
Určuje rychlost, s jakou tým nasazuje kód do různých prostředí, jako jsou staging, testování a produkce. Tento KPI patří mezi čtyři metriky DORA a je propojen s dalšími, jako je míra selhání změn, doba realizace změn a průměrná doba obnovy.
Tento KPI pro vývoj softwaru poskytuje přehled o efektivitě a agilitě vývojového týmu, stanovuje měřítka pro zlepšení postupů nasazování a pomáhá s neustálým zlepšováním.
Frekvence nasazení = Celkový počet nasazení / Časové období
5. Net Promoter Score
Net Promoter Score (NPS) měří spokojenost zákazníků na stupnici od nuly do deseti, kde nula představuje nejhorší uživatelský zážitek a deset ten nejlepší.
Lidé, kteří hodnotí software známkou od nuly do šesti, se označují jako kritici, známkou sedm a osm jsou pasivní a ti, kteří mu dávají devět nebo deset, jsou propagátoři. Pokud počet propagátorů převyšuje počet kritiků, pak software funguje dobře.
Net Promoter Score = (% propagátorů) – (% kritizujících)
6. Průměrná doba mezi poruchami (MTBF)
Při snaze o posouzení spolehlivosti softwaru metrika MTBF kvantifikuje průměrnou dobu mezi dvěma selháními softwaru.
Ve vývoji softwaru, kde jsou selhání nevyhnutelná, je metrika MTBF klíčová pro hodnocení softwarových úkolů a vytváření strategií oprav.
Průměrná doba mezi poruchami (MTBF) = Celková doba provozuschopnosti / Celkový počet poruch
7. Míra neúspěšnosti změn
Měření kvality softwaru je kvůli jeho subjektivitě složité. Ukazatel míry selhání změn poskytuje přehled o kvalitě softwaru tím, že vypočítává procento nasazení, která vedou k selhání v produkčním prostředí.
Nízká míra selhání změn znamená méně chyb a vysokou kvalitu. Naopak vysoká míra znamená více chyb a nutnost, aby tým kód přepracoval.
CFR = (počet neúspěšných změn / počet změn) / 100
8. Velikost žádosti o začlenění (PR)
Velikost pull requestu je metrika vývoje softwaru, která měří počet změn kódu v jednom pull requestu a odráží velikost nebo rozsah změn, které vývojář zavádí.
Malé pull requesty se snáze kontrolují a zpracovávají, což usnadňuje rychlejší integraci, umožňuje poskytovat konkrétnější zpětnou vazbu a snižuje riziko výskytu chyb. Naopak velké pull requesty vyžadují více času na pochopení, kontrolu a opravu.
9. Poměr detekce chyb (DDR)
Poměr DDR měří počet vad nalezených před vydáním ve srovnání s počtem vad nalezených po vydání.
Pomocí metriky DDR můžete posoudit počet chyb, které váš testovací tým přehlédl a na které narazili zákazníci, což má negativní dopad na jejich zkušenosti.
Poměr detekce vad = (Vady nalezené ve fázi + Celkový počet vad) X 100
10. Obměna kódu
Kódy často vyžadují revizi v souvislosti s aktualizacemi softwaru a zaváděním nových funkcí. Metrika code churn měří, kolikrát je třeba softwarový kód během určitého období revidovat. Vyšší hodnota code churn znamená vyšší nároky na údržbu a větší riziko.
Například týmy DevOps obvykle pracují s průměrnou mírou obměny kódu 25 %, což znamená, že kódy jsou z 75 % efektivní.
Míra obměny kódu = Celkový počet řádků kódu na začátku – (přidané řádky + odstraněné řádky + upravené řádky)/ Celkový počet řádků kódu × 100
11. Jednoduchost kódu
Jednoduchý kód, který se úspěšně spustí, je lepší než složitý kód, který vyžaduje neustálé iterace. Jednoduchost kódu lze měřit pomocí několika metrik, jako je cyklomatická složitost, duplikace kódu, obměna kódu atd.
Dobrá jednoduchost kódu naznačuje, že jeho vývoj zabere méně času, bude vyžadovat méně iterací a bude obsahovat méně chyb.
Neexistuje žádný přímý vzorec pro měření jednoduchosti kódu, jako je cyklomatická složitost, protože se jedná spíše o kvalitativní než kvantitativní metriku.
12. Kumulativní tok
Manažeři vývoje softwaru často chtějí znát fázi, ve které se projekty vývoje softwaru nacházejí. Kumulativní tok pomocí vizuálních diagramů ukazuje, zda je úkol schválen, v procesu nebo ve fázi backlogu.
Různé barvy znázorňují různé stavy. Šířka pruhu navíc udává dobu cyklu. Tento KPI pro vývoj softwaru vám umožňuje posoudit stav vývoje softwaru, identifikovat úzká místa a vypočítat úsilí potřebné k dokončení položek backlogu.
Přečtěte si také: Jak vypadá den softwarového vývojáře
13. Míra výskytu chyb
Míra chybovosti udává počet chyb identifikovaných během testování softwaru. Většina týmů zabývajících se vývojem softwaru používá tuto metriku k porovnání míry chybovosti napříč projekty, týmy a časovými obdobími, ke stanovení referenčních hodnot a k nastavení realistických cílů pro snížení počtu chyb.
Můžete se na ně dívat ze dvou úhlů: z hlediska celkového počtu odhalených chyb a z hlediska závažnosti identifikovaných chyb.
Míra chybovosti = (počet zjištěných chyb / celkový počet řádků kódu) × 100
14. Sprint Burndown
Pomocí metriky sprint burndown měřte celkový počet úkolů provedených v rámci sprintu. Patří mezi klíčové KPI v oblasti softwarového inženýrství, které určují práci odvedenou během sprintů. Pokud výsledky neodpovídají očekáváním, upravte výkon týmu.
Společnosti často používají sprintové burndown grafy a měří čas a množství práce, které je třeba dokončit v story bodech, aby zkontrolovaly odchylky od ideálního postupu.
15. Burndown vydání
Metrika KPI „release burndown“ měří pokrok při vydávání produktu a na základě předchozích sprintů předpovídá, kolik sprintů bude zapotřebí k dokončení dané verze.
Pomocí grafu burndownu pro vydání můžete posoudit, zda operace probíhají podle plánu nebo s zpožděním, a zainteresovaným stranám předvést pokrok projektu.
16. Efektivita toku
Metrika klíčového ukazatele výkonnosti (KPI) efektivity toku sleduje poměr celkového a aktivního času, aby poskytla přehled o době nečinnosti a optimalizovala pracovní postup.
Efektivita toku = (čas přinášející přidanou hodnotu / doba realizace) × 100
Čas přinášející přidanou hodnotu = čas strávený činnostmi, které přímo přispívají k uspokojení potřeb zákazníka, jako je psaní zdrojového kódu nebo testování.
Celková doba realizace = doba od okamžiku, kdy pracovní položka vstoupí do systému Kanban, až po její dodání zákazníkovi.
17. Průměrná doba opravy (MTTR)
Průměrná doba opravy (Mean Time to Repair) označuje celkovou dobu, kterou systém potřebuje k opravě problému nebo poruchy. Zahrnuje dobu opravy a testování, tedy veškerý čas potřebný k tomu, aby byl software plně funkční.
Vysoká hodnota MTTR v projektech vývoje softwaru může vést k neplánovaným výpadkům.
MTTR hodnotí spolehlivost a dostupnost vašich systémů a zařízení a identifikuje oblasti pro zlepšení a trendy v poruchách, aby vaši vývojáři softwaru mohli optimalizovat strategie údržby.
MTTR = Celková doba údržby / Počet oprav
18. Doba čekání
Doba čekání v frontě je doba zpracování od vystavení tiketu do jeho vyřešení. Jedná se o období, kdy je tiket stále ve frontě a není zpracován ani vyřešen.
Dlouhé čekací doby mohou být způsobeny nedostatkem specialistů na kontrolu kvality, špatnou interní komunikací nebo nedostatečnými nástroji a podporou. Tento KPI ukazuje, jak optimalizovaný je vývojový proces; čím nižší hodnota, tím lépe.
19. Míra dokončení rozsahu
Čím rychlejší je proces vyřizování ticketů, tím pozitivněji to odráží efektivitu týmu pro vývoj softwaru. Míra dokončení rozsahu je metrika, která určuje celkový počet ticketů dokončených v rámci sprintu.
Nízká míra dokončení naznačuje neoptimalizované procesy, nereálné cíle nebo nedostatek zaměstnanců.
20. Rozšířený rozsah
Rozsah přidání je klíčovým ukazatelem pro všechny manažery vývoje softwaru, protože představuje celkový počet story pointů přidaných po zahájení sprintu.
Vysoké procento přidaného rozsahu naznačuje nedostatečné plánování s ohledem na budoucí výzvy. Narušuje to plánování sprintu tím, že omezuje možnost provádět novou práci.
Chcete-li snížit rozsah projektu, vyřaďte funkce, které vyžadují více času, než jim může váš tým věnovat. Můžete také sestavit prognózu údržby, která uvede čas a úsilí potřebné k udržení funkčnosti v dlouhodobém horizontu.
21. Doba realizace
Doba realizace měří celkovou dobu trvání úkolu od zadání až po dokončení. Na rozdíl od doby cyklu u týmů pro vývoj softwaru zohledňuje také čekací dobu, schvalování a kontroly, které jsou nutné před dokončením úkolu.
Kratší dodací lhůta znamená rychlejší uvedení na trh, větší agilitu a efektivní využití zdrojů. Společně tyto faktory přispívají k vyšší spokojenosti zákazníků.
Doba realizace = časový údaj nasazení – časový údaj o uložení
22. Zbytečné úsilí
Metrika zbytečně vynaloženého úsilí měří čas a zdroje vynaložené na úkoly, které nepřispívají k finálnímu projektu ani k obchodním cílům.
Například pokud tým pracoval na softwarové funkci, která byla po dvou týdnech považována za irelevantní, zbytečně vynaloženým úsilím by byla částka vyplacená všem vývojářům za jejich práci během těchto dvou týdnů.
Chcete-li zvýšit produktivitu a zkrátit dobu uvedení na trh, měřte KPI pro vývoj softwaru, jako je například zbytečné úsilí, a najděte způsoby, jak je snížit, aby byl projekt úspěšný.
Zbytečné úsilí = (Celkové zbytečné úsilí / Celkové úsilí) × 100
23. Přerušení
Metriky přerušení měří celkový počet přerušených úkolů v daném období. Můžete také měřit celkový počet přerušení v rámci jednoho úkolu, abyste získali jasnější představu.
Přerušení mají přímý dopad na výkonnost a je nutné je měřit, aby bylo možné dodržet reálné časové plány. Mezi příklady přerušení patří technické problémy, selhání systému, osobní přerušení nebo přerušení způsobená nedostupností zdrojů.
Míra přerušení = (celkový počet přerušení / celkový odpracovaný čas) × 100
24. Nábor a doba zapracování
K realizaci životního cyklu vývoje softwaru potřebujete adekvátní zdroje. Najmutí týmu zkušených vývojářů někdy zabere čas, což podtrhuje nutnost stanovit realistická očekávání ohledně plnění úkolů.
Doba náboru definuje období od okamžiku, kdy se uchazeč uchází o práci, až do jejího přijetí. Zohledněte také dobu zapracování, která se vztahuje k období mezi přijetím uchazeče do dané pozice a okamžikem, kdy v ní dosáhne plné produktivity.
Při odhadování životního cyklu vývoje softwaru zohledněte oba tyto ukazatele.
25. Předpokládané datum dodání
Zainteresované strany často požadují odhadovaný termín dodání hotového softwaru a tento KPI pomáhá mezifunkčním oddělením při plánování jejich práce.
Termín dodání se může v průběhu projektu měnit a může být upraven v případě, že dojde ke změnám.
Přečtěte si také: Jaký je rozdíl mezi OKR a KPI?
Výzvy při zavádění KPI pro vývoj softwaru a tipy, jak je překonat
Výběr správných KPI
Při stanovování KPI pro vývoj softwaru může být náročné určit ty nejrelevantnější pro váš projekt. Jak vybrat nejdůležitější klíčové ukazatele výkonnosti z několika možností?
Doporučujeme začít s organizačními cíli a KPI, které podporují strategické iniciativy. Mezi klíčové oblasti, na které může vývoj softwaru významně působit, patří například zlepšení kvality produktů, zvýšení spokojenosti zákazníků a zkrácení doby uvedení na trh.
Mezi KPI, které zvyšují obchodní hodnotu, patří pokrytí kódu, doba cyklu, kvalita kódu, MTTR pro zlepšení kvality produktu, NPS pro spokojenost zákazníků a frekvence nasazení pro uvedení na trh.
Shromážděte podněty od inženýrů, testerů, vývojářů, projektových manažerů a produktových vývojářů, aby se z toho stala společná snaha a zvýšila se pravděpodobnost úspěšné implementace.
Pravidelné upravování a sledování KPI
KPI nejsou statické; je nutné je pravidelně přizpůsobovat měnícím se požadavkům a obchodním cílům. Můžete je sledovat v tabulkách; to však má omezenou škálovatelnost kvůli správě verzí, absenci automatizovaných změn dat a přístupu založenému na rolích.
K úspěšnému dokončení projektu potřebujete software nebo šablonu, abyste mohli sledovat a upravovat své KPI pro vývoj softwaru.
Nedostatečná koordinace v rámci týmů
Představte si scénář, kdy vývojový tým měří a upřednostňuje skóre NPS, ale zapomene to sdělit týmu zákaznické podpory. Bez této koordinace může tým podpory upřednostnit rychlost před zákaznickou zkušeností, což podkopává obchodní cíl.
Kromě měření příslušných KPI je nutné o nich informovat příslušné členy týmu, aby pochopili jejich význam a souvislost s cíli společnosti.
Jak bez používání společného dashboardu nebo softwaru zajistíte, aby všichni byli seznámeni s KPI a měli možnost přispět k jejich dosažení?
Kvalita a přesnost dat
Sledování dat pomocí tabulek má několik nedostatků, včetně duplicitních záznamů, chyb při ručním zadávání dat a zastaralých informací, které mohou vést k nesprávným rozhodnutím.
V mnoha společnostech vznikají datové silo, kde každé oddělení pracuje izolovaně s vlastními daty a metodikami.
Například tým pro kyberbezpečnost v rámci organizace může pracovat s různými zdroji dat. Naopak vývojový tým může mít odlišné metodiky, přičemž tyto týmy mají společný cíl – snížit zranitelnost softwaru náchylnou k kyberútokům.
Výsledkem je roztříštěná situace bez jediného spolehlivého zdroje informací. Organizace nesmí podceňovat význam čistoty dat a včasnosti pro správné rozhodování, zejména když mezifunkční týmy spolupracují na společném cíli. Je nezbytné mít jediný spolehlivý zdroj informací, ke kterému mají všechny týmy přístup k stejným centralizovaným datům.
Související: KPI pro produktový management 🎯
