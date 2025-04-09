5 bezplatných šablon Goodnotes pro digitální psaní poznámek

Digitální plánovací aplikace jsou záchranou. Umožňují vám přístup k vašim čtvrtletním cílům, seznamům úkolů, cílům projektů, poznámkám z jednání nebo čemukoli jinému, co plánujete, kdekoli a kdykoli.
Díky nim můžete dokonce sdílet své myšlenky a pokroky pomocí jediného klikatelného odkazu. Není třeba přenášet ručně psané údaje do chatu nebo dokumentu ani se starat o čitelnost svého rukopisu.
Goodnotes je jedním z takových digitálních plánovačů. V tomto příspěvku sdílíme pět nejlepších šablon plánovače Goodnotes a jejich výhody, které vám pomohou vytěžit z tohoto nástroje maximum.
Na konci článku také představíme pět bezplatných alternativ pro ty, kteří potřebují profesionální plánování. Pojďme se na to podívat!
5 bezplatných šablon Goodnotes
Vývojový tým Goodnotes vytváří některé šablony pro Goodnotes, zatímco jiné jsou navrženy externími tvůrci specializujícími se na vytváření šablon pro digitální plánovací nástroje.
Tyto šablony jsou k dispozici na online tržištích, osobních webových stránkách a v komunitách zabývajících se digitálním plánováním.
Pokud hledáte šablony Goodnotes pro AI a digitální psaní poznámek, podívejte se na naši pečlivě vybranou kolekci pěti nejlepších šablon Goodnotes, abyste mohli tuto aplikaci pro psaní poznámek využít na maximum.
1. Estetická šablona All-In-One Planner
Tato estetická šablona Goodnotes All-in-One je vhodná pro sledování celoročních osobních cílů. Je to jeden z nejlepších digitálních plánovačů, které nabízí For Little Lion na Etsy, a stojí 20,57 $.
Sada nabízí následující stránky pro plánování:
- 366 stránek pro denní plánování
- 366 stránek pro denní reflexi
- Měsíční kalendář, přehled a stránky pro revizi
- Roční kalendář, přehled, půlroční přehled, cíle a důležité termíny
- Devět stránek cílů
- Devět stránek projektového plánu
- Stránky věnované výživě, včetně plánovače jídel, seznamu potravin, kuchařky, inventáře kuchyně a deníku stravování.
- Stránky věnované wellness, včetně stránek věnovaných náladě, návykům, hydrataci, spánku a vitamínům a doplňkům stravy.
- Stránky věnované fitness, včetně fitness plánu, plánu cvičení, dietního plánu, sledování kroků, deníku cvičení, sledování pokroku a stránek věnovaných fitness cestě.
- Finanční stránky, včetně měsíčních financí, ročních financí, sledování účtů, sledování úspor a sledování splácení dluhů.
Získáte také další plánovací listy, jako jsou Vision Board, Brain Dump a Accounts, což znamená, že tato šablona obsahuje plánovací list pro každou oblast života.
Šablona nabízí tři barvy, různé obálky a více než 10 000 digitálních samolepek, které vám pomohou přizpůsobit vizuální rozvržení.
Vzhledem k detailům může tato estetická šablona Goodnotes zmást uživatele, kteří s digitálními plánovači a nástroji pro zvýšení produktivity teprve začínají.
Ačkoli je tato digitální plánovací šablona Goodnotes ideální pro péči o sebe a každodenní osobní plánování, postrádá týdenní plánovač, což ji činí méně vhodnou pro plánování související s podnikáním.
2. Šablona Cornell Notes
Šablona Cornell Notes je bezplatná šablona vytvořená společností Goodnotes. Stáhněte si Goodnotes do svého zařízení a vytvořte si poznámkový blok se šablonou Cornell Notes, abyste k ní měli přístup.
Pokud již používáte Goodnotes a vyčerpali jste své tři bezplatné zápisníky, musíte si předplatit jejich placený tarif, abyste mohli tuto šablonu používat.
Šablona je založena na systému Cornell pro pořizování poznámek, jedné z nejpopulárnějších strategií pro pořizování poznámek. Tato strategie rozděluje studijní materiál do sekcí pro hlavní body, podněty k opakování a shrnutí. Tento strukturovaný přístup zlepšuje porozumění, zapamatování a zapojení do studia materiálu.
Goodnotes doporučuje používat šablonu následujícím způsobem:
Tuto šablonu pro digitální plánování doporučujeme studentům a výzkumným pracovníkům.
3. Digitální plánovač Ultimate Planner
Digital Ultimate Planner je jednou z nejlepších šablon pro sledování cílů a návyků. Integruje záznamy z kalendářů Google a Apple s digitálním plánováním na zařízeních Apple.
Tuto bezplatnou digitální šablonu Goodnotes pro plánování můžete použít jako denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční plánovač. Pomocí šablon pro produktivitu můžete sledovat své návyky, kondici a péči o sebe.
Nabízí:
- Synchronizace s kalendáři Google a Apple (ale neobsahuje žádné funkce AI kalendáře )
- Více než 30 produktivních rozvržení, včetně schránky nápadů, osobních úkolů, matice priorit a seznamů úkolů.
- Možnost spravovat až 10 projektů s časovou osou, Kanbanovou tabulkou a rozvržením rozpočtu projektu.
- Možnost přidat do plánovače až 10 vlastních sekcí s vašimi jmény a rozvrženími
Získáte také více než 50 rozvržení pro psaní poznámek:
Jedinou nevýhodou je, že stejně jako první šablona v tomto seznamu, i Digital Ultimate Planner může být pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na digitální plánování, příliš složitý.
4. Šablona milimetrového papíru
Zde je další šablona nabízená Goodnotes. Obsahuje více než 40 různých typů milimetrového papíru ve třech barvách. Šablona milimetrového papíru je zdarma, pokud máte ve svém účtu Goodnotes bezplatný zápisník.
Goodnotes doporučuje tuto šablonu pro úhledné psaní na iPadu, což je skvělé pro studenty.
Myšlenka spočívá v tom, že začnete psát na milimetrový papír, který vám pomůže psát rovně a udržovat poznámky přehledné. Jakmile to uděláte, přepněte šablonu na prázdný papír, aby to vypadalo, že jste zvládli digitální psaní na prázdných stránkách.
5. Šablona linkovaného papíru
Jedná se o šablonu s jednoduchými linkami nabízenou Goodnotes. Zvažte použití šablony Lined Paper Template, pokud při plánování dáváte přednost navrhování tabulek, seznamů a rozvržení.
Takto to vypadá:
Na výběr je více než 50 šablon linkovaného papíru, včetně:
- Jeden sloupec
- Dva sloupce
- Tři sloupce
- Jednosloupcová kombinace
Jedná se o jeden z jednodušších denních plánovačů doporučených pro základní psaní poznámek a každodenní seznamy úkolů. Nemusí to však být nejlepší volba, pokud dáváte přednost předem připraveným plánovacím rozvržením a nechcete trávit čas vytvářením tabulek nebo popiskami.
Výhody používání šablon Goodnotes
S více než 21 miliony aktivních uživatelů měsíčně vytvořili uživatelé Goodnotes v roce 2022 celkem 1,9 miliardy digitálních poznámkových bloků. Goodnotes 6 je aplikace pro digitální papír s umělou inteligencí, která uživatelům umožňuje pořizovat ručně psané digitální poznámky, vyhledávat ručně psaný text a organizovat všechny poznámky v digitální knihovně.
Goodnotes pro digitální plánování je mezi uživateli Apple populární od svých prvních čtyř verzí, které byly kompatibilní s iOS. Zde je důvod.
1. Rozsáhlé aplikace
Šablony Goodnotes nabízejí strukturované rozvržení pro různé účely (například denní plány, plánování projektů nebo poznámky z jednání ). Tato rozvržení vám pomohou snadno organizovat informace bez ohledu na to, s čím potřebujete pomoci – od digitálního plánování po denní úkoly a sledování návyků.
2. Časově úsporný design
Ušetřete čas pomocí předem navržených rozvržení, které poskytují šablony Goodnotes, místo toho, abyste vytvářeli rozvržení od nuly. Díky tomu se můžete více soustředit na smysluplné úkoly, než na formátování nebo přemýšlení o tom, jak vytvořit rozvržení, které bude odpovídat vašim požadavkům.
3. Přizpůsobitelné možnosti
Šablony Goodnotes mají přizpůsobitelné prvky, takže je můžete přizpůsobit svým jedinečným preferencím a pracovnímu postupu. Umožňují vám upravit barvy, písma a sekce tak, abyste vytvořili šablony, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.
4. Konzistentní formátování
Používání digitálních plánovačů Goodnotes zajišťuje jednotné formátování všech vašich poznámek a dokumentů. Jednotnost usnadňuje orientaci v digitálních zápisnících a rychlé vyhledávání relevantních informací.
5. Profesionální vzhled
Šablony plánovače Goodnotes jsou profesionálně navržené, takže vylepší vzhled vašich poznámek a prezentací. Ať už jde o obchodní schůzky, prezentace nebo akademické projekty, s profesionálně vypadajícími poznámkami určitě zapůsobíte na své publikum.
6. Generativní AI pro pořizování poznámek
Funkce ručního psaní AI pro pořizování poznámek v Goodnotes 6 dokáže identifikovat pravopisné chyby ve vašich poznámkách a pomocí AI je opravit. U psaného textu vám integrace Goodnotes s Claude pomůže zkrátit, rozšířit, shrnout a změnit tón vašich poznámek.
Omezení používání šablon Goodnotes
Navzdory nadšeným recenzím Goodnotes existují čtyři hlavní omezení při používání jeho šablon. Patří mezi ně:
- Žádné propojení poznámek: Poznámky mezi stránkami nelze propojit, což znamená, že složité plánovače se rychle stanou neuspořádanými a obtížně použitelnými.
- Špatná podpora obrázků: Přidávání fotografií je obtížné a únavné, pokud přidáváte více obrázků. Šablony Goodnotes také mají tendenci se zpomalovat, pokud přidáte příliš mnoho obrázků.
- Neohrabaná funkce kopírování a vkládání: Pokud máte například v denním plánovači nastavenou sekci a chcete ji zkopírovat a vložit do dalšího dne, formátování se pokazí a bude nutné jej znovu provést.
- Cena: Většina šablon Goodnotes je placená, což znamená, že vaše digitální plánování se může rychle proměnit v nákladnou záležitost.
Ale nebojte se. Máme pro vás perfektní alternativu k šablonám Goodnotes – šablony ClickUp pro digitální plánování.
5 alternativních šablon Goodnotes
Díky funkcím pro spolupráci, jako jsou přiřazování úkolů, komentáře a editace v reálném čase pro profesionální použití, které vašemu týmu umožňují společně plánovat, sledovat a měřit pokrok, nabízí ClickUp mnohem více než Goodnotes.
Šablony ClickUp jsou ideální pro plánování a pořizování poznámek, protože jsou zdarma, přizpůsobitelné, integrují se s aplikacemi třetích stran a jsou také perfektní pro osobní použití. Vyberte si z více než 1000 bezplatných přizpůsobitelných šablon rozdělených do 13 přehledných kategorií.
Níže jsme zhodnotili pět nejlepších šablon ClickUp pro pořizování poznámek a digitální plánování.
1. Šablona poznámek k projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Note Template je plně přizpůsobitelná a nejvhodnější pro začínající projektové plánovače nebo manažery. Pomáhá vám udržet pořádek v každé fázi projektu.
Takto šablona vypadá:
Mezi klíčové funkce patří:
- Vlastní stavy, které vám umožňují aktualizovat průběh různých milníků
- Vlastní pole, která vám umožňují nastavit různé atributy projektu (například zdroje úkolů a dobu trvání)
- Vlastní zobrazení, která vám pomohou sledovat váš pokrok v seznamu, zobrazení tabule nebo časové ose.
- Propojte soubory nebo zanechte komentáře, které vám pomohou spolupracovat s členy týmu a používat šablonu pro vzájemné odkazování.
Do šablony můžete zadat podrobnosti, jako je účel, cíle, časový plán, klíčové milníky a další relevantní informace.
Vestavěný AI asistent pro psaní ClickUp – ClickUp Brain, se hodí při zanechávání zpětné vazby nebo při psaní poznámek, což z něj dělá vynikající AI nástroj pro psaní poznámek.
Když v šabloně vytváříte podúkoly k dokončení projektu nebo sestavujete akční plán, použijte ClickUp Brain k urychlení procesu.
Pokud vaším úkolem bylo naplánovat SOP pro celou společnost, mohou v nich chybět podrobnosti potřebné k určení dalších dílčích úkolů. V průběhu následujících několika dní, jak se vaše konverzace budou vyvíjet a budou se přidávat další účastníci, formáty doručení a časové osy, ClickUp Brain nové informace zpracuje.
Doporučí přizpůsobené dílčí úkoly na základě aktualizovaného kontextu a podrobností, jako jsou zapojené osoby a jejich odpovědnosti, typy dokumentů, které je třeba vytvořit, a další.
2. Šablona ClickUp pro denní poznámky
Šablona ClickUp Daily Notes Template je šablona vhodná pro začátečníky, která slouží k zaznamenávání rychlých poznámek a úkolů v reálném čase, vizuálnímu sledování pokroku vašich cílů a zajištění, že nic neunikne vaší pozornosti.
Klíčové vlastnosti této šablony jsou podobné jako u šablony ClickUp Project Note Template. Rozložení je však trochu odlišné:
Šablona také obsahuje „Průvodce pro začátečníky“ , který vysvětluje, jak ji využít na maximum.
Jedná se o nejlepší šablonu pro plánování života, protože vám umožňuje prioritizovat projekty podle důležitosti a naléhavosti a vizualizovat vaše pracovní zatížení a harmonogram pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp.
Celkově se jedná o vynikající bezplatnou šablonu pro každodenní osobní a pracovní plánování, zejména pokud se snažíte zbavit starých návyků, vytvořit nové rutiny nebo zavést organizovaný režim práce z domova.
3. Šablona stylu poznámek z jednání ClickUp
📮ClickUp Insight: 37 % pracovníků zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
Ať už vedete týmovou diskusi, účastníte se prezentace pro klienta nebo se snažíte udržet přehled o svých úkolech, šablona ClickUp Meeting Note Style Template vám poskytne snadnost a přehlednost, které potřebujete, abyste zůstali soustředění a produktivní.
Získáte přehledný, dobře strukturovaný a komplexní formát, který zefektivní proces řízení schůzek.
Šablona obsahuje následující specializované sekce:
- Body programu
- Body k diskusi
- Akční položky
- Následné úkoly
Chcete být organizovaní a důslední při zaznamenávání poznámek z jednání a toho, co se projednává.
Šablona ve stylu poznámek ze schůzky je vynikajícím způsobem, jak zaznamenávat a ukládat informace, včetně klíčových myšlenek, rozhodnutí a úkolů, které je třeba splnit – vše ve stejném formátu. Umožňuje vám v případě potřeby nahlížet do minulých poznámek a prohlížet si informace z předchozích schůzek.
Tuto jednostránkovou šablonu použijte pro pořizování základních poznámek. Doplní další materiály ze schůzek, jako je šablona ClickUp Minutes of Meeting (MoM).
💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte ClickUp AI Notetaker pro snadné nahrávání, přepisování a shrnování vašich schůzek. Soustřeďte se na konverzaci, ne na psaní poznámek, protože AI automaticky propojí vaše poznámky ze schůzky s vašimi úkoly a dokumenty v ClickUp!
Podívejte se na toto vysvětlující video a zjistěte, jak na to!
4. Šablona ClickUp pro poznámky z výuky
Šablona ClickUp Class Notes Template je určena pro studenty. Takto vypadá:
Studenti často stresují přeskakováním mezi více předměty, úkoly a studijními materiály. Tato šablona eliminuje stres tím, že vám umožňuje organizovat poznámky z výuky, domácí úkoly a užitečné odkazy na jednom pohodlném místě.
Pokud je používáte, nemusíte prohledávat hromady výtisků ani se snažit najít ten správný zápisník.
5. Šablona ClickUp Cornell Note
Šablona ClickUp Cornell Note je založena na systému Cornell pro pořizování poznámek. Obsahuje čtyři hlavní části:
- Cues
- Poznámky
- Shrnutí
- Recenze
Tato alternativa šablony umožňuje studentům a akademikům prohlížet a zpracovávat velké množství informací z přednášek a nahrávek.
Zde je přehled výhod, které studentům přináší tento bezplatný digitální plánovač ClickUp:
- Uspořádejte poznámky do různých kategorií, jako jsou klíčové myšlenky, otázky, shrnutí, pochybnosti atd.
- Třídit a spravovat poznámky v logickém formátu, aby bylo možné informace zkontrolovat a vybavit si je pro testy a zkoušky.
- Shrňte jednotlivé části, abyste při revizích identifikovali kritické části a důležité skutečnosti.
Vylepšete své digitální poznámky s ClickUp
Digitální plánování pomocí šablon Goodnotes šetří čas a pomáhá vytvářet profesionálně vypadající poznámky. Goodnotes má však několik omezení, jako je nemožnost propojovat poznámky a nákladové bariéry, které nutí lidi hledat alternativy.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. ClickUp je dokonalá aplikace pro pořizování poznámek. Poskytuje bezplatné přizpůsobitelné šablony a funkce pro spolupráci, které vám pomohou udržet přehled o vašich úkolech. ClickUp Docs lze použít pro všechny vaše potřeby v oblasti pořizování poznámek. A pokud chcete optimalizovat pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, využijte AI asistenta pro psaní ClickUp Brain, který vám pomůže shrnovat poznámky, vytvářet osnovy, programy a mnoho dalšího!
