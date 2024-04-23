TickTick vs. ClickUp: Která aplikace pro správu úkolů je nejlepší?

Snaha zůstat organizovaný a soustředěný je skutečná; nalezení správného nástroje pro produktivitu může být klíčem k překonání chaosu.
Vyzkoušejte software pro správu úkolů, jako jsou TickTick a ClickUp, které vám pomohou zvládnout neustále se rozrůstající seznam úkolů. Tyto digitální nástroje slibují zjednodušení pracovního postupu, zvýšení produktivity a zavedení pořádku do chaosu každodenního života.
Ale kterou z nich si vybrat? V tomto blogovém příspěvku se podrobně zaměříme na srovnání ClickUp a TickTick, prozkoumáme jejich funkce a ceny a nakonec určíme, která aplikace je v oblasti správy úkolů nejlepší.
TickTick vs. ClickUp: Rychlé srovnání pro výběr správného správce úkolů
|Funkce
|TickTick
|ClickUp
|Správa úkolů
|Jednoduché seznamy, priority, inteligentní seznamy, opakující se úkoly
|Pokročilé úkoly, podúkoly, závislosti, automatizace, více než 15 zobrazení
|Spolupráce
|Základní sdílení; omezené zobrazení v bezplatném tarifu
|Spolupráce v reálném čase s dokumenty, komentáři, značkami a propojenými úkoly
|Zobrazení a vizualizace
|Kalendář a Kanban v placených tarifech
|Kalendář, tabule, Ganttův diagram, časová osa, tabulka, bílé tabule v ceně
|Integrace
|Omezená (Slack, Gmail, Zapier)
|Více než 1 000 integrací
|Funkce AI
|Žádná
|ClickUp Brain pro souhrny, akční položky, automatizace
|Řízení času
|Pomodoro timer, sledování návyků
|Sledování času, odhady, časové rozvrhy, přehled pracovní zátěže
|Ceny*
|Zdarma; Premium 35,99 $/rok
|Zdarma; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|Nejlepší pro
|Jednotlivci, kteří potřebují jednoduché seznamy úkolů
|Týmy a pokročilí uživatelé, kteří potřebují flexibilní a škálovatelné řízení úkolů
Co je TickTick?
TickTick je jednoduchá aplikace pro zvýšení produktivity určená pro freelancery a malé firmy. Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní jsou úkoly přehledně uspořádané, což usnadňuje správu pracovních i osobních cílů na jednom místě.
Unikátní funkcí této aplikace je možnost sledovat více seznamů úkolů na jedné obrazovce, což je velmi praktické pro osoby, které řeší úkoly v různých oblastech života a práce.
TickTick nabízí pokročilé funkce, jako je flexibilní kalendář a Kanban tabule, díky čemuž je vhodný pro lehké řízení projektů.
Můžete spolupracovat s kolegy nebo členy rodiny, sdílet seznamy, přidělovat úkoly a sledovat historii úkolů. Díky automatickým připomenutím jednorázových a opakujících se úkolů a pěti zobrazením kalendáře TickTick zjednodušuje správu úkolů pro nabité rozvrhy.
Funkce TickTick
Podívejme se na některé klíčové funkce TickTick:
1. Inteligentní zadávání a správa úkolů
Vytváření a správa úkolů v TickTick je nejen flexibilní, ale také inteligentní.
Zapomeňte na psaní – pomocí Siri a aplikace TickTick na svém iPhonu můžete snadno vytvářet úkoly hlasem. Pokud používáte Android, využijte funkci Quick Ball k vytváření úkolů z domovské obrazovky, a to i když je telefon zamčený.
V widgetu TickTick, který je k dispozici všem uživatelům smartphonů, můžete nastavit termíny, přiřazovat úkoly ostatním, přidávat štítky a stanovovat priority úkolů.
TickTick také rozumí datům v přirozeném jazyce (tato funkce se nazývá Smart Date Parsing). Řekněte „dnes“ nebo „zítra“ nebo uveďte konkrétní den v týdnu a aplikace rychle zjistí termín splnění úkolu.
Kromě toho aplikace nabízí možnost vytváření vlastních štítků a funkci převodu e-mailů na úkoly pro vyšší efektivitu.
2. Více upozornění a připomínek
Pokud si nastavujete šest budíků, abyste se probudili (jen pro jistotu), oceníte funkci TickTick, která umožňuje nastavit více upozornění pro každý úkol.
Tato funkce vyniká zejména možností přizpůsobení. Nejde jen o to, že máte k dispozici více připomínek, ale také o to, že si můžete upozornění přizpůsobit podle svých preferencí. Můžete si vybrat z push notifikací, e-mailů nebo dokonce textových zpráv.
TickTick jde ještě o krok dál a nabízí připomenutí založená na poloze pro uživatele Androidu a iOS. Pokud potřebujete popostrčit k meditaci před prací, nastavte si připomenutí, která se spustí, jakmile se posadíte ke svému stolu.
3. Organizace úkolů pomocí inteligentních seznamů
Hledáte osobního asistenta, který vám pomůže organizovat úkoly? Vyzkoušejte inteligentní seznamy TickTick.
Díky inteligentním seznamům můžete vytvářet dynamické zobrazení úkolů na základě konkrétních kritérií, jako je priorita, termín splnění, štítky nebo seznam, ve kterém se nacházejí. Nejedná se pouze o statické seznamy, ale o seznamy, které se automaticky aktualizují podle vašich nastavených kritérií. Je to jako kouzlo, díky kterému bude vaše zobrazení úkolů vždy personalizované a aktuální.
Tyto přizpůsobené inteligentní seznamy vám umožňují seskupovat úkoly podle umístění, typu práce, vztahů nebo termínů.
Upřednostněte úkoly s vysokou, střední, nízkou nebo žádnou prioritou a doplňte je barevným kódováním, aby byly nejdůležitější položky zvýrazněny. Úkoly můžete snadno vyhledávat podle času, názvu, štítku, priority nebo vlastních filtrů.
4. Pomodoro timer pro lepší správu času
TickTick obsahuje Pomodoro Timer zabudovaný do vašeho softwaru pro správu úkolů.
S tímto časovačem si sami rozhodnete, jak dlouho chcete pracovat, než si dáte pauzu. Funguje na principu Pomodoro techniky, která rozděluje práci na intervaly, obvykle 25 minut dlouhé, s krátkými přestávkami mezi nimi.
Během práce si můžete dokonce přehrávat uklidňující bílý šum, i když placený tarif nabízí více možností. Členové mají bonus – můžete odhadnout, jak dlouho úkoly potrvají, a porovnat to se skutečným časem stráveným na úkolu.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 35,99 $/rok
Co je ClickUp?
ClickUp je výkonná, komplexní platforma pro produktivitu, která obsahuje vše, co potřebujete k snadnému řízení úkolů a projektů.
Tato platforma, které důvěřují společnosti jako AirBnB, Netflix a Google, nabízí špičkové řešení pro správu úkolů s funkcemi, které zvyšují produktivitu a zefektivňují pracovní postupy.
ClickUp hladce kombinuje správu projektů, spolupráci na dokumentech, připomenutí, kalendáře a dokonce i funkce doručené pošty do jedné výkonné platformy. Tento centralizovaný přístup eliminuje potřebu více aplikací a podporuje plynulejší pracovní postupy.
Jeho uživatelsky přívětivá sada nástrojů pro správu úkolů pomáhá efektivně multitaskingovat a organizovat projekty jakékoli velikosti. Pomáhá vám plánovat vlastní toky úkolů s termíny pro maximalizaci produktivity. Navíc můžete získat podrobné zprávy o postupu vašeho projektu a mít vše přehledně uspořádané v jasných dashboardech. Úkoly můžete také prioritizovat pomocí systému barevných kódů, díky čemuž je snazší rozpoznat položky s nejvyšší prioritou.
ClickUp také nabízí komplexní funkce pro správu úkolů, včetně přiřazování úkolů, podúkolů, závislostí, připomínek, priorit, značek, komentářů, příloh souborů a dalších. Tato robustní funkcionalita vyhovuje týmům všech velikostí a z různých odvětví.
Ať už jste samostatný podnikatel nebo velká společnost, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám.
Funkce ClickUp
ClickUp se stává stále populárnějším softwarem pro správu úkolů s komplexní sadou funkcí.
1. Přizpůsobte si svůj pracovní prostor a úkoly
ClickUp Tasks vám umožňuje přizpůsobit tok úkolů pomocí vlastních polí specifických pro potřeby vašeho týmu nebo projektu. Tato pole mohou zachytit další data nebo metadata o úkolech, jako jsou úrovně priority, typy úkolů, oddělení nebo jiné relevantní informace. To vám pomůže efektivněji organizovat a filtrovat úkoly.
Snadno spolupracujte se svým týmem tím, že přiřadíte úkoly více lidem a vytvoříte vlákna komentářů. Přizpůsobte tyto komentáře konkrétními pokyny nebo kontextem pro každého příjemce. Komentáře můžete dokonce proměnit v akční položky a ušetřit čas díky sdíleným záznamům obrazovky.
Místo toho, abyste se spoléhali na výchozí stavy úkolů (např. Otevřeno, Uzavřeno), můžete v ClickUp definovat vlastní stavy, které odpovídají workflow vašeho týmu. Můžete například mít stavy jako „Probíhá“, „Čeká na kontrolu“, „Blokováno“ nebo „Pozastaveno“. To poskytuje více kontextu a jasnosti o aktuálním stavu každého úkolu.
Rychle procházejte své projekty a podívejte se na svou práci z různých úhlů pohledu. Přizpůsobte si podúkoly tak, aby zobrazovaly potřebné informace ve správný čas. ClickUp nabízí různé zobrazení (např. tabule, seznam, kalendář) pro vizualizaci a správu úkolů.
Ať už se jedná o konkrétní projekt nebo každodenní úkoly, tato funkce vám umožní spravovat všechny druhy práce s větší efektivitou a lepší přehledností. Můžete si přizpůsobit svůj pracovní prostor a definovat typy úkolů, které nejlépe vyhovují vašemu týmu.
2. Zrychlete úkoly pomocí šablon
Můžete zajistit maximální efektivitu pomocí šablony pro správu úkolů, která vyhovuje všem členům, projektům a pracovním postupům.
Šablona pro správu úkolů ClickUp je vybavena komplexními funkcemi, které týmům umožňují:
- Strukturovejte a kategorizujte úkoly podle jejich stavu, důležitosti nebo rozdělení týmu.
- Sledujte a vylepšujte pracovní postupy pomocí hodnocení kapacity týmu a pokroku úkolů.
- Pracujte hladce na plánování, delegování a provádění úkolů napříč různými skupinami.
3. Automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain v oblasti správy úkolů je jako mít k dispozici užitečného džina pro vaši práci. Pouhými několika kliknutími vám umožní automatizovat téměř cokoli pomocí příkazů v přirozeném jazyce, což vašemu týmu usnadní soustředit se na podstatné úkoly. Díky této funkci je nastavení a sledování cílů projektového řízení velmi snadné.
Tento nástroj umělé inteligence dokáže rychle shrnout poznámky z jednání nebo aktualizace projektů a generovat akční položky a poznatky z dokumentů a úkolů. Díky předem strukturovaným záhlavím a tabulkám zajišťuje umělá inteligence projektovým manažerům dobře organizovaný obsah.
Ale to není vše.
ClickUp Brain také dokáže analyzovat data projektu, zlepšit rozhodování, odhadnout náklady projektu, optimalizovat alokaci zdrojů, předpovídat kapacitní potřeby, zjednodušit správu týmu a sledovat potenciální rizika v reálném čase.
4. Optimalizujte své procesy pomocí seznamů úkolů
Seznamy úkolů ClickUp vám pomohou vytvořit přehledné seznamy úkolů a kroky v rámci úkolu. Díky jednoduchému rozvržení, rozhraní typu drag-and-drop a vnořeným položkám promění seznamy úkolů váš seznam úkolů v praktické pracovní postupy pro vás a váš tým.
Seznamy úkolů jsou ideální pro výčet kroků nebo úkolů, které zahrnují více opakujících se činností. Denní seznamy úkolů můžete spravovat z počítače, mobilního zařízení nebo prohlížeče. Můžete do nich dokonce přidávat vlastní formátování a barvy, aby byly zajímavější.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 19 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor na člena za měsíc.
TickTick vs. ClickUp: Porovnání funkcí
|Funkce
|TickTick
|ClickUp
|Zobrazení kalendáře
|Pouze v placené verzi
|Ano
|Organizace úkolů
|Jednoduchá a základní; obsahuje inteligentní seznamy a úkoly s více prioritami.
|Pokročilá; umožňuje přidávat úkoly a cíle, sdružovat úkoly, přidávat komentáře, nastavovat oznámení a vizualizovat vše pomocí více než 15 zobrazení.
|Spolupráce
|Omezená; bezplatní uživatelé nemají přístup k zobrazení kalendáře a Kanbanu.
|Rozsáhlá: vytvářejte dokumenty, propojujte je s úkoly a správně je označujte, aby se vše automaticky aktualizovalo.
|Integrace
|Omezená; lze propojit se Slackem a Gmailem
|Více než 1000 integrací
|AI
|Ne
|Ano
|Analytika
|Omezená
|Pokročilé
|Připomenutí
|Ano
|Ano
|Sledování času
|Ano
|Ano
|Zákaznická podpora
|Chat, e-mail
|Chat, e-mail, telefon, návody
Jak TickTick, tak ClickUp nabízejí robustní funkce pro správu úkolů, které vyhovují různým potřebám jednotlivců i týmů.
Při bližším prozkoumání však zjistíte, že se jejich funkce a přístupy liší, takže jedna z nich může být pro vaše konkrétní požadavky vhodnější. Podívejme se na podrobnosti a porovnejme jejich nabídky:
1. Organizace
TickTick
Organizace úkolů v TickTick je jednoduchá a základní. Inteligentní seznamy a možnosti prioritizace úkolů poskytují uživatelům přímé způsoby, jak organizovat a přiřazovat úkoly správným osobám. Můžete také přidávat termíny splnění, vytvářet vlastní štítky a používat omezené šablony, abyste se dostali do tempa.
ClickUp
Na druhou stranu, ClickUp umí vše, co TickTick, a ještě mnohem víc. Od nastavení cílů a úkolů až po jejich sledování na jednotném dashboardu, tato platforma jde ještě o krok dál.
Místo toho, abyste pokaždé vytvářeli nové seznamy úkolů, můžete opakující se úkoly uložit jako šablonu a okamžitě je přidat do své sbírky pro budoucí použití. Pokud chcete něco hotového, využijte rozsáhlou knihovnu šablon pro správu úkolů a projektů.
Seskupte podobné úkoly, přiřazujte komentáře, nastavujte oznámení, brainstormujte nové nápady na stejné platformě a prohlížejte si je více než 15 způsoby, abyste mohli sledovat každý úkol přesně tak, jak chcete.
2. Spolupráce
TickTick
TickTick je skvělý pro spolupráci s ostatními. Můžete sdílet seznamy s různými uživateli, ať už se jedná o pracovní projekty nebo jiné úkoly. Tímto způsobem lze úkoly v seznamech přiřadit konkrétním členům týmu, čímž se vyjasní odpovědnosti.
Ačkoli TickTick vám umožňuje sledovat, co se děje s úkoly, jeho funkce v bezplatném tarifu jsou omezené. Například zobrazení kalendáře a Kanbanu je vyhrazeno výhradně pro prémiové členy.
Poskytují skvělý přehled o probíhajících pracovních postupech a sledují pokrok, ale to není něco, co by mohli bezplatní uživatelé využít, což je vede k hledání alternativ k TickTick.
ClickUp
ClickUp zjednodušuje týmovou spolupráci díky hladké integraci funkcí pro organizaci projektů a spolupráci v reálném čase do výkonné platformy. Díky možnosti vytvářet bohaté, kolaborativní dokumenty ClickUp Docs a propojovat je přímo s příslušnými úkoly mohou týmy udržovat centralizovanou znalostní bázi, která poskytuje kontext a přehlednost v každém kroku.
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp je intuitivní systém značkování pro dokumenty. Umožňuje týmům snadno třídit, vyhledávat a procházet informace, čímž eliminuje nepořádek a neorganizovanost, které často trápí tradiční metody dokumentace.
Přiřazením úkolů, projektů a dokumentů s jasnými vztahy zajišťuje ClickUp, že aktualizace a změny se automaticky promítnou do všech oblastí, takže všichni budou mít stejné informace a budou v obraze.
3. Integrace
TickTick
TickTick není v integraci tak zdatný jako ClickUp. Ačkoli je aplikace dostupná na různých zařízeních (od stolních počítačů po chytré hodinky), lze ji integrovat pouze s několika platformami, jako jsou Slack, Zapier a Gmail.
To může být problém pro mezifunkční týmy, které denně využívají několik platforem. Neustálé přepínání mezi aplikacemi často snižuje efektivitu a produktivitu.
ClickUp
ClickUp se naopak může propojit s více než 1000 aplikacemi díky integraci ClickUp! To z něj dělá vynikající volbu pro týmy, které ke své práci využívají více platforem.
Místo neustálého přepínání mezi aplikacemi mohou své úkoly a projekty sjednotit do jediného společného pracovního prostoru. To zjednodušuje jejich pracovní postupy, podporuje efektivní správu a zvyšuje produktivitu.
4. Ceny
|Plán
|TickTick
|ClickUp
|Zdarma
|Přidávejte úkoly hlasem, přeměňujte e-maily na úkoly, inteligentní analýza dat, otravná upozornění, inteligentní seznamy
|Neomezený počet úkolů, tabule, dokumenty pro spolupráci, kanbanové tabule, zobrazení všeho, zobrazení kalendáře, vlastní pole
|Placená
|1 plán: Premium. Zahrnuje všechny bezplatné funkce a navíc: zobrazení kalendáře, předplatné kalendářů třetích stran, zobrazení Kanban, vlastní filtry, historii úprav, sledování pokroku.
|3 tarify: Neomezený, Business a Enterprise
|Neomezený
|Podnikání
|Podnik
|Vše zdarma, plus sledování času, hosté s oprávněním, neomezené integrace, týmy, zobrazení formuláře, AI
|Vše z balíčku Unlimited plus pokročilá automatizace, sledování času s podrobnými odhady času, pracovní výkazy, správa pracovní zátěže, pokročilé veřejné sdílení.
|Vše v Business, plus pokročilá oprávnění, neomezené vlastní role, sdílení prostorů v týmu, vlastní kapacita v pracovním zatížení
TickTick
Cenový plán TickTick je poměrně jednoduchý: máte na výběr bezplatnou a placenou verzi, a to je vše. Někomu se to může zdát příliš omezující, zejména když placený plán obsahuje nejmodernější funkce, jako jsou vlastní filtry.
Takovýto rigidní cenový plán může odradit větší značky, které možná hledají specifické funkce podporující jejich škálovatelnost.
ClickUp
Na druhou stranu jsou cenové plány ClickUp velmi flexibilní. Jsou cenově dostupné a nabízejí speciální výhody pro týmy a společnosti všech velikostí. To zákazníkům poskytuje velký prostor pro škálovatelnost a úspory.
ClickUp má čtyři úrovně: bezplatnou, neomezenou, obchodní a podnikovou. Můžete si vybrat podle aktuálních potřeb a požadavků vaší firmy.
TickTick vs. ClickUp na Redditu
Abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí mezi TickTick a ClickUp, rozhodli jsme se podívat se, co o těchto nástrojích říkají uživatelé Redditu.
Jeden uživatel velmi jasně vyjádřil svůj názor na ClickUp jako nástroj pro správu všech každodenních úkolů.
ClickUp používám pro své osobní i pracovní úkoly.
Pro osobní použití… zvládá složitější plánovací potřeby.
V práci ji používám ke sledování svého seznamu úkolů [sic]… Funguje to dobře, protože v některých kategoriích mám opakující se úkoly, takže pokud chci vidět jen tyhle věci, stačí si zobrazit ten konkrétní seznam.
Jiní zvolili diplomatický přístup a podrobně vysvětlili svůj výběr.
Pokud potřebujete pouze rychlý a jednoduchý seznam úkolů a spolehlivou mobilní aplikaci, zůstaňte u TickTick.
Přešel jsem z těchto dvou aplikací na Clickup, protože jsem potřeboval více funkcí pro správu projektů. Ano, Clickup je v porovnání s nimi poměrně pomalý, ale funkce jako sledování času stráveného na úkolech, vlastní pole a podrobnější kategorizace úkolů jsou pro komplexní správu nezbytné.
Který software pro správu úkolů je nejlepší?
Je čas vyhlásit vítěze. 🏆
V souboji mezi ClickUp a TickTick vychází ClickUp jako vítěz.
Ačkoli TickTick vyniká ve správě úkolů, má potíže držet krok s rostoucími potřebami moderních týmů a jednotlivých uživatelů. Jeho jednoduché rozhraní má svá omezení, zejména ve srovnání s novějšími nástroji, které nabízejí větší flexibilitu, více funkcí a lepší funkčnost.
TickTick zaostává v automatizaci pracovních postupů, spolupráci, integraci a cenách.
Ale ClickUp? Nejenže vyplňuje tyto mezery, ale jde ještě dál. Je to jeden z nejvíce přizpůsobitelných softwarových nástrojů pro správu projektů na trhu a může vám a vašemu týmu sedět jako ulitý.
Potřebujete další důkazy? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte jeho možnosti na vlastní kůži.