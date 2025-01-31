10 alternativ Customer.io pro automatizaci marketingu v roce 2025

Marketéři používají Customer.io k vytváření automatizovaných kampaní založených na datech v reálném čase. Kampaně cílí na zákazníky napříč různými komunikačními kanály v době, kdy je největší pravděpodobnost, že zareagují.
Customer.io je výkonná a intuitivní platforma, která nemusí vyhovovat všem.
Někteří považují ovládací panel za náročný, jiní si stěžují na nedostatek integrací, zatímco další mají pocit, že analytické funkce by mohly být lepší.
Proto jsme se při našem výzkumu snažili ještě více a našli jsme nejlepší alternativy Customer.io pro automatizaci marketingu.
Jako bonus také představíme platformu, která vyřeší problémy ve vašich každodenních pracovních postupech a sladí vás s širším marketingovým scénářem.
Tak se do toho pustíme!
Co byste měli hledat v alternativách Customer.io?
Zde je několik klíčových funkcí, které odlišují skvělou platformu pro zapojení zákazníků od běžné platformy:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si nástroj s intuitivním rozhraním, které je snadno ovladatelné i pro uživatele s malými nebo žádnými technickými znalostmi.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že se nástroj hladce integruje s vašimi stávajícími technologiemi, jako je CRM nebo software pro řízení projektů.
- Funkce automatizace: Hledejte robustní funkce automatizace, včetně péče o potenciální zákazníky, drip kampaní a automatizace pracovních postupů pro zefektivnění marketingových procesů.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroj, který může růst spolu s vaší firmou, přizpůsobí se rostoucí složitosti a větším seznamům kontaktů.
- Analýzy a reporty: Upřednostněte nástroje s komplexními analytickými funkcemi, které umožňují měřit výkonnost kampaní, sledovat KPI a poskytovat informace pro budoucí marketingové kampaně.
- Omnichannelová podpora: Ujistěte se, že nástroj podporuje různé marketingové kanály, jako jsou e-mail, sociální média a SMS, abyste mohli dále rozšiřovat svůj dosah.
- A/B testování: Hledejte funkce A/B testování, abyste mohli experimentovat s různými prvky ve svých kampaních a optimalizovat je pro lepší výsledky.
- Zákaznická podpora a školení: Vyhodnoťte úroveň zákaznické podpory a dostupné školicí zdroje, abyste zajistili, že váš tým bude moci platformu efektivně využívat.
10 nejlepších alternativ k Customer.io, které můžete použít
Toto jsou nejlepší alternativy Customer.io, které se dostaly do našeho seznamu pro rok 2024:
1. Klaviyo
Klaviyo je inteligentní software pro automatizaci marketingu, který analyzuje chování zákazníků, zasílá automatické zprávy zákazníkům ve správný čas a zvyšuje konverzi.
Platforma spravuje všechna zákaznická data pod jednou střechou. Tato data pomáhají automatizovat pracovní postupy napříč kanály, jako jsou e-maily, SMS a mobilní push notifikace.
Od zasílání uvítacích zpráv a řešení opuštěných košíků až po zvyšování prodeje prostřednictvím křížového prodeje – Klaviyo usnadňuje navrhování hyperpersonalizovaných kampaní jakéhokoli rozsahu.
Nejlepší funkce Klaviyo
- Vytvářejte komplexní profily zákazníků s využitím historických dat a prediktivní analýzy pomocí Klaviyo AI.
- Poskytujte segmentované zákaznické zkušenosti na základě údajů, jako je blízkost umístění a průměrná hodnota objednávky (AOV).
- Automatizujte žádosti o recenze a prezentujte je na svém webu.
- Vizualizujte výkonnost kampaní pomocí pokročilého nástroje pro vytváření reportů.
Omezení Klaviyo
- Vysoké ceny
- Má určitou náročnost na osvojení
Ceny Klaviyo
- Zdarma
- E-mail: Cena začíná na 45 $/měsíc
- E-mail a SMS: Cena od 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Klaviyo
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign extrahuje údaje o zákaznících ze sociálních médií, vstupních stránek, textových zpráv a dalších možných zdrojů, aby vám pomohl automatizovat marketingové pracovní postupy.
Segmentace je snadná, když znáte preference, averze a nákupní chování svých zákazníků. ActiveCampaign vám umožňuje automatizovat segmenty a personalizovat interakce se zákazníky bez manuálního úsilí.
Tento nástroj mapuje celý životní cyklus zákazníka a zároveň vás informuje o výkonu kampaní pomocí přehledných reportů. Na základě těchto reportů můžete přizpůsobit své drip kampaně tak, aby maximalizovaly konverze.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Automatizujte e-maily, zjistěte skóre zapojení zákazníků a spouštějte automatická oznámení, která zákazníkům připomenou důležité termíny.
- Vytvářejte personalizovaný obsah e-mailového marketingu a provádějte A/B testování pomocí pokročilého segmentačního nástroje.
- Získejte přehled o svých automatizovaných procesech, zjistěte, co funguje, a upravte strategie na základě informací v reálném čase.
- Pokud narazíte na potíže, využijte online zdroje ActiveCampaign nebo živou individuální podporu.
Omezení ActiveCampaign
- Má určitou náročnost na osvojení
- Cena se zvyšuje s růstem počtu zákazníků
Ceny ActiveCampaign
- Lite: 39 $/měsíc
- Plus: 70 $/měsíc
- Profesionální: 187 $/měsíc
- Enterprise: 323 $/měsíc
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ActiveCampaign!
3. CleverTap
Jako špičková platforma pro automatizaci marketingu a zapojení zákazníků CleverTap analyzuje zákaznická data, vytváří automatizované segmenty a optimalizuje celý životní cyklus zákazníků.
Získáte tak podrobné informace o různých demografických skupinách, jejich vzorcích chování a reálných akcích. Díky těmto údajům můžete vytvářet zákaznické cesty bez nutnosti znalosti programování.
Tento nástroj pokrývá všechny vaše potřeby v oblasti zasílání zpráv na jedné platformě. Ať už se jedná o chaty v aplikacích, SMS, WhatsApp, e-maily, webové push notifikace nebo dokonce přátelské hlasové hovory, můžete nastavit automatizaci a spojit se se svými zákazníky tam, kde jsou nejaktivnější.
Nejlepší funkce CleverTap
- Poskytujte individuální zákaznickou zkušenost na základě přesných údajů
- Maximalizujte počet registrací pomocí omnichannelového onboardingu
- Poskytujte přizpůsobená doporučení produktů, abyste zvýšili zapojení zákazníků.
- Nastavte automatizaci e-mailů pomocí přizpůsobitelných šablon a mějte přehled o marketingu v rámci životního cyklu zákazníků.
- Pravidelně sledujte analytické údaje o kampaních a zprávy o doručitelnosti, abyste zůstali v souladu se svými marketingovými cíli.
Omezení CleverTap
- Nelze sledovat data o odinstalování aplikace
- Uživatelské rozhraní může být pro začátečníky matoucí.
Ceny CleverTap
- Essentials: 75 $/měsíc pro až 5000 aktivních uživatelů měsíčně (MAU)
- Pokročilé: Ceny na míru
- Špičková technologie: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CleverTap
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
4. Emarsys
Emarsys, navržený pro automatizaci omnichannelových kampaní, vám pomůže škálovat vaše marketingové aktivity bez manuální práce.
Tento podnikový marketingový software využívá historická a reálná data o zákaznících k vytváření cílených kampaní na základě fáze jejich životního cyklu. Můžete odesílat časově citlivé zprávy s automatickými spouštěči v reálném čase, díky čemuž zákazníci nikdy nezmeškají důležité aktualizace.
Revenue Analytics od Emarsys umožňuje sledování přiřazení výnosů, což vám pomůže pochopit, jak vaše iniciativy vedou k generování výnosů.
Nejlepší funkce Emarsys
- Vytvářejte segmenty na základě toho, kde se zákazník nachází v životním cyklu.
- Využijte umělou inteligenci pro práci s údaji o zákaznících k navrhování cílených kampaní.
- Komunikujte se zákazníky v reálném čase
- Využijte analytiku založenou na umělé inteligenci k měření dopadu vašich kampaní na tržby.
Omezení Emarsys
- Nastavení nástroje vyžaduje čas.
- Zákaznická podpora je k dispozici v omezených regionech.
Ceny Emarsys
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Emarsys
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Iterable
Iterable je platforma pro zapojení zákazníků, která vylepšuje komunikaci napříč kanály a poskytuje promyšlený zážitek v širokém měřítku.
Tento nástroj jde nad rámec běžných segmentačních systémů a zajišťuje personalizovanou komunikaci na nejvyšší úrovni. Umožňuje vám optimalizovat, měřit a upravovat interakce v průběhu celé zákaznické cesty na základě behaviorálních dat v reálném čase.
Implementace automatizace je hladká. Díky snadno ovladatelnému rozhraní nemusíte při nastavování pracovních postupů spoléhat na programátory nebo inženýry.
Nejlepší funkce Iterable
- Budujte individuální vztahy se zákazníky pomocí AI Suite od Iterable.
- Využijte pokročilé funkce segmentace k poskytování smysluplných zážitků.
- Koordinujte komunikaci napříč kanály, včetně webu, SMS, e-mailů a oznámení v aplikacích.
- Vytvářejte automatizované cesty a rychle reagujte na zákazníky.
- Přizpůsobte se měnícím se preferencím zákazníků pomocí dynamických, neustále dostupných cest.
Omezení Iterable
- Analýzy a reporty potřebují vylepšit
- Vzhledem k náročnému učení je nutné absolvovat školicí program.
Ceny Iterable
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Iterable
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
6. Omnisend
Omnisend je nástroj pro elektronický obchod, který využívá automatizované SMS a e-mailové kampaně k získávání, konverzi a udržení zákazníků.
Platforma segmentuje zákazníky na základě jejich nákupního chování a preferencí, což vám umožňuje vytvářet cílené, personalizované e-maily a textové zprávy. Nabízí také předem připravené pracovní postupy pro opuštěné košíky, uvítací série a transakční e-maily, které jsou navrženy tak, aby získaly zpět ztracené prodeje.
Tento nástroj integruje e-maily s SMS a dalšími kanály, čímž zajišťuje konzistentní omnichannelový zážitek, snížení nákladů a vyšší efektivitu.
Nejlepší funkce Omnisend
- Osvojte si marketing zaměřený na životní cyklus zákazníků, abyste podpořili jejich loajalitu a zvýšili prodej.
- Přizpůsobte kampaně tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Ušetřete čas díky předem připravené automatizaci a zvyšte prodej.
- Segmentujte zákazníky na základě jejich nákupní historie, průměrné hodnoty objednávky (AOV) a čerstvosti nákupu.
Omezení Omnisend
- Backendové rozhraní není uživatelsky přívětivé pro designérské týmy.
- Omezené integrace ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Omnisend
- Zdarma
- Standard: 16 $/měsíc
- Výhoda: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
7. Braze
Tato platforma pro zapojení zákazníků založená na umělé inteligenci vám pomůže přejít od provádění izolovaných kampaní k vytváření koordinovaných cest.
Braze shromažďuje a aktivuje údaje o zákaznících z různých kontaktních bodů, aby vytvořil komplexní profily uživatelů. Tento krok vám umožní personalizovat vaše kampaně, což vede k špičkové zákaznické angažovanosti.
Díky rychlému editoru typu drag-and-drop, připraveným šablonám a jemné podpoře umělé inteligence je vytváření personalizovaných zpráv hračkou.
Nejlepší funkce Braze
- Využijte vlastní data k vytvoření ucelených profilů zákazníků.
- Zefektivněte koordinaci zákaznické cesty pomocí nástrojů bez nutnosti programování.
- Rozšiřte svůj dosah a komunikujte se zákazníky na všech kanálech, které používají.
- Předvídejte chování zákazníků, vytvářejte zprávy v souladu se značkou, personalizujte cesty zákazníků a dosahujte lepších výsledků s Sage AI od Braze™.
- Vizualizujte zapojení a měřte obchodní metriky pomocí přizpůsobených přehledů a dashboardů.
Omezení Braze
- Někteří uživatelé si stěžují na omezenou funkci reportování.
- Načítání trvá déle
Ceny Braze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Braze
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
8. Freshsales Suite
Freshsales Suite je komplexní CRM, které slaďuje prodejní a marketingové týmy, aby si udržely přehled o zapojení zákazníků.
Tento nástroj vám poskytuje ucelený přehled o vašich zákaznících. Umožňuje vám porozumět jejich záměrům, lépe pečovat o vztahy se zákazníky a zasílat kontextové zprávy, které podporují prodej.
Tento marketingový CRM software také umožňuje automatizovat prodejní akce, obchodní pracovní postupy a správu úkolů, aby týmy mohly pracovat hladce a stihly více za méně času.
Nejlepší funkce Freshsales Suite
- Vytvořte vlastní fáze životního cyklu pro své kontakty
- Poskytujte personalizované zapojení pomocí prodejních sekvencí
- Snižte závislost na manuální práci automatizací e-mailů, telefonátů, chatů, SMS zpráv a dalších komunikací.
- Použijte Freddy AI k generování potenciálních zákazníků, přiřazování skóre kontaktům a analýze historických dat.
Omezení Freshsales Suite
- Složitý proces vytváření reportů
- Export dat je složitý
Ceny Freshsales Suite
- Zdarma: Až 3 uživatelé
- Růst: 18 $/uživatel za měsíc
- Pro: 47 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 83 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Freshsales Suite
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
9. Ortto
Díky Ortto, oblíbené alternativě Customer.io, je nasazení výkonných kampaní v širokém měřítku snadné.
Jedinečnou vlastností tohoto nástroje je Journeys, řešení pro automatizaci marketingu, které vám pomůže vytvořit nezapomenutelný zážitek v průběhu celého životního cyklu zákazníka.
Ortto vám poskytuje přístup k zákaznickým datům ze své platformy zákaznických dat (CDP), což vám umožňuje vytvářet personalizované, včasné a relevantní zprávy pro cílové segmenty napříč různými kanály.
Obsahuje robustní nástroj pro vytváření reportů, který slouží ke sledování marketingových KPI, identifikaci trendů a v případě potřeby k provádění změn v automatizaci.
Nejlepší funkce Ortto
- Odesílejte automatické transakční e-maily s důležitými aktualizacemi jak předplatitelům, tak nepředplatitelům.
- Zkontrolujte historii verzí automatizace
- Segmentujte zákazníky pomocí intuitivních filtrů Ortto CDP.
- Využijte umělou inteligenci k předpovídání míry otevření, generování nápadů na obsah nebo brainstormingu předmětů e-mailů.
- Automaticky generujte odpovědi na základě předchozích ticketů, dokumentů podpory a webového obsahu.
Omezení Ortto
- Platforma mohla být intuitivnější.
- Omezené integrace
Ceny Ortto
- Profesionální: 599 $/měsíc
- Podnikání: 999 $/měsíc
- Enterprise: 1 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ortto
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. Hubspot Marketing Hub
HubSpot Marketing Hub sjednocuje marketingové nástroje, údaje o zákaznících a týmy pod jednou platformou.
Od automatizace péče o potenciální zákazníky, hodnocení potenciálních zákazníků a následných aktivit až po vytváření cílených pracovních postupů – tato alternativa k ActiveCampaign se postará o rutinní úkoly, abyste se jimi nemuseli zabývat vy.
Tento nástroj využívá pokročilé segmentační procesy k zařazení zákazníků do konkrétních pracovních postupů. Jakmile je to hotovo, je čas vytvořit personalizované drip kampaně na základě vašich CRM dat a spustit je na autopilota.
Nejlepší funkce Hubspot Marketing Hub
- Automatizujte e-mailové a SMS kampaně pomocí workflow a nástrojů pro tvorbu botů.
- Pomocí e-mailových spouštěčů a chatbotů vytvářejte personalizované zprávy, které osloví vaši cílovou skupinu.
- Nastavte spouštěče, podmínky a akce, aby vaše zprávy byly včasné a relevantní.
- Vizualizujte pracovní postupy pro různé segmenty zákazníků
- Sledujte výkonnost kampaní pomocí reportů v reálném čase.
Omezení Hubspot Marketing Hub
- Náročná křivka učení
Ceny Hubspot Marketing Hub
- Zdarma
- Profesionální: 890 $/měsíc
- Enterprise: 3 600 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubspot Marketing Hub
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
Další nástroje pro marketing zaměřený na zákazníky
Customer.io a jeho konkurenti se starají o automatizaci omnichannelových zpráv, což je významný aspekt marketingu a plánování.
Širší pohled na marketing však zahrnuje mnohem složitější procesy, včetně plánování projektů, tvorby kampaní, řízení projektů, automatizace úkolů, spolupráce s interními a externími zainteresovanými stranami a analýzy zákaznických insightů, abychom jmenovali alespoň některé.
Abyste mohli všechny tyto procesy spravovat, aniž byste přišli o rozum, potřebujete po svém boku výkonný software pro marketingové plánování, jako je ClickUp.
ClickUp
CRM ClickUp, hodnocené jako nejlepší CRM na světě, je skutečným MVP v oblasti marketingu. Tento komplexní nástroj umožňuje týmům všech velikostí a odvětví spravovat každodenní práci z jedné platformy.
Jako CRM software vám pomáhá sledovat a spravovat účty, komunikovat s členy týmu a zefektivnit pracovní postupy zákazníků, aby byla maximalizována jejich spokojenost.
ClickUp slouží také jako platforma pro správu marketingových projektů, kde můžete plánovat svou marketingovou strategii, spravovat kampaně, integrovat své oblíbené nástroje, spravovat zdroje a udržovat si přehled díky podrobným reportům.
Tento nástroj také automatizuje obchodní procesy prostřednictvím automatizace a pracovních postupů ClickUp, což umožňuje strategičtější práci a méně opakujících se úkolů.
Pokud se potýkáte s efektivitou, ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu šablon, které vám pomohou zrychlit práci. Například při vytváření marketingového plánu pro vaši firmu můžete čerpat nápady ze šablon marketingových plánů ClickUp, jako je šablona marketingového plánu ClickUp, a přizpůsobit je svým požadavkům.
Tato šablona vám pomůže stanovit marketingové cíle, organizovat úkoly a sledovat pokrok. Poskytuje vám úplnou kontrolu nad marketingovými úkoly.
Využijte software ClickUp pro správu marketingových projektů k brainstormingu, plánování a realizaci svých marketingových plánů na jednom místě. Tato platforma vám umožní urychlit vaše marketingové kampaně a tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte a spravujte vztahy s klienty pomocí více než 10 flexibilních zobrazení, včetně seznamu, Kanbanu a tabule v ClickUp CRM.
- Analyzujte údaje o zákaznících a vizualizujte poznatky pomocí agilních dashboardů.
- Automatizujte rutinní úkoly a předávání projektů pomocí více než 100 předem připravených automatizací ClickUp.
- Vytvořte si vlastní automatizaci bez nutnosti programování a zvyšte produktivitu svého týmu.
- Vymýšlejte marketingové projekty, vytvářejte obsahové briefy a pište blogy, e-maily a případové studie s pomocí AI ClickUp Brain.
- Spolupracujte s mezifunkčními týmy a zainteresovanými stranami pomocí ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards.
- Používejte ClickUp jako software pro správu zákaznické databáze a ukládejte kontakty, podrobnosti o zákaznících a obchody na jedné platformě.
Omezení ClickUp
- Vyžaduje mírnou nauku, zejména pro týmy bez technických znalostí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Business: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici v rámci všech placených tarifů za 5 $/člen za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Využijte automatizaci ve svém marketingovém workflow na maximum
Alternativy Customer io automatizují zasílání zpráv a udržují zapojení zákazníků, zatímco nástroje pro správu práce, jako je ClickUp, automatizují zdlouhavé projektové úkoly a optimalizují interní pracovní postupy.
Když vybavíte svůj tým správnými nástroji a automatizací, zlepší se kvalita práce a efektivita.
Díky špičkové kvalitě služeb budou zákazníci s větší pravděpodobností u vás zůstávat a doporučovat vás dalším. Výsledek? Rychleji se rozrůstáte, aniž byste museli slevovat z požadavků na spokojenost zákazníků.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a snadno zvyšte spokojenost svých zákazníků!