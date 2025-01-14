Srovnání Perplexity a ChatGPT: Který nástroj AI je nejlepší? (2025)

Představte si, že jste na dovolené a narazíte na záhadnou květinu. Co uděláte? Jednoduché. Požádáte chatbot AI ve svém telefonu, aby ji identifikoval.
Zapomeňte na staré časy, kdy umělá inteligence existovala pouze v knihách sci-fi. Pokročilé modely AI jsou dnes nezbytnou součástí našich životů a pomáhají nám řešit každodenní problémy.
Tuto změnu vedou dva známé velké jazykové modely (LLM): Perplexity AI a ChatGPT. Oba nástroje AI jsou skvělé, ale který z nich je lepší?
Právě to se v tomto blogu budeme zabývat. Porovnáme Perplexity AI a ChatGPT – jejich klíčové funkce, výhody a nevýhody a cenové plány, abyste si mohli vybrat ten, který vám nejlépe vyhovuje. A aby to bylo ještě zajímavější, představíme vám bonusovou možnost, která vám vyrazí dech!
Pojďme tedy objevit nejvýkonnější nástroj AI současnosti!
Co je Perplexity AI?
Perplexity AI není jako typické chatboty s umělou inteligencí – má funkci vyhledávače s umělou inteligencí, nebo jak ji její tvůrci rádi nazývají, funkci „odpovědního stroje“, která funguje jako chatbot.
Perplexity AI, spuštěná v roce 2022, rozumí vašim otázkám lépe než běžné vyhledávače. Můžete jí klást otázky v běžném jazyce a ona prohledá různé zdroje, jako jsou akademické databáze, zprávy, YouTube a Reddit, aby vám poskytla přesné a aktuální komplexní odpovědi.
Perplexity AI se odlišuje tím, že nehledá pouze klíčová slova, ale snaží se pochopit, co máte na mysli. Prohlíží si vaši otázku, vaše předchozí interakce a to, co již víte, aby generovala přesné a velmi užitečné odpovědi.
Navíc je vynikající pro práci s textem a zvládá různé typy médií, jako jsou obrázky, videa a audio. To z něj dělá užitečný nástroj pro výzkumníky, spisovatele, umělce, hudebníky a programátory. Mohou jej používat k kladení otázek, vytváření obsahu a shrnování informací.
Funkce Perplexity AI
Mezi hlavní rozdíly a jedinečné funkce, díky kterým Perplexity AI vyniká, patří:
1. Vyhledávání na webu v reálném čase
Perplexity AI je vždy v reálném čase informována o tom, co se děje na internetu.
Na rozdíl od tradičních vyhledávačů, které potřebují čas, aby dohnaly aktuální stav, tento vyhledávač založený na AI neustále skenuje a analyzuje web v reálném čase. Ať už hledáte nejnovější aktualizace, nejčerstvější zprávy nebo cokoli jiného, co vás zajímá, Perplexity vám poskytne ty nejaktuálnější informace.
Vždy můžete být informováni o všech nejnovějších událostech, protože je navržen tak, aby vás informoval v reálném čase. Představte si to jako kapesního reportéra bez mikrofonu a neustálé potřeby pozornosti.
2. Transparentní citace zdrojů
Perplexity AI bere důvěryhodnost vážně a chce, abyste důvěřovali informacím, které sdílí.
Proto uvádí zdroje všech svých výsledků vyhledávání, abyste mohli přesně vidět, odkud informace pocházejí.
Tato transparentnost je zásadní pro lidi, kteří potřebují spolehlivé informace pro výzkum nebo pro přijímání správných rozhodnutí na základě přesných údajů.
Představte si to jako přítele, který vám nejen vypráví různé věci, ale také vám ukazuje knihy, webové stránky nebo zdroje, které četl. Perplexity AI vám poskytuje totéž tím, že vám dává citace, abyste si mohli ověřit, zda jsou informace důvěryhodné. Je to jako mít zabudovaného ověřovatele faktů!
Pomůže vám také prozkoumat toto téma podrobněji.
3. Integrace různých zdrojů
Perplexity AI se neomezuje na běžné webové stránky a standardní výsledky vyhledávání. Čerpá z různých zdrojů, od akademických časopisů po průmyslové zprávy a diskuse na sociálních médiích.
Považujte jej za kolegu, který nečte jen jednu knihu, ale prohledává akademické databáze, znalostní bázi Wolfram Alpha pro fyziku a matematiku, YouTube, Reddit a zpravodajské servery.
Získáte spoustu informací, včetně nejnovějších článků a odkazů na konkrétní témata.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma (Neomezené vyhledávání, 3 vyhledávání Pro denně, standardní model Perplexity AI)
- Výhody: 20 $/měsíc na uživatele (neomezené vyhledávání a nahrávání souborů, více než 300 profesionálních vyhledávání denně, výběr AI modelu mezi GPT-4o, Claude-3, Sonar Large (LLama 3. 3) atd., vizualizace s Playground AI, DALL-E, SDXL)
Co je ChatGPT?
ChatGPT je první chatbot s umělou inteligencí svého druhu, který v listopadu 2022 uvedla na trh společnost OpenAI. Vyniká jako velký jazykový model (LLM), který využívá inteligentní technologii zvanou Generative Pretrained Transformer (GPT) k tomu, aby mluvil jako skutečný člověk.
Tento AI bot umí mnoho věcí, například překládat jazyky a vytvářet pozoruhodný obsah od nuly. A více než 180 milionů uživatelů může potvrdit jeho všestrannost!
Můžete použít základní verzi GPT-3. 5 zdarma nebo si za poplatek pořídit luxusnější verzi ChatGPT Plus s mimořádně výkonným GPT-4 Turbo a využít tak mnohem více možností použití ChatGPT.
A to nejlepší? GPT-4 neslouží jen k chatování. Umí vytvářet dokumenty, řešit složité matematické úlohy a dokonce rozumí obrázkům.
Bonus: Chatbot vs. konverzační AI!
Funkce ChatGPT
Jaké jedinečné funkce umožňují ChatGPT fungovat jako první chatbot svého druhu? Podívejme se na to.
1. Zpracování přirozeného jazyka
Proč je ChatGPT tak dobrý v mluvení jako člověk? Je to díky jeho schopnosti zpracovávat přirozený jazyk.
Můžete s ním chatovat přirozeně; díky svým chytrým algoritmům vám dokonale porozumí. Na oplátku získáte pokročilé a personalizované odpovědi, které se podobají lidským.
Řekněme, že plánujete výlet a nejste si jisti, kam jet. Stačí ChatGPT sdělit své zájmy a preference. Poskytne vám užitečné návrhy na výlety a zapamatuje si vaše preference.
Pokud tedy první možnosti zcela neodpovídají vašim představám, můžete požádat o další nápady a ChatGPT vám okamžitě poskytne lepší.
Skvělé je, že ChatGPT rozumí i vtipům, narážkám a sarkasmu. Můžete tak získat chytré, lidské odpovědi, které dávají smysl, což z něj dělá jeden z nejlepších nástrojů pro psaní textů pomocí AI.
Přečtěte si také: Jak [a jak ne] používat ChatGPT pro sociální média
2. Hlasový a obrazový chat
Nyní můžete s ChatGPT komunikovat v reálném čase pomocí obrázků! 📷
Předpokládejme, že se zajímáte o zahradničení a vyfotografujete záhadnou rostlinu ve své zahradě. ChatGPT dokáže rostlinu identifikovat, sdílet tipy na péči o ni a dokonce navrhnout rostliny, které se k ní hodí do vaší zahrady.
Na druhou stranu, pokud pořídíte snímek složitého matematického problému, chatbot vám poskytne podrobné vysvětlení a řešení. Tak neváhejte a použijte ChatGPT k přípravě na svůj příští pohovor!
Můžete také použít funkci hlasového chatu ChatGPT k vytvoření ideálního seznamu skladeb nebo dokonce k vyprávění zajímavých faktů o památkách. Nedávno společnost OpenAI dokonce spolupracovala se zkušenými dabéry a přidala šest různých hlasových možností, takže si můžete vybrat svůj oblíbený hlas a tón pro ChatGPT.
3. Jazykové znalosti
S ChatGPT neexistují žádné jazykové bariéry. Proč? Protože je poháněn obrovským datovým souborem o velikosti 570 GB, který pochází ze všech koutů internetu.
Díky všem těmto datům získal tento chatbot s umělou inteligencí obrovskou slovní zásobu, což z něj dělá jazykového experta. Hovoří plynně každodenním jazykem a dokáže také během několika sekund rozebrat neobvyklé a technické termíny.
Díky školení v mnoha jazycích po celém světě s ním můžete chatovat ve více než 200 jazycích!
Ceny ChatGPT
- Zdarma (Standardní hlasové chaty, přístup k GPT-4o mini, omezený přístup k GPT-4o, nahrávání souborů, pokročilá analýza dat, procházení webu a generování obrázků)
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele (pokročilé hlasové a video vstupy, omezený přístup k generování videí o1, o1-mini a Sora, rozšířené limity pro zasílání zpráv, nahrávání souborů, pokročilou analýzu dat a generování obrázků, vytváření vlastních GPT)
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele pro 2 a více uživatelů, fakturováno ročně (Omezený přístup k o1 a o1-mini, přístup k pokročilým hlasovým a video vstupům, vyšší limity zpráv na GPT-4, GPT-4o a nástroje jako DALL·E, procházení webu a analýza dat)
- Pro: 200 $/měsíc (neomezený přístup k o1, o1-mini, GPT-4o a pokročilému audio chatu, rozšířený přístup k videu, sdílení obrazovky a generování videa Sora, přístup k režimu o1 pro)
- Podnik: Ceny na míru
Bonus: Zdarma šablony pro ChatGPT pro vás
Perplexity AI vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Pojďme nyní podrobně porovnat tyto dva nástroje a podívat se, v čem se Perplexity liší od ChatGPT.
|Funkce
|Perplexity AI
|ChatGPT
|Zpracování přirozeného jazyka
|Ano
|Ano
|Jazykové modely AI
|GPT 3. 5, GPT 4, Claude 2. 1, Gemini Pro a Perplexity
|GPT 3. 5 a GPT 4
|Hlasový a obrazový chat
|Ano
|Ano
|Nahrávání souborů
|Ano
|Ne
|Faktická přesnost
|Více
|Méně
|Konverzační schopnosti
|Méně interaktivní
|Více interaktivní
|Typ obsahu
|Podrobné informace
|Krátké
|Citace zdroje
|Ano
|Ne
|Ceny
|Bezplatné a placené tarify
|Bezplatné a placené tarify
Generování obsahu
Všechny nástroje AI jsou skvělé pro vytváření obsahu. Důležité je, jaký druh obsahu vytvářejí. Podívejme se na konkrétní obsah vytvořený ChatGPT a Perplexity.
Perplexity AI
Perplexity AI není nejkreativnější, pokud jde o tvorbu obsahu.
Je však vynikající v generování přesného a aktuálního obsahu. Zejména v poskytování podrobných a kontextově relevantních informací.
Jeho odpovědi jsou jasné a výstižné, takže je ideální pro zodpovídání otázek a poskytování podrobných informací. Perplexity tedy vyniká v úkolech, jako je výzkum a shrnování informací, kde je přesnost a spolehlivost velmi důležitá. Pro kreativní psaní to možná nebude vaše první volba.
ChatGPT
ChatGPT je skvělý na vytváření všech druhů obsahu, díky čemuž je univerzálnější než Perplexity. Můžete ho použít k vytváření básní, kódu, skriptů, hudby, e-mailů a dalších věcí.
ChatGPT je jedinečný tím, že můžete požádat o výstup v konkrétním tónu, stylu a formátu, což vám dává větší kontrolu nad výsledkem vaší tvorby.
Díky funkci Canvas, která byla spuštěna v říjnu 2024, vám ChatGPT umožňuje vytvářet a upravovat dlouhé texty a kód ve spolupráci s ním.
Kvalita odpovědí
Kvalita odpovědí AI určuje, jak užitečné mohou být pro konkrétní případ použití. Perplexity AI a ChatGPT poskytují vysoce kvalitní odpovědi s nepatrnými rozdíly.
Perplexity AI
Perplexity AI vyniká v řešení složitých otázek a poskytování přesných a zasvěcených odpovědí. Poskytuje vám jasné shrnutí vašich dotazů a nabízí citace, abyste mohli ověřit informace a ponořit se hlouběji do daného tématu.
Perplexity klade velký důraz na přesnost a hloubku a vyniká svými důkladnými a spolehlivými odpověďmi.
ChatGPT
ChatGPT má odlišný přístup. Jeho odpovědi znějí lidštěji, což z něj dělá vynikajícího společníka pro neformální konverzace, zkoumání nápadů a brainstorming. Háček? Nezveřejňuje zdroje svých informací.
ChatGPT je sice skvělý pro obecné použití, jako je generování textového obsahu a odpovídání na jednoduché otázky, ale nemusí být tak zdatný jako Perplexity v oblasti hlubokého učení, poskytování podrobných odpovědí nebo podpory rozsáhlého výzkumu konkrétního tématu.
Faktická přesnost
AI bot, který dává nesprávné odpovědi, nebude pro nikoho užitečný. Podívejme se, který chatbot funguje lépe – ChatGPT nebo Perplexity AI.
Perplexity AI
Perplexity AI čerpá odpovědi z různých živých webových stránek, včetně akademických databází, sociálních médií a globálních zpravodajských serverů. Tento rozsáhlý záběr zajišťuje, že uživatelé dostávají nejaktuálnější a nejpřesnější dostupné informace.
Díky závazku Perplexity k transparentnosti, který je patrný z citací zdrojů, můžete ověřit poskytované informace a prozkoumat témata do hloubky.
Pokud je tedy vaším hlavním cílem přesnost, je tento „odpovědní engine“ vhodnější volbou.
ChatGPT
Faktická přesnost ChatGPT závisí na jeho obrovském datovém souboru shromážděném před několika lety, což zvyšuje pravděpodobnost, že bude poskytovat zastaralé nebo potenciálně nepřesné informace.
Ačkoli je šampiónem v přátelském chatování a kreativitě, nemusí být ideální, pokud hledáte nejaktuálnější a nejpřesnější fakta.
Přesnost ChatGPT závisí na kvalitě zdrojů v jeho datovém souboru a nemusí vždy zaručovat přesnost, zejména pokud jde o faktické podrobnosti. Pokud máte verzi Plus (placenou), získáte přesnější odpovědi, protože Plus zahrnuje možnost procházet internet namísto spoléhání se pouze na trénovací data.
Přirozená konverzace
Kdo mluví více jako člověk: Perplexity nebo ChatGPT? Pojďme to zjistit.
Perplexity AI
Perplexity AI je primárně trénován na faktech a organizovaných datech pro strojové učení, díky čemuž je dobrý v odpovídání na jasné a konkrétní otázky.
Pokud však zadáte otevřené, slabě strukturované nebo matoucí otázky, Perplexity může mít potíže s jejich úplným pochopením. Jeho odpovědi na tyto otázky nemusí být tak přirozené a poutavé jako odpovědi ChatGPT.
To znamená, že AI nástroj stále pracuje na zlepšování svých přirozených konverzačních schopností.
ChatGPT
ChatGPT je díky tréninku GPT od OpenAI profesionálem, pokud jde o přirozenou konverzaci.
Je schopný odpovídat na všechny druhy otázek, ať už jsou jednoduché nebo složité. Dokáže poskytnout podrobné a užitečné odpovědi, i když položíte otevřené nebo náročné otázky bez jasných odpovědí.
Pokud chcete přátelský chat a užitečné informace a příliš se nezajímáte o přesnost, ChatGPT je skvělá volba.
Přizpůsobení a personalizace
Která z těchto dvou hvězd AI vám dává větší volnost při přizpůsobování odpovědí vašim potřebám?
Perplexity AI
Perplexity vám umožňuje přizpůsobit zdroje používané pro vyhledávání informací. To je obzvláště užitečné, když hledáte něco velmi konkrétního.
ChatGPT
U ChatGPT nelze vybrat zdroje, ze kterých bude čerpat své odpovědi. Uživatelé však mohou styly odpovědí ovlivnit pomocí konkrétních pokynů.
Perplexity AI vs. ChatGPT: Který je lepší?
Je obtížné určit jasného vítěze, protože jak Perplexity, tak ChatGPT mají své nevýhody.
Perplexity AI je váš guru v oblasti výzkumu – díky vysoké přesnosti a aktuálním informacím je skvělý pro hloubkové zkoumání konkrétních témat a vytváření podrobných shrnutí. Pokud však jde o kreativní psaní, má své nedostatky.
ChatGPT je univerzální všestranný nástroj. Je skvělý v kreativitě a dokáže vytvořit prakticky jakýkoli druh obsahu. Rychle odpovídá na každodenní otázky a je vynikajícím společníkem pro široké publikum. Datum ukončení trénování dat je říjen 2023, takže bezplatná verze může obsahovat některé faktické chyby. OpenAI přidalo do ChatGPT funkci procházení webu, aby tuto nevýhodu překonalo, ale je k dispozici pouze uživatelům plánu ChatGPT Plus nebo vyššího.
Zde je krátké shrnutí srovnání ChatGPT a Perplexity.
|Funkce
|Perplexity
|ChatGPT
|Účel a design
|Vyhledávač s podporou AI, poskytující odpovědi s uvedením zdrojů
|Univerzální konverzační AI pro různé případy použití
|Přístup k informacím v reálném čase
|Poskytuje živé výsledky internetového vyhledávání s citovanými odkazy.
|Spoléhá se na předem vycvičené údaje (do října 2023), ale v některých placených tarifech může procházet web.
|Konverzační schopnosti
|Omezená hloubka konverzace; zaměřeno na přímé otázky a odpovědi
|Vyniká v přirozených konverzacích, interakcích s více tahy a kreativních úkolech.
|Hlasový a obrazový chat
|Podporuje text, obrázky, soubory PDF a zvukové vstupy, což uživatelům umožňuje interakci prostřednictvím různých typů médií. Jeho schopnosti v oblasti hlasové interakce jsou však méně rozvinuté.
|Podporuje hlasové pokyny a dokáže analyzovat obrázky nahrané uživateli. Poskytuje hlasové odpovědi přirozeně znějícími hlasy, čímž zvyšuje zapojení uživatelů prostřednictvím multimediální interakce.
|Kreativní schopnosti
|Minimální; zaměřeno na faktické a stručné odpovědi
|Silné kreativní schopnosti (např. vyprávění příběhů, brainstorming, programování)
|Přizpůsobení
|Perplexity umožňuje přizpůsobení zdrojů používaných pro vyhledávání informací.
|ChatGPT umožňuje uživatelům řídit styl odpovědí pomocí konkrétních pokynů.
|Transparentnost
|Obsahuje citace a klikatelné odkazy pro větší důvěryhodnost.
|Obvykle neposkytuje citace, pokud není povoleno procházení.
|Příklady použití
|Rychlé faktické odpovědi, výzkum v reálném čase, dotazy podložené citacemi
|Kreativní psaní, brainstorming, řešení problémů a personalizovaná asistence
|Nejlepší pro
|Ověřitelné a aktuální dotazy založené na faktech
|Hloubkové rozhovory, kreativní úkoly a řešení různých problémů
Stručně řečeno, Perplexity použijte, pokud upřednostňujete data v reálném čase s citacemi pro dotazy založené na faktech. ChatGPT použijte pro kreativní, konverzační nebo víceúčelovou pomoc a když potřebujete podrobné pokyny nad rámec pouhých faktů.
Perplexity AI vs. ChatGPT na Redditu
Rozhodli jsme se podívat, co na to říkají uživatelé Redditu, abychom vám poskytli podrobnější pohled na srovnání ChatGPT a Perplexity AI.
Většina uživatelů ChatGPT a Perplexity podle všeho pohodlně používala oba nástroje v závislosti na konkrétních případech použití.
Hlavní body z našeho výzkumu:
„Platím za oba a mohu bez nejmenších pochyb říci, že pro úkoly vyžadující vysokou přesnost, dlouhé odpovědi a četné následné výzvy (konverzační interakce) je ChatGPT od OpenAI výrazně lepší. Na druhou stranu Perplexity vyniká v procházení webu a vyhledávání velmi specifických informací. Relativně dobře také zvládá interakci s PDF v Claude 2 v režimu psaní.“
Jeden uživatel Redditu však jasně uvedl, že Perplexity není nejlepší volbou pro kreativní obsah a v tomto případě je jasným vítězem ChatGPT.
„ChatGPT je kreativnější a má přehlednější uživatelské rozhraní. Perplexity však používá nižší teplotu. To by však mohlo vést k menšímu počtu halucinací. Jinak jsem důkladně otestoval výstupy psaní a chatu. Perplexity Pro je méně kreativní a s výzvami pracuje přímočařeji.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k debatě o Perplexity AI vs. ChatGPT
Co kdybyste měli nástroj AI, který kombinuje přesnost Perplexity s neomezenou kreativitou ChatGPT?
No, jeden už máte.
Seznamte se s ClickUp – komplexním řešením pro správu projektů s integrovanou umělou inteligencí, které je vynikající alternativou k ChatGPT a Perplexity AI.
Rozlučte se se správou více nástrojů a přivítejte uživatelsky přívětivou platformu se všemi druhy funkcí v jediném pracovním prostoru.
ClickUp má vše, co potřebujete k úspěšnému podnikání, od pokročilých šablon pro úpravu textu a psaní obsahu až po robustní správu úkolů a super hladkou integraci s více než 1000 aplikacemi!
Je to váš nejlepší pomocník při plnění termínů, zefektivňování pracovních postupů a zvyšování celkové produktivity.
Ať už jste startup zaměřený na výzkum nebo marketingová legenda, ClickUp vyhovuje všem. Zjednodušuje plánování úkolů, spolupráci týmu a sledování postupu projektu – vše pohodlně pod jednou střechou.
Vylepšete své AI hry s ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný AI asistent navržený tak, aby rychle dokončoval úkoly, šetřil čas a zvyšoval produktivitu vašeho týmu. Díky znalostem a projektovému managementu založeným na AI a AI asistentovi pro psaní budete pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain poskytuje okamžité odpovědi týkající se konkrétního obchodního kontextu, zatímco váš tým spolupracuje na úkolech, projektech a dokumentech v rámci ClickUp. Může generovat osobní a týmové standupy na požádání, shrnovat úkoly a komentáře a mnoho dalšího.
Vytvářejte vynikající obsah s pomocí role-based AI writing assistant od ClickUp, který vám pomůže:
- Shrňte celý text
- Překlenujte komunikační bariéry zlepšením svých písemných schopností
- Brainstorming nápadů pro blogy, sociální média a akce
- Rychle pište profesionální e-maily
- Snadno vytvářejte podrobné projektové zadání
- Vymyslete zajímavé otázky pro průzkum
- Plánujte schůzky s dobře strukturovanými programy a mnohem více
Ať už se zabýváte projektovým managementem, marketingem, personalistikou nebo prodejem, ClickUp Brain může spolupracovat s kýmkoli. Je to virtuální asistent vašich snů!
Spravujte všechny své dokumenty pomocí ClickUp Docs
Topíte se každý den v hromadě dokumentů? Udržte se nad vodou s ClickUp Docs.
Pomocí ClickUp Docs můžete bez problémů vytvářet, upravovat, ukládat a sdílet všechny důležité dokumenty. Nejedná se pouze o prostor pro vaše myšlenky; vy a váš tým můžete dokumenty společně upravovat v reálném čase.
Spolupracujte odkudkoli, zanechávejte komentáře, přidělujte úkoly za běhu a převádějte části dokumentu přímo na úkoly. Jakmile je dokument připraven, můžete jej propojit s úkolem a vše přehledně uspořádat na jednom centrálním místě.
Vylepšete každý aspekt své práce pomocí ClickUp Docs a zajistěte, aby vaše dokumenty dokonale ladily s vašimi úkoly, projekty a jedinečným pracovním postupem vašeho týmu.
Sledujte své projekty pomocí nástroje pro správu projektů ClickUp.
Pokud jsou vaše projekty a cíle roztříštěné, použijte projektové řízení ClickUp, abyste je dali do pořádku.
Spojte jej s ClickUp Brain a zrychlete projektové plány automatizací úkolů, jako je generování podúkolů a shrnování komentářů.
Díky zaměření na řízení priorit můžete udržovat podrobnosti svého projektu viditelné a v souladu s cíli společnosti. ClickUp klade důraz na transparentnost pro rychlé schválení ze strany zainteresovaných stran a podporuje spolupráci prostřednictvím funkcí, jako jsou Docs a Chat.
ClickUp zefektivňuje plánování projektů a spolupráci týmů pomocí automatizace, která eliminuje zbytečnou práci. Získejte komplexní přehled s viditelností úzkých míst, rizik, problémů s přidělováním zdrojů a dalších informací díky dashboardům v reálném čase, díky nimž budou týmy vždy o krok napřed v postupu projektu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Perplexity, ChatGPT nebo Brain: Který chatbot s umělou inteligencí je nejlepší?
Potřebujete komplexní řešení AI, které předčí Perplexity i ChatGPT? Vyberte si ClickUp.
Využijte to nejlepší z obou světů díky špičkovému řízení projektů a prvotřídním funkcím umělé inteligence. Použijte ClickUp ke zjednodušení správy informací a úkolů a ke zvýšení produktivity díky výkonné automatizaci.
Strukturovejte své nápady a držte se svých cílů s pomocí ClickUp a jeho neomezených možností AI.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Co je Perplexity AI?
Perplexity je vyhledávač založený na umělé inteligenci, který poskytuje spolehlivé odpovědi podložené citacemi. Vyniká v poskytování přesných a dobře zdrojených informací, díky čemuž je obzvláště vhodný pro výzkum, ověřování faktů a akademické dotazy.
Jak aktuální je Perplexity AI?
Perplexity AI je navržen tak, aby poskytoval informace v reálném čase prostřednictvím kompilace a syntézy informací z různých webových zdrojů. Ačkoli je Perplexity obecně aktuální, jeho účinnost se může lišit v závislosti na typu hledaných informací a rychlosti, s jakou jsou data aktualizována ze svých zdrojů.
Jaký je rozdíl mezi ChatGPT a Perplexity?
ChatGPT i Perplexity AI jsou nástroje umělé inteligence založené na rozsáhlých jazykových modelech. Pro uživatele, kteří chtějí zlepšit své kreativní psaní, je ChatGPT lepší volbou díky své schopnosti generovat lidské reakce, udržovat plynulost konverzace a přizpůsobovat se různým stylům psaní. Naproti tomu Perplexity AI je vhodnější pro výzkum a faktické dotazy než pro kreativní vyjádření.