Kompletní průvodce 10 nejlepšími softwarovými nástroji pro delegování úkolů

Jak zajistit, aby se každý člen vašeho týmu soustředil na svou práci a nebyl zahlcen nadměrným pracovním zatížením, když má na starosti mnoho úkolů, krátké termíny a neustále se měnící povinnosti?
Odpověď spočívá v efektivním delegování úkolů.
Správný software pro delegování úkolů revolučním způsobem mění způsob, jakým týmy spolupracují a komunikují. Od zjednodušení komunikace po zvýšení efektivity zajišťují plynulý přechod úkolů z jedné fáze do druhé.
V tomto blogu se podíváme na 10 nejlepších softwarů pro delegování úkolů, které vám pomohou transformovat správu a delegování úkolů na vašem pracovišti.
Co byste měli hledat v softwaru pro delegování úkolů?
Delegování úkolů je obvykle základní funkcí softwaru pro správu úkolů. Pomáhá tak s plynulou správou a delegováním práce. Při výběru je důležité hledat následující funkce:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Ujistěte se, že má uživatelsky přívětivý design pro snadné osvojení. Intuitivní rozhraní zkracuje dobu učení a zvyšuje efektivitu.
- Nástroj pro plynulou spolupráci týmu: Hledejte řešení pro správu úkolů s robustními komunikačními funkcemi, které podporují spolupráci týmu, nabízejí aktualizace v reálném čase a také poskytují mechanismy zpětné vazby pro zlepšení koordinace.
- Sledování úkolů: Zkontrolujte, zda je možné sledování úkolů přizpůsobit pracovnímu postupu vašeho týmu, s flexibilními možnostmi kategorizace, nastavení priorit a sledování pokroku.
- Integrační schopnosti: Ujistěte se, že nástroj lze integrovat s oblíbeným softwarem a platformami pro řízení projektů. Hladká integrace zvyšuje celkovou produktivitu a zefektivňuje procesy.
- Mobilní přístupnost: Rozhraní přizpůsobená pro mobilní zařízení umožňují správu úkolů na cestách. Přístup k aplikaci pro správu úkolů z různých zařízení zvyšuje flexibilitu a schopnost reagovat.
- Reporting a analytika: Hledejte nástroje, které poskytují robustní reporting a přehled o výkonu týmu. Analytické funkce mohou také pomoci při identifikaci úzkých míst a oblastí, které je třeba zlepšit.
- Zákaznická podpora: Nejlepší software pro správu úkolů nabízí rychlou a komplexní podporu, aby bylo možné problémy rychle vyřešit.
10 nejlepších softwarů pro delegování úkolů, které můžete použít v roce 2024
Zde je 10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu úkolů, které můžete v roce 2024 použít:
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro řízení projektů, který dokáže řešit všechny aspekty projektu, od správy úkolů po jejich delegování. Funguje také jako vizuální nástroj pro správu úkolů a nabízí více než 15 způsobů vizualizace pracovních postupů.
Vlastní panely ClickUp vám umožňují vytvářet vlastní grafy, hodnotit kapacitu týmu, sledovat všechny úkoly a získávat cenné informace. Díky pokročilým funkcím sledování můžete také sledovat pokrok z jakéhokoli zařízení, přidávat poznámky a prohlížet si zprávy odkudkoli.
Můžete dokonce automatizovat své rutinní úkoly a ušetřit čas pomocí více než 100 předem připravených automatizací ClickUp nebo je přizpůsobit podle svých potřeb.
A to není vše! Pomůže vám dodržet termíny dodání projektů díky funkci ClickUp Goals, která vám umožní vytvářet sledovatelné cíle a spravovat je všechny na jednom místě.
Díky více než 1 000 integracím vám tento nástroj umožňuje propojit se s vašimi oblíbenými platformami a zajistit plynulý pracovní postup. Kromě toho můžete své úkoly rozdělit na malé, zvládnutelné podúkoly, což usnadňuje spolupráci a organizaci. S ClickUp Tasks můžete snadno:
- Organizujte úkoly
- Přiřazujte úkoly
- Upřednostňujte úkoly
- Spravujte úkoly
- Sledujte individuální i celkový pokrok úkolů
- Nastavte závislosti úkolů
Bezplatná verze ClickUp je skvělý bezplatný software pro správu úkolů, který nabízí cíle, vlastní stavy úkolů, podporu 24*7, kontrolní seznamy úkolů a další funkce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Stanovte priority úkolů pomocí jednoduchého systému barevného kódování, seřaďte úkoly podle odhadovaného času a kombinujte je se závislostmi úkolů.
- Vyberte si z 15 zobrazení ClickUp, která vám nejlépe vyhovují, jako jsou Úkol, Tým, Zobrazení pracovní zátěže a další.
- Integrujte více než 1 000 aplikací a nástrojů, včetně Gmailu, HubSpotu, Slacku, Zoomu a dalších, a zefektivněte své pracovní postupy.
- Převádějte komentáře na jednotlivé úkoly pro rychlé přidělování úkolů
- Sledujte průběh v reálném čase pomocí plně přizpůsobitelných dashboardů a rozdělte pracovní zátěž svého týmu, efektivně alokujte zdroje a vyhodnocujte své cíle na jednom centrálním místě.
- Sledujte pracovní vytížení svého týmu pomocí odhadů času; používejte připomenutí, abyste měli přehled o svých výstupech, a oznámení, abyste byli informováni o nejnovějším vývoji úkolů.
- Ušetřete čas a zvyšte efektivitu pomocí různých šablon úkolů ClickUp. Podívejte se na šablonu pro správu úkolů ClickUp, která vám pomůže udržet pořádek automatickým seskupováním informací podle priority, stavu úkolu a oddělení.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky může být jeho používání náročné
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
ClickUp AI můžete používat ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Todoist
Todoist je oblíbený software pro správu úkolů a projektů, který umožňuje plynulé delegování úkolů a snadné sledování pokroku. Můžete si prohlížet všechny své úkoly na jednom místě, efektivně spravovat úkoly a více projektů a udržovat si přehled.
Todoist má jednoduché uživatelské rozhraní a mobilní aplikaci, díky které máte přístup ke svým úkolům kdykoli a kdekoli. Malé podniky a jednotliví uživatelé preferují Todoist kvůli jeho dostupným cenám, přístupnosti a jednoduchému uživatelskému rozhraní.
Nejlepší funkce Todoist
- Naplánujte připomenutí pro jednotlivé úkoly
- Používejte 4 barevně odlišené úrovně k prioritizaci a dokončování úkolů
- Sdílejte své úkoly a projekty s členy týmu prostřednictvím e-mailu
- Centralizujte své konverzace tím, že je budete diskutovat v komentářích.
- Získejte oznámení v reálném čase, abyste byli informováni o všech aktivitách souvisejících s úkoly.
- Pomocí zobrazení úkolů získáte všechny informace o úkolu, včetně termínu splnění, podúkolů, komentářů atd.
- Přístup k více než 80 integracím
Omezení Todoist
- Omezené schopnosti pro řízení složitých projektů a úkolů
- Chybí funkce jako Ganttovy diagramy, Kanban tabule atd.
Ceny Todoist
- Začátečník
- Pro: 5 $ za měsíc
- Podnikání: 8 $ měsíčně za člena
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
3. ProofHub
ProofHub je software pro správu úkolů a provoz, který umožňuje efektivní spolupráci týmu. S ProofHubem můžete snadno delegovat úkoly a sledovat pokrok členů svého týmu.
Můžete stanovit jasné cíle projektu, vytvářet úkoly a podúkoly, zefektivnit pracovní požadavky a získat úplnou kontrolu nad prací svého týmu. ProofHub také poskytuje zprávy o postupu v reálném čase a konsolidovaný přehled o pokroku týmu, abyste mohli úkoly přidělovat vhodným způsobem.
Nejlepší funkce ProofHub
- Přiřazujte úkoly jednotlivým členům týmu nebo skupinám
- Vyberte si ze čtyř jedinečných zobrazení úkolů pro jejich správu
- Nastavte závislosti úkolů pro zefektivnění pracovního postupu
- Snadno spravujte úkoly a více projektů pomocí hromadných akcí (mazání, přesouvání nebo archivace).
- Komunikujte efektivně pomocí centralizovaných konverzací v úlohových vláknech.
- Sledujte čas strávený na úkolech pro efektivní správu času
- Využijte integraci s některými platformami, včetně Slack, Dropbox a Google Drive.
Omezení ProofHub
- Omezené integrace
- K dispozici jsou pouze placené tarify.
Ceny ProofHub
- Základní: 50 $ měsíčně
- Ultimate Control: 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
4. MeisterTask
MeisterTask byl speciálně navržen pro agilní týmy jako agilní software pro řízení projektů. Může jej však používat i jiné týmy. Software má intuitivní uživatelské rozhraní a přizpůsobitelné tabule, které efektivně sledují průběh projektu.
MeisterTask také umožňuje lepší stanovení priorit úkolů díky komplexnějšímu přehledu o projektech týmu. Můžete také přidat členy týmu jako pozorovatele projektu a přímo jim přidělovat úkoly.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Používejte MeisterTask Tasks jako centrální komunikační uzel
- Sledujte pokrok týmu vizuálně
- Efektivní správa úkolů pomocí projektových tabulek
- Nastavte více kontrolních seznamů v rámci úkolů
- Získejte podrobné zprávy s praktickými informacemi o produktivitě a pracovní zátěži.
- Využijte funkce sledování času pro lepší správu času
- Přidejte k úkolům vlastní pole
- Vytvářejte opakující se úkoly
- Integrujte s aplikacemi jako Asana, OneDrive, GitHub, Slack a dalšími
Omezení MeisterTask
- Omezené možnosti reportingu
Ceny MeisterTask
- Základní: zdarma
- Pro: 8 $
- Podnikání: 14,50 $
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
5. BIGContacts
BIGContacts je především CRM, které také nabízí efektivní funkce pro správu úkolů. Zvyšuje vaši produktivitu a efektivitu tím, že nabízí centralizovanou platformu pro analýzu úkolů a procesů. Díky němu získáte kompletní přehled o všech svých úkolech a jejich stavu.
Můžete také použít inteligentní zprávy k monitorování efektivity své práce a přijmout opatření ke zlepšení. BIGContacts vám dále umožňuje vytvořit vlastní pracovní postup, přesouvat úkoly pomocí funkce drag-and-drop do kalendáře a automatizovat správu úkolů.
Nejlepší funkce BIGContacts
- Pracujte snadno díky jednoduchému uživatelskému rozhraní
- Používejte seznamy úkolů pro stanovení priorit
- Nastavte opakující se úkoly
- Přístup k CRM prostřednictvím mobilního telefonu
- Snadné přidělování a sledování úkolů
- Získejte individuální i týmový kalendář
- Sledujte informace pomocí vlastních polí
- Automatizujte úkoly a připomenutí
Omezení BIGContacts
- Někteří uživatelé si stěžovali na omezené funkce.
- Někteří si také stěžovali na pomalost systému.
Ceny BIGContacts
- Bezplatný tarif: 0,00 $ pro až 100 kontaktů
- Obchodní plán: 19,99 $ měsíčně za 1 000 kontaktů
Hodnocení a recenze BIGContacts
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
6. HubSpot Task Management
HubSpot Task Management je jednoduché a snadno použitelné řešení pro správu úkolů, které vám umožní efektivně delegovat práci. Tento software nabízí vše od přidělování úkolů až po přijímání oznámení o aktualizacích úkolů.
Nejlepší funkce správy úkolů HubSpot
- Zefektivněte své úkoly pomocí panelu úkolů HubSpot.
- Integrujte stovky aplikací a platforem
- Komunikujte s členy týmu prostřednictvím interního týmového chatu
- Používejte e-mailové šablony k hromadnému odesílání zpráv
- Přidávejte nové úkoly přímo z e-mailů, seznamů úkolů a pracovních postupů HubSpot.
- Synchronizujte kalendář s HubSpot
Omezení správy úkolů HubSpot
- Šablony lze vylepšit
- Funkce pro vytváření zpráv vyžadují další vylepšení.
Ceny za správu úkolů HubSpot
- Bezplatné nástroje
- Starter (prodej): 20 $ měsíčně
- Profesionální (prodej): 500 $ měsíčně
- Podnik (prodej): 1500 USD měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze HubSpot Task Management
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
7. Chanty
Chanty je jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci, který pomáhá se správou úkolů. Můžete jej použít pro zasílání zpráv, videohovory a správu úkolů. S Chanty můžete jakoukoli zprávu proměnit v úkol, nastavit termíny a přiřadit jej členům svého týmu. Můžete také vytvořit úkol od nuly.
Kromě toho můžete úkoly filtrovat podle různých kritérií a pro lepší vizualizaci použít Kanban tabuli. Chanty má jednoduché uživatelské rozhraní, které podporuje několik integrací pro zefektivnění obchodních procesů.
Nejlepší funkce Chanty
- Proměňte jakýkoli typ zprávy v úkoly
- Filtrujte úkoly podle stavu, data a osob
- Přiřaďte úkoly každému členovi týmu a stanovte termíny jejich splnění.
- Provádějte audio a video hovory
- Diskutujte o úkolech v příslušných kanálech
- Integrujte s aplikacemi jako Zapier, OneDrive, Jira, Trello a dalšími
Omezení Chanty
- Nemá podúkoly
- Nedostatek možností přizpůsobení v kalendáři
- Někteří uživatelé se potýkali s problémy s oznámeními a sdílením obrazovky.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 4 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
8. Notion
Skvělý software pro správu úkolů se dokáže přizpůsobit vašemu stylu práce a požadavkům a pomůže vám mít přehled o všech aspektech vašich úkolů. A Notion je bezpochyby jedním z nich. Notion vám umožňuje vytvořit dashboard pro správu úkolů, kde můžete komplexně zobrazit všechny úkoly, které potřebujete spravovat. Můžete také použít bezplatný software pro správu úkolů Notion k efektivnímu delegování.
Nejlepší funkce Notion
- Seřaďte úkoly projektu podle priority, časového harmonogramu a kategorie.
- Využijte funkce jako kalendáře, Kanban tabule, Ganttovy diagramy, seznamy úkolů a další.
- Prohlédněte si svůj rozvrh na první pohled pomocí kalendáře Notion.
- Sledujte pokrok na centralizovaném a přizpůsobeném dashboardu
Omezení Notion
- Strmá křivka učení
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 18 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
9. ProProfs Project
ProProfs Project je dobrý software pro správu úkolů, který slouží k řízení, stanovování priorit a delegování úkolů. Můžete snadno sledovat své úkoly, vytvářet vlastní pracovní postupy a přidělovat úkoly různým členům týmu na základě jejich schopností. Úkoly a projekty můžete také prohlížet pomocí Ganttových diagramů, které umožňují lepší vizualizaci a pochopení.
Software navíc poskytuje zprávy založené na umělé inteligenci, které nabízejí cenné informace o postupu úkolů a stavu týmu a identifikují mezery. Pomáhá také identifikovat potenciální rizika a zmírnit je v rané fázi procesu.
Nejlepší funkce ProProfs Project
- Přiřazujte úkoly a stanovujte jejich priority na centralizovaném panelu.
- Nastavte stav úkolu (otevřený, pozastavený nebo dokončený) pro snadné sledování
- Získejte inteligentní zprávy o výkonu týmu a potenciálních rizicích
- Pomocí funkce drag and drop stanovte priority úkolů
- Zjednodušte správu úkolů a nastavení termínů zahájení a dokončení
- Získejte oznámení a upozornění v reálném čase
- Poskytujte členům týmu relevantní zpětnou vazbu ke každému úkolu a podúkolu.
- Automatizujte opakující se úkoly
- Nastavte si více zobrazení podle svých požadavků
Omezení projektu ProProfs
- Někteří uživatelé se potýkali s obtížemi při automatizaci
- Integrace aplikací může být vylepšena
Ceny ProProfs Project
- 15denní bezplatná zkušební verze
- Měsíční tarif: 49,97 $ za měsíc
Hodnocení a recenze ProProfs Project
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
10. Any. do
Any. do je jednoduché řešení pro správu úkolů, které funguje pro všechny, včetně jednotlivců, rodin a týmů. Aplikace vám pomůže zobrazit podrobnosti vašeho dne (nebo delšího období) na jeden pohled.
Můžete vytvářet seznamy úkolů, přidávat připomenutí, vytvářet a přiřazovat úkoly a vytvářet kalendáře na více zařízeních. Můžete také vytvářet hotové šablony pracovních postupů a přizpůsobovat je pro lepší využití.
Nejlepší funkce Any. do
- Přiřazujte úkoly a podúkoly
- Vyberte si mezi zobrazením kalendáře, Kanban a tabulky a získejte přehled o pokroku svého týmu.
- Získejte přístup k více než 100 šablonám vytvořeným na míru pro snadné vytváření úkolů
- Získejte přístup k více než 6 000 integracím, včetně Slack, Zoom, Trello, Asana a dalších.
- Aktivujte automatizaci, abyste mohli automaticky přiřazovat úkoly a termíny a aktualizovat stav.
- Označte úkoly barevnými kódy pro snadnou identifikaci
- Nastavte pokročilé, přizpůsobené opakující se úkoly
Omezení Any. do
- Zákaznický servis není tak pohotový, jak by si lidé přáli
- Někteří uživatelé měli potíže s připojením aplikace ke svým kalendářům.
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 5 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Rodina: 8 $ měsíčně (pro 4 členy), fakturováno ročně
- Týmy: 8 $ měsíčně za člena, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Any. do
- G2: 4,1/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
Najděte ten správný software pro delegování úkolů pro svůj tým
Software pro delegování úkolů umožňuje nejen snadné delegování úkolů, ale také podporuje vztahy, které zlepšují týmovou práci. Při výběru nástroje pro delegování úkolů proto zvolte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a funguje jako nástroj pro správu úkolů i projektů.
Zvažte, zda si přečtete recenze, abyste zjistili, co o nich říkají jejich uživatelé. Podívejte se také na jejich plán vývoje a zjistěte, zda pravidelně vydávají nové funkce, aby drželi krok s aktuálními požadavky. Před výběrem a zaplacením vždy využijte bezplatnou zkušební verzi (je-li k dispozici).
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a zažijte kouzlo hladkého delegování úkolů!