10 nejlepších online kurzů projektového managementu, které posunou vaši kariéru na vyšší úroveň

Každé rozhodnutí může vést k úspěchu nebo k nepředvídaným výzvám u složitých projektů s vysokými sázkami. Takové dynamické prostředí vyžaduje výjimečné dovednosti v oblasti projektového managementu.
Ve skutečnosti v neustále se vyvíjejícím profesním prostředí již efektivní řízení projektů není jen příjemnou dovedností, ale zásadním faktorem, který může změnit vaši kariéru.
Ať už jste zkušený profesionál, který zdokonaluje své dovednosti, nebo nováček, který si buduje zkušenosti v oblasti projektového managementu, tento průvodce vám představí 10 nejlepších online kurzů projektového managementu.
Tyto pečlivě vybrané kurzy podpoří vaše ambice a pomohou vám dosáhnout vašich profesních cílů. V tomto seznamu najdete kurzy, které odpovídají vašemu stylu učení, a zároveň se seznámíte s cennými dovednostmi, které vám tyto kurzy zprostředkují.
Pojďme se do toho pustit!
10 nejlepších online kurzů projektového managementu
Projektový management je proces plánování, organizování, zajišťování a řízení zdrojů za účelem dosažení konkrétních cílů ve stanoveném časovém rámci. Zahrnuje zahájení, plánování, provádění, kontrolu a vedení práce týmu za účelem dosažení cíle nebo splnění konkrétních kritérií úspěchu.
Projektoví manažeři hrají klíčovou roli při dohledu nad těmito procesy a mezi jejich povinnosti patří komunikace se zainteresovanými stranami, řízení rizik a nepředvídaných událostí, kontrola kvality a zajištění včasného dokončení projektu v rámci rozpočtu.
Projektový management je klíčovou kompetencí ve většině odvětví. Získání dovedností a kvalifikace v oblasti projektového managementu proto zvýší vaše kariérní vyhlídky – díky těmto dovednostem se stanete cennějším přínosem pro své zaměstnavatele.
Zde je našich 10 nejlepších doporučení pro online kurzy projektového managementu, které vám otevřou dveře k vedoucím pozicím.
1. Digitální projektový manažer
Kurz Master Digital Project Management od DPM je komplexní program, který se podrobně zabývá celým životním cyklem projektu – od zahájení až po uzavření – a poskytuje potřebné dovednosti pro řízení projektů.
Kurz obsahuje více než 27 lekcí na vyžádání.
Rozsáhlé studijní materiály zahrnují úkoly založené na reálných scénářích, více než 50 šablon, vzorky a přístup k online komunitě Slack a studijním skupinám. Získáte také další zdroje, jako jsou články, kvízy a whitepapery.
Hlavní body
- Praktické lekce sestavené skutečnými manažery digitálních projektů
- Praktické cvičení s využitím reálných projektových scénářů
- Mentorství a diskuse vedené odborníky prostřednictvím aplikace Slack
- Důraz na digitální média
Pro koho je určen?
- Projektoví manažeři agentury
- Digitální producenti
- Vedení interních dodávek
- Specialisté na zaškolování produktů
- Freelancerové a podnikatelé
Podrobnosti o kurzu
- Cena: 950 USD
- Délka trvání: 1 rok přístupu ke kurzu
- Úroveň kurzu: Středně pokročilí/Pokročilí
2. Kurz PMP Foundation od PMTraining
PMTraining poskytuje flexibilní kurz PMP Foundation, ke kterému máte přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, odkudkoli. Nabízí strukturované vzdělávání, které připraví jednotlivce na certifikační zkoušku Project Management Professional (PMP).
Online kurz PMP poskytuje komplexní přehled certifikace PMP, doplňuje výuku v živých kurzech a slouží jako opakovací kurz pro současné držitele certifikátu.
Tento kurz vybaví účastníky potřebnými znalostmi a dovednostmi pro složení certifikační zkoušky PMP v oblasti projektového managementu.
Hlavní body
- Podrobné aktivity agilního plánování
- Více než 30 hodin interaktivních lekcí a zdrojů dostupných na vyžádání.
- Tipy k oblasti znalostí podle příručky PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
- Cvičení PMP Earned Value Management (EVM)
Pro koho je určen?
- Absolventi, kteří chtějí zahájit svou kariéru
- Manažeři, kteří chtějí získat certifikaci PMP
Podrobnosti o kurzu
- Cena: 198 USD
- Délka trvání: 90denní přístup ke kurzu
- Úroveň kurzu: Začátečník
3. Google Project Management: Profesionální certifikát
Specializace „Základy projektového managementu“ nabízená společností Google na platformě Coursera poskytuje praktické základy projektového managementu.
Tato specializace, navržená odborníky společnosti Google, vám poskytne základní dovednosti v oblasti projektového managementu, které lze uplatnit v různých odvětvích a kariérních drahách.
Ať už jste začátečník, který si chce vybudovat pevné základy, nebo zkušený profesionál, který chce zdokonalit svůj přístup, tento kurz vám umožní efektivně zahajovat, plánovat, realizovat a úspěšně uzavírat projekty.
Absolventi tohoto kurzu se také mohou prostřednictvím konsorcia zaměstnavatelů Google Career Certificates Employer Consortium spojit s relevantními pracovními příležitostmi.
Hlavní body
- Definujte rozsah projektu, stanovte cíle, vytvořte časový plán, odhadněte potřebné zdroje a vypracujte akční plány.
- Efektivně přidělujte personál, rozpočet a vybavení, abyste optimalizovali efektivitu projektů.
- Zaveďte kontrolní mechanismy pro sledování pokroku, hodnocení rizik a přizpůsobování se změnám.
- Úspěšně dokončujte projekty, měřte cíle projektového managementu a poučte se z úspěchů i neúspěchů pro budoucí zlepšení.
Pro koho je určen?
- Vhodné pro každého. Nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s řízením, specifické znalosti ani vysokoškolské vzdělání.
Podrobnosti o kurzu
- Cena: Coursera Plus za 39 $ měsíčně
- Délka trvání: 6 měsíců, 10 hodin týdně
- Úroveň kurzu: začátečníci až mírně pokročilí
4. Přípravný kurz pro profesionály v oblasti projektového managementu od Project Management Academy
Přípravný kurz PMP Project Management Academy (PMA) nabízí flexibilní výuku přizpůsobenou individuálnímu tempu studentů, jejímž cílem je získání prestižní certifikace Project Management Professional (PMP).
Tento kurz komplexně pokrývá příručku PMBOK, zásady PMI a základní strategie pro skládání zkoušek.
Umožní vám to zvládnout pět procesních skupin, devět oblastí znalostí a důležité nástroje a techniky testované v rámci zkoušky PMP, a to vaším vlastním tempem a podle vašich možností.
Studenti mohou navíc absolvovat cvičné zkoušky, aby zjistili své silné a slabé stránky, a připravili si tak půdu pro strategické úpravy studia a úspěch v certifikaci PMP.
Hlavní body
- Osvědčený přístup k výuce PMA
- Více než 65 lektorů s praktickými zkušenostmi v oblasti projektového managementu, podnikání a výuky.
- Poskytuje doplňkové online školicí materiály PMP.
- Doučování a podpora po absolvování kurzu PMP
Pro koho je určen?
- Manažeři, kteří chtějí získat certifikaci PMP
Podrobnosti o kurzu
- Cena: Různé úrovně od 995 USD
- Délka trvání: 6 měsíců přístupu k online vzdělávacímu portálu
- Úroveň kurzu: Středně pokročilý/pokročilý
5. Základy kariéry v projektovém managementu od společností Microsoft a LinkedIn
Tento společný kurz společností Microsoft a Linkedin nabízí komplexní, ale přístupný úvod do projektového managementu.
Učte se od lídrů v oboru z Microsoftu a LinkedIn a získejte neocenitelné poznatky přizpůsobené reálným scénářům.
Kurz vám umožní rychle se učit a vybírat si jednotlivé kurzy, abyste si postupně budovali své dovednosti. Kurz vás zaujme videopřednáškami, kvízy a interaktivními cvičeními a dokonce vám umožní procvičit si to, co jste se naučili, pomocí praktických ukázek.
Díky tomuto flexibilnímu a poutavému přístupu je zvládnutí projektového managementu dostupné a přínosné.
Hlavní body
- Porozumějte pojmům a základním konceptům projektového managementu, jako je životní cyklus projektu, řízení rozsahu, řízení času, komunikace a alokace zdrojů.
- Seznamte se s agilními metodikami, jako jsou Scrum a Kanban, a naučte se, jak se přizpůsobit změnám a efektivně spolupracovat v rychle se měnícím prostředí.
- Rozvíjejte základní vedoucí schopnosti pro motivaci a vedení projektových týmů spolu s efektivními komunikačními strategiemi pro jasnou a stručnou spolupráci.
Pro koho je určen?
- Pro všechny, kteří se chtějí naučit základy projektového managementu.
Podrobnosti o kurzu
- Cena: Dostupné s členstvím LinkedIn Premium
- Délka trvání: 15 hodin
- Úroveň kurzu: začátečníci až mírně pokročilí
6. Diplom v projektovém managementu od Alison
Tento bezplatný diplomový kurz se zabývá principy projektového řízení a faktory ovlivňujícími úspěšnou realizaci projektů.
Kurz začíná přehledem životního cyklu vývoje systému (SDLC) a zahrnuje fáze jako obchodní analýza, plánování, návrh a hodnocení. Zabývá se metodikami projektového managementu a praktickými nástroji, jako jsou Ganttovy a PERT diagramy pro efektivní plánování.
Kurz se dále zabývá standardními postupy projektového řízení, včetně používání technických dokumentů a programů pro sledování pokroku.
Součástí je případová studie, která demonstruje efektivní projektové řízení v praxi.
Hlavní body
- Seznamte se s klíčovými fázemi SDLC, jako jsou analýza, plánování, návrh a hodnocení.
- Podrobný vhled do postupů a metodik projektového řízení
- Návod k používání nástrojů, jako jsou Ganttovy a PERT diagramy, pro efektivní plánování projektů.
Pro koho je určen?
- Profesionálové zabývající se projektovým managementem, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti, stejně jako jednotlivci, kteří se chtějí v této oblasti prosadit a budovat své odborné znalosti od základů.
Podrobnosti o kurzu
- Cena: zdarma
- Délka trvání: 15 hodin
- Úroveň kurzu: Začátečník
7. Agile s Atlassian Jira na Coursera
Kurz Agile with Atlassian Jira je navržen tak, aby prohloubil porozumění agilním metodikám a efektivně implementoval tyto principy prostřednictvím nástrojů pro projektové řízení.
Od základů vizualizace práce až po pokročilé přizpůsobení, kurz pokrývá různá témata, aby vybavil studenty dovednostmi potřebnými pro úspěšné řízení agilních projektů.
Hlavní body
- Techniky vizualizace v agilním prostředí
- Podrobné prozkoumání rámce scrum, včetně pojmů jako sprinty, cíle sprintů, backlogy a odhady.
- Základy principů Lean a Agile
Pro koho je určen?
- Jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti agilních metodik.
Podrobnosti o kurzu
- Cena: K dispozici s Coursera Plus za 39 $ měsíčně
- Délka trvání: 12 hodin
- Úroveň kurzu: Začátečník
8. Profesionální certifikát IBM Project Manager na Coursera
Certifikát IBM Project Manager Professional Certificate poskytuje komplexní cestu pro ty, kteří chtějí vyniknout v projektovém řízení.
Tento program nabízí podrobné seznámení s moderními technikami projektového managementu se zaměřením na agilní metodiky.
Tento program vybaví účastníky základními dovednostmi, praktickými zkušenostmi a uznáním v oboru, které jsou nezbytné pro vynikající výkon v rolích projektového managementu v různých odvětvích.
Hlavní body
- Seznamte se se základy vytváření plánu projektového managementu, od plánování po sledování a řízení projektů.
- Získejte přehled o celém životním cyklu projektového managementu od zahájení až po dokončení.
- Získejte informace o adaptivním plánování, iterativním vývoji a neustálém zlepšování v oblasti projektového řízení.
Pro koho je určen?
- Projektoví manažeři, vedoucí týmů nebo kdokoli, kdo má zájem o zvládnutí řízení podnikových projektů v dynamickém, technologicky orientovaném prostředí.
Podrobnosti o kurzu
- Cena: K dispozici s Coursera Plus za 39 $ měsíčně.
- Délka trvání: 3 měsíce, 10 hodin týdně
- Úroveň kurzu: začátečníci až mírně pokročilí
9. Řízení složitých technických projektů na MIT
Tento třídenní online program představuje dvě základní techniky pro řízení vývoje produktů a služeb ve velkém měřítku.
Program věnuje dva dny výuce metody design structure matrix (DSM), nástroje vyvinutého a prozkoumaného MIT za účelem zlepšení výkonnosti projektů v oblasti vývoje komplexních systémů.
DSM byl efektivně implementován v různých technických oblastech, jako je výroba automobilů, software, letecký průmysl a další.
Třetí den kurzu je věnován moderním agilním metodám vývoje, které se tradičně používají v softwaru, ale nyní se stále častěji uplatňují i v jiných technických projektech.
Tento program klade důraz na porozumění správným agilním nástrojům pro různé typy projektů, přičemž uznává, že metody, které se osvědčily v oblasti softwaru, nemusí být přímo přenositelné do jiných technických oborů.
Hlavní body
- Mapování současných procesů vývoje produktů s využitím metody DSM
- Identifikace strategií pro podporu plánovaných iterací a minimalizaci neplánovaných iterací v projektových cyklech
- Rozvíjejte dovednosti pro efektivní řízení složitých technických aspektů projektů.
Pro koho je určen?
- Viceprezidenti pro inženýrství, výrobu a technologie
- Ředitelé projektového, programového nebo servisního managementu
- Vývoj produktů, služeb a podnikání
- Manažeři programů v oblasti strojírenství a výzkumu a vývoje
- Hlavní projektoví inženýři
- Inženýři produktového designu a vývoje procesů
- Technologičtí stratégové
- Vedoucí projektů
Podrobnosti o kurzu
- Cena: 4500 USD
- Délka trvání: 3 dny
- Úroveň kurzu: Pokročilá
10. Projektový management od ClickUp University
Nástroje pro projektový management, jako je ClickUp, jsou nezbytné pro organizaci, sledování a efektivní řízení různých aspektů projektu, aby týmy dodržovaly termíny a koordinovaně dosahovaly cílů.
Tento živý workshop vás naučí, jak využít sadu nástrojů ClickUp k dohledu nad projekty, řízení týmů a zlepšení vašich projektových manažerských schopností.
Naučíte se nejen, jak využívat ClickUp pro efektivní plánování, organizaci a realizaci projektů, ale také jak aplikovat klíčové strategie projektového managementu, včetně stanovení rozsahu projektu, určení milníků a nastavení závislostí úkolů.
Hlavní body
- Prozkoumejte nastavení a hierarchii projektů na ClickUp
- Využití ClickUp Docs k definování rozsahu projektu a Views pro sledování
- Hodnocení a přezkoumávání výsledků projektů
Pro koho je určen?
- Profesionálové, kteří chtějí lépe využívat projektové řízení k dohledu nad projekty, řízení týmů a zajištění úspěchu projektů.
Podrobnosti o kurzu
- Cena: 249 USD
- Délka trvání: 60 minut
- Úroveň kurzu: Středně pokročilí
Dovednosti získané v kurzech projektového managementu
Pokud se rozhodnete pro některý z těchto online kurzů projektového managementu, získáte pevné základy pro zvládnutí jakéhokoli projektu, bez ohledu na jeho složitost, včetně
- Vedení a komunikace: Efektivní vedení týmů, řízení zainteresovaných stran a podpora jasných komunikačních kanálů
- Plánování a organizace: Stanovení cílů, definování rozsahu projektu, vytváření časových harmonogramů a efektivní přidělování zdrojů
- Řízení rizik: Identifikace a zmírňování potenciálních rizik pro zajištění úspěchu projektu
- Řešení problémů: Přizpůsobení se nepředvídaným výzvám a hledání kreativních řešení, aby projekty pokračovaly podle plánu.
- Time management: Stanovení priorit úkolů, správa termínů a optimalizace pracovního toku pro zvýšení produktivity
- Znalost softwaru: Ovládání nástrojů pro projektový management, jako je ClickUp
Typy certifikací v oblasti projektového managementu
Absolvování kurzu a získání uznávané certifikace v oblasti projektového řízení může potvrdit vaše dovednosti a vylepšit váš životopis.
Zde jsou různé typy certifikací v oblasti projektového managementu:
Projektový manažer (PMP)
Zlatým standardem v oblasti projektového řízení je certifikace Project Management Professional (PMP) nabízená institutem Project Management Institute (PMI), která je uznávaná po celém světě.
Zkouška PMP je jednou z osmi certifikací poskytovaných organizací PMI, které jsou v souladu s osnovou zkoušky ECO PMP.
Organizace z vládního, komerčního a různých jiných sektorů zaměstnávají projektové manažery s certifikací PMP, aby zvýšily úspěšnost projektů. Toho je dosaženo aplikací standardizovaných a neustále se vyvíjejících principů projektového managementu popsaných v příručce PMBOK Guide organizace PMI.
Certifikovaný spolupracovník v projektovém managementu (CAPM)
Certifikace Certified Associate in Project Management (CAPM) je přizpůsobena tak, aby kandidátům poskytla základní dovednosti pro pozice na vstupní úrovni v oblasti projektového managementu.
Získání certifikace CAPM slouží jako solidní příprava pro jednotlivce, kteří hledají pozice na vstupní úrovni v oblasti projektového managementu. Díky této certifikaci porozumíte principům projektového managementu komplexně a získáte certifikaci v zavedených rámcích a metodikách.
PMI-ACP
Školení PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) umožňuje jednotlivcům rozvíjet odborné znalosti jako agilní profesionálové a zahrnuje širokou škálu agilních metod.
Zkouška PMI-ACP, uznávaná jako nejrychleji rostoucí certifikace PMI, byla nedávno aktualizována a nyní zahrnuje příručku Agile Practice Guide.
Získání certifikace PMI-ACP potvrzuje vaše praktické zkušenosti a odborné znalosti jako člena agilního týmu. Pokrývá různé agilní přístupy, včetně Scrum, Kanban, Lean, extrémního programování (XP) a testování řízeného vývojem (TDD), s důrazem na všestrannost, protože neomezuje praktiky na jednu agilní metodiku.
Six Sigma Green Belt/Black Belt
Certifikace Six Sigma je profesionální uznání, které potvrzuje odborné znalosti dané osoby v oblasti principů, metodik a nástrojů Six Sigma.
Six Sigma je metoda založená na datech, kterou organizace používají ke zefektivnění procesů, snížení počtu vad, zlepšení kvality a dosažení provozní dokonalosti.
Získání certifikátu Six Sigma dokládá solidní znalosti statistické analýzy, řešení problémů a projektového managementu. Prokazuje schopnost vést projekty zaměřené na zlepšování procesů, řídit organizační změny a dosahovat hmatatelných výsledků.
Různé úrovně certifikace, jako jsou White Belt, Yellow Belt, Green Belt a Black Belt, uznávají různé úrovně znalostí a dovedností v oblasti aplikace metod Six Sigma.
Jak mohou kurzy a certifikace v oblasti projektového managementu pomoci vaší kariéře
Investice do online kurzů projektového řízení a certifikací může
- Zvyšte svůj výdělečný potenciál: Certifikovaní odborníci obvykle dosahují vyšších platů než necertifikovaní projektoví manažeři.
- Otevřete si nové kariérní příležitosti: Posuňte svou kariéru na vedoucí pozice nebo si otevřete dveře do nových odvětví a typů projektů.
- Posilte svou sebedůvěru a důvěryhodnost: Prokažte svůj zájem o profesní rozvoj a odborné znalosti v oblasti projektového managementu.
- Rozšiřte svou síť kontaktů: Spojte se s kolegy z oboru a rozšiřte svůj profesní okruh prostřednictvím komunit kurzů a certifikačních sítí.
Nástroje pro projektové řízení
V projektovém managementu jsou nástroje nepostradatelné pro zefektivnění úkolů, zlepšení spolupráce a zajištění úspěchu projektu.
ClickUp for Project Management je univerzální a komplexní řešení mezi mnoha dostupnými nástroji.
ClickUp není jen nástroj – je to platforma pro zvýšení produktivity, která mění způsob práce týmů.
Ať už řídíte malý tým nebo koordinujete rozsáhlé projekty, přizpůsobené řízení projektů ClickUp a jeho funkce vyhovují různým potřebám a pracovním postupům.
Zde je podrobnější pohled na deset nejdůležitějších funkcí, díky kterým je ClickUp výjimečnou volbou pro projektové manažery:
- Přizpůsobitelné zobrazení : Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí zobrazení Seznam, Tabule, Box, Kalendář a Ganttův diagram tak, aby vyhovoval různým potřebám projektu.
- Správa úkolů: Efektivně přidělujte, sledujte a spravujte úkoly s podrobnými stavy, prioritami a termíny.
- Prostory pro spolupráci: Vytvořte prostory, kde mohou týmy efektivně spolupracovat na sdílených úkolech, dokumentech a cílech.
- Sledování času: Sledujte čas strávený na úkolech a projektech, což umožňuje lepší správu času a analýzu produktivity.
- Integrované dokumenty a wiki: Hladce integrujte dokumentaci do procesu řízení projektů a zajistěte, aby byly všechny informace dostupné na jednom místě.
- Sledování cílů: Stanovte si cíle a sledujte pokrok při jejich dosahování, slaďte úsilí týmu s cíli projektu.
- Přizpůsobitelné řídicí panely: Vytvořte si personalizované řídicí panely, abyste získali přehled o výkonu projektu, produktivitě týmu a klíčových metrikách.
- Automatizace: Automatizujte opakující se úkoly a procesy, abyste ušetřili čas a snížili počet potenciálních chyb.
- Integrační možnosti: Integrace s různými dalšími nástroji a platformami zajišťuje, že ClickUp zapadne do vašeho stávajícího ekosystému.
- Nástroje pro reporting: Vytvářejte komplexní reporty, které vám poskytnou přehled o postupu projektu, produktivitě týmu a dalších informacích.
Staňte se profesionálem v projektovém managementu
Kurzy projektového řízení nabízejí cenné poznatky pro různé role, ale nejvíce osloví určité typy osob. Pokud jste zkušený projektový manažer nebo vedoucí projektu, tyto kurzy vám pomohou prohloubit vaše odborné znalosti a dále zdokonalit vaše dovednosti v oblasti projektového řízení.
Cesta k tomu, abyste se stali efektivním projektovým manažerem, je dlouhá a má mnoho aspektů. Zahrnuje neustálé učení, přizpůsobování se novým metodikám a přijímání technologických pokroků a nástrojů.
Ať už teprve začínáte nebo se snažíte zdokonalit své odborné znalosti, těchto 10 nejlepších kurzů projektového managementu vám poslouží jako kompas, který vás provede složitostmi řízení náročných projektů s vysokými sázkami.
Nástroje a bezplatný software pro řízení projektů, jako je ClickUp, mohou revolučním způsobem změnit váš přístup k řízení projektů a nabídnout inovativní řešení pro zvýšení efektivity, spolupráce a celkového úspěchu projektu. Zefektivněte řízení projektů s ClickUp – zaregistrujte se nyní zdarma.