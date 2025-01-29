10 nejlepších alternativ a konkurentů Yammer (Viva Engage) v roce 2025

Věděli jste, že díky lepší komunikaci mezi členy týmu můžete zvýšit produktivitu svého týmu o 25 %? Právě díky dobré komunikaci se z skupiny jednotlivců stává silný tým.
A vzhledem k tomu, že ekonomiku ovládají vzdálená a hybridní pracoviště, potřebuji online nástroje pro spolupráci, které dokážou informovat i zapojit.
Jedinečným řešením byl Yammer (nyní Viva Engage) – sociální síť šitá na míru pro spolupráci v podniku. Jeho tendence zaplavovat uživatele oznámeními a špatná vyhledávací funkce však volají po vylepšení.
Je čas prozkoumat alternativy, kde je komunikace v týmu plynulá a spolupráce je uměním.
Představuji vám 10 nejlepších alternativ Yammeru, rozebírám jejich funkce a ceny, protože najít ten správný nástroj pro vaši firmu by mělo být stejně snadné jako spolupráce, kterou slibuje.
Co byste měli hledat v alternativě k Yammeru?
Chcete-li najít ideální alternativy Yammeru, určete funkce, které nejlépe podpoří vaše podnikání. Uvedl jsem pro vás některé z těch nejdůležitějších:
- Funkce videohovorů a hlasových hovorů: Křišťálově čisté videohovory a hlasové hovory jsou vyhledávané funkce komunikačních nástrojů. Udržujte i rozptýlené týmy ve spojení díky spolehlivé komunikaci pro rychlé kontroly nebo virtuální společné schůzky.
- Sdílení dokumentů: Vyberte si alternativu Yammeru, která vašemu týmu umožní spolupracovat na souborech a dokumentech v reálném čase. Hledejte funkce, jako je kontrola verzí a možnosti snadného sdílení.
- Vizuální spolupráce: Vyberte si platformu, která nabízí více než jen textovou komunikaci. Skvělý nástroj by měl nabízet funkce pro vizuální spolupráci, jako jsou sdílené tabule a interaktivní vizuální prvky.
- Chytré integrace: Ujistěte se, že vaše alternativa k Yammeru se hladce integruje s dalšími nezbytnými aplikacemi. Hladké propojení mezi nástroji zvyšuje vaši produktivitu, protože snižuje potřebu přepínat mezi platformami.
- Zabezpečení: Pokud budete prostřednictvím svého nástroje sdílet citlivé informace, musí mít robustní bezpečnostní opatření. Hledejte funkce end-to-end šifrování, bezpečné ukládání souborů a ověřování uživatelů, které ochrání data vašeho týmu a zachovají jejich důvěrnost.
10 nejlepších alternativ Yammeru, které můžete použít
Zde mám seznam 10 nejlepších a uživatelsky přívětivých alternativ Yammeru v roce 2024:
1. ClickUp
ClickUp je bezkonkurenční nástroj pro spolupráci typu „vše v jednom“. Od projektů po týmy pokrývá vše pod jednou střechou, včetně nepřerušované komunikace.
Díky chatování v reálném čase centralizuje ClickUp komunikaci týmu a eliminuje chaos rozptýlených konverzací. Rychle sdílejte aktualizace, propojujte zdroje a snadno spolupracujte – vše na jednom místě.
Využijte chatovací kanály v reálném čase, označujte členy týmu pomocí @zmínek a přiřazujte komentáře, aby všichni byli na stejné vlně.
ClickUp vám také umožňuje vkládat webové stránky, tabulky, videa a další přímo do chatu. Všechny odkazy a přílohy jsou přehledně seskupeny pro rychlou orientaci, což zvyšuje přístupnost a udržuje váš tým organizovaný.
Využijte jeho bohaté funkce pro správu a úpravy dokumentů pro jasnou komunikaci a ušetřete čas pomocí zkratek /Slash Command pro efektivní formátování.
ClickUp promyslel všechny možné překážky, na které můžete narazit. Proto poskytuje vizuální pracovní prostor pro správu vašich mezifunkčních projektů.
Šablona ClickUp pro mezifunkční projekty podle oddělení zjednodušuje spolupráci mezi týmy. Organizujte své projekty podle oddělení, nastavujte závislosti úkolů a sledujte pokrok pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy. Využijte vlastní stavy, pole a zobrazení pro efektivní řízení projektů a zajistěte tak úspěch svého oddělení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Diskutujte a sdílejte odkazy a aktualizace se svými týmy v reálném čase pomocí ClickUp Chat.
- Sdílejte obsah související s projekty přímo prostřednictvím chatu.
- Vytvořte si zobrazení chatu přizpůsobené jakékoli úloze nebo projektu v rámci ClickUp.
- Používejte ClickUp Notepad pro pořizování poznámek a kontrolních seznamů.
- Integrujte různé nástroje, jako jsou Discord, Google Docs, Dropbox, YouTube, Box a Evernote.
- Objevte řadu šablon projektů pro různé případy použití, včetně šablon pro komunikaci.
- Používejte mobilní aplikace kompatibilní s iOS i Androidem.
Omezení ClickUp
- Uživatelé mohou potřebovat počáteční pomoc s orientací na platformě.
- Verze pro stolní počítače je mnohem lepší než mobilní aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici pro všechny placené tarify za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
2. Google Workspace
Google Workspace, dříve známý jako G Suite, je sada nástrojů pro zvýšení produktivity určená pro týmovou práci a spolupráci. Ačkoli se nejedná o přímého konkurenta Yammeru, můžete různé nástroje Google Workspace použít jako hodnotné alternativy.
Nejlepší na tom je, že Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs a další služby jsou integrovány do Google Workspace, což vám umožňuje spolupracovat a spravovat obsah s minimální závislostí na nástrojích třetích stran.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Využijte Google Docs, Sheets, Slides a Chat pro spolupráci v reálném čase.
- Zabezpečte svá data v cloudu pomocí robustního zabezpečení
- Pořádejte videokonference ve vysoké kvalitě
- Udržujte své týmy v obraze pomocí e-mailů
Omezení Google Workspace
- Omezený úložný prostor
- Velmi málo integrací s nástroji třetích stran
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 200 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 15 200 recenzí)
3. SharePoint
Microsoft SharePoint, nebo jednoduše SharePoint, může být skvělým nástrojem, který sjednotí váš tým a usnadní práci.
Jedná se o systém pro správu obsahu, který pomáhá firmám se sdílením a prohlížením dokumentů, textovými poznámkami, instant messagingem a editací tabule. Shromažďuje informace o projektech, soubory a aktualizace a podporuje aktivní zapojení týmu.
SharePoint je vysoce přizpůsobitelný a přizpůsobí se jedinečnému pracovnímu postupu a stylu spolupráce vašeho týmu. Uživatelé ho oceňují za to, že jim umožňuje vytvářet vlastní webové stránky pro různé oddělení nebo projekty, což výrazně usnadňuje komunikaci a koordinaci.
Nejlepší funkce SharePointu
- Ukládejte svá data do velkého úložného prostoru o velikosti 1 TB.
- Vytvářejte přizpůsobené a udržované intranetové stránky
- Umožněte bezpečné sdílení souborů jak uvnitř, tak vně vaší organizace.
- Zůstaňte v obraze díky novinkám podle svých preferencí.
Omezení SharePointu
- Ne tak hladká integrace pro nástroje jiných výrobců než Microsoft
- Rozhraní může být nestabilní.
Ceny SharePointu
- SharePoint (Plán 1): 5 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc
(*k dispozici jsou pouze ceny ročního předplatného)
Hodnocení a recenze SharePointu
- G2: 4,0/5 (více než 8300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5100 recenzí)
4. Slack
Slack je jedna z nejpopulárnějších aplikací pro firemní komunikaci, která týmům umožňuje chatovat a sdílet soubory, čímž zlepšuje interní komunikaci a spolupráci.
Nabízí pokročilé funkce, jako jsou video a audio hovory, společné pracovní plochy a organizované kanály s diskusními vlákny.
Funkce Huddle v aplikaci Slack vám umožňuje iniciovat hovory s kolegy bez nutnosti plánovat formální schůzku. Můžete sdílet obrazovky, emoji reakce, soubory, odkazy a dokumenty.
Pokročilé vyhledávací filtry Slacku jsou skvělé pro vyhledávání starých souborů nebo konverzací. Jeho integrace s různými nástroji pomáhá centralizovat práci a minimalizovat rušivé přepínání mezi aplikacemi. To vše z něj dělá jednu z nejlepších alternativ Yammeru.
Nejlepší funkce Slacku
- Najděte zprávy během několika minut pomocí vyhledávacích filtrů.
- Propojte se s celou řadou dalších nástrojů, jako je Hubspot.
- Videochatujte a sdílejte obrazovku okamžitě pomocí Huddle
- Vytvářejte soukromé kanály
- Vyberte si vzhled svého pracovního prostoru pomocí motivů a emodži.
Omezení Slacku
- Posílá příliš mnoho oznámení, což ztěžuje jeho používání.
- Vyžaduje silné připojení k internetu, jinak je pomalý.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 23 000 recenzí)
5. Cisco Webex
Cisco Webex vyniká dynamickými videokonferencemi. Usnadňuje spolupráci z jakéhokoli místa a podporuje inkluzivitu a zapojení. Mezi jeho hlavní funkce patří redukce šumu, animované reakce a dynamické hlasování.
Platforma také řeší jazykové bariéry pomocí překladu v reálném čase a podporuje anonymní účast. Breakout rooms a flexibilita zařízení zvyšují inkluzivitu.
Jeho funkce založené na umělé inteligenci nabízejí osobní přehledy a zjednodušují pracovní postupy díky integraci.
Nejlepší funkce Cisco Webex
- Spolupracujte v bezpečném prostředí s pokročilým šifrováním typu end-to-end.
- Posílejte zpětnou vazbu pomocí gest
- Integrujte pomocí Zapier a automaticky přidávejte odkazy Webex do pozvánek na schůzky.
- Automaticky generujte přepisy ze schůzek
Omezení Cisco Webex
- Hostování webinářů je oddělené od běžných videokonferencí.
- Problémy s ovladači videa a zvuku, které způsobují technické potíže a potenciální zpoždění schůzek
Ceny Cisco Webex
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc za licenci
- Webex Suite: 25 $/měsíc za licenci
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- G2: 4,3/5 (více než 15 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6800 recenzí)
6. Microsoft Teams
Microsoft Teams je určen pro týmy, které chtějí spravovat úkoly a spolupracovat. Nabízí spolehlivé nástroje pro online schůzky, které umožňují efektivní spolupráci, komunikaci v reálném čase a snadné sdílení souborů prostřednictvím týmů a kanálů.
Je známý svými špičkovými schopnostmi v oblasti webových konferencí, které pojmou až 300 účastníků s možností připojení přes web nebo audio, nahráváním hovorů a živými přenosy. Mezi další výhody patří virtuální pozadí, sdílení obrazovky, chaty a titulky.
Tabule Microsoft Teams vám umožňují psát, kreslit a skicovat na virtuálním plátně a změny se aktualizují v reálném čase.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Vytvářejte komunity s lidmi, kteří sdílejí podobné zájmy.
- Rychlá integrace s dalšími nástroji Microsoft 365
- Vytvářejte během schůzek oddělené místnosti
- Používejte digitální tabule pro vizuální spolupráci a brainstorming.
- Získejte 5 GB úložného prostoru v cloudu v rámci bezplatného tarifu.
Omezení Microsoft Teams
- Navigace v rozhraní se časem stává nepřehlednou
- Omezený přístup pro hosty/externí spolupracovníky
Ceny Microsoft Teams
- Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
(*k dispozici jsou pouze ceny ročního předplatného)
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9300 recenzí)
7. Jostle
Jostle se označuje za platformu pro úspěch zaměstnanců.
Je navržen jako software pro spolupráci, který podporuje propojení, komunikaci a zapojení zaměstnanců za účelem posílení firemní kultury. Jedná se o jednotný prostor, kde mohou společnosti sdílet novinky, zveřejňovat důležité oznámení a provádět ankety s cílem zvýšit produktivitu týmu.
Jostle zajišťuje, že všichni ve vaší organizaci, bez ohledu na místo nebo časové pásmo, mají centrální platformu pro přístup k relevantním informacím, řešení problémů a oslavování úspěchů.
Nejlepší funkce Jostle
- Pomocí ankety shromážděte názory týmu na důležité rozhodnutí.
- Spolupracujte a spravujte projekty v diskusním fóru.
- Uspořádejte soubory v knihovně dokumentů pro snadné vyhledávání
- Zůstaňte informováni díky kanálu aktivit
- Integrace s Microsoft Office a Google Files
Omezte omezení
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Žádné vláknové diskuze
Ceny Jostle
- Bronz: Cena začíná na 5 USD/měsíc na uživatele
- Silver: Cena od 9 $/měsíc na uživatele
- Gold: Cena od 12 $/měsíc na uživatele
- Platinum: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jostle
- G2: 4,5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)
8. Simpplr
Simpplr je řešení sociálního intranetu, které zlepšuje interní komunikaci a buduje vztahy mezi zaměstnanci, což z něj činí skvělou volbu pro distribuovaná pracoviště.
Na rozdíl od staromódních podnikových intranetů, jejichž nastavení trvá věky, Simpplr vám umožní začít během několika dní. Nabízí flexibilitu, škálovatelnost a bezpečnost, které seriózní firmy od sociální sítě vyžadují.
Simpplr vám pomůže vyhnout se zbytečnému přetížení oznámení tím, že přizpůsobí intranet vaší roli a zajistí tak personalizovaný zážitek.
Nejlepší funkce Simpplr
- Získejte personalizovaný obsah díky inteligentním znalostním grafům.
- Vytvářejte kampaně na intranetu a nechte své zaměstnance sdílet je na sociálních sítích, abyste dosáhli lepšího dosahu.
- Zbavte se zastaralého obsahu, deaktivujte nepoužívané stránky a zvýrazněte správné informace pomocí umělé inteligence.
- Snadno přizpůsobujte a integrujte nové i stávající pracovní postupy.
Omezení Simpplr
- Omezená funkce vyhledávání
- Chybí nativní kalendář, což má dopad na plánování.
Ceny Simpplr
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Simpplr
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
9. Workplace
Workplace, vyvinutý společností Meta, je komunikační nástroj pro bezpečnou týmovou spolupráci prostřednictvím chatů, hlasových zpráv a skupin.
Je postaven na rozhraní Facebooku a nabízí novinky, oznámení a příspěvky z celé organizace. Můžete se zapojit do diskuzí a přizpůsobit si je podle svých preferencí.
Můžete hostovat živé videopřenosy ve svém týmu s interaktivními funkcemi, jako jsou komentáře, otázky a reakce. Videa si také můžete uložit pro pozdější prohlížení.
Nejlepší funkce Workplace
- Nechte si příspěvky přeložit do 91 jazyků pro větší inkluzivitu.
- Připněte důležité příspěvky na začátek novinek.
- Vytvářejte skupiny pro cílenou komunikaci
- Měřte zapojení pomocí analytických nástrojů
- Integrujte s Microsoft 365 a Google Workspace
Omezení pracoviště
- Příliš mnoho oznámení může mít negativní vliv na produktivitu
- uživatelé hlásili problémy s ochranou osobních údajů kvůli nevyžádané poště a spamu
Ceny Workplace
- Základní tarif: 4 $/měsíc na osobu
- Vylepšený doplněk pro správu a podporu: 2 $/měsíc na osobu
- Doplněk Enterprise Live: 2 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze pracoviště
- G2: 4,0/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1300 recenzí)
10. Salesforce Chatter
Salesforce Chatter je skvělá alternativa k Yammeru, která poskytuje prostor pro sdílení postřehů, navrhování nápadů a propojování týmů s cennou zpětnou vazbou od zákazníků.
Můžete také sdílet soubory a spojit se s odborníky z celé organizace. Díky mobilnímu přístupu můžete sledovat týmy, aktualizovat příležitosti a reagovat na důležité aktualizace kdykoli a kdekoli, což zajišťuje optimální efektivitu.
Nejlepší funkce Salesforce Chatter
- Sledujte lidi a dokumenty a spolupracujte na projektech
- Ovládejte frekvenci e-mailových oznámení
- Spolupracujte soukromě na citlivých projektech
- Integrujte s dalšími platformami sociálních médií, jako je Twitter.
Omezení Salesforce Chatter
- Příliš mnoho oznámení může aplikaci znepříjemnit.
- Pro nové uživatele je navigace příliš složitá.
Ceny Salesforce Chatter
- Pro uživatele Salesforce: Zdarma (jako součást vašeho plánu Salesforce)
- Pro uživatele, kteří nepoužívají Salesforce: 15 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce Chatter
- G2: 4,1/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jaká je vaše oblíbená alternativa k Yammeru?
Udělali jste první krok k tomu, aby vaše pracoviště bylo více spolupracující a motivující. Nyní znáte mnoho alternativ k Yammeru, z nichž některé nabízejí mnohem více než Yammer.
Sestavil jsem seznam toho nejlepšího, co je momentálně na trhu k dispozici. Ale pokud se nás zeptáte, doporučím vám ClickUp.
Chat je jen jednou z mnoha užitečných funkcí, které ClickUp nabízí. Jedná se o komplexní platformu šitou na míru pro správu projektů a spolupráci týmů. Přizpůsobte si ji podle svých preferencí, vyberte si šablonu z knihovny a nechte AI, aby se postarala o rutinní práci.
A co je nejlepší? Většinu těchto funkcí můžete využívat zdarma. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!