10 nejlepších knih o prodeji, které každý profesionální prodejce potřebuje v roce 2025

Svět prodeje se neustále mění. Díky technologiím, jako je umělá inteligence a nástroje pro automatizaci prodeje, skeptici předpovídají, že profese prodejce v příštích 20 letech vymizí.
Lidé však stále činí nákupní rozhodnutí na základě emocí. Právě v tomto ohledu mohou obchodní manažeři i nadále hrát důležitou roli.
Vynikající prodejní profesionálové disponují několika dovednostmi, které doplňují prodej, včetně empatického naslouchání, spolupráce s jinými týmy a role poradce pro kupující. Nejlepší vedoucí prodejních týmů také využívají svou emoční inteligenci k posílení morálky týmu a navázání kontaktu se zákazníky.
Dobrá zpráva? Tyto dovednosti můžete zdokonalit čtením některých z nejlepších knih o prodeji. Sestavili jsme seznam 10 takových knih pro obchodní manažery a týmy.
Od tradičních prodejních technik, vzorců pro zrychlení prodeje pro řízení prodejní výkonnosti a růstového myšlení až po prodejní psychologii – tyto knihy poskytují příklady z reálného světa a praktické rady pro nováčky i zkušené prodejní profesionály.
Pojďme se do toho pustit!
10 knih o prodeji, které pomohou profesionálům v oblasti prodeje rozvíjet a zlepšovat prodejní dovednosti
1. The Ultimate Sales Machine (Dokonalý prodejní stroj)
O knize
- Autor(ři): Chet Holmes
- Rok vydání: 2008
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Doporučená úroveň: začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 336 stran
- 4. 5/5 (Amazon)
Trendy v oblasti prodeje přicházejí a odcházejí. Ne všechny trendy jsou pro vaši společnost vhodné. Bestseller Cheta Holmese, The Ultimate Sales Machine, vám pomůže identifikovat ty nejtrvalejší.
V této příručce o prodeji sdílí 12 strategií, jak získat nové zákazníky a zajistit si stálou klientelu. I když budete následovat pouze jednu z těchto strategií, pravděpodobně zdvojnásobíte své tržby.
Kniha vás vybaví praktickými prodejními dovednostmi, které vám pomohou přilákat prémiové klienty, najmout ty nejlepší talenty a podstatně zlepšit váš prodejní přístup.
Holmes uvádí jednoduché každodenní analogie, které pomáhají prodejnímu týmu efektivně vizualizovat scénáře, které lze uplatnit v reálném životě, a optimalizovat prodejní procesy.
Například učí, jak vzdělávat zákazníky pomocí prodejního argumentu pro boty. Když prodáváte boty pomocí studené akvizice, můžete prodat jen několika kupujícím. Ale pokud oslovíte potenciální zákazníky pomocí bezplatné brožury o nohou a zdraví, prodáte boty těm, kteří je chtějí, a navážete kontakt s budoucími zákazníky.
Zdůrazňuje opakované školení stávajícího prodejního týmu, aby si jeho členové udrželi nové znalosti v paměti. Podle jeho slov „mistrovství neznamená udělat 4000 věcí; místo toho můžete udělat 12 věcí 4000krát“.
Pro jednotlivé prodejce sdílí tipy, jako je zdržet se mlžení a místo toho vystupovat jako důvěryhodný poradce. Například když si pár kupuje svůj první dům, dobrý prodejce začne svou prezentaci slovy: „Koupě domu je velké rozhodnutí a neměli byste se do něj vrhat po hlavě. “
Jeho tipy, jak oslovit rozhodující osoby ve velkých společnostech, budovat vztahy s klienty, řídit prodej a změnit způsob uvažování, pomohou představenstvům a marketingovým a prodejním týmům.
„Ten, kdo poskytuje trhu nejvíce a nejkvalitnějších informací, vždy porazí toho, kdo chce pouze prodávat produkty nebo služby.“
Hlavní body:
- Neprodávejte jen jeden produkt, prodávejte celý sortiment a zkraťte prodejní cykly.
- Stanovte vysoké standardy ve vaší prodejní kultuře
- Zaměřte se na velké ryby. Vaši nejlepší potenciální zákazníci vám ušetří spoustu času při prodeji.
- Zdokonalte své komunikační dovednosti a emoční inteligenci a přizpůsobte své interakce osobním potřebám.
- Jako společnost zdokonalte svou prodejní strategii, marketingové taktiky, prodejní dovednosti a prodejní procesy společnosti.
Co říkají čtenáři:
„Chet Holmes brilantně zjednodušil umění dlouhodobého růstu prodeje. Začal s tvrdohlavou odhodlaností a soustředěním, jak sám říká, vyniknout v 12 strategiích namísto 4000. Vytvořte si vysoce hodnotnou prezentaci a strategické cíle prodeje, abyste najali ty nejlepší a udrželi si je. Tuto knihu určitě přidám na svůj seznam knih, které musím mít po ruce pro každodenní použití. Vřele doporučuji, kupte si ji hned teď👍“
2. SPIN Selling
O knize
- Autor(ři): Neil Rackham
- Rok vydání: 2021
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: začátečníci až pokročilí
- Počet stran: 197 stran
- 4. 6/5 (Amazon)
Jste zaseknutí v tradičních prodejních metodách? Potřebujete pomoc s uzavřením velkých obchodů? Pokud jste odpověděli ano, je pravděpodobné, že děláte stejnou zásadní chybu jako většina ostatních prodejců. Musíte přejít na prodejní proces zaměřený na zákazníka.
SPIN Selling od Neila Rackhama se zabývá výzvou, jak zvládnout „komplexní prodej“, tj. prodej prémiových nebo vysoce hodnotných produktů. Jedna z kapitol, „Malá návnada na ryby nefunguje na žraloky“, tvrdí, že pokud jste dobře neprozkoumali a nepochopili přesné potřeby prémiového zákazníka, nedosáhnete úspěchu.
Pro uplatnění prodejní strategie autor navrhuje prodejní rámec SPIN, který týmům umožňuje klást správné otázky v prodejních rozhovorech v následujících čtyřech oblastech:
- Situace: Tyto otázky mají za cíl zjistit základní cíle a záměry potenciálního zákazníka. Získejte hlubší představu o aktuální situaci kupujícího, jeho obchodních cílech a faktorech prostředí.
- Problém: Tyto otázky pomáhají prodejním týmům proniknout do problémů potenciálních zákazníků při uspokojování jejich specifických potřeb. Pomáhají identifikovat oblasti implicitních a explicitních příležitostí.
- Důsledek: Tyto navazující otázky byly vytvořeny v předchozím kroku. Pomáhají prodejci získat hlubší znalosti o tom, jak výzvy potenciálního zákazníka negativně ovlivňují jeho život nebo podnikání. Použijte je k vytvoření pocitu naléhavosti v mysli kupujícího.
- Potřeba odměny: Otázky týkající se potenciálních řešení pro změnu nebo transformaci práce nebo podnikání potenciálního zákazníka. Měli byste umožnit kupujícím, aby si sami udělali závěr o vašem produktu nebo službě.
Otázky SPIN připravují obchodní manažery a zástupce na úspěch v prodeji a zároveň je učí pokročilé prodejní strategie, které mohou využít v praktických situacích.
Kniha vychází z poznatků autora, který během 12 let prostudoval více než 35 000 obchodních hovorů provedených 10 000 prodejci ve 23 zemích. Na jejich základě vyvrací několik mýtů o prodeji, jako je například uvádění a popisování výhod produktu za účelem vzbuzení zájmu nebo kladení otevřených otázek v obchodních rozhovorech.
Jedná se o jednu z těch knih o prodeji, která klade důraz spíše na pochopení situace než na dodržování striktního prodejního scénáře pro konverzace a rozvoj prodejní psychologie.
„Implikační otázky se zabývají problémem zákazníka a zkoumají jeho dopady nebo důsledky. Jak uvidíme, úspěšní lidé pomocí implikačních otázek pomáhají zákazníkovi pochopit závažnost nebo naléhavost problému.“
Hlavní body:
- Zaměřte se na větší prodejní úspěch namísto prodeje na jeden telefonát a rozvíjejte dovednosti, které jsou pro významný prodej nezbytné.
- Potřeby zákazníků se vyvíjejí s drobnými nedostatky, které vedou k větším problémům; poznejte jejich implicitní a explicitní potřeby.
- Funkce řeší implicitní potřeby a výhody nabízejí řešení explicitních potřeb.
- S agresivním prodejem si dejte na čas. Věnujte čas poznávání svých zákazníků a budování vztahů.
Co říkají čtenáři:
„Spin Selling“ od Neila Rackhama je silný a osvěžující zdroj, který revolučním způsobem mění tradiční prodejní techniky pomocí jednoduchého, ale účinného modelu SPIN. Kniha vyniká v aplikaci těchto strategií na reálné scénáře a je plná zajímavých případových studií, které poskytují praktické rady pro zvládnutí umění prodeje. Její zaměření je však vhodnější pro prodej B2B s vysokou hodnotou a opakované zdůrazňování konceptu SPIN může občas působit těžkopádně.
3. Magnet na prodej: Jak získat více zákazníků bez studené akvizice
O knize
- Autor(ři): Kendra Lee
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 19 hodin
- Doporučená úroveň: začátečníci až mírně pokročilí
- Počet stran: 282 stran
- 3. 9/5 (Amazon)
V knize How To Get More Customers Without Cold Calling (Jak získat více zákazníků bez studené akvizice) Kendra Lee krok za krokem demonstruje proces vyhledávání potenciálních zákazníků, který mohou napodobit jak noví, tak zkušení vedoucí prodejci.
Tato kniha popisuje, jak malé a střední podniky automatizují prodej pro vyšší efektivitu. Pokud jste obchodní manažer s omezenými zdroji, tato kniha o prodeji obsahuje různé strategie, které vám pomohou lépe prodávat.
Její třífázový proces zjednodušuje prodejní trychtýř takto:
- Získejte více potenciálních zákazníků pomocí strategií přitažlivosti
Existuje 14 strategií, které může obchodní manažer použít k získání potenciálních zákazníků. Tyto strategie lze rozdělit do tří hlavních skupin
Osobní
- E-maily
- Dopisy s osobností
- Pohlednice s variantami
- Osobní networking
- Telefonické kampaně
Digitální
- Elektronické zpravodaje
- Články a blogy
- Sociální sítě
- Sociální média
- Online PR
- Online akce
Spolupráce
- Místní akce
- Offline PR
- Partneři aliance
- Proveďte promyšlenou třífázovou prodejní kampaň
Nyní musíte prodávat svým potenciálním zákazníkům tím, že je propojíte s místními událostmi, učiníte jim rozumnou nabídku a dáte jim důvod jednat rychle. Vaše prodejní kampaň by měla vypadat takto:
Grabber < Lákavá nabídka < Výzva k akci = PRODEJ
- Spojte všechny úsilí s několika strategiemi přilákání zákazníků a prodejními kampaněmi
Prodejci potřebují více strategií, jak přilákat zákazníky, pokud chtějí splnit své cíle. Existuje mnoho způsobů, jak generovat prodej, ale musíte je spojit a provádět cílené kampaně.
Vedoucí prodejních týmů by se také měli zaměřit na optimalizaci procesů, aby zabránili stagnaci v podnikání.
Kniha vyniká cennými postřehy Lee o práci s obchodními zástupci v malých a středních podnicích. Kromě sdílení příběhů o úspěchu připomíná také úskalí neefektivně provedených prodejních plánů a rozhovorů.
Její kniha se zabývá osobnostními výzvami, kterým čelí prodejní profesionálové, a je stejně užitečná pro majitele malých a středních podniků, podnikatele i začínající obchodní zástupce.
Její bezplatná sada podpůrných nástrojů, případové studie, snadno implementovatelné strategie a prodejní taktiky fungují pro různé typy osobností a ve většině prodejních situací.
„Musíte být před svými potenciálními zákazníky, když si uvědomí, že mají problém. Budou vás žádat o radu a doporučení. Stanete se jejich důvěryhodným poradcem, který jim pomůže najít řešení.“
Hlavní body:
- Strategie přitažlivosti pomáhají konzistentně zahřát vaše potenciální zákazníky napříč několika médii.
- Zvyšte povědomí o svém produktu, udržujte jej v povědomí potenciálních zákazníků a nechte je, aby si vybrali právě vás.
Rozdělte své území nebo trh na mikrosegmenty skupin, které mají podobné potřeby a/nebo reagují na podobné zprávy. Tímto způsobem budete muset vytvořit obsah pouze jednou a můžete se soustředit na personalizaci svých zpráv.
Co říkají čtenáři:
„Přečetl jsem mnoho knih z různých oborů, včetně prodeje, a myslím si, že tato kniha je vynikající, protože Kendra v ní představuje osvědčené strategie pro přilákání ideálních zákazníků. Svou knihou a online zdroji poskytuje obrovskou hodnotu. Pokud chcete výrazně zvýšit své tržby, musíte si tuto knihu pořídit a využít v ní uvedené strategie.“
4. Malá červená knížka prodeje
O knize
- Autor(ři): Jeffery Gitomer
- Rok vydání: 2023
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 232 stran
- Hodnocení 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
Víte, proč dochází k prodejům?
Podle knihy The Little Red Book of Selling dochází k prodeji, když jsou zákazníci přesvědčeni, že vy, prodejce, máte skutečný zájem o jejich potřeby.
Jak to dokážete? Jedním ze způsobů je požádat zákazníka, aby vám sdělil důvody, proč nakupuje právě u vás. To vám také pomůže odhalit jeho motivy k nákupu, které můžete využít při budoucích prodejích.
The Little Red Book of Selling je jednou z těch knih o prodeji, která s využitím vtipu a humoru představuje nejmodernější prodejní strategie.
Vezměte si například podtitul knihy: 12,5 principů prodejní dokonalosti. Proč 12,5? Možná proto, že se v ní píše Odstupte ze své pozice generálního ředitele vesmíru.
Prodejci musí moudře volit své bitvy a soustředit se na své výzvy. Vaši potenciální zákazníci budou produkty nebo služby oceňovat pouze tehdy, když se naučí oceňovat ty, kteří je prodávají.
Autor vybízí všechny, aby si osvojili „prodejní myšlení“ prostřednictvím neustálého networkingu, navazování přátelství a budování osobní značky.
Ať už jste členem prodejního týmu B2C, vedoucím marketingu nebo obchodním ředitelem velké společnosti, tato kniha vám přinese praktické rady.
„Mluvte o zisku a produktivitě – ne o úsporách peněz – mluvte o nápadech a příležitostech – ne o tom, co dělám – oni chtějí přátelskou pomoc, odpovědi, produktivitu a zisk. ”
Hlavní body:
- Než oslovíte potenciální zákazníky, důkladně si prostudujte jejich podnikání. Nejlépe připravený prodejce vyhrává.
- Jde o hodnotu, ne o cenu. Když prodejce prokáže, že si váží zákazníků a věnuje jim čas, aby je informoval, vytvoří tak hodnotu.
- Jedním z nejlepších způsobů, jak přimět lidi, aby o sobě sdíleli informace, je klást jim zvídavé otázky. Místo toho, abyste se rozčilovali nad svým produktem nebo službou, věnujte čas naslouchání svým potenciálním zákazníkům a jejich potřebám.
Co říkají čtenáři:
„The Little Red Book of Selling“ obsahuje standardní prodejní techniky, které učí prodejce, jak se zlepšit v prodeji. Pro mě je to spíše kniha pro „začátečníky“ a vřele ji doporučuji každému, kdo se učí, jak prodávat více a lépe.
5. Inbound Selling
O knize
- Autor(ři): Brian Signorelli
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 230 stran
- 4. 5/5 (Amazon)
Máte někdy pocit, že vaše následné telefonáty nebo studené e-maily nefungují? Pak se najednou potenciální zákazník rozhodne... bez zjevného důvodu.
Kniha Briana Signorelliho Inbound Selling odpovídá na takové nevysvětlené otázky týkající se řízení prodeje. Autor je ředitelem programu Global Sales Partner Program společnosti HubSpot a zdůrazňuje, že lidé čekají, až se jejich potřeba stane naléhavou, než osloví prodejce.
Signorelli dále rozvíjí tuto premisu uvedením několika tvrdých faktů, například že do roku 2020 bylo 80 % nákupních rozhodnutí učiněno bez účasti obchodního zástupce. Poté zdůrazňuje typ prodejců, kteří uspějí v challenger sales, tj. cílevědomí pedagogové, kteří milují učení.
Inbound selling označuje přístup k prodeji zaměřený na člověka a kupujícího, který přitahuje nejvíce vnímavé kupující, na rozdíl od outbound sales procesu.
Kniha navrhuje metodiku Identifikovat > Spojit > Prozkoumat > Poradit, která pomáhá identifikovat a segmentovat potenciální kupce a implementovat tuto strategii do prodejního cyklu. Vyzývá všechny prodejní profesionály, aby se stali inbound prodejci a dosáhli tak úspěšné kariéry v prodeji.
Kniha také vyzývá vedoucí pracovníky, že pokud se nezaměří na inbound marketing, budou dosahovat horších výsledků.
Inbound Selling je stručná příručka pro profesionály a organizace, které se chtějí přizpůsobit měnící se psychologii zákazníků, kde má kontrolu kupující. Kniha pomocí stručného vyprávění přistupuje k výuce prodeje s lehkostí, ale zároveň vás dokáže vést k tomu, abyste se stali vysoce výkonnými prodejními profesionály.
Profesionální tip? Nezapomeňte využít ilustrace, které autor vytvořil na základě svých skutečných e-mailů z doby, kdy pracoval ve společnosti HubSpot.
Tato kniha o prodeji je ideální pro vedoucí pracovníky v oblasti B2B prodeje, odborníky na inbound marketing a digitální marketéry, kteří se aktivně podílejí na nákupním procesu.
„Místo toho, abyste pouze dokumentovali demografické informace, které popisují společnost, musíte se začít vžít do mysli potenciálního kupujícího.“
Hlavní body:
- Každý prodejce by měl blogovat jako součást své prodejní taktiky, protože to pomáhá budovat důvěryhodnost a zlidšťovat prodejní zkušenost.
- Prodej a marketing by měly spolupracovat, pokud chceme překonat předvídatelné výnosy.
- Dnešní kupující jsou informovanější než kdykoli předtím, proto by prodejci měli zdokonalit své postupy v oblasti řízení prodeje.
- Vaše prodejní cykly by měly zahrnovat cestu kupujícího.
Co říkají čtenáři:
„Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti přečetl mnoho knih o prodeji, jsem téměř vždy skeptický, když vyjde další. Pokud jste prodejce/manažer, podívejte se na ni a získáte praktické tipy, jak rozvíjet svou kariéru a zlepšit své dovednosti. Kniha také obsahuje několik opravdu zajímavých pohledů na budoucnost tohoto povolání, které by měl znát každý, kdo v tomto odvětví pracuje.“
6. Insight Selling
O knize
- Autoři: Mike Schultz, John E. Doerr a Neil Rackham
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 17 hodin
- Doporučená úroveň: Pokročilá
- Počet stran: 256 stran
- 4. 3/5 (Amazon)
Chcete zcela změnit svůj přístup k prodeji? Pak nehledejte nic jiného než Insight Selling.
Ještě předtím, než se koncept insight selling stal populárním, se Mike Schultz, John E. Doerr a Neil Rackham rozhodli prostudovat více než 700 B2B (business-to-business) obchodů zákazníků, kteří představovali roční kupní sílu ve výši 3,1 miliardy dolarů.
Výsledky byly zajímavé, ale nepřekvapivé: úspěšní prodejci přistupují k prodeji odlišně. Když prodejci sdílejí s kupujícími relevantní a zajímavé informace, je větší pravděpodobnost, že dojde k uzavření obchodu. Tyto informace přímo nesouvisí s produktem, ale poskytují kupujícím dodatečné informace nebo kontext, proč jej potřebují.
Autoři definují insight selling jako „proces vytváření a přeměny prodejních příležitostí a prosazování změn pomocí důležitých nápadů“. Tři hlavní myšlenky tohoto cenného zdroje jsou:
- Interakční vhled: Prodejce poskytuje hodnotu v podobě vytváření vhledů prostřednictvím interakcí s kupujícím.
- Příležitost: Zaměřte se na konkrétní myšlenku, kterou zná prodejce, ale kupující ne, a sledujte tuto myšlenku, abyste informovali kupujícího.
- Kognitivní přeformulování: Když se kupující již rozhodl pro produkt nebo myšlenku, ale prodejce přináší do rozhovoru nové poznatky, aby ho poučil.
A jak je úspěšní prodejci uplatňují? Autoři navrhují tříúrovňový model.
Úroveň 1: Navazování kontaktů. Úspěšní prodejci navazují dva druhy kontaktů. Propojují řešení společnosti s potřebami zákazníků. Za druhé, navazují kontakty s kupujícími jako s lidmi.
Úroveň 2: Přesvědčování. Úspěšní prodejci přesvědčí zákazníky, že mohou dosáhnout nejlepší možné návratnosti investic, že rizika jsou zvládnutelná a že prodejce je nejlepší volbou ze všech dostupných možností.
Úroveň 3: Spolupracujte. Vítězové spolupracují se zákazníky tím, že je informují o nových nápadech a poznatcích a pracují s kupujícími jako s partnery.
Kniha dále představuje pokročilé prodejní koncepty, jako jsou RAIN (Rapport, Aspirace/Problémy, Dopad/Dotaz/Vliv, Nová realita) a PATHS (Současnost/Problém/Možnost/Paralýza, Předpoklady, Pravda, Hypotéza, Řešení).
Upozornění: tato kniha o prodeji není určena pro začátečníky. Abyste dobře porozuměli jejímu obsahu, měli byste mít za sebou značnou praxi v prodeji produktů nebo služeb. Praktické rady v ní obsažené budou srozumitelnější pro vedoucí pracovníky v oblasti B2B prodeje, marketingu a rozvoje podnikání.
„Úspěšní prodejci se vzdělávají v nových myšlenkách a perspektivách téměř třikrát častěji než ti, kteří skončili na druhém místě. Ze 42 studovaných faktorů byla největší rozdíl mezi vítězi a těmi, kteří skončili na druhém místě, v jejich sklonu k vzdělávání.“
Hlavní body:
- Hodnotová nabídka má tři pilíře: rezonance, diferenciace a podložení. Prodejce a prodejní zkušenost jsou součástí hodnotové nabídky.
- Příběhy vytvářejí loajální zákazníky. Kupující jsou 22krát více nakloněni ke konverzi prostřednictvím vyprávění příběhů než prostřednictvím faktů a čísel. Využijte jejich emoční inteligenci.
- Kupující vnímají produkty a služby jako nahraditelné, ale nemusí nutně volit nejnižší nabídku.
Co říkají čtenáři:
„Kniha Mika Schultze a Johna Doerra mě okamžitě zaujala, když autoři nejprve popsali svět, ve kterém dnes prodáváme. Jednoduše poznejte svého zákazníka. Jděte nad rámec diagnostiky potřeb a začněte mnohem hlouběji rozumět podnikání svých zákazníků, jejich ambicím a způsobu, jakým přijímají rozhodnutí. To vyžaduje více než jen informace; vyžaduje to vnést vhled do každého kroku prodejního procesu. Autoři vám ukážou, jak na to.“
7. Jediný průvodce prodejem, který kdy budete potřebovat
O knize
- Autor(ři): Anthony Iannarino
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 240 stran
- 4. 3/5 (Amazon)
Toto je jediná příručka ze všech zde uvedených knih o prodeji, kterou byste měli mít neustále na svém stole. Proč? Protože dostává svému jménu.
Autor blogu The Sales Blog, Anthony Iannarino, věří, že s správnými strategiemi může prodávat každý.
V knize Only Sales Guide You’ll Ever Need (Jediný průvodce prodejem, který kdy budete potřebovat) odpovídá na nejnaléhavější otázku každého vedoucího prodeje nebo prodejce.
Proč jen několik prodejců dosahuje úspěchu, zatímco ostatní dosahují průměrných výsledků? Nejde o trh, konkurenci ani produkt. Jde o prodejce.
Iannarino vložil do knihy své 25leté zkušenosti a dospěl k závěru, že úspěšný prodejce přistupuje k prodeji jako k procesu tvorby hodnoty, nikoli jako k transakci. Jaký je v tom rozdíl?
V transakčním prodeji se společnosti a prodejci zaměřují na své produkty a služby, cenové modely a vlastnosti. Zákazník si musí hodnotu zjistit sám.
V podnikání s přidanou hodnotou organizace vytváří řešení pro problémy zákazníků. Obchodníci se zaměřují na výsledky implementace řešení. Poměr ceny (řešení) k hodnotě (pro zákazníka) by měl být 1:10 ve prospěch zákazníka.
Kniha upřednostňuje přístup založený na přidávání hodnoty kvůli jeho různým výhodám, jako jsou:
- Budete mít menší trh, protože pečlivě vybíráte svůj hlavní segment trhu.
- Budete uzavírat méně obchodů, ale za vyšší částky/hodnotu, protože odmítnete obchody, které pro vás nejsou výhodné.
- Každá zakázka přinese mnohem vyšší zisk a zároveň bude vyžadovat mnohem nižší náklady na získání zákazníka.
„Vytvořte si seznam tří klientů nebo potenciálních zákazníků a zavolejte jim, abyste se zeptali, jak se jim daří v osobním i profesním životě. Neprodávejte jim nic a o nic je nežádejte. Zavolejte jim jen proto, že vám na nich záleží.“
Hlavní body:
- Prodejce by se měl obávat samolibosti. Jejím protijedem je iniciativa, která dokazuje, že vám záleží na vašich zákaznících a jejich problémech.
- Naučte se dobře naslouchat. Vaším cílem při naslouchání by mělo být porozumění. Počkejte čtyři vteřiny poté, co váš klient domluví. To ho podnítí k dalšímu mluvení.
- To, kým jste, je důležitější než to, co děláte. Měli byste být typem člověka, od kterého vaši zákazníci chtějí nakupovat.
Co říkají čtenáři:
„Anthony Iannarino napsal knihu, kterou bych si přál napsat já. Obsahuje všechny základní pravidla, na kterých jsem vybudoval svou kariéru v oblasti prodeje a podle kterých jsem školil své týmy. Anthony jasným a stručným jazykem podrobně popisuje základní znalosti potřebné k úspěchu v prodeji. Nejedná se o nový „prodejní rámec“, který se může rychle stát přechodným módním trendem. Plánuji zakoupit větší množství výtisků a použít je při práci se svými klienty v oblasti poradenství.“
8. Příručka pro špičkové obchodní manažery
O knize
- Autor(ři): Lisa D. Magnuson
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 204 stran
- 4. 7/5 (Amazon)
Manažeři prodeje, chcete prodejní příručku, která funguje? Příručka TOP Sales Leader Playbook obsahuje praktické rady, které vám pomohou dosáhnout dlouhodobého úspěchu.
Autor zdůrazňuje postupný proces uzavírání obchodů, které jsou pětkrát větší než vaše průměrné prodeje. Abyste dosáhli trvalého úspěchu, musíte tento proces učinit opakovatelným a předvídatelným.
Mezi úrovní dovedností prodejců a vedoucích prodeje ve velkých podnicích existuje alarmující rozdíl v oblasti obchodních dovedností.
V důsledku toho se vedoucí prodejních týmů stávají jediným slabým článkem v komplexních smlouvách, protože jsou rozptylováni neproduktivními každodenními úkoly.
Aby tento problém vyřešil, Magnuson demonstruje prodejní proces prostřednictvím 16 klíčových kroků rozdělených do čtyř kategorií:
- Sales Leadership Plays
- Metodika prodeje
- Prodejní strategie
- Prodejní kultura hraje důležitou roli
Zatímco jiné knihy o prodeji uvádějí strategie, kniha Magnusonové vychází z jejích reálných zkušeností z výzkumu prodeje. Její postupy jsou založeny na poznatcích 16 uznávaných myšlenkových vůdců.
Autor bez obalu předkládá komplexní přístup k získávání velkých příležitostí a vysokému růstu tržeb.
Tyto poznatky pomohou každému vedoucímu prodeje vytvořit pro své týmy opakovatelný motor velkých obchodů a systematizovat kulturu velkých obchodů. Kniha vás naučí upřednostňovat kritické úkoly, zlepšit komunikaci v rámci prodejní organizace a aplikovat metodiku 5X deal pro uzavírání smluv.
Pokud jste viceprezident pro prodej, vedoucí marketingu nebo generální ředitel a chcete uzavřít více obchodů, je tato kniha pro vás povinnou četbou.
„Plánujte zábavu a zapojení. Zábava je inspirující. Vymýšlejte témata, soutěže, ocenění a výzvy. Nabízejte povzbuzení, ať už jste na strategických schůzkách, interních obchodních revizích (IBR) nebo v terénu s prodejci.“
Hlavní body:
- Pokud jde o 5X obchody, obvykle existují tři až pět konkurentů. Tým pro správu účtů musí včas identifikovat konkurenty pomocí konkurenční analýzy. Musí přemýšlet o proaktivním a reaktivním blokování. První z nich spočívá v zastavení těchto konkurentů, druhé v jejich reaktivním blokování.
- Před vypracováním návrhu by váš tým měl navázat trvalé vztahy. Musí vyvinout vítězné strategie, které se nacházejí na průsečíku priorit potenciálních zákazníků a jejich silných stránek.
Co říkají čtenáři:
„Ačkoli se jedná o praktickou, funkční a systematickou příručku plnou podrobných pokynů krok za krokem pro osvědčené strategie a taktiky, jak oslovit a uzavřít vaše „5X“ průměrné obchody, je založena na hloubkovém výzkumu s 41 viceprezidenty pro prodej o tom, co by si přáli v příručce najít. Tento výzkum odhalil čtyři klíčové oblasti zájmu vedoucích pracovníků v oblasti prodeje, které se staly čtyřmi hlavními tématy knihy: vedení, metodika, realizace a kultura. A protože vychází přímo z primárního výzkumu spojeného s kariérou Lisy Magnusonové v oblasti vedení a jejími zkušenostmi s klienty, zaměřuje se také na několik klíčových priorit, kterým si vedoucí pracovníci v oblasti prodeje mohou dovolit věnovat čas a soustředit se na ně, aby zaručili rozdílné výsledky. Jedná se o opravdu prvotřídní knihu, která je velmi potřebná. “
9. Buyology
O knize
- Autor(ři): Martin Lindstrom
- Rok vydání: 2010
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 272 stran
- 4. 4/5 (Amazon)
Toto říká časopis Time o knize Buyology od Martina Lindstroma: „Fascinující pohled na to, jak spotřebitelé vnímají loga, reklamy, značky a produkty. ”
Tato bestsellerová kniha o prodeji je výsledkem jeho tříletého výzkumu v oblasti neuromarketingu, do kterého se zapojilo 2 000 dobrovolníků z celého světa.
Nabízí nahlédnutí do psychologie kupujících a metodiky prodeje pro obchodníky. Autor zpochybňuje populární mýty o tom, co lidi motivuje k nákupu, a vysvětluje, jak emoční inteligence pomáhá dosáhnout vyšších prodejů.
Zabývá se otázkami jako:
- Mohou být naše ostatní smysly – čich, hmat a sluch – vzbuzeny, když vidíme produkt?
- Mohou „cool“ značky vyvolat naše pářící instinkty?
- Opravdu se sex prodává?
Na základě této premisy Lindstrom cituje studii z roku 1992 o opicích, která prokázala, že zrcadlové neurony v našem mozku nás nutí napodobovat vše, co pozorujeme u jiných lidí.
Podniky využívají zrcadlové neurony kupujících v reklamě, aby je přilákaly. Naše zrcadlové neurony reagují na „cílená gesta“, jako jsou obrázky lidí provádějících konkrétní činnosti. Například pohled na atraktivní modelky popíjející kávu určité značky nás svádí k tomu, abychom udělali totéž.
Proto je pro prodejce neocenitelné vědět, co vyvolává potřeby a touhy kupujících.
Dalším fascinujícím pojmem, který Lindstorm představuje, jsou „somatické markery“, což jsou zkratky, které spouštějí automatické reakce.
Když potenciální zákazníci něco kupují, jejich mozek zpracovává myšlenky a nápady a kondenzuje je do jedné reakce. Když zákazníci čelí stejnému rozhodnutí znovu, tyto „zkratky“ jim pomáhají se rozhodnout. Proto marketingoví specialisté využívají strach, který zvyšuje prodej.
Celkově lze říci, že Buyology je kniha o prodeji plná praktických rad, například jak zvládnout prodejní rozhovor. Pokud jste trenér prodeje nebo senior manažer prodeje, budou se vám hodit také její postřehy týkající se podprahových sdělení, emoční inteligence, sexuálních narážek, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a zdravotních varování.
„Když něčemu dáme značku, náš mozek to vnímá jako něco výjimečného a cennějšího, než ve skutečnosti je.“
Hlavní body:
- Většina rozhodnutí o nákupu se činí podvědomě, takže tradiční průzkumy nejsou pro výzkum trhu dostačující. Nejlepší způsob, jak předpovědět úspěch produktu nebo služby, je využití neuromarketingu a emoční inteligence.
- Velmi důležité jsou také podprahové vjemy prostřednictvím smyslové stimulace, jako je čich nebo hmat.
- Kupující hledají příjemné zážitky, když jsou ve stresu nebo mají obavy. S největší pravděpodobností budou hledat produkt nebo službu, která jim tyto zážitky poskytne.
Co říkají čtenáři:
„Kniha je vědeckou analýzou faktorů, které ovlivňují naše nákupní zvyky. Odhaluje většinu mýtů v reklamě a vrhá nové světlo na to, jak se marketéři snaží ovlivnit náš myšlenkový proces a jak bychom se jako spotřebitelé měli bránit tomu, aby nás někdo oklamal. Není příliš technická, ale je to bezpochyby inteligentní četba.“
10. Prodávat je lidské
O knize
- Autor(ři): Daniel Pink
- Rok vydání: 2012
- Odhadovaná doba čtení: 16 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 272 stran
- 4. 4/5 (Amazon)
Rozhlédněte se kolem sebe. Uvidíte spoustu příkladů prodeje mimo oblast prodeje – od učitelky, která přesvědčuje své žáky, aby se učili, přes vedoucího týmu, který motivuje svůj tým k výkonu, až po podnikatele, který prezentuje svůj podnikatelský nápad investorům.
Tato kniha o prodeji přesvědčivě dokazuje, že každý profesionál se pohybuje v oblasti prodejních výzev.
Kniha To Sell is Human, kterou napsal přední psycholog, vysvětluje, jak je prodej snazší, když kupující ví, že transakce zlepší jeho život. Nalaďte se na ostatní, vystupte ze své perspektivy a vžijte se do jejich. Takto zvýšíte prodejní výkonnost.
Tato kniha zaujímá opačný postoj než kniha Kendra Leeové The Sales Magnet a tvrdí, že ambiverti mají největší šanci uspět v oblasti řízení prodeje. Lidé, kteří dokážou vyvážit naslouchání a mluvení s potenciálními zákazníky, jsou nejlepšími prodejci.
Pro zlepšení prodejních výsledků navrhuje Pink „strategické napodobování“, aby si získal přízeň kupujícího.
Tento koncept zahrnuje tři klíčové kroky:
- Sledujte: Pozorujte, co dělá váš potenciální zákazník
- Počkejte: Po provedení pozorování počkejte na správný okamžik.
- Wane: Jemně napodobujte to, co dělá druhá osoba. Pak se snažte méně soustředit na to, co děláte, a věnujte pozornost tomu, co dělá ona.
Stručně řečeno, tato kniha o prodeji posiluje přesvědčení, že někteří lidé jsou pro prodej skutečně jako stvoření.
„Kdykoli budete mít pokušení někomu něco prodat, přestaňte s tím, co děláte, a místo toho pozorujte.“
Hlavní body:
- Upřímnost a služby nahrazují prodej, protože internet dal každému přístup k informacím.
- Při rozhovoru se zákazníky používejte frázi „Ano, a...“. Pomůže jim to zůstat soustředění, pozitivní a zapojení.
- Nikdy neberte odmítnutí osobně. Často jsou důvody odmítnutí nesouvisející se schopnostmi prodejce.
Co říkají čtenáři:
„Skutečně transformativní. Každý by si to měl přečíst, protože dnes každý něco „prodává“. Daniel Pink tímto dílem prokázal lidstvu velkou službu. Jeho příklady objasňují mnoho z jeho dobře podložených doporučení. Velmi doporučuji zakoupit si tuto knihu a prostudovat ji.“
Čestné uznání
Jak rozluštit kód řízení prodeje
O knize
- Autoři: Jason Jordan, Michelle Vazzana
- Rok vydání: 2011
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 272
- 4. 4/5 (Amazon)
Seznam nejlepších knih o prodeji je kompletní pouze tehdy, pokud zmíníme knihu Cracking The Sales Management Code od Jasona Jordana a Michelle Vazzany.
Toto je nepostradatelná kniha pro prodejce, kteří rádi přijímají výzvy, a naučí vás, jak získat větší kontrolu nad prodejními výsledky vašimi i vašeho týmu.
Autoři hovoří o tom, jak se prodej změnil z:
- Výběr: Nábor prodejců s vysokým potenciálem
- Strategie: Pomáháme jim vytvářet promyšlené prodejní plány pro každý účet
- Dovednost: Naučit je, jak provádět efektivní prodejní hovory
Tři nové složky úspěchu v novém světě prodeje:
- Management: Zejména dohled nad prodejem v první linii
- Metriky: Které přesahují obvyklé řízení založené na aktivitách
- Metodika: Práce se systematickým a disciplinovaným přístupem
„Najímat správné prodejce, nasazovat je správným způsobem, cílit na správné zákazníky a prodávat správné produkty je jediný recept na dlouhodobou prosperitu organizace.“
Hlavní body:
- Najměte prodejce, kteří jsou ochotni se učit, jsou motivovaní a hodí se na danou pozici.
- Koučujte a rozvíjejte prostřednictvím stanovování cílů, zpětné vazby a pravidelných schůzek.
- Zaměřte se na sledování a řízení prodejních aktivit, nikoli pouze na výsledky.
Co říkají čtenáři:
„Tuto knihu jsem už asi desetkrát přečetl! Pokud pracujete v oblasti prodeje, budete s jejím obsahem velmi dobře obeznámeni, ale autoři odvedli fantastickou práci, když čtenářům poskytli příklady, praktické rady, strukturu každodenních činností a metriky. Gratuluji autorům! Koupil jsem jeden výtisk pro každého člena svého prodejního týmu a všichni si ji zamilovali!“
