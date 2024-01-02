Pipedrive vs. HubSpot: Který CRM systém je nejlepší v roce 2025?

Každá úspěšná firma potřebuje několik základních softwarových platforem, aby mohla optimalizovat své provozní procesy. Pokud jde o prodejní procesy a komunikaci s klienty, málokterá platforma je důležitější než CRM software.
Rychlé vyhledávání na Googlu odhalí zdánlivě nekonečné množství možností prodejního softwaru, které všechny slibují zvýšení vaší prodejní výkonnosti. Dříve nebo později však zjistíte, že několik konkrétních CRM systémů vyniká nad ostatními. Mezi těmito příklady CRM softwaru jsou nejoblíbenější HubSpot a Pipedrive.
Jak si ale vybrat mezi Pipedrive a Hubspot? Měli byste si vybrat mezi těmito dvěma, nebo existuje třetí možnost, která vám pomůže spravovat vaše prodejní kanály ještě lépe?
Co je Pipedrive?
Jak název napovídá, Pipedrive je speciálně navržen pro správu pipeline. Porovnejte Pipedrive s alternativami, jako je Trello, a rychle pochopíte, proč je tento rozdíl důležitý.
Prostřednictvím svých profesionálních a podnikových plánů nabízí Pipedrive pokročilou správu kontaktů, která je speciálně navržena pro zefektivnění vašich prodejních procesů. Přidejte k tomu řadu funkcí pro automatizaci marketingu, které zahrnují jak e-mailový marketing, tak automatizaci pracovních postupů, a uvidíte, proč je tento nástroj jedním z nejvýkonnějších operačních nástrojů, které jsou dnes k dispozici pro prodejní týmy.
Tuto sadu CRM nepovažujte za pouhou databázi kontaktů. Na rozdíl od většiny alternativ k Pipedrive tento prodejní hub využívá Kanban tabule pro uspořádání možností správy potenciálních zákazníků. Správu pipeline můžete řešit vizuálněji pomocí akcí drag-and-drop, které vám usnadní plánování cyklu.
Funkce Pipedrive
Jak se od pokročilého nástroje pro správu potenciálních zákazníků dá očekávat, Pipedrive nabízí řadu funkcí, které pomáhají vašemu prodejnímu týmu. Od prediktivního hodnocení potenciálních zákazníků až po funkce e-mailového marketingu pro jejich péči – tento CRM software se může stát komplexním prodejním centrem vašeho týmu ve všech ohledech.
1. Funkce CRM a prodejního kanálu
Pipedrive je komplexní CRM sada, která nabízí řadu funkcí určených k řízení, správě a vylepšování vašich prodejních procesů. Její obrazovky mají intuitivní a přehledné rozvržení a zahrnují správu obchodů s vizuálními prvky, které kombinují inteligentní kontaktní údaje a přirozené další kroky.
Nové kontakty můžete snadno přidávat pomocí krátkých formulářů, importu seznamů nebo integrace s jinými CRM řešeními. Správa duplicitních kontaktů je automatická, zatímco karty kontaktů vás informují o pozitivních a negativních datech pomocí jednoduchého barevného kódování. Každá karta kontaktu také obsahuje vizuální graf všech kontaktních bodů s daným kontaktem, od e-mailů až po komunikaci zákaznické podpory vašeho týmu.
Všechny tyto funkce mají jeden společný cíl: usnadnit vašemu týmu uzavírání dalších obchodů a optimalizovat prodejní proces. Pipeline není jen jednoduchý CRM systém, ale komplexní nástroj pro podporu prodeje a správu obchodů, který vám pomůže v každé fázi procesu.
2. Reporty a dashboardy
Jak se od prodejního asistenta dá očekávat, Pipedrive zaměřuje značnou část svých funkcí na prognózy prodeje a další reportování. Díky tomu pomáhá manažerům a vedoucím prodeje udržovat přehled o celém prodejním procesu a proaktivně vytvářet a upravovat své strategie.
Platforma Pipedrive Insights je plná těchto analytických údajů, od přehledů aktuálních prodejních výsledků až po zprávy o prognózách tržeb. Každá zpráva a každý dashboard jsou plně přizpůsobitelné. Uživatelé mohou dokonce přidávat vlastní pole a vytvářet vlastní grafy pro lepší přehled.
A to je jen začátek. Pipedrive také integruje prodejní cíle do procesu, takže uživatelé mohou přímo porovnávat milníky s aktuálním výkonem v dashboardu. Nikdy neztrácejte přehled o tom, zda můžete znovu dosáhnout svých prodejních a výnosových cílů.
Pipedrive konečně začalo integrovat funkce umělé inteligence do svých nástrojů pro reporting. Asistent prodeje využívající umělou inteligenci neustále prohledává data prodejního kanálu, aby našel doporučené následné akce, jako je sledování potenciálních zákazníků nebo kvalifikace potenciálních zákazníků. Jedná se o intuitivní řešení, které pomáhá vašemu prodejnímu týmu soustředit se na správné kroky.
3. Šablony pro správu vztahů se zákazníky
Pipedrive nabízí řadu šablon v závislosti na akci, kterou chcete vytvořit. Například základní sada obsahuje e-mailové šablony pro jakékoli e-maily potenciálním zákazníkům a šablony pracovních postupů pro automatizaci typických činností v rámci prodejního procesu.
Software také obsahuje šablony pro funkci Smart Docs, která vám umožňuje vytvářet návrhy obchodů, které chcete uzavřít rychleji a efektivněji. A samozřejmě můžete vytvářet a přizpůsobovat vlastní šablony, aby vaše e-maily, automatizace a Smart Docs poskytovaly přesně to, co váš prodejní tým potřebuje.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 27,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 64,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Co je HubSpot CRM?
HubSpot je více než jen nástroj pro správu vztahů se zákazníky. Jedná se o komplexní marketingové a prodejní centrum s několika propojenými softwarovými možnostmi, včetně následujících:
- HubSpot Marketing Hub, který obsahuje řadu funkcí pro inbound marketing a přizpůsobitelné e-mailové šablony, které podpoří vaše marketingové kampaně.
- HubSpot CMS Hub, systém pro správu obsahu a nástroj pro tvorbu webových stránek, který umožňuje vytvářet jak jednotlivé vstupní stránky, tak kompletní online prezentace.
- HubSpot Commerce Hub, obchodní platforma pro B2B odvětví, která zahrnuje integraci e-commerce, nástroje pro měsíční fakturaci a další funkce.
- HubSpot Support Hub, který je určen pro podniky, které chtějí zlepšit svou zákaznickou podporu, včetně telefonické podpory a e-mailových systémů podpory.
- HubSpot Sales Hub, CRM část skládačky, na kterou se v tomto srovnávacím průvodci zaměříme.
Kromě těchto jednotlivých platforem nabízí společnost také bezplatné vzdělávací zdroje v HubSpot Academy, online centru nápovědy pro všechny, kteří mají účet HubSpot. Tyto bezplatné školicí služby umožňují všem členům týmu lépe se seznámit nejen se softwarem, ale také s osvědčenými postupy v oblasti prodeje a marketingu.
Kromě profesionálních a podnikových tarifů nabízí HubSpot také bezplatný tarif pro svůj Sales Hub. HubSpot Academy navíc umožňuje komukoli vyzkoušet tento software zdarma.
Funkce HubSpot CRM
V rámci svého Sales Hubu nabízí HubSpot jednoduché funkce CRM, které se velmi podobají funkcím konkurence.
Skutečným rozdílem je široká škála integrací HubSpot, a to jak s ostatními řešeními společnosti, tak s externími službami. Například integrace ClickUp propojuje CRM s výkonnými funkcemi pro správu projektů a spolupráci týmů, což zvyšuje produktivitu.
1. Funkce CRM a prodejního procesu
HubSpot Sales Hub, navržený pro CRM funkce, vyniká uživatelsky přívětivým rozhraním pro váš prodejní tým. I bezplatný tarif HubSpot nabízí vizuální dashboard, který umožňuje vedoucím prodeje pochopit, kde se potenciální zákazníci a zájemci nacházejí v prodejním procesu. Poskytuje také nástroje speciálně navržené pro správu těchto kontaktů až do uzavření obchodu.
HubSpot navíc nabízí několik funkcí, které jsou speciálně navrženy tak, aby ušetřily čas vašemu prodejnímu týmu. CRM například může informovat přiděleného prodejního agenta, když potenciální zákazník navštíví konkrétní webovou stránku nebo otevře e-mail. To jim umožňuje v pravý čas navázat kontakt pomocí živého chatu, e-mailu nebo telefonu přímo z tohoto softwaru.
A konečně, HubSpot Sales Hub je škálovatelný. Bezplatný tarif má určitá omezení, například pouze tři dashboardy a deset reportů. I tak ale mohou uživatelé přejít na marketingová a podpůrná řešení této sady a získat tak komplexnější nastavení prodeje a marketingu. Přechod na vyšší profesionální nebo podnikový tarif je plynulý, jak vaše firma a seznam kontaktů rostou.
2. Reporty a dashboardy
HubSpot také nabízí komplexní reporting, který týmům a vedoucím pracovníkům umožňuje získat přehled o všem, od prognóz prodeje až po přehledy výkonnosti. Stejně jako u jiných nástrojů HubSpot, reporting prochází celou softwarovou infrastrukturou. Například uživatelé, kteří používají jak HubSpot Marketing, tak HubSpot Sales Hub, mohou snadno propojit data z obou nástrojů do jednoho dashboardu.
V nejlepším případě se tak analytika HubSpot stane jediným zdrojem spolehlivých dat pro celý váš marketingový trychtýř a prodejní pipeline.
Ještě lepší je, že si můžete snadno přizpůsobit své zprávy a dashboardy tak, aby vyhovovaly potřebám vaší organizace. Je však důležité si uvědomit, že bezplatný tarif výrazně omezuje některé z těchto možností přizpůsobení, které se plně projeví až u vyšších profesionálních a podnikových tarifů.
Další oblastí, ve které HubSpot Academy vyniká, je reporting. Můžete ji využít k tomu, abyste se naučili vytvářet reporty a získali znalosti a přehled o tom, jak nastavit analytiku tak, aby vám poskytovala lepší přehled a výkon.
3. Šablony pro správu vztahů se zákazníky
HubSpot nabízí řadu šablon, které vašemu prodejnímu týmu pomohou optimalizovat výkon, aniž by musel pokaždé začínat od nuly. Mezi nejčastěji používané šablony v rámci širší sady produktů patří:
- Šablony e-mailového marketingu pro prodej a péči o potenciální zákazníky
- Témata a šablony webových stránek pro systém správy obsahu
- Šablony reportů a dashboardů pro běžné prodejní a marketingové metriky a přehledy
- Šablony obchodních plánů a harmonogramů
Samozřejmě ne všechny tyto šablony jsou omezeny na HubSpot Sales Hub. Naopak, pokrývají softwarová řešení v rámci větší sady. Například e-mailové šablony lze použít jak v marketingových, tak v prodejních automatizovaných pracovních postupech.
Ceny HubSpot CRM
- Bezplatné nástroje: Bezplatné
- Starter: 20 $/měsíc
- CRM Professional: 1 600 $/měsíc
- CRM Enterprise: 5 000 $/měsíc
Pipedrive vs. HubSpot: Porovnání funkcí
Alespoň pokud jde o funkčnost CRM, Pipedrive a HubSpot lze snadno porovnat. Je však také důležité si uvědomit rozdíl v jejich rozsahu. První se více zaměřuje na správu pipeline, zatímco druhý je širším řešením, které pokrývá celý marketingový a prodejní proces.
Je však na čase posoudit funkce CRM a prodejního procesu, reportování a dashboardy a šablony CRM těchto nástrojů.
1. Funkce CRM a prodejního kanálu
Prodejní týmy napříč odvětvími ocení specializované funkce Pipedrive a jeho vizuální přístup k prezentaci a správě prodejního procesu. Pro vedoucí prodejních týmů, kteří se zaměřují konkrétně na maximalizaci efektivity svého prodejního procesu, je to vítěz v této oblasti.
HubSpot Sales Hub naopak vítězí v oblasti širší integrace. Jako samostatný CRM systém je Sales Hub více než dostačující.
Pokud však do softwaru migrujete všechny své prodejní a marketingové aktivity, včetně správy obsahu, stává se tento software výrazně výkonnějším. Pro takovou integrovanější implementaci vítězí HubSpot Sales Hub.
2. Reporty a dashboardy
Podobně jako v případě funkcí CRM, i v oblasti reportingu mají HubSpot a Pipedrive jedinečné výhody. Pipedrive Insights je skvělý pro prognózy prodeje a pokročilé analýzy, zejména díky integraci umělé inteligence.
Na druhou stranu, HubSpot Sales Hub vyniká integrací do širší propagační a prodejní infrastruktury. Neexistuje jasný vítěz, protože vítěz závisí zcela na potřebách vaší organizace.
Zvláštní pozornost si však zaslouží HubSpot, který nabízí bezplatný tarif zahrnující alespoň omezené reportování. To vám umožní vyzkoušet si vytváření reportů a dashboardů, než je zavedete v rámci většího týmu a organizace.
3. Šablony pro správu vztahů se zákazníky
V oblasti šablon nakonec vítězí HubSpot. Protože je tento software komplexnější a integrovanější, jeho funkce mohou pokrývat více funkčních oblastí. Ještě lepší je, že i samotný počet funkcí předčí Pipedrive. Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste ve svých snahách o CRM začínali od nuly, zvažte, zda nedat HubSpot první šanci.
Pipedrive vs HubSpot na Redditu
Jaký je názor skutečných uživatelů při srovnání Pipedrive a HubSpot? Abychom to zjistili, podívali jsme se na Reddit. Rychlé vyhledávání HubSpot vs. Pipedrive na Redditu ukazuje, že většina profesionálů dává v oblasti prodeje přednost Pipedrive před konkurencí.
„Hubspot vám zkomplikuje život na straně prodeje (ve srovnání s Pipedrive),“ napsal jeden uživatel, „ale nabízí více v oblasti marketingu... a je zdarma.“
Uživatelé ocenili zejména pokročilejší funkce Pipedrive pro budování vztahů:
„Na Pipedrive se mi líbilo, že když jsem pracoval na projektu s klientem, mohl jsem vytvořit projekt a propojit ho s klientem, se kterým jsem na něm pracoval,“ uvedl další komentátor na Redditu. „Mohl jsem vytvořit seznamy, abych viděl, v jaké fázi se každý projekt nachází, vytvářet aktualizované poznámky, připojovat dokumenty, jako jsou specifikace a výkresy, atd. Bylo příjemné mít tak přehledné informace na jednom místě, což bylo z hlediska času efektivní.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Pipedrive a HubSpot
Pipedrive a HubSpot patří sice mezi nejoblíbenější CRM systémy, ale zdaleka nejsou jedinou možností. Zejména pokud hledáte bezplatné nástroje pro správu kontaktů s možností rozšíření, měli byste se blíže podívat na ClickUp.
Stejně jako HubSpot je i ClickUp více než jen CRM software. Na rozdíl od HubSpotu se však jedná o sadu nástrojů pro správu projektů, která se zaměřuje na vše od spolupráce s klienty až po správu znalostí prostřednictvím funkcí Smart Docs a wiki.
Jinými slovy, ClickUp je supernabíječka produktivity. A přesto si vede dobře v porovnání základních funkcí, které jsme použili k porovnání jeho dvou konkurentů v tomto průvodci:
1. Funkce CRM a prodejního procesu
ClickUp je sice v jádru platforma pro zvýšení produktivity, ale nepodceňujte jeho potenciál pro správu potenciálních zákazníků. Součástí tohoto jádra je uživatelsky přívětivé CRM, které vašemu týmu pomůže intuitivně a efektivně rozvíjet vztahy se zákazníky a uzavírat více obchodů.
Funkce ClickUp CRM zahrnují:
- Vizuální přehled potenciálních zákazníků
- Možnost sledovat a spravovat jednotlivé účty
- Přizpůsobitelné zobrazení, včetně seznamů, Ganttových diagramů, Kanban tabulek a dalších
- Integrace e-mailů umožňuje dynamický prodejní dosah na vaše potenciální zákazníky a leady.
- Funkce databáze zákazníků pro ukládání, správu a analýzu vašich kontaktů
- Automatizace pracovních postupů pro vytvoření dynamičtějších prodejních procesů
- Přímá integrace s CRM nástroji, jako jsou HubSpot a Pipedrive, vám umožní i nadále využívat vaše nastavení projektového řízení.
2. Reporty a dashboardy
Výhody ClickUp samozřejmě nekončí u základních funkcí CRM. Mezi jeho klíčové funkce patří ClickUp Dashboards, které vám pomohou odhalit pokročilé analytické údaje týkající se vašich prodejních procesů a kontaktních trendů.
S pomocí ClickUp Dashboards můžete jediným pohledem identifikovat a využít hlubší poznatky. Neustále sledujte prodej a výkonnost prodejního týmu.
A to není jediná příležitost, jak získat pokročilé informace. Nástroje pro vytváření reportů na vyžádání nabízejí přehled o výkonu a produktivitě vašeho týmu v reálném čase i podle plánu. Díky tomu můžete zůstat proaktivní při řízení výkonu a předpovídání budoucích potřeb.
3. Šablony pro správu vztahů se zákazníky
A konečně, ClickUp vyniká jednou z nejužitečnějších funkcí, kterou dnes prodejní týmy potřebují: šablonami. Najdete zde šablonu ClickUp CRM a několik dalších šablon CRM, které jsou speciálně navrženy tak, aby usnadnily zaškolování nových zaměstnanců a každodenní správu. Ať už spravujete servisní středisko, tým softwarových vývojářů nebo jste fitness trenér, který chce spravovat klienty, šablona ClickUp vám může poskytnout potřebný náskok.
Řízení týmu by mohlo být mnohem snazší, pokud byste mohli rychle vytvářet přizpůsobené projekty a procesy, které splňují potřeby vašeho týmu a zároveň vám umožňují zůstat agilní. Přidejte k tomu možnost využívat další nástroje pro zvýšení produktivity, jako jsou šablony pro správu klientů, a získáte řešení, které vám usnadní správu vaší pipeline.
Zefektivněte svůj prodejní proces s ClickUp
Pokud hledáte CRM zaměřené na prodej, HubSpot a Pipedrive nejsou zdaleka jediné možnosti. ClickUp nabízí všechny funkce, které potřebujete pro produktivitu a správu potenciálních zákazníků, v uživatelsky přívětivém rozhraní.
I v rámci bezplatného tarifu získáte všechny nezbytné základní nástroje, které vám pomohou dosáhnout úspěchu v oblasti prodeje. Jakmile si zvyknete na pokročilejší funkce, získáte jednu z nejvýkonnějších a nejkomplexnějších platforem pro prodej a produktivitu na trhu.
Je čas vylepšit váš prodejní proces. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste mohli začít.