10 nejlepších doplňků a rozšíření pro Google Sheets, které zvýší vaši produktivitu v roce 2025

Google Sheets je nepostradatelným pomocníkem profesionálů po celém světě.
Každá práce u stolu vyžaduje zpracování čísel v tabulkách. A s více než 3 miliardami uživatelů Google Workspace je Google Sheets bezpochyby nejoblíbenější aplikací pro práci s tabulkami.
Tento nástroj pro práci s tabulkami nabízí spolupráci v reálném čase a robustní nástroje pro vizualizaci, zpracování a sdílení dat.
Tyto funkce můžete dále vylepšit integrací užitečných rozšíření, jako jsou doplňky, skripty aplikací a šablony. A nemusíte být odborníkem na tabulkové kalkulátory, abyste mohli Sheets využívat na maximum.
Doplňky můžete použít k úspoře času, zvýšení produktivity a k provádění složitých úkolů, které by jinak nebyly možné provést se základní verzí.
Doplňky Google Sheets umožňují uživatelům vytvářet přizpůsobená vylepšení pracovních postupů, která splňují konkrétní individuální nebo organizační potřeby. Doplňky také usnadňují propojení se systémy třetích stran a zajišťují hladkou integraci s jinými aplikacemi.
Co byste měli hledat v doplňcích pro Google Sheets?
Rozšíření a doplňky Google Sheet doplňují stávající funkce aplikace pro práci s tabulkami. Perfektní doplněk nabízí další úroveň všestrannosti a inovace.
Výběr těch správných doplňků výrazně zvýší vaši produktivitu a zefektivní váš pracovní postup. Výběr doplňků bude záviset na úkolech, které chcete splnit. Před instalací však mějte na paměti několik věcí.
- Kompatibilita: Ujistěte se, že je rozšíření kompatibilní s vaší verzí Google Sheets. Problémy s kompatibilitou vedou k funkčním nedostatkům a brání hladké integraci do vašeho stávajícího pracovního postupu.
- Podpora a aktualizace: Vyberte si doplňky s kvalitní zákaznickou podporou a pravidelnými aktualizacemi. Reagující tým podpory a časté aktualizace svědčí o tom, že vývojář se snaží pomáhat uživatelům a vylepšovat nástroj.
- Zkušební období: Většina doplňků na trhu je zdarma. Vyberte si takový, který nabízí zkušební období, pokud tomu tak není. Vyzkoušení nástroje před jeho zakoupením vám umožní posoudit jeho kompatibilitu a účinnost na vlastní kůži.
- Zabezpečení dat: Při práci s daty je bezpečnost prvořadá. Ujistěte se, že doplněk dodržuje osvědčené postupy v oblasti zabezpečení a disponuje funkcemi, jako je šifrování dat a řízení přístupu.
- Recenze a hodnocení: Přečtěte si recenze a hodnocení uživatelů a získejte přehled o skutečných zkušenostech. Získáte tak cenné informace o výkonu, spolehlivosti a použitelnosti doplňku.
10 nejlepších doplňků pro Google Sheets, které můžete použít
Na trhu jsou k dispozici tisíce doplňků pro Google Sheets se stovkami funkcí: sběr dat, vyplňování formulářů, e-mailová komunikace, textové nástroje, složité matematické funkce, spolupráce atd.
Sestavili jsme seznam 10 výkonných doplňků, které zvýší vaši produktivitu zjednodušením opakujících se úkonů.
1. Autocrat
Autocrat je flexibilní a snadno použitelný nástroj pro slučování dokumentů, který vytváří soubory PDF nebo sdílené dokumenty pomocí dat z tabulek.
Řekněme, že máte spoustu dat a musíte je převést do publikovatelných, přizpůsobených dokumentů. Autocrat automatizuje vytváření zpráv, faktur nebo jakýchkoli dokumentů, které potřebujete, a oživuje data s minimálním úsilím.
Tento nástroj se hodí pro různé úkoly, jako je vytváření personalizovaných certifikátů, hromadné odesílání e-mailů nebo vytváření zpráv.
Nejlepší funkce Autocrat
- Vytvářejte různé dokumenty, včetně dopisů, certifikátů, zpráv, faktur a štítků.
- Hromadně generujte vlastní dokumenty pomocí mnoha dostupných šablon.
- Slučujte data z Google Sheets, souborů CSV i databází.
Omezení Autocratu
- Offline funkce jsou minimální.
- Uživatelé občas hlásí chyby, které zpomalují funkci slučování.
Ceny Autocrat
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Autocrat
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Google Workspace Marketplace: 4,3/5 (více než 5 300 recenzí)
2. Supermetrics
Představte si, že máte marketingová data roztroušená po různých platformách, jako jsou Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads a LinkedIn. Supermetrics shromáždí související data a přehledně je uspořádá do vaší tabulky.
Supermetrics je výkonný nástroj pro analýzu marketingových dat a vytváření reportů, který kombinuje různé zdroje dat a poskytuje jasné a praktické informace. Tyto údaje můžete automaticky vyplňovat do vlastních reportů a dashboardů v Google Sheets, Data Studio a dalších platformách bez nutnosti ručního kopírování a vkládání.
Supermetrics si získal oblibu u marketérů po celém světě.
Nejlepší funkce Supermetrics
- Vytvořte report připravený k analýze integrací dat z více než 130 zdrojů.
- Naplánujte si extrakci dat z různých zdrojů nebo automatické obnovování, abyste měli vždy přístup k informacím v reálném čase.
- Sledujte údaje o marketingových výdajích ze všech hlavních platforem pomocí jednoduchého rozhraní.
- Získejte včasnou, přátelskou a efektivní podporu od týmu Supermetrics.
Omezení Supermetrics
- Je závislý na API externích platforem, takže jakékoli změny na těchto platformách mohou ovlivnit extrakci dat.
- Ačkoli existuje bezplatná verze, rozsáhlé používání nebo prémiové funkce mohou zatížit váš rozpočet*.
Ceny Supermetrics
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Essential: 69 $/měsíc na uživatele
- Základní balíček: 239 $/měsíc na uživatele
- Super: 579 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Supermetrics
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Google Workspace Marketplace: 4,4/5 (více než 950 recenzí)
3. Coupler. io
Coupler. io propojuje data z více než 50 zdrojů s Google Sheets a generuje přehledy. Coupler. io dokáže integrovat data z oblíbených nástrojů, jako jsou Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 a mnoho dalších.
Doplněk Google Sheets vám pomůže přenést marketingová, prodejní a finanční data do vašich tabulek a dashboardů bez nutnosti programování. Coupler pomáhá automatizovat proces analýzy dat a vytváření přizpůsobitelných reportů.
Nejlepší funkce Coupler.io
- Proměňte složité údaje z různých zdrojů na jednoduché přehledy bez nutnosti programování.
- Nastavte si vlastní plán automatické aktualizace dat, která může být hodinová, denní nebo měsíční.
- Vytvářejte živé panely připojením k nástrojům pro vizualizaci a práci s velkými daty
Omezení Coupler.io
- Zpracování obrovských datových sad zpomaluje výkon
- Uživatelé, kteří nejsou obeznámeni s koncepty transformace dat, mohou čelit strmému učení.
Ceny Coupler.io
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Squad: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 249 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coupler.io
- G2: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
- Google Workspace Marketplace: 4,8/5 (více než 225 recenzí)
4. Power Tools
Power Tools nabízí více než 40 užitečných nástrojů vytvořených na míru pro Google Sheets. Tento nástroj řeší více než 300 případů použití, od slučování tabulek a kombinování listů až po odstraňování duplicit a další funkce, které vám pomohou dosáhnout cílů vašeho projektu.
Power Tools je nejužitečnější pro zrychlení a automatizaci opakujících se úkolů.
Power Tools má obrovské možnosti: porovnávejte dva listy a hledejte shody a rozdíly, hrajte si se spojováním a rozdělováním řetězců, uklízejte mezery, čistěte data a vytvářejte vlastní vzorce na míru.
Nejlepší funkce Power Tools
- Automatizujte opakující se úkoly, což vám pomůže zvýšit produktivitu a minimalizovat manuální pracovní zátěž.
- Zjednodušte složité informace na jasné poznatky, které vám pomohou lépe porozumět vašim datům.
- Identifikujte a opravte chyby ve svých datech pomocí integrovaných nástrojů.
Omezení Power Tools
- Navzdory své uživatelské přívětivosti může prozkoumání a úplné osvojení si rozsáhlé škály nástrojů vyžadovat určitý čas.
- Neexistují žádné bezplatné verze, ale roční předplatné je cenově dostupné.
Ceny Power Tools
- Zdarma: 30denní plně funkční zkušební verze
- 12měsíční předplatné: 29,95 $ (jeden uživatel) ročně
- Doživotní předplatné: 99,95 $ (jeden uživatel)
Hodnocení a recenze Power Tools
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Google Workspace Marketplace: 3,6/5 (více než 2000 recenzí)
5. Kopírování dolů
Používání vzorců v tabulkách Google Sheets je notoricky obtížné. Copy Down tento problém řeší přímo.
U formulářů v Google Sheets vám funkce Copy Down umožňuje automaticky kopírovat vzorce do řádků pro odeslání formuláře. Automaticky kopírujte vzorce do odpovědí v Google Formulářích, čímž eliminujete potřebu ručního kopírování a vkládání.
V konečném důsledku vám to ušetří čas a opakovanou práci, zejména u dlouhodobých projektů a velkých datových sad.
Zkopírujte nejlepší funkce
- Zachovejte integritu vzorců a komplexních obchodních výpočtů.
- Přizpůsobte rozsah kopírování bez chyb, a to i při hromadném kopírování velkých datových sad.
- Replikujte vzorce nebo formátování jedním kliknutím, zajistěte přesnost a konzistenci a zvyšte efektivitu pracovního postupu.
Omezení kopírování dolů
- Funguje pouze s tabulkami propojenými s odpověďmi z Google Forms, nikoli s ručně zadanými údaji.
- Omezeno na replikaci sloupců a postrádá pokročilé funkce, jako je podmíněné kopírování nebo vlastní formátování.
- Vzhledem k omezením Apps Scriptu nelze v tabulce s odpověďmi na formulář použít funkci filtru.
Kopírování cen
- Bezplatné použití
Zkopírujte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Google Workspace Marketplace: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
6. Sheetgo
Představte si, že máte různé tabulky pro různé úkoly, jako je rozpočtování, sledování projektů a správa zásob. Mohou to být také soubory Google Sheets, Excel nebo CSV.
Sheetgo pomáhá těmto tabulkám hladce se propojit a vzájemně si vyměňovat data.
S tímto doplňkem pro Google Sheets můžete přenášet data z jednoho listu do druhého a ušetřit si tak ruční přesouvání datových sad.
Kromě vylepšení funkcí pro správu dat nabízí Sheetgo komplexní sadu nástrojů pro zefektivnění datových pracovních postupů, automatizaci úkolů a analýzu dat.
Nejlepší funkce Sheetgo
- Vytvořte hlavní dashboard tím, že do něj načtete informace z různých tabulek, čímž zjednodušíte celkovou analýzu.
- Spolupracujte v reálném čase a sledujte práci svého týmu na různých tabulkách, aniž byste museli ručně sdílet soubory.
- Automatizujte pracovní postupy zahrnující více listů a ušetřete tak každý týden několik hodin času.
Omezení Sheetgo
- Složité pracovní postupy vyžadují pečlivé plánování, aby nedocházelo k záměně.
- Rozsáhlejší potřeby integrace dat mohou vyžadovat prémiové předplatné.
Ceny Sheetgo
- Základní: Zdarma
- Profesionálové: 22 $/měsíc na uživatele
- Business: 74,40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sheetgo
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Google Workspace Marketplace: 4,2/5 (více než 1600 recenzí)
Bonus: Nástroje AI pro Google Sheets!
7. Hromadná korespondence
Už se vám někdy stalo, že jste zírali na dlouhý seznam kontaktů, protože jste potřebovali odeslat stovky e-mailů? Ještě horší je, že personalizace každého e-mailu je velmi náročná.
Nástroj pro každou příležitost, Mail Merge vám pomůže vytvořit personalizované zprávy pro celý seznam kontaktů. Posílejte jedinečné, na míru šité dopisy bez namáhavého ručního psaní.
Mail Merge vám také umožňuje sledovat výkonnost vašich e-mailů pomocí analytických nástrojů. Získejte cenné informace o tom, jak si vaše e-maily vedou, a vylepšete tak své strategie oslovování zákazníků, abyste dosáhli maximálního účinku.
Nejlepší funkce hromadné korespondence
- Vytvořte si vlastní šablony e-mailů pro různé účely, například šablonu pro potenciální zákazníky, další pro stálé zákazníky a jinou pro partnery.
- Hromadně rozesílejte pozvánky (s přílohami) na akce, jako jsou webináře, svatby, veletrhy, konference nebo setkání.
- Sledujte interakci s e-maily díky informacím o tom, kdo váš e-mail otevřel, a získejte tak podklady pro následnou komunikaci a další kroky.
Omezení hromadné korespondence
- Hromadné odesílání e-mailů může spustit spamové filtry, což ovlivní doručitelnost vašich e-mailů.
- Funkce pro vytváření reportů nejsou příliš rozsáhlé.
Ceny služby Hromadná korespondence
- Zdarma: týdenní zkušební verze
- Roční: 45 $ na uživatele
- Doživotní licence: 179 $ na uživatele
Hodnocení a recenze Mail Merge
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Google Workspace Marketplace: 4,9/5 (více než 26 000 recenzí)
8. Google Analytics
Tento doplněk umožňuje uživatelům Google Analytics pohodlně přistupovat k datům, vizualizovat je, sdílet a upravovat v rámci Google Spreadsheets.
Google Analytics shromažďuje data o tom, kdo navštěvuje váš web, které stránky prohlíží, jak dlouho na nich zůstávají a zda kliknou na tlačítko „koupit“.
Prohlížejte a analyzujte tato data v Google Sheets pomocí doplňku Google Analytics.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Identifikujte své „žádané“ produkty a služby – sledujte, které stránky lidé navštěvují nejčastěji.
- Sledujte v reálném čase cesty uživatelů po vašem webu, abyste porozuměli jejich chování a získali informace o návštěvnících.
- Vytvářejte personalizované panely, které zobrazují důležité metriky a KPI přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
Omezení služby Google Analytics
- Seznámení se s rozhraním doplňku a funkcemi Data Studio může vyžadovat určitý čas a úsilí.
- Nesprávná implementace na vašem webu může vést k nepřesným údajům*.
Ceny služby Google Analytics
- GA 4: zdarma
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Google Workspace Marketplace: 4,2/5 (více než 2 000 recenzí)
9. Hunter for Sheets
Už jste někdy hledali těžko dostupné e-mailové adresy klíčových osob v různých společnostech, ale hledání připomínalo nekonečnou honbu za pokladem?
Hunter for Sheets funguje jako vaše osobní CRM a pomáhá vám rychle najít tyto e-mailové adresy. Pokud máte seznam společností, Hunter for Sheets automaticky odhalí kontaktní informace spojené s těmito společnostmi.
Doplněk Google Sheets ověřuje jejich platnost a zajišťuje, že vaše zprávy dorazí do správných schránek.
Nejlepší funkce Hunter for Sheets
- Získejte e-mailové adresy z jakéhokoli veřejného zdroje na dosah ruky
- Funkce Email Finder vám umožňuje vybrat sloupce pro jména, příjmení a názvy společností. Nástroj poté vyplní vaši tabulku e-mailovými ID.
- Funkce Email Verifier kontroluje seznam e-mailových adres. Díky akčním stavům a skóre spolehlivosti lze snadno posoudit doručitelnost.
Omezení doplňku Hunter for Sheets
- Hunter for Sheets se spoléhá na přesnost a aktuálnost dat. Jeho účinnost souvisí s kvalitou digitální mapy, kterou prozkoumává.
- Zatímco Hunter for Sheets vyniká v profesionální sféře, osobní nebo soukromé e-mailové adresy mohou zůstat skryté
Ceny Hunter for Sheets
- Doplněk: zdarma
- Starter: 34 $/měsíc
- Růst: 104 $/měsíc
- Podnikání: 340 $/měsíc
Hodnocení a recenze doplňku Hunter for Sheets
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Google Workspace Marketplace: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
10. InstagReader
InstagReader je nástroj, který získává cenné informace o profilech, příspěvcích a komentářích na Instagramu a poskytuje přehled o chování uživatelů, zapojení do obsahu a neustále se vyvíjející situaci v oblasti trendů sociálních médií.
Doplněk Instagreader pro Google Sheets vám umožňuje extrahovat všechny údaje o profilu a příspěvcích z jakéhokoli účtu Instagramu přímo do vašeho Google Sheet.
Nejlepší funkce InstagReaderu
- Extrahujte profilové informace, jako je uživatelské jméno, biografie, počet sledujících nebo data z příspěvků na Instagramu, včetně popisků, hashtagů, lajků a komentářů.
- Vytvářejte personalizované panely, které zobrazují důležité metriky a KPI přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
- Naplánujte úkoly pro extrakci dat, aby se vaše tabulky Google Sheets automaticky aktualizovaly o nejnovější informace.
Omezení InstagReaderu
- Aby InstagReader fungoval, musíte mít obchodní účet Instagram. Osobní účet nestačí.
- InstagReader se zaměřuje na veřejné profily. Extrakce dat nefunguje u soukromých nebo omezených profilů.
Ceny InstagReader
- Bezplatný doplněk
Hodnocení a recenze InstagReader
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Google Workspace Marketplace: 3,6/5 (více než 50 recenzí)
Další nástroje pro práci s tabulkami
Ačkoli Google Sheets je populární a široce používaný nástroj, je důležité zvážit alternativy Google Sheets, které se mohou ukázat jako stejně robustní.
Vezměte si například ClickUp.
ClickUp je cloudová platforma pro správu projektů a spolupráci, která nabízí komplexní sadu funkcí pro vylepšení správy dat pro firmy, týmy i jednotlivce.
Díky centralizovanému přístupu, vysoké míře přizpůsobení a funkcím pro spolupráci je tento nástroj cenným pomocníkem pro firmy i jednotlivce, kteří chtějí zlepšit své postupy při správě dat.
Díky zobrazení tabulky v ClickUp mohou uživatelé přizpůsobovat nebo využívat stávající šablony k efektivnější správě různých databází, inventářů a informací. Šablony v ClickUp sahají od tabulek a šablon pro vedení účetnictví až po plánování zdrojů a denní plánovače.
ClickUp vám pomůže zajistit standardizaci procesů a je plně integrován s Google Drive.
Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí doplňků pro Google Sheets
Pokud se snažíte zvýšit svou produktivitu v Google Sheets, správné doplňky se vám budou hodit. Každý zde uvedený nástroj má svůj funkční účel a vyhovuje konkrétním potřebám.
Ať už chcete zrychlit práci s Google Docs pomocí Autocrat nebo se ponořit do dat pomocí Supermetrics, tyto doplňky vám pomohou pracovat chytřeji. Výkonná sada nástrojů pro správu projektů, jako je ClickUp, vám pomůže vytěžit maximum z vašich datových sad.
Vyzkoušejte je, kombinujte je a najděte to, co vám nejlépe vyhovuje!