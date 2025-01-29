10 nejlepších alternativ k Aha! pro vývoj produktů v roce 2025

Žonglování s nápady na produkty mezi hromadami e-mailů a lepícími poznámkami může být určitě výzvou. A když je celý váš tým na stejné lodi, termíny se začínají jevit jako pohyblivé cíle.
Proto mohou nástroje pro vývoj produktů znamenat zásadní změnu v tom, jak udržet vaše nápady a tým na stejné vlně.
Aha! je jedním z takových nástrojů, který nabízí řadu funkcí pro správu produktových strategií, plánů, týmové spolupráce a zpětné vazby od zákazníků. Nejedná se však o univerzální řešení. Neexistuje bezplatná verze, placené tarify jsou drahé a novým uživatelům, kteří hledají jednoduchý nástroj, může připadat příliš složitý.
Pokud vám tedy Aha! nevyhovuje, máme pro vás seznam 10 nejlepších alternativ k Aha!, které vám usnadní proces vývoje produktu a pomohou vám realizovat vaše nápady. Podívejte se na ně a najděte tu, která je pro vás ta pravá.
Co byste měli hledat v alternativách k Aha!
Při výběru správné alternativy k Aha!, která zefektivní vaše procesy vývoje produktů, zhodnoťte, jak si jednotlivé možnosti vedou v následujících oblastech:
- Uživatelská přívětivost: Potřebujete platformu pro správu produktů, která se snadno ovládá a používá. Tím ušetříte čas a starosti všem členům vašeho týmu.
- Funkce: Nástroj musí mít vše, co potřebujete – například plánování, správu úkolů a správu zpětné vazby od uživatelů.
- Přizpůsobení: Život je jednodušší, když můžete nástroj přizpůsobit pracovním postupům svého týmu. Vyberte si tedy jednu z alternativ, která vám umožní upravit vlastní pole, zobrazení, šablony a řídicí panely tak, aby vyhovovaly vašemu stylu ?
- Integrace: Váš nový nástroj by měl hladce zapadnout do vaší technologické infrastruktury, čímž se sníží čas strávený přepínáním mezi aplikacemi a přenosem dat.
- Spolupráce: Vývoj produktu je týmová práce, proto si vyberte nástroj, který usnadňuje úpravy, komunikaci a brainstorming v reálném čase.
- Podpora: Vyberte si nástroj s komplexní dokumentací a pohotovým týmem podpory, který vám v případě potřeby pomůže.
- Cena: Nástroj by měl nabízet klíčové funkce, které potřebujete, za cenu, za kterou se vyplatí zaplatit ?
10 nejlepších alternativ k Aha! pro rok 2024
Existuje spousta alternativ k Aha!, ale my jsme je zúžili na 10 nejlepších, abychom vám usnadnili rozhodování. Každá z nich má jedinečné funkce, které by se mohly skvěle hodit pro vaše použití. Podívejme se na ně blíže.
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů, který vám pomůže navrhnout vizi vašeho produktu a motivovat tým k její realizaci. Nevěřte jen nám, nadšené hodnocení uživatelů mluví za vše.
Existují stovky šablon, jako je šablona produktové strategie ClickUp, které vám pomohou začít. Použijte ji k vytvoření seznamu produktových funkcí, na kterých budete pracovat. Můžete také přizpůsobit formulář pro odesílání funkcí a shromažďovat tak nápady na produkty od svého týmu, zákazníků a dalších zainteresovaných stran. ?
ClickUp má vzhled pro každou náladu. Preferujete přehled funkcí v podobě plánu? Ganttův pohled je pro vás to pravé. Máte raději vizuální přehled? Kanbanův pohled je vaším přítelem. A pokud máte rádi starý dobrý formát tabulky, je pro vás ideální tabulkový pohled.
Když je čas dát tým dohromady, ClickUp Docs a Whiteboards jsou ideální pro spolupráci v reálném čase. Aby konverzace pokračovala, použijte chat a sekce komentářů k úkolům pro kontrolu a aktualizace.
Pokud hledáte náhradu za Aha!, která zvládne vše od základních až po složitější věci, ClickUp je vaším džinem v láhvi – připraveným splnit všechna vaše přání v jednom balíčku! ?♀️
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte se s více než 1 000 aplikacemi třetích stran
- Používejte ClickUp na webu, počítači i mobilních zařízeních.
- Využijte ClickUp AI k urychlení výzkumu produktů, shrnutí kvalitativní zpětné vazby a přeměně poznámek z jednání na úkoly ✅
- Nastavte automatizace pro zpracování opakujících se úkolů, jako je přidávání přiřazených osob k úkolu, aktualizace stavu úkolů a odesílání připomínek.
- Vizualizujte cíle produktu, průběh úkolů a pracovní zátěž týmu pomocí přizpůsobených dashboardů.
Omezení ClickUp
- Bezplatný tarif neobsahuje formuláře a ClickUp AI.
- Zvládnutí všech jeho funkcí chvíli trvá (ale jakmile se to naučíte, už to jde hladce).
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Roadmunk
Roadmunk je software pro navrhování a sdílení přehledných plánů. Stačí si vybrat šablonu, upravit její obsah a barevně označit položky plánu podle stavu. ?
Pokud jde o ceny, Roadmunk účtuje poplatky za každého editora za měsíc. Navíc plány umožňují až 10 recenzentům zdarma prohlížet a komentovat roadmapy. Pokud hledáte jednoduchou a cenově dostupnou alternativu k Aha!, Roadmunk může být právě to, co potřebujete.
Nejlepší funkce Roadmunk
- Použijte rámce Value/Effort nebo RICE (Reach, Impact, Confidence a Effort) k určení priorit nápadů pro váš plán.
- Vizualizujte plány pomocí zobrazení časové osy a plaveckých drah
- Sdílejte plány jako interaktivní soubory HTML, soubory PNG a URL chráněné heslem.
- Integrace s devíti aplikacemi třetích stran, včetně Jira, Azure DevOps, GitHub a GitLab
Omezení Roadmunk
- Měsíční fakturace není k dispozici – ceny jsou uvedeny za měsíc, ale fakturace se provádí ročně.
- Mobilní aplikace má omezenou funkčnost.
- Uživatelé uvádějí, že při velkých a podrobných plánech je aplikace velmi pomalá.
Ceny Roadmunk
- Starter: 19 $/měsíc (jeden editor)
- Podnikání: 49 $/měsíc za každého editora
- Profesionální: 99 $/měsíc za každého editora
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Roadmunk
- G2: 4,0/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
3. Productboard
Productboard je další nástroj pro vizualizaci časových os produktů a zefektivnění jejich realizace. Začněte od nuly nebo si vyberte z šablon pro uvedení produktu na trh, jako jsou plán Sprint, měsíční uvedení na trh, plán vydání a roadmapa Kanban.
U Productboard se platí za „tvůrce roadmapy“ – uživatelé s touto rolí mohou vytvářet, upravovat a sdílet roadmapy. „Prohlížeči“ mohou roadmapu pouze prohlížet a „přispěvatelé“ mohou zanechávat komentáře. ?
Nejlepší funkce Productboard
- Přístup je zdarma pro neomezený počet diváků a přispěvatelů ve všech tarifech.
- Přidejte vzorce pro výpočet skóre priority produktových nápadů
- Exportujte plány jako soubory PDF nebo PNG
- Propojte se s oblíbenými aplikacemi SaaS, jako jsou Slack, Microsoft Teams, Jira a Zapier.
Omezení Productboard
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif, pouze 15denní zkušební verze.
- Recenzenti uvádějí, že platforma občas trpí zpožděním a problémy se synchronizací.
Ceny produktu Productboard
- Základní funkce: 25 $/měsíc na jednoho tvůrce
- Pro: 60 $/měsíc za tvůrce
- Cena: 100 $/měsíc za každého tvůrce (pouze roční fakturace)
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
4. Miro
Miro je nástroj pro správu vývoje produktů na nekonečné a kolaborativní ploše. Obsahuje nástroje pro práci s textem, perem, tvary, poznámkami a myšlenkovými mapami, které slouží k plánování, analýze potřeb zákazníků a skicování nápadů na produkty. ✍️
S Miro získáte přístup ke stovkám šablon pro design, vývoj softwaru a marketing produktů z jeho vlastní knihovny a Miroverse, komunitní knihovny šablon Miro.
Pokud navíc váš tým miluje praktické kreativní brainstormingové sezení, Miro je ideálním hřištěm, kde můžete svou vizi produktu přivést k životu. ✨
Nejlepší funkce Miro
- Nahrajte obrázky, videa a soubory na své plátno
- Navrhujte makety produktů pomocí drátových modelů a ikon
- Spolupracujte se svým týmem pomocí @zmínek, hlasování a videochatu.
- Seskupte plátna do projektů, abyste měli přehlednou organizaci a rychlý přístup.
Omezení aplikace Miro
- Bezplatný tarif je omezen na tři editovatelné tabule.
- Nástroj postrádá komplexní funkce pro správu úkolů.
- Uživatelé hlásí, že při procházení velkých tabulek v mobilní aplikaci dochází ke zpomalení a chybám.
Ceny Miropricing
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na člena
- Podnikání: 20 $/měsíc na člena
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
5. Asana
Asana je nástroj pro řízení projektů, který slouží k organizaci a spolupráci na produktových plánech. Rozdělte projekty na úkoly, vytvořte závislosti mezi úkoly a vizualizujte časové osy projektů pomocí Ganttových diagramů.
Kromě Ganttových diagramů můžete přepnout na zobrazení Seznam, Kanban, Časová osa a Kalendář, abyste si projekt prohlédli způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Ačkoli Asana nabízí ve srovnání s jinými alternativami k Aha! řadu skvělých funkcí v intuitivním rozhraní, nemusí být vhodná pro týmy s omezeným rozpočtem. ?
Nejlepší funkce Asany
- Uložte si zobrazení projektu jako šablonu pro budoucí použití.
- Filtrujte svou doručenou poštu podle @zmínek, přidělených úkolů a zpráv od konkrétní osoby.
- Přístup k Asaně přes web, zařízení Mac, Windows, iOS a Android
- Integrace s více než 270 aplikacemi, včetně Dropbox, Outlook, Google Calendar a Zapier
Omezení aplikace Asana
- Bezplatný tarif je omezen na tři zobrazení: seznam, tabule a kalendář.
- Není možné přiřadit úkol více členům týmu.
- Někteří uživatelé tvrdí, že zákaznická podpora není spolehlivá.
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 300 recenzí)
6. Notion
Notion je nástroj pro zvýšení produktivity, který spojuje pořizování poznámek, správu úkolů a databáze do jednoho prostoru. Díky tomu je ideální pro zaznamenávání nápadů na produkty, vytváření firemních wiki a sledování produktových plánů.
Vizualizujte plány pomocí zobrazení Tabulka, Tabule, Časová osa, Kalendář a Galerie. Při práci na dokumentech můžete přidávat obrázky, videa a úryvky kódu.
Zatímco si na Notion musíte chvíli zvykat, nabízí více než 300 šablon pro vývoj produktů, které vám pomohou rychle začít. Pokud jste tedy samostatný produktový manažer nebo malý produktový tým a chcete mít své projekty a dokumenty na jednom místě, vyzkoušejte Notion. ?
Nejlepší funkce Notion
- Získejte přístup k hlavním funkcím v rámci velkorysého bezplatného tarifu.
- Získejte přednostní podporu u všech placených tarifů
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím úprav v reálném čase, komentářů a @zmínek.
- Pomocí filtrů, třídění a seskupování si můžete vytvořit vlastní zobrazení produktových roadmap.
Omezení aplikace Notion
- Začátečníci mohou čelit strmé křivce učení.
- Některé recenze uvádějí, že při práci s velkými dokumenty a plány se aplikace zpomaluje.
Notion ceny
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
7. ProductPlan
ProductPlan je nástroj pro správu produktů, který slouží k vytváření plánů a dohledu nad jejich realizací. Ukládejte nápady na produkty do prostoru Parking Lot, pomocí modelu hodnocení přínosů a nákladů vyberte ty nejlepší a zařaďte je do svého plánu.
S ProductPlanem můžete vytvářet neomezený počet plánů ve všech tarifech a prohlížet si je v zobrazení časové osy, seznamu nebo tabulky, podle toho, co vám vyhovuje. Navíc můžete pomocí filtrů vytvářet vlastní zobrazení pro různé skupiny uživatelů, aby všichni měli přehled o dění.
Nejlepší funkce ProductPlan
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím komentářů
- Vizualizujte více plánů v jediném zobrazení
- Exportujte plány jako soubory PNG, PDF a XLS.
- Sdílejte plány s neomezeným počtem uživatelů a získejte zpětnou vazbu k produktu (bez dalších nákladů).
Omezení ProductPlan
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, pouze 14denní zkušební verze.
- Plány se účtují ročně.
- Základní tarif omezuje přístup k zobrazení portfolia, API a Zapieru.
Ceny ProductPlan
- Základní: 39 $/měsíc za každého editora
- Profesionální: 79 $/měsíc za každého editora
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ProductPlan
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
8. Monday. com
Monday je řešení pro správu práce, které slouží k řízení více projektů a spolupráci týmů. Má intuitivní a barevné rozhraní, díky kterému je snadné jej nastavit a okamžitě začít používat.
Data můžete snadno importovat z nástrojů jako Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp a Jira, takže přechod na Monday bude hladký. Na rozdíl od většiny alternativ k Aha! musíte pro svůj tým zakoupit „místa“ v skupinách po třech, pěti, deseti atd.
Pokud tedy máte v týmu šest lidí, jste nuceni zaplatit za 10 licencí. Ačkoli to nemusí být ideální pro startupy a malé firmy, může to být perfektní řešení pro rychle rostoucí firmy a velké podniky.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vizualizujte projekty pomocí zobrazení Tabulka, Kanbanová tabule, Karty, Časová osa, Ganttův diagram a Kalendář.
- Nastavte základní parametry projektu v zobrazení Gantt, abyste mohli sledovat odchylky při realizaci projektů.
- Sdílejte svůj pracovní status, aby členové týmu věděli, zda pracujete z domova, máte přestávku nebo jste mimo kancelář ?️
- Získejte přístup k nepřetržité zákaznické podpoře prostřednictvím živého chatu a e-mailu v rámci bezplatných i placených tarifů.
Omezení Monday.com
- Bezplatný tarif je omezen na dva členy týmu a tři projektové tabule.
- Zobrazení časové osy, kalendáře a Ganttova diagramu jsou k dispozici pouze u dražších tarifů.
- Aplikace neobsahuje funkci chatu.
Monday. com ceny
- Zdarma
- Základní: 10 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Výhoda: 20 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
9. Hive
Hive je uživatelsky přívětivý nástroj pro správu projektů, který umožňuje dohlížet na celý životní cyklus produktu od začátku do konce. Spojuje nástroje pro správu úkolů, nakládání se zdroji a spolupráci týmu do jednoho celku.
Můžete rozdělit své projekty na úkoly a podúkoly, přiřadit je svému týmu a stanovit termíny. Díky tomu bude práce organizovaná a všichni budou vědět, co mají dělat. ??
Cenové plány Hive se na první pohled zdají být dostupné, ale klíčové funkce, jako jsou cíle, analytika a automatizace, je nutné dokoupit jako doplňky.
Nejlepší funkce Hive
- Využijte nepřetržitou podporu v rámci bezplatných i placených tarifů.
- Komunikujte se svým týmem prostřednictvím přímých nebo skupinových zpráv
- Zapněte režim soustředění, abyste ztlumili oznámení, zatímco pracujete.
- Získejte přehled o všech svých projektech a jejich stavu na první pohled.
Omezení Hive
- Bezplatný tarif omezuje přístup k vlastním polím, opakujícím se úkolům a více přiřazeným osobám na jeden úkol.
- Mobilní aplikace má omezenou funkčnost.
Hive ceny
- Zdarma
- Teams: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (490 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (194 recenzí)
10. Wrike
Wrike je další software pro správu projektů, který udržuje vaše projekty organizované a usnadňuje spolupráci. Obsahuje více než 80 přizpůsobitelných šablon pro zahájení vašich projektů s možnostmi zobrazení, jako je seznam, tabule, tabulka, Ganttův diagram a kalendář, abyste mohli sledovat jejich průběh. ?
Podobně jako Monday má i Wrike cenový model založený na skupinách. Pokud má váš tým do 30 členů, kupujete licence po pěti. Pro týmy od 30 do 100 členů je to po deseti a pro velké týmy nad 100 členů po dvaceti. V závislosti na velikosti vašeho týmu tak možná platíte za licence, které nepotřebujete.
Nejlepší funkce Wrike
- Sdílejte formuláře žádostí, abyste shromáždili požadavky na nové funkce
- Sledujte čas strávený na úkolech ručně nebo pomocí časovače v aplikaci ⏰
- Vytvářejte vlastní dashboardy pro sledování postupu projektu a pracovní zátěže týmu.
- Synchronizace s více než 400 aplikacemi pro cloudové úložiště, videokonference, komunikaci a správu vztahů se zákazníky (CRM)
Omezení Wrike
- Bezplatný tarif omezuje přístup k vlastním polím a stavům, kalendáři a Ganttovým diagramům, dashboardům a automatizacím.
- Plány Wrike Business a vyšší se účtují ročně.
- Neobsahuje vestavěnou funkci chatu.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Wrike:
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
Vytvářejte lepší produkty bez stresu
Každý z těchto nástrojů má své jedinečné přednosti a cenové modely, které mohou být pro váš tým vývoje produktů vhodnější. Správná volba významně přispívá k organizaci vašeho týmu, zlepšení vašich dovedností v oblasti řízení produktů a zajištění hladkého průběhu projektů.
Pokud si stále nejste jisti, který software pro správu produktů je nejlepší alternativou, s ClickUp nikdy neuděláte chybu. Lze jej přizpůsobit různým požadavkům týmu, stylům řízení projektů a velikostem projektů. V podstatě bez ohledu na to, jak strukturováte svou práci, ClickUp ji dokáže podpořit.
Chcete vyzkoušet ClickUp? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!