10 nejlepších alternativ BambooHR pro HR týmy v roce 2025

Personální oddělení je základem, který drží společnost pohromadě a zajišťuje klíčové úkoly, jako je výběr uchazečů o zaměstnání, zaškolování nových zaměstnanců, sledování pracovní doby, řízení výkonu a další. Aby však moderní personální týmy mohly všechny tyto úkoly zvládnout, potřebují pomoc sofistikovaného personálního softwaru.
BambooHR je již dlouho jedním z předních softwarových balíčků pro HR. Používají ho personalisté v tisících společností po celém světě a je známý svou schopností vytvářet centralizovanou databázi pro ukládání a správu informací o zaměstnancích.
Není to však ten správný HR software pro každou společnost. Některé alternativy BambooHR mohou nabídnout lepší ceny, robustnější integrační možnosti a plynulejší zážitek. Pokud hledáte alternativu k BambooHR, určitě se podívejte na těchto deset nejlepších konkurentů BambooHR.
Co byste měli hledat v alternativách BambooHR?
Při hledání alternativ k BambooHR je třeba zvážit pět věcí:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: HR software je tak dobrý, jak dobré je jeho uživatelské rozhraní. Pokud je software složitý na používání nebo je obtížné v něm najít potřebné informace, nikomu příliš nepomůže. Hledejte software s intuitivním rozhraním, abyste se rychle seznámili se základy a podrobnosti prozkoumali později.
- Robustní sada funkcí: Alternativy BambooHR mohou nabízet systém sledování uchazečů, systémy řízení výkonu, funkce mzdové agendy, správu benefitů atd. Některé organizace mohou potřebovat pouze jednu nebo dvě z těchto základních HR funkcí, jiné mohou potřebovat ještě sofistikovanější sadu funkcí. Než se začnete rozhlížet po softwaru, zjistěte, co od něj potřebujete.
- Vynikající integrační schopnosti: Čím více se váš HR software dokáže propojit s jinými aplikacemi a programy ve vašem technologickém stacku, tím lépe. Integrace může pomoci zefektivnit HR procesy, včetně komunikace se zaměstnanci, správy zaměstnaneckých benefitů nebo automatického zpracování mezd.
- Široká nabídka školení a zákaznické podpory: Software pro řízení lidských zdrojů spravuje mnoho složitých a citlivých procesů, takže málokdy je jeho používání jednoduché. Vyberte si software, který nabízí komplexní školicí zdroje a pohotovou zákaznickou podporu, abyste mohli nový software hladce implementovat do svých klíčových procesů v oblasti lidských zdrojů.
- Cenově dostupný: Většina alternativ BambooHR nabízí odstupňovanou cenovou strukturu, což znamená, že obvykle platíte za každého zaměstnance. Než se však rozhodnete pro konkrétní softwarovou platformu, ujistěte se, že rozumíte celkovým nákladům na software, včetně poplatků za předplatné, nákladů na implementaci a případných dalších poplatků.
Mnoho alternativ BambooHR v tomto seznamu nabízí bezplatné zkušební období. Využijte tyto nabídky k vyzkoušení softwaru a zjistěte, zda vyhovuje vašim potřebám v oblasti lidských zdrojů.
10 nejlepších alternativ BambooHR, které můžete použít
1. ClickUp
Je to platforma pro zvýšení produktivity. Je to bezplatný nástroj pro řízení projektů. A nyní je to také váš nepostradatelný software pro řízení lidských zdrojů.
ClickUp vám umožňuje přizpůsobit si pracovní prostor pomocí robustních funkcí a více zobrazení, abyste vytvořili efektivní centralizovaný prostor pro všechny vaše potřeby v oblasti lidských zdrojů. Navíc díky více než 1 000 integracím můžete automatizovat mnoho procesů v oblasti lidských zdrojů a vylepšit svůj seznam úkolů. Využijte automatizaci v ClickUp k spouštění úkolů, aktualizaci stavů nebo komunikaci se svým týmem.
Získáte také přístup k úžasným šablonám pro řízení lidských zdrojů. Začněte se šablonou ClickUp HR SOP, která vám pomůže vytvořit efektivní seznam standardních operačních postupů pro vaši organizaci. Poté si prohlédněte bezplatné šablony pro zpracování mezd, řízení výkonu a další. Využijte je k tomu, abyste měli svůj pracovní prostor pro lidské zdroje připravený a funkční během několika minut.
Od náboru přes řízení talentů až po zapracování nových zaměstnanců – ClickUp má řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení lidských zdrojů. Uvolněte svůj personální tým, aby se mohl věnovat lidské stránce HR, a zbytek nechte na ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp je přizpůsobitelný, takže můžete vytvářet vlastní pracovní postupy, seznamy úkolů a pole specifická pro potřeby HR vaší organizace.
- Skvělé funkce pro spolupráci usnadňují týmům společnou práci, ať už jde o koordinaci s manažery náboru v rámci náborového procesu nebo spolupráci s týmy v oblasti řízení výkonu zaměstnanců.
- ClickUp usnadňuje správu dokumentů a sdílení znalostí, takže týmy mají přístup k potřebným informacím a personální oddělení může zajistit bezpečnost citlivých údajů o zaměstnancích.
- Bezplatné šablony šetří týmům čas při vytváření nových procesů, jako je například vytvoření systému sledování uchazečů nebo sestavení hodnocení výkonu.
- Škálovatelný systém se snadno přizpůsobí malým a středním podnikům i velkým organizacím.
Omezení ClickUp
- ClickUp má bohatý seznam funkcí a možností, takže novým uživatelům může chvíli trvat, než se seznámí se všemi možnostmi, které jim platforma nabízí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Connecteam
Connecteam je platforma pro správu zaměstnanců speciálně navržená pro pracovníky bez stálého pracoviště a pracovníky na dálku. Poskytuje nástroje pro úkoly související se správou pracovní síly, včetně komunikačních nástrojů a způsobů, jak zvládat plánování, školení a další.
Nejlepší funkce Connecteam
- Usnadňuje komunikaci se zaměstnanci prostřednictvím chatových, zprávových a oznamovacích funkcí.
- Nástroje pro vytváření a poskytování školicích materiálů zaměstnancům, které usnadňují proces zapracování nových zaměstnanců.
- Rychle vytvářejte nové formuláře a kontrolní seznamy pro úkoly, jako jsou hodnocení zaměstnanců, bezpečnostní kontroly, systémy sledování uchazečů o zaměstnání nebo jiné HR procesy.
Omezení Connecteam
- Některé z nejlepších HR nástrojů této platformy jsou k dispozici pouze pro vyšší platové třídy, takže menší podniky s nižším rozpočtem mohou mít omezené možnosti.
Ceny Connecteam
- Plán pro malé podniky: 0 $
- Základní: 35 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů, poté 0,60 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů, poté 1,80 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Expert: 119 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů, poté 3,60 $/měsíc za každého dalšího uživatele
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (310+ recenzí)
3. Zenefits
Zenefits je cloudová platforma pro správu lidských zdrojů s nástroji, které pomáhají organizacím spravovat jejich HR procesy. Má jednoduché, uživatelsky přívětivé rozhraní a oceněnou mobilní aplikaci, která zaměstnancům umožňuje přístup k jejich informacím i na cestách.
Nejlepší funkce Zenefits
- Skvělé nástroje pro správu benefitů, díky kterým můžete snadno spravovat benefity, jako je zdravotní pojištění, penzijní plány a další zaměstnanecké výhody.
- Snadno použitelné funkce pro sledování času vám pomohou sledovat rozvrhy zaměstnanců spolu s odpracovanými hodinami, přestávkami a přesčasy a zároveň se připojit k vašim mzdovým službám.
- Zenefits je jednou z nejlepších alternativ BambooHR pro správu dodržování předpisů, která pomáhá malým podnikům i velkým organizacím dodržovat různé předpisy v oblasti lidských zdrojů a práce.
Omezení Zenefits
- Kontaktování zákaznického servisu platformy může zabrat nějaký čas (a úsilí), takže možná budete muset najít náhradní řešení pro případné problémy, na které narazíte.
Ceny Zenefits
- Essentials: 10 $/měsíc na zaměstnance
- Růst: 20 $/měsíc na zaměstnance
- Zen: 33 $/měsíc na zaměstnance
Hodnocení a recenze Zenefits
- G2: 4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (810+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Zenefits!
4. Rippling
Rippling je cloudová platforma s komplexní sadou nástrojů pro řízení lidských zdrojů a zaměstnanců. Rippling je vynikající alternativou k BambooHR, pokud chcete zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů. Získáte centralizované místo pro mzdy, správu benefitů, zdravotní spořicí účty, nábor, řízení výkonu a další.
Nejlepší funkce Rippling
- Automatizované zpracování mezd zvládá složité úkoly, jako jsou výpočty daní, nastavení přímých vkladů a dodržování předpisů týkajících se mezd.
- Zefektivněné nástroje pro zapracování nových zaměstnanců, které vám pomohou s administrativními úkoly, jako je předkládání dokumentů a správa úkolů.
- Možnost rozšíření funkčnosti začleněním funkcí pro správu IT a zabezpečení, které vám umožní prosazovat bezpečnostní zásady v celé organizaci.
Omezení Rippling
- Ne všechny funkce HR platformy jsou dostupné na mobilních zařízeních, takže administrátoři a zaměstnanci mohou potřebovat stolní počítač, aby mohli platformu využívat na maximum.
Ceny Rippling
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Vlnící se hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 900 recenzí)
5. Paypro
Paypro slibuje, že bude jedinou platformou pro řízení lidských zdrojů, kterou budete potřebovat, od náboru až po odchod zaměstnanců do důchodu.
Tato cloudová platforma nabízí nástroje pro mzdy, řízení výkonu, stanovení cílů v oblasti lidských zdrojů, správu benefitů a sledování času. Navíc jejich tým odborníků na implementaci může rychle zprovoznit platformu v personálním oddělení vaší organizace.
Nejlepší funkce Paypro
- Odborný implementační tým se postará o náročnou práci spojenou se zprovozněním systému pro váš HR tým.
- Komplexní správa pracovní síly zvládne všechny aspekty řízení vašeho týmu, včetně pokročilých funkcí, které pomáhají kontrolovat mzdové náklady a zvyšovat produktivitu.
- Eliminuje nadbytečné pracovní postupy díky jediné databázi pro všechna data zaměstnanců, včetně sledování času, správy odměn, správy benefitů a dalších funkcí.
Omezení Paypro
- Zprávy mohou být neohrabané a příliš komplikované. Možná tedy budete muset projít procesem pokusů a omylů, abyste získali potřebné informace.
Ceny Paypro
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Paypro
- G2: 4,9/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
6. Namely
Namely je cloudová platforma pro mzdy a HR určená pro malé a střední podniky. Namely je známá svým uživatelsky přívětivým rozhraním a nabízí komplexní řešení pro HR, správu benefitů a odměn a sledování uchazečů.
Poskytuje také snadno použitelnou platformu, díky které je samoobsluha zaměstnanců hračkou.
Konkrétně nejlepší funkce
- Díky vynikajícím samoobslužným funkcím mohou zaměstnanci přistupovat ke svým HR informacím a spravovat je, aniž by zatěžovali management administrativními úkoly.
- Nástroje pro řízení talentů usnadňují zvládání úkolů, jako jsou hodnocení výkonu zaměstnanců a jejich rozvoj, a podporují růst talentů v rámci organizace.
- Snadná správa benefitů, aby vaše organizace mohla efektivně zvládat vše od zdravotního pojištění po penzijní plány.
Konkrétně omezení
- Kontaktování zákaznické podpory může být složité, takže uživatelé musí řešit problémy sami.
Konkrétně ceny
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Konkrétně hodnocení a recenze
- G2: 3,9/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 420 recenzí)
7. Justworks
Justworks je komplexní software pro řízení lidských zdrojů určený pro malé a střední organizace. Rozhraní je intuitivní a nabízí řadu nástrojů, které pomáhají zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.
Je to skvělé pro ty, kteří nemají mnoho hlubokých znalostí v oblasti HR, protože je k dispozici nepřetržitá podpora, která vás provede jakýmikoli problémy.
Nejlepší funkce Justworks
- K dispozici je vynikající zákaznická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kde vám skuteční lidé odpoví na všechny otázky týkající se založení vaší firmy na Justworks.
- Zaměstnanci mohou přistupovat ke svým HR informacím a spravovat je prostřednictvím snadno použitelného dashboardu, který usnadňuje vyhledávání dat nebo odesílání formulářů.
- Nástroje pro zapracování nových zaměstnanců usnadňují jejich přijímání a provázejí je procesem zadávání údajů pro přímé vklady, seznámení se s firemními politikami a dalšími záležitostmi.
Omezení Justworks
- Není k dispozici mobilní aplikace, což omezuje přístup pro administrátory a zaměstnance na cestách.
Ceny Justworks
- Základní: 59 $/měsíc na zaměstnance
- Plus: 99 $/měsíc na zaměstnance
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
8. Gusto
Gusto je online platforma, která zjednodušuje všechny aspekty řízení lidského kapitálu a mzdové agendy pro firmy. Jedná se o uživatelsky přívětivou platformu, která nabízí mnoho integračních možností pro zefektivnění pracovních postupů souvisejících s řízením zaměstnanců. Díky pěkné nabídce HR nástrojů za danou cenu je to dobrá volba pro malé firmy.
Nejlepší funkce Gusto
- Zjednodušený a automatizovaný proces výplaty mezd eliminuje dohady při výpočtech a ušetří vaší organizaci spoustu administrativy.
- Vynikající nástroje pro zajištění souladu s předpisy pomáhají organizacím držet krok s neustále se měnícími předpisy, takže můžete snadno spravovat údaje o zaměstnancích a zároveň splňovat zákonné požadavky.
- Gusto funguje jako zprostředkovatel zaměstnaneckých benefitů a pomáhá organizacím najít cenově dostupné zdravotní pojištění pro zaměstnance.
Omezení Gusto
- Neexistuje žádná bezplatná zkušební verze, takže musíte zaplatit, než budete moci vyzkoušet funkce.
Ceny Gusto
- Jednoduché: 40 $/měsíc plus 6 $/měsíc na osobu
- Plus: 80 $/měsíc plus 12 $/měsíc na osobu
- Premium: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
9. PerformYard
PerformYard se zaměřuje na řízení výkonu a vytváří centralizované centrum pro budování kultury vysokého výkonu ve vaší organizaci. Prostřednictvím jednoduchého rozhraní mohou HR týmy pomocí PerformYard nastavit HR KPI, nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo hodnocení výkonu, aby podpořily růst a rozvoj týmu.
Nejlepší funkce PerformYard
- Přizpůsobte hodnocení výkonu tak, aby odpovídalo cílům a hodnotám vaší organizace.
- Nástroje pro průběžnou zpětnou vazbu vytvářejí nepřetržité zpětnovazební smyčky, takže mezi zaměstnanci a vedením dochází k pravidelné komunikaci o výkonu a cílech.
- Vynikající analytické a reportovací funkce vám mohou poskytnout cenné informace o trendech ve výkonu a pomoci vám identifikovat silné a slabé stránky organizace.
Omezení PerformYard
- Reporting není intuitivní, takže manažeři mohou potřebovat další podporu, aby našli potřebné informace.
- Postrádá některé pokročilé funkce, které najdete v jiných HR platformách, jako jsou nástroje pro výpočet mezd nebo správu benefitů.
Ceny PerformYard
- Řízení výkonu: 5–10 USD na osobu a měsíc, fakturováno ročně
- Zapojení zaměstnanců: dalších 1–3 dolary na osobu za měsíc
Hodnocení a recenze PerformYard
- G2: 4,8/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
10. Zoho People
Pokud potřebujete sofistikované HR nástroje pro velkou organizaci, podívejte se na Zoho People. Tento cloudový software pro správu lidských zdrojů nabízí širokou škálu nástrojů a funkcí.
Zoho People vytváří centrální platformu pro správu všech aspektů informací o zaměstnancích, od funkcí sledování docházky až po řízení výkonu.
Nejlepší funkce Zoho People
- Vysoce přizpůsobitelný, takže můžete vytvářet a přizpůsobovat formuláře a pracovní postupy specifické pro vaše interní HR procesy, od procesu zapracování nových zaměstnanců až po každodenní administrativu.
- Intuitivní samoobslužný portál umožňuje zaměstnancům přístup k jejich osobním údajům a jejich aktualizaci, prohlížení výplatních pásek a podávání žádostí o volno. Zaměstnanci jsou více zapojení a management i personální tým mají méně administrativních úkolů.
- Vynikající funkce pro vytváření reportů mohou manažerským týmům poskytnout přehled o trendech v oblasti pracovní síly, metrikách výkonu a dalších důležitých HR datech, aby mohli činit lepší rozhodnutí založená na datech pro organizaci.
Omezení Zoho People
- Rozhraní není vždy intuitivní, což způsobuje, že uživatelé jsou zpočátku velmi závislí na zákaznické podpoře a školicích zdrojích.
Ceny Zoho People
- Zdarma pro pět uživatelů
- Essential HR: 1 $ za zaměstnance, fakturováno měsíčně
- Profesionální: 2 $ za zaměstnance, fakturováno měsíčně
- Premium: 3 $ za zaměstnance, fakturováno měsíčně
- Enterprise: 5 $/zaměstnanec, fakturováno měsíčně
- People Plus: 8 $/zaměstnanec, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 230 recenzí)
Najděte nejlepší alternativu BambooHR pro vaši organizaci na ClickUp.
Efektivní personální činnosti mají pozitivní dopad na celou organizaci. Vedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, hladkému fungování benefitních služeb a příjemnějšímu pracovnímu prostředí. To přispívá k udržení zaměstnanců a pomáhá zlepšit hospodářské výsledky organizace.
Správné HR nástroje vám k tomu mohou pomoci. Nejlepší alternativy BambooHR vám nabízejí klíčové funkce, které vám pomohou snížit administrativní zátěž, zefektivnit řízení lidí a vytvořit lepší prostředí pro zaměstnance.
Pokud hledáte alternativy k BambooHR, vyzkoušejte ClickUp. ClickUp je univerzální řešení, které dokáže uspokojit potřeby malých, středních i velkých organizací.
ClickUp, známý především jako nástroj pro řízení projektů, nabízí také komplexní sadu funkcí pro řízení lidských zdrojů. Pomocí ClickUp můžete zjednodušit své HR procesy a zlepšit komunikaci se svými zaměstnanci.
ClickUp nabízí přizpůsobitelné pracovní prostory, více než 1 000 integrací a mnoho automatizačních funkcí. Můžete centralizovat své potřeby v oblasti lidských zdrojů, od náboru po koučování a další, pomocí řešení a šablon pro všechny aspekty řízení lidských zdrojů.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posilte svůj HR tým efektivnějším a účinnějším systémem řízení.