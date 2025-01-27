10 nejlepších alternativ a konkurentů Agile CRM v roce 2025

V dnešní době je téměř nemožné vybudovat konkurenceschopný podnik bez solidní strategie řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Na trhu se objevilo mnoho různých CRM nástrojů, které se vyvinuly tak, aby uspokojily rostoucí poptávku ve všech odvětvích. Jedním z nejznámějších jmen v oboru je Agile CRM, ale není vhodný pro každého.
Těchto 10 nejlepších alternativ Agile CRM nabízí specifické funkce a specializované nástroje, které vyhovují vašim jedinečným obchodním požadavkům, a to za skvělou cenu pro každý rozpočet.
Co je Agile CRM?
Agile CRM je oblíbený cloudový produkt pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) určený pro malé a střední podniky.
Spojuje prodej, marketing a správu služeb do jedné platformy. Díky tomu umožňuje firmám automatizovat marketingové kampaně, spravovat prodejní příležitosti a poskytovat lepší zákaznickou podporu. Týmy využívají automatizaci pracovních postupů, správu prodejních týmů a nástroje pro reporting, které se dobře přizpůsobují růstu firmy.
Co byste měli hledat v alternativách Agile CRM?
Při hledání nejlepší alternativy Agile CRM pro váš rozpočet a organizaci zvažte, jak se každá z následujících funkcí CRM vztahuje k vašim konkrétním a jedinečným obchodním požadavkům:
- Automatizace prodeje: Efektivní alternativy Agile CRM musí nabízet funkce automatizace prodeje, které jsou minimálně stejně robustní jako ty, které poskytuje Agile CRM.
- Automatizace marketingu: Stejně tak by CRM, které si vyberete, mělo poskytovat výkonné nástroje pro automatizaci marketingových kampaní, stejně jako Agile CRM.
- Zákaznická podpora: Špatná zákaznická podpora je při přechodu mezi CRM systémy a přenosu velkého množství dat rozhodujícím faktorem.
- Cenová dostupnost: Ceny Agile CRM jsou známé svou konkurenceschopností a nejlepší alternativy Agile CRM také nabízejí cenově dostupné řešení.
- Škálovatelnost: Skvělá alternativa musí být škálovatelná podle potřeb vašeho podnikání, abyste později nepotřebovali další řešení.
- Bezplatná verze: Bezplatná verze nebo zkušební období vám umožní vyzkoušet software před zakoupením a nejlepší bezplatné CRM softwary by vám měly i tak poskytnout přístup k výkonným nástrojům Agile.
10 nejlepších alternativ Agile CRM, které můžete použít
Sestavili jsme seznam nejlepších nástrojů na trhu. Pomocí tohoto seznamu můžete zúžit výběr a rychle najít řešení, které bude vyhovovat vaší organizaci.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který podporuje agilní metodiky. Agilní funkce zahrnují flexibilní systém správy úkolů, který se přizpůsobuje populárním metodám, jako je Scrum, a umožňuje rozdělit složité úkoly na zvládnutelné jednotky.
ClickUp CRM přináší tuto agilitu do řízení vztahů se zákazníky. Tento software usnadňuje správu informací o klientech a interakcí v rámci stejného pracovního prostoru jako související projekty.
Umožňuje vám sledovat potenciální zákazníky, požadavky zákazníků, zpětnou vazbu, hlášení chyb a další. Vlastní pole také umožňují obchodním zástupcům a marketingovým týmům ukládat data specifická pro jednotlivé klienty.
Platforma obsahuje rozsáhlou sbírku šablon, které usnadňují začlenění nových uživatelů. Patří mezi ně šablony CRM, šablony Agile a šablony pokrývající téměř všechny obchodní potřeby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poskytuje jednotnou platformu pro agilní řízení projektů, řízení prodejních procesů a zákaznickou podporu.
- Funkce spolupráce v reálném čase umožňují prodejním týmům lépe spravovat vztahy se zákazníky.
- Pokročilé funkce pomáhají automatizovat marketingové kampaně a zefektivnit prodejní procesy.
- Poskytuje nástroje umělé inteligence, které pomáhají prodejnímu personálu vytvářet poutavější zprávy pro zákazníky.
- Integrace s populárními platformami sociálních médií pro větší zapojení uživatelů na webu
- Nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které vyhoví téměř všem obchodním potřebám nebo pracovním postupům.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé by si přáli, aby mobilní aplikace měla více funkcí.
- Noví uživatelé musí projít určitým procesem učení, aby se seznámili se všemi funkcemi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM je uživatelsky přívětivá platforma, která se integruje s rozsáhlou sadou produktů HubSpot. Společně poskytují komplexní řešení pro marketing, prodej, služby a správu webových stránek.
Bezplatná verze jejich CRM nabízí základní funkce vhodné pro malé a střední podniky. HubSpot je také dobrou volbou, pokud je pro vás prioritou škálovatelnost. Prémiové doplňky umožňují vaší firmě rozšiřovat funkcionalitu podle jejích potřeb.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- All-in-one CRM, které kombinuje automatizaci marketingu, automatizaci prodejních sil a funkce zákaznického servisu.
- Bezplatná verze umožňuje malým firmám začít s e-mailovým marketingem, správou potenciálních zákazníků a správou prodejního procesu.
- Pokročilé nástroje pro automatizaci marketingu umožňují automatizovat marketingové kampaně přizpůsobené chování zákazníků.
- Díky přehledům o prodejních příležitostech a návštěvnících webu v reálném čase mohou firmy lépe řídit interakce se zákazníky.
- Škálovatelné pro rostoucí firmy díky neomezenému počtu uživatelů a kontaktů
- Automatizace služeb zefektivňuje zákaznickou podporu a dále zlepšuje vztahy se zákazníky.
Omezení HubSpot CRM
- Bezplatná verze má omezené možnosti přizpůsobení.
- Nástroje pro vytváření reportů nejsou tak robustní jako některé jiné možnosti.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc
- Profesionální: 1 600 $/měsíc
- Enterprise: 5 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 500 recenzí)
3. Zoho CRM
Zoho CRM je součástí sady aplikací Zoho, která nabízí širokou škálu funkcí pro firmy všech velikostí. Je známá svými možnostmi přizpůsobení. Například díky multikanálové podpoře může vaše firma komunikovat se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, živého chatu a sociálních médií.
CRM se nejen integruje s více než 40 aplikacemi v sadě Zoho, ale poskytuje také podporu pro integraci třetích stran.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Poskytuje komplexní sadu funkcí pro automatizaci prodeje a řízení vztahů se zákazníky.
- Pokročilá automatizace marketingu pro správu interakcí se zákazníky a automatizaci marketingových kampaní
- Podporuje více pipeline pro řízení prodejního procesu
- Analýzy v reálném čase poskytují prodejním týmům praktické informace o prodejním trychtýři.
- Integruje se se sociálními médii, aby oslovila a sledovala potenciální zákazníky napříč prodejními kanály.
Omezení Zoho CRM
- Uživatelské rozhraní může ve srovnání s alternativami působit zastarale.
- Některé integrace mohou být obtížné nastavit.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,0/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
4. EngageBay
EngageBay integruje do svého CRM marketingové, prodejní a servisní funkce. Tento software je určen především pro malé podniky a startupy a poskytuje jim výkonné, ale snadno použitelné řešení, které jim pomáhá objevovat výhody dobrého CRM.
Mezi jeho funkce patří e-mailový marketing, generování potenciálních zákazníků a zákaznický servis, takže získáte komplexní řešení pro základní potřeby řízení vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce EngageBay
- Poskytuje jednotnou platformu pro správu interakcí se zákazníky, prodejních operací a marketingových procesů.
- Nabízí pokročilé nástroje pro automatizaci marketingu pro správu prodejních kanálů a automatizaci marketingových kampaní.
- Funkce automatizace prodeje pomáhají prodejním týmům snadněji plánovat schůzky a sledovat prodejní příležitosti.
- Nástroje pro správu potenciálních zákazníků zachycují a rozvíjejí potenciální zákazníky z webových formulářů nebo jiných bodů interakce na webu.
- Funkce e-mailového marketingu umožňují personalizovanou komunikaci s klienty.
Omezení EngageBay
- Uživatelé hlásili občasné poruchy, které narušují pracovní postupy.
- Mobilní aplikace není tak funkční jako verze pro stolní počítače.
Ceny EngageBay
- Zdarma
- Základní: 11,04 $/měsíc na uživatele
- Růst: 42,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 67,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
5. Bitrix24
Bitrix24 kombinuje CRM, správu projektů a tvorbu webových stránek do jedné platformy. Je známý svými funkcemi, které umožňují a podporují spolupráci v rámci týmů. Disponuje nástroji pro komunikaci, správu úkolů a CRM, díky čemuž dokáže uspokojit širokou škálu obchodních potřeb.
Díky této rozsáhlé sadě funkcí poskytuje Bitrix24 ucelený přehled o činnosti společnosti.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Nabízí spolupráci prodejního týmu, řízení projektů a řízení vztahů se zákazníky na jedné platformě.
- Obsahuje Kanban tabule pro více prodejních kanálů, které usnadňují správu prodejních kanálů v celé společnosti.
- Funkce automatizace marketingu usnadňují navrhování komplexních marketingových kampaní.
- Nástroje pro komunikaci v reálném čase, včetně chatu a videokonferencí, pomáhají prodejním týmům a týmům zákaznické podpory.
- Automatizace pracovních postupů zefektivňuje obchodní operace a prodejní procesy.
Omezení Bitrix24
- Malé podniky mohou tento software považovat za složitější, než potřebují.
- Někteří uživatelé uvádějí, že kvůli složitosti platformy musí věnovat značné množství času jejímu osvojení.
Ceny Bitrix24
- Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc pro pět uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Profesionální: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: 399 $/měsíc pro 250 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 750 recenzí)
6. Keap
Keap, dříve známý jako Infusionsoft, je platforma pro CRM a automatizaci marketingu určená pro malé podniky, které chtějí růst. Nabízí funkce pro správu klientů, e-mailový marketing a e-commerce.
Tyto služby jsou vylepšeny robustními automatizačními funkcemi Keap, které pomáhají dále zefektivnit interakce se zákazníky. Můžete automatizovat vše od sledování zákazníků až po platební procesy, což šetří čas zaneprázdněným podnikatelům a malým týmům.
Nejlepší funkce Keap
- Poskytuje rozsáhlé funkce pro automatizaci prodeje a marketingu pro firmy všech velikostí.
- Nástroje CRM zlepšují zákaznickou podporu tím, že sledují interakce se zákazníky a jejich historii.
- Intuitivní nástroje pro správu prodejního procesu pomáhají obchodním zástupcům stanovovat priority a spravovat obchody.
- E-mailový marketing a webové formuláře zlepšují získávání a péči o potenciální zákazníky
- Pokročilé funkce pro automatizaci marketingových kampaní šetří čas a peníze vaší firmy.
Omezení Keap
- Komplexní sada funkcí je spojena s náročným procesem učení.
- Nástroj pro tvorbu kampaní není tak intuitivní, jak by si někteří zákazníci přáli.
Ceny Keap
- Pro: 199 $/měsíc
- Max: 289 $/měsíc
- Ultimate: 349 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
7. Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud je součástí větší platformy Salesforce, která je jednou z nejuznávanějších alternativ Agile CRM na trhu. Platforma je známá svou škálovatelností, rozsáhlým ekosystémem a vysokou mírou přizpůsobitelnosti.
Je navržen pro správu prodejního procesu, včetně všech interakcí se zákazníky. Uživatelé také těží z rozsáhlých obchodních analýz založených na pokročilých funkcích umělé inteligence, které poskytují lepší přehled.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Poskytuje robustní CRM systém pro efektivní správu vztahů se zákazníky.
- Pokročilé nástroje pro automatizaci marketingu a prodeje pomáhají vytvářet lepší marketingové kampaně.
- Analýzy v reálném čase poskytují prodejním týmům informace pro lepší správu prodejních kanálů.
- Pokročilé funkce podporují komplexní prodejní procesy a obchodní operace.
- Hladce se integruje s populárními platformami sociálních médií, aby vyhovoval různým marketingovým a prodejním strategiím.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Při přidávání více přizpůsobení a dalších modulů se náklady rychle zvyšují.
- Tento software je složitý a může nové uživatele odradit.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Unlimited+: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
8. Pipedrive
Pipedrive je CRM platforma, která se zaměřuje především na řízení prodeje. Pomáhá malým a středním podnikům sledovat jejich prodejní procesy.
Tato platforma klade velký důraz na jednoduchost a použitelnost, díky čemuž je oblíbenou volbou pro uživatele, kteří s CRM teprve začínají. Například vizuální rozhraní pro správu pipeline vám poskytuje přehledný náhled na všechny vaše různé obchody a jejich stav.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Uživatelsky přívětivý CRM software zlepšuje správu prodejního procesu a optimalizuje prodejní proces.
- Díky přehledu o prodejních kanálech v reálném čase mohou obchodní zástupci lépe spravovat své prodejní příležitosti.
- Snižuje administrativní zátěž prodejních týmů díky pokročilým automatizačním funkcím.
- E-mailový marketing pomáhá rozvíjet potenciální zákazníky a efektivně komunikovat s potenciálními zákazníky.
- Nabízí intuitivní rozhraní pro správu více prodejních kanálů, což je ideální pro velké prodejní operace.
- Automatizace pracovních postupů pomáhá firmám řídit jejich marketingové aktivity v oblasti prodeje.
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé s komplexními prodejními procesy požadovali více funkcí.
- Funkce pro vytváření reportů nejsou tak robustní, jak by si někteří zákazníci přáli.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $/měsíc
- Pokročilá verze: 27,90 $/měsíc
- Profesionální: 49,90 $/měsíc
- Cena: 64,90 $/měsíc
- Enterprise: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
9. Freshworks CRM
Freshworks CRM, dříve známý jako Freshsales, je uživatelsky přívětivý, ale výkonný CRM systém, který kombinuje automatizaci prodeje a marketingu. Freshworks je známý svou snadnou obsluhou a přehledným rozhraním a je oblíbeným doplňkem produktové řady Freshworks (s níž se bezchybně integruje).
Společně tyto nástroje poskytují přístupnou, ale komplexní sadu nástrojů pro podniky. Obchodní uživatelé mohou vypracovat strategický plán a implementovat jej na jedné platformě.
Nejlepší funkce Freshworks CRM
- Kombinuje CRM pro prodej a automatizaci marketingu do komplexního řešení pro správu vztahů se zákazníky.
- Vizuální prodejní kanály a automatizační funkce výrazně usnadňují správu prodejních kanálů.
- Analýzy v reálném čase pomáhají prodejním týmům lépe porozumět chování zákazníků a optimalizovat tak své prodejní strategie.
- Nástroje pro e-mailový marketing vylepšují marketingové kampaně a správu potenciálních zákazníků
Omezení Freshworks CRM
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s některými jinými CRM řešeními
- Někteří uživatelé považují určité integrace třetích stran za neohrabané a matoucí.
Ceny Freshworks CRM
- Zdarma (pro až tři uživatele)
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshworks CRM
- G2: 4,5/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
10. Nutshell
Nutshell je platforma pro CRM a e-mailový marketing zaměřená na malé podniky, které potřebují jednoduché a efektivní řešení pro správu vztahů se zákazníky. Nabízí automatizaci prodejních procesů, správu pipeline a nástroje pro sledování výkonu.
Výraznou výhodou této platformy je její snadné použití. Umožňuje prodejním týmům rychle se zorientovat a začít pracovat s minimálním školením.
Nejlepší funkce Nutshell
- Poskytuje jednoduché CRM řešení s funkcemi pro automatizaci prodeje.
- Nástroje pro správu prodejního procesu poskytují jasnou vizualizaci prodejních procesů.
- Nástroje pro e-mailový marketing umožňují personalizované kampaně a lepší správu potenciálních zákazníků.
- Sledování prodejních příležitostí v reálném čase pomáhá prodejním týmům jednat rychle a efektivně.
- Funkce automatizace zefektivňují prodejní operace a snižují čas strávený opakujícími se úkoly.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje hladký přechod pro obchodní zástupce.
Omezení Nutshell
- Někteří recenzenti by uvítali rozsáhlejší nástroje pro vytváření reportů.
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako desktopová verze.
Ceny Nutshell
- Základní balíček: 16 $/měsíc na uživatele
- Pro: 42 $/měsíc na uživatele
- Power AI: 52 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 67 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nutshell
- G2: 4,2/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
