Smartsheet vs. Jira: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Je čas, aby váš tým přestal sledovat úkoly na papíře nebo lepících papírcích? Na výběr je celá řada nástrojů pro řízení projektů, ale Smartsheet a Jira patří mezi nejoblíbenější aplikace pro velké týmy.
Obě řešení zefektivňují plánování projektů a správu úkolů, ale jejich nastavení a funkce nejsou zcela stejné.
Která možnost – Smartsheet nebo Jira – je tedy nejvhodnější pro práci vašeho týmu?
V tomto průvodci se podíváme na to, co každý z těchto softwarů pro řízení projektů nabízí, na jejich nejzajímavější funkce a na to, jak si vedou v přímém srovnání. Podělíme se také o ne tak tajný nástroj, který vám pomůže zefektivnit úkoly, projekty, chaty a šablony vašeho týmu na jednom místě. ✨
Co je Smartsheet?
Smartsheet je univerzální nástroj pro řízení projektů, který kombinuje známé prostředí Excelu s výkonem platformy SaaS pro řízení projektů (PM). Může to znít jako řešení pro databáze nebo tabulky, ale ve skutečnosti se jedná o platformu pro řízení projektů na podnikové úrovni, která je navržena tak, aby byla škálovatelná.
Tento software pro řízení projektů podporuje spolupráci v reálném čase a nabízí působivou řadu dashboardů, Ganttových diagramů, automatizačních funkcí a software pro sledování úkolů.
Funkce Smartsheet
Smartsheet je velmi zaměřený na data, takže je ideální pro týmy, které spravují velké množství dat. Ale i když to není váš případ, tento cloudový nástroj pro projektové řízení má mnoho předností.
1. Zobrazení, pracovní postupy a řídicí panely – no páni!
Smartsheet obsahuje robustní nástroje a šablony pro správu lidí, projektů, zdrojů a velkých nápadů na jednom místě. Vaše projekty se ve výchozím nastavení zobrazují v mřížkovém zobrazení, ale můžete přepnout na Ganttův diagram, graf nebo kalendářové zobrazení, abyste se na ně podívali z jiného úhlu.
Smartsheet obsahuje vlastní formuláře pro sběr dat, které se v reálném čase přenášejí do vašich tabulek, což je ideální řešení, pokud jste projektový manažer zaměřený na data.
Kromě toho tento software pro správu projektů umožňuje interní i externí spolupráci, takže se hodí pro spolupráci s klienty, dodavateli nebo externími partnery. Systém také obsahuje nástroje pro kontrolu, které usnadňují kreativní revize, a zprávy o sledování času pro fakturaci nebo lepší správu zdrojů interně (nebo externě).
2. Řízení projektů a portfolia (PPM)
Nastavení PPM Smartsheet podporuje plánování, sladění, implementaci a škálování. Využívá data v reálném čase k odhalení neefektivnosti v pracovních postupech a projektech vašeho týmu, abyste mohli omezit manuální práci a věnovat svou energii věcem, které skutečně posouvají věci kupředu.
Smartsheet PPM vám navíc pomáhá standardizovat a zlepšovat procesy prostřednictvím třídění dat v reálném čase, takže pokud jste posedlí efektivitou, je tato funkce správy zdrojů nezbytností. Smartsheet navíc nabízí přednastavené i přizpůsobitelné automatizace pracovních postupů.
3. Integrace
I když v současné době sledujete projekty na papíře, je velká šance, že váš tým již používá různé nástroje. Není však třeba vyhazovat dítě s vaničkou – stačí nastavit integraci Smartsheet s nástroji, které váš tým již používá.
Řešení pro správu projektů Smartsheet se integruje s mnoha dalšími aplikacemi, včetně:
- Slack
- Google Workspace
- Jira
- ServiceNow
- Microsoft 365 a Teams
- Salesforce
- Power BI
- Zapier
- SharePoint
- Adobe Creative Cloud
- DocuSign
Pokud je váš tým neustále v pohybu, Smartsheet nabízí také mobilní aplikaci pro iOS a Android.
A pokud potřebujete něco více přizpůsobeného, Smartsheet vám umožňuje vytvořit zcela personalizovanou aplikaci bez nutnosti programování. 📱
4. Schvalování a ukládání aktiv
Smartsheet se může jevit jako platforma zaměřená na data (a to rozhodně je), ale má také funkce určené pro marketéry a kreativní týmy. Vytvořte si strategii ve Smartsheetu a slaďte ji s kvantifikovanými metrikami z vašich klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), abyste měli přehled o svých velkých cílech a výkonu v reálném čase.
Rozpočty jsou základem marketingu, proto použijte Smartsheet k prognózování harmonogramů, zdrojů a dalších údajů na základě dat v reálném čase.
Není třeba přepínat mezi softwarem pro správu projektů a aplikací pro ukládání dat v cloudu. Smartsheet ukládá velké soubory v různých formátech, včetně 3D renderů a 8K videí.
Díky snadnému použití Smartsheet je jednoduché nahrávat, sdílet a spolupracovat na souborech s vaším týmem. Nástroj Smartsheet pro kontrolu sleduje, kde se vaše soubory nacházejí a zda již byly schváleny – už žádné čekání v grafickém limbu.
5. Strategická transformace
Potřebujete provést zásadní změny? Smartsheet vám pomůže. Jeho strategické transformační nastavení podporuje kompletní restrukturalizaci společnosti, od řízení procesů a inteligentních pracovních postupů až po datové konektory a provozní strategie.
Ceny Smartsheet:
- Zdarma
- Výhoda: 7 $/měsíc na uživatele pro až 10 uživatelů, fakturace ročně
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele pro neomezený počet uživatelů, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Jira?
Softwarový gigant Atlassian vlastní Jira, jeden z největších nástrojů pro řízení projektů v oblasti vývoje softwaru a agilních týmů. Na rozdíl od Smartsheet, který se hodí téměř pro jakýkoli typ práce, je Jira od základu navržena pro vývoj softwaru.
Pokud vedete kreativní tým, pravděpodobně nemá smysl používat software Jira, ale pokud máte na starosti technický tým DevOps, je to jasný vítěz v souboji Smartsheet vs. Jira.
Jira je možná více specializovaná, ale je také součástí ekosystému Atlassian. Pokud potřebujete další funkce nebo vlastnosti, můžete podle potřeby snadno přidat další produkty, jako jsou Confluence nebo Open DevOps.
Funkce Jira
Jira je jasnou volbou pro vývojové týmy díky svému agilnímu nastavení, šablonám, automatizačním nástrojům typu drag-and-drop a dalším funkcím.
1. Plánujte, sledujte, vydávejte a podávejte zprávy na jednom místě
Zadejte své velké, odvážné cíle, abyste mohli vytvářet uživatelské příběhy, sledovat problémy a přidělovat úkoly svému týmu. Zobrazte své projekty v časové ose, na tabuli nebo v Ganttově diagramu, abyste měli kompletní přehled o projektu.
Pokud sledujete různé verze softwaru, Jira zaznamenává všechny verze podle data zahájení, data vydání a popisu. To je neocenitelné, pokud spravujete více verzí najednou a potřebujete mít přehled o stavu každého projektu.
Chcete trochu více dat? Podívejte se na vizualizace dat Jira v reálném čase v časové ose nebo v zobrazení Kanban board. Jira je dodávána s technickými zprávami, jako jsou sprintové zprávy, burndown grafy a kontrolní grafy. Můžete dokonce vytáhnout zprávy podle uživatele a verze softwaru, abyste zjistili, jak efektivně váš tým pracuje.
Ale pokud potřebujete něco více přizpůsobeného, Jira to zvládne. Umožňuje vám vytvořit vlastní dashboard, který zobrazuje pouze nejdůležitější data na jednom místě. 📊
2. Integrace
Jira má tolik integrací, že je ani nemůžeme všechny zde vyjmenovat. Je to proto, že integrace pocházejí z impozantně rozsáhlého trhu Atlassian. Najdete zde integrace z kategorií, jako je řízení vztahů se zákazníky, makra, e-mail, monitorování a další.
Mezi oblíbené integrace patří Miro, Figma a GitLab, takže pokud potřebujete propojit své řešení pro projektové řízení s technickými nástroji, Jira je skvělou volbou.
3. Automatizace
Automatizace Jira za vás vyřídí mnoho náročných úkolů, jako je odesílání oznámení nebo spouštění pracovních postupů.
Není třeba žádný kód: Vyberte si z předem připravených automatizačních spouštěčů Jira nebo si přizpůsobte vlastní. Pokud si nejste jisti, kde začít, Jira vám doporučí spouštěče na základě nastavení vašeho účtu a historie.
Jeho automatizace jsou skvělé pro vytváření zpráv o pracovní zátěži uživatelů pro lepší správu zdrojů – takže můžete automaticky přidělovat nebo delegovat práci v rámci týmu. Efektivita plánování projektů se může rozhodně zlepšit, když automatizujete pracovní postupy pomocí jeho řešení pro správu projektů.
4. Šablony
Jira obsahuje šablony určené k zahájení a realizaci vašich projektů. Většina šablon je určena pro řízení práce, ale Jira nabízí také šablony pro správu služeb, vývoj softwaru a dokonce i marketing a design.
Není třeba navrhovat projekt od nuly. Pomocí šablony můžete rychle nastavit projekty ve formátu Kanban board nebo Scrum board pro sledování problémů DevOps – svět je vám otevřený.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů
- Premium: 16 $/měsíc za uživatele pro 10 uživatelů
- Enterprise Plan: Ceny na vyžádání
Smartsheet vs. Jira: Porovnání funkcí
Smartsheet a Jira mají dostatečnou kapacitu pro zpracování projektů pro velké i malé podniky. Mezi těmito dvěma platformami však existuje mnoho rozdílů a rozhodnutí o správné volbě nakonec závisí na potřebách vašeho podniku.
1. Případ použití
Smartsheet tvrdí, že může dobře fungovat pro IT týmy, ale nebyl navržen pro vývoj nebo IT jako Jira. Jira může fungovat pro netechnické týmy, ale nedostanete za své peníze odpovídající hodnotu (a pravděpodobně zmátete lidi z marketingu zbytečně komplikovanými řešeními pro řízení projektů).
Smartsheet však funguje dobře pro širší škálu použití. Pokud plánujete přejít celou svou organizaci na jediné řešení pro správu projektů, Smartsheet je univerzálnější a má kratší dobu zaučení.
Vítěz: Smartsheet pro svou univerzálnost; Jira pro softwarové týmy
2. Šablony
Potřebujete ušetřit čas? Jak Jira, tak Smartsheet nabízejí šablony. Jira nabízí přibližně 40 šablon, které se zaměřují především na formátování projektů. Smartsheet naopak nabízí šablony v několika jazycích a má více než 190 šablon v angličtině pro vše od popových kvízů přes produktové roadmapy až po e-mailové kampaně. Je to lepší volba, pokud chcete šablony pro různé účely.
Vítěz: Smartsheet
3. Automatizace a umělá inteligence
Jak Jira, tak Smartsheet jsou vybaveny nástroji pro automatizaci pracovních postupů typu drag-and-drop. V souboji mezi Jira a Smartsheet však zůstává otázkou, který z nich zvítězí, pokud jde o umělou inteligenci.
Smartsheet v současné době testuje AI pro tvorbu vzorců, tvorbu grafů a živého AI asistenta. Momentálně není k dispozici pro všechny, ale brzy by měla být uvedena na trh.
V současné době nabízí Jira umělou inteligenci v podobě virtuálních agentů, kteří odlehčují členům týmu pracujícím v zákaznické podpoře. Ale to není vše: Zaregistrujte se do pořadníku a buďte mezi prvními, kteří vyzkouší umělou inteligenci Atlassian Intelligence, která slibuje generování obsahu, péči o poznámky a shrnutí ze schůzek a odpovědi na všechny vaše otázky týkající se projektu.
Vítěz: Ještě je příliš brzy na rozhodnutí
4. Správa digitálních aktiv
Správa digitálních aktiv (DAM) je nezbytná pro udržení souborů vaší organizace v jednom přehledném a organizovaném digitálním prostoru. Bohužel Jira DAM vůbec nenabízí – k tomu musíte pořídit jiný produkt Atlassian, Brandfolder.
Smartsheet nabízí DAM, díky čemuž je organizace, zabezpečení a sdílení dokumentů interně i s externími partnery hračkou. Nebojte se, obsahuje také robustní funkce oprávnění, které vaše informace uchovají pod zámkem.
Vítěz: Smartsheet
5. Ceny
Jira a Smartsheet se cenově příliš neliší. Jira je o 1,15 $ dražší na uživatele (pro 10 uživatelů) ve standardním tarifu. Jira je však levnější v tarifu Premium, kde stojí 16 $ na uživatele, zatímco Smartsheet účtuje 25 $ na uživatele v tarifu Business.
Naštěstí Smartsheet i Jira nabízejí bezplatné verze, takže je můžete před zakoupením vyzkoušet.
Vítěz: Jira pro základní funkce; Smartsheet pro účty vyšší úrovně
Jira vs. Smartsheet na Redditu
Jak vidíte, v debatě mezi Smartsheet a Jira není jasný vítěz. Požádali jsme uživatele Redditu, aby zhodnotili, který nástroj pro správu projektů je lepší pro různé aplikace.
Někteří uživatelé jsou zapřisáhlými fanoušky Jira: „Jako někdo, kdo používal Asana, Trello, MS Project a Smartsheet, si nedokážu představit, že bych byl stejně produktivní bez jednoduchosti a odpovědnosti, které spojuji s Jira,“ řekl jeden z nich.
Jiní uživatelé však měli pocit, že Jira zcela nevyhovuje jejich potřebám. Jeden uživatel řekl: „Je to už nějaká doba, co jsme hledali nástroj, ale vzpomínám si, že jsme se rozhodli, že Jira je pro náš problém jako kladivo na mouchy. Prostě to nebyla dobrá volba. Vyzkoušeli jsme celou řadu nástrojů. Nyní nám Smartsheet + Teams zcela změnil pravidla hry.“
Jiný uživatel uvedl, že implementace Jira byla příliš složitá a že „nástroje jako Trello a Smartsheet jsou univerzálnější a lépe se hodí pro menší týmy, které potřebují rychle reagovat“.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Smartsheet a Jira.
Smartsheet i Jira mají své klady a zápory. Jedna je lepší pro vývojáře, zatímco druhá je více univerzální. Ale kdo říká, že si musíte vybrat mezi hyper-specializovanou a super-univerzální platformou? 👀
Vyberte si raději ClickUp. Jsme nejoblíbenější nástroj pro správu projektů na světě, který slouží k řízení úkolů, stanovování cílů, týmové spolupráci, vytváření šablon a mnohem více.
Naše 100% přizpůsobitelná platforma navíc nabízí specializovanou pomoc všem typům týmů, takže získáte výhody all-in-one platformy a hlubokých odborných znalostí.
Spravujte lidi, úkoly, projekty a rozpočty na jednom místě.
Proč oddělovat nástroj pro řízení projektů od každodenní práce? ClickUp Project Management organizuje vaše projekty, pomáhá vám stanovit cíle a sleduje veškerou komunikaci. Vše je na jednom místě, takže není třeba hledat informace. Stačí zadat data, vizualizovat pracovní postupy a dělat více na jedné platformě.
Sledujte vše v přehledném tabulkovém zobrazení
Zobrazení tabulky ClickUp je časově úsporná databáze bez nutnosti programování, která slouží k rozpočtování, sledování zásob, správě kontaktů a dalším účelům. Vyberte si z našich předem připravených polí formuláře nebo si vytvořte vlastní pole, do kterých můžete zaznamenávat prakticky cokoli.
Díky jednoduché funkci drag-and-drop je v tabulkovém zobrazení ClickUp mnohem snazší přehledně zobrazit data nebo uspořádat řádky pro účely jako sledování rozpočtu nebo času.
Získejte pomoc umělé inteligence
Smartsheet i Jira mají omezené možnosti umělé inteligence. ClickUp AI je však jediný asistent umělé inteligence na světě, který je specifický pro danou práci a dokáže zvládnout vaši každodenní pracovní zátěž.
Důvěřujte ClickUp AI, že zachytí překlepy, napíše e-maily, vytvoří skripty, vygeneruje programy a ... vlastně cokoliv jiného. ClickUp AI žije ve vašich projektech, úkolech a šablonách, aby urychlil váš pracovní den a vy jste mohli soustředit svou energii na smysluplné úkoly.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
ClickUp: Uživatelsky přívětivé agilní řízení projektů
Podívejte, v souboji Jira vs. Smartsheet není jasný vítěz. Každý z nich má své klady a zápory. Záleží na vašem pracovním postupu a potřebách.
Dobrou zprávou je, že se nemusíte spokojit s kompromisem. Zvyšte produktivitu svého týmu pomocí platformy, která je univerzální a zároveň specializovaná. ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů, které spojuje jednoduchost a funkčnost.
Přesvědčte se sami o rozdílu: Vytvořte si nyní zdarma pracovní prostor ClickUp.