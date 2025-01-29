10 nejlepších alternativ a konkurentů Canny v roce 2025

Bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte, zpětná vazba od zákazníků je nezbytná pro získání poznatků o vašem produktu a měření úrovně spokojenosti. Jedním z nástrojů, který vám s tím pomůže, je Canny.
Díky integrovaným analytickým nástrojům vám Canny pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu, analyzovat výsledky a vytvářet produktový plán, abyste mohli sdílet své nejnovější funkce se zákazníky. ✨
Ačkoli je Canny užitečným nástrojem, jeho cena může být pro malé podniky nedostupná. Navíc jediným způsobem, jak získat zpětnou vazbu v Canny, jsou produktové roadmapy a hlasování (bohužel nejsou k dispozici žádné formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků, widgety ani bannery NPS, které by poskytovaly informace).
Naštěstí Canny není jedinou možností, pokud jde o nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků.
Zde vám ukážeme, co hledat v alternativách Canny. Navíc vám představíme 10 nejlepších alternativ Canny, abyste mohli získat nové poznatky, vylepšit produkty a budovat úspěšné vztahy se zákazníky. ?
Co byste měli hledat v alternativách k Canny?
Canny je sice dobrý nástroj, pokud chcete získat pouze obecný přehled o tom, co si zákazníci myslí o vašem produktu, ale některé nástroje poskytují hlubší poznatky pro lepší rozhodování. ?
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru alternativního systému pro správu zpětné vazby k Canny:
- Kvantitativní zpětná vazba: Díky hodnocení spokojenosti zákazníků můžete identifikovat chyby a sledovat trendy lépe než pomocí jednoduchých metrik hlasování o funkcích.
- Komunikační kanály se zákazníky: Dosáhněte komunikačních cílů a budujte lepší vztahy se svými lidmi pomocí chatů, formulářů a e-mailů, abyste se spojili se skutečnými zákazníky a uzavřeli smyčku zpětné vazby.
- Segmentace uživatelů: Ne všichni uživatelé jsou stejní. Získejte poznatky, poskytněte zákazníkům to, co potřebují, a sledujte zpětnou vazbu pomocí segmentovaných osobností, které zjednodušují analýzu zainteresovaných stran.
- Více metrik: Marketingové metriky jako NPS a CSAT poskytují hlubší vhled do chování zákazníků, abyste mohli přistupovat k jejich potřebám ze všech úhlů, zatímco sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků.
- Integrace: Máte rozsáhlou technologickou infrastrukturu? Vyberte si alternativu k Canny s klíčovými funkcemi a integracemi, které fungují s vaším oblíbeným systémem pro správu zpětné vazby, a zefektivněte tak celý proces.
Díky těmto klíčovým funkcím můžete získávat lepší informace a porozumět svým zákazníkům na hlubší úrovni. S těmito znalostmi může váš tým vytvářet lepší produkty, které budou lépe vyhovovat potřebám vašich příznivců.
10 nejlepších alternativ Canny, které můžete použít
Jste připraveni najít nejlepší alternativy k Canny pro získávání zpětné vazby od zákazníků? Pojďme se podívat na 10 nejlepších možností, které můžete vyzkoušet ještě dnes. Od komplexního softwaru pro správu projektů až po nástroje pro správu zpětné vazby od zákazníků – právě zde najdete tu nejlepší možnost pro vaše podnikání. ?
1. ClickUp
Pokud hledáte alternativní nástroj pro správu zpětné vazby, který by nahradil Canny, těžko najdete lepší než ClickUp. Tento software pro správu úkolů vám pomůže spravovat vše od pracovní zátěže vašeho týmu až po zpětnou vazbu od uživatelů. Použijte jej pro správu produktů, abyste mohli shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů, generovat týmové diskuse o požadavcích na funkce a vytvářet plány pro produktové iniciativy.
Přizpůsobitelné formuláře ClickUp vám umožní získat potřebnou zpětnou vazbu od zákazníků. Shromážděte svůj produktový tým, abyste vytvořili rámce s podmíněnou logikou pro vaše formuláře, a použijte je ke shromažďování zpětné vazby, získávání poznatků o požadavcích na funkce, zobrazování zpětné vazby zákazníků v seznamovém zobrazení a sledování zpětné vazby pro budoucí uvedení produktů na trh nebo brainstormingové sezení.
Okamžitě generujte úkoly z vašich formulářů a přiřazujte je příslušným členům týmu. Vyberte si ze čtyř priorit úkolů a označte je podle úrovně naléhavosti. Komentáře a oznámení okamžitě aktualizují sledující a přiřazené osoby úkolu, aby spustily další kroky v plánu vývoje produktu.
Tabulkový pohled ClickUp vám umožňuje vytvořit databázi zákazníků plnou informací relevantních pro vaše produkty. Použijte jej k vytváření tabulek, ukládání informací o klientech a vizualizaci dat. ?
ClickUp nabízí více než 1 000 šablon, včetně seznamů změn, formulářů pro zpětnou vazbu k produktům a průzkumů spokojenosti zákazníků, které slouží ke shromažďování a analýze informací o zákaznících. Každou z nich lze přizpůsobit vašim potřebám, ať už jste malá firma s malou skupinou věrných zákazníků nebo velká společnost se stovkami tisíc uživatelů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky integrovaným nástrojům pro zpětnou vazbu od zákazníků můžete shromažďovat, analyzovat a reportovat vše na jednom místě.
- Tisíce šablon, včetně šablon pro stanovení priorit, šetří čas při vytváření dokumentace zpětné vazby od uživatelů.
- Různé pohledy, včetně kanbanových tabulek, vám umožňují spravovat tabule s připomínkami a sledovat pokrok v produktových iniciativách.
- Vytvářejte a spravujte svou znalostní bázi o zákaznících na jednom pohodlném místě díky aplikacím Forms a Docs.
- Oznámení a spolupráce v reálném čase zlepšují týmovou práci a udržují všechny v obraze ohledně nejnovějších změn.
- Integrace s nástroji jako Zendesk, Zapier a Slack zefektivňuje pracovní postupy a zlepšuje komunikaci napříč vašimi technologiemi.
Omezení ClickUp
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
- Ačkoli je uživatelské rozhraní snadno pochopitelné, díky velkému množství funkcí a možností je třeba se s ním nejprve seznámit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. UserVoice
UserVoice je alternativa k Canny.io, která se více zaměřuje na zpětnou vazbu od zákazníků. Zatímco Canny nabízí zpětnou vazbu na základě hlasování, UserVoice jde ještě dál a shromažďuje zpětnou vazbu z různých zdrojů, včetně e-mailů, dotazníků, chatu a automatizovaných formulářů pro zpětnou vazbu. Tento nástroj můžete využít k získání zpětné vazby od uživatelů a vytvoření inovativnějších produktů. ⚒️
Nejlepší funkce UserVoice
- Inteligentní integrace s nástroji, jako je Salesforce, zajišťují lepší pracovní postupy a vyšší produktivitu.
- Značkový portál pro zpětnou vazbu vytváří konstruktivní prostor, kde mohou uživatelé žádat o nové funkce, hlásit chyby a generovat lepší zpětnou vazbu.
- Widget pro zpětnou vazbu v aplikaci umožňuje zákazníkům poskytovat informace přímo na vašem webu nebo v aplikaci, aniž by se museli přihlašovat nebo přecházet na jinou stránku.
- Postranní panel pro přispěvatele umožňuje obchodním zástupcům a pracovníkům zákaznické podpory sdílet zpětnou vazbu od uživatelů z jakékoli aplikace na webu.
Omezení UserVoice
- Cenové plány mohou být pro tento konkrétní nástroj pro správu zpětné vazby drahé.
- Pokud jde o označování spamu, který přichází spolu se skutečnou zpětnou vazbou od zákazníků, je zde prostor pro zlepšení.
Ceny UserVoice
- Essentials: 699 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 899 $/měsíc, fakturace ročně
- Premium: 1 349 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UserVoice
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
3. Software Jira od společnosti Atlassian
Jira je nástroj pro sledování problémů, který označuje a sleduje chyby, vytváří plány vývoje produktů a shromažďuje informace od uživatelů. Je oblíbený u SaaS společností a startupů a je skvělým nástrojem pro shromažďování a analýzu toho, co vaši zákazníci říkají o vašich produktech. Navíc zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit, aby bylo možné okamžitě řešit naléhavé problémy. ✍️
Nejlepší funkce Jira Software
- S více než 2 500 integracemi API funguje tato platforma s téměř jakýmkoli nástrojem ve vašem seznamu oblíbených.
- Přizpůsobitelné šablony a automatizace pracovních postupů šetří čas a umožňují vám vytvářet formuláře pro zpětnou vazbu, které jsou jedinečné pro vaše produkty.
- Využijte integrované funkce pro vytváření reportů, abyste mohli sdílet novinky s týmem a podnítit diskuze o vylepšeních produktů a pokročilých funkcích.
- Přizpůsobitelné řídicí panely vám umožňují pracovat samostatně pro produktový tým nebo je propojit s jinými odděleními pro efektivní pracovní postupy zpětné vazby.
Omezení softwaru Jira
- Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš složité a navrhují jeho zjednodušení, aby bylo snazší najít správné projekty a zpětnou vazbu.
- Pokročilé plánování je omezeno na placené tarify.
Ceny softwaru Jira
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/uživatel/měsíc
- Premium: 15,25 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira Software
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 300 recenzí)
4. Pendo
Pendo je řešení pro zákaznickou zkušenost, které zjednodušuje sběr zpětné vazby od uživatelů. Je integrováno přímo do vaší aplikace nebo webových stránek a uživatelé mohou žádat o klíčové funkce, hlásit problémy s produktem a získat potřebnou podporu. ?
Nejlepší funkce Pendo
- Session Replay poskytuje videozáznamy toho, jak zákazníci používají vaši aplikaci nebo web, abyste získali praktické poznatky o oblastech, které je třeba zlepšit.
- Analytika v aplikaci nabízí kvantitativní měření spokojenosti zákazníků, jejich úspěchu a zapojení.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků na svém webu nebo v aplikaci a okamžitě přidávejte požadavky do plánu vývoje produktů.
- Přizpůsobené průvodce pomáhají řešit běžné problémy uživatelů, které se týkají vašich konkrétních produktů, a šetří tak čas vašemu týmu zákaznické podpory.
Omezení Pendo
- Cenové plány jsou spíše vyšší.
- V mobilní aplikaci jsou vlastní zprávy omezené.
Ceny Pendo
- Zdarma
- Starter: Od 7 000 USD ročně v závislosti na počtu aktivních uživatelů
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
- Portfolio: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Pendo
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
5. UserTesting
Nejlepší způsob, jak porozumět svým uživatelům, je vžít se do jejich situace. S UserTesting uvidíte, co vidí vaši zákazníci, když používají vaše produkty, a můžete se ponořit do zpětné vazby uživatelů, abyste mohli vytvářet produkty, které budou používat každý den. ?
Nejlepší funkce UserTesting
- Speciálně vytvořené sítě a sítě partnerů vám umožní oslovit zákazníky na různých trzích a v různých segmentech a porozumět jejich potřebám.
- Testy použitelnosti, klikací testy a průzkumy poskytují dynamické poznatky, které jsou informativnější než jednoduché hlasovací testy.
- Měřte výkonnost pomocí skóre loajality, důvěry a využití, které vychází od zákazníků.
- Dashboardy využívající strojové učení nabízejí návrhy změn, díky kterým se odlišíte od konkurence.
Omezení UserTesting
- Zpětná vazba od zákazníků vyžaduje, aby uživatelé otevřeli novou kartu, takže se nejedná o nástroj v rámci aplikace.
- Někteří uživatelé požadují lepší ověřování a verifikaci uživatelů.
Ceny UserTesting
- Základní funkce: Individuální ceny
- Pokročilé: Vlastní ceny
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UserTesting
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. Frill
Frill je nástroj pro správu zpětné vazby od zákazníků, který můžete používat jako webovou aplikaci nebo widget. Využijte funkce přizpůsobení k vytvoření jedinečných tabulek, kde můžete brainstormovat nápady a uspokojovat potřeby zákazníků. ?
Nejlepší funkce Frill
- Přizpůsobitelné tabule vám umožní zaznamenávat nápady, vytvářet iniciativy a reagovat na připomínky uživatelů.
- Neomezená zpětná vazba pomocí widgetů bez ohledu na cenový plán
- Vytvořte veřejný plán založený na zpětné vazbě uživatelů, abyste mohli sdílet informace o připravovaných změnách.
- Oznámení (verze nástroje pro sledování změn od společnosti Frill) okamžitě informují uživatele, když spustíte novou funkci nebo produkt.
Omezení Frill
- Všechny komentáře jsou zveřejňovány okamžitě, což může být nepříjemné pro společnosti, které chtějí komentáře před zveřejněním schvalovat.
- Zákaznická podpora je poskytována hlavně prostřednictvím e-mailu, což může zpozdit projekty zpětné vazby.
Ceny Frill
- Startup: 25 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Růst: 149 $/měsíc
- Enterprise: Od 349 USD
Hodnocení a recenze Frill
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
7. Nolt
Zpětná vazba od zákazníků nemusí být nudná. Alespoň tak to vnímají vedoucí pracovníci společnosti Nolt. Jako jedna z nejlepších alternativ k Canny nabízí tato aplikace úžasnou vizuální nástěnku se zpětnou vazbou, kterou uživatelé rádi využijí při sběru zpětné vazby.
Nejenže nabízí lepší zákaznickou zkušenost, ale také zvyšuje pravděpodobnost, že se uživatelé budou zajímat o vaše produkty a budou sdílet své poznatky. ?
Nejlepší funkce Nolt
- Vlastní stavy a pole vám umožňují vytvářet personalizované pracovní postupy, které dávají smysl pro váš tým.
- Využijte veřejné nebo soukromé nastavení pro fóra se zpětnou vazbou od zákazníků v závislosti na potřebách vaší firmy.
- Funkce přizpůsobení značky vám umožní přidat vlastní nádech a osobnost do formulářů a tabulek pro zpětnou vazbu.
- Díky plné kontrole nad uživateli, zmínkami a hlasováním je snadné vytvořit zpětnou vazbu, která je informativní a neobsahuje vulgární výrazy ani jiné zakázané informace.
Omezte omezení
- Jednoduché uživatelské rozhraní a design jsou snadno použitelné, ale omezují velké objemy zpětné vazby.
- Někteří uživatelé by uvítali více dostupných integrací.
Ceny Nolt
- Essential: 39 $/měsíc
- Pro: 89 $/měsíc
- Enterprise: K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Nolt
- G2: 5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
8. AlphaOS FeatureOS
FeatureOS, přejmenovaný z HelloNext, je nástroj, který vám umožní shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků ve velkém měřítku. Namísto shromažďování poznatků pouze z hlasování o funkcích vám tento nástroj umožňuje analyzovat zapojení zákazníků pomocí několika přístupů. ?
Nejlepší funkce FeatureOS
- Nástroj Roadmap vám umožňuje vytvářet produktové cesty na základě zpětné vazby od uživatelů nebo zcela od začátku a okamžitě je sdílet se svými čtenáři.
- Shromažďujte zpětnou vazbu pomocí různých metod, včetně widgetů, hlasovacího fóra, průzkumů, vložených prvků a formulářů.
- Changelog informuje uživatele pomocí vizuálních prvků, vyskakovacích widgetů a oznámení, aby jim nikdy neunikl žádný nový produkt nebo funkce.
- Integrace s nástroji jako Slack, Intercom, Linear a ClickUp zjednodušuje pracovní postupy pomocí všech vašich nástrojů.
Omezení funkce OS
- Má méně funkcí než ostatní nástroje v tomto seznamu, ale cena tomu odpovídá.
- Zpočátku je třeba se trochu seznámit s funkcemi produktu.
Ceny FeatureOS
- Runway: 29 $/měsíc
- Take Flight: 79 $/měsíc
- Fly High: 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze FeatureOS
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. FeedBear
Dny nesouvislých zpětných vazeb rozptýlených v e-mailech, hovorech na podporu a prodejních požadavcích jsou pryč. S FeedBear jsou všechny zpětné vazby od zákazníků pohodlně uloženy na jednom místě.
Nástroj pro zpětnou vazbu od uživatelů nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi před zakoupením. Vylepšete vývoj produktů pomocí několika tabulek nápadů, nechte uživatele hlasovat o svých oblíbených možnostech a vytvořte plán vývoje produktů pro úspěch. ?️
Nejlepší funkce FeedBear
- Automatická oznámení informují uživatele, když provedete změny, o které požádali.
- Tabule a úkoly ukazují týmu, na čem pracujete, a usnadňují přiřazování dalších kroků.
- Díky jednoduchému rozhraní můžete vytvořit formuláře pro zpětnou vazbu za méně než minutu.
- Přidejte své logo, značku a osobnost do plně přizpůsobitelného designu.
Omezení FeedBear
- Uživatelé by uvítali větší možnosti přizpůsobení polí v softwaru pro správu zpětné vazby.
- FeedBear není k dispozici ve všech jazycích, což omezuje jeho použití pro zahraniční firmy a zákazníky.
Ceny FeedBear
- Startup: 49 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny od 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze FeedBear
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
10. Savio
Savio, navržený pro týmy B2B SaaS, usnadňuje vytváření datově podloženého plánu více než kdy dříve. Vyhněte se chaotickým zpětným vazbám v tabulkách a použijte tento nástroj k organizaci zákaznických zpráv od různých týmů, včetně prodeje, produktového a marketingového. ??
Nejlepší funkce Savio
- Zpětná vazba je okamžitě seskupena do podobných kategorií, což usnadňuje identifikaci požadavků na funkce a oblastí, kde uživatelé požadují vylepšení produktů.
- Uzavřete smyčku zpětné vazby a zasílejte uživatelům okamžitá personalizovaná oznámení, aby věděli, že jejich připomínky berete v potaz.
- Díky integrovaným metrikám můžete analyzovat zpětnou vazbu a upřednostnit nejdůležitější úkoly.
- Integrace zahrnují Help Scout, rozšíření pro Chrome a Salesforce.
Omezení Savio
- Některé funkce, jako jsou kanbanové tabule a hlasovací tabule, chybí.
- Funkce vyhledávání ticketů by mohla být pro nástroj pro správu zpětné vazby intuitivnější.
Ceny Savio
- Essential: 49 $/první uživatel/měsíc, další uživatelé 29 $/měsíc každý
- Professional: 99 $/první uživatel/měsíc, další uživatelé 49 $/měsíc každý
- Business: 299 $/první uživatel/měsíc, další uživatelé 59 $/měsíc každý
Hodnocení a recenze Savio
- G2: 4,8/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (1+ recenze)
Získejte lepší přehled o zákaznících hned teď s ClickUp
Díky těmto alternativám Canny můžete získat lepší zpětnou vazbu od zákazníků a pokračovat ve zdokonalování svých procesů a produktů.
Díky nástrojům, které usnadňují hlasování o funkcích, vestavěným analytickým funkcím a funkcím pro správu úkolů je nyní snazší než kdykoli předtím zlepšit zkušenosti vašeho týmu i zákazníků. ?
V tomto duchu se ještě dnes zaregistrujte na ClickUp a spojte se se svými uživateli, abyste jim mohli dodávat produkty, které milují.
Díky automatizaci úkolů, přizpůsobitelným formulářům, zobrazením a prioritám (nemluvě o tisících integrací) můžete snadno synchronizovat svůj tým kdykoli a kdekoli a zajistit tak větší spokojenost zákazníků. ?