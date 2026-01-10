Začněte používat ClickUp Brain10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce, které podpoří prodej v roce 2026

10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce, které podpoří prodej v roce 2026

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
10. ledna 2026

Provozování internetového obchodu je komplexní záležitost. Od psaní textů přes řízení marketingových kampaní v e-commerce až po poskytování výjimečného zákaznického servisu – je toho hodně.

Naštěstí může umělá inteligence (AI) online prodejcům ulehčit práci. Nástroje AI využívají algoritmy strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k převzetí rutinních úkolů a zefektivnění pracovních postupů, čímž vám ušetří čas i peníze.

Technologie strojového učení s využitím umělé inteligence může skutečně zvýšit míru konverze, podpořit prodej a upevnit vaši reputaci na trhu tím, že zlepší zákaznickou zkušenost.

Objevte některé z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce platformy, které vás posunou na vyšší úroveň, abyste mohli pracovat chytřeji, nikoli tvrději. ?

Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů AI pro e-commerce?

Některé nástroje využívající AI jsou navrženy tak, aby pomáhaly s konkrétními úkoly, zatímco jiné poskytují širší podporu. Toto jsou jen některé z funkcí strojového učení, které byste měli hledat v nejlepších nástrojích AI pro e-commerce podniky:

  • Nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které zjednodušují tvorbu obsahu pro všechny prvky vaší marketingové strategie?
  • Nástroje pro správu webových projektů, které automatizují vytváření a sledování úkolů a optimalizují pracovní postupy
  • Nástroje pro správu produktů, které vás provedou od vytváření strategií pro nové produkty až po výrobu a návrh vašich marketingových procesů
  • Algoritmy, které analyzují chování a preference zákazníků a poskytují personalizovaná doporučení produktů
  • Segmentace zákaznických dat založená na umělé inteligenci, která podporuje cílené SMS a e-mailové kampaně
  • Vylepšené vyhledávání produktů pomocí vizuálního vyhledávání a integrované funkce vyhledávače
  • Funkce, jako je virtuální vyzkoušení, pomáhají zákazníkům učinit správná rozhodnutí (a zvyšují spokojenost zákazníků v e-commerce podnicích)
  • Chatboty s umělou inteligencí, které poskytují rychlou zákaznickou podporu tím, že odpovídají na často kladené otázky ?‍♀️
  • Analýza dat, která rozpoznává vzorce a poskytuje vám chytrá doporučení – například kdy objednat určité produkty pro lepší správu skladových zásob
  • Zprávy, které vám poskytují zpětnou vazbu o pokroku v reálném čase, nabízejí přehledy a upozorňují na případné problémy, jako jsou opakované negativní recenze

10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce

Nyní, když už víte, jak vám nástroje AI mohou usnadnit život a poskytnout kvalitní uživatelský zážitek, je čas přejít k věci. Zde je přehled toho, co pro vás mohou některé z nejlepších nástrojů AI pro e-commerce udělat.

1. ClickUp

Nástroje AI pro e-commerce: Příklad testovacího plánu ClickUp AI pro správu zásob
Rychle vytvářejte plány testování produktů a ušetřete si nekonečné hodiny ruční práce díky AI generovaným pokynům z ClickUp

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která je navržena tak, aby zefektivnila všechny aspekty vašeho podnikání – včetně vaší e-commerce platformy. Využijte automatizaci, šablony a výkonné nástroje pro řízení projektů, které pokrývají různé scénáře použití.

Urychlete proces vývoje svého e-shopu pomocí některé z mnoha dostupných šablon. Například šablona ClickUp Ecommerce Project Plan Template vás provede nastavením cílů pro váš online obchod a vyjasněním rozsahu projektu a časového harmonogramu.

Pomůže vám to naplánovat milníky a podrobné kroky, přidělit zdroje tam, kde je to potřeba, a řídit vaši komunikační strategii, aby byl celý váš tým na palubě.

Chcete víc? ClickUp AI je zdaleka jedním z nejlepších nástrojů AI pro e-commerce.

Příklad prodejního e-mailu s umělou inteligencí od ClickUp
ClickUp AI vám umožní cítit se při komunikaci jistěji díky korekturám, zkracování nebo přípravě návrhů e-mailů

Využijte AI asistenta pro psaní od ClickUp k tvorbě obsahu pro vaše landing pages, popisky produktů, blogové příspěvky a e-maily. Využijte AI společně s ClickUp Doc nebo ClickUp Whiteboard k brainstormingu designu vašich webových stránek nebo k vypracování obsahové či prodejní strategie s vaším týmem.

Nechte je shrnout vaše poznámky z jednání a rychle převést text na konkrétní úkoly. Sledujte tyto úkoly až do jejich dokončení a zvyšte tak produktivitu celého svého týmu. ✅

Až budete připraveni spustit svůj projekt, funkce ClickUp pro prodej vám poskytnou všechny nástroje, které potřebujete ke správě vašeho prodejního procesu od marketingu až po uzavření obchodu.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Poslechněte si podcast ClickUp for Ecommerce a zjistěte, jak využít ClickUp pro vaše e-commerce pracovní postupy
  • Nastavte si upozornění, která vám připomenou všechny důležité úkoly, abyste je stihli včas
  • Využijte vestavěné AI-řízené pokyny k zefektivnění úkolů a doladění výsledků
  • Uchovávejte všechny konverzace související s e-commerce projekty na jednom místě díky funkci ClickUp Chat View
  • Navrhněte si vlastní dashboard pro sledování postupu projektu v reálném čase, krok za krokem
  • Propojte se s více než 1 000 dalšími nástroji, a to buď nativně, nebo přes Zapier

Omezení ClickUp

  • ClickUp AI je k dispozici pouze v rámci placených tarifů
  • Mobilní aplikace zatím není zcela na stejné úrovni jako desktopová verze, co se týče všech funkcí.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma: Zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Business: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)

2. ViSenze

Nástroje AI pro e-commerce: App Keys od ViSenze
via ViSenze

Tento nástroj AI, který využívá mnoho populárních e-commerce značek, pomáhá zákazníkům rychle a snadno najít produkty, které potřebují, ve vašem internetovém obchodě. A když je vyhledávání produktů snadné, zákazníci nakupují více, což zvyšuje vaše tržby. ?

ViSenze analyzuje, co si zákazníci aktivně prohlížejí, a na základě toho jim poskytuje personalizovaná doporučení. Zákazníci mohou také vyhledávat produkty pomocí vizuální AI na základě screenshotu, fotografie nebo uloženého obrázku. Chytré označování produktů pomocí údajů, jako je barva, velikost a značka, jim pomáhá najít přesně to, co hledají.

Nejlepší funkce ViSenze

  • Využijte cross-selling nebo up-selling tím, že budete navrhovat podobné nebo doplňkové produkty
  • Importujte produkty do ViSenze z e-commerce webů a usnadněte si správu katalogu
  • Snadno škálujte a přidávejte další data o SKU, jak váš e-shop roste
  • Integrujte je s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify, BigCommerce a WooCommerce

Omezení ViSenze

  • Objevování produktů není pro e-commerce podniky vždy stoprocentně přesné
  • Není dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře ViSenze funguje

Ceny ViSenze

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze ViSenze

  • G2: 4,0/5 (2 recenze)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

3. Blueshift

Dashboard Blueshift
via Blueshift

Blueshift je nástroj pro e-commerce navržený k zjednodušení interakce se zákazníky. Využívá AI k automatizaci marketingu napříč více kanály s cílem zvýšit celoživotní hodnotu zákazníka.

Blueshift shromažďuje a organizuje zákaznická data z různých zdrojů, jako je váš CRM systém, interakce v samoobslužném režimu a chování zákazníků na vašem webu a v aplikaci, a vytváří z nich užitečné profily. Umělá inteligence pomáhá tato data segmentovat, určit nejlepší komunikační kanály pro jednotlivé segmenty a odesílat zprávy ve správný čas, aby byly co nejefektivnější. ?

Nejlepší funkce Blueshift

  • Uživatelská data z nástroje AI využívajícího strojové učení, shromážděná od vaší cílové skupiny, pomáhají optimalizovat váš rozpočet na placenou reklamu
  • Posílejte push notifikace, abyste podnítili konverzace se zákazníky a nákupy
  • Nabízejte zákazníkům personalizovaný obsah a produkty, abyste vylepšili jejich nákupní zážitek
  • Propojte je s dalšími prvky svého technologického stacku, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google Ads, Facebook a obchod Shopify.

Omezení Blueshift

  • Systém je poměrně složitý, takže pro nové uživatele může být naučit se s ním pracovat náročné (k dispozici je dokumentace, která vám pomůže).
  • Někteří uživatelé by uvítali možnost vytvářet více vlastních reportů

Ceny Blueshift

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Blueshift

  • G2: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (6 recenzí)

4. Barilliance

Nástroje AI pro e-commerce: dashboard Barilliance
zdroj: Barilliance

Tento software s umělou inteligencí pro e-commerce vám pomůže vytvořit personalizované zážitky z online nakupování pro zákazníky. Je navržen tak, aby různými způsoby zvyšoval tržby, míru konverze a celkovou hodnotu zákazníka.

Funkce umělé inteligence například předpovídá další nákupy zákazníka, a to dokonce až na úroveň konkrétních značek, barev a velikostí. Poté jim zašle dynamickou zprávu, ve které doporučí tyto produkty nebo nabídne slevový kupón na míru.

Může také odesílat následné zprávy v určitých situacích – například když zákazník opustí svůj košík nebo když jste ho už nějakou dobu neviděli ve svých online obchodech. ?

Nejlepší funkce Barilliance

  • Segmentujte svou databázi zákazníků, abyste mohli zasílat vysoce relevantní a cílené zprávy
  • Hladká integrace s vaším poskytovatelem e-mailových služeb a mnoha e-commerce platformami
  • Snadno shromažďujte e-mailové adresy anonymních nakupujících, kteří procházejí váš web
  • Využijte živé sociální důkazy, abyste zákazníkům dali vědět, že ostatní kupují produkty, o které mají zájem

Omezení Barilliance

  • Pokud chcete upravit fungování systému, budete potřebovat určité technické znalosti v oblasti programování.
  • Někteří majitelé a uživatelé e-shopů mají pocit, že uživatelské rozhraní by mohlo být lepší

Ceny Barilliance

  • Kontaktujte nás ohledně cen (od 250 $/měsíc)

Hodnocení a recenze Barilliance

  • G2: 4,5/5 (1 recenze)
  • Capterra: 4,6/5 (18 recenzí)

5. LivePerson

Pracovní prostor agenta LivePerson
prostřednictvím LivePerson

LivePerson je chatbotový systém zaměřený na konverzační AI podobnou lidské komunikaci pro online prodejce. Automatizuje interakci se zákazníky prostřednictvím různých kanálů, včetně webového chatu, e-mailu, zasílání zpráv, sociálních médií a hlasových hovorů. ?

Tento nástroj umělé inteligence pro majitele e-shopů a firmy využívá poznatky získané z miliard skutečných konverzací se zákazníky k vytváření autentických interakcí, které umožňují samoobsluhu a budují důvěru. Váš servisní tým tak získá volné kapacity a může se soustředit na to, kde je skutečně potřeba.

Nejlepší funkce LivePerson

  • Používejte LivePerson k doporučování produktů, zasílání aktualizací objednávek a správě dodávek
  • Zefektivněte vrácení a výměnu zboží bez nutnosti manuální podpory
  • Centralizujte veškerou komunikaci se zákazníky prostřednictvím chatbota i vašeho živého týmu na platformě Conversational Cloud
  • Vylepšete zákaznickou zkušenost pomocí snadné integrace s dalšími platformami, jako je váš CRM, systém pro správu obsahu (CMS) nebo Google Contact Center.

Omezení LivePerson

  • Někteří uživatelé mají pocit, že funkce pro vytváření reportů jsou poněkud omezené a mohly by být vylepšeny
  • Zákaznický servis se nezdá být konzistentní – někdy je dobrý a jindy ne

Ceny LivePerson

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze LivePerson

  • G2: 4,2/5 (150 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (39 recenzí)

6. Clerk.io

Nástroje AI pro e-commerce: Sledované objednávky od Clerk.io
prostřednictvím Clerk.io

Clerk.io si klade za cíl zvýšit tržby vašeho online obchodu pomocí personalizace a vylepšené relevance v průběhu celého nákupního procesu vašich zákazníků. Algoritmus umělé inteligence analyzuje chování zákazníků a transakce napříč různými kanály, aby generoval personalizovaný obsah, doporučení a výsledky z vyhledávačů, které zvyšují konverze.

A to vše bez použití cookies.

Tento nástroj AI pro e-commerce také automatizuje e-mailový marketing a pomocí spouštěčů zasílá personalizovaná doporučení produktů správným lidem ve správný čas. ?

Nejlepší funkce Clerk.io

  • Funkce vyhledávání, která rozumí přirozenému jazyku a zohledňuje synonyma, pravopisné chyby a dostupnost produktů
  • Získejte 360stupňový přehled o profilech a chování zákazníků od jejich úplně první interakce na vašem e-shopu
  • Segmentujte svou zákaznickou základnu pomocí filtrů a klíčových slov, abyste vytvořili konkrétní cílové skupiny, a poté jim zasílejte nabídky, které nebudou moci odmítnout
  • Hladká integrace s vašimi e-commerce, CRM a marketingovými platformami

Omezení Clerk.io

  • Systém je poměrně složitý, takže může chvíli trvat, než si na něj zcela zvyknete.
  • Cenové možnosti jsou modulární a snadno srozumitelné, ale někteří uživatelé mají pocit, že náklady rychle narůstají

Ceny Clerk.io

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Clerk.io

  • G2: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (19 recenzí)

7. Syte

Seznam produktů společnosti Syte
via Syte

Syte pomáhá vašim zákazníkům najít produkty, které potřebují, pomocí vizuálního vyhledávání, navigace na webu a optimalizace pro vyhledávače (SEO). Využívá také hyperpersonalizaci, aby jim zobrazoval podobné a doplňkové produkty.

Vizuální AI vytváří intuitivní a poutavé zákaznické cesty pro lepší konverze. Je obzvláště oblíbená u online prodejců bytových doplňků, módy a šperků, protože tyto typy produktů dobře prezentuje a dokáže zdůraznit, jak spolu ladí a vytvářejí ucelený vzhled. ?️

Nejlepší funkce Syte

  • Automatizujte označování produktů, abyste vylepšili a sjednotili produktová data, optimalizovali merchandising a ušetřili čas
  • Popište produkty podrobně s více než 15 000 atributy, ze kterých si můžete vybrat
  • Ukažte zákazníkům, co jim můžete nabídnout, pomocí galerie Inspiration Gallery
  • Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na vstřícný a ochotný tým zákaznické podpory společnosti Syte.

Omezení Syte

  • Vyhledávání obrázků ne vždy přináší odpovídající výsledky
  • Je zaměřen především na trhy s bytovými doplňky, šperky a módou, takže pokud vaše podnikání do této kategorie nespadá, možná zjistíte, že Syte nemá všechny funkce, které byste si přáli.

Ceny Syte

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Syte

  • G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

8. Phrasee

Nástroje AI pro e-commerce: Screenshot z ovládacího panelu Phrasee
prostřednictvím Phrasee

Tento nástroj s umělou inteligencí usnadňuje tvorbu vysoce efektivního marketingového obsahu, přizpůsobeného každé fázi cesty zákazníka. Využívá data k předpovědi, jaký obsah bude nejúčinnější, a poté vám pomůže provádět testování ve velkém měřítku a optimalizovat jej pro lepší výsledky. ?

Phrasee dokáže generovat personalizovaný obsah pro různé účely, jako jsou předměty a texty e-mailů, SMS zprávy a placená reklama, s cílem zvýšit povědomí o značce a posílit zapojení zákazníků.

Nejlepší funkce Phrasee

  • Snadno vytvářejte obsah s vysokou konverzí, který zní přirozeně a ladí s hlasem vaší značky ?
  • Provádějte A/B testování svých marketingových sdělení, abyste zjistili, které verze fungují nejlépe
  • Získejte podrobné informace o výsledcích v reálném čase z textů, které jste zveřejnili
  • Integrujte se s celou řadou poskytovatelů e-mailových služeb

Omezení Phrasee

  • Ceny mohou být pro rozpočty malých podniků trochu vysoké.
  • Musíte zkontrolovat obsah, který Phrasee generuje, abyste odhalili případné chyby.

Ceny Phrasee

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Phrasee

  • G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: 4,0/5 (1 recenze)

9. Zjednodušené

Stránka Playground od Simplified
via Simplified

Simplified je další nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který generuje texty a grafiku bez nutnosti jakýchkoli znalostí designu nebo programování. Díky široké škále designových šablon a přístupu k milionům fotografií můžete vytvářet vysoce kvalitní obrázky pro svůj e-shop. ?️

Využijte tento AI nástroj pro e-commerce k návrhu čehokoli, co si vyberete – vizitek, příspěvků na sociálních sítích, brožur, reklam a videí. Poté přizpůsobte velikost svého návrhu tak, aby vyhovoval různým kanálům, jako jsou Facebook, YouTube a X.

Simplified nabízí také nástroj pro správu sociálních médií, nástroj Link in Bio a funkci AI chatbota.

Zjednodušené nejlepší funkce

  • Nastavte si sadu prvků své značky – včetně loga, barev a písem – a poté k ní poskytněte přístup svému týmu, klientům nebo dodavatelům
  • Rychle upravujte své obrázky pomocí užitečných nástrojů, jako jsou Background Remover a Magic Resizer
  • Oživte cokoli jediným kliknutím a přidejte zcela novou úroveň zapojení
  • Spolupracujte v reálném čase s členy týmu, abyste mohli návrhy posuzovat, zanechávat zpětnou vazbu, získávat schválení a finalizovat svůj design

Zjednodušená omezení

  • Jelikož se jedná o cloudové řešení, potřebujete spolehlivé připojení k internetu
  • Bezplatné balíčky mají omezení a jakmile je překročíte, bude vám přístup zablokován.

Zjednodušené ceny

  • Grafický design zdarma: Zdarma
  • Graphic Design Pro: 9 $/měsíc na uživatele
  • Grafický design: 15 $/měsíc pro 5 uživatelů
  • Video Editor Free: Zdarma
  • Video Editor Pro: 19 $/měsíc na uživatele
  • Video Editor Business: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
  • AI Writer Free: Zdarma
  • AI Writer Pro: Od 12 $/měsíc na uživatele

Zjednodušené hodnocení a recenze

  • G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)

10. Chatfuel

Nástroje AI pro e-commerce: ChatFuel.ai – nástroj pro chatboty
prostřednictvím Chatfuel

Tento nástroj AI pro e-commerce je platforma pro zasílání zpráv, kterou můžete používat napříč kanály, včetně vašeho webu, Facebook Messengeru, WhatsAppu a X.

Díky funkcím typu „drag-and-drop“ k nastavení nepotřebujete žádné znalosti programování. Chatfuel využívá pokročilou technologii GPT-4 od OpenAI k vytváření konverzací pro interakci se zákazníky pomocí přirozeného jazyka. ?

Chatfuel dokáže odpovídat na často kladené otázky, sledovat preference zákazníků a na jejich základě doporučovat produkty, zasílat promo kódy, generovat upomínky na opuštěné košíky, vyřizovat stížnosti a zpětnou vazbu, optimalizovat vaše reklamy a mnoho dalšího.

Nejlepší funkce Chatfuel

  • Zjednodušte si práci díky jedinému číslu WhatsApp pro více pracovníků zákaznického servisu
  • Propojte se s ChatGPT a posuňte interakci se zákazníky na vyšší úroveň
  • Prodávejte své produkty přímo z aplikace WhatsApp, aby zákazníci nemuseli přecházet na jinou platformu, aby dokončili nákup
  • Využijte API služby Chatfuel k integraci s vaším obchodem, CRM nebo platformou pro správu zákaznických dat (CDP) a zajistěte si tak plynulý přenos dat a hladký proces zasílání zpráv.

Omezení Chatfuel

  • Váš cenový plán určuje, kolik zpráv můžete za měsíc odeslat
  • Implementace systému vyžaduje čas a soustředění

Ceny Chatfuel

  • Business: Od 11,99 $/měsíc
  • Enterprise: Od 300 $/měsíc

Hodnocení a recenze Chatfuel

  • G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)

Zvyšte konverze a podpořte prodej pomocí nástrojů AI pro e-commerce

Nejlepší nástroje umělé inteligence pro majitele e-shopů a firmy využívají strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k automatizaci mnoha úkolů, které se dříve musely provádět ručně. Nejenže ušetříte čas, ale také zlepšíte zákaznickou zkušenost, což může vést k větší spokojenosti zákazníků a vyššímu obratu. ?

Ať už potřebujete pomoc s psaním textů a tvorbou grafiky, personalizací obsahu, usnadněním vyhledávání produktů pro zákazníky nebo zlepšením zákaznického servisu, tyto nástroje umělé inteligence pro e-commerce vám pomohou splnit vaše úkoly.

ClickUp podporuje mnoho z těchto funkcí a ještě mnohem více. Zaregistrujte se zdarma a začněte zjednodušovat všechny aspekty svého podnikání, abyste se mohli soustředit na zvyšování prodeje a zlepšování svých výsledků.

