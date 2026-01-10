10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce, které podpoří prodej v roce 2026

Provozování internetového obchodu je komplexní záležitost. Od psaní textů přes řízení marketingových kampaní v e-commerce až po poskytování výjimečného zákaznického servisu – je toho hodně.
Naštěstí může umělá inteligence (AI) online prodejcům ulehčit práci. Nástroje AI využívají algoritmy strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k převzetí rutinních úkolů a zefektivnění pracovních postupů, čímž vám ušetří čas i peníze.
Technologie strojového učení s využitím umělé inteligence může skutečně zvýšit míru konverze, podpořit prodej a upevnit vaši reputaci na trhu tím, že zlepší zákaznickou zkušenost.
Objevte některé z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce platformy, které vás posunou na vyšší úroveň, abyste mohli pracovat chytřeji, nikoli tvrději. ?
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů AI pro e-commerce?
Některé nástroje využívající AI jsou navrženy tak, aby pomáhaly s konkrétními úkoly, zatímco jiné poskytují širší podporu. Toto jsou jen některé z funkcí strojového učení, které byste měli hledat v nejlepších nástrojích AI pro e-commerce podniky:
- Nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které zjednodušují tvorbu obsahu pro všechny prvky vaší marketingové strategie?
- Nástroje pro správu webových projektů, které automatizují vytváření a sledování úkolů a optimalizují pracovní postupy
- Nástroje pro správu produktů, které vás provedou od vytváření strategií pro nové produkty až po výrobu a návrh vašich marketingových procesů
- Algoritmy, které analyzují chování a preference zákazníků a poskytují personalizovaná doporučení produktů
- Segmentace zákaznických dat založená na umělé inteligenci, která podporuje cílené SMS a e-mailové kampaně
- Vylepšené vyhledávání produktů pomocí vizuálního vyhledávání a integrované funkce vyhledávače
- Funkce, jako je virtuální vyzkoušení, pomáhají zákazníkům učinit správná rozhodnutí (a zvyšují spokojenost zákazníků v e-commerce podnicích)
- Chatboty s umělou inteligencí, které poskytují rychlou zákaznickou podporu tím, že odpovídají na často kladené otázky ?♀️
- Analýza dat, která rozpoznává vzorce a poskytuje vám chytrá doporučení – například kdy objednat určité produkty pro lepší správu skladových zásob
- Zprávy, které vám poskytují zpětnou vazbu o pokroku v reálném čase, nabízejí přehledy a upozorňují na případné problémy, jako jsou opakované negativní recenze
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce
Nyní, když už víte, jak vám nástroje AI mohou usnadnit život a poskytnout kvalitní uživatelský zážitek, je čas přejít k věci. Zde je přehled toho, co pro vás mohou některé z nejlepších nástrojů AI pro e-commerce udělat.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která je navržena tak, aby zefektivnila všechny aspekty vašeho podnikání – včetně vaší e-commerce platformy. Využijte automatizaci, šablony a výkonné nástroje pro řízení projektů, které pokrývají různé scénáře použití.
Urychlete proces vývoje svého e-shopu pomocí některé z mnoha dostupných šablon. Například šablona ClickUp Ecommerce Project Plan Template vás provede nastavením cílů pro váš online obchod a vyjasněním rozsahu projektu a časového harmonogramu.
Pomůže vám to naplánovat milníky a podrobné kroky, přidělit zdroje tam, kde je to potřeba, a řídit vaši komunikační strategii, aby byl celý váš tým na palubě.
Chcete víc? ClickUp AI je zdaleka jedním z nejlepších nástrojů AI pro e-commerce.
Využijte AI asistenta pro psaní od ClickUp k tvorbě obsahu pro vaše landing pages, popisky produktů, blogové příspěvky a e-maily. Využijte AI společně s ClickUp Doc nebo ClickUp Whiteboard k brainstormingu designu vašich webových stránek nebo k vypracování obsahové či prodejní strategie s vaším týmem.
Nechte je shrnout vaše poznámky z jednání a rychle převést text na konkrétní úkoly. Sledujte tyto úkoly až do jejich dokončení a zvyšte tak produktivitu celého svého týmu. ✅
Až budete připraveni spustit svůj projekt, funkce ClickUp pro prodej vám poskytnou všechny nástroje, které potřebujete ke správě vašeho prodejního procesu od marketingu až po uzavření obchodu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poslechněte si podcast ClickUp for Ecommerce a zjistěte, jak využít ClickUp pro vaše e-commerce pracovní postupy
- Nastavte si upozornění, která vám připomenou všechny důležité úkoly, abyste je stihli včas
- Využijte vestavěné AI-řízené pokyny k zefektivnění úkolů a doladění výsledků
- Uchovávejte všechny konverzace související s e-commerce projekty na jednom místě díky funkci ClickUp Chat View
- Navrhněte si vlastní dashboard pro sledování postupu projektu v reálném čase, krok za krokem
- Propojte se s více než 1 000 dalšími nástroji, a to buď nativně, nebo přes Zapier
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v rámci placených tarifů
- Mobilní aplikace zatím není zcela na stejné úrovni jako desktopová verze, co se týče všech funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. ViSenze
Tento nástroj AI, který využívá mnoho populárních e-commerce značek, pomáhá zákazníkům rychle a snadno najít produkty, které potřebují, ve vašem internetovém obchodě. A když je vyhledávání produktů snadné, zákazníci nakupují více, což zvyšuje vaše tržby. ?
ViSenze analyzuje, co si zákazníci aktivně prohlížejí, a na základě toho jim poskytuje personalizovaná doporučení. Zákazníci mohou také vyhledávat produkty pomocí vizuální AI na základě screenshotu, fotografie nebo uloženého obrázku. Chytré označování produktů pomocí údajů, jako je barva, velikost a značka, jim pomáhá najít přesně to, co hledají.
Nejlepší funkce ViSenze
- Využijte cross-selling nebo up-selling tím, že budete navrhovat podobné nebo doplňkové produkty
- Importujte produkty do ViSenze z e-commerce webů a usnadněte si správu katalogu
- Snadno škálujte a přidávejte další data o SKU, jak váš e-shop roste
- Integrujte je s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify, BigCommerce a WooCommerce
Omezení ViSenze
- Objevování produktů není pro e-commerce podniky vždy stoprocentně přesné
- Není dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře ViSenze funguje
Ceny ViSenze
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ViSenze
- G2: 4,0/5 (2 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
3. Blueshift
Blueshift je nástroj pro e-commerce navržený k zjednodušení interakce se zákazníky. Využívá AI k automatizaci marketingu napříč více kanály s cílem zvýšit celoživotní hodnotu zákazníka.
Blueshift shromažďuje a organizuje zákaznická data z různých zdrojů, jako je váš CRM systém, interakce v samoobslužném režimu a chování zákazníků na vašem webu a v aplikaci, a vytváří z nich užitečné profily. Umělá inteligence pomáhá tato data segmentovat, určit nejlepší komunikační kanály pro jednotlivé segmenty a odesílat zprávy ve správný čas, aby byly co nejefektivnější. ?
Nejlepší funkce Blueshift
- Uživatelská data z nástroje AI využívajícího strojové učení, shromážděná od vaší cílové skupiny, pomáhají optimalizovat váš rozpočet na placenou reklamu
- Posílejte push notifikace, abyste podnítili konverzace se zákazníky a nákupy
- Nabízejte zákazníkům personalizovaný obsah a produkty, abyste vylepšili jejich nákupní zážitek
- Propojte je s dalšími prvky svého technologického stacku, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google Ads, Facebook a obchod Shopify.
Omezení Blueshift
- Systém je poměrně složitý, takže pro nové uživatele může být naučit se s ním pracovat náročné (k dispozici je dokumentace, která vám pomůže).
- Někteří uživatelé by uvítali možnost vytvářet více vlastních reportů
Ceny Blueshift
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Blueshift
- G2: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (6 recenzí)
4. Barilliance
Tento software s umělou inteligencí pro e-commerce vám pomůže vytvořit personalizované zážitky z online nakupování pro zákazníky. Je navržen tak, aby různými způsoby zvyšoval tržby, míru konverze a celkovou hodnotu zákazníka.
Funkce umělé inteligence například předpovídá další nákupy zákazníka, a to dokonce až na úroveň konkrétních značek, barev a velikostí. Poté jim zašle dynamickou zprávu, ve které doporučí tyto produkty nebo nabídne slevový kupón na míru.
Může také odesílat následné zprávy v určitých situacích – například když zákazník opustí svůj košík nebo když jste ho už nějakou dobu neviděli ve svých online obchodech. ?
Nejlepší funkce Barilliance
- Segmentujte svou databázi zákazníků, abyste mohli zasílat vysoce relevantní a cílené zprávy
- Hladká integrace s vaším poskytovatelem e-mailových služeb a mnoha e-commerce platformami
- Snadno shromažďujte e-mailové adresy anonymních nakupujících, kteří procházejí váš web
- Využijte živé sociální důkazy, abyste zákazníkům dali vědět, že ostatní kupují produkty, o které mají zájem
Omezení Barilliance
- Pokud chcete upravit fungování systému, budete potřebovat určité technické znalosti v oblasti programování.
- Někteří majitelé a uživatelé e-shopů mají pocit, že uživatelské rozhraní by mohlo být lepší
Ceny Barilliance
- Kontaktujte nás ohledně cen (od 250 $/měsíc)
Hodnocení a recenze Barilliance
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,6/5 (18 recenzí)
5. LivePerson
LivePerson je chatbotový systém zaměřený na konverzační AI podobnou lidské komunikaci pro online prodejce. Automatizuje interakci se zákazníky prostřednictvím různých kanálů, včetně webového chatu, e-mailu, zasílání zpráv, sociálních médií a hlasových hovorů. ?
Tento nástroj umělé inteligence pro majitele e-shopů a firmy využívá poznatky získané z miliard skutečných konverzací se zákazníky k vytváření autentických interakcí, které umožňují samoobsluhu a budují důvěru. Váš servisní tým tak získá volné kapacity a může se soustředit na to, kde je skutečně potřeba.
Nejlepší funkce LivePerson
- Používejte LivePerson k doporučování produktů, zasílání aktualizací objednávek a správě dodávek
- Zefektivněte vrácení a výměnu zboží bez nutnosti manuální podpory
- Centralizujte veškerou komunikaci se zákazníky prostřednictvím chatbota i vašeho živého týmu na platformě Conversational Cloud
- Vylepšete zákaznickou zkušenost pomocí snadné integrace s dalšími platformami, jako je váš CRM, systém pro správu obsahu (CMS) nebo Google Contact Center.
Omezení LivePerson
- Někteří uživatelé mají pocit, že funkce pro vytváření reportů jsou poněkud omezené a mohly by být vylepšeny
- Zákaznický servis se nezdá být konzistentní – někdy je dobrý a jindy ne
Ceny LivePerson
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LivePerson
- G2: 4,2/5 (150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (39 recenzí)
6. Clerk.io
Clerk.io si klade za cíl zvýšit tržby vašeho online obchodu pomocí personalizace a vylepšené relevance v průběhu celého nákupního procesu vašich zákazníků. Algoritmus umělé inteligence analyzuje chování zákazníků a transakce napříč různými kanály, aby generoval personalizovaný obsah, doporučení a výsledky z vyhledávačů, které zvyšují konverze.
A to vše bez použití cookies.
Tento nástroj AI pro e-commerce také automatizuje e-mailový marketing a pomocí spouštěčů zasílá personalizovaná doporučení produktů správným lidem ve správný čas. ?
Nejlepší funkce Clerk.io
- Funkce vyhledávání, která rozumí přirozenému jazyku a zohledňuje synonyma, pravopisné chyby a dostupnost produktů
- Získejte 360stupňový přehled o profilech a chování zákazníků od jejich úplně první interakce na vašem e-shopu
- Segmentujte svou zákaznickou základnu pomocí filtrů a klíčových slov, abyste vytvořili konkrétní cílové skupiny, a poté jim zasílejte nabídky, které nebudou moci odmítnout
- Hladká integrace s vašimi e-commerce, CRM a marketingovými platformami
Omezení Clerk.io
- Systém je poměrně složitý, takže může chvíli trvat, než si na něj zcela zvyknete.
- Cenové možnosti jsou modulární a snadno srozumitelné, ale někteří uživatelé mají pocit, že náklady rychle narůstají
Ceny Clerk.io
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Clerk.io
- G2: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (19 recenzí)
7. Syte
Syte pomáhá vašim zákazníkům najít produkty, které potřebují, pomocí vizuálního vyhledávání, navigace na webu a optimalizace pro vyhledávače (SEO). Využívá také hyperpersonalizaci, aby jim zobrazoval podobné a doplňkové produkty.
Vizuální AI vytváří intuitivní a poutavé zákaznické cesty pro lepší konverze. Je obzvláště oblíbená u online prodejců bytových doplňků, módy a šperků, protože tyto typy produktů dobře prezentuje a dokáže zdůraznit, jak spolu ladí a vytvářejí ucelený vzhled. ?️
Nejlepší funkce Syte
- Automatizujte označování produktů, abyste vylepšili a sjednotili produktová data, optimalizovali merchandising a ušetřili čas
- Popište produkty podrobně s více než 15 000 atributy, ze kterých si můžete vybrat
- Ukažte zákazníkům, co jim můžete nabídnout, pomocí galerie Inspiration Gallery
- Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na vstřícný a ochotný tým zákaznické podpory společnosti Syte.
Omezení Syte
- Vyhledávání obrázků ne vždy přináší odpovídající výsledky
- Je zaměřen především na trhy s bytovými doplňky, šperky a módou, takže pokud vaše podnikání do této kategorie nespadá, možná zjistíte, že Syte nemá všechny funkce, které byste si přáli.
Ceny Syte
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Syte
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
8. Phrasee
Tento nástroj s umělou inteligencí usnadňuje tvorbu vysoce efektivního marketingového obsahu, přizpůsobeného každé fázi cesty zákazníka. Využívá data k předpovědi, jaký obsah bude nejúčinnější, a poté vám pomůže provádět testování ve velkém měřítku a optimalizovat jej pro lepší výsledky. ?
Phrasee dokáže generovat personalizovaný obsah pro různé účely, jako jsou předměty a texty e-mailů, SMS zprávy a placená reklama, s cílem zvýšit povědomí o značce a posílit zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce Phrasee
- Snadno vytvářejte obsah s vysokou konverzí, který zní přirozeně a ladí s hlasem vaší značky ?
- Provádějte A/B testování svých marketingových sdělení, abyste zjistili, které verze fungují nejlépe
- Získejte podrobné informace o výsledcích v reálném čase z textů, které jste zveřejnili
- Integrujte se s celou řadou poskytovatelů e-mailových služeb
Omezení Phrasee
- Ceny mohou být pro rozpočty malých podniků trochu vysoké.
- Musíte zkontrolovat obsah, který Phrasee generuje, abyste odhalili případné chyby.
Ceny Phrasee
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Phrasee
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
9. Zjednodušené
Simplified je další nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který generuje texty a grafiku bez nutnosti jakýchkoli znalostí designu nebo programování. Díky široké škále designových šablon a přístupu k milionům fotografií můžete vytvářet vysoce kvalitní obrázky pro svůj e-shop. ?️
Využijte tento AI nástroj pro e-commerce k návrhu čehokoli, co si vyberete – vizitek, příspěvků na sociálních sítích, brožur, reklam a videí. Poté přizpůsobte velikost svého návrhu tak, aby vyhovoval různým kanálům, jako jsou Facebook, YouTube a X.
Simplified nabízí také nástroj pro správu sociálních médií, nástroj Link in Bio a funkci AI chatbota.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Nastavte si sadu prvků své značky – včetně loga, barev a písem – a poté k ní poskytněte přístup svému týmu, klientům nebo dodavatelům
- Rychle upravujte své obrázky pomocí užitečných nástrojů, jako jsou Background Remover a Magic Resizer
- Oživte cokoli jediným kliknutím a přidejte zcela novou úroveň zapojení
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu, abyste mohli návrhy posuzovat, zanechávat zpětnou vazbu, získávat schválení a finalizovat svůj design
Zjednodušená omezení
- Jelikož se jedná o cloudové řešení, potřebujete spolehlivé připojení k internetu
- Bezplatné balíčky mají omezení a jakmile je překročíte, bude vám přístup zablokován.
Zjednodušené ceny
- Grafický design zdarma: Zdarma
- Graphic Design Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Grafický design: 15 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Video Editor Free: Zdarma
- Video Editor Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Video Editor Business: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- AI Writer Free: Zdarma
- AI Writer Pro: Od 12 $/měsíc na uživatele
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
10. Chatfuel
Tento nástroj AI pro e-commerce je platforma pro zasílání zpráv, kterou můžete používat napříč kanály, včetně vašeho webu, Facebook Messengeru, WhatsAppu a X.
Díky funkcím typu „drag-and-drop“ k nastavení nepotřebujete žádné znalosti programování. Chatfuel využívá pokročilou technologii GPT-4 od OpenAI k vytváření konverzací pro interakci se zákazníky pomocí přirozeného jazyka. ?
Chatfuel dokáže odpovídat na často kladené otázky, sledovat preference zákazníků a na jejich základě doporučovat produkty, zasílat promo kódy, generovat upomínky na opuštěné košíky, vyřizovat stížnosti a zpětnou vazbu, optimalizovat vaše reklamy a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Chatfuel
- Zjednodušte si práci díky jedinému číslu WhatsApp pro více pracovníků zákaznického servisu
- Propojte se s ChatGPT a posuňte interakci se zákazníky na vyšší úroveň
- Prodávejte své produkty přímo z aplikace WhatsApp, aby zákazníci nemuseli přecházet na jinou platformu, aby dokončili nákup
- Využijte API služby Chatfuel k integraci s vaším obchodem, CRM nebo platformou pro správu zákaznických dat (CDP) a zajistěte si tak plynulý přenos dat a hladký proces zasílání zpráv.
Omezení Chatfuel
- Váš cenový plán určuje, kolik zpráv můžete za měsíc odeslat
- Implementace systému vyžaduje čas a soustředění
Ceny Chatfuel
- Business: Od 11,99 $/měsíc
- Enterprise: Od 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze Chatfuel
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Zvyšte konverze a podpořte prodej pomocí nástrojů AI pro e-commerce
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro majitele e-shopů a firmy využívají strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k automatizaci mnoha úkolů, které se dříve musely provádět ručně. Nejenže ušetříte čas, ale také zlepšíte zákaznickou zkušenost, což může vést k větší spokojenosti zákazníků a vyššímu obratu. ?
Ať už potřebujete pomoc s psaním textů a tvorbou grafiky, personalizací obsahu, usnadněním vyhledávání produktů pro zákazníky nebo zlepšením zákaznického servisu, tyto nástroje umělé inteligence pro e-commerce vám pomohou splnit vaše úkoly.
ClickUp podporuje mnoho z těchto funkcí a ještě mnohem více. Zaregistrujte se zdarma a začněte zjednodušovat všechny aspekty svého podnikání, abyste se mohli soustředit na zvyšování prodeje a zlepšování svých výsledků.