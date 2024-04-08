Notion vs. Jira: Který nástroj pro řízení projektů je nejlepší?

Jste-li projektovým manažerem, máte před sebou úkol, který se zdá být nemožný: být neustále všude. Fyzicky je to nemožné. Ale virtuálně je to jiná věc a dobrý software pro řízení projektů to může umožnit. Trik spočívá v tom, vědět, který software nejlépe vyhovuje vaší společnosti a stylu řízení.
Vzhledem k tomu, že máte na starosti mnoho úkolů a povinností, potřebujete produktivní nástroje, které nabízejí významné funkce. Ale protože tyto úkoly mohou plnit různí spolupracovníci a zaměstnanci, potřebujete také intuitivní software, který může používat každý. Existuje tolik možností, že i náš seznam 10 nejlepších bezplatných softwarů pro řízení projektů se rozrostl na 25 nejlepších.
Některé giganty se však dostávají na vrchol i v této elitní skupině. Dva z nejpopulárnějších softwarových programů pro řízení projektů jsou Notion a Jira. V tomto komplexním srovnávacím průvodci Notion vs. Jira jsme oba nástroje otestovali, abychom zjistili, který z nich je lepší. Poté jsme je porovnali s třetím konkurentem v oblasti řízení projektů, který nabízí tvrdý boj, spolu se všemi nástroji, které potřebujete k řízení více projektů.
Co je Notion?
Notion je databáze volného formátu, kterou můžete použít pro různé činnosti, jako je pořizování poznámek, správa opakujících se úkolů a řízení projektů. Informační pole, která zadáte do databáze, se obousměrně propojují s jinými poli, stránkami a databázemi.
Informace můžete zobrazit jako tabulky, tabule, seznamy a kalendáře, přičemž každý odkaz se otevírá na podrobnější vnořenou stránku. Notion také začal zavádět nástroje umělé inteligence (AI), které mohou pomoci s pořizováním poznámek a vytvářením nápadů.
Jeho zdánlivě jednoduché rozhraní umožňuje uživatelům vytvořit prakticky jakýkoli ekosystém pro poznámky, úkoly a obsah. Projektoví manažeři mohou vytvářet plány, vyvíjet pracovní postupy pro opakující se úkoly, přidělovat úkoly členům týmu a sledovat produktivitu v průběhu času.
Funkce Notion
Notion je platforma pro správu projektů s bohatými funkcemi, která daleko přesahuje rámec jednoduché aplikace pro pořizování poznámek. Podívejme se na tři z jejích klíčových funkcí.
Správa úkolů
Vytvářejte nové úkoly nebo přeměňujte položky na plánované úkoly několika kliknutími. Uživatelé mohou přidávat zaškrtávací políčka do odrážkových seznamů, čímž mění nápady na čekající akce, a manažeři mohou vytvářet Kanban tabule pro velké projekty. Tato centralizovaná databáze zajišťuje efektivní dokončení úkolů a uchovává historii toho, kdo a kdy provedl změny.
Spolupráce v rámci platformy
Databáze Notion umožňují všem uživatelům provádět změny v probíhajících úkolech a projektech. To zahrnuje přesun úkolů z „probíhající“ do „hotové“ na tabulkách, přidávání komentářů na stránky pro spolupráci v rámci dokumentu a nahrávání videozáznamů. Tyto funkce jsou obzvláště cenné pro vzdálené a hybridní týmy, protože umožňují komunikaci v okamžiku a místě, kde se práce vykonává.
Vyhledávací funkce, které promění minulé projekty v znalostní databázi
Vytvořte v Notion znalostní zdroj pro více uživatelů ve vaší organizaci. Minulé úkoly se mohou stát příkladem pracovních postupů. Můžete také vyhledávat odborníky na specializované koncepty a vytvářet úložiště poznámek. Univerzální vyhledávací funkce Notion vám dokonce umožňuje vyhledávat termíny v různých polích, včetně názvů projektů a starých komentářů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
- Notion AI: příplatek 8 $/uživatel/měsíc u placených tarifů
Co je Jira?
Jira je komplexní software pro řízení projektů určený pro agilní týmy. Nabízí nástroje pro marketingové kampaně, čtvrtletní vývojové cíle, uvedení produktů na trh a vše mezi tím.
Jira funguje jako centralizovaný zdroj pro organizaci a monitorování projektů a přidělování úkolů. Jednotlivé a společné projekty můžete prohlížet prostřednictvím kalendářů, seznamů, tabulek a dalších zobrazení. Software může obsahovat průvodce, zdroje pro podporu prodeje a zdroje založené na stránkách.
Můžete dokonce automatizovat klíčové aspekty řízení projektů, včetně hledání efektivních procesů. Automaticky přiřazujte úkoly, jakmile dosáhnou různých fází, dostávejte upozornění na zastavený pokrok a zprávy o výkonu vašeho týmu, vše na jednom místě.
Jako součást ekosystému Atlassian se Jira dobře integruje s dalšími nástroji Atlassian, které vaše organizace možná již ve svém technologickém portfoliu má.
Funkce Jira
Jira je určena pro projektové architekty, projektové manažery a všechny členy agilního týmu a nabízí řadu nástrojů, které zajišťují soulad a produktivitu všech členů týmu.
Přizpůsobitelné šablony pro zefektivnění zahájení projektů
Trávíte čas zbytečným úsilím na začátku různých projektů? Jira poskytuje knihovnu editovatelných šablon a nastavení pracovních postupů, které můžete duplikovat, upravovat a rozvíjet tak, aby vyhovovaly stylu práce vašeho týmu. To znamená, že každý projekt začíná strukturou a všichni mohou začít pracovat rychleji.
Robustní funkce pro vytváření reportů
Automaticky generujte zprávy, abyste mohli měřit pokrok a najít oblasti, které je třeba zlepšit. Protože uživatelé používají Jira k přiřazování úkolů, aktualizaci stavu úkolů a spolupráci se svými kolegy, jedná se o prostředí bohaté na data, které projektovým manažerům poskytuje obecné i podrobné informace. Díky těmto zprávám můžete snadno sledovat pracovní vytížení, najít překážky a zajistit, že vše směřuje k cíli.
Personalizované ovládací panely pro každého uživatele
Skvělé nástroje pro správu projektů nejsou určeny pouze projektovým manažerům – obsahují také nástroje pro spolupráci, které umožňují spravovat úkoly, šablony a zdroje, které každý potřebuje k efektivní práci.
Členové vašeho týmu si mohou snadno přizpůsobit své dashboardy, aby měli své oblíbené zobrazení vždy po ruce. Funkce dashboardu v softwaru Jira zahrnují seznamy úkolů, kalendáře a zobrazení ve stylu Kanban nebo Ganttův diagram, které pomáhají rozhodovat o prioritách úkolů.
Ceny Jira
- Zdarma: 0 $/uživatel/měsíc
- Standard: 8,15 $/uživatel/měsíc
- Premium: 16 $/uživatel/měsíc
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
Notion vs. Jira: Porovnání funkcí
Notion a Jira jsou výkonné nástroje pro správu projektů. Který z nich je ale lepší?
Pravdou je, že oba nástroje mohou fungovat v závislosti na zaměření a potřebách vašeho týmu. Notion se prezentuje jako volná forma zázračné země pro všechny, včetně studentů, freelancerů, agentur a neziskových organizací. Jira se opírá o základní koncepty Agile a vývoje softwaru, ale rozšiřuje se tak, aby fungovala prakticky pro jakoukoli práci. Abychom mohli vyhlásit vítěze, podívejme se na jejich různé funkce a zjistěme, zda jedna z nich převyšuje druhou.
Přizpůsobení
Projekty mají různé podoby a rozsahy. Někdy potřebujete zcela otevřené prostředí pro vytváření pracovních postupů. Jindy potřebujete přísnější strukturu, abyste mohli šlápnout na plyn. Pokud jde o přizpůsobení, Notion a Jira mají podobný, ale přesto odlišný přístup.
Notion
Notion klade důraz na flexibilitu v obchodních procesech. Vše začíná vytvořením pracovního prostoru a přidáním stránek a databází. Tyto jednoduché stavební bloky se však mohou proměnit v Kanban tabule, na kterých se karty přesouvají od fáze nápadu až po fázi dokončení.
Můžete vytvářet kontakty a organizační schémata pro komunikační pracovní postupy, vytvářet plány, do kterých zapojíte členy týmu, a automaticky sestavovat seznam nezbytných zdrojů. K dispozici jsou tisíce šablon, které můžete libovolně upravovat, ale můžete také začít vytvářet úplně od začátku.
Dokonce i datová pole mohou být neuvěřitelně flexibilní, protože můžete změnit jakékoli pole z poznámek na obousměrné odkazy, seznamy s odrážkami nebo úkoly k provedení. Tento stupeň přizpůsobení může být ohromující, ale také přesně to, co potřebujete.
Jira
Jira je také bohatá na funkce, ale zaměřuje se spíše na agilní metodiku než na čistou tvorbu. Šablony, zobrazení a řídicí panely jsou orientovány na použití agilních základů pro vytváření projektů vývoje softwaru. Ačkoli nabízí projektové možnosti daleko přesahující tento původní záměr, jako jsou například projekty marketingu na sociálních médiích, stále má stejný charakter.
To je užitečné pro projektové manažery v organizacích s přísnějším projektovým tokem. K dispozici je mnoho možností přizpůsobení, takže uživatelé mohou upravovat standardní šablony a zprávy. Jira nabízí mnoho možností v oblasti správy přizpůsobených pracovních postupů, ale Notion poskytuje více možností přizpůsobení celkově.
Pokud jde o přizpůsobení, Notion je jasným vítězem.
Funkce sledování problémů
Jednou z hlavních povinností softwarových a technologických společností je sledování problémů. Pro tyto procesy potřebujete správné funkce, zejména pokud jde o dodržování smluv o úrovni služeb a reputaci značky.
Notion
Notion vytvořil tisíce oficiálních šablon pro různé projektové cíle a komunita vytvořila a sdílela ještě více. Tyto nástroje vám umožňují vytvářet nebo upravovat jakékoli procesy tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na sledování problémů a ideálnímu pracovnímu postupu.
Platforma však neposkytuje průvodce pro sledování problémů; to prostě není hlavní účel Notion. Projektoví manažeři se zkušenostmi se sledováním problémů a řešením chyb vědí, co jejich organizace potřebuje, a mohou zajistit, aby to bylo součástí ekosystému. Noví projektoví manažeři však mohou mít potíže zahrnout všechny potřebné části, což vede k revizím procesů, aby se tyto mezery zaplnily.
Jira
V tomto ohledu vyniká Jira. Tento software se zaměřuje na správu projektů a sledování problémů, takže obsahuje všechny nástroje a pohledy potřebné k tomuto účelu – bez zbytečného rušení a pocitu náhodnosti, který vzniká při opakovaném vytváření stejných procesů v Notion. Nabízí rámec zaměřený na tým, ve kterém může každý sledovat své úkoly, jejich dopad na větší projekty a celkové cíle týmu.
Integrované nástroje pro přizpůsobení pracovních postupů v Jira také odvedou velkou část práce a umožňují optimalizaci pracovních postupů až do nejmenších technických detailů. Projektoví manažeři mohou upravit stávající šablony a výchozí nastavení tak, aby odpovídaly konkrétním rolím nebo projektům, a získat tak konkrétní informace.
Pokud hledáte nástroj pro sledování problémů, který posílí vaši společnost nyní i v budoucnu, vítězí Jira díky své zavedené pozici v této oblasti.
Snadné použití
Jako projektový manažer nejde jen o vaše vlastní technické schopnosti. Možná vám nevadí ponořit se do detailů komplexního řešení pro správu projektů, ale pokud váš tým nemůže efektivně vykonávat svou práci, není to vhodné řešení. Podívejme se, jak si Notion a Jira vedou z hlediska uživatelské přívětivosti.
Notion
Notion se vyznačuje uživatelsky přívětivým designem, takže jej mohou okamžitě používat jednotlivci, týmy i profesionální organizace. Množství funkcí a možností může být pro nové uživatele při vytváření databází a nástrojů pro sledování projektů ohromující, ale noví uživatelé v rekonstruovaných prostorech mohou prosperovat. Uživatelé mohou také snadno transformovat databáze do nových zobrazení a struktur, jak se učí více.
Notion je přístupný a snadno ovladatelný, s mnoha komunitními a oficiálními zdroji, které pomáhají novým uživatelům.
Jira
Jira je robustní technická platforma. Nabízí řadu výkonných nástrojů, ale uživatelé musí vědět, jak je používat, aby dosáhli co nejlepšího účinku. To znamená potenciálně strmou křivku učení, zejména pro netechnické uživatele, kteří nejsou obeznámeni s projektovým softwarem.
To dává smysl, protože Jira je relativně specializovaná, ale může uživatele frustrovat nebo zahlcovat a bránit pokroku.
Notion vs. Jira na Redditu
Notion i Jira mají své silné stránky a oba jsou populární programy, které sdílejí mnoho nástrojů a funkcí. Ale pokud jde o projektové řízení, uživatelé Redditu nevidí mnoho překrývajících se funkcí.
Když uživatelé komunity r/jira sdíleli své názory na to, zda by Notion mohl být dobrou náhradou za Jira, jeden uživatel poznamenal: „Notion se mi jeví spíše jako nástroj typu Confluence než Jira. Pokud uvažují o přechodu z Jira, pak Jira ve skutečnosti vůbec nepoužívají. “
Ostatní souhlasili, jeden uživatel řekl: „Notion používáme z pohledu wiki, ale nedokážu si představit, že bychom s ním prováděli sprinty nebo ticketing. “
Redditoři v r/projectmanagement se shodují, že Notion a Jira řeší různé aspekty projektového řízení, a debatu o Notion vs. Jira uzavírají slovy: „Notion je wiki, Jira je sledování projektů.“
Vaše organizace může prosperovat při používání obou platforem. Vyhrazení Jira pro vývoj softwaru nebo sledování problémů a použití Notion pro vaši znalostní bázi a obecné řízení projektů nabízí to nejlepší z obou světů.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Notion a Jira
Problém s používáním dvou různých specializovaných softwarových platforem pro správu více projektů spočívá v tom, že tyto programy spolu nekomunikují tak dobře, jako když používáte pouze jedno plně integrované prostředí pro správu projektů. Různí uživatelé tráví většinu času v různých prostorech, což může narušit komunikaci a spolupráci.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Jedná se o jediný prostor věnovaný řízení projektů, poznámkám a všemu ostatnímu, co potřebujete k vykonání své práce.
Pokud byste měli zařadit ClickUp do kategorie nástrojů pro zvýšení produktivity práce, pravděpodobně byste jej označili jako aplikaci pro správu projektů. Ve skutečnosti se však jedná o komplexní pracovní prostor s funkcemi pro správu projektů.
Můžete organizovat složité projekty, přidělovat úkoly různým uživatelům a měřit pokrok během sprintů i po nich. Projektoví manažeři dostanou vše, co potřebují, a díky našim více než 15 zobrazením, včetně Ganttových diagramů, kalendářů, přizpůsobitelných dashboardů a šablon připravených k použití, má každý člen vašeho týmu k dispozici nezbytné nástroje.
Funkce ClickUp č. 1: Kanbanová tabule ClickUp
Pokud rádi řídíte projekty v zobrazení Kanban Board, ClickUp si zamilujete. Zobrazení ClickUp Kanban Board je jedním z mnoha zobrazení, která můžete použít ke sledování, jak rychle se úkoly blíží k dokončení.
Implementujte metodiku Kanban a přijměte koncepty Agile ve stejném pracovním prostoru jako členové týmu, kteří mohou mít odlišné organizační preference – každý může používat své vlastní preferované zobrazení a pracovní styly nezávisle, ale stále spolupracovat.
Projektové tabule můžete začít vytvářet pomocí šablon, které můžete průběžně aktualizovat a měnit, nebo můžete začít úplně od začátku. Získáte tak svobodu Notion a zároveň komplexnost Jira.
Funkce ClickUp č. 2: ClickUp Docs
Vytvářejte dokumenty a wiki stránky pomocí ClickUp Docs, našeho řešení pro vytváření stránek, znalostních zdrojů a návodů, které se propojují s úkoly a pracovními postupy. Můžete vytvářet robustní dokumentaci a automaticky ji připojovat ke každému souvisejícímu úkolu. Poté použijte naše šablony pro komunikaci s klienty, tvorbu obsahu a výstupy projektu.
Funkce ClickUp č. 3: ClickUp AI
Umělá inteligence je tu a je připravena zefektivnit vaše organizační procesy. ClickUp AI nabízí stovky specializovaných nástrojů umělé inteligence pro týmy, které zefektivňují práci a eliminují opakující se, nudné úkoly.
Projektoví manažeři mohou automaticky vytvářet časové osy s termíny, převádět myšlenky do dobře formátovaných projektových briefů a sledovat své rozpočty. K dispozici jsou také nástroje pro trhy, produktové týmy, účetní a všechny ostatní. Už jsme zmínili, že ClickUp je ten správný software pro každého?
Podívejte se, jak může vypadat řízení projektů v ClickUp
Pokud si pokaždé, když otevřete svůj současný nástroj pro správu projektů, povzdechnete, je čas na novou platformu.
V ClickUp neustále vytváříme nové nástroje, šablony a funkce pro agilní týmy, které vám poskytnou vše, co potřebujete k pokroku ve vašich úkolech. A co víc, můžete si zaregistrovat účet Free Forever a okamžitě začít prozkoumávat nebo budovat své procesy. Vytvořte si svůj účet ještě dnes a zjistěte, jak příjemné může být řízení projektů.