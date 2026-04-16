От мандат към машина: Как създадохме 230 AI работни потока и трансформирахме маркетинговия отдел за 8 месеца

Без консултанти. Без „отдел за трансформация“. Само седмична задача, система, разработена в компанията, и неуморно преследване на съотношението между резултатите и броя на служителите.

Всяка компания казва, че „работи с AI“. Повечето от тях имат предвид, че някой от екипа има отворен прозорец с ChatGPT. Това е AI туризъм, а не трансформация.

Преди осем месеца моят маркетингов екип в ClickUp беше в тази категория. Разбира се, хората използваха AI тук-там. Обобщения, първи чернови, бележки от срещи. Но това беше спорадично, неравномерно и нямаше никаква структура зад него. Нямах представа какво създават хората. Нямаше как да знам дали наистина се подобряваме или просто отмятаме AI като изпълнена задача.

Днес имаме 230 каталогизирани AI работни потока в 13 екипа. 169 от тях са в експлоатация. Увеличихме използването на AI 20 пъти през първите шест седмици от трансформацията. Нашият SEO екип намали броя на създателите на съдържание от 75 на 8. Един човек от екипа ни за търсене премина от провеждането на един уебинар месечно на шест. И мога да отворя един единствен изглед в ClickUp в този момент и да ви кажа точно къде се намира всеки екип и човек на кривата на зрялост на AI, какво трябва да създадат след това и защо.

По-долу следва конкретният план за действие. Всичките пет фази, грешките, които допуснах, резултатите, които постигнахме, както и конкретните агенти и работни потоци, които днес управляват процеса. Ако ръководите екип по приходите или маркетинга и подхождате сериозно към това, моля, не се колебайте да го използвате.

230 каталогизирани AI работни потока, 20-кратно увеличение на използването на AI за шест седмици, 675 спестени часа месечно само за SEO, а броят на необходимите създатели на съдържание беше намален от 75 на 8

Единственият показател, който движеше всичко

Преди да премина към фазите, трябва да разберете показателя, който стои зад всяко решение, което взехме – съотношението между производителност и брой на персонала. Всеки работен процес, всеки агент, всяка реорганизация, която направихме, беше пречупена през един прост въпрос: Това ни позволява ли да направим повече с екипа, с който разполагаме, или да направим същото с по-малко ресурси? Трябва или да ускорим растежа, или да намалим разходите (или и двете)!

Ние не преследваме новостите. Преследваме ефекта на лоста. И тази рамка е важна, защото поддържа екипа фокусиран върху нещата, които действително движат бизнеса, вместо да създава готини демонстрации, които не водят до никъде.

Какво ще научите в този наръчник

Ето подробностите:

Петте фази, които оформиха трансформацията

Грешките, които бих поправил, ако започнех отначало

Работните процеси и агентите, които днес генерират реални резултати

Системата, която използвахме, за да проследяваме зрелостта, да планираме следващата вълна и да насочваме екипа напред

Първата стъпка, която предприехме през лятото на 2025 г., не беше никак бляскава. Нямаше нови инструменти, нито голямо прессъобщение. Просто постоянна заповед: всеки член на екипа, всяка седмица, в специален канал в ClickUp Chat, трябваше да представи поне един нов случай на използване на AI.

Може да е всичко. Нещо, което е спестило 30 секунди. Нещо, което е спестило 30 минути.

Латката беше умишлено поставена ниско, защото целта не беше да се създаде революционна работа още от първия ден. Целта беше да се привикнат хората към ритъма на реалното използване на AI.

Това е мястото, където работата с ClickUp ни даде структурно предимство. ИИ вече беше в инструментите, които хората използваха всеки ден. Нямаше преминаване към друг контекст. Нямаше влизане в друга платформа. Можеше да опиташ нещо и да споделиш резултатите в същия чат канал, където се намираше задачата. Съпротивлението беше толкова ниско, колкото може да бъде.

Но самото възлагане на задачата е само началото. Ето частта, която повечето мениджъри пропускат.

Всеки петък вечер и събота сутрин (аз съм на Източното крайбрежие, а голяма част от екипа ми е на Западния бряг) чета всяко едно подадено предложение. Всяко едно. Коментирах всяко от тях с мисли, предложения и насърчения. Казах „благодаря“. Задавах последващи въпроси. Показах, че това не е само за показ.

Ако екипът ви усети дори за секунда, че като лидер просто отмятате задачи, цялото начинание ще се провали. Те трябва да видят, че обръщате внимание и че наистина ви е грижа за това, което откриват.

Това отне много време от тяхна страна и аз трябваше да им покажа, че това не е просто запълване на времето. Това беше нещо, в което ръководството наистина се стремеше да разбере.

Проведохме това в продължение на около шест седмици. И тогава нещо се промени. Вече нямахме нужда от мандат. Хората бяха заинтригувани. Напрежението отпадна, защото използването на AI не трябваше да променя света. Просто трябваше да ви прави с 1% по-добри всеки ден.

А ефектът на ореола беше огромен. Хората видяха какво правят колегите им и започнаха да го копират. Подсказките бяха използвани отново. Агентите бяха споделени. Експериментът на един човек се превърна в ежедневния работен процес на десет души. Ето къде се крие истинската сила.

След шест седмици видях обнадеждаващ показател: 20-кратно увеличение на използването на AI в екипа.

Една проста победа във Фаза 1: агент за автоматични имейли, който спестява на XDR-специалистите 20 минути на използване и помогна да се докаже, че дори малките подобрения в работните процеси могат да създадат истински импулс в целия екип

AI Notetaker на ClickUp превърна интервютата с клиенти в стенограми, бележки и материал, който може да се използва повторно, като помогна на екипа за съдържание да спести около четири часа на история на клиент

Каналът за седмични примери за използване на ИИ в действие. Членовете на екипа споделяха своите успехи (големи и малки) всеки петък, а ръководството се ангажираше с всяко едно от тях. Тази снимка на екрана показва разбивката на Дейвид Ю за това как е използвал ИИ, за да пребалансира пуловете за насочване на потенциални клиенти, както и отговора на Кайл.

Какво да заимствате от фаза 1

Създайте публичен канал. Направете подадените предложения видими. Поставете ниска летва, за да намалите напрежението. Провеждайте го за определен период от 4 до 6 седмици – достатъчно дълго, за да се създаде навик, но достатъчно кратко, за да не се усеща като нещо постоянно. И най-важното: лидерите трябва да се ангажират видимо. Коментирайте всяко подадено предложение. Ако не можете да се ангажирате с това, не си правете труда с тази инициатива.

💡 Съвет от професионалист: Ако искате този навик да се затвърди, използвайте инструмент, който позволява на лидерите да отговарят в контекста.

Фаза 2: Супер агентите превърнаха всеки в създател

До есента екипът вече мислеше в термините на изкуствения интелект. Те бяха усвоили основите: обобщаване, изготвяне на чернови, проучване, форматиране и леки анализи. Но 80% от това, което бяха създали, все още беше автоматизация на задачи. Неща от типа „от А до Б“. Полезни и определено подобряващи съотношението между производителност и брой на персонала. Но не променящи изцяло играта.

След това ClickUp пусна Super Agents вътрешно. И цялата ситуация се промени.

Вместо ръчно да съединява подсказки и да свързва прости автоматизации в нещо по-сложно, потребител без технически познания можеше да опише многоетапен работен процес на обикновен език, използвайки инструмент за създаване на агенти, а ClickUp можеше да създаде Супер агент за него. Препятствието пред създаването на истинска автоматизация спадна до почти нула. За екип, който вече беше подготвен да мисли по този начин, това беше като да се налее бензин върху огъня.

Предизвикахме екипа да мисли по-мащабно. Не от А до Б, а от А до Я. Помолихме всеки да идентифицира сложните, многоетапни работни процеси в своята сфера, които отнемат време и трябва да бъдат автоматизирани. И тъй като знаехме, че ще пуснем Super Agents публично в края на декември, всеки имаше вграден стимул: работата му щеше да бъде представена. Те щяха да могат да покажат на света собственото си повишение на ефективността.

До началото на януари разполагахме с библиотека от над 150 видеоклипа, показващи как екипът ни създава и използва Super Agents. Хората се гордееха с работата си. Те се позиционираха като експерти по темата. И цялото упражнение създаде един вид „маховик“, при който повишената ефективност вътрешно се превърна в маркетингово съдържание външно.

Част от работата, която сте свършили дори миналата седмица, вече не е актуална и трябва да бъде преустановена в полза на нов и по-добър начин. Не може да се тревожите прекалено много за това.

Това е нещо, което повечето екипи не правят правилно. Те създават нещо, което работи, и след това го пазят. Но темпото на тези неща означава, че трябва да сте готови постоянно да премахвате неща. Ние премахнахме някои от нашите летни автоматизации в рамките на няколко месеца, защото версиите на Super Agent бяха просто по-добри. Това не е загуба, а естествена част от процеса.

📮 ClickUp Insight: 24% от хората казват, че искат AI агенти главно за автоматизиране на скучни задачи. Очакването тук е облекчение от работата с ниска стойност, и това е справедливо. Ако един агент се нуждае от постоянна настройка, надзор или подсказване, той престава да се чувства полезен и започва да се чувства като още работа.

Webinar Wally автоматизира настройката на задачите, отговорността, предаването и съобщенията, като намали времето за подготовка на уебинарите от 4–5 часа до около 1 час и позволи на един човек да проведе шест уебинара вместо един

Webinar Wally в производство: 533 изпълнени задачи, 771 спестени часа. Управлявано от Ариана Йънг. Ето как изглежда един супер агент, когато върши реална работа в голям мащаб

Верига от шест агенти за създаване на съдържание за кампании превръща един бриф в текстове за събития, имейли, публикации в социалните мрежи и реклами, като съкращава времето за създаване на кампании от 4 до 8 часа до 1 до 2 часа

Йерархичен рой от Cursor агенти извършва паралелно проучване в множество източници и генерира подкрепени с цитати GTM отчети за около 45 минути, вместо за 1 до 2 седмици

Един маркетинг специалист на терен създаде система с над 25 агенти, която управлява целия цикъл на събитията, спестявайки от 6 до 8 часа на събитие само за проучване на участниците и намалявайки ръчната координация във всички области

Фаза 3: Библиотеката (трябваше да го направя по-рано)

Добре, момент на честност.

Ако можех да променя едно нещо, това би било именно това. Бих започнал да организирам нещата още от първия ден.

Ето какво се случи вместо това. След девет месеца имахме AI работни потоци навсякъде. Всеки екип имаше свои собствени. Всеки човек имаше свои предпочитани агенти. Но никой, включително и аз, нямаше цялостен поглед върху това, което всъщност съществуваше в организацията. Беше мощно, но невидимо.

Затова създадох структуриран инвентар. Това е моментът, в който трансформацията престана да бъде просто набор от успехи и започна да се превръща в операционна система. В ClickUp всеки активен AI агент и работен процес получава задача с персонализирани полета, които улавят всичко, което има значение:

Каква работа върши? Конкретно. Не „помага с маркетинга“. Каква точно задача или процес изпълнява този агент?

Какъв е ефектът? Спестени часове, спестени пари, увеличена производителност. Реални цифри, а не само усещания.

Кой е отговорен за това? Кой го е създал, кой го поддържа и на кого се обаждате, когато нещо се повреди?

Колко често се изпълнява? Ежедневно? Ежеседмично? При поискване? Непрекъснато?

Къде се намира? ClickUp Super Agent, Cursor, Retool, Replit, Hex, Claude Code, AirOps. Използваме много инструменти. Колоната „Система“ проследява всички тях.

Кой екип? И, което е най-важно, на какво ниво на зрялост?

📌 Предимство на ClickUp: Когато имате стотици работни потоци в различните екипи, намирането на подходящия се превръща в проблем сам по себе си.

Моделът на зрялост на екипа премина от работа, подпомагана от ИИ, към изпълнение чрез ИИ-работни потоци и до операции, базирани изцяло на ИИ, при които агентите работят автономно, а хората се занимават с изключенията

Днес този списък съдържа 230 работни потока. 169 са активни. 40 са в плана за развитие. 17 се разработват и тестват активно. В 13 функционални екипа. И тъй като всичко това е в ClickUp, с истински персонализирани полета, изгледи и филтри, мога да го разделя по всякакъв начин, по който пожелая. По екип, по зрялост, по въздействие, по система, по статус. Това е контролният панел за цялата ни AI операция.

Хранилището на AI работни потоци в ClickUp е групирано по екипи. Всеки работен поток е задача със структурирани потребителски полета: какво прави, какво е въздействието му, колко често се изпълнява и какво спестява. Това е контролният панел за цялата AI операция

230 AI работни потока в 13 екипа: Реални резултати

Ето къде съхранявам доказателствата. Това са реални работни потоци, които се изпълняват в производствена среда днес, с реални данни за въздействието, извлечени директно от библиотеката.

Екип Изключителен работен процес Въздействие SEO / Съдържание 150 публикации в блога на месец (AirOps + QA Super Agent) Производители: 75 → 8. Спестява 675 часа на месец. Видео / Съдържание 100 видеоклипа в YouTube на месец (агенти за брифинг + публикуване) 4 работни дни + спестени 800 долара на месец. Търсене Верига от съдържание за кампания с 6 агенти Създаване на кампания: 4–8 часа → 1–2 часа. Събития на място Пълен набор от инструменти за жизнения цикъл на събитията (25+ агенти) 6–8 часа на събитие само за проучване. Общност 15+ агенти за модерация и анализи 2+ часа седмично за обобщения. 20–30 минути за всеки ескалиран случай. PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing Пазарно проучване: 1–2 седмици → 45 мин. XDR / SDR SS1 Opportunity Pipeline Guardian През първия месец бяха засечени рискове за проекти на стойност 700 000 долара. Подпомагане на клиентите Агенти от Центъра за помощ + Агенти за писане на скриптове в CUU 20 часа/седмично (Център за помощ). 4 часа на скрипт. Развитие и операции Сравнете Page Generation + Ad Strategist Suite Спестени около 9 000 часа. Рекламен пакет ≈ 1 пълно работно време. Животният цикъл WrapUp Автоматизация на кампании Време за изпълнение: 3 месеца → дни за 60 000 потребители. DG Analytics Agentic Analytics Suite (7+ супер агенти чрез Hex MCP) Ежедневно наблюдение на процеса. Напълно автоматизирано. Техническа поддръжка Bug Goblin + Stale Defect Agent 1 551 стари бъга бяха отстранени автономно. Професионални услуги Снимка на риска от подновяване + приоритизиране на TAM Тримесечни рецензии на книги, изготвени за минути.

Какво задвижваше тази система в ClickUp Заменете над 20 инструмента с едно мощно работно пространство в ClickUp ClickUp Chat за събиране и публично споделяне на примери за употреба ClickUp Tasks + Custom Fields за каталогизиране на работни потоци, собственост, въздействие, система и зрялост ClickUp Dashboards и Views за наблюдение на библиотеката в различните екипи ClickUp Automations и Super Agents за автоматизиране на сложни, многоетапни работни потоци ClickUp Brain и Brain MAX за анализ на библиотеката, откриване на пропуски и оформяне на пътната карта

Фаза 4: Използвахме AI, за да оценим собствения си AI

Тук нещата стават мета. И честно казано, точно тук всичко започна да изглежда като истинска система, а не като набор от проекти.

След като всички 230 работни потока бяха каталогизирани в ClickUp със структурирани данни, насочих ClickUp Brain към целия списък и го помолих да оцени организацията. Кои екипи са най-напреднали? Кои все още са предимно на ниво „подпомагани от AI“? Къде са междуфункционалните пропуски? Какво трябва да изградим след това?

Най-важното прозрение не беше изненадващо, но беше важно: повечето екипи работеха изолирано. Хората автоматизираха собствените си задачи. След това свързваха тези автоматизации за задачи на ниво екип. Но работните потоци спираха на границата на екипа. Екипът по операциите беше изключение, защото по своята същност работи междуфункционално, така че неговите агенти естествено обхващаха няколко екипа.

А всички останали? Работят изолирано.

Само това прозрение си струваше цялото усилие, защото ми показа точно къде се крие следващата вълна от стойност: в пространствата между екипите. Кръстосаното свързване. Работните процеси, които свързват търсенето с събитията на терен, с общността и със съдържанието. Те не се изграждат органично. Те трябва да бъдат проектирани.

За първи път имам реална представа за това какво съществува в организацията ми от гледна точка на зрелостта на изкуствения интелект. И какво следва, и защо. Мога да определям приоритети, да разпределям ресурси, да назначавам персонал, да изготвям пътна карта. Сега това е истинска програма.

Екипът на общността, състоящ се от над 15 специализирани агенти, се занимава с всичко – от седмични обобщения до пренасочване на ескалации, което освобождава хората да се фокусират изцяло върху вземането на решения.

⚠️ Зрелостта на ИИ е това, което отличава ползата от шума Няколко добри работни потока могат да изглеждат като напредък. Истинската система е нещо различно.

Фаза 5: Пътни карти, планове за наставничество и ново ДНК

Оценката на зрелостта ни даде две неща, които промениха начина, по който управляваме екипа занапред.

Първо: истинска пътна карта за AI. Въз основа на пропуските, идентифицирани от Brain, сега имаме 40 работни потока в опашката със статус „Пътна карта“ в същия списък в ClickUp. Мога да видя какво се изгражда, кой е отговорен за него и каква е логиката зад него. Приоритет се дава на междуфункционалното сътрудничество. Пропускът между „Търсене“ и „Общност“ получава специален отговорник.

Разликата между PMM и събитията на терен е преодоляна. За първи път нашата трансформация с изкуствен интелект се подкрепя от реално управление на проекти. Приоритизиране. Осигуряване на ресурси. Отчетност. Знаете, нещата, които превръщат добрите идеи в реални резултати.

Пътната карта за изкуствен интелект: над 35 работни потока, чакащи да бъдат създадени, всеки с прогнозирано въздействие, отговорност и обосновка. Кръстосаното съчетаване на функции и запълването на празнини се приоритизират въз основа на оценката на зрелостта

Второ: индивидуализирани планове за наставничество. Всеки член на екипа, включително и аз, получава план за това как да запълни пропуските си в уменията за работа с ИИ. В какво са силни? В какво трябва да се развиват? С какви конкретни работни процеси трябва да се заемат след това? А хората, които са по-напреднали, стават ментори на онези, които все още се развиват. Това е подпомагане на хората, задвижвано от оценка на ИИ.

Променихме и това кого наемаме. По време на цялото това пътуване умишлено включихме в екипа хора, които са разработчици, за които AI е на първо място. Не просто ентусиасти. Хора, които разбират сложни агентни системи, които мислят в работни потоци, а не в задачи, които могат да създадат нещо и след това да научат трима други хора как да го разширят. Те са новата ДНК на организацията и са били мултипликатори на силата за всички около тях.

По този начин ще продължим да увеличаваме ефективността си и да подобряваме съотношението между производителност и брой на служителите.

Как изглежда „новото ДНК“: един PMM създаде рояк от Cursor агенти, двигател за бойни карти, CompeteBot и GTM Intelligence Super Analyst – резултат, за който преди 18 месеца би бил необходим цял екип

SEO работният процес, който определя съотношението между производителност и брой служители: AirOps за генериране, Super Agent за QA и производители на съдържание, намалени от 75 на 8, спестявайки 675 часа на месец

Един изключително прост агент, който за първия месец засече рискови проекти на стойност над 700 000 долара, като сигнализира за липсващи продукти в възможностите от Етап 1

🚀 Предимство на ClickUp: Щом изкуственият интелект започне да се разпространява сред екипите, истинският проблем не е достъпът. Той е фрагментацията.

Съкратеният наръчник

Ако четете това и си мислите „трябва да направим това“, ето версията, която можете да разпечатате и да залепите на монитора си.

Започнете с мандат, а не с платформа. Технологията няма значение, ако екипът ви няма навика да се обръща първо към AI. Публичен канал. Седмични подавания. Ниска летва. 6 седмици. Ангажирайте се лично с всеки един от тях.

Разкрийте тайните, а след това оставете нещата да се разпространят. Най-голямата промяна не беше някой отделен работен процес. Тя настъпи в момента, в който хората осъзнаха, че изкуственият интелект не трябва да бъде революционен, за да бъде ценен. Споделяйте всичко публично, за да могат идеите да бъдат използвани отново.

Когато се появят по-добри инструменти, вдигнете летвата. Super Agents направиха сложната автоматизация достъпна за хора без технически познания. Следете за тези повратни точки във вашия собствен набор от инструменти и ги използвайте, за да тласнете екипа напред.

Непрекъснато се разделяйте с любимите си проекти. Някои от нашите летни автоматизации бяха преустановени в рамките на няколко месеца. Добре. Това означава, че се подобряваме по-бързо, отколкото се привързваме към тях.

Каталогизирайте всичко. По-рано, отколкото си мислите, че е необходимо. Ако можех да променя нещо, бих започнал структурирания инвентар още от първия ден. Библиотеката не е документация. Тя е основата за оценка, планиране и наставничество, задвижвани от ИИ. Без нея летите на сляпо.

Насочете ИИ към самата нея. Щом работните ви потоци са в структурирана система, оставете ИИ да ги прочете и да ви даде оценка за зрелостта. Тя ще открие междуфункционални пропуски и изолирани модели по-бързо от всеки човешки анализ.

Наемете създатели. Имате нужда от няколко души, които са истински оператори, поставящи изкуствения интелект на първо място. Те не създават само за себе си. Те преподават, наставляват и повишават нивото на всички около себе си.

Управлявайте го като продукт. Пътна карта. Задачи в списъка. Приоритети за спринтовете. Прозрачност. Внимание от страна на ръководството. Ако вашата трансформация към ИИ е страничен проект, тя ще си остане страничен проект.

🎥 Ако искате да разберете по-добре как изглежда трансформацията чрез изкуствен интелект, когато е свързана с реалната работа, това видео е полезно допълнение към наръчника по-горе.

Какво всъщност доведе до успеха

Ако сведем цялата трансформация до това, което всъщност я е направило успешна, тя се свежда до няколко прости модела:

Ръководството остана видимо ангажирано

В началото експериментирането протичаше безпроблемно

Екипът работеше от една обща система

По-добрите инструменти повишиха тавана

Работните процеси се управляваха като продукт

Къде води това

Преди девет месеца изкуственият интелект беше нещо, което екипът ни използваше, когато си спомнеше за него. Днес разполагаме с 230 каталогизирани работни потока, тристепенна рамка за зрялост, приоритизирана пътна карта, индивидуални планове за наставничество за всеки член на екипа и система, която се разраства всяка седмица.

Преминахме от разпръснати експерименти към структуриран дизайн. От изолирани агенти към мултифункционални системи. От ръчно отчитане към автоматизирана аналитика на процесите. И го постигнахме с инструментите, с които вече разполагахме, с хората, които вече бяхме наели, и с ангажимента да третираме зрелостта на изкуствения интелект като реална програма, а не като стремеж.

Съотношението между производителност и брой на служителите е новата мярка за конкурентоспособността на един екип. Екипите, които изграждат реални системи зад това, вместо да се задоволяват само с ентусиазъм, са тези, които ще спечелят.

Все още сме в началото. И се чувствам добре за посоката, в която вървим.

Библиотеката с AI работни потоци проследява 230 каталогизирани работни потока, 169 от които са в експлоатация, 13 екипа с активни работни потоци и 40 елемента в пътната карта

Често задавани въпроси

Колко време отне на маркетинговия екип на ClickUp да създаде своята операционна система за изкуствен интелект?

Маркетинговият отдел на ClickUp изгради своята структурирана операционна система за изкуствен интелект за около девет месеца, като започна с прост седмичен мандат за примери за употреба и се превърна в проследяема библиотека от 230 работни потока в 13 екипа.

Коя е най-важната метрика при трансформацията към изкуствен интелект?

За този екип съотношението между производителността и броя на служителите беше ключовият показател. Всеки работен процес и агент бяха оценявани въз основа на това дали увеличават производителността със същия екип или поддържат производителността с по-малко ресурси.

Защо ClickUp каталогизира всеки AI работен процес в една система?

Структурираният инвентар позволи проследяване на въздействието, отговорността, зрелостта и пропуските в цялата организация. Без тази прозрачност внедряването на ИИ оставаше мощно, но невидимо.

Какво направи така, че внедряването на ИИ наистина да се наложи в целия екип?

Най-важните фактори бяха видимото участие на ръководството, седмична практика без съпротива, публично споделяне на примери за употреба и инструменти, които позволяват на потребители без технически познания да създават полезни работни потоци в системата, която вече използват.

Как ClickUp използва ИИ, за да подобри собствената си трансформация към ИИ?

След като работните процеси бяха каталогизирани в ClickUp, екипът използва ClickUp Brain, за да оцени зрелостта на ИИ в различните екипи, да идентифицира пропуските, да приоритизира възможностите в пътната карта и да изготви планове за наставничество за отделните лица.