Отвъд чатбота: защо истинската AI трансформация изисква кодифициране на най-добрите ви служители

Съществува фундаментално недоразумение относно това какво всъщност означава трансформацията на изкуствения интелект. Тази неяснота коства на компаниите конкурентното предимство, което мислят, че изграждат.

Повечето лидери смятат, че AI е полезен предимно за рутинни, ежедневни задачи. Те го виждат като средство за елиминиране на скучните, повтарящи се задачи, така че хората да могат да се съсредоточат върху „истинската работа“. Макар и да има истина в тази повърхностна оценка, тя е непълна картина, която изцяло пропуска трансформационния потенциал.

McKinsey оценява увеличението на производителността до 45% в основните функции, където AI е дълбоко вграден.

Една истински AI-ориентирана компания не само автоматизира прости задачи. Тя улавя експертния опит на най-добрите си стратези и кодифицира този опит с помощта на AI.

Нека ви обясня какво означава това и защо променя всичко.

Липсата на експертен опит в областта на трансформацията на изкуствения интелект

Ето един сценарий, който виждам постоянно: дадена компания решава да приеме AI трансформацията. Тя назначава централизиран AI екип или технически ресурси, които да създадат AI-задвижвани работни потоци в цялата организация. Тези хора с добри намерения започват да създават AI логика за изпълнение на различни бизнес процеси.

Проблемът? Те не разполагат с дълбоки познания в тези процеси.

Нека използваме един прост пример от моя свят в маркетинга. Ако някой от IT отдела или централизирания AI екип се опита да създаде цялата AI логика за провеждането на нашите маркетингови кампании, той няма да знае достатъчно за правилните начини за провеждане на кампании в ClickUp. Той няма да разбере нашите най-добри практики, къде се намира целият контекст или как опитни маркетолози вземат стратегически решения в дадения момент.

Централизираните AI екипи без контекст в областта често създават автоматизация, която пропуска нюансите – и възвръщаемостта на инвестициите.

Най-добрата комбинация, която съм виждал, и истинският път към AI трансформацията е когато AI експерти (вътрешни или външни) работят в тясно сътрудничество с експерти в областта, за да кодифицират ключови процеси, критични за бизнеса, и да гарантират, че те протичат гладко.

Тогава се случва магията. Тогава постигате истинска трансформация.

Преодоляването на тази пропаст изисква тясно сътрудничество между експерти по изкуствен интелект и хора, които имат дълбоко разбиране за бизнеса.

Как да разберете, че трансформацията работи

Пътят от ръчната работа към унифицирана, задвижвана от AI продуктивност

Начинът, по който разбирате, че сте постигнали някаква форма на AI трансформация, се свежда до влияние. Какво влияние оказва всеки отделен човек във вашия бизнес?

Представете си, че член на екипа е отговорен за цялостен процес. Ако можете да отнемете част от работата на този човек и да заместите AI агенти на различни етапи от процеса, ще имате човек, който сега е отговорен за управлението на екип от агенти за изпълнение на този процес, плюс:

⬆️ Повишаване на ефективността в скоростта, с която се извършва работата

⬆️ Повишаване на производителността в количеството свършена работа

⬆️ Увеличение на производителността в обема на произведената работа

⬆️ Повишаване на качеството в самата работа

Тези показатели са осезаеми. Те са измерими. И ще ви покажат дали сте на прав път или просто създавате AI театъра.

По-малко контекст води до лоши резултати от изкуствения интелект, което подкопава доверието и води до още по-голямо разрастване на инструментите. Истинската трансформация на изкуствения интелект изисква прекъсване на този цикъл чрез вграждане на експертен опит в областта директно във вашите работни процеси. Готови ли сте да постигнете реални резултати? Разгледайте Стратегическия наръчник за изпълнение на инициативи с изкуствен интелект, за да видите как можете да превърнете стратегията в действие с изкуствен интелект! Прочетете наръчника сега! Стратегическа инициатива Изпълнение AI Playbook

Паралелът, за който никой не говори

Всички искат да правят паралели между AI трансформацията и дигиталната трансформация. Но мисля, че има по-интересно сравнение, което разкрива нещо важно за момента, в който се намираме.

Много индустрии и вертикални пазари никога не са претърпели истинска цифрова трансформация.

Знам, че се предполага, че цифровата трансформация е „приключила“, но това не е вярно. Все още има компании в много сектори, които никога не са реализирали напълно обещаните ползи.

Помислете за това как се разпространи интернет. В края на 90-те и началото на 2000-те години необходимата инфраструктура беше изключително скъпа и трудоемка.

Трябваше да прокарате кабел

Имахте нужда от масивна инфраструктура на място

Резултатът? Много компании и региони останаха назад, защото не разполагаха с ресурсите, инфраструктурата или организационния капацитет.

Десет години по-късно мобилните устройства промениха всичко. Мобилните устройства направиха интернет достъпен за всеки, без да се налага да се изгражда толкова солидна инфраструктура. Цели региони по света пропуснаха едно поколение технологии и веднага получиха достъп до интернет. След това се впуснаха в надпреварата.

Същото се случва и с AI трансформацията. Има индустрии и компании, които никога не са приемали или се възползвали от предимствата на дигиталната трансформация. Вместо да преминават през дълъг и трудоемък процес, като например дигитализиране на компанията си, сега има възможност да се преосмисли фундаментално какво трябва да бъде една технологично ориентирана компания в ерата на AI.

Компаниите могат да създават персонализирани софтуерни решения по-бързо и по-лесно от всякога. Те могат да постигнат истинска трансформация, като пропуснат стъпки, които иначе биха трябвало да предприемат.

Това е паралелът, на който си заслужава да се обърне внимание. Това е възможността, която лидерите трябва да се възползват.

Проучване на ClickUp наскоро разкри, че 45% от работниците в сферата на знанието са обмисляли автоматизация, но все още не са започнали – което подчертава разликата между намерение и действие в повечето организации. Източник: Проучване на ClickUp Automation (май 2025 г.)

Това е както технически, така и културен процес, и не можете да пропуснете нито едното, нито другото.

Когато хората питат дали трансформацията на изкуствения интелект е предимно техническа или културна, отговорът е недвусмислено и двете. Всяка технология е обречена на провал без ефективно управление на промените, културно приемане и прилагане отгоре надолу.

Хората лесно се плашат или се страхуват от новите технологии и промените, особено ако не разбират тяхната роля или как те ще допринесат за напредъка.

Ето защо работата с експерти в областта е толкова важна. Когато въвеждате AI трансформацията, хората трябва да разберат, че не се лишават от работата си чрез кодиране или от ролята си чрез AI. Те се нуждаят от яснота относно ролята си в тази нова парадигма.

Ето къде повечето компании обикновено грешат в своето формулиране. Те се фокусират върху елиминирането на рутинни, банални и повтарящи се задачи. Макар това да е част от стойността, то не отразява пълноценно възможностите на технологията. И честно казано, това не е толкова вълнуващо за хората.

Истинската трансформация се състои в освобождаването на времето, енергията, креативността и стратегията на хората, за да могат да вършат работата, която искат, но никога не са могли да вършат. Не защото не са искали, а защото не са могли.

Тази рамка е от огромно значение. По този начин техническите и културните измерения успешно се пресичат.

💡 Професионален съвет: Разглеждайте внедряването на AI като освобождение, а не като елиминиране – освобождавайки екипите да извършват стратегическа работа, вместо повтарящи се задачи.

Когато AI най-накрая ми стана ясно

Ще бъда честен: когато ChatGPT беше пуснат за първи път в края на 2022 г., ми се стори впечатляващ. Изглеждаше като забавна играчка. Но не разбирах каква може да бъде истинската му стойност.

Не ми стана ясно, докато не видях многоетапни, сложни работни процеси, в които може да се съчетаят AI с основни работни инструменти.

Не ставаше въпрос само за получаване на отговор при поискване, синтезиране на информация или писане на посредствени текстове. Ставаше въпрос за способността да се предоставят надеждни инструкции на AI и да се интегрират в системите, където действително се извършва работата.

От гледна точка на продажбите и маркетинга това означаваше интегриране на резултатите и изходите от изкуствения интелект с CRM, автоматизация на маркетинга, автоматизация на продажбите и инструменти за ангажираност в продажбите, за да се подобри истински животът на професионалистите в областта на продажбите и маркетинга.

За мен прозрението дойде, когато осъзнах, че дори и най-сложните работни процеси могат да бъдат кодифицирани. AI не е полезен само за преминаване от А до Б – той може да улови цялото пътуване от А до Я.

Усетих промяна в перспективата си, когато видях как push-базираният AI променя динамиката. Когато работните процеси са дълбоко интегрирани, AI не чака да бъде запитан; той предоставя контекст и действие директно там, където хората вече работят – без да е необходим чатбот.

Когато член на екипа попита за ключови подробности по проекта, като очакваната дата за пускане на продукт на пазара, ClickUp Agent незабавно извежда отговора от съответните дискусии и документация. В този пример AI Agent предоставя ясен, контекстуален отговор:

Отговори, базирани на изкуствен интелект, в ClickUp

Израснах в софтуерната индустрия чрез бизнес интелигентност (BI) и виждам значителни паралели в ерата на AI. Едно от основните предизвикателства при BI е, че хората често се затрудняват да идентифицират правилните въпроси, които да зададат. Това е най-трудният аспект на анализа. Също така е и най-трудният аспект на ефективното взаимодействие с AI.

Ако влезете в ChatGPT, видите мигащ курсор и си помислите: „Какво да правя сега? Да напиша хайку?“ Тогава това не е начинът да накарате AI да работи за вас.

Възможността да кодифицирате работните процеси, да зададете предварително въпросите, които хората трябва да задават за своя бизнес, и да предоставите тази информация там, където те вече се намират – това е, което променя всичко. Те не трябва да знаят, че това се дължи на изкуствения интелект; те просто се нуждаят от резултата. И в резултат на това трябва да работят по-бързо.

Тази способност за координиране на работния процес продължава да оформя начина, по който възприемам AI днес.

Смелата стъпка се движи бързо (в правилната посока)

Смелата стъпка, която лидерите трябва да направят, е изненадващо проста: да действат.

Знам, че звучи почти абсурдно, но има реално конкурентно предимство в това да се действа бързо и по правилния начин. Скоростта и посоката са от значение.

Трябва да се уверите, че контекстът ви е съгласуван, за да имате гаранция, че резултатите, създадени от AI, са действително съобразени с това, което е важно за вашия бизнес.

След това трябва да се уверите, че подходящите хора във вашата компания, тези с реален опит, които знаят какви са най-добрите практики, се ангажират с кодифицирането на AI агентите и работните процеси, които създавате.

Как ClickUp позволява истинска AI трансформация

Повече от половината от служителите (57%) губят време в търсене на информация в документи или бази от знания. Когато не успяват да я намерят, 1 от 6 прибягва до стари имейли, бележки или екранни снимки, само за да събере парчетата от пъзела. ClickUp Brain слага край на търсенето с незабавни отговори, базирани на изкуствен интелект, от цялото ви работно пространство и свързаната екосистема от приложения – така получавате това, от което се нуждаете, всеки път. Източник: Проучване на ClickUp за управление на знанията (март 2025 г.)

Ето къде ClickUp се различава фундаментално от самостоятелните AI инструменти: Ние агрегираме целия контекст.

Ние знаем как работите. Ние познаваме вашите хора. Ние знаем как вършите работата си. Ние познаваме структурата на разрешенията във вашия екип, така че хората виждат само това, което трябва да виждат. Ние познаваме вашия бизнес.

ClickUp Brain MAX разбира дълбоко вашия екип, документи и разрешения. С функцията си за преобразуване на реч в текст, можете просто да произнесете заявката си и ClickUp Brain MAX незабавно я преобразува в перфектно форматирано, изпълнимо съобщение – автоматично споменавайки правилния човек и свързвайки правилния документ.

Контекстно-ориентираните споменавания и интелигентните връзки в ClickUp Brain MAX правят сътрудничеството безпроблемно, като гарантират, че правилните хора виждат правилната информация, всеки път.

Това е огромно предимство от гледна точка на поверителността, сигурността и надеждността на резултатите.

Използването на AI не е само за увеличаване на производителността или максимизиране на количеството, а и за подобряване на качеството с пълна надеждност. Ако се доверявате на AI да изпълнява критични за бизнеса функции – както трябва да правите и както ClickUp може да ви помогне – трябва да се доверите на качеството на тези резултати.

Самостоятелни инструменти като ChatGPT, Gemini, Claude или дори Copilot са изолирани. Сега те добавяват леки функции за управление на проекти, защото са осъзнали, че няма смисъл да задавате въпроси на AI, ако не можете да използвате това съдържание, за да промените нещо в задачите, проектите, документите си и т.н.

Въпреки това, тези инструменти остават фундаментално отделени от мястото, където действително се извършва вашата работа, което води до разпръскване на работата – задачи, актуализации и знания, разпръснати по множество платформи.

ClickUp Brain съществува във вашата платформа за управление на работата, където планирате, изпълнявате и обсъждате работата. Можете да вградите AI в работните процеси. Агентите на околната среда могат да отговарят на въпроси, да идентифицират свързани задачи, да ускоряват работните процеси и да създават нова работа, често без потребителите дори да осъзнават, че са задействали нещо.

В полето за команди или взаимодействие в ClickUp Brain просто използвайте падащото меню, за да изберете предпочитания от вас модел – опциите включват GPT, Claude или дори Gemini и други, в зависимост от вашия абонамент и интеграции.

Подобрете процеса на вземане на решения с LLM интеграцията на ClickUp Brain, като получите AI информация, съобразена с вашия работен процес.

Това е силата на Convergence AI Workspace. Това е, което позволява истинска AI трансформация.

Как изглежда истинската AI трансформация

Истинската AI трансформация не се измерва с броя на закупените AI инструменти или броя на стартираните „AI инициативи“. Тя се измерва с ефекта на лоста – колко повече могат да постигнат вашите най-добри таланти, когато техният опит бъде запечатан, кодифициран и мащабиран чрез AI агенти. Например, ClickUp Agent незабавно възлага задачи на подходящия човек въз основа на участието в чата, без да чака ръчно въвеждане. Това позволява на вашите експерти да се съсредоточат върху работата с голямо въздействие, докато техните знания и решения се разпространяват безпроблемно в целия екип. Това е силата на истинската AI трансформация – превръщане на експертния опит в действие, автоматично. AI агенти в действие: незабавно разпределяне на задачите на подходящия човек, за да може екипът ви да се съсредоточи върху най-важното.

Тя се измерва с качеството и надеждността на резултатите, които вашата организация постига, когато AI работи в пълен бизнес контекст, а не изолирано в чатбот интерфейс.

И се измерва според това дали вашите екипи вършат работата, която винаги са искали да вършат, но никога не са имали времето, енергията или капацитета да я изпълнят.

Това е трансформацията, която си заслужава да се преследва. Това е конкурентното предимство, което ще раздели лидерите от изоставащите в ерата на изкуствения интелект.

Компаниите, които ще просперират, не са тези, които експериментират с AI изолирано. Те са тези, които обединяват експертен опит в дадена област, координация на работния процес и конвергентен контекст, за да преосмислят фундаментално начина, по който се извършва работата.

Въпросът не е дали да се трансформирате, а как да го направите. Въпросът е дали ще действате достатъчно бързо, за да поведете трансформацията, или ще гледате как конкурентите ви изпреварват, докато вие все още се чудите какви въпроси да зададете на чатбота си.

Започнете своето пътуване към AI трансформацията с ClickUp

Открийте матрицата за AI трансформация : Оценете настоящото състояние на вашата организация и начертайте пътя си към Ambient AI. Вижте ClickUp Brain в действие : Опитайте как конвергентният контекст позволява надеждни, критични за бизнеса AI резултати. Свържете се с нашия екип , за да разберете как можете да кодифицирате вашия експертен опит в дадена област и да организирате работни процеси, задвижвани от AI.

Кайл Колман е глобален вицепрезидент по маркетинг в ClickUp, където ръководи стратегията за навлизане на пазара и помага на организациите да разберат как да постигнат истинска AI трансформация. С богат опит в продажбите, маркетинга и бизнес анализа, Кайл е специалист в подпомагането на компаниите да кодифицират експертния опит и да организират сложни работни процеси, които водят до измерими бизнес резултати.

Често задавани въпроси за кодифицирането на експертен опит за AI трансформация

Кодифицирането на експертния опит означава да се запечатат преценката и стратегията на най-добрите ви служители и да се вгради това знание в работните процеси на изкуствения интелект. Вместо да автоматизирате задачите, вие мащабирате човешкия експертен опит чрез интелигентни системи, които изпълняват работата по същия начин, по който биха я изпълнили вашите експерти.

AI без контекст на домейна дава общи резултати. Експертите в областта знаят как се вземат решения, кои са най-добрите практики и къде има изключения. Съчетаването на AI разработчици с експерти в областта гарантира, че автоматизацията отразява реалната бизнес интелигентност.

Измервайте трансформацията на изкуствения интелект чрез въздействието – колко повече могат да постигнат вашите служители. Очаквайте по-бързо изпълнение, по-голям обем на продукцията, подобрено качество и измеримо повишаване на ефективността в работните процеси.

ClickUp Brain свързва хора, данни и процеси в едно конвергентно AI работно пространство. То улавя експертния опит в дадена област, автоматизира многоетапни работни процеси и захранва AI агенти, които изпълняват работата директно там, където се осъществява планирането и сътрудничеството.