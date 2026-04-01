Как създадох база от знания с изкуствен интелект в ClickUp, за да спра да отговарям на повтарящи се въпроси

Преди няколко месеца имах разговор с един бизнес собственик, който ми остана в съзнанието. Той каза: „Чувствам се като човешката търсачка на компанията ми.“

Всички се обръщаха към него за отговори. Той беше засипан с имейли, съобщения в Slack, съобщения в WhatsApp, телефонни обаждания и дори хора, които чукаха на вратата му.

Смея се, защото знаех точно какво има предвид. И аз съм бил в тази роля.

Така че в тази статия ще ви разведа през два работни процеса в ClickUp, които създадох, за да реша този проблем:

Реактивна настройка на ClickUp Chat + ClickUp Brain, която отговаря на повтарящи се въпроси въз основа на предишните ви разговори Проактивен супер агент, задвижван от ClickUp Docs, който отговаря на въпроси от документацията на вашите процеси в реално време

И двете са създадени, за да ви освободят от ролята на „човешка търсачка“ и да ви покажат как да създадете база от знания с изкуствен интелект в ClickUp — първото място, към което екипът ви се обръща за отговори.

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от всички служители (57%) губят време в търсене във вътрешни документи или в базата знания на компанията, за да намерят информация, свързана с работата. А когато не успяват? 1 от 6 прибягва до лични решения – рови в стари имейли, бележки или скрийншотове, само за да събере парчетата на пъзела. ClickUp Brain елиминира търсенето, като предоставя незабавни отговори, задвижвани от изкуствен интелект, извлечени от цялото ви работно пространство и интегрирани приложения на трети страни, така че да получите това, от което се нуждаете – без усилие.

Истинският проблем: разпръснати знания и постоянни прекъсвания

Ако погледнете по-широко, това не е просто проблем с комуникацията. Това е проблем със системата за знания.

Всеки въпрос изглежда важен:

„Къде съхраняваме логата на клиентите?“

„Коя страница да проектираме първо за нов уебсайт проект?“

„Как да публикувам тази обява за работа в Indeed?“

Никой от тези въпроси не е труден за отговор поотделно. Проблемът е в постоянното превключване на контекста. Средно, специалистите като вас и мен биват прекъсвани на всеки 2 минути от среща, имейл или известие.

Всяко прекъсване нарушава ритъма ви, отвлича вниманието ви и ви принуждава да повтаряте отговори, които вече сте давали десет пъти. А след това може да ни отнеме над 20 минути, за да възвърнем напълно концентрацията си.

Освен това информацията се намира навсякъде, освен в инструмента, който действително използвате за управление на работата.

Част от историята е скрита в имейлите

Друга част е затворена в Slack или WhatsApp

Останалото се намира в бележника на някого или във вашата глава

Така че, дори и да искате да използвате изкуствен интелект за помощ, няма единен източник на информация, от който той да се учи.

За мен: Помагам на екипите да превърнат ClickUp в истинска оперативна система с производителност, ориентирана към процесите

Аз съм Илия, сертифициран консултант на ClickUp и основател на sProcess, където помагам на екипите да превърнат ClickUp в система, която действително подпомага функционирането на техния бизнес.

През последните 6+ години съм работил с над 100 компании, внедрявайки ClickUp за реални оперативни работни процеси — от доставка на клиенти и продажбени канали до маркетингови операции и вътрешно управление на екипи.

Преди да стигна до настройката, която споделям в тази публикация, забелязах една и съща тенденция във всички екипи (включително и в моя собствен).

Защо повечето екипи не успяват да създадат база от знания за изкуствен интелект

Всички знаят, че изкуственият интелект може да помогне, но никой не го прилага правилно.

Вероятно сте чували за десетки AI инструменти:

ChatGPT

Клод

„Отворете“ това, „съ-пилотирайте“ онова

Освен това, всяко точково решение, което се опитва да добави изкуствен интелект към своя продукт, за да реши проблема с управлението на знанията

👀 Знаете ли? Почти половината от всички служители (46,5%) са принудени да преминават между два или повече AI инструмента, за да изпълнят една задача.

Когато управлявате бизнес, толкова много възможности за избор водят до парализа на вземането на решения. Нямате време да оценявате всеки инструмент, да го интегрирате в работните си процеси и да поддържате всичко това в безопасност.

Ето защо повечето екипи се сблъскват с две пречки:

1. Твърде много инструменти, липса на ясна системаВместо да опростява работата, изкуственият интелект се превръща в още едно ниво. Още един раздел. Още едно място, което трябва да се проверява. Твърде многото инструменти за изкуствен интелект водят до разрастване на изкуствения интелект — когато инструменти, модели и платформи за изкуствен интелект се разпространяват хаотично в цялата организация — без надзор, стратегия или представа кой какво използва.

2. Липса на контекстAI инструментите не познават вашия бизнес, освен ако не им предоставите структуриран контекст. А повечето екипи не разполагат с такъв. Ако вашите знания са разпръснати, резултатите от AI също ще изглеждат неясни и трудно ще можете да им се доверите.

✅ Това, от което наистина се нуждаете, е система, в която:

Знанията се съхраняват на едно място

Разговорите се водят в контекст

AI може да вижда и двете и да свързва точките

Конвергентното AI работно пространство като ClickUp променя уравнението. Ако вече управлявате проекти и процеси в ClickUp, не е необходимо да добавяте още един инструмент.

Подбраният и специфичен набор от AI функции на ClickUp — ClickUp Brain, обобщения, задвижвани от AI, и конфигурируеми AI Super Agents — се намират директно върху контекста на вашето работно пространство: ClickUp Tasks, Docs и Chat.

Така че сега, вместо да питате: „Кой AI инструмент да използвам?“, въпросът става:

„Как мога да структурирам работното си пространство в ClickUp, така че изкуственият интелект да помага на екипа ми в ежедневната работа?“

Отговорът започва с обединяването на знанията ви на едно място.

Как създадох своята база от знания за изкуствен интелект в ClickUp

Както казах по-рано, имате две възможности:

Реактивно: Използвайте ClickUp Brain (вградения AI асистент на ClickUp), за да отговаряте на повтарящи се въпроси директно в Използвайте ClickUp Brain (вградения AI асистент на ClickUp), за да отговаряте на повтарящи се въпроси директно в ClickUp Chat Проактивно: Създайте ClickUp Super Agent, задвижван от Създайте ClickUp Super Agent, задвижван от ClickUp Docs , който отговаря на въпроси от документацията на вашата компания в реално време

Вариант 1: Реактивна система за въпроси и отговори в ClickUp Chat

Ако искате най-бързият начин да спрете да отговаряте на повтарящи се въпроси, оттук бих започнал.

Това не изисква документация, нито пък е необходимо да планирате предварително. Изисква само една промяна в поведението: Спрете да отговаряте на въпроси навсякъде. Започнете да отговаряте на тях на едно място.

Стъпка 1: Създайте отделен канал за въпроси и отговори за всеки ключов процес

Повечето екипи, с които работя, отговарят на въпроси в пет различни канала:

Имейл

Slack

WhatsApp

Срещи

Случайни „бързи съобщения“

Така че първата стъпка е проста, но задължителна: създайте един канал в ClickUp Chat за всеки основен процес.

📌 Например:

„Въпроси и отговори за уеб разработката“

„Въпроси и отговори за въвеждането на клиенти“

„Въпроси и отговори относно процеса на наемане“

След това поставете ясно правило: ако имате въпрос относно този процес, задайте го тук.

Това едно ограничение прави повече от всеки AI инструмент. То извлича знания от разпръснати разговори и ги поставя там, където могат да бъдат използвани.

🎥 Гледайте това видео, за да разберете как работи ClickUp Chat:

Стъпка 2: Отговаряйте в нишките и оставете ClickUp Brain да улови контекста

На този етап все още не се случва нищо особено.

Все още отговаряте на въпроси ръчно, но с една ключова разлика: отговаряте в публични, структурирани нишки в ClickUp Chat.

📌 Например:

Някой пита: „Когато започваме нов уебсайт проект, коя страница проектираме първа?“ Аз отговарям в нишката: „Винаги започваме с началната страница.“

Някой пита: „Къде съхраняваме логата на клиентите?“ Аз отговарям: „Съхраняваме всички лога на клиентите в папката „Assets“ в Google Drive.“

Всеки път, когато отговарям, не помагам само на този човек. Създавам база от знания с въпроси и отговори в ClickUp.

Преди тези отговори изчезваха в пощенските кутии или в логовете на чата. Сега те се съхраняват в канал, където ClickUp Brain може да ги използва за създаване на база от знания с изкуствен интелект в ClickUp, която може да се търси.

Стъпка 3: Оставете ClickUp Brain да се справи с повтарящите се въпроси

След като натрупате дори само няколко седмици от тази история, нещо се променя.

Вместо да пита вас, екипът ви може да задава въпроси директно на ClickUp Brain.

Те влизат в канала, използват „Ask AI“ или @mention Brain и въвеждат същия въпрос (да речем: „Къде съхраняваме логата на клиентите?“)

@mention Brain в канал на ClickUp Chat, коментар или лично съобщение, за да получите контекстно-ориентирана AI помощ там, където работите

ClickUp Brain търси в контекста на този канал и отговаря с нещо като:

„Логотата на клиентите се съхраняват в папката „Assets" в Google Drive. "Ето разговора, в който това беше обсъдено…

Отговорът е силно контекстуален и:

В зависимост от това как работи вашият екип

Използвайте вашите действителни решения

С връзки към оригиналния поток

Ето защо я наричам реактивна система:

Екипът задава въпрос

AI на ClickUp реагира въз основа на съществуващия контекст

Вие сте изключени от процеса

Това е проста промяна, но има два мощни ефекта:

Намалява прекъсванията : По-малко „бързи въпроси“ попадат във вашата пощенска кутия или директни съобщения

Създайте динамична база от знания: Всеки отговор, който дадете, прави ClickUp Brain по-умен за следващия потребител

Получавайте контекстуални отговори в избрания от вас канал за чат, когато @споменете Brain

Ако всичко, което сте направили, е да настроите този реактивен канал за въпроси и отговори за един или два от най-важните си процеса, вече бихте усетили голяма разлика в ежедневието си.

Но има едно ограничение.

Реактивната система знае само това, което вече е било зададено. Това означава, че ако никой все още не е задал въпроса, вашият ИИ няма с какво да работи.

Тук на помощ идва проактивната система.

Вариант 2: Проактивен AI Super Agent, задвижван от ClickUp Docs

Същността на проактивната система е следната: вместо да чакате въпроси и да отговаряте на тях един по един, първо проектирате процеса си, документирате го и след това позволявате на AI Super Agent в ClickUp да отговаря на въпроси въз основа на тази документация.

Започнете с рамка на ClickUp, ориентирана към процесите

Когато създавам нов работен процес в ClickUp, следвам това, което наричам ClickUp рамка, ориентирана към процесите.

Преди да се спра на Spaces, Lists или изгледите, отговарям на един прост въпрос:

„Как върви работата в момента?“

Ще опиша целия процес от начало до край:

Какви са основните етапи?

Кой участва във всяка стъпка?

Какви инструменти или ресурси използваме?

Къде обикновено възникват прехвърляния или забавяния?

За работния процес по наемане на персонал това може да включва стъпки като:

Определете ролята

Напишете описанието на длъжността

Публикувайте обявата за работа в Indeed

Проверка на кандидатите

Провеждайте интервюта

След като начертая процеса, мога да предвидя какви въпроси ще задават хората, докато преминават през него.

„Как да публикувам обявата за работа в Indeed?“

„Къде мога да намеря данните за вход?“

„Какви критерии използваме, за да подберем кандидатите?“

Вместо да чакам тези въпроси да се появят в чата, аз документирам отговорите предварително.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да създадете по-бързо карта на процесите. В картата на процеса си опишете всяка стъпка като ясно действие (например „Напишете чернова“ вместо „Етап на изготвяне на чернова“). По този начин, когато приключите с картографирането на процеса, можете да превърнете тези стъпки директно в задачи в ClickUp с едно кликване. Визуализирайте, картографирайте и оптимизирайте процесите или работните потоци съвместно на белите дъски в ClickUp

Създайте документи за процесите, които вашият супер агент може да използва

Това е мястото, където повечето хора прекалено усложняват нещата.

Нямате нужда от 50-страничен стандарт за оперативни процедури.

Имате нужда от малък набор от документи с висока значимост, които отразяват как всъщност протича работата.

Например, в работния процес по разработване на уебсайт, бих могъл да създам документи като:

Процес на разработване на уебсайт: Стандартен работен поток

Как да добавите нова страница към проект за уебсайт

Работен процес за обратна връзка от клиенти: Уебсайт проекти

Всеки документ разяснява стъпките, решенията и най-добрите практики на ясен и прост език. Разглеждайте ги като ваши вътрешни наръчници.

Съхранявайте ключовите политики и наръчници на едно място, за да могат вашите служители и супер агенти бързо да намират отговори с ClickUp Docs

Сега разполагате с документация, която:

Намира се там, където се извършва работата (вътре в ClickUp)

Написано е на вашия език, за вашия екип

Обхваща въпросите, за които знаете, че ще бъдат зададени

Обучете Супер агент на базата на вашите Документи

След като сте подготвили вашите Docs, следващата стъпка е да настроите ClickUp Super Agent (AI агент) и да му кажете точно как да се държи. Представете си Super Agent като AI съотборник, който може да поеме отговорност за работата точно както го правят хората. В ClickUp можете да възлагате задачи на Super Agents, да им задавате въпроси и дори да им изпращате лични съобщения, за да потърсите помощ за вашата работа.

ClickUp улеснява създаването на персонализирани Super Agents с инструмента си за създаване на агенти без кодиране. Можете да говорите с инструмента на естествен език, като изброите изискванията си, и той ще конфигурира агента за вас.

Ето кратко ръководство:

Използвайте я, за да:

Създайте нов агент, посветен на конкретен процес (например „Агент за въпроси и отговори за уеб разработка") Дайте му ясни инструкции относно: на кого помага (моят екип, роли, ниво на опит); на какви въпроси трябва да отговаря; как трябва да отговаря (тон, ниво на подробност, кога да препраща към пълните документи). Прикачете съответните документи като източници на знания

Създайте персонализирани Super Agents в ClickUp, за да автоматизирате рутинната си работа

Сега, когато някой зададе въпрос в чат канала, не е необходимо да ви тагва. Той може просто да публикува съобщение като:

„Коя страница обикновено проектираме първа, когато започваме нов уебсайт проект?“

Супер агентът прочита въпроса, извлича информация от Docs и отговаря:

„Обикновено започваме с началната страница. Можете да намерите пълната разбивка в документа „Процес на разработване на уебсайт: стандартен работен поток“.“

Членът на екипа получава кратък отговор, както и линк към съответната документация, ако иска повече контекст.

Използвайте Answers Agent в ClickUp, за да намирате контекстуална информация, без да притеснявате колегите си

Ето тук системата става проактивна:

Вече сте обмислили процеса

Вече сте документирали най-важните въпроси и отговори

Агентът е готов да помогне в момента, в който някой попита — дори ако този въпрос се задава за първи път

💡 Съвет от професионалист: Когато създавате вашата база от знания с изкуствен интелект в ClickUp, целта не е да напишете енциклопедия. Целта е да предоставите на ClickUp достатъчно висококачествен контекст, за да може да отговаря директно на най-често задаваните въпроси и да прави интелигентни предложения, задвижвани от изкуствен интелект, за останалите. Когато се появи наистина нов въпрос, все пак можете: Включете се и отговорете сами

Решете дали си струва да го добавите към Docs за следващия път С течение на времето както документацията ви, така и вашият агент стават по-добри!

Реактивно срещу проактивно: как тези системи работят заедно

Не е нужно да избирате между реактивния и проактивния подход. Всъщност, аз предпочитам да ги комбинирам.

Започнете с реактивния подход: Преминавайте към проактивен подход, когато: Все още нямате официална документация Вече сте начертали работния си процес Искате да уловите реалните въпроси и езика на вашия екип Знаете най-често задаваните въпроси и капаните Искате бързи резултати, като оставите ClickUp да отговаря на повтарящи се въпроси въз основа на предишни чат-нишки Готови сте да инвестирате в документация, която ще бъде актуална години наред

🌟 Съвет от експерт: На практика често: Започнете с канал за въпроси и отговори в чата и ClickUp Brain, за да съберете всичко на едно място

Вижте кои въпроси се повтарят често

Превърнете тези модели в Документи и диаграми , като използвате моята рамка, ориентирана към процесите

Свържете тези документи с специализиран супер агент, който се намира в същия чат канал С течение на времето все повече въпроси се отговарят от агента и Docs — а не от мен.

Реалният резултат: запазване на фокуса ви и разширяване на знанията ви

Лесно е да разглеждате това просто като още един пример за управление на знания с изкуствен интелект, но въздействието му е много човешко.

Когато вече не сте „човешката търсачка“ по подразбиране, се случват няколко важни неща:

Възвърнете времето си за концентрация. Вместо да ви прекъсват на всеки пет минути, можете да се задържите по-дълго в режим на дълбока концентрация

Вашият екип става по-самостоятелен. Членовете му не се чувстват виновни, когато задават въпроси в ClickUp, защото знаят, че агент или съществуваща дискусия може би вече съдържат отговора

Знанията ви вече не остават само в главата ви. Те се съхраняват в ClickUp Chat и Docs, където изкуственият интелект може да ги използва

Новите служители се адаптират по-бързо. Вместо да разчитат на неформални знания или да гадаят, те могат да разгледат предишни въпроси и отговори, да прочетат документацията и да зададат въпроса си директно на агента

Ето как използването на ClickUp Brain помогна за централизирането на колективното знание в SERHANT:

Как да създадете своя собствена база от знания с изкуствен интелект в ClickUp (стъпка по стъпка)

Ако в момента се чувствате като „човешката търсачка“ във вашата компания, ето как можете да започнете още тази седмица:

Изберете първо един процес : Започнете оттам, където въпросите са чести: въвеждане на нови служители, наемане, доставка, поддръжка

Създайте един чат канал за въпроси и отговори : Направете го основното място за всички въпроси, свързани с този процес

Отговаряйте последователно в нишките : Това изгражда вашата първоначална база от знания за ИИ без допълнителни усилия

Използвайте изкуствен интелект, преди да отговаряте ръчно : Насърчавайте екипа си първо да попита ClickUp Brain, а след това, ако е необходимо, да попита колега

Очертайте процеса си по прост начин : Определете ключовите стъпки и решения – не го обмисляйте прекалено много

Документирайте 5–10-те най-често задавани въпроса : Превърнете моделите в кратки, практични документи

Създайте Super Agent за този процес : Свържете го с вашите Docs и определете как трябва да отговаря

Усъвършенствайте с времето: Когато възникнат нови въпроси, решете: да отговорите веднъж или да документирате за бъдещето

📮 ClickUp Insight: 24% от хората казват, че искат AI агенти главно за да автоматизират скучни задачи. Очакването тук е облекчение от работа с ниска стойност, и това е справедливо. Ако един агент се нуждае от постоянна настройка, надзор или подсказване, той престава да се чувства полезен и започва да се възприема като още работа. В ClickUp Super Agents работят непрекъснато на заден план, актуализирайки задачи, изготвяйки документи и напредвайки с работата, като използват същите инструменти, които вашият екип вече използва. Можете да им изпратите лично съобщение за еднократна помощ и дори да ги @споменете в документ, за да превърнете мозъчната буря в ясен план!

Преминете от фрагментирани отговори към надеждни знания с ClickUp

В повечето екипи знанията са разпръснати из различни инструменти, така че дори и най-добрият ИИ се затруднява с непълния контекст. Вашата база от знания с ИИ в ClickUp работи, защото не третира ИИ като допълнение. Тя поставя ИИ там, където вече се извършва работата ви, като по този начин ИИ се съобразява с контекста.

Вашите разговори, документи и задачи се намират на едно място, а изкуственият интелект може да ги прочете всички. Това означава, че отговорите не са общи – те се основават на това как вашият екип работи в действителност. С течение на времето всяко взаимодействие укрепва системата. Вместо да търсите информация в различни инструменти, вие създавате единен, динамичен източник на информация.

Какво е основното послание? Не е необходимо да използвате всеки AI инструмент на пазара, за да видите резултати. Чрез комбинирането на ClickUp Chat, ClickUp Brain и фокусиран Super Agent в рамките на ясен процес, можете:

Намалете прекъсванията

Направете екипа си по-автономен

Превърнете своя опит в ресурс, който може да се търси и е готов за изкуствен интелект

Ако искате да постигнете тези резултати за вашата организация, екипът на ClickUp може да ви помогне да персонализирате тази настройка за вас!