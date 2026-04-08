10-те най-добри алтернативи на Outmarket AI през 2026 г.

Вероятно сте израсли Outmarket AI, защото инструментът за изготвяне на оферти с една единствена функция не може да се справи, когато екипът ви трябва да проследява задачите на клиентите, да насочва последващите действия и да управлява операциите между отделите.

🧠 Интересен факт: служителите превключват между приложенията 1200 пъти на ден, което отнема близо 4 часа седмично за пренастройване на вниманието или 9% от годишното работно време.

Това е огромна загуба на време и ресурси, с която се сблъскват и много потребители на Outmarket AI. Ето защо тази статия представя най-добрите алтернативи на Outmarket AI – от нишови инструменти за автоматизация на застрахователния бизнес до напълно интегрирани системи. 👇

Алтернативи на Outmarket AI на един поглед

ClickUp Екипи, които се нуждаят от универсално работно пространство, за да преминат от застрахователни работни процеси към изпълнение на задачи ClickUp Brain за контекстуални знания за агенцията и Automations за управление на процеса по сключване на полици Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Cara от Oyster Technologies Застрахователни брокери, които се нуждаят от бързо генериране на оферти и сравнения на полици, задвижвани от изкуствен интелект Автоматизирано извличане на данни за полици и паралелно сравнение на покритията Безплатно; Платените планове започват от 29,99 $ на месец 1Fort Търговски агенции, автоматизиращи подаването на заявки на различни пазари и клиентски портали Разпространение на заявки на различни пазари и клиентски портали за самообслужване с бяла етикета Безплатно; Индивидуално ценообразуване Sonant AI Агенции, които се нуждаят от 24/7 AI гласова рецепция и автоматизирано обработване на обаждания Специфичен за застраховането гласов AI за квалифициране на потенциални клиенти и автоматизирано планиране на срещи Индивидуални цени Gaya AI Агенти, които искат да премахнат ръчното въвеждане на данни в различни портали на застрахователи Клипборд, задвижван от изкуствен интелект, с компютърно зрение за динамично картографиране на полетата в различните портали Индивидуални цени Informer от Entrinsik Мениджъри без технически познания, които се нуждаят от бизнес анализи на самообслужване и отчети в реално време Отчети по заявка с едно кликване и автоматизирано разпространение на отчети за ефективността Индивидуални цени Neural Earth Застрахователни агенти и превозвачи, които се нуждаят от информация в реално време за климатичните рискове на планетата Оценка на риска от множество опасности на ниво имот и сателитен анализ на околната среда Индивидуални цени Acolite AI Agents Оперативни екипи, които внедряват персонализирани AI агенти за специализирани застрахователни задачи Автоматизирано сравнение на оферти и агенти за съпоставяне на таблици с стойности (SOV) Индивидуални цени LinqCo-Pilot Професионалисти в продажбите, които се нуждаят от дигитално мрежуване и автоматизирано проследяване на потенциални клиенти Споделяне на цифрови контакти чрез NFC и събиране на потенциални клиенти с помощта на AI от физически карти Plus започва от 25 $ на месец Indemn AI Агенции, които изграждат омниканална стратегия за общуване чрез глас и чат Unified AI Associates за денонощно обслужване и AI Studio за персонализирани застрахователни пътувания Индивидуални цени

Как правим преглед на софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как правим преглед на софтуера в ClickUp.

Защо да изберете алтернативи на Outmarket AI

Ако екипът ви прекарва повече време в преминаване от една задача към друга, отколкото в изпълнение на работата, е време да разгледате защо една унифицирана алтернатива може да е по-добрият избор.

Централизирайте целия си работен процес , като обедините застрахователните оферти, данните за клиентите и управлението на задачите в едно работно пространство, вместо да превключвате между изолирани модули

Намалете излишните абонаменти , като използвате платформа „всичко в едно“, която замества нуждата от нишови AI решения, като същевременно намалява разходите на потребител

Използвайте междуфункционалния контекст , за да извличате данни в реално време от вашите задачи, документи и уики страници, така че съдържанието, генерирано от AI, да се основава на вашите действителни бизнес данни

Автоматизирайте повтарящата се административна работа с AI агенти , които се занимават с актуализации на статуса, ежедневни срещи и предаване на проекти без ръчна намеса

Мащабирайте дейността си предвидимо, като използвате платформа, която расте заедно с екипа ви, без да се сблъсквате с техническите ограничения на специфичните за бранша инструменти

🔎 Знаете ли? 81% от застрахователите вече дават приоритет на управлението на риска в цялата компания с GenAI, което отива далеч отвъд самото създаване на оферти.

Най-добрите алтернативи на Outmarket AI, които можете да използвате

Намирането на подходящия заместител означава да се ориентирате в объркваща смесица от широки платформи и свръхспецифични точкови решения. Изберете грешния вариант и ще се окажете с инструмент, който е или твърде ограничен за вашия растеж, или твърде сложен за вашите конкретни нужди от оферти и гласови услуги.

Ние сме класифицирали най-добрите алтернативи на Outmarket AI въз основа на основните им предимства.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което централизира вашите чатове, документи и задачи в екосистема, поддържана от изкуствен интелект. То ви помага да избегнете разпиляването на работата и да преминете от грубо запитване на клиент до окончателна, сключена полица в един единствен, непрекъснат поток.

Докато Outmarket AI и други самостоятелни инструменти за застраховане се фокусират върху създаването на бързо предложение за проект или автоматизирането на конкретен документ, те не разполагат с необходимия оперативен контекст. Действителният план на проекта, задачите за подновяване, вътрешните прехвърляния в екипа и цялостното проследяване на напредъка на агенцията обикновено се съхраняват на друго място, в изолиран силоз.

ClickUp подхожда към автоматизацията в застраховането от различен ъгъл в сравнение с инструментите, създадени единствено за изготвяне на оферти или за нишови задачи по обслужване.

Да видим как!

Свържете знанията на агенцията с изпълнението, като използвате Docs и Tasks

ClickUp Docs действат като самоактуализиращи се бази от знания за информацията на вашата компания. Те гарантират, че всеки SOP, обобщение на политиката и кратко описание на клиента се намират точно там, където се извършва работата. Тъй като те са съвместни, вашият екип може да редактира в реално време, да оставя коментари в текста за пояснения и да използва историята на версиите, за да се увери, че никой не разглежда изтекъл график за комисионни.

А най-хубавото? Можете да съхранявате информация в ClickUp Docs и да я използвате, за да създавате директно проследими задачи в ClickUp.

Всяка задача е повече от просто нещо за вършене; тя е контейнер за персонализирани данни. С помощта на персонализирани полета можете да проследявате конкретни метаданни за застраховките, като номера на полици, имена на застрахователи или дати за подновяване, директно в изгледа на задачите.

Това гарантира, че когато един агент отвори задача „Подновяване на ABC Corp“, той може да види пълния технически контекст на сметката, по която работи.

Можете също да използвате ClickUp, за да вградите документ директно в задача или папка.

📌 Например: Ако ръководният екип реши да промени стратегията по време на среща, не е необходимо да изпращате имейл за последващи действия. Можете да маркирате всеки текст в документ и да го превърнете в проследяема задача с едно кликване. Това незабавно възлага задачата на изпълнител с определена крайна дата и приоритет, като гарантира, че решението, взето в документа, води до незабавен и проследяем напредък.

Ускорете цикъла на застраховането с ClickUp Brain

След като вашите знания и задачи са свързани, ClickUp Brain действа като интелигентна нишка, която елиминира мисиите по търсене и спасяване, които обикновено са необходими за намиране на данни на агенцията. Това е интегриран AI, който разбира специфичния контекст на вашите застрахователни работни процеси.

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате и редактирате имейли или документи за полици за секунди

Например, когато клиент се обади неочаквано, не е нужно да превключвате между разделите или да търсите конкретен лимит на покритие. Просто помолете AI да ви покаже този контекст. Това ви позволява да влезете във всяка среща за подновяване или преглед на искове с пълна история на сметката на една ръка разстояние, вместо с няколко несвързани бележки.

Най-добрите функции на ClickUp:

ClickUp Automations : Прехвърляйте полиците автоматично по веригата, като преразпределяте задачите към екипите за набиране на нови клиенти и актуализирате статусите в момента, в който бъде подписан договорът : Прехвърляйте полиците автоматично по веригата, като преразпределяте задачите към екипите за набиране на нови клиенти и актуализирате статусите в момента, в който бъде подписан договорът

Табла на ClickUp: Следете ефективността на агенцията с един поглед, като създавате визуални отчети в реално време за обема на активните искове и предстоящите дати за подновяване в целия портфейл от клиенти Следете ефективността на агенцията с един поглед, като създавате визуални отчети в реално време за обема на активните искове и предстоящите дати за подновяване в целия портфейл от клиенти

ClickUp Chat: Централизирайте вътрешната комуникация, като свържете обсъжданията на полици и актуализациите от застрахователите директно със съответната задача, за да запазите пълната история на даден файл Централизирайте вътрешната комуникация, като свържете обсъжданията на полици и актуализациите от застрахователите директно със съответната задача, за да запазите пълната история на даден файл

Изгледи в ClickUp: Адаптирайте работната среда към конкретните роли в застраховането, като позволите на експертите по щети да използват изглед „Табло“ за пипалините, докато служителите по съответствие използват изглед „Таблица“ за одити на полици Адаптирайте работната среда към конкретните роли в застраховането, като позволите на експертите по щети да използват изглед „Табло“ за пипалините, докато служителите по съответствие използват изглед „Таблица“ за одити на полици

Интеграции на ClickUp: Синхронизирайте комуникацията с клиентите, като свържете Gmail или Outlook директно с ClickUp, така че всеки имейл да е видим в задачата за полицата за пълен контекст Синхронизирайте комуникацията с клиентите, като свържете Gmail или Outlook директно с ClickUp, така че всеки имейл да е видим в задачата за полицата за пълен контекст

Предимства на ClickUp:

Визуализации, задачи, документи и чат на живо в една платформа, за да се елиминира превключването между контексти

Детайлните разрешения ви позволяват да контролирате индивидуалния достъп до конкретни места и елементи в работната среда

Високо ниво на персонализация чрез потребителски полета и вложени папки позволява на екипите да създадат работно пространство, което отговаря точно на техните специфични технически работни процеси

Недостатъци на ClickUp:

Богатият набор от функции на платформата може да изисква първоначална инвестиция на време за въвеждането на екипа

Мобилната версия на Whiteboard предлага по-малко възможности за редактиране в сравнение с версията за настолни компютри

Цени на ClickUp:

Оценки и ревюта за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 10 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво мисли един рецензент от Capterra:

„Много ми харесва начинът, по който ClickUp ви позволява да сътрудничите по проекти, а автоматизацията им прави нещата толкова по-лесни. ”

💡Съвет от професионалист: Можете да разширите тези предимства още повече, като използвате Super Agents — автономни сътрудници, които са част от организационната ви структура и се грижат за целия цикъл на застраховката. Вместо да прекарвате следобеда си в изготвяне на последващи съобщения, Super Agent може да управлява, изготвя и изпраща ясни и точни имейли. Тъй като тези агенти разполагат с безгранична памет и достъп до вашите лични документи и история на задачите, те работят с разбиране на нивото на човека за целите на вашата агенция. Докато вие се фокусирате върху сключването на високостойностни договори, вашите Супер Агенти работят 24/7 на заден план, проверявайки съществуващите полици за съответствие или подготвяйки сложни брифинги за подновяване.

2. Cara от Oyster Technologies (Най-доброто решение за генериране на застрахователни оферти, задвижвано от изкуствен интелект)

Човешко е да се уморите от цикъла „копирай-постави-повтори“ всеки път, когато клиент поиска оферта. Cara от Oyster Technologies ви спестява това. Тя елиминира ръчната работа, като превръща данните от полиците ви в професионални презентации без типичните главоболия с форматирането.

Инструментът е създаден за моментите, в които трябва да покажете на потенциалния клиент точно защо вашата застраховка е най-добрата, без да се налага да прекарвате три часа в манипулации с таблици. Той също така идентифицира нюансите в езика на полиците, като конкретни изключения или подлимити, и ги отразява директно в формат на предложение, в което двете опции са представени една до друга.

Най-добрите функции на Cara от Oyster Technologies:

Извличайте данни за полиците от офертите на застрахователите, като използвате AI, която разпознава застрахователната терминология и лимитите на покритие, за да елиминирате ръчното преписване

Създавайте сравнения на покритията, които автоматично подчертават разликите в изключенията и допълненията при различните застрахователни компании

Прехвърлете данните за клиентите от вашата AMS директно във формуляри ACORD и шаблони за оферти, за да избегнете грешки от двойно въвеждане

Създавайте предложения за застраховки с брандиране, като вграждате информация за застрахователите в персонализирани шаблони на агенцията за минути

Предимства на Cara от Oyster Technologies:

Силно фокусирани върху работния процес по изготвяне на застрахователни оферти за точни сравнения на покритието

Намалява значително времето за изготвяне на оферти чрез автоматизиране на стъпките по извличане на данни

Чист резултат, който агенциите могат директно да изпратят на клиентите

Cara от Oyster Technologies – недостатъци:

Ограничено до изготвяне на оферти и не обхваща по-широките операции на агенцията

Екосистемата за интеграция е по-ограничена в сравнение с платформите за общо предназначение

Цени на Cara от Oyster Technologies:

Безплатно

Обичайна цена: 29,99 $/месец на потребител

Оценки и ревюта за Cara от Oyster Technologies:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Анкетираните от застрахователния сектор прекарват повече от 50% от времето си само в подготовка на данни, докато 69% биха предпочели да прекарват по-малко от 25%.

3. 1Fort (Най-доброто решение за цялостна автоматизация на агенции за търговско застраховане)

Агенциите за търговско застраховане често се сблъскват с хаотична комбинация от инструменти за оферти, подаване на заявки и фактуриране. Въвеждането на едни и същи данни за заявката в множество портали на застрахователи създава огромни затруднения, което ограничава броя на офертите, които един агент може да обработи за един ден.

1Fort консолидира този хаос. Той е създаден да функционира като търговски двигател, който преминава заявлението от приемане до сключване на договор, без обичайното преминаване от един инструмент към друг. Той използва изкуствен интелект, за да автоматизира процеса на подаване и да генерира автоматично сравнителни оферти. Това ефективно премахва административната рутинна работа, която обикновено ограничава броя на сметките, с които един агент може да се справи, улеснявайки управлението на задачите.

1Fort – най-добри функции:

Автоматизирайте подаването на заявки на различни пазари, като разпределяте един набор от данни за заявката едновременно на над 500 пазара на застрахователи, за да елиминирате ръчното въвеждане в портала

Анализирайте оферти с AI, за да генерирате сравнения на покритието и цените, които подчертават различията в формулировките на полиците за секунди

Въведете клиентски портал с бяла етикета, където застрахованите лица могат да разглеждат оферти, да подписват документи и да управляват собствените си сертификати в брандирана среда за самообслужване

Оптимизирайте фактурирането и изготвянето на сметки чрез автоматизирана обработка на плащанията и инструменти за финансиране на премии, които намаляват административните разходи за счетоводство

Предимства на 1Fort:

Значително повишаване на ефективността, като потребителите отчитат спестяване до 8 часа седмично при ръчните административни задачи

Обещава значително повишаване на ефективността по отношение на капацитета за подаване на заявления и процента на сключени договори

Съответства на SOC 2 Type II и е лицензиран във всички 50 щата на САЩ

1Fort недостатъци:

Фокусира се изключително върху търговското имуществено и общо застраховане, което го прави неподходящ за агенции, които се занимават и с голям обем лични застраховки или застраховки „Живот и здраве“.

Интеграцията с по-стари, наследени системи за управление на агенции (AMS) все още е в процес на развитие в сравнение с по-утвърдените платформи на пазара

Цени на 1Fort:

Безплатно

Индивидуални цени

1Fort оценки и ревюта:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за 1Fort?

Ето какво мисли един рецензент от Capterra:

„Лесността и бързината на пускане в експлоатация, както и изчистеният и прост потребителски интерфейс. Много нагледно се вижда къде има заплаха или проблем, който изисква внимание. “

4. Sonant AI (Най-добър за гласова рецепция и обработка на обаждания, задвижвани от изкуствен интелект)

Sonant AI решава проблема с незабавната загуба на приходи, причинена от пропуснати обаждания и претоварени рецепции. Вместо обикновена IVR система, която принуждава клиентите да преминават през менюто „натиснете 1 за продажби“, тази гласова AI разбира контекста, специфичен за застраховането. Например, разликата между запитване за самоучастие и първо уведомление за щета (FNOL).

Той управлява входящия трафик 24/7, квалифицира потенциалните клиенти и се занимава с рутинни задачи като заявки за сертификати или въпроси, свързани с фактуриране. Всичко това се случва, без да е необходимо оператор от кол центъра да вдига телефона. Това гарантира, че всеки обаждащ се получава незабавен отговор, докато вашите лицензирани агенти остават фокусирани върху сключването на сложни сделки.

Най-добрите функции на Sonant AI:

Осигурете обслужване на клиенти 24/7 за рутинни запитвания като статус на полицата, плащания на премии и основни въпроси за покритието без човешка намеса

Синхронизирайте данните от разговорите с вашата AMS/CRM система, включително пълни транскрипции и генерирани от AI резюмета, които актуализират автоматично клиентските файлове след всяко взаимодействие

Квалифицирайте и насочвайте потенциални клиенти в реално време, като идентифицирате обаждащите се с висока степен на интерес и извършвате прехвърляния към подходящия лицензиран агент

Планирайте срещи самостоятелно чрез интегриране с календарите на агенцията, за да резервирате последващи действия, подновявания или прегледи на искове въз основа на наличността на агентите

Предимства на Sonant AI:

Специфичното за застрахователния сектор предварително обучение означава по-бързо внедряване в сравнение с общите платформи за гласов AI

Вградените интеграции с широко използвани AMS платформи за застраховане намаляват трудностите при внедряването

Сертифицирани по SOC 2 Type II и в съответствие с GDPR

Недостатъци на Sonant AI:

AI агентът може понякога да се отклонява от персонализираните скриптове

Прехвърлянето на разговори от AI към човек не винаги протича безпроблемно

Цени на Sonant AI:

Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Sonant AI:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Sonant AI?

Прочетете мнението на един рецензент от G2:

„Системата е много интуитивна и работи ефективно и ефикасно, за да насочва обажданията там, където трябва. Това позволява на екипа ни да се занимава с задачи с по-голяма добавена стойност. Екипът за поддръжка ни помага постоянно да преработваме нашия агент, за да работи по начин, съобразен с нуждите на нашата агенция. “

5. Gaya AI (Най-доброто решение за елиминиране на ръчното въвеждане на данни в порталите на застрахователите)

Повтарящите се задачи, като повторно въвеждане на една и съща информация за клиента в различни портали на застрахователи, са изтощителна работа. Това изтощава персонала ви и води до грешки, които могат да нарушат точността на офертата. Gaya AI е създаден за агентите, които прекарват 50% от деня си в ролята на човешки мост между AMS и десетки портали на застрахователи.

Той функционира като клипборд, задвижван от изкуствен интелект, който елиминира необходимостта от ръчно преписване на същите над 200 полета за всяка оферта. За разлика от общите инструменти за автоматично попълване, Gaya използва компютърно зрение и специфични за застраховането LLM модели, за да разбере семантичното значение зад полетата. Той разпознава, че „Дата на влизане в сила“ в един портал е същото като „Начало на полицата“ в друг.

Най-добрите функции на Gaya AI:

Извличайте данни от неструктурирани източници, включително страници с декларации на превозвачи, екранни снимки и дори снимки на шофьорски книжки, като използвате усъвършенстван OCR и компютърно зрение

Картографирайте полетата динамично, като използвате специфичен за застраховането речник, който разбира техническата терминология, гарантирайки, че данните попадат в правилната отметка или бутон, независимо от потребителския интерфейс на портала

Експортирайте записи в CSV, за да извличате бързо списъци с шофьори или превозни средства от документите на превозвачите, без да се налага ръчно почистване на таблиците

Синхронизирайте с публични API и уебхукове, за да изпращате извлечени данни от документи директно във вашата вътрешна CRM система или собствени агенционни системи

Предимства на Gaya AI:

Намалява грешките, причинени от неточно въвеждане на данни, като объркани VIN номера или дати на раждане, които водят до неточни оферти и забавяния при сключването на застраховки

Лесното внедряване на разширението за Chrome означава, че екипът ви може да започне да го използва веднага, без сложна миграция на бекенда

Приспособява се автоматично към промените в оформлението на портала на застрахователя, като избягва честите сривове, характерни за традиционните RPA (Robotic Process Automation) инструменти

Недостатъци на Gaya AI:

Процентите на грешките могат да се натрупват в многостранични работни процеси

Само за настолни браузъри на Chromium, без поддръжка за мобилни устройства

Цени на Gaya AI:

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Gaya AI:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📮 ClickUp Insight: 43% от хората казват, че повтарящите се задачи осигуряват полезна структура на работния им ден, но 48% ги намират за изтощителни и отвличащи вниманието от значимата работа. Макар рутината да може да даде усещане за продуктивност, тя често ограничава творчеството и ви пречи да постигнете значителен напредък. ClickUp ви помага да се освободите от този цикъл, като автоматизира рутинните задачи чрез интелигентни AI агенти, за да можете да се съсредоточите върху задълбочената работа. Автоматизирайте напомнянията, актуализациите и възлагането на задачи и оставете функции като „Автоматично блокиране на време“ и „Приоритети на задачите“ да защитят вашите най-продуктивни часове. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на служител, използвайки ClickUp Automations — което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

6. Informer от Entrinsik (Най-добър за бизнес анализи със самообслужване)

Разчитането на анализатор на данни за всеки оперативен отчет забавя вземането на решения. Можете да прекъснете тази зависимост с Informer by Entrinsik. Той предоставя на мениджърите без технически познания интерфейс от типа „посочи и кликни“ за достъп до собствените им данни.

Той функционира като слой за самообслужване за анализи, който се наслагва върху съществуващите ви системи, като AMS360 или Sagitta. В крайна сметка това ви позволява да обедините данни от множество източници в единен отчет в реално време. Това преминава агенцията от реактивен отчет в края на месеца към проактивен модел.

В този случай всеки агент може да вижда своите собствени показатели за задържане на клиенти, разпределение на комисионните и състоянието на портфейла в реално време, без да чака анализатор на данни да изготви специален файл.

Най-добрите функции на Informer от Entrinsik:

Създавайте специални отчети с интерфейс от типа „посочи и кликни“, който позволява на потребители без технически познания да правят запитвания към бази данни и електронни таблици в реално време, без да пишат нито една строка SQL

Създавайте интерактивни табла и впечатляващи визуализации с помощта на AI инструменти, които автоматично преобразуват необработените данни в графики на тенденции, топлинни карти и сравнителни таблици

Контролирайте видимостта на данните с помощта на сигурност на ниво ред, като по този начин гарантирате, че производителите виждат само своя конкретен портфейл, докато ръководството запазва цялостен поглед върху всички сметки

Автоматизирайте разпространението на отчети, като планирате ежедневни или седмични имейл кампании, които изпращат персонализирани обобщения за резултатите на всеки член на екипа

Предимства на Informer от Entrinsik:

Редката вградена свързаност с Ellucian Colleague го прави отличен избор за висшето образование

Висока степен на удовлетвореност на потребителите в основните платформи за отзиви

Гъвкавите опции за внедряване отговарят на строгите изисквания за съхранение на данни

Недостатъци на Informer by Entrinsik:

Отстъпва на конкурентите по отношение на дълбочината на визуализацията и опциите за персонализиране на таблото

Разширените функции разчитат в голяма степен на JavaScript скриптове

Цени на Informer от Entrinsik:

Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Informer от Entrinsik:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

7. Neural Earth (Най-доброто решение за информация за климатичните рискове, базирана на изкуствен интелект)

Традиционните модели за катастрофи са по същество исторически моментални снимки – те ви казват какво се е случило в миналото. Но те се затрудняват да предскажат как променящият се климат ще се отрази на конкретен покрив утре. Neural Earth замества статичните карти с динамичен слой за вземане на решения, който съчетава сателитни изображения, сензори за околната среда и собствена изкуствена интелигентност, за да количествено определи риска в реално време.

Вместо застрахователният агент да прекарва дни в ръчно сравняване на зоните на наводнения и периметрите на горските пожари, платформата предоставя оценки на риска на ниво имот за множество опасности за секунди. Тя е проектирана да превръща абстрактни данни за околната среда в ясен оперативен сигнал. Това помага на агенциите и презастрахователите да коригират експозицията си, преди да настъпи следващото събитие.

Най-добрите функции на Neural Earth:

Генерирайте оценки на риска от различни бедствия като наводнения, горски пожари и урагани, като използвате AI модели, които анализират уязвимостите на ниво имот, а не общите средни стойности за пощенските кодове

Агрегирайте експозицията на портфейла, за да идентифицирате и приоритизирате активи с висок риск в големи имотни портфейли за институционални инвеститори и превозвачи

Автоматизирайте процеса на оценка на риска, като прехвърляте сигнали за рискове, свързани с околната среда, в реално време директно в съществуващите работни процеси за подаване на документи чрез архитектура, базирана на API

Координирайте планетарни данни, като обедините разпръснати набори от данни от сателитни изображения, правителствени записи и сензори за околната среда в една единствена платформа за интелигентно вземане на решения

Предимства на Neural Earth:

По-широко покритие на различни рискове в сравнение със специализираните конкуренти

Интерфейсът на естествен език намалява техническата бариера за геопространствен анализ

Силна валидация в бранша чрез стратегически партньорства с оператори като Orion180 за усъвършенствани анализи на горски пожари

Недостатъци на Neural Earth:

Основните модули на продукта са обозначени като „ранен достъп“, което показва потенциална нестабилност на платформата

Няма публично определени SLA за времето на достъпност или времето за реакция

Цени на Neural Earth:

Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Neural Earth:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Acolite AI Agents (Най-добър за внедряване на персонализирани AI агенти за застраховане)

Acolite AI Agents е създаден за агенции, които са надхвърлили възможностите на традиционния RPA, но не разполагат с ресурсите на разработчици, за да създадат персонализирани LLM работни потоци от нулата. Той функционира като AI съотборник, който можете да включите в конкретни, трудни оперативни процеси – като издаване на сертификати за застраховка (COI) или картографиране на списъци с стойности (SOV).

За разлика от обикновените чатботове, тези агенти са предварително обучени да четат застрахователни документи и да взаимодействат с вашата AMS точно както би го направил човешки акаунт мениджър. Просто препращате имейл или оферта от застраховател към агента, а той се занимава с извличането на данни, попълването на формуляри и актуализирането на системата на заден план.

Най-добрите функции на Acolite AI Agents:

Автоматизирайте сравнението на оферти, като използвате агенти за извличане на премии, лимити и самоучастия от PDF файловете на застрахователите и ги нормализирайте в паралелно представяне на офертите за клиента

Обработвайте Schedule of Values (SOV) с агенти, които валидират и стандартизират таблици с данни за множество имоти, като отбелязват липсващи данни или несъответствия за застрахователите

Актуализирайте автоматично вашата AMS, като AI агенти извличат данни за полиците от порталите на застрахователите по време на подновяването, за да гарантирате, че вашата система за регистриране остава точна

Координирайте подаването на заявления към застрахователите с помощта на агенти, които предварително попълват формулярите ACORD и валидират заявленията, преди те да бъдат изпратени на пазара

Предимства на Acolite AI Agents:

Създаден специално за застрахователни работни процеси, готов за употреба веднага

Конфигурируеми без задълбочени технически познания

Фокусира се върху подпомагането на човешкото вземане на решения, а не върху пълното му заместване

Недостатъци на Acolite AI Agents:

Ограничената публична документация и потребителските отзиви от трети страни затрудняват сравняването на производителността с по-старите утвърдени играчи

Дългосрочната стабилност и качеството на поддръжката са по-малко доказани в сравнение с утвърдените алтернативи

Цени на Acolite AI:

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Acolite AI Agents:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. LinqCo-Pilot (Най-добър за дигитално мрежуване и проследяване на потенциални клиенти)

Ако забравите да направите последващи действия с потенциален клиент, това означава да изгубите потенциални приходи и да пропилеете парите, похарчени за участие в конференцията. LinqCo-Pilot ви предпазва от тази грешка. Той замества физическите визитки с хардуер с NFC, който задейства незабавни дигитални действия.

Просто казано, едно докосване на вашия Linq бадж или карта прехвърля вашата контактна информация, линкове към социални мрежи и инструменти за планиране директно на телефона на потенциалния клиент. След това Co-Pilot използва AI, за да се погрижи за административната работа, като преписва вашите бележки от срещата и предлага най-подходящото време за обратна връзка въз основа на последните ви взаимодействия. Това опростява управлението на клиентите.

Най-добрите функции на LinqCo-Pilot:

Споделяйте контактни данни чрез NFC, използвайки физически карти, баджове или хъбове, които позволяват на потенциалните клиенти да запазят информацията ви незабавно, без да се налага да изтеглят приложение

Автоматизирайте проследяването на потенциални клиенти с AI асистент, който ви подсказва да се свържете с нови контакти и предоставя шаблони за съобщения, съобразени с контекста, въз основа на вашите бележки от срещите

Привличайте потенциални клиенти с AI-подпомагани формуляри, които ви позволяват да сканирате хартиени визитки или баджове и автоматично да синхронизирате извлечените данни с вашата CRM система

Проследявайте аналитичните данни за ангажираността, за да видите точно кога и къде е бил прегледан вашият дигитален профил, включително кои конкретни линкове или файлове са били отворени от вашите нови контакти

Предимства на LinqCo-Pilot:

Силното присъствие на пазара показва доказана съвместимост между продукта и пазара

По-задълбочени анализи и автоматизация на последващите действия чрез изкуствен интелект в сравнение с преките конкуренти

Сертифицирани по SOC 2 Type II с SSO на корпоративно ниво

Недостатъци на LinqCo-Pilot:

Някои потребители съобщават за проблеми със съвместимостта на NFC устройствата

Големите екипи не могат да се обслужват сами и трябва да минават през отдела по продажбите

Цени на LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: 25 $/месец на потребител

Оценки и ревюта за LinqCo-Pilot:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Indemn AI (Най-добър за омниканални AI агенти за разговори)

Управлението на разговорите с клиенти чрез глас, чат, SMS и имейл без единна мултиканална комуникационна стратегия създава огромни комуникационни бариери. Клиентите се разочароват, когато трябва да повтарят проблема си по телефона, след като вече са го обяснили асинхронно, което кара вашата агенция да изглежда неорганизирана.

Indemn AI обединява външните чатове с клиенти, като гарантира, че контекстът на разговора следва клиента. Вместо да управлява четири различни изолирани инструмента, вашият екип получава единен AI сътрудник. Той може да се справя самостоятелно с рутинни услуги по полици или първоначално приемане на потенциални клиенти, но знае точно кога да предаде разговора на лицензиран специалист с пълно резюме на вече обсъденото.

Най-добрите функции на Indemn AI:

Анализирайте поведението на брокерите и пазарните тенденции чрез автоматизирана категоризация на всяко взаимодействие, превръщайки данните от разговорите в полезни прозрения за растежа на агенцията

Запишете и разширете институционалното знание, като обучите изкуствения интелект на вашите конкретни маркетингови материали, документи за оценка на риска и вътрешни сценарии, за да се уверите, че той „говори“ като вашата агенция

Въведете AI Associates във всички канали, включително телефон, имейл, SMS и уеб чат, като осигурявате последователно обслужване 24/7

Персонализирайте работните процеси в AI Studio, за да създадете специфични застрахователни пътеки, като например проверка на интереса за брокерите или сортиране на исковете за застрахованите лица, без да пишете код

Предимства на Indemn AI:

Публикуваните резултати от казуси демонстрират реално оперативно въздействие

Спецификата на застрахователния сектор позволява по-бързо внедряване в сравнение с платформите за общо предназначение

Омниканалното покритие намалява сложността на интеграцията при управлението на отделни инструменти

Недостатъци на Indemn AI:

Липсват готови за употреба вградени конектори за много AMS системи

Разчита на външни доставчици на LLM, които обработват данни на клиенти

Цени на Indemn AI

Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Indemn AI:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Коя алтернатива на Outmarket AI е подходяща за вас?

Всеки път, когато добавяте още едно точково решение за отстраняване на един-единствен проблем, правите технологичния си стак по-сложен, по-скъп и по-труден за използване от екипа ви. Това не само води до разрастване на инструментите, но и увеличава риска от избор на неподходящ софтуер, което се отразява на целия стак.

В крайна сметка този процес ще вкара екипа ви в цикъл на безкрайна миграция.

Можете да прекъснете този цикъл, като изберете платформа, която се адаптира към цялата ви дейност. Едно свързано работно пространство, като ClickUp, замества разпръснатите инструменти, които ви забавят. Вашият екип прекарва по-малко време в управление на софтуер и повече време в работа, която генерира приходи.

Често задавани въпроси (FAQ)

Конвергентното работно пространство обединява задачи, документи и комуникации в една платформа, докато точковото решение е нишов инструмент, предназначен да решава само един конкретен проблем. Чрез централизиране на операциите ви, конвергентното работно пространство елиминира необходимостта да превключвате между несвързани приложения, като намалява фрагментираната работа и подобрява съгласуваността в екипа.

AI агентите подобряват управлението на работния процес, като самостоятелно изпълняват повтарящи се задачи въз основа на конкретни тригери и събития в работната среда. За разлика от основната автоматизация, агентската технология следва сложни инструкции за обработка на административни рутинни задачи, като изготвяне на актуализации на полици или насочване на потенциални клиенти, което позволява на вашия екип да се фокусира върху стратегии с висока стойност и взаимоотношения с клиентите.

Разпръскването на контекста възниква, когато данните по проектите, бележките за клиентите и вътрешната комуникация са разпръснати в множество, несвързани помежду си приложения. Тази фрагментация е вредна, защото води до загуба на информация, пропуснати срокове и значителна загуба на време за търсене и спасяване на нужните документи.