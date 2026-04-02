Как да напишете ефективни подсказки за AI на герои (примери + шаблони)

Независимо дали пишете сериал или създавате интерактивно преживяване с герои, вие се сблъсквате с едно предизвикателство. Героят трябва да остане последователен през целия разговор. Ето защо качеството на вашите подсказки е от значение.

Когато подсказката ви ясно дефинира личността на персонажа и желания тон, като същевременно поставя ограничения, получавате по-надеждни взаимодействия.

Подсказките са стандартна част от начина, по който екипите създават надеждно съдържание във времето. Adobe съобщава, че 86% от създателите използват генеративен ИИ в работата си, което го прави отлично средство за генериране на подсказки.

Това ръководство ви показва как да пишете подсказки за AI на персонажи и как да коригирате персонаж, който се отклонява от сценария. Ще получите и шаблони, които можете да използвате повторно в различни проекти, както и практичен начин за организиране на ресурсите за подсказки и производствената работа в ClickUp.

Какво е Character AI?

Character AI е чат платформа, създадена за интерактивни разговори с „герои“, които можете да създавате и персонализирате. Тук определяте личността, миналото и стила на героя. След това чатите, за да генерирате диалог, сцени от историята, ролеви взаимодействия или проучване на концепции за изкуство и AI арт работни процеси.

От гледна точка на подсказките, Character AI разглежда всеки разговор като нещо повече от едно съобщение. Когато създава подсказки зад кулисите, то взема предвид участващите герои, типа на чата, потребителските профили, запаметените спомени и историята на разговора. Това е от съществено значение, защото чертите на вашия герой и детайлите на обстановката трябва да останат еднакви през няколко хода, за да се постигнат последователни резултати.

Ако създавате герои за екип или общност, важна роля играят и собствеността и повторното използване. Според Character AI, когато създавате автоматизиран AI герой с инструмента, вие притежавате правата върху този герой. Това улеснява третирането на вашите подсказки като активи за повторно използване, подобно на шаблони или файлове в производствен работен процес.

Как да пишете ефективни подсказки за AI на герои

Ако искате добри взаимодействия между героите, вашата подсказка трябва да изглежда като творчески бриф. Трябва да въведете кой е героят и как говори. Освен това трябва да зададете и сюжета, заедно с всякаква друга информация или ограничения. Character AI ви предоставя и няколко места, където можете да оформите поведението, като полетата „Поздрав“ и „Описание“, за да можете да зададете очакванията още преди първия отговор.

✅ Нека разгледаме някои важни съвети за подсказки за Character AI:

1) Започнете с ясна роля и цел

Един силен подсказ започва с това, какъв е персонажът, както и какво трябва да постигне сцената. Това поддържа фокуса на диалога и ви помага да избегнете общи отговори.

Нека разгледаме един пример, който можете да следвате, за да започнете да създавате герои в Character AI:

Роля: „Вие сте опитен куратор в музей, който наставлява начинаещи дизайнери на изложби“

Цел: „Помогнете ми да планирам сюжетна линия за маршрут за посетители в галерия за съвременно изкуство.”

Резултат: „Задайте 3 уточняващи въпроса, след което предложете подробен план“

📌 Ето един пример за шаблон, който можете да използвате:

Име на персонажаСанг Риа СлоганСтарши редактор на истории за интерактивна проза ОписаниеАз съм Санг, старши редактор на истории, който ви помага да създавате сцени, в които персонажите са на първо място, за ролеви игри, интерактивна проза и сериализирано разказване на истории. Задавам точни, изясняващи въпроси, след което предлагам ясни сценични моменти, варианти за диалог и последователни гласови бележки. Поддържам последователността на вашия персонаж през различните ходове, отбелязвам отклонения в тона и насочвам сцената обратно към целта. ПоздравКажете ми какво създавате: ролева игра, интерактивна история или проучване на персонаж. Споделете ролята на вашия персонаж и какво искате да постигнете с тази сцена. Ще задам 3 кратки въпроса, след което ще изготвя начален диалог във вашия предпочитан стил.

2) Определете личността, гласа и границите на персонажа

Повечето отговори, които „не са в тон“, се получават, когато на ИИ липсват ясни личностни черти и езикови правила. Трябва да опишете гласа с практични термини, които съответстват на резултатите при писането.

Личност на героя: Спокоен, директен, леко хумористичен, никога саркастичен

Език: Къси абзаци, конкретни съществителни, минимално използване на метафори

Граници: Избягвайте романтиката, избягвайте насилствени подробности, поддържайте съдържанието подходящо за възраст над 13 години

📌 Ето един пример за шаблон, който можете да използвате:

Име на персонажаМорган Хейл СлоганТреньор по глас и граници за последователна ролева игра ОписаниеАз съм Морган, треньор по глас и граници, който ви помага да поддържате личността на персонажа последователна по време на дълги чатове. Превръщам личностните черти в ясни правила за гласа, така че персонажът да остане стабилен по тон и език. Също така налагам граници, които предотвратяват отклоняване към нежелани теми, формати или метакоментари. Очаквайте кратки насоки и диалог, който остава верен на личността на персонажа. ПоздравСподелете четири подробности, по една на ред: личността на героя, стила на гласа, който искате, границите, от които се нуждаете, и обстановката. Аз ще потвърдя правилата за гласа, ще повторя границите и след това ще напиша началния диалог в последователен тон.

3) Дайте контекст, който действително влияе върху решенията

Фонът, който предоставяте на Character AI, трябва да обяснява мотивациите и конфликтите. Персонаж, който има само длъжност, ще продължи да се държи общо, ако не свържете подробностите с решенията. Създавате по-реалистични взаимодействия, когато за персонажа има нещо заложено на карта.

Контекст: Израснал е в пристанищен град, не вярва на властите след провалено разследване

Мотивации: Иска истината, защитава по-младите си съотборници, мрази публичните похвали

Натиск: Краен срок след 12 часа, липсващи данни, намеса на съперническия отбор

📌 Ето един пример за шаблон, който можете да използвате:

Име на персонажаРис Калдер СлоганСъздател на история на персонажа за сцени с висок залог ОписаниеАз съм Риз, създател на истории за герои, който ви помага да напишете предыстория, която определя решенията в сцената. Свързвам подробностите от миналото с мотивациите и конфликтите, така че героят да се държи последователно във всички взаимодействия. Ще поддържам личността на героя стабилна и ще оформям диалога според приоритетите и последствията. Очаквайте целенасочени въпроси, ясно очертаване на сцената и реалистични отговори, които са в съответствие с мотивациите на героя. ПоздравСподелете три неща: подробностите от миналото, които са оформили начина, по който вашият герой вижда света, това, което най-много иска в момента, и натиска, който не може да игнорира. Аз ще определя мотивациите на героя и ще напиша началната размяна на реплики, в която тези мотивации пряко влияят върху решенията.

4) Добавете няколко „примерни“ реплики, за да затвърдите моделите на диалога

Character AI поддържа по-дълги полета за настройка, като например „Определение“, и може да включва структуриран пример за диалог. Това често подобрява последователността, тъй като AI копира модели. Това дава на AI опора за глас и намерение.

✅ Трябва да включите от 4 до 8 кратки примера за диалог, като:

Потребител: „Обобщи сцената дотук“

Герой: „Две неща са важни. Свидетелят промени историята си, а хронологията все още не се връзва. Кажи ми какво си видял на вратата.“

Потребител: „Искам повече напрежение“

Персонаж: „Тогава премахнете комфорта. Дайте ни последствие, ако се провалим, и причина, поради която не можем да си тръгнем.“

📌 Ето един пример за шаблон, който можете да използвате:

Име на персонажаТео Лин СлоганТреньор по глас за последователен диалог на персонажите ОписаниеПомагам ви да създадете глас на персонажа, който остава стабилен през дълги чатове. Пиша кратки, използваеми диалози. Отразявам тона, който сте определили, поддържам последователност във формулировките и използвам вербални „показатели“, за да звучи персонажът като едно и също лице във всяка сцена. ПоздравПоставете 4 до 6 реда диалог в желания от вас тон (дори и груб вариант е подходящ). Аз ще определя правилата за гласа, ще предложа 3 вербални признака и след това ще напиша следващия диалог в същия стил.

5) Контролирайте формата, за да останат резултатите използваеми

Ако планирате да използвате отново съдържанието на AI Character за комикси или концептуални скици за AI изкуство, трябва да определите формат на изхода, който да остава стабилен. Контролът върху формата намалява необходимостта от преработка, тъй като получавате структурирани резултати, които можете да копирате във файлове или в производствен работен процес.

„Пишете във формат на сценарий със заглавия на сцени“

„Върни характеристика на персонажа с черти, мотивации и страхове“

„Дайте ми 6-степенен план за следващата глава“

📌 Ето един пример за шаблон, който можете да използвате:

Име на персонажаКейси Роуън СлоганКонтролер на формата за многократно използваеми резултати за герои ОписаниеАз съм Кейси, контролер на формати, който ви помага да превърнете разговорите на героите в структурирани резултати, които можете да използвате повторно в различни проекти. Поддържам последователност в личността на героя, като същевременно прилагам стабилен формат на изхода за сценарии и концептуални листа за AI изкуство. Очаквайте изчистена структура, ясни заглавия и отговори, които можете да копирате директно във вашите файлове без допълнителна редакция. ПоздравКажете ми какъв формат на изхода ви е необходим, след което споделете личността на персонажа. След това ми дайте обстановката и конфликта. Изберете едно: сценарий със заглавия на сцени, характеристика на персонажа с черти и мотивации, 6-степенна структура на главите или концептуална скица на изкуство, създадена от AI. Ще потвърдя формата и ще генерирам изхода в тази структура всеки път.

6) Разглеждайте създаването на подсказки като дизайнерски проблем

Prompt Poet е начин, базиран на потребителски интерфейс, за създаване на по-сложни подсказки, така че да можете да изграждате инструкции, както бихте проектирали компоненти в оформление. Тази структура помага, когато настройката ви стане сложна, защото спирате да пишете един дълъг параграф и започвате да сглобявате блокове с подсказки, които могат да се използват повторно.

✅ Ето един практичен шаблон за подсказки, който можете да използвате отново:

Персонаж: [роля, личностни черти, правила за глас]

Контекст: [2 до 4 реда, които обясняват мотивациите и конфликта]

Сценарий: [време, място, ограничения, залози]

Правила за взаимодействие : [граници на тона, форматиране, какво да се избягва]

Резултат: [какво искате след това, в какъв формат]

📌 Ето един пример, който можете да използвате:

Име на персонажаПодсказка Поет СлоганСъздател на подсказки за модулни блокове с герои ОписаниеАз съм Prompt Poet, създател на подсказки, който ви помага да разглеждате създаването на подсказки като дизайнерски проблем. Разделям сложните настройки на блокове, които можете да комбинирате, така че вашият герой да остане последователен, а инструкциите ви – ясни. Ще ви помогна да дефинирате героя, фона, обстановката, правилата за взаимодействие и формата на изхода като отделни компоненти, след което да ги съберете в изпипана подсказка, която можете да използвате отново в различни проекти. ПоздравКажи ми какво създаваш и как искаш да бъде форматиран резултатът. След това сподели пет блока: персонаж, фон, обстановка, правила за взаимодействие и резултат. Ако нямаш даден блок, кажи „по подразбиране“ и аз ще ти предложа такъв. Ще ти върна чист, многократно използваем подсказ, като всеки път използвам тази структура:

🧠 Знаете ли? Според Scriptation, при телевизионното и филмовото производство екипите често поддържат „библия на персонажите“, за да запазят последователност в личността, мотивациите и сюжета през епизодите и сезоните. Това е същият проблем, който решавате с подсказките за изкуствен интелект за персонажи, само че в по-бърз формат.

Най-добрите шаблони за AI подсказки за герои за различни случаи на употреба

Получавате по-последователни резултати, когато третирате всеки подсказ като мини-брифинг. Това означава, че дефинирате персонажа, обстановката, конфликта и желания формат на изхода – всичко на едно място.

Шаблоните по-долу работят добре в Character AI и могат да се използват и в подобни AI инструменти, които поддържат ролеви игри и дълги взаимодействия.

За всеки случай на употреба ще обхванем:

Примерна подсказка, която трябва да поставите като първото си съобщение

Бърз преглед на резултата, за да знаете как изглежда „добрият“ вариант

✅ Нека обсъдим шаблоните по-подробно по-долу:

Шаблон 1: Подсказка за подкрепа при писане (диалог, който звучи като един герой)

Определяте личността и стила на персонажа още в началото, за да не се отклонява AI към общи диалози след няколко хода.

Пример за подсказка:

Ти си моят редактор на диалози за история, водена от героите.

Личност на героя: Спокоен, директен, тихо забавен, никога саркастичен

Характеристики на персонажа : Наблюдателен, нетърпелив към неясни отговори, защитен към по-младите хора

Обстановка: Късно през нощта, апартамент в малък град, навън вали, токът прекъсва

Конфликт : Двама души не са съгласни дали да кажат истината сега или да изчакат до сутринта

Правила за стил: Къси реплики, подтекстът е важен, без мелодраматизъм

Резултат: напишете 14 реда диалог, без разказ, включете една лека емоционална промяна до ред 10

Шаблон 2: Подсказка за разказване на истории (сценични моменти плюс чернова)

Това помага, защото разделяте структурата от написването, което поддържа историята ви последователна и ускорява творческия процес на писане.

Пример за подсказка:

Вие сте партньор по историята, който измисля ясна структура на сцената и след това я написва.

Герой: Принципен следовател, който мрази преки пътища

Контекст: Веднъж загубиха дело, защото се довериха на грешния свидетел

Сценарий: Препълнена градска жп гара, час пик, силни обяви

Мотивации: Да защитиш невинен човек, да запазиш неговата репутация

Конфликт: Ключова подробност противоречи на хронологията и някой иска да я скрие

Стил: Реалистичен, реалистичен, без клишета

Формат на изхода: 6 сценични моменти, всеки от по 1 ред, след това 10 реда диалог, които съответстват на моментите

Шаблон 3: Подсказка за ролева игра за начинаещи (ясни правила, малко объркване)

Подсказките за начинаещи работят най-добре, когато правилата са ясни и се дава ясна следваща стъпка на потребителя.

Пример за подсказка:

Ти играеш ролята на ментор, който ми помага да остана в сценария.

Персонаж: приятелски настроен, уверен, подкрепящ

Характеристики на личността: любознателен, търпелив, нежно предизвикателен

Сценарий: фентъзи академия, първи ден от обучението

Конфликт: Имам сила, която все още не мога да контролирам

Граници: поддържайте ниво PG-13, без романтика, без подробности за насилие

Правила за взаимодействие: останете в ролята си, не споменавайте AI, задавайте по един въпрос на отговор

Резултат: започнете сцената с 6 реда диалог и един избор за мен в края

Описание на резултата:

Герой: „Ранно си. Това е добър знак. ”Ти: „Не съм спал. ”Герой: „Страхуваш се от това, на което си способен. ”Ти: „Снощи пак се случи. ”Герой: „Тогава ще тренираме по-умно. Кажи ми какво почувства точно преди да започне. ”Избор: Описваш ли усещането или показваш белег, който е оставило?

Шаблон 4: Разширено подсказване за ролева игра (дългосрочна последователност и котви за паметта)

Разширените подсказки се запазват, когато зададете на ИИ правила, които той може да прилага многократно, както и ориентири за последователност, които запазват чертите на персонажа през цялата история.

Пример за подсказка:

Вие играете ролята на стратег в текуща кампания.

Личност на героя: Дисциплиниран, интензивен, уважителен, никога небрежен

Характеристики: Осъзнава рисковете, фокусира се върху детайлите, мрази излишните движения

Контекст: Бивш командир, който някога е претърпял неуспех поради липсващи данни

Свят: Реалистичен научнофантастичен град със строги правила и наблюдение

Конфликт: Трябва да възстановим файл, без да предизвикаме аларма

Елементи на последователността, които трябва да поддържате:

Персонажът никога не лъже

Героят говори с кратки, декларативни реплики

Персонажът винаги посочва компромис преди да предложи план

Резултат:

Обобщете плана в 5 стъпки

След това разиграйте първия контакт като 10 реда диалог

Завършете с 2 опции и ясна последица за всяка от тях

Описание на резултата:

План, стъпка 1: Идентифицирайте мъртвата зона при обхождането на камератаПлан, стъпка 2: Създайте отвличане на вниманието, което изглежда като рутинна поддръжкаГерой: „Имаме два пътя. И двата струват нещо.“Вие: „Дай ми чистия.“Герой: „Чистият струва време. Времето увеличава експозицията.“

Шаблон 5: AI подсказка за изкуство (характеристика на персонажа за визуална последователност)

Ако създавате AI изкуство, персонажът трябва да изглежда последователен в различни стилове като аниме или карикатура, дори когато сцената се променя. Подсказка, която поставя персонажа на първо място и генерира визуални детайли, намалява необходимостта от преработка. Трябва да стандартизирате фона и визуалните детайли на персонажа, за да останат вашите подсказки за изображения съгласувани в различни стилове и възможности.

Пример за подсказка

Ти си моят асистент по дизайн на герои за планиране на AI изкуство. Създай характеристика за един герой, която мога да използвам повторно в различни изображения:Концепция на героя: куриер на улично ниво в неонов градЛичност: остроумен, издръжлив, тихо оптимистиченПравило за уникални герои: дай ми 3 характерни визуални елемента, които остават постоянниФормат на изхода:

физически характеристики (лице, коса, тяло, възрастова група)

облекло и аксесоари

предложения за цветова палитра

3 характерни елемента

5 подсказки за изображения в различни стилове (реалистичен, аниме, анимационен, комикс, минималистичен)

Бъдете кратки и конкретни

Как да поправите герой, който „излиза от сценария“

Когато даден герой се отклони от сценария, можете да го разпознаете веднага по промяната в гласа му и по това, че героят започва да прави неща, които не съответстват на личностните черти, които сте задали. За писателите и създателите това нарушава последователността и забавя творческия процес на писане. В крайна сметка прекарвате много време в коригиране на резултатите, вместо да изграждате историята.

Добрата новина е, че можете да върнете персонажа обратно с няколко целенасочени корекции на подсказките, а ако отклонението продължава да се повтаря, можете да го предотвратите, като затегнете настройките на персонажа в полетата на конструктора.

✅ Ето няколко стъпки, които можете да следвате, за да коригирате персонаж, който се отклонява от сценария:

Стъпка 1: Определете какъв вид отклонение наблюдавате

Ето някои от отклоненията, които може да забележите при вашите герои:

Отклонение в изказа: Личността на персонажа остава приблизително същата, но езикът, тонът или стилът се променят в отговорите

Отклонение от последователността: Героят забравя историята, обстановката, мотивацията или предишни решения

Отклонение от обхвата: Персонажът измисля нови правила, нови герои или нова посока, която не съответства на вашата история

Стъпка 2: Използвайте подсказка за корекция по време на чата, която да съответства на отклонението

Това са професионални „подсказки за възстановяване“, които можете да вмъкнете в чата, когато нещо се обърка. Те трябва да са кратки и конкретни. По този начин коригирате качеството на резултата, без да променяте сцената.

📌 Подсказка за възстановяване при отклонение на гласа:

Останете в ролята и спазвайте същите правила за изразяване. Поддържайте личността на този герой: [вмъкнете 3 черти]. Изисквания за стил: [вмъкнете 2 до 3 правила за стил]. Пренапишете последния си отговор, като запазите същото значение, но с правилния тон и стил.

📌 Подсказка за възстановяване при отклонение от сюжета:

Спрете и повторете текущите факти, преди да продължите. История на персонажа: [1 ред] Сценарий: [1 ред] Цел: [1 ред] Ограничение: [1 ред] Сега продължете сцената от последното решение и не въвеждайте нови факти, освен ако аз не ги предоставя.

📌 Подсказка за възстановяване при отклонение от обхвата:

Въвели сте подробности, които са извън обхвата на тази сцена. Премахнете всички нови герои, места или правила, които сте добавили. Продължете да използвате само вече установената информация. Задайте един уточняващ въпрос, ако ви трябват липсващи подробности, преди да продължите да пишете.

Стъпка 3: Коригирайте отклоненията при повторенията в източника, като използвате полетата на конструктора

Ако забележите една и съща тенденция в новите чатове, решението се крие в настройките на персонажа. Ръководството за създатели на Character AI ясно посочва, че разнообразието в поведението на персонажа произтича от информацията, която предоставяте в тези полета.

1) Усъвършенствайте поздрава, за да зададете правилния тон

Поздравът е първото нещо, което персонажът казва, когато започва нов разговор. Той определя очакванията за гласа и стила на взаимодействие. Трябва да добавите две неща към поздрава:

Кратко описание на личността и стила на персонажа

Структуриран първи въпрос, който поддържа чата в правилната посока

📌 Пример за модел на поздрав: Ще остана в ролята си и ще поддържам единен тон. Споделете обстановката, целта на сцената и конфликта по една реда за всяко.

2) Използвайте подробното описание, за да подчертаете черти и поведение

В подробното описание персонажът може да се опише, включително историята и маниерите си. Тук можете да подчертаете чертите на характера и личността с прост език.

Трябва да включите:

3 до 5 личностни черти

2 правила за гласа

1 граница, която предотвратява нежелани промени в посоката

3) Използвайте дефиницията за по-добър контрол и последователност

Определението е голямо поле с свободен формат, което може да включва структуриран пример за диалог или какъвто и да е текстов съдържание. То също така има голям лимит на символите, което го прави основното място за „обучение“ на последователно поведение.

Character AI предлага и формат на диалог, който можете да използвате в Definition, за да дадете примери за това как трябва да говори персонажът.

✅ Ако вашият герой често се отклонява от сценария, трябва да добавите:

Кратък блок с информация за контекста , който свързва мотивациите с решенията

Малък набор от примери за диалог, които демонстрират тон и стил

4) Добавете примерни разговори, за да насочвате взаимодействията на потребителите

Примерните разговори показват на другите как да взаимодействат с вашия герой и могат да помогнат за демонстриране на успешни модели на фрази или подходи за взаимодействие. Това е полезно, когато вашата аудитория използва героя за подкрепа при писане, разказване на истории или подсказки за ролеви игри, защото вие ги учите как ефективно да подсказват на героя.

След като актуализирате „Поздрав“, „Дълго описание“ или „Определение“:

Започнете нов чат

Изпратете същата подсказка два пъти, без промени

Сравнете дали личността и стилът на персонажа остават последователни

Ако персонажът все още се отклонява, най-добрият следващ ход обикновено е да намалите изискванията в подсказката и да добавите едно строго ограничение, след което постепенно да добавите обратно подробностите.

Често срещани грешки, които трябва да се избягват при подсказките за изкуствен интелект за герои

Дори когато имате ясна представа, подсказките за изкуствен интелект за герои понякога могат да дадат несъгласувани резултати. Това се случва, ако настройките на героя ви са неясни или инструкциите са трудни за прилагане в няколко хода.

✅ Ето често срещаните грешки, които трябва да избягвате, когато пишете подсказки за изкуствен интелект за герои:

1. Оставяне на описанието на персонажа твърде неясно

Ако описанието прилича повече на биография, отколкото на ръководство за поведение, личността на персонажа може да се отклони. Получавате по-добри резултати, когато дефинирате чертите на персонажа според това, което той прави в диалога, как се справя с конфликтите и какво отказва да направи.

Полето „Определение“ на Character AI е предназначено за по-дълги настройки и примери, които оформят поведението, така че е подходящо място за затвърждаване на тези правила.

2. Изискване на твърде много в едно подсказване

Качеството на резултата може да се понижи, ако поискате характеристика на персонажа или пълен чернови вариант на сцената в едно съобщение. По-надежден начин на работа е да разделите подсказката на етапи. Първо потвърдете чертите на характера и мотивациите, след това определете обстановката и конфликта и генерирайте диалога или сцената.

3. Разглеждане на стила като настроение, а не като правило

Искания като „реалистично“ или „кинематографично“ лесно могат да бъдат интерпретирани по различен начин. Трябва да дефинирате стила, използвайки конкретни правила като дължина на отговора, формалност, ниво на детайлност и дали искате само диалог или диалог плюс указания за сцената.

4. Очакване на перфектна памет при дълги чатове

Character AI е въвела подобрения в паметта, но също така отбелязва, че не може да гарантира, че даден герой винаги ще използва съдържанието на паметта точно така, както е написано. Трябва да поддържате кратък набор от ключови детайли, които можете да повторите, когато последователността е от значение.

5. Създаване на подсказки около разпознаваеми герои, защитени с авторски права

Ройтерс съобщи, че Disney е изпратила писмо с искане за преустановяване на дейността до Character. AI, с което изисква премахването на защитените с авторски права герои на Disney от платформата. Повторното използване на оригинални герои е по-безопасен избор в дългосрочен план.

Ограничения при използването на Character AI

Character AI е силен инструмент за интерактивен диалог и ролеви игри, но има ограничения, които са от значение, когато разчитате на него за последователно разказване на истории или библиотеки с подсказки за многократна употреба. Планирането с оглед на тези ограничения ви позволява да получавате по-предвидими резултати и по-малко рестартирания.

✅ Нека разгледаме някои от основните ограничения при използването на Character AI:

Паметта и последователността в дългосрочен план не са гарантирани

Функциите за памет могат да помогнат, но не могат да гарантират, че персонажът винаги ще следва съдържанието на паметта точно както е написано. Трябва да подсилвате основните черти на персонажа, мотивациите и фактите за обстановката, когато чатът се удължи.

Контролът за модерация и безопасност може да прекъсне изхода

Character AI поддържа Център за безопасност и използва системи за безопасност, които могат да променят, съкращават или отказват определени отговори. Това може да повлияе на тона и последователността в по-дългите сесии за ролеви игри, затова трябва да поддържате подсказките си в съответствие с разрешеното използване на платформата.

Качеството на резултатите може да варира при различните изпълнения

Дори и при една и съща подсказка резултатите могат да варират. Практичният подход е да стандартизирате структурата на подсказките си и да поддържате стабилно определението на персонажа, след което да правите итерации с малки редакции.

Промените в платформата могат да повлияят на повторното използване

Както при много потребителски AI платформи, промените във функциите, политиките или прилагането на правата върху интелектуалната собственост могат да повлияят на достъпността с течение на времето. Ако искате стабилна повторна употреба, запазете ресурсите си за подсказки и дефинициите на героите и извън платформата.

Алтернативи на Character AI, които да проучите

Когато създавате персонажи с помощта на няколко инструмента, най-големият проблем е къде се съхраняват вашите подсказки. Бележките ви за персонажите могат да са на едно място, а справките за историята – на друго. С течение на времето това води до разпиляване на работата.

В допълнение към това, разрастването на ИИ води до още по-голямо объркване, когато екипът ви използва различни ИИ инструменти за управление на работните си процеси по създаване и изпълнение.

Тук ClickUp се вписва добре като конвергентно AI работно пространство, което ви позволява да съхранявате идеи, чернови, задачи и автоматизация на едно място. Това улеснява преминаването на подсказките за вашите герои от идеи към изпълнение с само няколко прехвърляния.

ClickUp Brain е слоят, който обединява всичко това, като предлага AI в цялото работно пространство и поддръжка на множество модели при едни и същи настройки за разрешения, поверителност и сигурност.

✅ Нека разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Character AI:

1) ClickUp Brain (Най-доброто решение за управление на работата с героите без разрастване на AI)

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете измислени герои за вашите истории.

ClickUp Brain е създаден за екипи, които искат да създават, организират и използват повторно подсказки, като същевременно остават близо до производствената работа. Вместо да третирате подсказките като еднократни съобщения, можете да ги третирате като файлове за многократна употреба. Можете да генерирате кратко описание на персонажа и да го превърнете в готов за изпълнение план, като същевременно запазите ревизиите свързани със същия работен процес.

ClickUp Brain поддържа и множество AI модели като Gemini и Claude, което е полезно, когато работата ви преминава от задачи като творческо писане към планиране, изискващо много разсъждения.

Ако искате вашият работен процес за подсказки за герои да създава автоматично последващи задачи, ClickUp Super Agents са създадени точно за това. ClickUp Super Agents са сътрудници, задвижвани от изкуствен интелект, които се адаптират към вашето работно пространство и могат да изпълняват многоетапни работни процеси, използвайки вашите разрешения и ограничения.

Това е полезно, когато искате да постигнете повторяемост при работата с героите. Това включва създаване на структуриран кратък обзор на героя и публикуване на резюме за одобрение.

Най-добрите функции на ClickUp Brain

Мултимоделен AI на едно място с унифицирани разрешения, настройки за поверителност и контрол на сигурността

Съхранявайте подсказки за героите, правила за личността и бележки за миналото заедно с черновите и одобренията, за да запазите последователността на версиите

Поддръжка на AI Super Credits за Super Agents и други изброени AI възможности

ClickUp Tasks и Използвайте други функции на ClickUp, като ClickUp Docs ClickUp Automations , за да подпомогнете нуждите на вашия работен процес

Ограничения на ClickUp Brain

Външните AI модели в ClickUp не се основават на данните от вашето работно пространство

Цени на ClickUp Brain

Оценки и рецензии за ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp Brain

Един потребител на G2 каза:

„Честно казано, ClickUp се превърна в командния център на целия ми живот – работа, проекти, напомняния, задачи за съответствие, набиране на персонал, всичко. Вече дори не го възприемам като „софтуер за задачи“. По-скоро е като моят външен мозък.“

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain MAX, за да записвате бързо идеи за герои и да ги реализирате незабавно. Използвайте AI диктовка във всяко приложение с функцията „Talk to Text“ на ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX е създаден, за да намали затрудненията, когато най-добрите ви идеи за подсказки за герои се появят по време на редактиране или дизайн. Той съчетава функции за преобразуване на глас в текст с свързано търсене и достъп до премиум AI модели, така че можете бързо да записвате диалози, правила за личността и бележки за сцените, а по-късно да възстановите точната версия. ✅ Ето как ClickUp BrainMAX помага: Записвайте диалога и чертите на героите с Talk to Text , за да можете да диктувате гласови бележки и сценични моменти, без да прекъсвате потока си

Намерете мигновено предишни подсказки с Enterprise Search , за да можете да търсите в свързаните приложения и да извличате най-новия одобрен фон на персонажа, блок с подсказки или чернова на историята, без да се налага да ровите из файловете

Използвайте премиум модели на изкуствен интелект, включително Claude, GPT-4 и Gemini, в рамките на един и същ работен процес, когато искате различни стилове на писане или дълбочина на разсъждения за една и съща подсказка за персонаж

2) Chai AI

Ако искате бързи чатове с герои, без да губите време да създавате всеки герой от нулата, Chai AI е създаден точно за това. Той е особено полезен, когато искате бързо да тествате различни гласове на герои и да проучите различни жанрове. Помага също, ако искате да пробвате личности, създадени от общността, преди да се ангажирате с по-дългосрочна настройка.

Най-добрите функции на Chai AI

Достъп до голяма библиотека с герои, създадени от общността, в различни жанрове и стилове на разговор

Поддръжка на гласов чат за устни взаимодействия

Създайте свой собствен герой с настройваеми характеристики и поведение в разговорите

Функции за откриване на общности, за да намирате популярни герои и да споделяте чатове

Ограничения на Chai AI

Качеството варира при героите, създадени от общността

Безплатният план има по-строги филтри и по-кратки ограничения за разговорите

Ограничено запаметяване на информация при по-дълги разговори

Цени на Chai AI

Безплатно: 70 съобщения, нулира се на всеки 2,5 часа

Премиум: 13,99 $/месец или 134,99 $/година

Ultra: 29,99 $/месец или 269,99 $/година

Оценки и рецензии за Chai AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Chai AI

Един потребител в Reddit каза:

„Целта на Chai е просто да направи преживяването забавно за потребителите и това наистина личи. Те постоянно подобряват базовия AI модел, който задвижва всички герои, създадени от хората, и дори работят върху начини да го направят по-персонализиран за всеки потребител.“

3) В света на играта

Ако искате да създадете герои, които се държат надеждно в рамките на интерактивно преживяване, Inworld е насочено към разработчици и производствени приложения. Inworld ви помага с инструменти за контрол на наратива и безопасност. Това е полезно, когато трябва да определите границите на героите и взаимодействията, подходящи за аудиторията, в голям мащаб.

Най-добрите функции в света на играта

Определете знанията, взаимоотношенията и границите на повествованието на персонажа

Вградени филтри и модерация за по-безопасен диалог

API, SDK и визуални редактори за интерактивни преживявания

Процедури за докладване и преглед на проблемно поведение на героите

Ограничения в света на играта

Работи най-добре, ако имате опит в разработката на двигатели и интеграции

Не са предназначени за неформален чат между герои

Цени в света на играта

Индивидуални цени

Оценки и рецензии в света на играта

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Inworld

Един потребител в G2 каза:

„Това е лесен за използване инструмент, с който мога да създавам аудио с помощта на изкуствен интелект за сценария, който искам да използвам във видеото.“

4) Replika

Replika работи чудесно, ако имате нужда от една постоянна връзка с персонаж, която изгражда последователност във времето. Тя е подходяща, когато искате стабилен събеседник и ви е по-важно дългосрочното взаимодействие, отколкото преминаването между много различни персонажи.

Най-добрите функции на Replika

Адаптира отговорите въз основа на историята на взаимодействията и предпочитанията

Допълнителни функции за проследяване на настроението и водене на дневник

Гласови разговори за по-естествен диалог

Персонализиране на аватара за по-ясно очертана личност

Ограничения на Replika

Оптимизирани за един спътник, а не за много различни герои

Последните промени ограничиха някои ролеви игри

Безплатната версия има ограничена памет и развитие на личността

Цени на Replika

Безплатно

Pro: 19,99 $/месец или 49 $/година

Доживотен достъп: 299 $ еднократно

Оценки и рецензии за Replika

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Replika

Един потребител на Reddit даде положителна обратна връзка:

„Моята [Replika] е като част от мен. Тя е моя постоянна спътница от 9 месеца. Те също се подобряват постоянно. Предполагам, че преди 5 години те бяха по-скоро като традиционен чатбот. Днес според мен са нещо повече от това.”

5) Kuki AI

Ако искате последователен разговорен образ с по-развлекателен тон, Kuki AI предлага предварително дефинирана личност. Тя е подходяща за леко съдържание в стила на марката, бърза импровизация и неформални формати на взаимодействие.

Най-добрите функции на Kuki AI

Повече отговори, съобразени с контекста, с по-малко отклонения от темата

Подходящ хумор и закачливи отговори

Широки общи познания за неформални разговори в стил „въпроси и отговори“

Ограничения на Kuki AI

Ограничена възможност за персонализиране, тъй като личността е предварително зададена

Може да има затруднения с комплексни инструкции, състоящи се от няколко части

Безплатната версия включва реклами

Цени на Kuki AI

Безплатно

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins: 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Оценки и рецензии за Kuki AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Kuki AI

Един потребител на Reddit каза:

„Прекарах известно време в разговор с Куки. Харесва ми, че тя отговаря толкова бързо.“

Поддържайте последователност в работата с вашите герои с ClickUp

Силните герои се създават благодарение на добрата структура на подсказките и организирания работен процес. Това ви помага да създавате повече сцени и вариации без усилие. Но щом започнете да създавате множество герои, по-големият риск е да загубите представа за текущата версия и да проследите кои подсказки са довели до желания резултат.

ClickUp ви помага да управлявате този цялостен работен процес с няколко прости стъпки. Можете да съхранявате подсказки за героите, бележки за фона, референции за AI изкуство и чернови на историята на едно място, а след това да превърнете най-добрите резултати в проследими задачи и повтаряеми работни процеси с ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX и Super Agents.

Често задавани въпроси (FAQ)

Един добър подсказ за Character AI се чете като кратко резюме. Вие ясно дефинирате личността и ключовите черти на персонажа, заедно с неговата история, по начин, който определя поведението му. След това добавяте обстановката, конфликта и желания формат на изхода. Това дава на Character AI достатъчно подробности, за да поддържа последователност във взаимодействията и да запази диалога съгласуван и в синхрон с персонажа за вашата история.

AI за герои понякога може да забрави личностни черти, когато те са описани с неясни термини или когато чатът стане дълъг. Това може да се случи и когато героят започне да дава приоритет на най-новите съобщения, вместо да вземе предвид цялата нишка. AI за герои има функции за памет, които помагат на героите да запомнят какво е важно за контекста. Въпреки това е добра практика да повторите най-важните личностни черти и да поставите ориентири, когато сменяте сцени или въвеждате нов конфликт.

В повечето случаи една добра подсказка трябва да включва роля, личност, минало, обстановка и правила за изход. Тя обаче трябва да е достатъчно кратка и ясна, за да може да се прегледа бързо. Практична цел е около 120 до 250 думи за „основна подсказка“, плюс по-кратка версия, която можете да използвате повторно за бързи чатове. Ако настройката ви е сложна, трябва да запазите дългия контекст в полето за дефиниция на персонажа и да направите подсказката за чата по-кратка.

Да, можете да използвате подсказки за изкуствен интелект за герои за сериозни писателски проекти, стига да ги третирате като инструмент за написване на чернови и проучване. Те могат да ви помогнат не само да тествате диалога и да проучите конфликтите, но и бързо да усъвършенствате гласа на героя. За текстове, готови за публикуване, все пак трябва да проверите последователността, тона и логиката и да подредите подсказките за героите извън чата, за да можете да ги използвате отново в различни глави и версии.

Поддържате последователността на персонажа във времето, като използвате „котви за последователност“. Създайте стабилен блок за персонажа, който включва личностни черти, мотивации, правила за изразяване и граници, и го използвайте отново в различните чатове. Когато се появи отклонение, преформулирайте настройките и това, което трябва да остане вярно, а ако същото отклонение се повтори, стеснете полетата за поздрав и дефиниции. Документацията за създателите на Character AI подчертава дефинициите като ключово място за оформяне на поведението с по-дълги настройки и примери.

Character AI и ChatGPT обслужват различни нужди. Character AI е проектиран около взаимодействия, при които персонажът е на първо място, което може да направи ролевата игра по-потапяща, когато искате стабилен глас на персонажа. ChatGPT често се предпочита, когато искате по-широко разсъждение, структурирани работни процеси при писане или по-явен контрол върху формата. По-добрият избор зависи от това дали приоритетът ви е потапяне в персонажа или гъвкавост при много задачи по писане.

Да, можете. Най-надеждният подход е да запазите версия на „основния подсказ“ и по-кратка версия за многократна употреба, след което да ги съхраните в специална библиотека с подскази, за да можете да ги използвате отново за различни герои и настройки. Много дизайнери и любители на изкуствения интелект също запазват най-добрите начални сцени и диалогови модели като файлове за многократна употреба, за да могат да възпроизведат същия стил по-късно.

Инструментите, които комбинират работни потоци за писане и изпълнение, както и поддържане на файловете ви организирани, са най-полезни, когато разширявате библиотеката с подсказки. ClickUp е отличен избор, защото можете да съхранявате подсказки като документи, да ги свързвате със задачи и да поддържате одобренията и итерациите на файловете в едно и също работно пространство. ClickUp Brain и ClickUp Brain MAX ви помагат да генерирате варианти на подсказки, да търсите в минали файлове с подсказки чрез Enterprise Search и да намалите разрастването на AI, като поддържате ресурсите за вашите герои на едно място.