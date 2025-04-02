10-те най-добри AI детектора за глас за идентифициране и анализ на AI-генерирана реч

AI технологията е замъглила разграничението между автентични и изкуствени гласове. Сега можете да създавате реалистични гласови клипове, които имитират тоновете на реални лица.

Въпреки това, такива гласове, генерирани от изкуствен интелект, представляват сериозна заплаха, тъй като средностатистическият човек не може да различи реалните гласове от речта, генерирана от изкуствен интелект. Това създава риск от дезинформация, измами и финансови измами.

🔍 Знаете ли, че... Измамите с дълбоки фалшификати са се увеличили с 1740% и 1530% само в Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.

Така че, независимо дали сте създател на съдържание, ентусиаст на изкуствения интелект или експерт по киберсигурност, ще имате полза от използването на детектор за глас с изкуствен интелект, за да сте в безопасност. Ще се радвате да научите, че сме събрали 10 детектора за глас с изкуствен интелект, които можете да опитате!

⏰ 60-секундно резюме Ето нашите най-добри предложения за AI детектори на глас, които ще ви гарантират безопасност: ElevenLabs : Най-доброто решение за усъвършенствано клониране и откриване на глас

Resemble. AI : Най-добър за генериране на AI глас и откриване на deepfake

PlayHT Voice Classifier : Най-добър за генериране на разнообразни синтетични гласове

AI Voice Detector : Най-добър за цялостен анализ на автентичността на аудио файлове

Veritone : Най-доброто решение за откриване на дълбоко фалшиви аудио записи на корпоративно ниво

Deepfake Detector : Най-добър за бързо идентифициране на deepfake аудио/видео

Otter. ai : Най-добър за точно транскрибиране на реч, генерирана от AI

Murf : Най-добър за висококачествено AI генериране на глас за подкасти

Listnr AI : Най-добър за преобразуване на текст в реч или видео

Deepware Scanner : Най-добър за сканиране и откриване на deepfake видеоклипове

Когато става въпрос за интегриране на AI в ежедневния ви работен процес, обаче, нищо не може да се сравни с ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата. Използвайте неговата вградена AI, за да транскрибирате аудио и видео клипове, да намирате незабавни отговори от данните в работното си пространство и дори да генерирате съдържание.

Какво представляват AI детекторите за глас и защо да ги използвате?

AI детекторите за глас са сложни инструменти, които различават човешките гласове от тези, генерирани от AI. Този механизъм се поддържа от алгоритъм за машинно обучение, който анализира вариациите в височината, тона и ритъма или моделите, за да открие AI гласове.

Ето защо физическите лица и фирмите трябва да използват инструменти за AI гласово разпознаване:

Защитете се от измами или дезинформация, като идентифицирате синтетични гласове или дълбоко фалшиви аудио записи.

Защитете репутацията на вашата марка, като се уверите, че аудио съдържанието, свързано с вашия бизнес, е надеждно.

Защитете чувствителната комуникация от неоторизиран достъп или манипулация.

Спазвайте правните и етични стандарти за използване на AI във вашата индустрия.

Бъдете една крачка пред предизвикателствата и заплахите, свързани с изкуствения интелект , като се информирате за постоянно променящата се област на синтетичния аудио и проактивно намалявате рисковете.

📖 Прочетете също: Статистика за изкуствения интелект: научете за въздействието и прогнозите за бъдещето на изкуствения интелект

Какво трябва да търсите в AI детектора за глас?

Предвид ключовата му роля, изборът на подходящ инструмент за AI гласов детектор трябва да се прави с голямо внимание. За да сте сигурни, че избирате най-ефективното решение, имайте предвид следните характеристики:

Точност : Търсете инструменти с висока степен на точност, които разграничават човешкия глас от този, генериран от изкуствен интелект.

Анализ в реално време : Изберете инструмент, който анализира аудио в реално време и предоставя незабавна обратна връзка за неговата автентичност.

Многоезична поддръжка : Софтуерът, който поддържа повече от един език, разширява възможностите за използване.

Удобен за ползване интерфейс : Дайте предимство на инструменти с опростен интерфейс, за да направите AI гласовото разпознаване достъпно за всеки член на вашия екип.

Възможности за интеграция : Изберете инструмент, който се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи технологии.

Редовни актуализации : Потърсете AI гласов детектор, който е в крак с промените в AI технологията.

Отчитане и анализи: Изберете инструмент, който генерира подробни отчети и предлага по-задълбочени анализи на откритите аномалии и потенциални заплахи.

10-те най-добри приложения за AI гласови детектори

Сега, когато знаете какво трябва да приоритизирате, ето и 10-те най-добри AI инструмента за откриване на deepfake аудио:

1. ElevenLabs (Най-доброто за напреднало клониране и откриване на глас)

чрез ElevenLabs

ElevenLabs използва усъвършенстван AI модел, способен да клонира човешки гласове само с няколко минути аудио. Това му позволява да генерира реалистични гласове и да дублира аудио съдържание на 29 езика. ElevenLabs също така пусна класификатор на речта, който идентифицира AI-генерирани гласове, за да предотврати злоупотребата с инструмента им.

Най-добрите функции на ElevenLabs

Преобразувайте текстови команди в свободно протичаща реч с различни гласове.

Обучете AI модела, използвайки гласови команди. Лесно променяйте различни аудио клипове с вашия глас.

Дублирайте видео и аудио клипове на различни езици за универсална достъпност.

Въведете текст, за да създадете SFX (специални ефекти) и го включете в аудиофайла си, за да го направите динамичен.

Ограничения на ElevenLabs

Предлага ограничен контрол върху произношението, особено при определени езици.

Многоезичната поддръжка изисква променени подсказки за точни резултати.

Цени на ElevenLabs

Безплатно

Стартово ниво : 5 долара

Създател : 22 $/месец

Pro : 99 $/месец

Мащаб : 330 $/месец

Бизнес : 1320 долара/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ElevenLabs

G2 : 4,7/5 (над 160 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за ElevenLabs

Използвам ElevenLabs по следните начини: Професионален клонинг на собствения ми глас. Това ми позволява да преобразувам текст в реч в реално време по начин, който звучи на 90-95% като че ли всъщност говоря аз, включително моите маниери и акцент. Имам силен акцент от Апалачите, който не е често срещан. ElevenLabs се справя с него безупречно.

2. Resemble. AI (Най-доброто за генериране на AI глас и откриване на дълбоко фалшиви записи)

Resemble. AI играе двойна роля за гласовите клипове. Първо, неговият генеративен AI преобразува текстовия вход в реч. Второ, неговият детектор за дълбоки фалшификати ви позволява да качвате аудио, видео и изображения, за да откривате всякакъв вид манипулация.

Двете допълващи се услуги правят Resemble. AI едно цялостно решение за създаване на AI съдържание и откриване на дълбоко фалшиви аудио записи.

Resemble. Най-добрите функции на AI

Клонирайте човешки глас въз основа на аудио проби или изберете от предварително зададени гласове, генерирани от AI.

Получете поддръжка за над 60 езика, като английски, японски, бенгалски, виетнамски, датски и други.

Откривайте фалшиви медии с помощта на мултимодална проверка на звуковите вълни в реално време.

Добавете AI воден знак към вашите творения, за да защитите интелектуалната си собственост.

Ограничения на Resemble. AI

Качеството на гласа, генериран от AI, не е постоянно.

Поддържа ограничени интеграции

Цени на Resemble. AI

Създател : 20 $/месец

Професионална версия : 99 $/месец

Бизнес : 499 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Resemble. AI оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли? Хората са по-осведомени за клонирането на глас, отколкото за deepfake аудио. Въпреки това, хората са по-загрижени за deepfake аудио, отколкото за клонирането на глас.

3. PlayHT Voice Classifier (най-добър за генериране на разнообразни синтетични гласове)

чрез PlayHT

PlayHT произвежда ултрареалистично AI-генерирано аудио, поддържащо над 800 естествено звучащи AI-генерирани гласа в над 130 езика и акцента. Такива богати функции предлагат огромна гъвкавост при създаването на висококачествени аудио файлове.

В допълнение, Voice Generation API помага с клониране и генериране на глас в реално време за приложения като електронно обучение, подкастинг и разговорна AI.

Най-добрите функции на PlayHT Voice Classifier

Включете човешки елементи като емоции в гласовете, генерирани от AI.

Добавете персонализирани произношения на нишови термини и акроними към вашата библиотека.

Създавайте и публикувайте подкасти директно на платформи като iTunes, Spotify и Google Podcasts.

Създайте AI гласови агенти за обслужване на клиенти, рецепция, лична помощ и др.

Ограничения на PlayHT Voice Classifier

Потребителският интерфейс не е много интуитивен, което прави процеса на обучение труден.

Може да се наложи да експериментирате с настройките на аудио файла, за да постигнете желаната естественост.

Цени на PlayHT Voice Classifier

PlayHT Studio

Безплатен план

Създател : 39 $/месец

Неограничен : 99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

PlayHT API

Безплатен план

Hacker : 5 $/месец

Pro : 49 $/месец

Стартиране : 299 $/месец

Растеж : 999 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PlayHT Voice Classifier

G2 : 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за PlayHT Voice Classifier

Play. ht ме впечатлява с богатия си избор от реалистични гласове, предлагащи разнообразие от акценти и езици, които наистина подобряват моето/нашето съдържание. Интерфейсът е интуитивен, което улеснява безпроблемното преобразуване на текст в реч. Това разнообразие и лекота на употреба са безценни за създаването на разнообразно и ангажиращо аудио съдържание

4. AI Voice Detector (най-добър за цялостен анализ на автентичността на аудио файлове)

чрез AI Voice Detector

Както подсказва името му, AI Voice Detector идентифицира дали даден аудио файл е реален или генериран от AI.

Инструментът има вградени функции за елиминиране на фоновия шум, премахване на музиката и подобряване на точността на откриването. Той е достъпен в интернет и като разширение за браузър.

Най-добрите функции на AI Voice Detector

Премахва фоновия шум и музиката за по-голяма точност при AI гласовото разпознаване.

Работи дори с аудио клипове с продължителност до седем секунди.

Открива клонирани гласове от различни платформи за генериране на глас с изкуствен интелект.

Добавете разширението за браузъра, за да сканирате гласове от платформи като YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom и Google Meet.

Ограничения на AI Voice Detector

Малко ненадеждни при работа с аудио файлове, които не са на английски език, и диалекти.

Предварителната обработка на аудио поради фонов шум или музика влияе на точността.

Цени на AI Voice Detector

Месечен абонамент : 12,99 $/месец

Годишен абонамент : 130 $/година

Решение за предприятия и API: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AI Voice Detector

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Veritone (Най-доброто за откриване на дълбоки фалшификати на корпоративно ниво)

чрез Veritone Voice

Veritone предоставя софтуер, приложения и услуги за изкуствен интелект от корпоративно ниво. Водещото му предложение е aiWARE, персонализирана AI OS с висока гъвкавост, за да отговори на специфичните бизнес нужди.

aiWARE разполага с AI речеви двигатели, които идентифицират говорещите по характерни признаци като тон, височина, естествени паузи и др. Той също така генерира реалистични гласове за различни индустрии и приложения.

Най-добрите функции на Veritone

Разгледайте цялостен набор от AI инструменти, приложения и услуги, базирани на глас.

Създавайте персонализирани AI гласове или клонирайте гласовете на знаменитости и публични личности.

Изберете от библиотека с над 300 гласа и превеждайте съдържание на над 150 езика.

Вградете брандиран глас, генериран от изкуствен интелект, във всички продукти и проекти с API.

Ограничения на Veritone

Насочен е предимно към предприятия, които разполагат с технически знания за използване на различните му функции.

Предлага ограничена прозрачност в ценообразуването.

Цени на Veritone

Персонализирани гласове : Започва от 9000 долара/глас

Стандартни и премиум гласове : 500 $/месец

Работни процеси в предприятията : Персонализирани цени

API и глас в реално време: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Veritone

G2 : 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: Не е налично

🧠 Интересен факт: Думата „deepfake“ е измислена през 2017 г. от потребител на Reddit с псевдоним „u/deepfakes“. Този потребител на Reddit е известен с това, че създава неприемливо съдържание, използвайки отворена технология за замяна на лица.

6. Deepfake Detector (Най-добър за бързо идентифициране на deepfake аудио/видео)

чрез Deepfake Detector

Ако искате да откривате дълбоки фалшификати, генерирани от изкуствен интелект, то инструментът Deepfake Detector е точно това, от което се нуждаете. Той ви позволява да качвате аудио и видео файлове, за да извършите бърз анализ и да определите вероятността за синтетични медии.

Той е достъпен и като разширение за браузър, което ви позволява да стартирате инструмента директно на уебсайтове като YouTube и TikTok.

Най-добрите функции на Deepfake Detector

Използвайте вградения инструмент за премахване на фоновия шум и музиката за по-голяма точност.

Добавете разширението за браузъра, за да стартирате детектора за дълбоки фалшификати директно на различни платформи.

Достъп до API за по-лесна интеграция във вашите бизнес системи

Ограничения на Deepfake Detector

Има тенденция да дава фалшиви положителни и фалшиви отрицателни резултати.

Не поддържа всички файлови формати.

Цени на Deepfake Detector

Месечен абонамент: 16,80 $/месец

Оценки и рецензии за Deepfake Detector

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Искате да ускорите работния си процес с AI, но не знаете откъде да започнете? Разгледайте AI шаблоните, които ще ви помогнат да генерирате различни видове съдържание, изображения или код. Те са лесни за модифициране и ви предлагат структуриран поток, от който се нуждаете, за да свършите нещата по-бързо!

7. Otter. ai (Най-доброто за точно транскрибиране на реч, генерирана от AI)

Otter. ai е софтуер за преобразуване на реч в текст, който преобразува изговорените думи в писмен текст в реално време. Това е чудесен инструмент за генериране на транскрипции на подкасти, срещи, лекции или интервюта.

Освен транскрибиране на аудио, Otter. ai използва машинно обучение за своя метод за откриване на говорители, за да идентифицира говорителите въз основа на техния глас, тоналност и стил на говорене.

Най-добрите функции на Otter.ai

Попълнете високоточни AI транскрипции от аудио/видео файлове

Получавайте автоматизирани бележки и резюмета от срещи с OtterPilot, AI асистента за срещи.

Създавайте съдържание с помощта на Otter AI Chat, за да получавате или споделяте незабавни актуализации.

Интегрирайте с платформи като Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint и др.

Ограничения на Otter.ai

Понякога може да има затруднения с точното идентифициране на говорещия.

Споделянето на записи между екипите понякога може да бъде предизвикателство.

Цени на Otter.ai

Основно : Безплатно

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2 : 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, тъй като ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е времевото маркиране и точността. Използвам премиум версията от дълго време и последното ѝ обновяване, в което AI ви помага да извличате необходимата информация от разговора, е изключително полезно.

8. Murf (Най-добър за висококачествено AI генериране на глас за подкасти)

Murf е универсален софтуер за генериране на глас и преобразуване на текст в реч. Не е изненада, че той е един от най-добрите всеобхватни AI инструменти за подкастъри. Независимо дали правите озвучаване или дублиране на съдържанието си на над 20 езика, Murf ще се справи с задачата.

Най-добрите функции на Murf

Изберете от повече от 120 AI-генерирани гласа или създайте клонирани гласове.

Контролирайте интонацията, темпото, тона и други модели на говорене на клонираните гласове, за да имитирате реални говорители.

Подчертайте конкретни думи в сценария си, за да предадете точното намерение.

Интегрирайте с инструменти като PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe и други.

Ограничения на Murf

Персонализирането на гласа е ограничено в сравнение с други инструменти от този списък.

Изговарянето на AI може да бъде неточно в някои случаи и да се наложи коригиране.

Цени на Murf

Murf Studio

Безплатно

Създател : 29 $/месец (Lite); 49 $/месец (Plus+)

Бизнес : 99 $/месец (Lite); 199 $/месец (Plus+)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Murf Dub

Безплатно

Плащане по мере на използване : 1 $/кредит

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Murf API

Безплатно

Плащане по изразходване : 1 $/10 000 символа

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Murf

G2 : 4,7/5 (над 1320 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Как да зададете въпрос на AI: Извлечете максимума от вашите AI инструменти

9. Listnr AI (Най-добър за преобразуване на текст в реч или видео)

чрез Listnr AI

Listnr AI е ултрареалистичен AI гласов генератор. Той предлага над 1000 реалистични гласа на повече от 142 езика.

Той ви позволява също да създадете клонинг на вашия глас, за да запазите познатостта на гласа на вашата марка. Можете дори да го използвате, за да генерирате безлични AI видеоклипове въз основа на текстова подсказка.

Най-добрите функции на Listnr AI

Изберете от над 1000 гласа на 142 езика и с различни акценти.

Създавайте клони на гласа, използвайки прост 5-секунден образец, дори ако той не е с високо качество.

Създавайте видеоклипове без лица с гласово озвучаване само за няколко долара.

Използвайте функциите за пауза и пунктуация, за да придадете на аудиофайла си желания ритъм и плавност.

Ограничения на Listnr AI

Гласът не звучи толкова естествено, което може да бъде ограничаващо за някои потребители.

Няма безплатен или фриймиум план, което го прави по-скъпа опция.

Цени на Listnr AI

Индивидуален : 19 $/месец

Solo : 39 $/месец

Агенция: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Listnr AI

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Listnr AI

Лесно е да се тества, има много езици и акценти, от които да избирате, а наскоро добавиха и стил на четене, което прави видеото още по-лесно за разбиране и по-убедително.

10. Deepware Scanner (най-добър за сканиране и откриване на дълбоко фалшиви видеоклипове)

Разработен от Deepware. ai, Deepware Scanner помага за откриването на AI гласове и deepfake видеоклипове.

Извършете сканирането, като качите файл или споделите URL адреса на видеото директно на платформата за бърз анализ. Услугата понастоящем е в бета версия и се очаква да бъде усъвършенствана с времето.

Най-добрите функции на Deepware Scanner

Откривайте клонирани гласове и дълбоки фалшификати, като качвате файлове или споделяте видео връзки.

Вградете инструментите за откриване на фалшиви аудио записи във вашия работен процес, използвайки API.

Ограничения на Deepware Scanner

В момента се намира в бета фаза и ще отнеме време, за да се подобри точността.

Цени на Deepware Scanner

Безплатно

Оценки и рецензии за Deepware Scanner

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето и някои други инструменти, които да имате предвид при избора на AI детектор за глас:

KnowBe4 : Обучете служителите си да разпознават AI гласове и фалшиви аудио записи, за да сведете до минимум риска от човешка грешка.

Deepgram : Използвайте API за преобразуване на реч в текст, текст в реч и реч в реч за гласови агенти.

Soiniox: Използвайте инструмента, за да разберете нюансите в разговорите, като емоции и невербални сигнали.

ClickUp (Най-доброто за повишаване на производителността с помощта на AI)

Въпреки че ClickUp не е AI детектор за глас, той използва мощен вграден AI асистент, за да повиши производителността и да направи ежедневните ви работни процеси – от създаването на документация до отчитане на напредъка – по-ефективни.

В резултат на използването на ClickUp: 87,5% от екипите отчитат подобрена видимост

87,9% отговарят, че сътрудничеството е по-добро

96,7% от потребителите отчитат по-добра ефективност

Като универсално приложение за работа, ClickUp комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Brain и ClickUp Clips работят заедно, за да опростят работните процеси, базирани на видео и глас.

Записвайте глас и видео лесно, без да превключвате приложения, с помощта на ClickUp Clips

ClickUp Clips ви позволява да записвате видео/екранни записи и гласови съобщения. Използвайте ги, за да създавате продуктови презентации, да обяснявате лесно сложни концепции и да оставяте подробна обратна връзка за вашия екип.

Можете да споделяте тези записи незабавно чрез публични или частни връзки и дори да ги прикачите към съответните задачи в ClickUp, за да запазите контекста централизиран. Независимо дали записвате идеи или документирате дискусии, ClickUp Clips гарантира, че всеки детайл е документиран точно.

Транскрибирайте автоматично гласови и видео клипове с ClickUp Brain

ClickUp Brain улеснява транскрибирането на глас и видео, като работи безпроблемно с ClickUp Clips, за да превърне изречените думи в текстове, с които може да се работи. Clips записва аудио и видео, докато Brain автоматично транскрибира и усъвършенства съдържанието за по-добра достъпност.

Няма повече претърсване на записи – просто търсете ключови детайли в транскрипцията, извличайте действия и ги превръщайте в задачи незабавно. Имате нужда да споделите идеи? Създавайте обобщения, подчертавайте решения и поддържайте всички в синхрон без ръчно усилие.

Обобщете съдържанието от вашите ClickUp клипове и намерете всичко в транскрипта с прости команди, използвайки ClickUp Brain

Можете дори да преобразувате тези записи в писмен текст, като накарате ClickUp Brain да генерира необходимия материал въз основа на споделената информация. Това е идеално за създатели на съдържание, подкастъри, YouTubers и др.

Чрез интегрирането на AI във вашия работен процес, ClickUp елиминира натоварената работа, така че да можете да се съсредоточите върху това, което е най-важно – да свършите работата си.

📮 ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли AI да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подкана от потребителя? ClickUp Brain може! AI е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или полиране на текст, извличане на информация от работното пространство, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

ClickUp ни помогна да увеличим прозрачността и видимостта. То ни позволи също така да елиминираме излишните процеси и да станем по-ефективни.

ClickUp ни помогна да увеличим прозрачността и видимостта. То ни позволи също така да елиминираме излишните процеси и да станем по-ефективни.

Създавайте и споделяйте аудио файлове без проблеми с ClickUp

С напредъка на AI технологията, ние трябва да определим как да я използваме. Злонамерени лица са открили начини да я използват за нанасяне на вреда, но добрите самаряни също са разработили инструменти за слушане и маркиране на синтетичен аудио.

Разгледахме няколко AI детектора за глас, които показват вероятността даден звук да е автентичен или синтетичен. Видяхме и блестящ пример за това как AI може да се използва за добро – за да допълни производителността и ефективността. Инструменти като ClickUp Brain са пример за това как можем да постигнем величие с AI.

Готови ли сте да го изпробвате сами? Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата, която изкуственият интелект може да направи в ежедневната ви продуктивност!