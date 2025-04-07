Примери за отрицателни подсказки на AI за по-добро съдържание

Най-накрая пишете перфектния AI арт подсказващ текст. Натискате „генерирай“ и чакате, само за да се сблъскате с изкривена кошмарна картина – откъснати крайници, изкривени черти на лицето и странни текстури.

AI моделите не се нуждаят само от добри подсказки, а и от отрицателни подсказки, за да филтрират нежеланите елементи. Ако някога сте се чудили защо резултатите ви имат странни артефакти или нежелани стилове, вероятно това се дължи на пропускането на тази важна стъпка.

В този наръчник ще намерите примери за отрицателни подсказки за AI, които помагат за усъвършенстване на генерираното съдържание, като гарантират, че вашите творения ще бъдат ясни, чисти и точно такива, каквито сте си ги представяли.

⏰ 60-секундно резюме Ето защо отрицателните подсказки са ключови за подобряване на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект: Негативните подсказки са от съществено значение за прецизността: те усъвършенстват генерираните от AI изображения и текстове, като премахват изкривявания, неправилни стилове и нерелевантен текст за постигане на професионални резултати.

Използвайте конкретни отрицателни подсказки: Независимо дали създавате реалистични портрети, аниме изкуство, реалистични фотографии, статия или Python скрипт, персонализирането на отрицателните подсказки гарантира последователност и по-малко AI грешки.

Балансът е ключов при създаването на подсказки: Прекаленото използване на отрицателни подсказки може да обърка AI, затова тествайте многократно и използвайте техники за претегляне за контрол.

Различните AI платформи обработват подсказките по уникален начин: Например, Stable Diffusion позволява усъвършенствана настройка на отрицателните подсказки, докато MidJourney не използва команди за изключване на елементи.

Негативните подсказки на AI са само една част от процеса: Оптимизирането на подсказките с течение на времето е от решаващо значение за ефективността. Инструменти като ClickUp Brain & Whiteboards помагат за проследяването на проекти, генерирани от AI.

Какво представляват AI Negative Prompts?

Негативните подсказки за AI казват на AI модела какво да избягва при генерирането на изображения или текст. По същия начин, по който обикновената подсказка насочва AI какво да включи, негативната подсказка усъвършенства резултата, като премахва нежелани елементи.

Негативните подсказки се използват често в моделите за генериране на текст, изображения и видео, за да се усъвършенстват резултатите и да се изключат нежелани елементи. Това е особено полезно при работа с AI модели, които генерират неясни детайли, лошо рендерирани характеристики, странни изкривявания, излишни детайли или неправилни стилове.

Пример: Ако създавате реалистичен портрет, но фонът продължава да е размазан, а чертите на лицето са прекалено остри, подсказката ви може да бъде: 👉 Редовен подтик: „Хиперреалистичен портрет на жена с меко осветление“ 👉 Негативен подтик: „Замъглен фон, силно осветление, изкривено лице, излишни крайници, неестествени цветове“

Чрез добавянето на отрицателни подсказки AI се фокусира върху подобряването на качеството на желаните елементи, като елиминира често срещаните недостатъци. Тази проста настройка може значително да подобри прецизността и да помогне за генерирането на реалистични снимки и текст.

Негативните подсказки се използват предимно с генеративни AI модели, особено тези, свързани с генериране на текст в изображение или текст в текст.

Когато използвате модел, който поддържа отрицателни подсказки (особено при генерирането на изображения), AI коригира представянето на латентното пространство, за да сведе до минимум присъствието на посочените нежелани елементи.

Защо да използвате отрицателни подсказки при генерирането на изображения с AI?

Негативните подсказки предотвратяват появата на нежелани елементи в изображенията, генерирани от AI, като ги правят по-изчистени и точни. Премахването на изкривявания и нерелевантни детайли може да спести време и да подобри качеството. Ето защо те са толкова важни:

1. Избягвайте изкривени или неестествени характеристики

AI моделите понякога генерират несъвършени крайници, лошо нарисувани лица или несъответстващи части на тялото – особено в портрети или изкуство с герои. Негативните подсказки помагат за преодоляване на тези проблеми.

Пример: Подсказка: „Подробен фантастичен воин в броня, кинематографично осветление“

Ето какво създаде ChatGPT с горния подсказващ текст:

чрез ChatGPT

Същият подтик с допълнителен отрицателен подтик като „Допълнителни крайници, деформирано лице, неестествени пропорции, размазани детайли“ дава следния резултат:

Негативен подтик с помощта на ChatGPT

Първата картина имаше творчески вариации, като преувеличени черти или по-малко фокус върху стандартните човешки пропорции. Те понякога могат да се проявят като леко неестествени елементи в изобразяването на външния вид или позата на воина.

Втората картина, създадена с отрицателния подтик, специално избягва тези характеристики. Тя запазва стандартните човешки пропорции, като гарантира, че лицето и крайниците изглеждат естествени и реалистични.

Детайлите са запазени ясни и отчетливи, без никакво замъгляване, което да отнема от сложността на бронята или цялостната яснота на сцената.

2. Усъвършенствайте художествените стилове и последователността

AI може неволно да смесва стилове – да съчетава реализъм с аниме или да добавя живописни текстури, когато искате чист цифров вид. Негативните подсказки налагат последователност.

Пример: Подсказка: „Чиста векторна илюстрация на котка. ”

Векторна илюстрация на котка

Същата подсказка, когато се дава заедно с отрицателна подсказка, като: „Акварел, маслена живопис, 3D рендър, шум, груба текстура. ” Резултатът се променя на:

Негативен подтик

Въпреки че е изчистена и модерна, първата векторна илюстрация е създадена без ограничения. Това може да доведе до нежелани вариации в текстурата или стила, наподобяващи невекторни форми на изкуство.

От друга страна, втората илюстрация е създадена умишлено, за да изключи определени характеристики, като акварелни ефекти, текстури на маслени картини, 3D рендъри, шум и груби текстури.

Това доведе до по-изтънчена и строго векторна графика, която гарантира, че дизайнът остава ясен, отчетлив и с плътни цветове.

3. Премахване на нежелани цветове и проблеми с осветлението

Понякога AI пренасища цветовете или въвежда силни светлинни ефекти, които нарушават желаното настроение. Негативните подсказки помагат да се контролира това.

Пример: Подсказка: „Настроена улица в стил киберпънк с неонови светлини. ”

Настроена улица в стил киберпънк с неонови светлини

Същият подтик с добавяне на отрицателен подтик: „Измити тонове, пренасищане, прекомерно сияние, мъгла” дава:

Негативен подтик

Обикновено неограничените киберпънк визуализации могат да разчитат силно на атмосферни ефекти като мъгла и блясък, за да предадат настроение и усещане за друг свят. Това води до замъглен или по-малко детайлен вид, с ярки цветове, които се сливат един с друг, създавайки по-абстрактна визия.

За разлика от това, изображението с отрицателен подтик предлага значително по-ясна и по-дефинирана картина на улична сцена в стил киберпънк, отколкото може да се очаква от изображение, генерирано без тези ограничения.

💡 Професионален съвет: Добре структурираната подсказка гарантира по-добри резултати от изкуствения интелект. Вместо да пишете неясни команди, използвайте ясни и подробни формулировки, за да избегнете случайността. Вижте реални примери за инженеринг на подсказки тук.

Защо да използвате отрицателни подсказки при генерирането на текст с изкуствен интелект?

Отрицателните подсказки (или насочващи ограничения) при генерирането на текст помагат за фино настройване на отговорите, като гарантират, че те отговарят на конкретни изисквания, като същевременно избягват нежелано съдържание. Те са особено полезни за усъвършенстване на резултатите в инструменти като ChatGPT, Claude, Gemini и Codex.

Ето подробен поглед върху това защо отрицателните подсказки са ценни при генерирането на текст с изкуствен интелект:

1. Подобряване на релевантността и точността

Отговорите, генерирани от AI, понякога включват подробности, които не са по темата, излишна информация или предположения, които намаляват точността. Използването на отрицателни подсказки помага да се отфилтрира нерелевантното съдържание, като прави отговора по-фокусиран и прецизен.

Пример: Ефект: Гарантира, че резюмето остава историческо, без спекулативно бъдещо съдържание.

Подсказка: „Обобщете историята на изкуствения интелект“

Негативна подсказка: „Не включвайте футуристични прогнози или лични мнения“

2. Контролиране на стила и тона на писане

AI може да генерира отговори, които са прекалено формални, неформални, прекалено подробни или технически за вашите нужди. Негативните подсказки могат да насочват тона, четимостта и дълбочината на съдържанието.

Пример: Ефект: Гарантира, че обяснението е просто и подходящо за начинаещи.

Подсказка: „Обяснете технологията блокчейн за начинаещи“

Негативна подсказка: „Избягвайте технически жаргон и сложни математически обяснения“

чрез Perplexity

3. Избягване на излишно или повтарящо се съдържание и насърчаване на творчеството

AI понякога повтаря едни и същи точки, използвайки различни формулировки, което прави отговорите ненужно дълги. Понякога може да генерира общи или прекалено използвани фрази вместо уникално и интересно съдържание.

Негативните подсказки помагат да се поддържа кратко и увлекателно писане и насърчават AI към оригиналност.

Пример: Ефект: Принуждава AI да изброи уникални предимства, вместо да преформулира едни и същи точки и да избягва предсказуеми фрази.

Подсказка: „Опишете ползите от упражненията“

Негативна подсказка: „Не повтаряйте едно и също предимство с различни думи и избягвайте клишета като „Никога не се отказвай””.

4. Филтриране на пристрастност и субективност

AI моделите се обучават на базата на огромни масиви от данни, което понякога може да доведе до пристрастност или субективни мнения в отговорите. Негативните подсказки помагат отговорите да останат неутрални и основани на факти.

Пример: Ефект: Гарантира, че отговорът е обективен и основан на данни, а не на спекулации.

Подсказка: „Обсъдете влиянието на изкуствения интелект върху работните места“

Негативна подсказка: „Не изразявайте лични мнения и не правете неподкрепени твърдения“.

5. Изключване на нежелани теми или чувствителна информация

Понякога съдържанието, генерирано от AI, включва противоречиви теми, чувствителни подробности или нежелани теми, които са без значение за заявката. Негативните подсказки могат изрично да филтрират такова съдържание.

Пример: Ефект: Поддържа фокуса върху техниките за продуктивност, без да се обсъждат фактори, свързани със здравето.

Подсказка: „Напишете блог за стратегии за управление на времето“

Негативна подсказка: „Не споменавайте диета или упражнения“

Примери за отрицателни подсказки за AI по случаи на употреба

Отрицателните подсказки помагат за фино настройване на съдържанието, генерирано от AI, като елиминират изкривявания, нежелани елементи, пристрастия и несъответствия. Независимо дали работите върху реалистични портрети, аниме изкуство, пейзажи, продуктова фотография, рекламни текстове или блог, правилните отрицателни подсказки правят голяма разлика.

По-долу са дадени практични примери за отрицателни подсказки, съобразени с различни творчески нужди.

1. Реалистични портрети на хора

AI се затруднява с анатомията, симетрията на лицето и естествено изглеждащите черти. Тези отрицателни подсказки помагат за поддържането на реализма.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Излишни крайници, излишни пръсти, излишни ръце, зле нарисувано лице, асиметрични черти, лоша анатомия, изкривени очи, размазани детайли, пластмасова текстура, ефект на „странната долина“, прекалено изчистени, преувеличени мускули, зърниста кожа.“

💡 Професионален съвет: Ако AI продължава да генерира зловещи ръце, добавете „лоши ръце, излишни пръсти, прекалено много пръсти, слети пръсти, неестествен захват“ към вашия отрицателен подсказ.

2. Аниме и анимационни герои

AI може да смесва стилове или да генерира странни анатомични грешки при създаването на аниме изкуство. Използвайте тези съвети, за да поддържате героите си чисти и изразителни:

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Реалистични детайли, прекалено детайлни текстури, 3D елементи, хиперреализъм, размазани линии, назъбени ръбове, лоши пропорции, излишни очи, зле нарисувани ръце, грешни аниме пропорции, шум, измити цветове, реализъм филтър“

🧠 Интересен факт: Някои AI модели случайно добавят носове към аниме героите, защото се затрудняват с 2D стилизацията!

3. Продуктова фотография и изображения за електронна търговия

При изображения, фокусирани върху продукти, AI често добавя нежелани отражения, претрупани или скучни фонове или несъвместимо осветление. Следните отрицателни подсказки могат да преодолеят този проблем:

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Текст, воден знак, лого, допълнителни обекти, сенки, разхвърляност, скучен фон, неправилни отражения, неравномерно осветление, ниско качество, най-лошо качество на обектива, лоша резолюция, преекспониране, замъгляване, грозни пръсти, нормално качество, ниска резолюция“

💡 Професионален съвет: Графиките, генерирани от AI, се нуждаят от доусъвършенстване. Негативните подсказки помагат за премахването на нежелани елементи, като осигуряват по-чисти композиции. Научете как AI може да подобри графичния дизайн тук.

4. Пейзажи и градски пейзажи

В изображенията на околната среда AI понякога може да генерира плаващи обекти, нереалистично осветление или нежелани тълпи.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Неестествени сенки, пренасищане, плаващи обекти, изкривени сгради, липсващи текстури, нереалистични отражения, нисък контраст, неправилно осветление, артефакти от грешки, измито небе, преекспонирани светлини, дублирани елементи“

5. Киберпънк и футуристично научнофантастично изкуство

AI може да прекалява с неоновото осветление, неестествените цветови схеми или изкривените елементи в научнофантастичните композиции.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Прекомерна експозиция, нереалистичен блясък, прекалено много неонови цветове, грешна перспектива, отблясъци от обектива, размазани краища, слаб контраст, излишни светлини, артефакти от грешки, пикселизация, изкривена геометрия, дублирани сгради.“

🧠 Интересен факт: AI моделите понякога не разполагат с данни за определени изходни изображения и в такъв случай често „халюцинират“ отговори, като интерпретират погрешно данните или измислят отговори!

6. Фантастично изкуство и митични същества

Генерациите с фантастична тематика понякога добавят несъответстващи детайли, излишни крайници или неправилна анатомия към митичните същества.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Допълнителни крила, непропорционални части на тялото, произволни светещи елементи, пластмасова текстура, пренаситени цветове, деформирани крака, асиметрия, неправилно разположени сенки, грешна перспектива, лошо съчетани детайли“

🎯 Бонус съвет: Избягвайте реализма на AI за рисуван фантастичен вид, като добавите „фотореалистичен, 3D рендър, хипердетайлен, реалистичен“ към отрицателния подтик.

7. Винтидж и ретро стилове в изкуството

AI понякога добавя модерни текстури или неправилни цветови палитри, когато се опитва да създаде винтидж стил.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „HD, висока разделителна способност, остри ръбове, цифрови артефакти, модерен стил, пренасищане, детайли от новото поколение, неправилна епоха, футуристични елементи, пластмасова текстура“

8. Ужаси и изкуство с мрачна тематика

AI изображенията на ужаса понякога могат да генерират нежелана комедия или прекалено кървави сцени. Негативните подсказки помагат да се усъвършенства зловещият ефект.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Карикатурен, глупав, преувеличен ужас, прекомерно количество кръв, прекалено детайлен, неестествена цветова градация, нереалистични изражения, зле нарисувано лице, слаб контраст, измити тонове, празен фон, размазано тяло.“

9. Архитектурни визуализации и интериори

AI често добавя неправилно осветление, излишни мебели или изкривени структури в архитектурните изображения.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Неравномерно осветление, изкривени стени, нереалистични отражения, плаващи обекти, лоша перспектива, излишни мебели, претрупано фоново пространство, изкривени пропорции, неправилни сенки, липсващи детайли, изкривяване на обектива, груби пропорции“

10. Фотография на храна и кулинарно изкуство

Изображенията на храни, създадени с изкуствен интелект, понякога изглеждат прекалено изкуствени, прекалено лъскави или със странна текстура.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Пластмасова текстура, нереалистичен блясък, неправилни пропорции на храната, излишни обекти, разхвърляност, текст, воден знак, лого, грешни съставки, плаващи елементи, прекалено наситен, размазани краища, карикатурен, 3D-рендиран“

11. Рекламно копирайтинг

AI може да генерира прекалено общо, преувеличено или прекалено продажно език, което може да намали достоверността. Тези отрицателни подсказки помагат за създаването на убедителни, но реалистични реклами.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Кликбейт, преувеличени твърдения, прекалено рекламни, повтарящи се фрази, неестествен ентусиазъм, общи модни думи, неясни ползи, роботизиран тон, насилствена спешност, прекомерна употреба на удивителни знаци, нерелевантни подробности.“

12. Създаване на имейли за контакт с клиенти

Имейлите, генерирани от AI, могат да звучат прекалено роботизирани, безлични или прекалено формални, което ги прави по-малко ефективни за ангажиране. Тези отрицателни подсказки помагат да се запази естествеността и достъпността на имейлите.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Общо поздравление, прекалена формалност, роботизиран език, неестествени изрази, прекалено извинителен тон, неясна тема, безличен подход, прекалено ласкателство, прекалено дълги параграфи, нерелевантна информация, CTA в стил „кликбейт”.

13. Бизнес отчети

Бизнес докладите, генерирани от AI, понякога могат да включват излишно съдържание, неясни заключения или прекалено неформален тон. Тези отрицателни подсказки помагат да се поддържа професионален и основан на данни подход.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Необосновани твърдения, небрежен език, прекалено много прилагателни, излишна информация, неясни заключения, ненужно разказване, прекалено многословност, неподкрепени мнения, прекалено общи статистики, език в стил маркетинг. ”

14. Написване на истории

AI може да въведе клишета, повтарящи се сюжетни елементи или прекалено опростено развитие на героите. Тези отрицателни подсказки помагат да се насърчи оригиналността и дълбочината в разказването на истории.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Клиширани обрати в сюжета, предсказуема фабула, едноизмерни герои, прекалено много обяснения, нереалистични диалози, прекалено много информация, повтарящи се фрази, прекалено използвани тропи, насилствени щастливи края, липса на емоционална дълбочина. ”

15. Фрагменти от код

AI може да генерира неефективен, остарял или ненужно сложен код. Тези отрицателни подсказки помагат да се гарантира чист, модерен и четлив код.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Остарели функции, неефективни цикли, прекалено сложна логика, ненужни коментари, лошо отстъпване, прекомерно вграждане, несигурни практики, остарели библиотеки, излишен код, липса на обработка на грешки. ”

16. Резюмета на новини

AI може да въведе пристрастност, ненужни мнения или прекалено много подробности в обобщенията на новини. Тези отрицателни подсказки помагат обобщенията да останат фактически, кратки и неутрални.

❌ Примери за отрицателни подсказки: „Спекулации, лични мнения, преувеличен език, пристрастни формулировки, прекалено подробна информация за контекста, емоционално натоварени думи, подвеждащи заглавия, ненужни повторения, пълнеж, неформален тон. ”

17. Подписи в социалните медии

Генерираните от AI надписи могат да бъдат прекалено общи, прекалено рекламни или да не предизвикват интерес. Тези отрицателни подсказки помагат за създаването на кратко, разбираемо и интересно съдържание.

❌ Примери за отрицателни подсказки:„Кликбейт, прекалено много емотикони, изцяло главни букви, насилствен ентусиазъм, общи фрази, роботизиран тон, прекалено формално, неясни съобщения, прекалено дълги надписи, ненужни хаштагове. ”

Най-добри практики за създаване на ефективни отрицателни подсказки

Негативните подсказки помагат за усъвършенстване на изображенията и текста, генерирани от AI, но изработването им изисква стратегия. Вместо просто да изброявате списък с общи термини, финото настройване на подхода ви може да ви помогне да получите прецизни резултати с високо качество.

Ето някои готови за употреба най-добри практики за подобряване на основните отрицателни подсказки.

1. Избягвайте да претоварвате отрицателните подсказки с прекалено много термини

Изкушаващо е да включите всеки нежелан елемент в отрицателния подтик, но прекалено много ограничения могат да объркат AI.

Това може да изравни детайлите или да направи резултатите непредсказуеми. Вместо това, започнете с ключови термини, които са насочени към конкретни проблеми, като „излишни крайници“ или „замъглени детайли“. Ако проблемът продължава, усъвършенствайте го, като постепенно добавяте още термини.

💡 Професионален съвет: Запазете и категоризирайте успешните подсказки, за да подобрите ефективността си. ClickUp ви помага да ги проследявате и усъвършенствате за бъдеща употреба. Намерете готови шаблони за AI подсказки тук.

2. Използвайте корекции на теглото за по-прецизен контрол

Много AI инструменти за генериране на изображения позволяват претегляне на термини, за да се контролира тяхното влияние. Чрез настройване на важността с помощта на синтаксис като (word:1. 5) или [word], можете да дадете приоритет на основните недостатъци, без да премахвате напълно второстепенните елементи.

✅ Пример: Ако AI продължава да генерира силни сенки, опитайте „силни сенки: (1,5), замъглен фон: (0,8)”, за да намалите замъгляването и същевременно да намалите значително сенките.

🎯 Защо работи: Той фино настройва интерпретацията на AI, вместо да блокира напълно даден елемент, което понякога може да доведе до неочаквани резултати.

3. Негативните подсказки работят най-добре, когато са съчетани с прецизни основни подсказки

Силният основен подсказък е също толкова важен, колкото и отрицателният подсказък. Ако положителният подсказък е неясен, AI има повече възможности за произволност, което прави отрицателния подсказък по-малко ефективен. Бъдете възможно най-подробни в основния подсказък, преди да коригирате отрицателните термини.

🔹 Лош пример: „Красива жена в града“ + „лоша анатомия, размазано“ 🔹 По-добре: „Много детайлен, симетричен портрет на жена, меко осветление, естествена поза“ + „лоша анатомия, прекалено много пръсти, асиметрия, пренасищане, jpeg артефакти“.

🚀 Професионален съвет: Фокусираната основна подсказка намалява опитите и грешките при усъвършенстването на изображенията.

4. Тествайте по една промяна наведнъж, вместо да гадаете на сляпо

Не започвайте веднага да спамите с отрицателни подсказки, ако изображението или текстът, генерирани от AI, не се получават както трябва. Вместо това променяйте по едно нещо наведнъж, за да видите какво влияе на резултата.

⚒️ Как да отстраните проблема:

Изпълнете подсказката си без никакви отрицателни термини и отбележете грешките.

Добавете един отрицателен термин, насочен към най-големия проблем.

Генерирайте отново и сравнете промените

Повторете, като добавяте или коригирате термини постепенно.

📌 Защо работи: Този подход изолира това, което работи, и това, което не работи, което прави усъвършенстването по-бързо и по-целенасочено.

5. Не се ограничавайте само с премахването на елементи – използвайте отрицателни подсказки, за да насочите стила

Негативните подсказки не служат само за поправяне на грешки – те могат да усъвършенстват артистичния стил и настроението. Ако искате артистичен вид, можете да подскажете реализъм по негативен начин. Ако предпочитате гладка дигитална графика, премахнете грубите текстури и шумните детайли.

По същия начин, когато създавате текст, ако имате нужда от лек и весел стил, опитайте да използвате отрицателни подсказки за формален език.

🎨 Пример: ✅ За чиста аниме естетика: Негативен подтик: „реализъм, фотореалистичност, 3D-рендеринг, маслена живопис, груби текстури“ ✅ За винтидж филмов вид: Негативна подсказка: „цифров, остър фокус, пренаситен, модерен стил”

⚡ Бонус съвет: Помислете за това, което не искате от стилистична гледна точка, а не само за техническите недостатъци. Негативните подсказки са също толкова полезни за подбор на естетиката, колкото и за филтриране на грешки.

Как да използвате отрицателни подсказки в AI платформи

Отрицателните подсказки помагат за усъвършенстване на съдържанието, генерирано от AI, като премахват нежелани елементи. Различни AI инструменти за изображения, като Stable Diffusion и Midjourney, позволяват на потребителите да добавят отрицателни подсказки, за да контролират крайния резултат. По същия начин AI инструменти за генериране на текст, като ChatGPT и Claude, също разпознават отрицателни подсказки.

По-долу са представени подробни указания за ефективното използване на отрицателни подсказки в основните платформи за генериране на AI.

Използване на отрицателни подсказки за стабилна дифузия

Stable Diffusion предоставя на потребителите прецизен контрол над резултатите, позволявайки подробни отрицателни подсказки.

⚒️ Стъпки за използване на отрицателни подсказки в Stable Diffusion:

Стъпка 1: Отворете Stable Diffusion UI

Използвайте платформи като Automatic1111, InvokeAI или ComfyUI, за да получите достъп до Stable Diffusion. Нека използваме HuggingFace, за да получим достъп до модела 3. 5 на Stable Diffusion, за да разберем как да даваме подсказки.

Стъпка 2: Въведете основния си подсказващ текст

Бъдете възможно най-подробни, за да сте сигурни, че AI разбира стила и темата. Ето един пример за подсказка, която можете да дадете:

„Създайте хиперреалистичен портрет на жена с меко осветление, кинематографична дълбочина на полето, детайлна текстура на кожата и естествено падаща коса. Фонът трябва да бъде замъглен градски пейзаж с топли златисти тонове при залез слънце.“

Стъпка 3: Добавете отрицателен подтик

Потърсете полето за въвеждане „Негативни подсказки“ и въведете елементите, които искате да премахнете (например „размазано, излишни пръсти, деформирано лице, текст, воден знак“).

Ето отрицателната подсказка, която можете да дадете:

„Замъглено, излишни пръсти, липсващи ръце, липсващи крака, зле нарисувани ръце, липсващи пръсти, неестествено осветление, пластмасова текстура, зърнисто, прекалено заострено, воден знак, текст, лого, излишни крайници.“

Стъпка 4: Настройте метода и настройките за вземане на проби

Различните сампъри (Euler, DDIM и др.) обработват отрицателните подсказки по различен начин, затова тествайте различни варианти.

Настройки в AI платформите

Стъпка 5: Използвайте CFG Scale & Steps

По-висока CFG скала (7–12) гарантира, че AI следва стриктно подсказките, докато повече стъпки усъвършенстват детайлите.

Стъпка 6: Генериране и усъвършенстване

Изпълнете подсказката, проверете за нежелани елементи и коригирайте отрицателната подсказка според нуждите. Ето как изглежда крайният резултат:

Изображение, генерирано от AI

💡 Професионален съвет: Ако артефактите или нежеланите детайли продължават да се появяват, експериментирайте с отрицателни вграждания (като EasyNegative), за да прецизирате резултатите.

Използване на отрицателни подсказки в Midjourney

Midjourney има по-опростен подход, но все пак позволява отрицателни подсказки за по-добър контрол.

⚒️ Стъпки за използване на отрицателни подсказки в Midjourney:

Въведете основния си подсказващ текст: Започнете в Discord, като използвате /imagine, последвано от описателния си подсказващ текст.

Добавете отрицателна подсказка: Използвайте –no, последвано от термините, които искате да премахнете (например „–no text, watermark, extra limbs, blurry, dark shadows“).

Настройте съотношението на страните и качеството: Използвайте –ar за съотношението на страните и –q за качеството на изображението, за да прецизирате резултатите.

Експериментирайте с версии и стилове: различните версии на Midjourney (V5, V6 и др.) обработват подсказките по различен начин, така че сменете версията, ако е необходимо.

Подобрете и усъвършенствайте: Ако все още се появяват нежелани елементи, изпълнете отново с актуализирани отрицателни подсказки или използвайте Вариации, за да коригирате композицията.

💡 Професионален съвет: MidJourney реагира по различен начин на подсказките в сравнение с Stable Diffusion. Ако резултатите не са задоволителни, променете положителните и отрицателните подсказки, за да постигнете баланс. Разгледайте най-добрите примери за подсказки в MidJourney тук.

Използване на отрицателни подсказки в DALL·E

Когато използвате DALL·E, можете да усъвършенствате резултатите си, като коригирате структурата на подсказките си.

⚒️ Стъпки за използване на отрицателни подсказки в DALL·E:

Пренапишете подсказката си, за да изключите нежелани елементи: Вместо „Футуристичен град с хора“ опитайте „Футуристичен град, празни улици, без хора, чиста архитектура“.

Посочете изрично желаните характеристики: Ако DALL·E има склонност да генерира нещо нежелано (например, размазани изображения), подчертайте думи като „рязък, с висока детайлност, професионално осветление”.

Използвайте контрастни описания: Вместо да казвате „Без тъмни цветове“, кажете „Ярки и живи цветове доминират в сцената“.

Усъвършенствайте и повтаряйте: ако все още се появяват нежелани елементи, променете формулировката на подсказката и генерирайте отново изображението, за да постигнете по-добри резултати.

Използване на отрицателни подсказки в ChatGPT

Можете да насочвате отговорите на ChatGPT, като му давате инструкции какво да избягва в подсказката ви.

⚒️ Стъпки за използване на отрицателни подсказки в ChatGPT:

Посочете какво не искате: Вместо „Напишете резюме за климатичните промени“, кажете „Напишете резюме за климатичните промени без политически мнения или спекулации“.

Контролирайте тона и стила: Ако искате неутрално обяснение, кажете: „Обяснете това с прости думи, избягвайки сложния жаргон“.

Използвайте изрични изключения: Ако ChatGPT предоставя прекалено много подробности, поискайте „Да бъде под 100 думи, избягвайте ненужна допълнителна информация“.

Усъвършенствайте с последващи действия: Ако ChatGPT включва нещо нежелано, можете да кажете: „Пренапишете това, но премахнете всички лични мнения или драматичен език“.

Използване на отрицателни подсказки в Claude AI

Claude AI, подобно на ChatGPT, реагира добре на структурирани инструкции, които му казват какво да избягва в отговорите си.

⚒️ Стъпки за използване на отрицателни подсказки в Claude AI:

Бъдете директни в подсказката си: Вместо „Обяснете блокчейна“, кажете „Обяснете блокчейна с прости думи, избягвайки дълбоки технически подробности“.

Посочете нежеланите елементи: Ако искате фокусиран отговор, кажете: „Обобщете тази статия, но изключете мненията и повтарящите се подробности“.

Ограничете дължината на отговора: Поискайте „кратко резюме под 200 думи, като избягвате ненужния контекст“.

Повторете въз основа на резултатите: Ако Claude включва нещо, което не желаете, усъвършенствайте го с последваща команда като „Това е прекалено техническо – пренапишете го на достъпен език“.

Негативните подсказки помагат за усъвършенстване на съдържанието, генерирано от AI, но те не са съвършени. AI моделите все още интерпретират погрешно входните данни, затрудняват се с определени детайли и могат да игнорират подсказките изцяло. Ето някои ключови ограничения на обичайните AI генератори на изкуство и текст, които трябва да имате предвид:

AI все още може да генерира нежелани елементи: Някои термини се игнорират, особено в сложни подсказки.

Прекомерната употреба на отрицателни подсказки може да направи изображенията плоски: Премахването на прекалено много детайли може да отнеме дълбочина и реализъм.

Различните AI модели интерпретират подсказките по различен начин: Това, което работи в Stable Diffusion, може да не работи в Midjourney, така че може да искате да тествате различни примери за AI негативни подсказки с различни модели.

Негативните подсказки могат да намалят креативността: Твърде много ограничения могат да ограничат уникалните и артистични резултати.

Ограничена ефективност при много специфични детайли: AI все още може да генерира артефакти или несъответствия.

Производителността варира в зависимост от версията на модела: Някои актуализации на AI могат да се справят по-добре с отрицателните подсказки от други.

ClickUp като алтернативно AI инструмент

AI инструменти за създаване на изкуство като Stable Diffusion, Midjourney и DALL·E, както и AI инструменти за генериране на текст като Claude AI и Chat GPT, се фокусират върху генерирането на изображения и текст, но им липсва организация, сътрудничество и управление на работния процес.

ClickUp се отличава в тази област.

ClickUp Brain и ClickUp Whiteboards предоставят работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, което помага на артистите и инженерите да оптимизират творческия си процес, да усъвършенстват подсказките си и да си сътрудничат ефективно.

ClickUp запълва празнината, като:

Подобряване на усъвършенстването на подсказките: Писането с помощта на AI помага за фино настройване на отрицателните подсказки за по-добри резултати от AI.

Организиране на ресурси и версии: Следете успешните, неуспешните и експерименталните AI поколения по структуриран начин.

Повишаване на екипното сътрудничество: Идеално за фрийлансъри и творчески екипи, които работят едновременно по няколко AI проекта.

ClickUp Brain: управление на проекти и съдържание с помощта на изкуствен интелект

Оптимизирайте, проследявайте и усъвършенствайте AI подсказките си – всичко на едно място с ClickUp Brain

ClickUp Brain е AI асистент, интегриран в ClickUp, предназначен да подобри управлението на проекти, мозъчната атака и създаването на съдържание. За AI създателите този инструмент опростява съхранението, усъвършенстването и оптимизирането на подсказките, за да подобри ефективността на генеративния процес.

С ClickUp Brain можете да:

Организирайте AI подсказки: Вместо да губите ефективни подсказки, ClickUp Brain ви помага да ги съхранявате, категоризирате и извличате за бъдеща употреба.

Генерирайте структурирани отрицателни подсказки: AI може да предложи оптимизирани отрицателни подсказки, за да елиминирате нежелани елементи в генерираните изображения и текст.

Обобщавайте и усъвършенствайте идеите: Създателите могат да разделят AI работните процеси на ясни стъпки, което улеснява повторението и усъвършенстването на съдържанието.

Да предположим, че имате работещ AI подсказващ текст, който понякога създава излишни крайници или изкривени лица. ClickUp Brain предлага оптимизирани отрицателни подсказващи текстове въз основа на предишни резултати, което ви помага да усъвършенствате подсказващия текст, без да се налага да правите прекалено много опити и грешки.

ClickUp Whiteboards: Визуално планиране за AI арт проекти

Планирайте, проследявайте и усъвършенствайте визуално своя AI арт работен процес с ClickUp Whiteboard

Изкуството, създадено с AI, често изисква експериментиране с различни стилове, референции и итерации. ClickUp Whiteboards действа като визуален инструмент за планиране, помагащ на артистите да проследяват творческия си процес, резултатите от тестовете и работните потоци на проектите на едно място.

С ClickUp Whiteboards можете да:

Начертайте артистични стилове и препратки: Използвайте визуален макет, за да организирате различни артистични влияния, теми и стилове.

Проследявайте резултатите от тестовете на подсказки: Сравнявайте изображенията, генерирани от изкуствен интелект, водете бележки за това, което работи, и съответно оптимизирайте бъдещите подсказки.

Сътрудничество по AI проекти: Споделяйте идеи с екипи, клиенти или колеги артисти, без да губите преглед върху ревизиите или обратната връзка.

💡 Професионален съвет: Вместо ръчно да следите неуспешните подсказки и успешните варианти, използвайте ClickUp Whiteboards, за да създадете интерактивни табла за контрол на версиите. Това елиминира необходимостта от разхвърлени папки и документи, разпръснати в различни инструменти.

Управлявайте проекти за AI съдържание с ClickUp

Негативните подсказки са мощни инструменти за усъвършенстване на изображенията и текстовете, генерирани от AI, независимо дали целта ви е реалистични портрети, кратки текстове, официални доклади или стилизирани произведения на изкуството. Чрез стратегическо премахване на нежелани елементи можете да спестите време, да намалите грешките и да получите по-голям контрол над творческите си резултати.

Създаването на перфектния негативен подтик обаче изисква експериментиране и усъвършенстване, така че не се страхувайте да тествате и да променяте подхода си. Използвайте примерите за негативни подтици на AI, които сме споделили, като отправна точка за по-нататъшни експерименти.

За тези, които управляват множество AI проекти, ClickUp Brain и ClickUp Whiteboards помагат за оптимизиране на проследяването на подсказки, мозъчната атака и творческите работни процеси. Независимо дали сте AI артист, маркетинг специалист, дизайнер или инженер по подсказки, ClickUp улеснява управлението на вашите AI проекти.

Започнете с ClickUp, за да ускорите работния си процес. Опитайте ClickUp безплатно!