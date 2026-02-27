Когато работите по няколко клиентски проекта едновременно, малките закъснения могат бързо да се натрупат.

Кратко описание, в което липсват ключови подробности, може да забави стартирането на проекта, а разпръснатите ресурси могат да забавят прегледите. Ето защо инструментите за управление на проекти на агенцията са важни.

ClickUp ви предоставя конвергентно AI работно пространство, което можете да използвате за всички операции на вашата агенция. Можете да управлявате приемането, обхвата на проектите, доставката, комуникацията, одобренията и отчитането от една и съща система, което ви помага да спестите време и да увеличите производителността на вашия екип.

В тази статия ще разгледаме стъпка по стъпка как можете да настроите ClickUp за дейността на вашата агенция.

⭐Представен шаблон С разрастването на вашата агенция доставките стават все по-сложни. Тогава управлението на агенцията става по-трудно за стандартизиране, дори ако вашите служители вършат отлична работа. Шаблонът за управление на агенции на ClickUp е добра отправна точка, защото е създаден да обхваща целия цикъл на агенцията. Той обхваща всички процеси – от продажбения канал и обхвата на проекта до привличането на клиенти, изпълнението на проекта и обратната връзка от клиентите. Получете безплатен шаблон Научете как да настроите ClickUp за дейността на агенцията с шаблона за управление на агенции на ClickUp.

Какво наистина изискват дейностите на агенцията (преди да настроите някакъв инструмент)

Агенционните операции се провалят, когато процесите ви се намират в главите на хората. С увеличаването на проектите на клиентите, работата започва да пресича повече роли и повече срокове. Тогава пропуснатите подробности при приемането и бавните одобрения се превръщат в просрочени задачи.

Преди да настроите някакъв инструмент за управление на проекти, изяснете си какво трябва да поддържа работният процес на вашата агенция всяка седмица.

✅ Това са изискванията, които поддържат стабилността на дейността на агенцията, докато тя се разраства:

Надеждно приемане и определяне на обхвата

Ако заявките пристигат чрез чат и наполовина попълнени имейли, обхватът на проекта остава неясен. Вашите проектни мениджъри губят време в извличане на основната информация. След това планът ви за стартиране се променя в средата на процеса, защото брифингът никога не е бил наистина „готов“.

Искате дефиниция за „готов“, която да е еднаква за всички проекти на агенцията:

Заявката има ясна цел и тип резултат. Ключовите заинтересовани страни и съответните членове на екипа са посочени Крайните срокове и зависимостите са видими от ранен етап.

🧠 Знаете ли, че... Методът на критичния път (CPM) води началото си от работата, започнала през декември 1956 г., ръководена от DuPont и описана по-късно от участващите в нея лица. Това е основно историческата основа на съвременното мислене за зависимостите – ако една зависима задача се провали, цялата времева линия може да се промени.

Видимост, която работи в реалния живот

Видимостта не се изчерпва само с преглеждане на списъка с задачи. Необходима ви е видимост в цялата дейност на агенцията, която да отговаря бързо на три въпроса:

Какво следва да се изпрати на клиента

Какво е блокирано, изложено на риск или в очакване на някого

Каква работа предстои, за която е необходимо разпределение на ресурси сега

Това е мястото, където много инструменти за управление на проекти на агенции се провалят за дигиталните агенции. Те показват активност, но не и това, което всъщност е безопасно да се поеме.

🧠 Знаете ли, че... Един от най-ранните известни визуални инструменти за планиране, хармонограмата, е създаден от полския инженер Карол Адамецки и по-късно е описан като основен метод за планиране. Поуката за агенциите е вечна: когато работата е видима като система (а не само

Яснота относно капацитета и натоварването

Управлението на натоварването не е нещо, което правите, след като седмицата е излязла от релси. Това е навик за планиране, който ви помага да планирате предварително наличността на целия си екип.

За да бъде това практично, решете предварително как ще оценявате работата. Много агенции го правят по прост начин с:

Лека скала за усилията, свързана с очакваните часове

Базов набор от „стандартни задачи“ с типични приблизителни времена за изпълнение

Седмична проверка на капацитета, за да можете да възстановите баланса, преди да изтекат крайните срокове.

Определен път за одобрение

Одобренията се забавят, когато никой не знае какво означава „одобрено“, къде трябва да се дава обратна връзка или кой подписва. В идеалния случай ви е необходим ясен път за одобрение с последователни стъпки, така че членовете на екипа ви да могат да продължат напред с абсолютна яснота.

Полезният път за одобрение е конкретен по отношение на:

Кой подписва на всеки етап (вътрешна проверка срещу проверка от клиента)

Какво се счита за окончателна обратна връзка и какво за предложения

Какво се случва, когато обратната връзка пристигне късно и как това се отразява на зависимите задачи

Отчетност, която можете да измервате

Работата на агенцията напредва, когато всяка задача има:

Един собственик

Ясен статус на задачите

Реални крайни срокове

Следващата стъпка, която е отключена

Когато отговорността е неясна, работата зацикля. PMI съобщава, че 11,4% от инвестициите се губят поради лошо изпълнение на проектите, поради което измеримото изпълнение е важно дори и в творческата работа.

Когато първо се съобразите с тези изисквания, внедряването на оперативни инструменти като ClickUp става много по-лесно. Можете да съобразите структурата на работното си пространство с начина, по който екипите на вашата агенция действително извършват работата си, вместо да налагате процеса си да се съобразява с инструмента.

📮 ClickUp Insight: 25% от хората вярват, че AI агентите могат да им помогнат да бъдат организирани. И те са прави. AI агентите могат да ви помогнат да поддържате организация, като придвижват задачите напред, разпределят отговорности, определят крайни срокове и се занимават с рутинни последващи действия, които иначе биха се забавили. Това обаче работи само когато агентът може да предприеме действия от името на някого в рамките на определени граници. Работейки в обединено работно пространство, където задачите, файловете и разговорите вече са свързани, супер агентите наследяват същите разрешения на ниво потребител, както хората, които подкрепят. Това означава, че те могат да предприемат действия (да преместват задачи напред, да актуализират статуси или да препращат информация отговорно) без да превишават правомощията си или да се нуждаят от постоянен надзор.

Как да настроите ClickUp за дейността на агенцията (стъпка по стъпка)

Когато работите в агенция, изпълнението на проектите рядко следва структуриран път. Кампанията може да се промени след обратна връзка от клиента, или планът за стартиране може да се промени, когато заинтересована страна се присъедини в последния момент. Освен това, членовете на вашия екип се занимават с всичко – от проекти на клиенти до нови бизнеси, като същевременно поддържат заявки в последния момент.

Тази комбинация е нормална в живота на агенцията, но оказва натиск върху начина, по който управлявате проектите.

Това е мястото, където разрастването на работата започва да пречи на изпълнението. То се проявява, когато инструментите за управление на проекти на агенцията са разпределени между задачи, документи, одобрения и отчети. Това води до пропускане на актуализации и закъснение на задачите в края на седмицата.

Разпространението на изкуствения интелект добавя още едно ниво. Ако различни екипи използват различни AI инструменти за брифинги, резюмета и бележки от срещи, резултатите ви варират в зависимост от човека и процеса. Става по-трудно да се провери какво се е променило и по-трудно да се повтори това, което е проработило.

ClickUp решава и двете задачи, като действа като конвергентно AI работно пространство за агенции. То съхранява планирането, изпълнението, сътрудничеството и AI поддръжката в едно работно пространство на ClickUp, така че проектите на клиентите остават свързани от приемането до доставката.

✅ Ето 10 стъпки за внедряване на ClickUp по начин, който се адаптира към дейността на вашата агенция.

Стъпка 1: Проектирайте архитектурата на работното си пространство

Организирайте проектите си в различните екипи с ClickUp Hierarchy

Когато структурата на работното пространство в ClickUp е неясна, различните екипи могат да създават различни правила. Това води до неравномерно проследяване на проектите на агенцията и объркване относно това къде да се възлагат задачите.

Йерархията на ClickUp ви предоставя практичен начин да структурирате доставките, така че работният процес на вашата агенция да остане последователен, докато добавяте все повече клиентски проекти. Можете да използвате ClickUp Spaces, Folders и Lists като градивни елементи за структуриране на работата на агенцията.

✅ Ето как ClickUp Hierarchy помага за настройването на дейността на агенцията:

Създайте едно пространство за доставка за доставка на клиенти , така че активната работа да остава на едно място.

Създайте една папка за всеки клиентски проект за големи проекти , след което използвайте списъци за етапите на изпълнение като въвеждане, производство, преглед, пускане и след пускане.

За работа с клиенти на малки агенции създайте една папка за малки клиентски проекти , след което добавете по един списък за всеки клиент, за да поддържате управлението на агенцията подредено.

Добавете поддържащи папки за CRM, фактуриране, обхват на работата, ангажименти след продажбата и обратна връзка от клиенти, когато имате нужда от тях.

💡 Съвет от професионалист: Ускорете одобрението от клиенти с ClickUp за творчески екипи. Планирайте, създавайте и представяйте работата си на едно място с работния процес на ClickUp за творчески агенции Забавянията в одобряването на проекти обикновено имат една основна причина: обратната връзка се намира на твърде много места и никой не знае кой коментар е окончателен. Можете да решите този проблем, като централизирате разговорите за преглед там, където се проследява работата, така че членовете на екипа ви да могат да затворят цикъла по-бързо и да защитят графиците на проектите. Работният процес на ClickUp е изграден така, че да поддържа връзка между поисканите промени, одобренията и задачите. Това гарантира, че доставките към клиентите остават структурирани, дори когато заинтересованите страни променят посоката по средата на процеса. ✅ Ето как може да ви помогне: Поддържайте дискусиите за одобрение в ClickUp Comments и ClickUp Chat , като свързвате задачи и маркирате съответните членове на екипа, така че обратната връзка да остане свързана с правилния работен елемент.

Оптимизирайте творческия преглед с обратната връзка и потока на маркиране на ClickUp, за да намалите размяната на корекции и да получите по-бързо одобрение.

Поканете клиенти като гости и задайте разрешения, така че заинтересованите страни да могат да преглеждат и коментират, без да имат достъп до вътрешната работа.

Стъпка 2: Създайте стандартизирани системи за приемане и инструктиране

Превърнете отговорите в действия с ClickUp Forms, които се свързват директно с вашите работни процеси.

След като структурата е готова, следващата цел е последователност на входа. Приемането е мястото, където дейността на агенцията често се забавя. Заявките могат да пристигат с липсващи подробности, което води до отслабване на обхвата на проекта и увеличаване на циклите на ревизия по-късно.

Формулярите на ClickUp ви помагат да съберете необходимите данни предварително и да насочите заявките към правилното място, така че работата да започне структурирано. Можете да създадете формуляр на ClickUp от лентата с изгледи, центъра за формуляри или в йерархията на ClickUp.

✅ Чистата настройка за приемане на агенционни екипи обикновено трябва да включва:

Определяне на входните данни като тип на доставката, канал, контекст на плана за стартиране и целеви крайни срокове

Сигнали за собственост като акаунт мениджър, заявител и съответни членове на екипа

Сигнали за производство като приоритет, приблизително време и дали има зависими задачи

📋 Ето как можете да приложите ClickUp Forms за дейността на агенцията:

Свържете въпросите от формулярите с персонализирани полета , така че всеки нов клиентски проект да пристига със структурирани данни за филтриране и отчитане.

Използвайте задължителни въпроси за подробностите, от които се нуждаят вашите проектни мениджъри, преди да възложат задачи.

Използвайте условна логика , където е възможно, така че формулярът да изисква последващи действия само когато е необходимо, например добавяне на поле за краен срок, когато е избрана спешна приоритетност.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain , за да превърнете хаотичната информация в готов за стартиране брифинг. Получавайте подробни обобщения и информация от бележките и задачите си с ClickUp Brain Качеството на постъпващата информация е един от най-големите фактори за преработване в дейността на агенцията. Дори и при наличието на солидна форма, подадените документи все още могат да включват неясни цели или обратна връзка, копирана от имейл кореспонденция. ClickUp Brain ви помага да стандартизирате какво означава „готов за стартиране“, без да изисквате от екипа си да извършва допълнителни административни задачи. Ето няколко ефективни начини, по които агенциите използват ClickUp Brain в тази начална фаза: Превърнете необработените бележки в ясен брифинг , като пренапишете заявката в цели, резултати, аудитория, канали и критерии за приемане.

Извлечете липсващите данни, като сканирате подадената информация и създадете кратък списък с „въпроси за потвърждение“ за мениджъра на акаунта, преди да започне работата.

Създайте първоначален списък със задачи въз основа на типа заявка , така че проектните мениджъри да започнат с структуриран план, а не с празен лист.

Обобщете дългия контекст в кратък стартиращ блок, така че съответните членове на екипа да могат да разберат задачата за минути, вместо да четат цялата нишка.

Стъпка 3: Създайте шаблони за проекти и повтарящи се работни процеси

След като приемането е изчистено, се нуждаете от повторяемо изпълнение. Без шаблони всеки старт се превръща в персонализирано преизграждане, което води до неравномерно изпълнение и излишни закъснения в задачите по проектите на агенцията.

Шаблоните на ClickUp ви помагат да кодифицирате най-добрия си подход за доставка и да го използвате повторно в проектите на агенцията. ClickUp поддържа и повтарящи се задачи, които са полезни за рутинната доставка на клиенти.

✅ Ето как да настроите шаблони за управление на проекти в агенцията:

Запазете шаблони на проекти със статус на задачите, отговорни лица, крайни срокове и зависимости между задачите, за да се запази последователността в планирането на проектите на клиентите.

Създайте повтарящи се задачи за рутинни доставки, като седмични актуализации и месечни отчети, така че работният процес на вашата агенция да не разчита на паметта.

Задайте шаблон за задачи по подразбиране за списък, когато работата се повтаря често, така че новите задачи да започват със същата структура.

💡 Професионален съвет: Ако вашата агенция създава работни процеси за доставка на клиенти от нулата всеки път, малките разлики в настройките създават ненужно объркване. Шаблонът за управление на агенции на ClickUp ви предоставя структурирана отправна точка за управление на агенции, така че да можете да стандартизирате начина, по който управлявате проектите на клиентите, и да подобрите системата с течение на времето, без да препроектирате пространството за доставка. Получете безплатен шаблон 🌻 Ето защо ще харесате този шаблон: Стандартизирайте структурата на пространството за доставка , така че всеки нов проект на клиент да започва организирано.

Поддържайте последователност в шаблоните на проектите, повтарящите се задачи и стъпките за доставка на клиентите в различните екипи.

Подобрете работните процеси по-бързо, като актуализирате една базова система, вместо да поправяте разпръснати настройки.

Стъпка 4: Настройте управлението на ресурсите и натоварването

Визуализирайте капацитета на екипа си и поддържайте ангажираността на всички с ClickUp Workload View

След като работните процеси бъдат стандартизирани, капацитетът става критичният момент. Дори и най-силните процеси се провалят, когато разпределението на ресурсите не е правилно, особено при текущи проекти с взаимозависими задачи.

ClickUp Workload View ви помага да планирате разпределението на ресурсите, като визуализира натоварването на членовете на екипа. Можете да измервате натоварването, като използвате броя на задачите, приблизителното време, спринт точките или персонализирани полета, и да го преглеждате по дни, седмици или месеци.

✅ Ето как Workload View подпомага управлението на натоварването за екипите на агенцията:

Планирайте капацитета, използвайки приблизителни времеви оценки , така че графиците на проектите да отразяват реалните усилия, а не най-оптимистичните прогнози.

Групирайте по възложител, за да откриете претоварването навреме и да възстановите баланса, преди да изтекат крайните срокове на текущите проекти.

Задайте ограничения на капацитета, за да е ясно кога някой надвишава или не достига капацитета си, и да можете да вземате по-добри решения за разпределяне на ресурсите.

Стъпка 5: Въведете ясен работен процес за одобрение

Използвайте проверката за преглед на дизайна с ClickUp Proofing

След като въведете данните и шаблоните, работата започва да се движи по-бързо. Тогава одобренията се превръщат в следващото ограничение. Ако прегледите се извършват в разпръснати теми, екипът ви прекарва повече време в съгласуване на обратната връзка, отколкото в постигане на напредък.

Това важи особено за проекти, свързани с визуални елементи, където обикновено е трудно да се остави подробна обратна връзка, като видео файл или група нови дизайни с множество елементи в тях.

ClickUp Proofing ви помага да събирате ясна обратна връзка за изображения, видеоклипове и PDF файлове, като позволява на рецензентите да добавят коментари директно върху прикачения файл. Можете също да присвоявате коментари, които могат да бъдат превърнати в проследими задачи, за да се запази ясната отчетност по време на прегледа.

✅ Ето как ClickUp Proofing подпомага дейността на агенцията по време на циклите на преглед:

Централизирайте обратната връзка за преглед в прикачения файл към задачата , за да могат членовете на екипа ви да действат въз основа на точна информация и да намалят циклите на ревизия.

Присвойте коментари на собствениците , за да може поправките да се извършват с ясна отговорност, вместо с неясни бележки от типа „някой да актуализира това“.

Свържете одобрението с зависимостите между задачите, така че зависимите задачи да се изпълняват в правилния ред след приключване на одобренията.

Стъпка 6: Организирайте активи, документи и резултати за клиенти

Сътрудничество по идеи и съхранение на всичко на едно място с ClickUp Docs

След като определите как се движи работата и кой я одобрява, следващият риск е загуба на контекст. Това важи особено за брифингите и крайните резултати, които често се разпръскват в различни папки и инструменти.

ClickUp Docs ви предоставя едно място, където да съхранявате брифинги, SOP и бележки за доставка заедно с проектите на вашата агенция. Можете също да използвате Docs Hub, за да организирате, търсите и създавате документи и уикита от централизирано място.

✅ Ето как ClickUp Docs подпомага управлението на агенцията за работа с клиенти:

Съхранявайте кратко описание на всеки нов клиентски проект в ClickUp Docs и го свържете с задачите по изпълнението, за да се гарантира, че доставката е в съответствие с изходния материал.

Използвайте Docs Hub, за да съхранявате SOP и референтни документи , които са лесни за намиране по време на активна работа, така че членовете на екипа да не губят време в търсене.

Споделяйте документи с контролирани разрешения, така че клиентите да могат да преглеждат правилните резултати, без да имат достъп до вътрешната работа.

💡 Професионален съвет: След като вашите брифинги, SOP и резултати са в ClickUp Docs, следващото предизвикателство е скоростта. Хората все още губят време, препрочитайки дълги низове или опитвайки се да си спомнят защо е било взето дадено решение. ClickUp Brain MAX помага на екипите на агенциите да извлекат бързо правилния контекст, а след това да го превърнат в следващата конкретна стъпка, използвайки същите данни от работната среда, в която вече работи вашият клиент. Диктувайте актуализации и обобщения с гласа си с помощта на ClickUp Talk to Text Ето как агенциите обикновено го използват веднага след като настроят ClickUp Docs: Записвайте бележките за доставките незабавно с Talk to Text , а след това ги превърнете в ясно обобщение в документа, за да може екипът да разполага с най-новата информация без да се налага да пише допълнително.

Задавайте въпроси в Docs и свързаната работа с Enterprise Search , за да намерите решения, изисквания и контекста „защо избрахме това“, така че новите членове на екипа да се адаптират по-бързо и предаването на акаунт мениджърите да не създава пропуски.

Извличайте актуализации, насочени към клиента, от същия документ, така че бележките за състоянието да съответстват на това, което е действително одобрено и в процес на изпълнение, което намалява обмена на информация по време на циклите на преглед.

Използвайте едно място за достъп до най-добрите AI модели (включително ChatGPT, Claude и Gemini), така че различните екипи да не се налага да преминават между отделни инструменти за обобщения, пренаписване и анализ.

Стъпка 7: Настройте табла за проектни мениджъри и ръководство

Персонализирайте отчетите, за да повишите производителността с таблата за управление на ClickUp

С организирани постъпления, работни процеси, одобрения и активи, вече можете да намирате работата си в ClickUp. Сега се нуждаете от отчети, които помагат на екипа ви да взема бързи решения, без ръчно проследяване на статуса и без да пресъздавате същите актуализации всяка седмица.

Таблата за управление на ClickUp ви помагат да превърнете данните за доставките в отчети, базирани на роли, така че всяка група да вижда това, от което се нуждае, без да е необходимо да пресъздавате същия изглед всяка седмица.

✅ Ето как да настроите табла, които поддържат дейността на агенцията:

Създайте табло за PM (проектен мениджър) за състоянието на задачите , просрочени задачи, пречки и крайни срокове за проектите на клиентите.

Създайте табло за стратези за графиците на проектите , напредъка на плана за стартиране и това, което е в процес на преглед, спрямо това, което е готово за публикуване.

Създайте табло за лидерство за тенденциите в капацитета и състоянието на доставките в текущите проекти, включително проследяване на времето, където е уместно.

💡 Професионален съвет: Подгответе таблата за срещи с ClickUp AI Cards. Създавайте точни обобщения от данните в работното си пространство с ClickUp AI Cards Таблата на ClickUp ви осигуряват видимост, но срещите в агенцията все още се затрудняват, когато някой трябва да превежда диаграмите в актуализация. AI картите на ClickUp помагат, като генерират AI-задвижван слой със статус директно на вашите табла и прегледи, използвайки контекста от реалната работа на вашия екип. Ето как собствениците на агенции и проектните мениджъри обикновено използват AI карти: AI Executive Summary , за да извлечете ключовите постижения, следващите стъпки за Добавете карта, за да извлечете ключовите постижения, следващите стъпки за творчески операции , рискове и пречки, така че ръководството да получи цялостна картина, без да се налага да претърсва множество карти.

Използвайте карта в стил AI StandUp за седмични срещи за управление на проекти или доставки, така че актуализациите да се изготвят въз основа на реалната дейност по задачите и просрочените задачи да не се пропускат.

Създайте AI карти за конкретни части от дейността на агенцията, като например един табло за всеки вид услуга или акаунт мениджър, така че всяка група да вижда това, което е важно, без да се налага допълнително ръчно отчитане.

Стъпка 8: Автоматизирайте предаването, уведомленията и рутинната работа

Задайте тригерите си и насочвайте конкретни действия чрез ClickUp Automations

След като работният процес стане видим, се появяват модели. Едни и същи предавания се повтарят. Едни и същи напомняния се пропускат. Тук автоматизацията помага най-много, защото можете да стандартизирате изпълнението и да поддържате задачите в движение, без да разчитате на проектните мениджъри да извършват всяка стъпка ръчно.

ClickUp Automations ви помага да стандартизирате рутинните последващи действия, като задейства действия, когато нещо се промени, например когато се актуализира статуса на задача или се създаде нова задача.

✅ Ето някои автоматизации с голямо въздействие за екипите на агенциите:

Автоматично присвояване на работа, когато задачата премине в нов етап , така че предаването на задачите да не зависи от това дали някой ще си спомни за тях.

Автоматично добавяйте последователи или уведомявайте съответните членове на екипа , когато задачите влязат в процес на преглед, за да не се забавят одобренията.

Автоматично прилагайте шаблон или списък за проверка при създаването на нов клиентски проект, за да се запази последователността на настройките.

📽️ Гледайте видео: Искате да видите накратко как автоматизацията се вписва в дейността на агенцията? Ето едно ръководство, което можете да следвате и да копирате във вашата собствена работна среда.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Super Agents, за да намалите пропуските в изпълнението на задачите в екипа си. Ускорете работата си с автоматизирани отговори чрез ClickUp Super Agents Автоматизацията е чудесна за предвидими стъпки, но агенциите се занимават и с хаотична работа, при която следващата стъпка зависи от контекста. ClickUp Super Agents ви помагат, когато се нуждаете от структурирано проследяване, което все пак зачита нюансите. Ето какво могат да правят: Разпределяйте работата на подходящия собственик, когато постъпи задание, въз основа на услугата, клиента или приоритета.

Попитайте за липсващите подробности преди да започнете работа , за да не се налага да гадаете обхвата на проекта.

Поддържайте задачите в движение, като напомняте на собствениците, когато крайните срокове са застрашени, без да се налага проектният мениджър да следи всяка актуализация.

Стандартизирайте начина, по който се приключва работата, като потвърждавате, че линковете, ресурсите и окончателните одобрения са прикачени, преди да маркирате доставката като завършена.

Стъпка 9: Създайте удобни за клиента изгледи и протоколи за споделяне

Използвайте ClickUp Sharing and Permissions, за да споделяте файлове с членовете на екипа.

След като стабилизирате вътрешните операции, следващата стъпка е видимостта за клиентите. Искате клиентите да бъдат информирани, но не искате да се намесват в цялостния процес на доставка.

ClickUp ви позволява да споделяте подходящите папки, списъци и задачи, а ClickUp Permissions ви позволява да контролирате какво могат да правят клиентите и заинтересованите страни в рамките на споделеното от вас. По този начин защитавате вътрешната работа, като същевременно предоставяте на клиентите ясна представа за доставката.

✅ Ето един прост стандарт за споделяне, който можете да приложите за всички акаунти:

Споделяйте само местата и изгледите, които са насочени към клиента и са необходими за преглед, така че клиентите да виждат това, което е важно.

Задайте нива на разрешения според ролята , като например само за преглед за заинтересованите страни и достъп за коментари за рецензентите.

Стандартизирайте информацията, която всеки акаунт мениджър споделя, така че всеки списък с клиенти да следва едни и същи правила.

„Чрез ефективното проследяване на задачите и предоставянето на контекст (чрез секцията с описания и коментари) се намалява превключването между контексти, което води до използването на една система (ClickUp) вместо на няколко (GDrive, имейл и Slack).“

Стъпка 10: Приложете непрекъснатото усъвършенстване

Добавете уникални полета с данни към задачите си с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

След като системата заработи, работата не е приключила. Дейността на агенцията се променя с разрастването на вашата гама от услуги и развитието на вашия подход към доставките. Тази стъпка се отнася до използването на опита, натрупан от реални проекти, за да усъвършенствате настройките си, така че процесът ви да се подобри, без да се обърква отново.

Потребителските полета на ClickUp ви помагат да проследявате последователни сигнали за доставка, така че да можете да подобрите работния процес на вашата агенция, използвайки реални данни.

✅ Ето как персонализираните полета подпомагат непрекъснатото усъвършенстване:

Стандартизирайте информация като линия на обслужване, приоритет, мениджър на акаунта и етап на доставка на клиента , за да се запази последователността в отчитането между различните екипи.

Позволете по-добро определяне на обхвата на проекта , като оценки на усилията и етикети за сложност, така че сроковете на проекта да останат реалистични.

Помогнете за идентифицирането на областите, в които доставката се забавя, като одобрения, предаване на задачи и цикли на ревизия.

Най-добри практики за управление на дейността на агенцията в ClickUp

След като настроите ClickUp, последователността е това, което го прави полезен. Целта е да създадете пространство за доставка, което екипите на вашата агенция могат да следват, когато проектите на клиентите станат натоварени и са включени много заинтересовани страни.

✅ Използвайте тези най-добри практики, за да поддържате стабилна работа на агенцията си, докато тя расте:

Определете ясни собственици на работните пространства, а не „всички са собственици“.

Настройките ви ще се променят, ако никой не е собственик на системата. Изберете 1–2 собственици на работното пространство (често ръководител на операциите и ръководител на проекта), които са отговорни за поддържането на последователност в доставките, докато екипите на агенцията растат.

Дайте им ясни указания:

Одобрявайте всички нови пространства или значителни промени в йерархията.

Поддържайте каноничния шаблон за статус и основните потребителски полета.

Притежавайте библиотеката с шаблони и актуализирайте ритъма

Това предотвратява превръщането на внедряването на ClickUp в пет различни интерпретации на „правилния начин“ с присъединяването на нови членове на екипа.

Запазете стандартите си в шаблони за статус, които могат да се използват многократно.

Дори когато екипите имат добри намерения, с течение на времето настъпват промени в статуса. Най-лесният начин да поддържате статуса на задачите си последователен във всички клиентски проекти е да запазите потока на статуса като шаблон за многократна употреба и след това да го прилагате, където е необходимо.

Ето някои от най-добрите практики, които агенциите могат да следват:

Поддържайте един основен шаблон за статус на доставката (вашият работен процес по подразбиране)

Поддържайте един опционален „олекотен“ шаблон за работа в малки агенции, ако наистина имате нужда от него.

Избягвайте да създавате специфични за клиента набори от статуси, освен ако клиентът има наистина различен модел на доставка.

Отнасяйте се с клиентите като с гости и управлявайте достъпа целенасочено.

Сътрудничеството с клиенти работи най-добре, когато решите какво трябва да виждат и правят клиентите, преди да споделите нещо. Разрешенията в ClickUp варират според ролята (собственик/администратор/член/член с ограничени права/гост), местоположението или елемента и настройките на плана ви, така че си струва да го направите умишлено.

Ето един практичен подход, който можете да следвате:

Създайте прост „стандарт за достъп на клиенти“ за вашата агенция: какво се споделя, какво остава вътрешно, кой може да коментира и кой може само да разглежда.

Използвайте частни местоположения, когато е необходимо, и потвърдете кой има достъп до какво, преди да поканите гости.

Прегледайте достъпа на гости в ключови моменти, като края на проект или пауза в договора за поддръжка.

🧠 Знаете ли, че... На 27 октомври 1994 г. HotWired (сега част от историята на WIRED) пусна това, което е широко известно като първата уеб банер реклама, бележейки повратна точка в дигиталния маркетинг. Това е добро напомняне, че с развитието на каналите, агенциите, които печелят, са тези, които разполагат със системи, способни да поемат промените, без да нарушават доставките.

Създайте вътрешен наръчник за агенцията в ClickUp и го поддържайте актуален.

Настройката на ClickUp остава използваема, когато правилата за „начина ни на работа“ са събрани на едно място и са лесни за следване. Трябва да поддържате знанията си актуални и свързани с работата, за да не се превърнат в остаряла уики.

Ето какво да включите в лек наръчник за агенции:

Къде се намират новите клиентски проекти в йерархията

Вашето определение за „готов за стартиране“

Значението на вашите статуси и правила за одобрение

Вашите конвенции за именуване на файлове и крайни продукти

Вашите правила за комуникация и споделяне с клиенти

Вашият месечен списък за преглед на системата

Създайте път за обучение за всяка роля, а не един общ за всички нови служители.

Проблемите при внедряването обикновено изглеждат като „хората забравят стъпки“, но основната причина често е объркване на ролите. Продукт мениджърът се нуждае от различни навици в ClickUp, отколкото дизайнерът или акаунт мениджърът.

Използвайте ролевите учебни програми на ClickUp University, за да въведете хората по-бързо и да поддържате последователното използване на ClickUp в различните екипи.

Изберете от над 100 различни курса, за да научите повече за използването на ClickUp

Опитайте и тези най-добри практики:

Дайте на новите служители списък с задачи за първата седмица според ролята им (проектен мениджър, акаунт мениджър, креативен, ръководител).

Включете кратко видео или документ „Как използваме ClickUp тук“ и го включете в процеса на въвеждане за конкретни роли и отдели.

Провеждайте 30-минутна жива презентация на пространството за доставки веднъж месечно за новите служители.

Съвет от професионалист: Можете да създадете Super Agent в ClickUp, за да настроите и автономно да изпълнявате специфични за ролята работни процеси за въвеждане на клиенти и служители.

Извършвайте ежемесечна рутинна „хигиена на системата“, за да поддържате бързината на работната среда.

Дори и най-добрата работа на агенцията създава хаос. Без рутинно почистване списъкът ви с клиенти става хаотичен, търсенето става по-трудно и хората спират да вярват на това, което виждат.

ClickUp поддържа архивиране на няколко нива (задачи, списъци, папки, пространства), а архивираните елементи остават достъпни за търсене, което е идеално за агенции, които се нуждаят от исторически контекст без ежедневно претрупване.

Ето един прост месечен списък за проверка, който можете да използвате:

Архивирайте завършени клиентски папки или списъци , които вече не са активни.

Архивирайте задачи , които вече не трябва да затрупват активните изгледи.

Проверете последователността на имената и коригирайте очевидните отклонения.

Премахнете или консолидирайте неизползваните изгледи, които объркват новите членове на екипа.

Шаблоните и стандартните оперативни процедури са полезни само когато отразяват начина, по който вашата агенция работи в момента. Задайте честота на актуализациите и ги третирайте като пускане на продукт, а не като ad hoc корекция.

Опитайте следните най-добри практики:

Тримесечен одит на шаблоните: Оценете кои шаблони се използват, кои не се използват и кои се нуждаят от актуализация.

Месечно обновяване на SOP: Актуализирайте само частите, които са причинили проблеми с доставките през съответния месец.

Единствен собственик за всеки основен шаблон или раздел SOP, така че актуализациите да не се забавят.

Вижте как маркетинговите агенции повишават производителността на екипа си с ClickUp!

Чести грешки, които агенциите правят при настройването на ClickUp

При настройването на дейността на агенцията в ClickUp повечето проблеми при внедряването се свеждат до несъответствия. Работното пространство в ClickUp става по-трудно за управление, когато всеки екип настройва проектите на клиентите по различен начин или когато отчитането зависи от ръчно почистване.

Ето някои често срещани грешки, които творческите агенции правят, когато настройват операциите си в ClickUp:

Оставяне на структурата да се разраства, преди да се установят моделите на използване

Когато създавате много пространства, папки и списъци в началото, не получавате „по-добра организация“. Получавате фрагментирани отчети и непоследователни навици в екипите на агенцията. Насоките на ClickUp за йерархията в агенцията са изградени около поддържането на проста и последователна структура, която се разширява само когато моделът на доставка е ясен.

✅ Ето какво да направите вместо това:

Поддържайте едно основно пространство за доставка, докато потокът на доставки към клиентите ви се стабилизира.

Добавяйте нови пространства само когато те решават реална нужда от достъп, отчитане или работни процеси.

Третиране на разрешенията като нещо второстепенно

Агенциите често канят клиенти и изпълнители бързо, а след това прекарват седмици в отстраняване на случайни редакции или проблеми с видимостта. Разрешенията в ClickUp се различават според ролята, местоположението, типа на елемента и плана, така че небрежният подход към споделянето създава риск, който може да бъде избегнат.

✅ Ето какво да направите вместо това:

Решете какво означава „видимост на клиента“ в работната среда на вашата агенция, преди да поканите гости.

Стандартизирайте достъпа според ролята, след което използвайте същия подход за всички клиентски проекти.

Използване на персонализирани полета като място за съхранение

Потребителските полета са полезни само когато хората действително ги поддържат. Когато добавите прекалено много, актуализациите се пропускат и отчетите престават да бъдат надеждни. Това е често срещан проблем при внедряването на проектни системи, защото екипите спират да актуализират метаданни, които не оказват явно влияние върху решенията.

✅ Ето какво да направите вместо това:

Поддържайте малък основен набор, свързан с решения като приоритет, линия на услуги, мениджър на клиентски сметки, етап на доставка и усилия.

Редовно преглеждайте използването на полетата и премахвайте тези, които не се използват.

Допускане на промяна в обхвата чрез „бързи заявки“

Разширяването на обхвата е класически фактор за провал на проектите, а агенциите го наблюдават постоянно чрез искания за промени в последния момент и молби за „още една версия“.

✅ Ето какво да направите вместо това:

Определете как се регистрират, преглеждат и одобряват заявките за промени.

Изисквайте ясна проверка на въздействието върху крайните срокове, натоварването и зависимите задачи, преди да се ангажирате.

Създаване на табла преди правилата за данни да са реални

Таблото отразява само това, което членовете на вашия екип поддържат актуално. Ако собствениците на задачи, крайните срокове и правилата за статуса на задачите са непоследователни, таблото ще бъде подвеждащо и проектните мениджъри могат да загубят доверие в отчетите. Подходът на таблото на ClickUp предполага, че данните във вашето работно пространство се поддържат, защото картите се извличат директно от тези данни.

✅ Ето какво да направите вместо това:

Направете собствеността и крайните срокове неотменими за работата по доставките на клиенти.

Стандартизирайте първо статусите и малък набор от полета, след което създайте табла.

„С ClickUp ние направихме крачка напред и създадохме табла, където нашите клиенти могат да имат достъп и да наблюдават производителността, заетостта и проектите в реално време. Това позволява на клиентите да се чувстват свързани с екипите си, особено като се има предвид, че те се намират в различни страни, а понякога дори и на различни континенти.“

Автоматизиране на работния процес, който все още не е стабилен

Автоматизацията може да спести време, но може и да доведе до объркване, ако екипите продължават да променят статуси, шаблони или правила за маршрутизиране. Тази грешка се проявява в проектните среди като „прекомерна зависимост от инструменти“ вместо ясна отговорност за процесите и мониторинг.

✅ Ето какво да направите вместо това:

Първо стабилизирайте работния процес, след което автоматизирайте повтарящите се предавания и известия.

Прегледайте автоматизациите след няколко цикъла, за да потвърдите, че отговарят на реалния ход на работата.

Управлявайте доставките на клиенти и дейността на агенцията в едно работно пространство в ClickUp

Когато настроите ClickUp за агенции с ясна структура, вие предоставяте на членовете на екипа си система, на която могат да разчитат. Това намалява забавянията при одобряването и поддържа организирани проектите на клиентите. Освен това улеснявате управлението на текущите проекти.

Най-хубавото е, че системата се мащабира заедно с вашата агенция. С разрастването на агенцията ви можете да добавяте нови услуги, да назначавате нови членове на екипа по-бързо и да поддържате измеримо управление на агенцията в рамките на текущите проекти.

Когато пространството за доставка, документите, таблата и автоматизациите работят заедно, доставката на клиента става по-лесна за повтаряне и по-лесна за подобряване с течение на времето. Регистрирайте се безплатно в ClickUp ✅.

Често задавани въпроси (FAQ)

Започнете с изграждането на едно пространство за доставка в работната среда на ClickUp, което обхваща цялостния процес на изпълнение на проектите на клиентите. Първо стандартизирайте приемането, състоянието на задачите и шаблоните на проектите, а след това добавете табла и автоматизации, след като работният процес се стабилизира. Това поддържа последователност в управлението на проектите с разрастването на агенцията и намалява просрочените задачи в текущите проекти.

Повечето дигитални агенции следват йерархията на ClickUp с едно пространство за доставка на клиенти, а след това използват папки, за да групират работата по папки на клиенти или линии на услуги. Списъците обикновено представят етапите на доставка или повтарящи се работни потоци, така че проектните мениджъри могат да проследяват графиците на проектите и да разпределят задачите последователно между проектите на агенцията.

Създайте едно пространство за дейностите на агенцията и доставките на клиентите, след което създайте списъци, които съответстват на работния процес на вашата агенция, като приемане, въвеждане, производство, преглед и стартиране. Ако управлявате много клиентски проекти, използвайте папки за всеки клиент или за линии на услуги, така че съответните членове на екипа да могат бързо да намират задачите на клиентите и да поддържат състоянието на задачите последователно.

Използвайте ClickUp Forms, за да събирате подробности за обхвата на проекта, заинтересованите страни, крайните срокове и изискванията за доставка, след което препратете заявките към правилния списък. Приложете шаблон за проект, така че всеки нов клиентски проект да започва с едни и същи конкретни задачи, собственици, зависимости между задачите и времеви прогнози. Това подпомага гладкия процес на въвеждане и намалява необходимостта от преработване по-късно.

За работа по проекти използвайте шаблони за проекти, крайни срокове и зависимости между задачите, за да поддържате ясна последователност в сложни проекти. За постоянни клиенти използвайте повтарящи се задачи и проследяване на времето, за да останат повтарящите се задачи на клиентите предвидими и разпределението на ресурсите да е по-лесно. Това дава на мениджърите на клиентски сметки и мениджърите на проекти ясна видимост върху активната работа и рисковете.

Започнете с шаблона за управление на агенция в ClickUp, за да стандартизирате управлението на агенцията за всички клиентски проекти, включително приемане, доставка и отчитане. След това създайте шаблони за проекти за най-често срещаните задачи, като планове за стартиране, производство на кампании, изграждане на уебсайтове и месечно отчитане. Шаблоните помагат на членовете на екипа да спестят време, защото не е необходимо да пресъздавате една и съща настройка за всеки клиентски списък.