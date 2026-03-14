10 безплатни шаблона по модела на Фрейър за по-голяма яснота

Някога заглеждали ли сте се в нова дума – ентропия, ирония, алтернативни разходи – и сте осъзнали, че „поне малко“ я знаете, но не можете да я обясните ясно?

Моделът на Фрейър е създаден, за да реши този проблем.

Вместо да запомняте определения, които може да забравите, този модел насърчава истинското разбиране, като разбива понятието на четири части (повече за това по-късно 😉). Той е създаден основно с цел пренос: веднъж след като учениците могат да опишат характеристиките, те могат да разпознават понятието в нови текстове, въпроси и дори презентации.

В тази публикация в блога ще ви запознаем с някои от най-добрите безплатни шаблони по модела на Фрейър, които можете да копирате, персонализирате и използвате отново, както и с кратки съвети за използването им в класната стая, при учене и при обучение на екипи.

Най-добрите шаблони по модела на Фрейър на един поглед

Какво е моделът на Фрейър?

Моделът на Фрейър е графичен организатор, състоящ се от четири части, който се използва, за да помогне на учениците да изградат по-задълбочено разбиране за дадена дума или понятие, особено при преподаването на лексика и понятия. Обикновено той поставя целевия термин в центъра и изисква от учениците да попълнят четирите секции около него.

Разработен от Дороти Фрейър през 1969 г., той помага на екипите и учащите да преминат от простото запаметяване към истинско разбиране. Вместо просто да дефинирате дадена дума, вие я изследвате от всички ъгли.

Структурата на модела е:

Определение: Какво означава терминът, с ваши собствени думи?

Характеристики: Кои са основните атрибути или факти, които винаги са верни за тази концепция?

Примери: Какви са конкретните, специфични примери за това понятие в действие?

Непримери: Какви са нещата, които изглеждат подобни, но определено не са част от понятието?

🔖 Пример: Да приемем, че терминът е „Екосистема“. Моделът на Фрейър ще изглежда по следния начин: Определение: Общност от живи същества, които взаимодействат помежду си и със своята среда

Характеристики: Включва живи + неживи части; организмите зависят един от друг

Примери: Гора, езерце, коралов риф

Непримери: Един камък, едно животно, една пластмасова бутилка

Последният квадрант – „Непримери“ – е най-мощната част. Той ви принуждава да очертаете ясни граници около дадена концепция, като избистряте разбирането си чрез дефиниране на това, което тя не е. Въпреки че първоначално е създаден за лексиката в класната стая, този модел е изключително ефективен за изясняване на бизнес жаргона, техническите спецификации и обхвата на проектите.

👀 Знаете ли? Проучване на TESL-EJ средите ученици, изучаващи английски език в средното образование, посочва модела на Фрейър като ефективно средство за изграждане на „усвояване на думите“ (преминаване от разпознаване към практическо разбиране).

10 безплатни шаблона по модела на Фрейър за анализ на лексика и понятия

Намирането на подходящия формат за вашия модел на Фрейър може да бъде предизвикателство. Статичните PDF файлове са чудесни за печат, но не позволяват съвместна работа в екип, докато празният документ ви оставя да се справяте сами с форматирането. Подходящият шаблон трябва да съответства на вашия работен процес, независимо дали работите с обучаеми или провеждате мозъчна атака с разпръснат екип.

Тези шаблони варират от традиционни четириквадрантни оформления до творчески дигитални адаптации, които въвеждат мисленето по модела на Фрейър във вашата ежедневна работа.

Повечето от тях са редактируеми и готови за незабавна употреба, което ви помага да преминете от повърхностно запомняне към дълбоко и приложимо разбиране.

Нека да ги разгледаме:

1. Шаблон за мозъчна атака в ClickUp

Ако преподавате лексика или изграждате разбиране за понятия, имате нужда от шаблон, който прави мисленето видимо.

Шаблонът за мозъчна атака на ClickUp ви предоставя пространство, в което да разделите дадена концепция на части, да определите области на фокус и да организирате отговорите по етапи, екипи или категории. Става въпрос за мозъчна атака и генериране на идеи по отношение на конкретна терминология.

Освен това, той ви позволява да персонализирате полетата и изгледите, за да записвате основния термин, определението, характеристиките, примерите и погрешните представи в лесен за преглед формат.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте персонализирани полета и колони в ClickUp (като описание на проблема, решение, приоритет или персонализирани етикети), за да подредите секциите на модела на Фрейър в един макет

Групирайте записите по статус, категория или етап на обучение, за да проследявате напредъка по отношение на различни термини или концепции

Възлагайте задачи на ученици или групи, когато използвате модели на Фрейър за съвместни дейности, взаимна оценка или учене на станции

✅ Идеално за: Учители и инструктори, които провеждат съвместни дейности за изграждане на лексика и концепции.

2. Шаблон за списък в ClickUp

Ако искате конфигурация на модела на Фрейър, която да е достатъчно проста за бърза употреба в клас, но и достатъчно гъвкава, за да се разшири до по-богати дейности, шаблонът за списък на ClickUp е отлична отправна точка.

Те се предлагат с изчистен, базиран на статуса формат на списъка за организиране на термини, примери и задачи за упражнение, като същевременно ви позволяват да добавите допълнителен контекст чрез различни изгледи.

За работния процес по модела на Фрейър този шаблон ви позволява да персонализирате всяка задача като термин и да използвате полета, коментари и свързани ресурси, за да изградите определението, примерите, не-примерите и концепцията.

Защо ще харесате този шаблон:

Добавете контекст, като използвате задачи в ClickUp под всяка основна лексикална задача, за да изброите множество подробни примери или не-примери

Превключвайте между различните изгледи на ClickUp , ако планирате уроци, задачи или графици за преговор на лексиката в рамките на дадена единица

Използвайте Вграждане на видео, за да прикачите обяснителни видеоклипове, мини уроци или разяснения на концепции директно в работната среда, за да могат учениците да ги ползват за справка

✅ Идеално за: Дизайнери на обучение или обучители, които създават учебни дейности по модела на Фрейър с вградено съдържание на урока.

3. Шаблон за матрица за дизайн на ClickUp

Ако използвате упражнение по модела на Фрейър, за да помогнете на учениците да сравняват тясно свързани понятия (или да оценяват примери спрямо не-примери с ясни критерии), шаблонът „ClickUp Design Matrix“ ви предоставя аналитичен формат, с който да работите.

Създаден като структуриран документ в ClickUp, този шаблон ви води през дефинирането на критерии, претеглената оценка и секцията с окончателни препоръки. Това го прави особено полезен, когато вашата дейност по модела на Фрейър надхвърля простото възпроизвеждане на лексика и преминава към разграничаване на понятия, класифициране или сравнение, основано на доказателства.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте раздела „Определение на критериите“, за да зададете характеристиките, които учениците трябва да оценяват (например: точност на определението, приложимост в реалния живот, примери и не-примери)

Превърнете абстрактните сравнения в повтаряема рамка, като използвате таблицата за претеглено оценяване, която е полезна за напреднали дейности за анализ по модела на Фрейър

Документирайте целия мисловен процес на едно място, добавяйте бележки под всяка секция и сътрудничете си при оценяването, без да сменяте инструментите

✅ Идеално за: Обучители и екипи от преподаватели, които създават структурирани упражнения за оценяване в съвместни документи в Docs.

4. Шаблон за план за съвместни действия в ClickUp

Шаблонът за план за съвместни действия на ClickUp може да бъде адаптиран в изчистено работно пространство за концептуално картографиране за екипи, които дефинират идея, преди да предприемат действие. Вградените му подстраници — Заинтересовани страни, Проследяване на задачи, Ресурси, Критерии за успех на пилотния проект и Бележки от срещи — помагат дискусията да бъде по-лесна за преглед и използване.

Този формат работи добре, когато вашият екип разглежда термин, процес или инициатива от различни ъгли по време на семинар. Можете да уловите основното значение, да отбележите определящи характеристики, да съберете реални примери от минали проекти и да документирате граници или изключения. След това продължете дискусията към следващите зададени стъпки.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте присвоените коментари в ClickUp директно в шаблона, за да обсъждате и финализирате дефинициите, създавайки единен източник на информация.

Записвайте примери, крайни случаи и подкрепящи източници в „Ресурси“ и „Бележки от срещи“ по време на дискусиите на живо

Преминете директно от съгласувано разбиране към изпълнение, като проследявате последващите задачи в Action Items Tracker

✅ Идеално за: Фасилитатори, екипи за успех на клиентите и мултифункционални групи, които провеждат семинари за съгласуване на концепции или сесии за планиране.

5. Шаблон за инфографична бяла дъска в ClickUp

Обикновените, текстови модели на Фрейър могат да бъдат скучни и неефективни за визуалните ученици във вашия екип. Шаблонът за инфографична бяла дъска на ClickUp се предлага с готово платно, което превръща всяка тема във визуална едностранична презентация — с помощта на блокове за заглавни съобщения, поддържащи секции и визуални елементи (икони, снимки, мини-диаграми).

Те са създадени на базата на ClickUp Whiteboards, така че имате множество възможности да изградите модела по ваш избор.

Можете да го персонализирате като модел на Фрейър, като използвате четирите основни зони за съдържание: Дефиниция, Характеристики, Примери и Непримери. Поставете лепящи се бележки във всеки квадрант, добавете икони за визуални подсказки, след което използвайте лентата в горната част, за да озаглавите концепцията и да определите аудиторията (клас, екип или група за обучение).

Защо ще харесате този шаблон:

Излезте извън рамките на обикновения текст, като добавите икони, вградите изображения и използвате квадранти с цветови кодове, за да направите вашите модели на Фрейър визуално отличими и по-лесни за запомняне.

Илюстрирайте квадранта „Примери“, като плъзгате и пускате изображения или вграждате видеоклипове директно върху платното на Whiteboard

След като визуалният ви модел на Фрейър е готов, експортирайте го като изображение или споделете публичен линк с всеки

✅ Идеално за: Дизайнери на обучение, обучители и ръководители на екипи, които създават материали за „обучение на една страница“ въз основа на бележките по модела на Фрейър.

6. Шаблон DMAIC на ClickUp

Шаблонът ClickUp DMAIC представя стъпка по стъпка бяла дъска, с която да работите по даден проблем, използвайки класическата структура Дефиниране, Измерване, Анализ, Подобряване и Контрол. Всеки етап има собствено място за лепящи се бележки, а ръководството поддържа фокуса върху работния процес, докато преминавате от формулиране на проблема към неговото решаване.

Този формат служи като структура за разбиване на понятията, когато искате учениците да разберат даден термин в дълбочина и да го прилагат правилно.

Можете да разглеждате всяка колона от DMAIC като подсказка за изграждане на пълно разбиране. Например, можете да дефинирате понятието на прост език, да го измерите с реални показатели, да анализирате какво включва/изключва, да подобрите дефиницията с по-силни примери и след това да фиксирате окончателната версия с проверка за последователност.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте раздела Определение , за да уловите основното значение на термина, след което добавете ключови характеристики във втората зона за бележки

Създайте по-убедителни примери в Измерване и Анализ , като изброите сигнали, показатели и често срещани недоразумения, които учениците объркват

Поддържайте последователност в крайната версия в Control, като запазите одобрените дефиниции, примери и не-примери, по които вашият екип или клас са се съгласили

✅ Идеално за: Педагози и обучители, които преподават структурирано мислене, подобряване на процесите или яснота на концепциите в групова среда.

👀 Знаете ли? Графичните организатори имат корени в когнитивната психология. Те са разработени, за да приложат на практика теорията на Дейвид Аусубел (1963) за смисленото усвояване на знания, базирана на основната му идея, че това, което ученикът вече знае, е най-големият фактор за това, което ще научи след това (Аусубел, 1968).

7. Шаблон за бяла дъска за работен план в ClickUp

Шаблонът за бяла дъска за работен план на ClickUp представя цялостен план на едно визуално платно, с прецизни колони за DMAIC. Всяка колона включва място за описание на проекта, цели, членове на екипа, бележки от проучвания, резултати и отворени задачи, което позволява планирането и проследяването да се извършват на едно място.

Това работи изключително добре за усвояване на концепции, когато искате обучаващите се да надхвърлят определенията и да изградят истинско разбиране.

Можете да използвате първата колона, за да запишете определението и основните характеристики, средните колони – за да добавите примери и допълнителни бележки, а последната колона – за да отбележите неправилни примери или често срещани погрешни схващания.

Защо ще харесате този шаблон:

Направете разбивките на понятията лесни за преглед с колони, обозначени с цветове, и вградена легенда, която ясно разделя всеки етап

Записвайте примери, не-примери и подкрепящи бележки в специални раздели

Поддържайте последователност при различни термини, като използвате една и съща структура всеки път

✅ Идеално за: Старши сътрудници, които водят групови бизнес уроци, при които обучаващите се се нуждаят от визуална структура и повтарящ се формат.

8. Колекция от шаблони по модела на Фрейър от Template.net

Колекцията от шаблони по модела на Фрейър от Template.net включва работни листове по модела на Фрейър с четириквадрантно оформление, създадени за преподаване на лексика. Всеки шаблон поставя лексикалната дума в центъра и я обгражда със специални секции за дефиниция, характеристики, примери/модели и не-примери.

Тъй като форматът е подходящ за разпечатване и многократна употреба, той работи добре за индивидуална практика, работа в малки групи или бързи проверки в класната стая.

Защо ще харесате този шаблон:

Класическото оформление с четири полета фокусира упражненията по лексика върху основните характеристики на модела на Фрейър

Центрираният термин от лексиката улеснява прегледа на попълнените листа по време на проверка или оценяване

Работи добре като повтаряща се рутина за нови думи от лексиката в уроците по четене, природни науки и обществознание.

✅ Идеално за: Учители и обучители, които се нуждаят от класически четириквадрантни оформления за дейности на хартия.

📚 Прочетете също: Как да внедрите управление на изпълнението на задачите за екипи

9. Шаблон за диаграма по модела на Фрейър V1 от TemplateLab

чрез TemplateLab

Шаблонът „Диаграма на модела на Фрейър V1“ от TemplateLab съдържа думата от лексиката в центъра и четири полета с етикети около нея. Етикетите вече са вградени, така че можете да ги прожектирате по време на урока, да ги попълните заедно с класа или да ги отпечатате за бърза практика.

Те са достъпни и във формати като Word и PowerPoint, което улеснява редактирането, дублирането за множество думи и повторното използване в различни уроци, без да се налага да пресъздавате организатора всеки път.

Защо ще харесате този шаблон:

Ясната визуална йерархия (централен термин + четири панела) улеснява преподаването на структурата на Фрейър по време на урока с целия клас

Оформлението в стил диаграма е подходящо за презентации в Word, PowerPoint или плакати

Ясните етикети улесняват по-бързата проверка на разбирането по време на преговор и подготовка за тест

✅ Идеално за: Учители, които създават презентации за класната стая или таблици с ключови термини за академична лексика.

📚 Прочетете също: Как да избегнем недоразуменията на работното място

10. Шаблон по модела на Фрейър от WordLayouts

чрез WordLayout

Шаблонът „Модел на Фрейър“ на WordLayouts е прост шаблон с четири квадранта, създаден да се редактира директно в Microsoft Word или Google Docs.

Тъй като това е прост формат на документ, той лесно може да се копира за различни думи от лексиката, да се задава като домашна работа или да се разпечата за упражнения в клас. Можете да пишете директно във всяка клетка, да запазвате версии за различни теми и да използвате същия формат за бърз преглед преди тестове.

Защо ще харесате този шаблон:

Подходящ както за самостоятелна работа, така и за дейности в малки групи, тъй като учениците могат да попълват по едно поле наведнъж, а след това бързо да сравняват отговорите си

Лесни за разпечатване и могат да бъдат персонализирани в Microsoft Word или Google Docs

Лесно се копират за седмични списъци с думи, лексика по теми или подготовка за тестове

✅ Идеално за: Лица и екипи, които предпочитат да работят в екосистемата на Microsoft/Google.

Как да използвате шаблон по модела на Фрейър за развитие на лексиката

Наличието на шаблон е чудесно начало, но знанието как да го попълните ефективно е това, което подобрява запаметяването на лексиката и съгласуваността в екипа.

Следвайте този практичен, стъпка по стъпка подход, за да извлечете максималното от вашия шаблон по модела на Фрейър. 🛠️

Изберете целевия термин или концепция: Изберете дума или концепция, която е наистина трудна или често се разбира погрешно. За екипите се фокусирайте върху терминология, при която несъответствията водят до объркване, като „агилен“ или „ориентиран към клиента“. Започнете с квадранта за дефиниции: Не копирайте просто дефиницията от речника. Напишете я с ваши собствени думи. Ако не можете да я обясните просто, значи все още не я разбирате напълно Определете ключови характеристики или факти: Избройте атрибутите, които винаги са верни за тази концепция. Задайте си въпроса: „Кои са безспорните характеристики, които правят този термин такъв, какъвто е?“ Създавайте примери: Давайте конкретни, специфични примери за понятието. Колкото по-разнообразни и близки до реалния живот са вашите примери, толкова по-задълбочено ще стане вашето разбиране Определете не-примери (критичната стъпка): Тази стъпка е от съществено значение. Идентифицирайте неща, които са сходни, но не съответстват на понятието. Това ви принуждава да изясните границите на термина Прегледайте и усъвършенствайте: Прочетете и четирите квадранта заедно. Дават ли те пълна и точна картина? Ако работите в екип, обсъдете евентуалните разногласия – те често разкриват критични пропуски в общото разбиране

✨ Предимство на ClickUp: Когато използвате цифров шаблон по модела на Фрейър в ClickUp, използвайте ClickUp Brain, за да ви предложи примери или не-примери, когато зациклите. Това може да предизвика идеи, които не сте обмисляли, и да ускори дълбоката обработка, която помага за запаметяването на новите концепции.

Оживете лексиката с ClickUp

Безплатните шаблони по модела на Фрейър са чудесна първа стъпка, когато ви е нужен лесен начин да помогнете на учениците да дефинират понятия, да откриват модели и да разграничават примери от не-примери, без да се налага да изготвяте дълъг план за урока.

Но моделите на Фрейър стават още по-полезни, когато се превърнат в част от работния процес. С ClickUp можете да използвате повторно шаблоните си по модела на Фрейър в Docs, да преподавате в реално време с помощта на Whiteboards и да превърнете всяка целева дума в задача с отговорник, краен срок и списъци за проверка.

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате бърз първоначален вариант на примери и не-примери, които можете да усъвършенствате заедно с класа или екипа си.

Често задавани въпроси

Четирите квадранта са „Дефиниция“ (какво означава терминът с ваши собствени думи), „Характеристики“ (ключови атрибути или факти), „Примери“ (конкретни случаи) и „Непримери“ (неща, които са подобни, но не отговарят на дефиницията).

Екипите могат да използват моделите на Фрейър, за да създадат общ речник за ключови бизнес термини, процеси или инструменти. Това гарантира, че новоназначените служители разбират не само дефинициите, но и какво включват и какво не включват концепциите, което намалява недоразуменията още от първия ден.

Празният шаблон по модела на Фрейър обикновено е статичен, готов за печат документ с празни квадранти. Редактируемият шаблон по модела на Фрейър позволява цифрово персонализиране, сътрудничество в реално време и интеграция с други инструменти за управление на работата.

Да, моделът на Фрейър е изключително ефективен за математически термини (като „просто число“), научни понятия (като „фотосинтеза“) и техническа терминология във всяка област. Той се отличава навсякъде, където разграничаването на примери от не-примери е ключ към изясняване на разбирането.