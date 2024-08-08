Бизнес жаргон: над 30 корпоративни модни думи и какво означават те

Представихте предложението си за проект на мениджъра си за одобрение и тя каза: „Добре е, но не сте постигнали нищо ново.“ Усетихте, че нещо не е наред, заради „но“ в изречението й.

Но какво има предвид тя под „да се премести иглата“?

Е, това е бизнес жаргон, който означава „вашето проектно предложение не е достатъчно въздействащо, за да направи голяма разлика“. Това е само един пример, но ако често чувате думи на работното място, които ви объркват, вероятно трябва да се запознаете с корпоративния жаргон.

Това са акроними, фрази или изрази, специфични за бизнеса, които имат общоприето значение в корпоративния свят.

Непознаването на бизнес жаргона може да ви направи жертва на недоразумения, което да доведе до несъответствие в очакванията, забавяне на вземането на решения и намаляване на увереността в професионална среда.

Нека ви помогнем да се запознаете с тези корпоративни термини, за да можете да ги разбирате ясно и да отговаряте уверено, без да се чувствате изоставени.

Разбиране на бизнес жаргона

Бизнес жаргонът се отнася до специализирани и технически изрази или евфемизми, използвани в бизнес света за общуване на идеи. Той често варира от индустрия до индустрия и от професия до професия.

Ако ваш приятел дойде при вас и ви каже, че не знае как да разчупи леда на следващата си среща, вие автоматично разбирате, че той не говори за буквално разчупване на леда, а за това как да започне разговор.

По същия начин термини от управлението на проекти като „синергия“ или „въздействие“ не винаги имат буквално значение в бизнеса.

Защо се нуждаем от бизнес жаргон?

Корпоративните модни думи улесняват нещата, особено при сложни концепции.

Ето един прост пример.

Искате да разберете колко риск ще поеме клиентът, когато инвестира в нова технология. Вместо да пишете „Какви са границите на вашата организация по отношение на риска от потенциални загуби или неуспехи, свързани с инвестиции в нови технологии?“, можете просто да използвате този корпоративен израз и да попитате „Какъв е вашият апетит за риск?“

Корпоративният жаргон помага за следното:

Ефективност: Бизнес жаргонът помага на хората да общуват точно и бързо, спестявайки време по време на срещи, доклади и кореспонденция.

Професионализъм: Използването на специфичен за бранша жаргон е знак за професионализъм и помага за установяване на доверие и авторитет в дадена област.

Сътрудничество: Жаргонът гарантира, че всички в дадена индустрия или организация имат общо разбиране за ключовите термини и концепции, което помага за съгласуване на очакванията.

Ключови идеи и цели зад често използваните бизнес термини

Бизнес жаргонът често има корени в конкретни индустрии или професионални практики и служи за различни цели в комуникацията. Нека разгледаме няколко често използвани термина, техния произход и цел:

Ликвидност на пазара: Описва лекотата на покупка и продажба на активи, без това да се отрази директно на цената им. Целта на този термин е да помогне на търговците да разберат пазарните условия, за да вземат информирани решения.

Дизайн на потребителското преживяване (UX Design): Възникнал от взаимодействието между човек и компютър и когнитивната психология, той се фокусира върху подобряването на използваемостта на цифровите интерфейси. Пример за жаргон в тази категория е „пътуването на потребителя“, което опростява дискусиите за създаването на удобни за потребителя и ефективни цифрови преживявания.

Призив за действие (CTA): Произхождащ от маркетинга и рекламата, този термин се използва, за да предизвика незабавна реакция от аудиторията. Независимо дали става дума за абонамент за бюлетин или покупка, целта е да се стимулира ангажираността на потребителите и да се увеличи конверсията.

Пазарна тенденция: Произхождащ от икономическия анализ, този термин помага на бизнеса да предвиди промени и да направи стратегически корекции въз основа на наблюдаваните модели.

Blue sky thinking (мислене под синьото небе): Термин, използван за описание на креативен и отворен подход към решаването на проблеми и генерирането на идеи. Сякаш гледате към необятното, безгранично небе и оставяте въображението си да лети свободно. Blue sky thinking има за цел да генерира богатство от идеи, които могат да бъдат усъвършенствани и разработени по-късно, за разлика от намирането на практическо решение веднага.

Лесно постижимо: Този термин често се използва като метафора за нещо, което е лесно постижимо или достъпно. То е като плод на дърво, който е лесно достъпен, без да е необходима стълба. Например, дадена компания може да се фокусира върху подобряването на обслужването на клиентите като лесно постижимо, за да повиши удовлетвореността, преди да се заеме с по-сложни предизвикателства като разработването на продукти.

Парадигмена промяна: Парадигмената промяна е значителна промяна в начина, по който мислим или правим нещо. Това е, когато ново и различно откритие или идея замества обичайния и приет начин на разбиране или подход към даден предмет.

Примери за бизнес жаргон в различни индустрии

Има някои прекалено често използвани бизнес термини, с които всички HR специалисти вероятно са запознати, докато други са задължителни за всички финансови екипи. За да ви помогнем да се ориентирате в тези термини, съставихме списък с популярни корпоративни термини от различни индустрии, включително HR, маркетинг, IT и финанси.

Човешки ресурси

Човешките ресурси играят централна роля в поддържането на взаимоотношенията и комуникацията с екипа. Независимо дали се занимавате с набиране на персонал, управление на производителността или планиране на работната сила, вероятно ще се сблъскате с термини като:

1. Опит на служителите

Опитът на служителите (EX) описва как служителите се чувстват по отношение на работата в компанията. Той включва взаимодействието с колеги и мениджъри, процеса на адаптация и ежедневната работна среда.

Пример: „За да подобри общата производителност и да намали текучеството на персонала, компанията стартира цялостна програма за подобряване на работната среда на служителите. ”

2. Златна ръка

Този бизнес термин описва финансово плащане, което се дава на служител, когато напусне компанията. Това е жест на признателност за неговата работа и всеотдайност.

Възможно е представителят на отдел „Човешки ресурси” да ви каже: „Предвид значителния ви принос към компанията, искаме да се уверим, че ще напуснете с положителни емоции, като ви предложим значителна компенсация за напускане в знак на нашата признателност.”

3. Баланс между работата и личния живот

Балансът между работата и личния живот означава да имате здравословно съотношение между работата и личния живот. Това е често използван термин в работната среда, който насърчава цялостното благополучие на служителите и предотвратява изчерпването.

Представител на отдел „Човешки ресурси” в дадена компания, който се стреми към постигане на здравословен баланс, може да каже: „Ние се ангажираме да помагаме на нашите служители да постигнат добър баланс между работата и личния живот. Затова предлагаме гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние.”

4. Съответствие с културата

Това се отнася до намирането на служители, чиито ценности и стил на работа са в съзвучие с културата и етиката на компанията.

Човешките ресурси често използват този термин, когато търсят нови служители: „Търсим кандидати, които се вписват добре в нашата култура, за да се интегрират успешно в екипа ни и да допринесат положително за работната ни среда. ”

5. Предложение за стойност за служителите (EVP)

Предложението за стойност за служителите (EVP) се отнася до общите ползи и възнаграждения, които компанията предоставя на своите служители в замяна на тяхната работа.

Когато отговаря на въпроса какво предлага компанията на своите служители, отделът по човешки ресурси може да отговори: „Нашият EVP се фокусира върху конкурентни заплати, възможности за кариерно развитие и подкрепяща работна среда, за да привлече и задържи най-добрите таланти.“

6. 80/20

80/20 е принципът, даден от принципа на Парето, който показва, че 80% от резултатите на бизнеса идват само от 20% от служителите. Това показва, че малка част от служителите са отговорни за по-голямата част от вашата продукция.

Маркетинг и реклама

Маркетингът и рекламата са огромна индустрия, обхващаща различни сфери, като например маркетинг чрез влиятелни лица и маркетинг в социалните медии. Някои често използвани примери за корпоративен жаргон в тази индустрия включват:

7. Впечатления

Впечатленията се отнасят до броя пъти, през които потенциален клиент е видял съдържанието, независимо дали става дума за публикация в социалните медии или онлайн реклама.

Когато присъствате на срещи на маркетинговия екип, често се чува хората да казват: „Трябва да анализираме впечатленията от последната ни рекламна кампания, за да разберем нейния обхват и ефективност.“

8. Ключови показатели за ефективност (KPI)

След прилагането на бизнес стратегия, следващата стъпка е да проследите резултатите чрез KPI. KPI показват колко ефективно екипът постига бизнес целите си.

Например: „Нашите основни KPI за тази кампания включват кликвания и процент на конверсия, които ще ни помогнат да измерим нейния успех.“

9. Пътуването на клиента

Пътят на клиента определя преживяването на клиента с дадена компания, от първоначалния интерес на клиента към компанията до края на връзката им, т.е. подновяване на абонамента или повторна покупка на продукта. Той дава представа за всеки етап, през който преминава клиентът.

Маркетинг мениджърите често казват: „Картографирането на пътя на клиента ще ни помогне да идентифицираме проблемните точки и да подобрим цялостното преживяване на клиента.“

10. A/B тестване

A/B тестването е често използван термин за тестване на дизайни за уеб страници или реклами. То сравнява две версии на уеб страница или реклама, за да определи коя от тях се представя по-добре.

Например: „Провеждаме A/B тестове на нашите целеви страници, за да видим кой дизайн води до по-висок процент на конверсия.“

11. Генериране на лийдове

Генерирането на лийдове се отнася до привличането на нови лийдове/клиенти. Може да чуете този термин, когато екипът се фокусира върху привличането и заинтересуването на потенциални клиенти, за да разшири вашата мрежа от продажби.

Това често се използва при определяне на цели, като например „Нашата цел за това тримесечие е да увеличим генерирането на потенциални клиенти с 30% чрез целенасочена реклама в социалните медии.“

12. Сегментиране на клиентите

Сегментирането на клиентите е термин, който се използва често в персонализирания маркетинг и реклама. То разделя клиентската база на различни групи въз основа на характеристики като демографски данни, поведение или модели на покупки.

Един пример за ежедневното използване на този корпоративен жаргон в бизнес света е: „Чрез сегментиране на клиентите можем да създадем персонализирани имейл кампании, които отговарят на конкретните интереси и нужди на всеки сегмент, което води до по-високи нива на ангажираност.“

Информационни технологии (ИТ)

Бизнес жаргонът се използва често в ИТ индустрията, защото помага да се опростят и обяснят сложни концепции и процеси. Определихме няколко често срещани корпоративни жаргона и термини от agile-scrum в ИТ, за да ви улесним разбирането.

13. Пропускателна способност

Когато обсъждат капацитета или скоростта на мрежата, техническите специалисти често използват думата „пропускателна способност”. Тя означава количеството данни, предавани през мрежата за даден период от време.

Може да чуете ръководителя на ИТ отдела да казва: „Трябва да обновим сървъра си, защото настоящата ни пропускателна способност не може да се справи с нарастващия брой заявки от потребители.“

14. DevOps

DevOps произхожда от комбинацията на два термина – разработка на софтуер (Dev) и ИТ операции (Ops) – с цел подобряване на ефективността на процеса на разработка и внедряване.

Пример за използване на този термин в корпоративния свят е „Внедряването на DevOps практики значително намали времето ни за пускане на пазара на нови функции.“

15. Приложен програмен интерфейс (API)

Когато се обсъжда интеграцията и разработката на софтуер, фокусът често е върху API. API е набор от протоколи и инструменти, които позволяват на различни софтуерни приложения да комуникират помежду си.

По време на дискусии за интегриране на софтуер разработчикът може да заяви: „Новият API позволява безпроблемно взаимодействие между нашето приложение и услугите на трети страни.“

16. Софтуерен прототип

Софтуерното прототипиране се отнася до създаването на ранни версии или модели на софтуерно приложение, за да се визуализира и тества неговият дизайн, функционалност и взаимодействия с потребителите преди пълномащабното му разработване.

На срещата за стартиране на проекта продуктовият мениджър може да обясни: „Ще започнем с прототипиране на софтуера, за да се уверим, че нашият дизайн отговаря на нуждите на потребителите.“

17. Разгръщане

Разгръщането е поетапен процес, който включва всичко, свързано с настройването на нов софтуер, от инсталирането до тестването.

Какво прави програмистът? Той „се занимава с внедряването на нов софтуер според изискванията на компанията”.

18. Изчислителни облаци

Клъуд компютингът е ключов аспект на цифровата ИТ инфраструктура. При този метод отдалечени сървъри в интернет съхраняват, управляват и обработват данни, което елиминира нуждата от локални сървъри или персонални компютри.

В последната актуализация на компанията IT отделът може да заяви: „Въведохме облачни изчисления, за да оптимизираме операциите си, да подобрим мащабируемостта и да намалим разходите, свързани с локалната инфраструктура.“

Финанси и инвестиции

Независимо дали инвестирате парите си или работите във финансовия сектор, често се сблъсквате с термини като „първоначално публично предлагане“, „количествено облекчаване“ и „диверсификация на инвестициите“. Нека ви разясним този корпоративен жаргон в областта на финансите и инвестициите.

19. Количествено облекчаване

При икономическа дефлация централната банка инжектира пари в икономиката чрез закупуване на държавни ценни книжа или други финансови активи, за да увеличи паричното предлагане, да понижи лихвените проценти и да стимулира икономическата активност. Този процес се нарича количествено облекчаване.

Може да се натъкнете на изявление на централната банка: „За да се справи с икономическото забавяне, централната банка стартира програма за количествено облекчаване, като закупува значителни количества държавни ценни книжа, за да повиши ликвидността и да подкрепи икономическия растеж.“

20. Първоначално публично предлагане

Ще чуете термина IPO в новините, когато частна компания стане публична. Той се отнася до процеса на регистриране на акциите на частна компания на фондовата борса, за да бъдат предложени на публиката за първи път.

В официалното си прессъобщение компанията обяви: „Радваме се да продължим с първичното публично предлагане (IPO), което ще ни позволи да наберем капитал за разширяване и да засилим присъствието си на пазара.“

21. Капиталови печалби

Изчисляването на капиталовите печалби е от съществено значение при справянето с данъчните последствия. Капиталовите печалби се отнасят до печалбата, реализирана от продажбата на актив или инвестиция, когато продажната цена надвишава покупната цена.

Ако се консултирате с данъчен съветник, той може да ви посъветва: „Капиталовите печалби от продажбата на акциите ви ще бъдат обложени с данъци, така че не забравяйте да го вземете предвид във финансовото си планиране.“

22. Възвръщаемост на инвестицията (ROI)

ROI е акроним, използван за оценка на рентабилността на дадена инвестиция. Изчислява се, като се раздели нетната печалба на първоначалната инвестиционна стойност. Този термин се използва както при индивидуални инвестиции на фондовата борса, така и при бизнес инвестиции в софтуер или нови технологии.

Когато обсъждате резултатите от проекта, финансовият мениджър може да докладва: „Нашата последна маркетингова кампания постигна 25% възвръщаемост на инвестициите, което показва силна възвръщаемост на инвестициите ни.“

23. Бета

Когато инвестирате в акции, често се оценява волатилността на пазара. Тази оценка се нарича бета, където бета по-голямо от 1 показва по-висока волатилност, а бета по-малко от 1 показва по-ниска волатилност.

По време на преглед на портфейла инвестиционен анализатор може да обясни: „Бета коефициентът на тази акция е 1,5, което означава, че тя е с 50% по-нестабилна от пазара, което може да повлияе на общия риск на вашия портфейл.“

24. Пазарна капитализация

Пазарната капитализация е често използван термин за категоризиране на компаниите въз основа на размера им или за оценка на инвестиционния им потенциал. Това е общата пазарна стойност на акциите на дадена компания, изчислена чрез умножаване на цената на акциите по броя на акциите.

На събрание на акционерите главният изпълнителен директор може да подчертае: „Пазарната капитализация на нашата компания достигна 10 милиарда долара, което отразява нашите силни резултати и перспективи за растеж.“

Общи примери за бизнес жаргон

Макар че горните примери са специфични за дадена индустрия, стандартните термини от корпоративния жаргон се използват в различни индустрии и в ежедневните операции. Нека разгледаме някои от тези термини, за да не се чувствате изгубени следващия път, когато някой спомене корпоративен жаргон.

25. Бенчмаркинг

Независимо дали провеждате анализ на конкурентите или оценявате представянето на компанията, често се установяват еталони. Бенчмаркингът е сравняване на показателите за представяне на компанията с индустриалните стандарти или най-добрите практики, за да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Проектният мениджър може да каже: „Сравняваме нашите процеси с тези на лидерите в бранша, за да идентифицираме най-добрите практики и да подобрим оперативната си ефективност.“

26. Зловреден софтуер

Зловреден софтуер е корпоративен жаргон за софтуер, създаден да навреди, експлоатира или по друг начин компрометира компютърна система, мрежа или данни. Той включва вируси, червеи, троянски коне, шпионски софтуер и софтуер за откуп.

Представете си, че питате експерт по киберсигурност за скорошни инциденти. В такъв случай той би споменал „зловреден софтуер“: „Една от основните грижи в нашата област е справянето със зарази със зловреден софтуер, които могат да повредят нашите системи и целостта на данните. “

27. Firewall

Firewall е устройство или софтуер за мрежова сигурност, което наблюдава и контролира входящия и изходящия мрежов трафик въз основа на предварително определени правила за сигурност.

Мрежовият администратор може да обясни: „Трябва да конфигурираме защитната стена, за да блокираме неоторизирания достъп, като същевременно позволяваме легитимния трафик да преминава.“

28. Свържете се

Вместо да кажете „направи бърза актуализация“, бизнес терминът за това е „свържи се“. Това означава да се свържете накратко с някого, за да го информирате или обсъдите нещо.

Може да чуете мениджъра да казва: „Да се срещнем следващата седмица, за да прегледаме напредъка си и да обсъдим възникналите проблеми.“

29. Основна компетентност

Основната компетентност е ключовата сила на компанията или USP, която я отличава от другите в бранша. Този термин често се използва по време на стратегическото планиране, за да се фокусира върху областта на експертиза.

Например, по време на годишната среща за бизнес стратегия, главният оперативен директор може да подчертае: „Нашата основна компетентност в иновативните технологични решения е това, което ни отличава от конкурентите и стимулира растежа ни.“

30. Pivot

Думата „pivot” се използва, когато даден проект изисква промяна в посоката или подхода. Тя означава да се направи значителна промяна в стратегията или посоката, за да се адаптира към нови обстоятелства или възможности.

Изпълнителният директор може да използва следния корпоративен жаргон по време на стратегическа сесия: „След последните резултати от проучването на пазара, трябва да променим маркетинговия си подход, за да се насочим по-добре към по-младата аудитория.“

Потенциални проблеми с корпоративния жаргон

Бизнес жаргонът улеснява общуването с професионалисти от същата индустрия, но само ако се използва внимателно и правилно. Проучване, проведено от Duolingo сред повече от 8000 работещи професионалисти в осем държави , разкри, че 58% от хората смятат, че колегите им прекаляват с жаргона.

Освен това, 60% от тях смятат, че трябва да разберат какво означава този жаргон, което им причинява стрес.

Прекомерната и неясна употреба на корпоративен жаргон може да доведе до редица комуникационни проблеми и стрес. Някои от често срещаните проблеми са:

Препятствие за ясната комуникация: Ако аудиторията ви не е запозната с корпоративния ви език, това може да се превърне в препятствие за ясните разговори. В такива случаи, вместо да опростява операциите и комуникацията, то ги усложнява, като създава комуникационна пропаст между тези, които разбират жаргона, и тези, които не го разбират.

Прекомерна употреба и погрешно тълкуване на жаргона : Понякога жаргонът може да направи простите концепции и термини по-трудни за разбиране, отколкото са в действителност. Когато се тълкува погрешно, той може да забави бизнес операциите и да замъгли желаното послание.

Риск от недоразумения и неточности в комуникацията: Специализираните термини имат различно значение в различни контексти. Те могат да предизвикат объркване, да изложат хората на риск от недоразумения и да повлияят на качеството на взаимодействията.

Съвети за минимизиране на неправилното използване на бизнес жаргона в корпоративния свят

Ясната комуникация е от съществено значение за ефективната работа в екип и успешното управление на проекти в корпоративния свят. Колкото по-ясен е езикът, толкова по-добре.

Въпреки че използването на жаргон е свързано с определени ограничения, той не може да бъде напълно елиминиран. Вместо това, трябва да го използвате по начин, който минимизира неправилната употреба. Ето някои съвети за техническо писане и предложения за управление, за да намалите постепенно зависимостта от бизнес термини:

Редовно търсете обратна връзка от членовете на екипа относно яснотата на комуникацията и правете необходимите корекции.

Демонстрирайте използването на ясен и прям език по време на срещи, в имейли и документи, за да установите стандарт за екипа.

Обучете служителите на термини, специфични за бранша, за да им помогнете да разберат и да се адаптират към бизнес жаргона, когато е необходимо.

