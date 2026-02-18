Как да използвате Meta AI за бизнес съобщения през [година]

Вашите клиенти вече са в WhatsApp, Messenger и Instagram. Сега и Meta AI е там – готов да ви помогне да изготвяте отговори, да създавате изображения и да обмисляте кампании, без да превключвате между приложенията.

Това ръководство ви показва как да получите достъп до Meta AI на всяка платформа, как да го използвате, за да ускорите работните процеси при общуването с клиенти, и как да организирате работата около него в ClickUp, за да не пропуснете нищо.

Какво е Meta AI?

Представете си Meta AI като „гения“, който живее във вашите любими приложения. Това е изкуствен интелект с общо предназначение, създаден от Meta (майка компания на Facebook, Instagram и WhatsApp), предназначен да ви помага да отговаряте на въпроси, да генерирате изображения и да вършите работата си, без да напускате чата.

За да разберете как Meta AI се вписва в по-широкия контекст на маркетинговите решения, базирани на изкуствен интелект, гледайте този обзор на маркетинговите инструменти с изкуствен интелект и тяхното приложение в съвременния бизнес.

Как да получите достъп до Meta AI на платформите за съобщения

Добрата новина: Meta AI не изисква период на обучение, защото вече е вградена в приложенията, които вашият екип използва ежедневно за съобщения с клиенти.

Достъпът и конкретните функции могат да варират в зависимост от региона, тъй като приложението продължава своето глобално разпространение, но началните точки са проектирани да бъдат прости и интуитивни.

Ето как да го намерите на всяка платформа. 👀

WhatsApp

За да започнете разговор с Meta AI в WhatsApp, отворете приложението и потърсете синята икона с кръг в горната част на екрана с чатовете. Можете също да започнете нов чат и просто да потърсите „Meta AI“, за да започнете.

За тези, които използват WhatsApp Business, Meta AI работи в рамките на стандартния интерфейс. Това е мощен инструмент за изготвяне на отговори на клиенти, генериране на нови идеи за съобщения или създаване на бързо съдържание в движение.

👀 Важно е да знаете, че разговорите ви с Meta AI са частни и са отделени от чатовете с вашите клиенти. Вие чатите с AI, за да получите помощ, а не за да го интегрирате в автоматизирани клиентски потоци.

Можете да включите Meta AI и в дискусиите на екипа. В всеки групов чат просто напишете @Meta AI, последвано от вашия въпрос, за да получите помощ, без да напускате разговора. Това го превръща в инструмент за сътрудничество за вашия екип, а не в автоматизиран бот, който отговаря директно на клиентите.

За пълна автоматизация все пак ще трябва да използвате WhatsApp Business API, за да създадете отделен чатбот.

Забележка: От 15 януари 2026 г. Meta забранява чатботовете с изкуствен интелект за общо предназначение в WhatsApp Business API. Все още можете да създавате ботове за конкретни задачи за обслужване на клиенти, резервации и проследяване на поръчки, но AI асистентите с отворен край вече не са разрешени на платформата.

Messenger

Достъпът до Meta AI в Messenger е също толкова лесен. Отворете приложението и натиснете иконата Meta AI в лентата за търсене или започнете ново съобщение и потърсете „Meta AI“.

Ако вашият екип управлява бизнес страница, той може да използва Meta AI, за да обработва разговорите в Messenger по-ефективно. То е идеално за изготвяне на отговори на често задавани въпроси, получаване на идеи за промоционални съобщения или дори създаване на прости изображения, които да споделяте с клиентите.

Както в WhatsApp, можете да го използвате и в групови чатове, като напишете @Meta AI.

👀 Тази функционалност се различава от автоматизираните ботове, които можете да настроите чрез Meta Business Suite. Тези ботове са предназначени за автоматични отговори, докато Meta AI служи като асистент в реално време за лицето, което управлява съобщенията.

Instagram

Ще намерите Meta AI в директните си съобщения в Instagram. Отворете директните си съобщения и натиснете иконата Meta AI или започнете ново съобщение и го потърсете.

За бизнеса това значително ускорява управлението на присъствието ви в Instagram. Използвайте го, за да генерирате умни идеи за надписи, да изготвяте бързи отговори на често задавани въпроси или да създавате уникални изображения за вашите истории и публикации.

Функцията @Meta AI е достъпна и в груповите директни съобщения, което улеснява сътрудничеството с екипа ви по отношение на съдържанието.

Meta AI действа като ваш партньор за творчество и продуктивност в рамките на приложението. Тя няма да отговаря автоматично на директните съобщения на клиентите вместо вас, но ще ви помогне да го правите по-бързо и с повече творчество.

👀 Всички изображения, които създавате, ще бъдат автоматично маркирани от Meta като съдържание, генерирано от AI, което гарантира прозрачност пред вашата аудитория.

Начини за използване на Meta AI за бизнес съобщения

Ключът е да се фокусирате върху задачите, които създават пречки в комуникацията с клиентите ви. Meta AI е проектиран да ви помага да изготвяте, обмисляте и създавате подкрепящи визуални елементи. Тези практични приложения работят в WhatsApp, Messenger и Instagram, превръщайки AI от новост в незаменим инструмент за вашия екип. 🛠️

Ето четири практични начина да използвате Meta AI за бизнес съобщенията си.

Автоматизирайте отговорите на обслужването на клиенти

Когато чуете „автоматизиране“, може би си представяте ботове, които напълно поемат контрола над разговорите. Meta AI не прави това. Вместо това, тя помага на членовете на вашия екип да отговарят по-бързо и по-последователно, което им позволява да обработват по-голям обем разговори, без да се жертва качеството. Става въпрос за разширяване на вашия екип, а не за неговата замяна.

Работният процес е прост. Когато получите въпрос от клиент, можете да отворите Meta AI, да опишете ситуацията и да го помолите да изготви отговор.

Ето няколко примера, които ще ви помогнат да започнете:

„Напишете приятелски отговор на клиент, който пита за нашата политика за връщане на стоки“

„Напишете професионален отговор, в който обяснявате, че доставката е забавена поради лоши метеорологични условия“.

„Създайте кратък, полезен отговор за някой, който пита за наличността на продукт“

Можете дори да помолите Meta AI да промени тона, за да бъде по-официален или по-неформален, или да направи съобщението по-кратко или по-дълго. Това дава на вашия екип солидна отправна точка, която след това може да персонализира преди изпращане.

Създавайте шаблони за бързи отговори

Екипите за обслужване на клиенти прекарват до 40% от времето си в отговаряне на едни и същи 10 въпроса. Meta AI може да ви помогне да създадете библиотека с последователни отговори, съответстващи на бранда, за минути. Това гарантира, че съобщенията ви остават последователни и освобождава екипа ви, за да се фокусира върху по-сложни проблеми на клиентите.

Въведете в Meta AI най-често задаваните въпроси от клиентите и го помолете да генерира няколко варианта за отговор.

За последователност: „Дайте ми пет различни начина да отговоря на въпроса „Какви са вашите работни часове?“

За разнообразие в тона: „Създайте три приятелски, но професионални отговора за клиенти, които питат дали предлагаме отстъпки“.

За яснота: „Напишете ясен и прост шаблон за отговор на клиенти, които питат за статуса на поръчката си“.

След като имате набор от отговори, които ви харесват, можете да ги запазите в споделен документ или директно във функцията за бърз отговор на вашата платформа за съобщения. Това прави отговорите лесно достъпни за всички в екипа ви.

Обсъждайте съдържанието на съобщенията и кампаниите

Отивайки отвъд индивидуалното обслужване на клиенти, можете да използвате Meta AI, за да планирате проактивни стратегии за съобщения.

Измислянето на свежи идеи за промоционални кампании, представяне на продукти или сезонни промоции може да бъде предизвикателство. Творческите блокажи се случват, а крайните срокове наближават, което прави вашите маркетингови усилия да изглеждат остарели или прибързани. Meta AI може да ви бъде партньор в мозъчната буря, като ви помага да генерирате идеи и да изготвяте съдържание за по-големи кампании.

Помолете го да ви помогне с:

Идеи за кампании: „Дайте ми пет креативни идеи за кампания в WhatsApp, която да промотира предстоящата ни лятна разпродажба“.

Повторна ангажираност: „Напишете серия от три съобщения, които да изпратите на клиенти, които не са пазарували през последните 60 дни“.

Стартиране на съобщения: „Предложете няколко различни подхода за съобщения за стартиране на новата ни абонаментна услуга за съществуващите клиенти“.

Можете дори да го използвате, за да създадете варианти за A/B тестване. Помолете го да напише две или три различни версии на едно и също промоционално съобщение, за да видите коя от тях се представя най-добре.

Създавайте визуални елементи за чат разговори

Понякога една картина наистина струва повече от хиляда думи, но създаването на персонализирани визуални елементи за всяко взаимодействие с клиент е невъзможно. Вашият екип може да се наложи да използва общи стокови снимки или, по-вероятно, изобщо да не използва визуални елементи. Това е пропусната възможност да направите вашите съобщения по-привлекателни и полезни.

Функцията за генериране на изображения на Meta AI ви позволява да създавате персонализирани визуализации на място, директно в чата си. Просто опишете изображението, което искате, и AI ще го създаде за вас.

Това е идеално за:

Продуктови макети: „Създайте изображение на новата ни бутилка за вода на бюрото до лаптопа“.

Промоционални графики: „Създайте изображение на празнична подаръчна кутия със синя панделка за празнична промоция“.

Илюстративни икони: „Направете проста, изчистена илюстрация на камион за доставки, която да използвате за актуализации на доставките“.

Тези изображения са най-подходящи за бърза, неформална употреба в чатове. Те няма да заменят изпипаните бранд активи, създадени от вашия дизайнерски екип, но са мощен инструмент за подобряване на ежедневните разговори.

Управлявайте работните си потоци за бизнес съобщения с ClickUp

Използването на Meta AI за изготвяне на отговор или обмисляне на кампания е чудесна първа стъпка, но не решава основния хаос.

Вашите шаблони за бързи отговори са изгубени в някакъв документ, планът ви за кампания е в електронна таблица, а екипът ви се опитва да координира кой какво да отговори в отделен групов чат. Това е разпръскване на работата – фрагментиране на работата между несвързани инструменти, които не комуникират помежду си – и то убива продуктивността, като принуждава екипа ви постоянно да превключва между инструментите, губейки контекста с всяко кликване.

Тази фрагментация води до загуба на време – 51 минути седмично, непоследователни съобщения и прекъснати разговори. За да се възползвате наистина от AI, трябва да управлявате целия работен процес – от идеята до изпълнението и анализа – на едно място.

Организирайте цялата работа, свързана с бизнес съобщенията, с конвергентното AI работно пространство на ClickUp – единна платформа, в която проекти, документи, разговори и анализи съжителстват с контекстуално AI, вградено като интелигентен слой, който допълва Meta AI.

Централизирайте шаблоните за съобщения и библиотеките с отговори

Централизирайте всичките си споделени ресурси на едно място с Docs Hub

Докато вашият екип използва Meta AI за генериране на отговори, бързо ще натрупате различни варианти – политики за връщане, актуализации на статуса на поръчки, промоционални отговори, версии с различен тон.

Вместо да ги запазвате в случайни бележки или чат низове, съхранявайте ги в ClickUp Docs:

Създайте структурирана библиотека с отговори, организирана по категории (връщания, доставка, фактуриране, промоции).

Спазвайте указанията за гласа на марката заедно с шаблоните

Използвайте разрешения, за да контролирате кой може да редактира одобрени съобщения.

Свържете документи директно със задачи, за да могат агентите да имат незабавен достъп до подходящия шаблон.

Това предотвратява несъответствия в WhatsApp, Messenger и Instagram, особено когато отговарят различни членове на екипа.

Превърнете разговорите в проследими задачи

Автоматизирайте задачите си и продължете да работите с ClickUp Tasks.

Разговорите с клиенти не изискват само отговори — често изискват и действия.

С ClickUp Tasks можете да:

Превърнете разговорите с висок приоритет в задачи

Разпределяйте разговорите или отговорностите по кампаниите на конкретни членове на екипа.

Добавете персонализирани полета като платформа (WhatsApp, Messenger, Instagram), степен на спешност и сегмент клиенти.

Използвайте персонализирани статуси като „Ново запитване“, „Изготвяне на отговор“, „В очакване на клиент“, „Ескалирано“, „Решено“.

Задайте крайни срокове и SLA за времето за отговор

Прикачете подходящ контекст (скриншоти, преписи на съобщения, подробности за поръчката)

Създавайте вътрешни коментари, отделени от съобщенията, предназначени за клиенти.

Планирайте и изпълнявайте кампании за съобщения със структурирани работни процеси.

Създайте табло за маркетингови кампании с ClickUp Dashboards

Meta AI може да ви помогне да обмислите съобщенията за вашата кампания. Но стартирането на кампания изисква координация.

С ClickUp можете да:

Създавайте папки за кампании (напр. Лятна разпродажба, Пускане на продукт, Серия за повторно ангажиране)

Разделете кампаниите на задачи: изготвяне на копия, правна проверка, създаване на активи, настройка на реклами, планиране на стартиране

Използвайте зависимости, за да се уверите, че съобщенията не се изпращат преди одобрение.

Визуализирайте времеви линии в изгледи Gantt или Calendar

Проследявайте ефективността в персонализирани табла за управление на ClickUp

Това е особено важно за кампаниите от типа „кликни, за да изпратиш съобщение“, при които рекламите предизвикват разговори в голям мащаб.

Автоматизирайте повтарящите се стъпки в работния процес

Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations

Повтарящата се координация забавя екипите повече, отколкото изготвянето на съобщения. ClickUp Automations ви позволява:

Автоматично присвояване на нови задачи за съобщения въз основа на платформата или кампанията

Активирайте напомняния за последващи съобщения

Актуализирайте статуса си, когато изтече крайният срок

Уведомявайте мениджърите, когато праговете на SLA бъдат превишени.

Резултатът? Вашият екип се фокусира върху комуникацията с клиентите, а не върху вътрешната администрация.

Използвайте AI, за да създавате и усъвършенствате съдържание в работната си среда.

Достъп до AI на работното ви място в ClickUp Docs

Докато Meta AI работи в приложенията за съобщения, ClickUp Brain работи във вашия работен процес.

Можете да го използвате за:

Създавайте съобщения за кампании директно в задачите или Docs

Обобщете обратната връзка от клиентите от множество разговори

Генерирайте алтернативни версии за A/B тестване.

Усъвършенствайте тона и структурата, преди съобщенията да бъдат публикувани.

Вместо да превключвате между различни инструменти, вашите идеи и изпълнение остават свързани.

Използвайте Meta AI за скорост, но изградете система за мащабируемост

Meta AI, задвижвана от Llama моделите на Meta, предоставя на бизнеса по-бърз начин за обработка на разговорите с клиенти в WhatsApp, Messenger и Instagram. Можете да изготвяте отговори за секунди, да генерирате бързи визуализации, да обмисляте кампании и да намалите умственото натоварване, което идва с постоянните бизнес съобщения.

Но ето как стоят нещата в действителност: Meta AI подобрява индивидуалните взаимодействия. Тя не управлява вашия работен процес.

Това няма да се случи:

Проследявайте кой отговаря на кой клиент

Съхранявайте одобрени шаблони за съобщения по структуриран начин

Координирайте графиците на кампаниите между екипите

Уверете се, че последващите действия се извършват навреме

Предоставя ви информация за времето за отговор или натоварването

С нарастването на обема на бизнес съобщенията, скоростта сама по себе си не е достатъчна.

Ето тук централизираното работно пространство като ClickUp става от решаващо значение. Meta AI ви помага да създадете съобщението. ClickUp ви помага да управлявате системата зад съобщението – шаблони, задачи, кампании, правила за автоматизация, табла и координация на екипа – всичко на едно място.

Обединете работните си процеси за бизнес съобщения. Започнете безплатно с ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

Да, Meta AI понастоящем е безплатна в WhatsApp, Messenger и Instagram. През януари 2026 г. Meta обяви планове за тестване на премиум абонаменти, които ще предлагат разширени AI възможности, макар че основните функции ще останат безплатни.

За да използвате Meta AI, е необходимо да имате Meta акаунт, но можете да получите достъп до него чрез WhatsApp без Facebook профил. WhatsApp използва проверка на телефонния номер, а не вход във Facebook.

Meta AI е личен асистент, който ви помага да създавате съдържание и да получавате отговори. Чатботът на WhatsApp е автоматизирана система, която отговаря директно на вашите клиенти от ваше име.