Как да използвате Claude за отстраняване на грешки в кода като професионалист

Над 80% от разработчиците използват или планират да използват AI инструменти за кодиране.

Тогава защо екипите все още смятат, че не се възползват напълно от предимствата?

Причината е проста – макар инструментите да са ефективни, работните процеси около тях не винаги са такива.

Отстраняването на грешки е перфектен пример. В един момент преследвате загадъчно съобщение за грешка, а в следващия имате 12 отворени раздела, прескачате между логове и конфигурации и се опитвате да си спомните какво се е променило от последната инсталация. Добавете към това прекъсвания в Slack и въпроси от типа „можеш ли да погледнеш бързо?“ и изведнъж една малка грешка се превръща в събитие, което отнема половин ден.

И дори когато Claude ви помогне да откриете бързо основната причина, това откритие все пак може да изчезне в нищото, ако не се превърне в ясна задача с отговорник и приоритет.

Това ръководство ви показва как да използвате Claude за отстраняване на грешки в кода и да превърнете тези открития в проследими задачи. Целта? Да помогнете на екипа си да приоритизира поправките, да разпредели отговорностите и да предотврати повторно появяване на същите проблеми след всеки спринт.

Да започнем!

Какво е Claude Code?

Claude Code е агентен инструмент за кодиране на Anthropic, който се намира във вашия терминал и разбира цялата ви кодова база. Представете си го като AI програмист с фотографична памет за вашето хранилище. Той е създаден, за да се справи с тежкия когнитивен товар на отстраняването на грешки, като индексира структурата на вашия проект, позволявайки ви да задавате въпроси на обикновен английски език и да получавате отговори, основани на вашия действителен код.

За разлика от чат-базираните AI инструменти, които работят с изолирани фрагменти, Claude Code работи директно във вашата среда за разработка. Той може да чете и записва файлове, да изпълнява терминални команди и да проследява логиката в целия ви проект.

чрез Claude Code

Как да настроите Claude Code за отстраняване на грешки

Стартирането на Claude Code е лесно и отнема само няколко минути. Ето как да започнете:

Инсталиране на Claude Code: Можете да го инсталирате глобално, като използвате npm, като изпълните npm install -g @anthropic-ai/claude-code в терминала си. Това е официалният пакет Claude Code CLI. Като алтернатива можете да намерите и инсталирате официалното Можете да го инсталирате глобално, като използвате npm, като изпълните npm install -g @anthropic-ai/claude-code в терминала си. Това е официалният пакет Claude Code CLI. Като алтернатива можете да намерите и инсталирате официалното разширение VS Code директно от пазара. Генериране на API ключ: Влезте в Anthropic Console, преминайте към раздела API ключове и създайте нов ключ. Не забравяйте да го копирате на сигурно място веднага, тъй като няма да можете да го видите отново. Конфигурирайте средата си: Най-сигурният начин да направите това е като зададете API ключа като променлива на средата във вашата система. Това предотвратява ключът да бъде случайно въведен в кода ви.

Как да зададете API ключа си като променлива на средата (най-добра практика) macOS / Linux За да го запазите, добавете този ред към ~/. zshrc или ~/. bashrc, след което рестартирайте терминала си. Windows (PowerShell) Отворете отново терминала си след като изпълните това.

След като настройката е завършена, ще трябва да инициализирате Claude Code във вашия проект.

Отворете терминала си, преминайте към кореновата директория на проекта си и изпълнете командата claude. Инструментът автоматично ще започне да анализира репозиторията ви/сканира структурата на проекта ви, което означава, че създава карта на файловете ви и взаимоотношенията между тях, за да разбере контекста.

При по-големи хранилища първоначалното индексиране може да отнеме малко време, но именно то позволява отстраняването на грешки в контекста, което отличава Claude Code от останалите.

💡 Съвет от професионалист: Не позволявайте настройката да се превърне в работа. Създайте един споделен списък за настройка на Claude Code в ClickUp Docs с точните команди, от които се нуждае вашият екип: стъпката за инсталиране, къде да генерирате Anthropic API ключа, как да настроите env var и как да проверите дали работи. Създайте споделени документи за настройка на ключови инструменти в ClickUp Docs, така че всички да ги инсталират по един и същи начин. Закачете го в пространството за разработчици, за да могат новите членове да започнат работа за минути, а не за часове!

Стъпка по стъпка работен процес за отстраняване на грешки с Claude Code

Дори с мощен AI асистент, отстраняването на грешки може бързо да се превърне в хаос, ако нямате прост процес, който да следвате. Ако започнете с нещо неясно като „защо кода ми не работи?“, обикновено ще получите неясни отговори – и тогава хората решават, че инструментът „не работи“ и се връщат към стария (бавен) начин на работа.

По-добрият подход е да третирате Claude Code като старши инженер, с когото работите в екип: дайте му ясен контекст, позволете му да разследва, оспорете неговите предположения и проверете всяка поправка, преди да я пуснете в употреба. Това структурирано сътрудничество превръща отстраняването на грешки от игра на познаване в наука.

Нека ви покажем как да направите това, стъпка по стъпка:

Започнете с ясен доклад за грешката

Качеството на помощта, която Claude Code предоставя, е пряко пропорционално на качеството на първоначалния ви доклад за грешка. За да постигнете най-добри резултати, трябва да формулирате проблема с прецизност.

Вашият доклад за грешка трябва винаги да включва следната ключова информация:

Наблюдавано поведение: Опишете точно какво се случва.

Очаквано поведение: Обяснете какво трябва да се случи вместо това.

Стъпки за възпроизвеждане: Предоставете ясни, подробни инструкции за това как да предизвикате грешката.

Съответен контекст: Включете всички съобщения за грешки, следи от стека или подробности за последните промени, които могат да са свързани с проблема.

📌 Например, добър подсказък би изглеждал така: „Крайната точка /api/users връща грешка 500, когато се извиква с празно тяло на заявката. Тя трябва да връща грешка 400 за валидиране. Можете да възпроизведете това, като изпратите POST заявка с празен JSON обект. Това започна след вчерашното преструктуриране на валидиращия мидълуеър. ” Предоставянето на този ниво на детайлност от самото начало минимизира обмена на информация и позволява на Claude да започне разследването си от място с дълбок контекст.

Шаблонът за докладване на грешки на ClickUp ви предоставя удобен начин да документирате тази важна информация за вашия екип на едно структурирано място.

Получете безплатен шаблон Документирайте докладите за грешки и следете разрешаването им от начало до край с шаблона за доклад за грешки на ClickUp.

Той включва:

Персонализирани формуляри в ClickUp за събиране на подробни доклади за грешки

Ясен набор от персонализирани статуси за наблюдение на процеса на отстраняване на бъгове от начало до край.

Изгледи и филтри за приоритизиране на поправките въз основа на въздействието и спешността

🎥 Бонус: Гледайте този кратък наръчник за най-добрите практики за писане на ефективни доклади за грешки, които ще ви помогнат да получите нужните резултати от Claude Code и вашия екип.

💡 Съвет от професионалист: Намирането на грешката е само половината от битката. След като Claude ви помогне да откриете проблема, все още трябва да управлявате неговия жизнен цикъл – от откриването до внедряването. Превърнете всеки бъг, открит от Claude, в структурирана, изпълнима задача, като използвате шаблона за управление на задачи на ClickUp. Присвойте собственост, задайте приоритети и проследявайте статуса от „Завърши“ до „Извършено“, като се уверите, че всяка поправка се управлява с яснота и отговорност. Това превръща хаотичните последствия от отстраняването на грешки в ясен процес, при който всеки вижда какво се поправя и кой се занимава с това. Разделете големите цели на управляеми, проследими задачи с шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Използвайте режим „План“ за безопасен анализ на грешките.

Преди да позволите на изкуствен интелект да прави промени в кода ви, особено в чувствителна област, искате първо да видите какво мисли. Plan Mode е функцията за разследване „само за четене” на Claude Code, която ви позволява да направите точно това. Когато е активирана, Claude ще анализира кода ви и ще предложи стъпка по стъпка план за действие, без да променя никакви файлове.

Това е вашият режим, когато:

Отстранявате грешки в среда, близка до производствената

Бъгът изглежда засяга няколко взаимосвързани части от системата.

Искате да разберете основната причина , преди да помислите за решение.

Работите в част от кода, която все още не познавате добре.

В режим „План“ Claude чете съответните файлове, проследява пътя на изпълнение и обяснява хипотезата си за това какво не е наред. След това можете да прегледате анализа му, да зададете уточняващи въпроси и да пристъпите към поправка едва след като сте сигурни в диагнозата. Това е най-добрата предпазна мрежа, която предотвратява преждевременни промени, които биха могли да доведат до още повече проблеми.

Разработчиците в Reddit също изглежда са съгласни:

Получавам абсолютно невероятни резултати, като превключвам на режим „план“ + Opus. И не го използвам само за няколко минути. Рутинно прекарвам 15-20 минути в режим „план“, преди да го накарам да напише и една единствена реда код... Защо никой друг не прави това? Загубили ли сме цялата си инициативност като разработчици и просто очакваме AI да напише всичко за нас от самото начало, перфектно?Работният процес, който работи за мен, може да изглежда по-досаден, но разликата в качеството на кода е огромна... Когато просто оставя Claude да работи свободно, получавам код, който може да работи или не, и дори ако работи, той е написан технически „погрешно“ и се превръща в кошмар за поддръжка. Когато използвам подхода си с план, получавам код, който действително бих одобрил в PR.

Изпълнете интерактивния цикъл за отстраняване на грешки

Ефективно отстраняване на грешки с Claude Code не е еднократна команда, а диалог. Представете си го като повтарящ се цикъл, в който вие и изкуственият интелект си сътрудничите, за да стесните обхвата на проблема.

Процесът обикновено следва следните стъпки:

Споделете контекста на грешката: Започнете с подробен доклад за грешката. Нека Claude разследва: Той ще прочете файловете, ще проследи зависимостите и ще формира хипотеза. Прегледайте хипотезата: Има ли смисъл обяснението й въз основа на вашите познания за кода? Задавайте последващи въпроси: Ако нещо ви се струва странно, помолете да ви изяснят предположенията или проучете друг път. Поискайте поправка: След като се съгласите за основната причина, помолете да се генерира кодът за поправката. Прегледайте предложените промени: Използвайте командата /diff, за да видите точно какво иска да промени, преди да я приложите.

💡 Съвет от професионалист: Ако първият отговор на Claude не е съвсем точен, най-доброто решение не е да преформулирате същия въпрос. Вместо това, предоставете му повече контекст. 📌 Например, кажете: „Това е интересно, но може би сте пропуснали конфигурацията в config/production. js. Можете ли да проверите този файл и да видите дали променя вашия анализ?“ Този подход на разговор е най-бързият начин за намиране на решение.

Прегледайте и проверете поправката

След като Claude предложи корекция, трябва да се превърнете в рецензент на код. 🛠️

Предложенията на Claude Code са отправна точка, а не окончателно решение. Човешката проверка е неотменима част от работния процес. Сляпото приемане на код, генериран от изкуствен интелект, е рецепта за въвеждане на фини, трудни за откриване бъгове.

Прочетете внимателно разликите: Промените логични ли са? Отстраняват ли основната причина или просто коригират симптомите?

Изпълнете тестовете си: Вашите Вашите единични и интеграционни тестове са първата ви линия на защита. Изпълнете ги, за да се уверите, че поправката работи както се очаква.

Тествайте конкретния бъг: Ръчно преминете през стъпките за възпроизвеждане, за да потвърдите, че първоначалният проблем е решен.

Проверете за регресии: Поправката случайно ли е повредила нещо друго? Бърза проверка на свързаната функционалност може да ви спести огромно главоболие по-късно.

💡 Съвет от професионалист: Ако поправката ви се струва прекалено сложна, отложете я. Попитайте Claude: „Има ли по-лесен начин да се реши този проблем?“ След като проверите поправката, потвърдете я с ясно и описателно съобщение. Можете дори да помолите Claude да ви помогне да го напишете.

📮ClickUp Insight: Докато 34% от потребителите работят с пълна увереност в AI системите, малко по-голяма група (38%) поддържа подход „вярвай, но проверявай“. Самостоятелен инструмент, който не е запознат с контекста на вашата работа, често носи по-висок риск от генериране на неточни или незадоволителни отговори. Ето защо създадохме ClickUp Brain, AI, който свързва управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството в работната ви среда и интегрираните инструменти на трети страни. Получавайте контекстуални отговори без такса за превключване и изпитайте 2–3 пъти по-висока ефективност на работата, точно като нашите клиенти в Seequent.

Често срещани модели за отстраняване на грешки, с които Claude Code се справя най-добре

Да знаете кога да използвате AI инструмент е също толкова важно, колкото да знаете как да го използвате. Ако насочите Claude Code към грешен тип проблем, резултатите могат да бъдат разочароващи – и е лесно да го отхвърлите като „не е за нещо“, въпреки че той може да бъде наистина полезен в подходящи ситуации.

Трикът е да го използвате там, където той блести: при сложни проблеми с много файлове, които обикновено биха ви отнели вечност да проследите ръчно. Ето няколко примера, при които той се справя наистина добре:

Нюл референция и неопределени грешки: Те често се причиняват от променлива, която губи стойността си някъде в дълга верига от функционални повиквания. Claude може да проследи как променливата преминава през кода и да помогне да се определи къде става нул или неопределена, задача, която е изключително досадна, ако се прави ръчно.

Несъответствия в типовете: В езици с нестрога типизация като JavaScript , грешките в типовете може да не се появят до момента на изпълнение. Claude може да анализира кода ви, за да открие къде предавате низ, когато се очаква число, и да засече тези проблеми, преди да причинят проблеми.

Грешки от типа „off-by-one“: Тези класически грешки в циклите и манипулациите с масиви са лесни за пропускане от човека, но лесни за откриване от изкуствения интелект. Claude може систематично да анализира логиката на цикъла, граничните условия и индексите на масивите, за да открие грешката.

Конфликти на зависимости: Когато се сблъсквате с проблеми с несъответствия във версиите или циклични импорти, разплитането им може да се превърне в кошмар. Claude може да прочете вашия пакет. json, да анализира импортните изявления и да ви помогне да идентифицирате конфликтните зависимости.

Грешки при интеграцията на API: Ако получавате неочаквани отговори от външен API, Claude може да ви помогне. Можете да му предоставите документацията на API и кода си, а той ще проследи потока на заявките/отговорите, за да намери разминавания между очакваните и действителните данни. Ако получавате неочаквани отговори от външен API, Claude може да ви помогне. Можете да му предоставите документацията на API и кода си, а той ще проследи потока на заявките/отговорите, за да намери разминавания между очакваните и действителните данни.

👀 Знаете ли, че... В проучване сред 950 разработчици беше установено, че 38% от тях прекарват до една четвърт от времето си в отстраняване на бъгове, а за 26% отстраняването на бъгове отнема около половината от времето им.

Съвети за напреднали за отстраняване на грешки в кода с Claude

След като усвоите основния работен процес, е нормално да стигнете до застой. Използвате Claude Code, той ви помага... но може би не по начина, по който хората го рекламират онлайн, че увеличава производителността 10 пъти. Това не е провал – обикновено означава, че сте готови за няколко навика на напреднали потребители, които правят инструмента много по-последователен.

Ето няколко напреднали съвета, за да извлечете повече от сесиите си за отстраняване на грешки:

Персонализирайте файла CLAUDE. md: Това е специален файл, който можете да създадете в кореновата директория на проекта си. В него можете да дадете на Claude инструкции, специфични за проекта, като „Използваме React Testing Library, а не Enzyme“ или „Избягвайте да променяте файлове в директорията /legacy“. Това ви спестява необходимостта да повтаряте контекста във всяка сесия.

Използвайте стратегически команди със слэш: Запознайте се с команди като /compact, за да обобщите дълъг разговор, /clear, за да нулирате контекста за нов проблем, и /cost, за да проверите използването на вашите токени. Те ви помагат да управлявате ефективно дълги и сложни сесии за отстраняване на грешки.

Определете обхвата на вашите заявки: Вместо да молите Claude да „отстрани грешките в моето приложение“, посочете му конкретни файлове или функции. По-тесният обхват води до по-бързи и по-точни отговори, защото изкуственият интелект има по-малко шум, с който да се справя.

Комбинирайте Claude с вашите съществуващи инструменти: Не изхвърляйте традиционния си дебъгер. Използвайте го, за да зададете точки на прекъсване и да заснемете състоянието на приложението в определен момент, след което подайте тази информация за състоянието на Claude и го помолете да интерпретира какво се случва.

💡 Професионален съвет: Едно нещо, което помага (особено в екипите): не задържайте най-добрите съвети в главата на някого. Споделяйте модели, които са проработили, подсказки, които са спестили време, и трикове, които сте научили, за да може целият екип да се развива заедно. Можете лесно да направите това с инструмент за комуникация в екипа като ClickUp Chat. А с ClickUp Brain, собствената AI на ClickUp, която разпознава контекста, тези разговори в каналите се превръщат в база от знания, която може да се търси, така че същите поправки и знания не се губят. Тя може да покаже минали съобщения, решения и бележки за отстраняване на проблеми, когато някой зададе въпрос по-късно, без никой да се налага да рови в стари теми. Открийте минали поправки на бъгове и научете от вашата работна среда с помощта на ClickUp Brain.

Най-добри практики и ограничения на отстраняването на грешки в кода с Claude

Прекаленото разчитане на AI инструмент, без да се разбират неговите ограничения, е рисковано. Разработчик, който сляпо се доверява на предложение, може да въведе фина грешка, която е дори по-трудна за поправяне от първоначалната. Това подкопава доверието и създава фалшиво чувство за сигурност, което може да бъде по-опасно, отколкото изобщо да не се използва инструментът.

Идеалният вариант е прост: нека Claude ускори разследването ви, но оставете човек да вземе окончателното решение. Можете дори да създадете списък за проверка на кода в шаблона за задачи на ClickUp, който включва задължителна стъпка: „Проверете всеки код, генериран от AI, спрямо нашите най-добри практики. ”

Някои най-добри практики, които да следвате

Винаги проверявайте предложенията: AI може да „халюцинира“ поправки, които изглеждат правдоподобни, но са неправилни. Тествайте всяка промяна.

Предоставяйте щедро контекст: Не предполагайте, че Claude може да изведе подробности за вашия проект. Колкото повече знае, толкова по-добър ще бъде неговият анализ.

Използвайте режим „План“ за рискови промени: Когато работите в чувствителни области като удостоверяване или плащания, винаги позволявайте на Claude да анализира проблема, преди да промени какъвто и да е код.

Поддържайте фокуса на сесиите: Дългите, криволичещи разговори могат да влошат качеството на отговорите на AI. Ако се занимавате с нов бъг, често е най-добре да започнете нова сесия.

Ограничения и решения

Ограничение Временно решение Без вградена функция за разпознаване на времето на изпълнение Claude Code може да анализира кода ви, но няма да „вижда“ автоматично състоянието на изпълнението на живо, както го прави дебъгърът. Комбинирайте го с точки на прекъсване, логове, следи на стека и тестови резултати – и споделете тази информация обратно с Claude, когато е необходимо. Ограничения на контекстния прозорец За много големи кодови бази, стеснете обхвата до директориите, файловете или функциите, които са най-важни. По-малки парчета = по-бързи + по-точни отговори. Недетерминирани резултати Един и същ подтик не винаги ще доведе до един и същ отговор. Фокусирайте се върху валидирането на поправката чрез diffs + тестове, вместо да очаквате перфектна повторяемост. Сложни архитектурни бъгове Ако проблемът зависи от задълбочени познания в областта, външни системи или сложна бизнес логика, използвайте Claude като силен помощник, а не като окончателна инстанция. Човешкото решение все още има значение тук.

Какво друго може да прави Claude Code освен отстраняване на грешки?

Фокусирате се само върху използването на Claude Code за отстраняване на грешки? Пропускате много ценна информация!

Същият инструмент, който ви помага да откривате бъгове, може да ви спести и неприятната, но необходима работа, като писане на тестове, почистване на код или изготвяне на документация. Щом започнете да го използвате и за тези ежедневни задачи, той ще ви донесе истинско повишение на производителността в целия ви работен процес.

Ето няколко други начина, по които можете да използвате Claude Code, за да ускорите работата си:

Рефакторинг : Помолете го да подобри четимостта на кода, да извлече сложна логика в собствена функция или да модернизира старата синтаксис.

Генериране на тестове: Дайте му функция и го помолете да напише единични тестове. Това спестява много време при създаването на тестова суита и доставката на код с по-голяма увереност.

Документация: Може да генерира docstrings за вашите функции, да пише части от README или да добавя коментари в текста, за да обясни сложен код.

Въпроси и отговори за кода: Ако сте нови в репозиторията, можете да помолите Claude да ви обясни как работи дадена функция или да проследи как данните преминават през системата.

Помощ при преглед на код: Преди да обедините pull request, можете да поставите diff и да помолите Claude да открие потенциални проблеми, да предложи подобрения или да провери за нарушения на стиловия наръчник.

Използване на ClickUp Super Agents като алтернатива за отстраняване на грешки (когато работата ви е в ClickUp)

ClickUp Super Agents са съотборници, задвижвани от изкуствен интелект, които можете да настроите да предприемат действия в цялото ви работно пространство – да четат задачи, документи и актуализации, за да ви помогнат да напредвате автоматично в работата си.

Оптимизирайте сортирането на бъгове и създавайте задачи за поправки с ClickUp Super Agents.

Ако вашите доклади за грешки, логове и PR връзки вече се намират в ClickUp, не е необходимо винаги да започвате с инструмент, който работи първо в терминал. Super Agent може да сканира нишката на задачите, да обобщи какво се е повредило и кога, и да извлече свързани грешки или минали поправки от вашето работно пространство. Оттам може да генерира готова за възлагане задача в ClickUp с ясни стъпки за възпроизвеждане, предполагаема основна причина, критерии за приемане и подзадачи за тестове + QA.

✅ Това няма да замести задълбоченото проследяване на кода в репозиторията, но ще замести бързането с въпроса „къде е контекстът?“, което забавя екипите веднага след откриването на бъг.

Преминавайте по-бързо от основната причина към пускането на продукта с Claude Code + ClickUp

Claude Code може да ви помогне да отстраните грешките по-бързо, но истинската полза е, че превръща тези моменти на „Аха, намерих го“ в поправки, които действително се прилагат (и не се връщат като бумеранг два спринта по-късно).

Ето най-важните изводи:

Започнете силно: Добър доклад за грешка (стъпки за възпроизвеждане + очаквано срещу действително + логове) ви дава по-добри отговори в по-малко кръгове. Първо планирайте, после коригирайте: Поискайте анализ преди редакции, прегледайте разликите, както бихте направили с PR на колега, и винаги проверявайте с тестове. Направете всяко откритие проследимо: ако си заслужава да бъде открито, си заслужава да бъде възложено, приоритизирано и приключено по подходящ начин.

ClickUp ви помага, като ви предоставя едно място, където да записвате откритията на Claude и да ги доведете до край. Създайте задача за отстраняване на грешка с стъпки за възпроизвеждане + логове, прикачете изхода /diff, определете собственик, задайте приоритет и проследявайте задачата чрез персонализирани статуси като Triage → В процес → В процес на преглед → Завършено. Добавете подзадачи за тестове + проверки за регресия и ще имате ясен, повторяем път от откриването на грешката до внедряването, без да губите контекста в чат нишките.

Искате да започнете веднага? Инсталирайте Claude Code и го свържете с безплатен акаунт в ClickUp, за да управлявате документацията и качеството на кода на едно място.

Често задавани въпроси (FAQ)

Claude Code работи директно във вашия терминал с достъп до вашата кодова база, докато чатът на Claude изисква ръчно копиране и поставяне на фрагменти от код. Това означава, че Claude Code може да поддържа постоянен контекст и да изпълнява команди, което чатът не може.

Споделете конфигурационния файл CLAUDE. md с екипа, за да гарантирате последователни конвенции. За съвместни сесии един разработчик може да стартира Claude Code, докато споделя екрана, или можете да документирате откритията в споделен ClickUp Doc за асинхронна проверка.

Те служат за различни цели. Copilot се отличава с попълване на код по време на писане, докато Claude Code е един от няколкото AI агенти за кодиране, предназначени за по-задълбочени сесии за отстраняване на грешки, при които е необходимо да разследвате проблеми в няколко файла.

Claude Code не функционира като традиционен дебъгер, който автоматично „вижда“ състоянието на изпълнението в реално време. Най-силната му страна е разсъжденията въз основа на вашата кодова база и предоставената от вас информация. Понякога той може да предложи поправки, които изглеждат правилни, но всъщност не работят във вашата среда. Затова човешката проверка и потвърждение все още са задължителни.