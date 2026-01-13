Най-добрите алтернативи на Eesel AI за поддръжка и автоматизация на знанията

Eesel работи добре като интелигентен слой за въпроси и отговори. Просто свържете Slack, включете документите си и наблюдавайте как повтарящите се въпроси „Къде е…?“ изчезват. Той блести, когато целта е да се извлече бързо знанието и да се намалят основните заявки за търсене.

Въпреки това, когато екипите започнат да управляват по-големи обеми, нови продуктови линии или специализирани вътрешни работни процеси, бързо се появяват пропуски. Един бот, споделен между няколко аудитории, ограничена автоматизация на работните процеси и повърхностни отчети затрудняват работата с него.

В този наръчник ще разгледате алтернативи на Eesel AI, които са създадени за нещо повече от бързи отговори. Ще видите инструменти, които могат да работят с множество ботове и аудитории, да се интегрират дълбоко в центрове за поддръжка и проектни пространства, както и да автоматизират сортирането и проследяването на билетите.

Да започнем!

Топ 10 алтернативи на Eesel на един поглед

Ето таблица, в която се сравняват всички алтернативи на Eesel в този блог. 📊

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Цялостно управление на знания и задачи с автоматизация, подсилена от AI, и работни потоци между различни инструменти за екипи от всякакъв размер, които координират проекти, билети и документи между различни функции. Унифицирано работно пространство с задачи, списъци, документи и цели, ClickUp Brain, множество AI модели и персонализирани автоматизации. Безплатно завинаги; налични са персонализации за предприятия Featurebase Работни процеси за поддръжка на клиенти и обратна връзка за продукти с AI-базирани анализи за средни и големи екипи за поддръжка и продукти. AI агент за поддръжка (Fibi), омниканален пощенски кутиен, централизиран център за обратна връзка, списъци с промени и пътни карти, AI приоритизиране на обратната връзка Безплатно; Платените планове започват от 37 $/месец на потребител Intercom Автоматизация на разговорната поддръжка, ангажираност на клиентите и маршрутизиране на работния поток за мениджъри и големи екипи, с фокус върху персонализирани съобщения и висококачествени клиентски пътувания. Fin AI Copilot за автоматизирани отговори, достъп до API, автоматизация на многоетапни задачи, инструменти за чат на живо и съобщения Платените планове започват от 39 $/месец на потребител. Helpjuice Управление на знания и работни процеси за самообслужване за средни екипи, които изграждат вътрешни и външни бази от знания. Разширен редактор Markdown, AI действия за търсене, детайлни разрешения и анализи на използването на статии. Платените планове започват от 249 $/месец за 30 потребители. GPTGO Бързо извличане на информация и работни процеси за генериране на съдържание за индивидуални потребители, които се нуждаят от бързо проучване, обобщения или отговори. Запитвания на естествен език, незабавни отговори от различни уеб източници, лесен за използване интерфейс за бързи прозрения Безплатно SiteGPT Персонализирани AI чатбот работни потоци, обучени на базата на съдържанието на вашия уебсайт за ефективни вътрешни оперативни екипи. Персонализиран чатбот, обучен на вашите URL адреси/документи, автоматизация на отговорите 24/7, многоезична поддръжка Платените планове започват от 59 $/месец на потребител. ChatGPT Гъвкава разговорна AI за изготвяне на съдържание, обобщаване на документи и отговаряне на запитвания за лица или малки екипи, които се нуждаят от адаптивна AI за различни задачи. Разбиране на естествен език, памет за контекста на разговора, персонализирани асистенти GPT Store, анализ на код/данни Безплатно; Платените планове започват от 20 $/месец на потребител Zendesk Цялостни работни процеси за обслужване на клиенти с усъвършенствани функции за издаване на билети, маршрутизиране и многоканално обслужване за средни и големи операции по обслужване. AI-базирано сортиране и маршрутизиране, поддръжка чрез чатбот, анализ на настроенията, интегрирана система за издаване на билети, помощници на агентите Платените планове започват от 25 долара на месец на потребител. Tidio Чат в реално време и основна автоматизация на AI чатбот за екипи за обслужване на клиенти в електронната търговия и малките и средни предприятия Lyro AI чатбот, уиджет за чат на живо, визуален конструктор за автоматизация, многоканален пощенски кутиен, препоръки за продукти Платените планове започват от 29 $/месец. Freshdesk Подобрени с AI работни процеси за помощна служба и издаване на билети за големи екипи, които се нуждаят от омниканална поддръжка и интегрирано самообслужване. Freddy AI за интелигентни отговори и обобщения, автоматизация и маршрутизиране на билети, анализи на настроенията, персонализирани работни процеси Платените планове започват от 25 долара на месец на потребител.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Eesel AI?

Много екипи достигат границите на Eesel AI, когато се нуждаят от по-задълбочени работни процеси, множество ботове или по-тясна интеграция с основните си системи за управление на знания.

Ето някои функции, които да търсите, когато оценявате алтернативи на Eesel. 👇

Поддържа множество ботове и работни пространства: Използва отделни, но свързани AI агенти за поддръжка, успех, IT или вътрешни операции с различни конфигурации, източници Използва отделни, но свързани AI агенти за поддръжка, успех, IT или вътрешни операции с различни конфигурации, източници на знания в реално време и разрешения.

Интегрира се дълбоко с основните ви инструменти: Свързва се по подразбиране с центрове за поддръжка, инструменти за проекти и Свързва се по подразбиране с центрове за поддръжка, инструменти за проекти и бази от знания с изкуствен интелект като ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence и Notion.

Автоматизира работните процеси от начало до край: обработва въпроси и отговори, сортиране, маршрутизиране, приоритизиране и ескалации, съобразени с SLA, с работни процеси, които създават задачи, актуализират полета и уведомяват екипите автоматично.

Разполага се в различни канали с пълен контрол: Обслужва клиенти и вътрешни екипи чрез уеб джаджи, вградени в приложения, имейл или чат, с гъвкаво брандиране, тон и потребителски опит.

Базирано на реални оперативни знания: Обучава AI както на документи, така и на исторически билети или разговори, така че отговорите да отразяват начина, по който се решават проблемите, подкрепени от инструменти за версиониране, валидиране и управление на съдържанието.

Осигурява точност, предпазни мерки и прозрачност: Проследява качеството на отговорите, процента на отклонения и режимите на отказ и прилага контролни механизми като прагове на доверие, предаване на хора и ограничени действия, за да предотврати скрити грешки.

Мащабира се лесно с прозрачни цени: Развива се отвъд един проект или екип, без да се налага да управлявате множество акаунти и да плащате скрити разходи.

🧠 Интересен факт: Още преди появата на цифровите системи за поддръжка, иновациите в технологията на кол центровете спомагаха за по-доброто управление на клиентския трафик. Ерна Шнайдер Хувър изобрети компютризирана логика за превключване на телефонни разговори през 60-те години на миналия век, която даваше приоритет на разговорите и предотвратяваше претоварването по време на пиковия трафик. Това беше ранен вариант на автоматизация за балансиране на натоварването при поддръжката.

Най-добрите алтернативи на Eesel AI

Ако вашият екип израства от простите отговори на въпроси, тези алтернативи на Eesel AI предлагат по-ефективни начини за разрешаване на проблеми, маршрутизиране, сегментиране и информация за реална вътрешна поддръжка. 🚀

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватно управление на знания и задачи с автоматизация)

Редактирайте данни в реално време с вашия екип, маркирайте SME в коментари, възлагайте последващи действия и преобразувайте чернови текстове в проследими задачи в ClickUp Docs

Когато Eesel AI се наслагва върху фрагментиран стек, той може да отговаря на въпроси и да препраща билети, но основната работа, процесите и знанията остават разпръснати в различни инструменти.

ClickUp за екипи за персонализирано обслужване обръща тази тенденция. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, то обединява AI, документация, задачи и работни потоци в една система. Вашите SOP, вътрешни документи и наръчници за поддръжка се намират точно до билетите, проектите и процесите.

Това елиминира разрастването на работата, като поддържа документацията свързана със самата работа, така че когато процесите се променят, вашите SOP могат да бъдат актуализирани в контекста.

Нека разгледаме някои от най-добрите му функции! 🤩

Структурирайте база от знания за поддръжка с ClickUp Docs

Създайте вътрешна и външна база от знания директно във вашето работно пространство с помощта на ClickUp Docs. Можете да създавате често задавани въпроси за продукти, наръчници, стандартни оперативни процедури и бележки за версии, а след това да свържете тези документи директно с листи за поддръжка или задачи в ClickUp, така че всеки билет да има подходящия наръчник на едно кликване разстояние. ​

Създайте своя собствена база от знания. 👇

Получавайте контекстуални отговори и реакции с ClickUp Brain

След като вече сте създали централизирана база от знания, обърнете се към ClickUp Brain, вградения AI асистент на платформата, за да получите отговори.

Обобщете низовете от билети в често задавани въпроси, обяснете проблемите ясно и създайте готови за клиенти съобщения с ClickUp Brain

За разлика от Eesel AI, той може да вижда текущите билети, свързаните документи, предишните взаимодействия с клиенти и свързаните задачи, които вече са в платформата ви. По този начин той синтезира предложения, използвайки контекста на вашето работно пространство. За да използвате този AI инструмент за управление на знания, просто му задайте въпроси на естествен език.

📌 Примери за подсказки: Какво беше обсъдено на срещата по продажбите миналата седмица?

Какъв е най-новият договорен вариант за решаване на проблема с фактурирането, засягащ клиентите от ЕС?

Къде е най-новият наръчник за ескалация при отговори на прекъсвания?

ClickUp Brain е еднакво полезен, когато създавате или поддържате вашата база от знания. Например, можете да създавате нови статии за базата от знания, макроси, SOP или постмортеми от суровата история на билетите, коментарите или бележките от срещите.

Автоматизирайте сложни работни процеси с ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents са съотборници, задвижвани от AI, които могат да изпълняват многоетапни работни процеси, да отговарят на въпроси, да предприемат действия и много други.

Адаптирайте ClickUp Super Agents към вашата структура на знания, извличайки отговори от надеждни документи, задачи и разговори

Например, когато се подаде IT заявка чрез ClickUp Forms или свързана служба за поддръжка, AI агентът за управление на IT заявки на ClickUp анализира проблема, оценява спешността му и го препраща към подходящата IT опашка или отговорно лице. Той също така показва свързани инциденти, бъгове или минали заявки, така че техниците да започнат с пълния контекст.

ClickUp BrainGPT за интелигентна поддръжка на различни инструменти

ClickUp BrainGPT ви свързва с външни инструменти като Google Docs, OneDrive, SharePoint, GitHub и дори уеб. Това го прави унифицирана AI платформа за търсене, която може да търси минали билети за поддръжка и документи в ClickUp, както и спецификации на продукти, договори и външни KB в други системи. ​

Например, когато работи по билет, BrainGPT може да извлече API документи от Drive, архитектурни бележки от GitHub и документи за политики от SharePoint, докато все още е закотвен към задачата в ClickUp. ​

Използвайте ClickUp BrainGPT, за да събирате информация от различни инструменти и да оптимизирате работния си процес

За разлика от Eesel AI, BrainGPT не разчита на един-единствен голям езиков модел. Вместо това, той използва мултимоделна конфигурация и ви позволява да изберете най-подходящия двигател за задачата, която трябва да изпълните.

Освен това, Talk to Text в ClickUp ви позволява да давате гласови команди като „Обобщи последните пет инцидента P1 и създай задачи за проследяване за всеки екип“. То ще транскрибира незабавно заявката и ще ви предостави обобщенията, използвайки информация от задачи, документи, проекти и свързани инструменти.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете данните от поддръжката на живо в информация в реално време: Създайте Създайте AI карти таблата на ClickUp , за да обобщите отворените билети, да откриете повтарящи се проблеми, да подчертаете рисковете за SLA и да отговорите на въпроси.

Записвайте полезни информации: Записвайте срещи, прегледи на инциденти и разговори за предаване на задачи с Записвайте срещи, прегледи на инциденти и разговори за предаване на задачи с ClickUp AI Notetaker , след което автоматично генерирайте обобщения, действия и задачи за последващи действия.

Поддържайте разговорите в едно и също работно пространство: задавайте въпроси в задавайте въпроси в ClickUp Chat относно билети, политики или инциденти, след което преобразувайте отговорите в задачи, коментари или документи, без да напускате разговора.

Получавайте последователни метаданни за билетите: Използвайте Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да маркирате билетите и документите по тип проблем, продуктова област, сериозност, клиентски сегмент или основна причина. Това предоставя на ClickUp Brain и AI Agents последователни данни, за да извличат точни отговори и да идентифицират модели.

Прилагайте приоритизация в работните процеси: Прилагайте Прилагайте приоритетите на задачите в ClickUp , за да насочвате маршрутизирането, ескалациите и обобщенията, базирани на AI, като гарантирате, че спешните инциденти, бъговете с голямо въздействие и критичните оперативни заявки се обработват на първо място.

Ограничения на ClickUp

Тъй като ClickUp е силно персонализируем, екипите може да се нуждаят от време, за да конфигурират пространства, полета, автоматизации и изгледи, преди всичко да стане интуитивно.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю, което обобщава всичко:

Обожавам да използвам ClickUp! Управлението на билети, документи и цялата свързана информация никога не е било толкова лесно и безпроблемно. Всичко, от което се нуждая, е на едно място, структурирано по начин, който просто има смисъл. Едно от най-големите предимства за нас: всеки нов служител, който се присъединява от други платформи, особено Jira, веднага забелязва колко интуитивен е ClickUp. Кривата на обучението е почти несъществуваща. Те бързо осъзнават колко по-лесно, по-бързо и просто по-добре е да се работи с ClickUp в сравнение със старите инструменти. ClickUp наистина промени начина, по който организираме и управляваме работата си. Изглежда по-леко, по-умно и по-удобно за ползване, но все пак е достатъчно мощно, за да се справи с комплексни работни процеси.

Обожавам да използвам ClickUp! Управлението на билети, документи и цялата свързана информация никога не е било толкова лесно и безпроблемно. Всичко, от което се нуждая, е на едно място, структурирано по начин, който просто има смисъл.

Едно от най-големите предимства за нас: всеки нов служител, който се присъединява от други платформи, особено Jira, веднага забелязва колко интуитивен е ClickUp. Кривата на обучението е почти несъществуваща. Те бързо осъзнават колко по-лесно, по-бързо и просто по-добре е да се работи с ClickUp в сравнение със старите инструменти.

ClickUp наистина промени начина, по който организираме и управляваме работата си. Изглежда по-леко, по-умно и по-удобно за ползване, но все пак е достатъчно мощно, за да се справи с комплексни работни процеси.

20% от участниците в нашето проучване признават, че са държали до 15 отворени раздела в продължение на седмици! Да, седмици! Тези „зомби табове" 🧟 изразходват памет и умствено пространство, тихо отнемайки фокуса, дори когато са игнорирани. Това е класически остатък от вниманието, при който незавършените задачи отнемат енергия на заден план.

2. Featurebase (Най-доброто решение за обслужване на клиенти и работни процеси за обратна връзка за продукти)

чрез Featurebase

Featurebase се позиционира като слой между разговорите с клиенти, обратната връзка за продуктите и вътрешните екипи по продажбите.

Поддръжката на разговорите от чата в приложението, имейла и каналите на общността се обединява в една пощенска кутия. А обратната връзка, подадена чрез портали, джаджи или персонализирани интеграции, се превръща в структурирана информация, свързана с реални потребители и акаунти.

Екипите могат да предоставят незабавни отговори чрез AI търсене директно в центъра за помощ, извличайки точни отговори от документацията без допълнителни кликвания.

Актуализациите на продуктите могат да се публикуват и сегментират с помощта на брандирани списъци с промени и вградени в приложението джаджи, така че вашите потребители да виждат промените в подходящия момент. А когато нещата се нуждаят от човешко докосване, автоматизацията без кодиране се занимава с SLA, маршрутизиране, проследяване и вътрешни предавания.

Най-добрите функции на Featurebase

Централизирайте многоканалните разговори с унифицирана пощенска кутия, която събира съобщения в приложението, имейли и дискусии в общността.

наречен Fibi AI Agent , за да отговаряте на често задавани въпроси и да задействате действия като удължаване на пробния период или отстъпки. Решавайте проблеми автоматично, като използвате своя AI агент, базиран на знания наречен, за да отговаряте на често задавани въпроси и да задействате действия като удължаване на пробния период или отстъпки.

Събирайте обратна връзка за продуктите от източника чрез публични портали за обратна връзка , вградени в приложението джаджи и директни интеграции.

Приоритизирайте идеите интелигентно с помощта на AI-базиран анализ на обратната връзка, който открива дубликати и извежда заявки с голямо влияние.

Ограничения на Featurebase

AI агентите не се учат автоматично от разрешени билети или не използват повторно минали разговори, за да изграждат вътрешни знания.

Отчетите и таблото за управление не предоставят по-задълбочени данни за поведението и разширени анализи.

Цени на Featurebase

Безплатно

Растеж: 37 $/месец на потребител

Професионална версия: 75 USD/месец на потребител

Предприятие: 129 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Featurebase

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Featurebase?

Ето какво каза един клиент:

Харесва ни да използваме Featurebase, защото улеснява публикуването на регистри с промени за нашите потребители. […] Използваме и опцията за заявка на функции, която позволява на други потребители да виждат и гласуват за предложения, което ни помага да постигнем по-бърз напредък. […] Не сме особено доволни обаче от наличните опции за преглед, когато се изпраща автоматично актуализация на регистъра с промени към Slack. Поради това използваме функцията за автоматично изпращане главно за вътрешни актуализации на екипа.

Харесва ни да използваме Featurebase, защото улеснява публикуването на регистри с промени за нашите потребители. […] Използваме и опцията за заявка на функции, която позволява на други потребители да виждат и гласуват за предложения, което ни помага да постигнем по-бърз напредък. […] Не сме особено доволни обаче от наличните опции за преглед, когато се изпраща автоматично актуализация на регистъра с промени към Slack. Поради това използваме функцията за автоматично изпращане главно за вътрешни актуализации на екипа.

Когато билетите пристигат по-бързо, отколкото екипите могат да ги обработят, ръчните работни процеси се превръщат в пречка. 📌 Пример за автоматизация: Когато се създаде нов билет с приоритет = Спешно, го присвойте на ръководителя на поддръжката, задайте крайния срок за утре и публикувайте вътрешен коментар.

Откривайте настроенията в обратната връзка или ескалациите , което ви помага да откриете задачите с отрицателна оценка.

Създавайте задачи за действие от сложни инциденти, така че последващите действия да бъдат записвани като ясни, готови за копиране следващи стъпки.

3. Intercom (Най-доброто решение за автоматизация на разговорната поддръжка, ангажираност на клиентите и маршрутизиране на работния поток)

чрез Intercom

Intercom е платформа за комуникация и поддръжка на клиенти, базирана на изкуствен интелект, създадена да обработва взаимодействия с клиенти в реално време и с голям обем. Тя работи през целия жизнен цикъл, от въвеждането и обучението до разрешаването на проблеми и задържането на клиенти.

Екипите могат да внедрят Intercom като пълен пакет за обслужване на клиенти (със собствен хелпдеск от ново поколение) или да интегрират своя флагмански AI агент Fin в съществуващ хелпдеск като Zendesk или Salesforce.

Силата на платформата се крие в това, че тя третира AI като първи реагиращ. Fin е обучен по вашите процедури, политики и източници на знания и е тестван в симулирани разговори преди стартирането. След това се внедрява последователно в чат, имейл, гласови и социални канали.

Когато AI не може да разреши даден проблем от начало до край, го предава на човешки агенти, подпомагани от Copilot.

Най-добрите функции на Intercom

Обучете и валидирайте поведението на AI с помощта на Fin Flywheel с контролирано тестване, преди да преминете към реално използване.

Синхронизирайте източниците на знания централизирано чрез Knowledge Hub с съдържание, извлечено от Notion, Confluence, Zendesk, PDF файлове и уебсайтове.

Подпомагайте агентите в реално време с Copilot за отстраняване на проблеми, обучение, превод и насоки за следващите стъпки.

Управлявайте разговорите и билетите заедно, използвайки помощна служба от ново поколение, проектирана за контекстуални прехвърляния.

Ограничения на Intercom

Точността спада, ако документацията не е добре структурирана, актуална или написана ясно за използване от AI.

Fin може да има затруднения с много специфични, нишови или необичайно формулирани въпроси и може да се наложи човешка намеса.

Цени на Intercom

Essential: 39 $/месец на потребител

Разширено: 99 $/месец на потребител

Експерт: 139 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Intercom

G2: 4,5/5 (над 3700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Intercom?

Директно от рецензия в G2:

Fin е чудесно допълнение към нашия работен процес за поддръжка. Той предоставя бързи и точни отговори и помага значително да се намали времето за отговор. Нашите клиенти ценят незабавната помощ, а нашият екип може да се съсредоточи върху по-сложни случаи. […] Понякога отговорите изглеждат прекалено общи или липсва подходящият контекст за конкретните въпроси на клиентите. По-добър контрол над тона и повече опции за обучение, за да се приведе в съответствие с гласа на нашата марка, биха направили голяма разлика.

Fin е чудесно допълнение към нашия работен процес за поддръжка. Той предоставя бързи и точни отговори и помага значително да се намали времето за отговор. Нашите клиенти ценят незабавната помощ, а нашият екип може да се съсредоточи върху по-сложни случаи. […] Понякога отговорите изглеждат прекалено общи или липсва подходящият контекст за конкретните въпроси на клиентите. По-добър контрол върху тона и повече опции за обучение, за да се приведе в съответствие с гласа на нашата марка, биха направили голяма разлика.

4. Helpjuice (Най-доброто за управление на знания и работни процеси за самообслужване)

чрез Helpjuice

Helpjuice е специализирана платформа за база от знания, предназначена за екипи, които искат да получават отговори незабавно. За разлика от други AI инструменти за специалисти, тя се фокусира върху превръщането на документацията в високопроизводителна система за извличане на информация.

Екипите публикуват центрове за помощ за клиенти или вътрешни уикита, а след това разчитат на AI-базирано търсене и чат, за да преведат неясни, лошо формулирани въпроси в точни отговори за по-малко от секунда.

Екипите по продукти и активиране използват една и съща система, за да въвеждат по-бързо новите служители, да документират процесите еднократно и да синхронизират актуализациите между езиците и версиите.

Той се вписва добре и в съществуващите екосистеми, като показва отговори в Slack, Teams, браузъри или вградени джаджи, което го прави по-добър от другите алтернативи на Helpjuice.

Най-добрите функции на Helpjuice

Получавайте отговори незабавно с помощта на Swifty AI Search , който разбира намерението, правописните грешки и естествения език.

Насочвайте потребителите чрез разговор с Swifty AI Chat , вграден директно в центровете за помощ и вътрешните портали.

Открийте скрити информации с AI Knowledge Base Analytics , които разкриват пропуски в търсенето, задънени улици и неизползвано съдържание.

Създавайте визуални постъпкови наръчници с помощта на Wizardshot за бързо документиране на процесите.

Ограничения на Helpjuice

Работи добре за документация, но няма дълбоки, естествени връзки с управлението на задачи, работните потоци или системите за изпълнение.

Релевантните статии не винаги се появяват, дори и с наличието на ключови думи.

Цени на Helpjuice

База знания: 249 $/месец за 30 потребители

AI-Knowledge Base: 449 $/месец за 100 потребители

Неограничена AI-база от знания: 799 $/месец

Оценки и рецензии за Helpjuice

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Helpjuice?

Един проверен потребител го описва най-добре:

Служителите на чата на живо са много отзивчиви и отговарят бързо. Интеграцията и персонализирането са много лесни. Това го казва човек, който има МНОГО основни познания по програмиране. Има и безплатен AI чатбот, който може да ви спести много време, ако имате екип за техническа поддръжка/поддръжка на клиенти... Новите функции често се пускат, преди да са напълно готови. Често чакаме пускането, даваме няколко месеца, за да се отстранят проблемите, и след това ги внедряваме. Ако откриете бъг или попитате за предстоящо пускане, никога не се дава SLA или ETA. Понякога просто трябваше да намерим временно решение и да се примирим с него.

Служителите на чата на живо са много отзивчиви и отговарят бързо. Интеграцията и персонализирането са много лесни. Това го казва човек, който има МНОГО основни познания по програмиране. Има и безплатен AI чатбот, който може да ви спести много време, ако имате екип за техническа поддръжка/поддръжка на клиенти... Новите функции често се пускат, преди да са напълно готови. Често чакаме пускането, даваме няколко месеца, за да се отстранят проблемите, и след това ги внедряваме. Ако откриете бъг или попитате за предстоящо пускане, никога не се дава SLA или ETA. Понякога просто трябваше да намерим временно решение и да се примирим с него.

🔍 Знаете ли? Освен технологията, потребителската психология влияе върху начина, по който потребителите възприемат автоматизираните системи. Проучванията показват, че когато AI се усеща по-социално присъстваща, когато клиентите се чувстват разбрани, а не „говорят с машина“, те са по-склонни да възприемат опита положително и да приемат автоматизираните асистенти.

5. GPTGO (Най-доброто за бързо извличане на информация и работни потоци за генериране на съдържание)

чрез GPTGO

За разлика от традиционната база от знания или платформата за AI агенти, GPTGO (по-рано известна като GooGPT) е хибриден AI слой за търсене, който съчетава резултати от уеб търсене в стила на Google с отговори в стила на ChatGPT. Няма нужда от настройка или въвеждане на вътрешни документи, което го прави коренно различен от инструменти като Eesel AI, които разчитат на подбрани източници на знания.

GPTGO може да се използва като помощник при проучвания и за бързо разбиране на непознати проблеми, изготвяне на отговори или проверка на отговорите преди публикуването им в реална база от знания.

Освен това, не се изисква акаунт и се набляга на анонимността. Това означава, че можете да го използвате в ранните фази на разследването, например когато екипите искат бърз контекст, без да се регистрират във вътрешни инструменти или да разкриват поверителни данни.

Най-добрите функции на GPTGO

Задавайте последващи въпроси в разговорна форма, като използвате чат режима Ask GPT , без да напускате потока на търсенето.

Търсете глобално и изчерпателно с многоезична поддръжка на заявки и отговори на над 100 езика.

Запазете анонимността на потребителите чрез дизайн, който поставя на първо място поверителността и избягва проследяването на лични данни или дейности.

Достъп до съществуващата ви база от знания на различни устройства чрез лек уеб интерфейс, разширение за Chrome и мобилно приложение.

Ограничения на GPTGO

Той не може да научи вашите предпочитания или контекста на работното ви място, както правят вътрешните инструменти.

Няма достъп до или интеграция с вашите частни инструменти

Цени на GPTGO

Безплатно

Оценки и рецензии за GPTGO

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. SiteGPT (Най-доброто за персонализирани AI чатбот работни потоци, обучени на базата на съдържанието на вашия уебсайт)

чрез SiteGPT

SiteGPT подхожда към AI поддръжката отвън навътре. Вместо да изисква от екипите да създават отделна база от знания или да мигрират съдържание в нова система, той започва с това, което вече съществува. Това включва вашия уебсайт, център за помощ, PDF файлове и документи, достъпни за обществеността, и след това ги превръща в жив, диалогов интерфейс.

Въвеждате URL адрес или качвате файлове, а SiteGPT сканира, интерпретира и операционализира това съдържание в чатбот, който се държи като експерт по продукта.

Той е най-подходящ за среди с голям трафик, където въпросите се повтарят, контекстът е публичен и скоростта е по-важна от дълбоката интеграция в работния процес. Например, ръководителите на поддръжката могат да го използват, за да отклонят повтарящите се въпроси „как работи това?“ преди билетите да стигнат до опашката.

Най-добрите функции на SiteGPT

Насочвайте разговорите проактивно чрез Quick Prompts , които извеждат на преден план въпроси с висока степен на интерес и често задавани въпроси.

Захващайте автоматично квалифицирани потенциални клиенти чрез вградената функция Lead Generation по време на взаимодействия за поддръжка.

Автоматизирайте действията чрез чат, като използвате функции , които превеждат естествения език в действия в приложението или системата.

Наблюдавайте и подобрявайте отговорите с резюмета на имейли и история на чата, които се доставят директно във вашата пощенска кутия.

Ограничения на SiteGPT

Проектирани главно за чат с клиенти на уебсайтове, а не за вътрешни операции с знания или междуекипни работни процеси.

Той поддържа много малко директни интеграции, което ограничава възможностите му за свързване с центрове за поддръжка, инструменти за проекти или вътрешни системи.

Цени на SiteGPT

Стартово ниво: 59 $/месец на потребител

Растеж: 129 $/месец за до четирима потребители

Мащаб: 429 $/месец за до 10 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SiteGPT

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за SiteGPT?

Какво казват клиентите:

Той предлага реален практически начин за взаимодействие с него за потребители от всички нива. Независимо дали сте майка у дома, която търси рецепти за готвене, или висш мениджър, който търси нови бизнес начинания. Те определено са започнали революцията в областта на изкуствения интелект, но не са успели да се адаптират към всички съвременни тенденции. И определено има по-добри функции, които могат да бъдат намерени другаде, но GP. T все пак прави всичко, дори и да не прави всичко правилно.

Той предлага реален практически начин за взаимодействие с него за потребители от всички нива. Независимо дали сте майка у дома, която търси рецепти за готвене, или висш мениджър, който търси нови бизнес начинания. Те определено са започнали революцията в областта на изкуствения интелект, но не са успели да се адаптират към всички съвременни тенденции. И определено има по-добри функции, които могат да бъдат намерени другаде, но GP. T все пак прави всичко, дори и да не прави всичко правилно.

🧠 Интересен факт: В началото на 2000-те години ботът SmarterChild в AOL Instant Messenger и MSN Messenger привлече милиони потребители с разговорни отговори и закачливи личностни черти.

7. ChatGPT (Най-доброто за гъвкава разговорна AI за изготвяне на съдържание и отговаряне на запитвания)

чрез ChatGPT

За разлика от Eesel AI, който е проектиран за обучение на агенти по вътрешни документи и билети, ChatGPT започва като празен, но висококачествен модел, който може да бъде оформен чрез подсказки, качени файлове, проекти или персонализирани GPT.

Използвайте го, за да разгледате сложни случаи, да изготвите нюансирани отговори или да обобщите дълги клиентски коментари. Можете дори да анализирате големи документи, да синтезирате разпръсната информация или да тествате яснотата на документацията преди публикуването.

Персонализираните GPT позволяват на екипите да се доближат до „вътрешен AI асистент“, като качват документи и дефинират поведение, без да се ангажират с пълно внедряване, насочено към клиенти.

Макар ChatGPT да не е интегриран в помощния център ви и да не отклонява автоматично билетите по начина, по който го прави Eesel, той се отличава като партньор в мисленето и външен център за информация.

Най-добрите функции на ChatGPT

Организирайте дългосрочната работа с Проекти , които групират чатове, файлове и контекст под общи цели.

Провеждайте проучвания от различни източници, като използвате Deep Research за синтезиране и цитиране на информация от цялата мрежа.

Изпълнявайте сложни работни процеси чрез Agent Mode , който може да навигира в сайтове, да редактира файлове и да изпълнява многоетапни задачи.

Анализирайте собствените си данни с Data Analysis, който използва Python за изчисления, почистване и визуализация.

Ограничения на ChatGPT

Отговорите може да звучат уверено, но все пак се нуждаят от проверка, особено за фактически, чувствителни към времето или регулирани теми.

Липсват вградени корпоративни предпазни мерки за контрол на тона, логика за ескалация или работни потоци за одобрение на отговорите.

Цени на ChatGPT

Безплатно

План Plus: 20 $/месец на потребител

Бизнес план: 30 $/месец на потребител

Pro Plan: 200 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Препоръчително е да прочетете този преглед от първа ръка:

Това, което най-много ценя в ChatGPT, е колко добре разбира контекста и предлага незабавни решения. Помага ми при изготвянето на професионални имейли, усъвършенстване на граматиката ми и бързо измисляне на идеи за съдържание. […] Понякога предоставената информация може да бъде фактически неточна или остаряла, затова винаги трябва да проверявам важните данни. Освен това безплатната версия често става бавна или недостъпна по време на пиковите часове, което може да бъде разочароващо, когато работя по спешни задачи. Би било чудесно, ако имаше по-голям достъп до данни в реално време.

Това, което най-много ценя в ChatGPT, е колко добре разбира контекста и предлага незабавни решения. Помага ми при изготвянето на професионални имейли, усъвършенстване на граматиката ми и бързо измисляне на идеи за съдържание. […] Понякога предоставената информация може да бъде фактически неточна или остаряла, затова винаги трябва да проверявам важните данни. Освен това безплатната версия често става бавна или недостъпна по време на пиковите часове, което може да бъде разочароващо, когато работя по спешни задачи. Би било чудесно, ако имаше по-голям достъп до данни в реално време.

8. Zendesk (Най-доброто решение за цялостни работни процеси за обслужване на клиенти и многоканално преживяване)

чрез Zendesk

Като един от най-добрите чатботове за база от знания, Zendesk помага на екипите да използват AI за разрешаване на проблеми в рамките на центъра за поддръжка. Неговите AI агенти черпят информация от центрове за поддръжка, Confluence и исторически билети, за да обработват реални заявки от начало до край.

Вместо да започва с документи и да изгражда агенти около тях, Zendesk започва с живи взаимодействия с клиенти и вгражда интелигентност директно в билетите, разговорите и каналите.

Той централизира разговорите, използвайки Omnichannel Ticketing , който обединява имейл, чат, глас, социални мрежи и съобщения. След това всяко съобщение в тези канали се превръща в структурирана единица работа с прикачена пълна история.

Най-добрите функции на Zendesk

Автоматизирайте решенията с Zendesk AI Agents , които разглеждат заявките и изпълняват действия без човешка намеса.

Намерете надеждни отговори чрез Zendesk Knowledge , което синхронизира центровете за помощ, външните източници и вътрешната документация.

Работете с глас в голям мащаб, използвайки Voice AI Agents , създадени за удостоверяване на потребители, разрешаване на проблеми и предприемане на действия в работния процес.

Насочвайте администраторите проактивно с Admin Copilot , който подчертава рисковете, приоритетите и препоръчителните промени.

Ограничения на Zendesk

Докато основното издаване на билети е лесно, конфигурирането на сложни работни процеси, автоматизации и интеграции между модули отнема време и опит.

Чатът и обработката на билети на мобилни устройства често се описват като тромави или неидеални за ежедневната работа на агентите.

Цени на Zendesk

Екип за поддръжка: 25 $/месец на потребител

Suite Team: 69 $/месец на потребител

Suite Professional: 149 $/месец на потребител

Suite Enterprise: 219 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4. 3/5 (над 6900 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zendesk?

Този преглед наистина казва всичко:

1. Добре и лесно интегрирана платформа с всички необходими разширения, изисквани при обработката на билети. 2. Сигурна и надеждна платформа. Таблото за управление е изключително лесно за навигация и директно визуализиране на опциите. 3. Можем да видим историята на билета и да създаваме и търсим подходящи KB директно в панела за билети. Изчисляването на работната сила и провеждането на чатове и разговори е просто перфектно и не се изисква никакво ръководство, за да започнете и да работите […] Интерфейсът е много бавен, ако лаптопът се отключи от фирмената VPN мрежа и се свърже директно с интернет.

1. Добре и лесно интегрирана платформа с всички необходими разширения, изисквани при обработката на билети. 2. Сигурна и надеждна платформа. Таблото за управление е изключително лесно за навигация и директно визуализиране на опциите. 3. Можем да видим историята на билета и да създаваме и търсим подходящи KB директно в панела за билети. Изчисляването на работната сила и провеждането на чатове и разговори е просто перфектно и не се изисква никакво ръководство, за да започнете и да работите […] Интерфейсът е много бавен, ако лаптопът се отключи от фирмената VPN мрежа и се свърже директно с интернет.

🔍 Знаете ли, че... Когато потребителите взаимодействат с добре проектирани системи за разговор, те изпитват по-малко когнитивно натоварване в сравнение с навигирането в сложни менюта или търсенето в обемни документи. Проучванията показват, че намаленото умствено усилие води до по-добра производителност и по-малко фрустрация.

9. Tidio (Най-доброто за чат в реално време и основна автоматизация на AI чатбот)

чрез Tidio

Tidio използва по-опростен и по-пряк подход към AI поддръжката в сравнение с други инструменти.

Силата му се крие в комбинирането на чат на живо, основна служба за поддръжка и AI агент (Lyro) в една лесна за използване платформа. Тази алтернатива работи най-добре, когато целта ви е да автоматизирате повтарящи се въпроси на клиенти и да привличате потенциални клиенти.

Lyro AI е обучен само на базата на проверено съдържание, което вие предоставяте, което гарантира контролирани отговори, съответстващи на бранда. Това обаче означава, че той е по-малко гъвкав от инструментите, предназначени за работа с множество вътрешни системи.

За марките за електронна търговия и малките и средни предприятия този компромис често си заслужава. Tidio дава приоритет на скоростта, ефективността на разходите и лекотата на използване пред сложната организация на знанията.

Най-добрите функции на Tidio

Чат с клиенти в реално време чрез лек уебсайт джаджа за чат на живо и ботове

Централизирайте разговорите в чат, имейл, Instagram, Messenger и WhatsApp в една пощенска кутия.

Превърнете посетителите в клиенти проактивно с Flows без код, които задействат съобщения въз основа на поведението им.

Квалифицирайте потенциалните клиенти автоматично с помощта на ботове, които събират данни, запазват срещи и препращат заявки.

Ограничения на Tidio

Някои работни процеси и автоматизации на чатботове са по-малко адаптивни и изискват обходни решения за сложни или нелинейни примери за употреба.

Потребителите съобщават за ограничения при опит да използват Lyro AI едновременно с определени персонализирани чатбот потоци.

Цени на Tidio

Стартово ниво: 29 $/месец

Основно: 39 $/месец

Растеж: 59 $/месец

Плюс: 749 $/месец

Премиум: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Tidio

G2: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Tidio?

Взети от обратна връзка от клиенти:

Най-много ценя интуитивността на платформата и бързината, с която може да се настрои на уебсайт, без да са необходими напреднали технически познания […] Въпреки че работи добре, забелязах, че някои автоматизации биха могли да бъдат по-гъвкави и персонализирани. В определени моменти кривата на обучение на чат потоците става малко объркваща и изисква проби и грешки. Липсват ми и по-напреднали опции за отчети и анализи, тъй като настоящите са полезни, но донякъде ограничени, ако се желае по-подробно проследяване.

Най-много ценя интуитивността на платформата и бързината, с която може да се настрои на уебсайт, без да са необходими напреднали технически познания […] Въпреки че работи добре, забелязах, че някои автоматизации биха могли да бъдат по-гъвкави и персонализирани. В определени моменти кривата на обучение на чат потоците става малко объркваща и изисква проби и грешки. Липсват ми и по-напреднали опции за отчитане и анализи, тъй като настоящите са полезни, но донякъде ограничени, ако се желае по-подробно проследяване.

🧠 Интересен факт: През 80-те години на миналия век се появяват системите за интерактивен гласов отговор (IVR), които позволяват на обаждащите се да взаимодействат с предварително записани или синтезирани менюта без човешка намеса.

10. Freshdesk (Най-доброто за помощна служба и работни потоци за издаване на билети, подобрени с AI)

чрез Freshdesk

Freshdesk е софтуер за обслужване на клиенти, базиран в облака и задвижван от AI, от Freshworks, който помага на бизнеса да управлява взаимодействията с клиентите през различни канали (имейл, чат, социални медии, телефон).

Той използва система за помощ и издаване на билети, за да оптимизира поддръжката, да увеличи производителността на агентите и да подобри удовлетвореността на клиентите. Всяко взаимодействие се превръща в билет с история, собственост и отчетност. Freddy AI работи на заден план, за да автоматизира маршрутизирането, да предлага отговори и дори да решава рутинни проблеми.

Най-добрите функции на Freshdesk

Обединете всички канали за обслужване на клиенти в единен център за поддръжка, така че агентите да виждат цялата история на разговорите.

Решавайте по-бързо от едно работно място с определен Команден център за агенти и ръководители на екипи.

Отклонявайте заявки с самообслужване, като създавате бази от знания с възможност за търсене и центрове за помощ.

Ограничения на Freshdesk

С разрастването на правилата и работните процеси става трудно да се проследи защо даден билет се е държал по определен начин или да се отстранят проблеми с автоматизацията.

Времето за разрешаване на проблеми и обработката на възстановявания са посочени като проблеми от някои потребители.

Цени на Freshdesk

Екип за поддръжка: 25 $/месец на потребител

Suite Team: 69 $/месец на потребител

Suite Professional: 149 $/месец на потребител

Suite Enterprise: 219 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2: 4. 4/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Freshdesk?

Интересна информация за клиентите:

Намирам Freshdesk за изключително полезен, особено за съгласуване на билетите с съответните агенти. Това е много добър инструмент с много автоматизация в обработката на билетите, което повишава производителността. […] Многократно съм се обръщал към поддръжката на клиенти и е малко досадно да се разрешават нещата. Понякога автоматизацията не работи както се очаква и билетите се присвояват на грешния агент.

Намирам Freshdesk за изключително полезен, особено за съгласуване на билетите с съответните агенти. Това е много добър инструмент с голяма степен на автоматизация при обработката на билетите, което повишава производителността. […] Многократно съм се обръщал към поддръжката на клиенти и е малко досадно да се разрешават нещата. Понякога автоматизацията не работи както се очаква и билетите се присвояват на грешния агент.

🔍 Знаете ли, че... Философът Майкъл Полани посочи един парадокс: често знаем повече, отколкото можем да обясним изрично. Това „неизказано знание” е било психологическо и техническо предизвикателство за автоматизацията, защото ранните системи се мъчеха да възпроизведат човешката интуиция и преценка. Съвременните модели за обучение на изкуствения интелект обаче се появиха, за да премахнат този проблем.

Централизирайте знанията и работата в ClickUp

Повечето алтернативи на Eesel се отличават като самостоятелни инструменти или като добавки, които можете да комбинирате с друг софтуер, за да създадете цялостен работен процес. Те са отлични за покриване на конкретни аспекти на проблема, независимо дали става въпрос за търсене на знания, отговори чрез чат или автоматизация на поддръжката.

Но съчетаването на няколко инструмента все още означава да се справяте с контекста, разрешенията и превключването между приложенията, за да свършите работата си.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. То ви предоставя цялостна екосистема за управление на знания и поддръжка на едно място.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. То ви предоставя цялостна екосистема за управление на знания и поддръжка на едно място.

ClickUp Docs, Tasks и Chat работят заедно, като по този начин се избягва фрагментацията и разрастването на инструментите. Докато ClickUp Brain предлага AI поддръжка за задачи и знания, ClickUp Automations помага на екипите да намалят повтарящите се рутинни задачи, които забавят проектите.