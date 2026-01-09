Как да използвате Claude за продуктивност през 2026 г.

75% от специалистите, работещи с информация, вече използват генеративна изкуствена интелигентност в работата си. Но те третират изкуствената интелигентност само като помощник.

Отваряте AI асистенти като Claude, задавате въпрос, копирате отговора и го поставяте в документ, задача или чат. После го правите отново. И отново.

Claude е чудесен за мислене, писане и решаване на проблеми. Но когато се използва по този начин, резултатите му остават изолирани. Идеите не се свързват автоматично с вашите задачи, проекти или работни процеси в екипа. Това означава повече ръчни стъпки, повече превключване на контекста и по-малко последващи действия.

Използването на Claude за продуктивност е най-ефективно, когато го интегрирате в ежедневния си работен процес. Този наръчник ще ви покаже как да го направите.

А ако се нуждаете от по-мощни контекстуални AI инструменти, при които AI може да бъде част от вашата работа, а не само да я съпътства, прочетете до края, защото... ще ви запознаем с ClickUp!

Истинският проблем с продуктивността, който Claude решава

Денят ви е постоянно пренареждане. Прескачате между плана за проекта, електронната таблица, електронната поща и дузина други раздели. Това превключване на контекста отнема от концентрацията ви.

Малките, повтарящи се задачи влошават нещата. Форматиране на отчети. Почистване на бележки. Писане на едни и същи актуализации отново и отново. Тези задачи не изглеждат трудни, но тихо отнемат времето и енергията, предназначени за по-задълбочена, стратегическа работа.

Това разрастване на работата е най-големият препятник пред продуктивността днес. Проблемът не е в натоварването с работа, а в когнитивното натоварване. Всяко инструмент, раздел и предаване на задачи изисква от мозъка ви да се пренастройва. С течение на времето това умствено натоварване забавя вземането на решения, намалява яснотата и изчерпва инерцията.

👀 Знаете ли, че... 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга.

Claude е създаден, за да намали тази умствена натовареност. Разработен от Anthropic, Claude е голям езиков модел (LLM), който работи чрез естествен разговор. Той може да ви помогне да мислите, пишете, обобщавате и анализирате, без да се налагат строги команди или технически подсказки.

За разлика от по-опростените модели, Claude може:

Следвайте подробните инструкции

Поддържайте контекста при дълги дискусии

Помага ви да разрешите проблемите, вместо да ви дава еднократен отговор

Усъвършенствайте идеите си и превърнете разпръснатите мисли в ясни резултати.

Когато се използва правилно, Claude се превръща по-малко в чатбот и повече в партньор за размисъл.

💡 Съвет от професионалист: Добавянето на още един AI инструмент към вашия набор, дори и да е умен, може да доведе до AI разрастване. Това непланирано разпространение на AI инструменти без надзор води до загуба на пари и по-високи рискове за сигурността. Converged AI Workspace на ClickUp предлага единна платформа, в която проекти, документи, разговори и изкуствен интелект работят заедно. В ClickUp контекстно-ориентираният изкуствен интелект познава и разбира вашата работа. Така прекарвате по-малко време в копиране и поставяне и повече време в напредък в работата си.

Как да започнете да използвате Claude за работа?

Ако сте любопитни относно изкуствения интелект, но имате чувството, че по-скоро си играете с него, не сте сами. Много хора използват Claude по същия начин, по който биха използвали търсачка – задават въпрос, преглеждат отговора и продължават напред. Това е полезно, но рядко спестява реално време.

Промяната настъпва, когато спрете да третирате Claude като инструмент за търсене и започнете да го третирате като член на екипа. Членът на екипа се нуждае от контекст. Ясни инструкции. И общо разбиране за това какво означава „добро“.

Отидете на claude.ai и създайте своя акаунт, за да започнете.

След като започнете да го използвате, най-важната функция, която трябва да разберете, е „Проекти“. Проектът е специална папка, в която Claude запаметява ключовия контекст за всички разговори в рамките на този проект. Това може да включва стилови ръководства, документи с обща информация или потребителски профили.

Проектите са това, което превръща Claude от еднократен помощник в последователен инструмент за продуктивност. Те намаляват повторенията, подобряват качеството на резултатите и правят всеки нов подсказ по-бърз от предишния.

За да направите първата си сесия продуктивна, следвайте тези стъпки:

Започнете с реална задача: Не задавайте абстрактни въпроси. Изберете реална, повтаряща се задача, която изпълнявате всяка седмица, като например Не задавайте абстрактни въпроси. Изберете реална, повтаряща се задача, която изпълнявате всяка седмица, като например писане на актуализация на проект или анализ на доклад с AI

Предоставете контекста предварително: Преди да поискате нещо, дайте на Claude основната информация. Качете краткото описание на проекта, поставете вашия стилов наръчник или обяснете целта на задачата.

Повторете, вместо да започвате отначало: Първият опит на Claude е чернова. Вместо да започвате нов чат, отговорете на резултата с конкретна обратна връзка, като например: „Направете тона по-официален“ или „Добавете раздел за рисковете, свързани с бюджета“. Първият опит на Claude е чернова. Вместо да започвате нов чат, отговорете на резултата с конкретна обратна връзка, като например: „Направете тона по-официален“ или „Добавете раздел за рисковете, свързани с бюджета“.

Правилното използване на Claude се свежда до ефективно инженерство на подсказки. Неясните заявки водят до общи резултати. Добавянето на контекст прави резултатите много по-ефективни.

Claude Free срещу Claude Pro

Любопитни ли сте дали безплатната версия е достатъчна за вас? Ето едно бързо сравнение между безплатната и Pro версиите на Claude, за да ви ориентираме:

Възможности Claude Free Claude Pro Ограничения за използване По-ниски дневни/сесийни квоти за съобщения; сесията се нулира на всеки ~5 часа; може да достигне лимита сравнително бързо. Значително по-високи лимити за използване (~5× безплатно); повече съобщения и разширени квоти Качване на файлове Поддържа се, но е ограничено (по-малки файлове, ограничение на общия брой на ден) По-голям и по-обширен капацитет за качване и обработка Проекти / контекстуална памет Не е наличен за постоянен контекст между сесиите Поддържа проекти/бази от знания за текущия контекст Достъп до API Достъпът до API е отделен и не е свързан с безплатната версия. Достъпът до API е отделен и не е свързан с Pro.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да преминава към друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

8 начина да използвате Claude за продуктивност на екипа

Anthropic анализира около 100 000 реални разговора с Claude. Те изчисляват, че задачи, които отнемат около 90 минути без AI, се изпълняват за около 18 минути с Claude. Това води до приблизително 80 % спестяване на време за всяка задача.

Искате да използвате Claude, за да подобрите продуктивността на екипа си? Имаме подходящите съвети за вас!

Избрали сме процеси, които отнемат часове от човешкото време, но следват модел, който AI може да автоматизира и ускори.

Автоматизирайте електронни таблици и заявки към бази данни

Вашият екип прекарва часове в борба с електронни таблици. Почистването на данни, писането на формули и опитът да се извлекат ключови заключения могат да отнемат много време. Знаете, че отговорите се крият в данните, но достигането до тях може да бъде бавно и податливо на грешки.

Качете CSV файл в Claude и го помолете да го анализира на обикновен английски език. Той може да генерира сложни формули, да почиства неорганизирани данни или дори да пише SQL заявки за вас.

💬 Ето няколко съвета, които можете да опитате:

„Този CSV файл има несъвместими формати на датите. Стандартизирайте ги в MM/DD/YYYY“.

„Напишете формула в Google Sheets, която извлича всички продажби от региона „Запад“ през второто тримесечие“.

„Създайте SQL заявка, за да намерите петте най-големи клиента по обща стойност на покупките от тези данни“

Все още трябва да копирате формулата или почистените данни и да ги поставите обратно в електронната си таблица.

💡 Съвет от професионалист: С ClickUp Brain можете да пропуснете тази стъпка изцяло. Задавайте въпроси за данните в електронните таблици на обикновен език и получавайте отговори незабавно. Вместо да създавате формули или да експортирате почистени данни, можете да зададете въпроси като „Покажи ми всички продажби в западния регион от второто тримесечие“ и да преминете директно от прозрението към действието, без да напускате работното си място.

Превърнете суровите данни в незабавни визуализации

Имате нужда от диаграма за презентация? Нямате време да се борите с комплексен инструмент за създаване на диаграми... или умения за дизайн, за да я направите да изглежда добре?

Функцията Artifact на Claude може да ви помогне! Използвайте я, за да генерирате графики и диаграми директно в прозореца за чат. Просто предоставете данните си, посочете типа визуализация, който желаете, и Claude ще създаде интерактивен преглед.

💬 Това е чудесно за създаване на:

Бар диаграми, линейни графики и кръгови диаграми от числови данни

Блок-схеми и диаграми на процесите от писмено описание

Организационни диаграми за изобразяване на структурата на екипа

Тези изображения могат да бъдат идеални за бързи вътрешни чернови. Но ще трябва да ги усъвършенствате, за да получите изпипани презентации за клиенти.

💡 Съвет от професионалист: Ако се нуждаете от диаграми и отчети за проекти, които се актуализират автоматично с данни в реално време, опитайте ClickUp Dashboards. Dashboards извлича данни в реално време от задачи, списъци и документи, за да поддържате актуални вашите цифри. С AI Cards таблото за управление прави още една крачка напред. Вместо просто да показва статични диаграми, AI Cards ви позволява да задавате въпроси за вашите данни и да получавате незабавни отговори. Можете да видите тенденции, обобщения, пречки или актуализации на напредъка на ясен език. Не е необходимо да филтрирате или изчислявате нищо ръчно.

Прототипиране на идеи без код

Ето един познат сценарий. Страхотна идея за нова функция е заседнала в документ. Защо? Защото членовете на екипа ви, които не са технически подготвени, не могат да създадат работеща версия, за да я тестват. Вие чакате инженерни ресурси. Това забавя иновациите и затруднява получаването на одобрение от заинтересованите страни.

С Claude можете да генерирате работещи кодови артефакти. Без да пишете нито една реда код. Това позволява на всеки бързо да създава и тества идеи.

💬 Опитайте да създадете:

Макет на началната страница: Получете функционален HTML и CSS, за да видите как изглежда и се усеща страницата.

Обикновени калкулатори: Създавайте интерактивни инструменти, като калкулатор за цени, въз основа на описание.

Демонстрации на продукти: Създавайте кликаеми прототипи, които да споделяте със заинтересованите страни, за да получите ранна обратна връзка.

🧠 Интересен факт: Макар че калкулаторът за спестявания на ClickUp по-горе е само ориентировъчен, реалните потребители на ClickUp са реализирали огромни спестявания, откакто са преминали към ClickUp. 40,9% от клиентите , които използват ClickUp, са заменили 3 или повече инструмента.

54. 7% от клиентите съобщават, че са спестили пари от преминаването към него.

Създавайте и редактирайте бизнес документи

Написването на първия чернови вариант на всеки професионален документ е трудна задача. Да се взираш в празна страница, да се опитваш да структурираш доклад или да се увериш, че тонът ти е подходящ, отнема часове, които биха могли да бъдат посветени на по-стратегическа работа.

Това е една от най-големите силни страни на Claude. Той поема тежките задачи по създаване, усъвършенстване и преструктуриране на писмено съдържание за вас.

💬 Помолете Claude да ви помогне:

Доклади и предложения: Предоставете вашите данни и желаната структура, и Claude ще генерира изпипан чернови вариант.

СОП и документация: Опишете процес и в замяна ще получите форматиран Опишете процес и в замяна ще получите форматиран документ със стандартна оперативна процедура

Вътрешни комуникации: Създавайте обявления за цялата компания, актуализации на политиките или меморандуми за екипа с подходящ тон.

💡 Съвет от професионалист: Вместо да пишете в отделен AI инструмент и да поставяте резултатите обратно в работата си, можете да създавате и редактирате съдържание на същото място, където управлявате проектите си. Пишете документи заедно с задачите и графиците си, като използвате ClickUp Docs, за да остане всичко свързано. С вградения AI Writer можете да превърнете идеите си в чернови, актуализации или планове, без да сменяте инструменти.

Научете как да използвате изкуствен интелект за писане на документация с нашите най-добри съвети:

Напишете последващи имейли за секунди

След всяка среща се случва едно и също нещо. Някой трябва да напише имейл за последващи действия. Добавете клиентски проверки и вътрешни актуализации и тези малки задачи за писане започват да се натрупват. Те отнемат време, забавят екипите и понякога водят до пропуснати последващи действия.

Този тип писане е повтарящ се и предсказуем, което го прави подходящ за AI.

За да използвате Claude тук, поставете бележките си от срещата или кратко резюме на разговора. След това му кажете какъв тон искате – официален, приятелски или спешен – и го помолете да изготви за вас имейл за последващи действия.

💬 Това работи добре за:

Резюмета на срещи с действия за изпълнение

Актуализации на статуса на клиента

Вътрешни проверки на проекти

Първоначални имейли за контакт и представяне

Укрепете стратегията и бизнес плановете си

Стратегическото мислене е трудна работа. То означава да съберете пазарни данни, да откриете пропуски в плана си и да превърнете хаотичните идеи в ясни аргументи. Този вид мислене отнема време и концентрация, което го прави лесно за отлагане.

В резултат на това екипите често вземат решения въз основа на непълна информация.

Claude може да ви помогне, като действа като партньор в мисленето. Можете да го използвате, за да организирате мислите си, да проучите варианти и да разделите сложни идеи на по-ясни следващи стъпки.

Стратегически документ Как Claude помага Пазарен анализ Синтезира контекста на индустрията в конкурентна оценка Бизнес план Изготвяне на изпълнителни резюмета или раздели за пазарни възможности въз основа на данни Рамка за вземане на решения Опции за структуриране със систематични предимства и недостатъци SWOT анализ Организира силни и слаби страни, възможности и заплахи

Ето един пример за SWOT анализ, генериран с помощта на Claude:

Обобщавайте срещи и извличайте задачи за действие

Вашият екип току-що проведе чудесна дискусия, но бележките са в хаос и никой не е сигурен кой за какво отговаря. Действията за изпълнение се губят, решенията се забравят и импулсът от срещата изчезва.

👀 Знаете ли, че... Според проучване на ClickUp, 64% от анкетираните се сблъскват с неяснота относно следващите стъпки в почти половината от своите срещи.

Claude се отличава в обработката на дълги текстове и извличането на структурирана информация. Можете да качите стенограма от среща, да поставите подробни бележки и да поискате конкретни резултати, като например списък с действия, които трябва да бъдат изпълнени, с отговорници и крайни срокове.

💬 Можете да получите обобщения в различни формати:

Изпълнително резюме, съдържащо само ключовите решения

Подробни бележки с времеви отметки

Списък с действия, които трябва да се изпълнят, с отговорници и крайни срокове

Предварително написан имейл за последващи действия

💡 Съвет от професионалист: Вместо да се борите с разхвърляни бележки след всеки разговор, AI Notetaker на ClickUp ви слуша и записва всичко за вас. Той автоматично записва срещите, транскрибира казаното и превръща разговора в ясно резюме, което можете да прочетете по-късно. Бележките включват името на срещата, датата, участниците, ключовите изводи и списък с действия. Можете също да използвате ClickUp Brain, за да намерите точно това, от което се нуждаете от транскрипта, без да четете цялото нещо. Всичко това се намира във вашето работно пространство в ClickUp, така че вашите бележки са свързани с вашите задачи и проекти, а не са затворени в отделен документ или приложение. Записвайте автоматично срещите, получавайте незабавни транскрипти и получавайте незабавни, ясни задачи за действие с ClickUp AI Notetaker.

Създавайте персонализирани работни процеси и автоматизации

Вашият екип е затънал в цикъл от повтарящи се, многоетапни процеси, които изчерпват капацитета му. Знаете, че тези работни процеси могат да бъдат автоматизирани, но създаването им изглежда твърде сложно без разработчик, така че ръчната работа продължава.

Claude може да действа като дизайнер на работни процеси. Опишете процеса на прост английски език и ще получите структуриран план за автоматизация.

💬 Той може да ви помогне:

Документирайте процес: Опишете как трябва да функционира работният процес и Claude ще създаде план стъпка по стъпка.

Генериране на скриптове: Получете начален код за инструменти за автоматизация като Zapier или Make.

Очертайте логиката: Работете с условни сценарии „ако-тогава“ и идентифицирайте потенциални крайни случаи.

Има много други начини, по които можете да използвате Claude, за да повишите производителността на работното си място. Ключът е да бъдете креативни и да търсите задачи, които можете лесно да възложите на изкуствения интелект.

Най-добри практики за повишаване на продуктивността в работните процеси с помощта на Claude

Преходът от спорадично използване на изкуствен интелект към реално повишаване на производителността изисква промяна в навиците. Тези практики важат независимо дали използвате Claude, ClickUp Brain или друг инструмент за изкуствен интелект.

Определете изискванията; оставете Claude да се погрижи за изпълнението

🚩 Фрустрирани сте от това, че получавате общи, неизползваеми резултати от AI. Това се случва, когато сте прекалено неясни или се опитвате да диктувате всяка една стъпка, което води до загуба на време. Най-добрият подход е да дефинирате ясно „какво” и да оставите AI да се погрижи за „как”.

✅ Бъдете конкретни относно желания резултат, но гъвкави по отношение на метода.

Слаб подтик: „Напишете актуализация на проекта. ”

Силно подсказване: „Напишете актуализация на проекта за нашите нетехнически заинтересовани страни. Обхванете състоянието на графика, последиците за бюджета от скорошното забавяне на сървъра и трите най-важни приоритета за следващата седмица. Тонът трябва да бъде уверен и професионален. ”

Ясните изисквания ви спестяват безкрайни цикли на ревизия.

Използвайте бързи цикли на итерация

🚩 Разглеждате първия отговор на ИИ като краен продукт, което често води до разочарование. Вместо това, трябва да разглеждате първоначалния резултат като груб чернови вариант – отправна точка за усъвършенстване.

✅ Въведете итеративен работен процес.

Генериране на първоначалния резултат Бързо идентифицирайте какво работи и какво трябва да се промени. Предоставяйте конкретна, целенасочена обратна връзка, за да насочвате изкуствения интелект. Изградете върху успешните части от отговора

Claude запомня контекста на разговора ви, така че всяко усъвършенстване се основава на предишното. А ако искате да направите обратната връзка още по-ефективна, като се позовавате на данни от проекта в реално време, докато повтаряте, опитайте ClickUp Brain.

Започнете с нещо просто и постепенно надграждайте

🚩 Опитвате се да решите сложен, многокомпонентен проблем с едно-единствено, масивно задание. Това често претоварва изкуствения интелект, което води до объркващи или непълни резултати.

✅ По-добрият подход е да разделите задачата на по-малки, управляеми стъпки.

Например, когато създавате доклад, помолете Claude да:

„Обобщете основните заключения от приложените данни от проучването сред потребителите. ” „Сега превърнете тези заключения в три основни препоръки. ” „Форматирайте това като едностраничен доклад с заглавие, резюме и три препоръки. ”

Този подход не само дава по-добри резултати, но и улеснява установяването на местата, където нещата са се объркали.

Какви ползи за производителността можете да очаквате от Claude

Задаването на реалистични очаквания за повишаване на производителността е ключът към успешното внедряване на изкуствения интелект:

Области с голямо влияние: AI се отличава в създаването на първи чернови, обработката на големи масиви от данни, синтезирането на изследвания и генерирането на шаблонни кодове.

Области с умерено въздействие: Той е надежден партньор за редактиране и усъвършенстване на съществуваща работа, обсъждане на идеи и изучаване на нови концепции.

Области с по-малко въздействие: Има затруднения с задачи, изискващи данни в реално време, дълбоки и специфични познания в дадена област или физически действия.

Най-големите ползи от използването на Claude не винаги са свързани с пестенето на ценни минути. Те произтичат от намаляването на конфликтите. Claude улеснява започването на писане, ускорява анализа на информация и прави по-малко плашещи техническите задачи.

🤝 Приятно напомняне: Колко време ще спестите с Claude зависи от това колко ясно обясните какво ви е необходимо и дали задачата е подходяща за AI.

Ограничения при използването на Claude за продуктивност

Понякога Claude уверено ви дава грешна информация. Друг път изглежда, че се забива в цикъл. Реалистичното отношение към неговите ограничения ще помогне на вашия екип да го използва по-добре.

Риск от халюцинации: AI може да генерира „факти“, които звучат правдоподобно, но са неверни. Това важи особено за конкретни данни, имена или дати.

Ограничения на контекста: При много дълги разговори може да започне да „забравя“ подробности или инструкции, споменати по-рано.

Липса на изпълнителни възможности: Той не може да изпълнява действия в другите ви приложения.

Ето защо много екипи в крайна сметка търсят начини да доближат изкуствения интелект до мястото, където действително се извършва работата, вместо да го държат настрана. ClickUp решава този проблем, като вкарва изкуствения интелект директно във вашия работен процес.

Как да използвате ClickUp AI като алтернатива

ClickUp Brain

Искате да спрете да жонглирате с множество AI инструменти? ClickUp Brain е на Ваше разположение.

Това е вграденият AI асистент на ClickUp, интегриран директно във вашето работно пространство. Ето защо той има достъп до реалния контекст на вашата работа – вашите проекти, задачи, документи и комуникация с екипа. Той не просто отговаря на вашите команди, а отговаря с разбиране за вашата работа.

Получавайте незабавни актуализации от работното си пространство с помощта на ClickUp Brain.

Това решава най-големите ограничения на Claude.

Контекстуална осведоменост: Вместо да въвеждате контекста ръчно, ClickUp Brain вече знае крайните срокове на вашите проекти, структурата на екипа и историята на задачите.

Директно изпълнение: ClickUp Brain може да генерира задачи, да актуализира техния статус и да създава документи директно във вашето работно пространство, наред с други мощни действия.

Данни в реално време: Можете да правите запитвания за актуални данни от работното си пространство, а не за статични, остарели данни от обучението.

Възможности Claude ClickUp Brain Контекстна осведоменост Изисква ръчно въвеждане на контекста за всяка задача. Разбира вашите проекти, задачи и екип Изпълнение Предлага действия и съдържание Създава директно задачи, пише документи и изпълнява автоматизации в ClickUp. Сътрудничество в екип Резултатите са изолирани и трябва да се споделят ръчно. Създаденото от AI съдържание е незабавно достъпно за вашия екип. Достъп до данни Ограничен до статични данни от минали обучения (освен ако не го накарате да търси в интернет) Достъп до информация за работното ви пространство в реално време + възможност за достъп до интернет

Най-интересната част?

Това не е единствената суперсила на изкуствения интелект, която ClickUp предлага за вашата продуктивност. За разлика от самостоятелните инструменти за изкуствен интелект, изкуственият интелект на ClickUp е създаден, за да предприема действия, а не само да дава съвети. Можете да използвате и:

ClickUp AI Super Agents : Автономни агенти, които наблюдават работното ви пространство и действат от ваше име. Те могат да сортират задачи, да сигнализират рискове, да актуализират статуси, да разпределят работата и да следват правила, които вие определяте – без ръчна намеса. : Автономни агенти, които наблюдават работното ви пространство и действат от ваше име. Те могат да сортират задачи, да сигнализират рискове, да актуализират статуси, да разпределят работата и да следват правила, които вие определяте – без ръчна намеса.

Ускорете работните процеси с човекоподобни супер агенти в ClickUp

AI полета : Интелигентни полета, които автоматично генерират, обобщават или класифицират данни. Например, те могат да маркират задачи, да оценяват приоритети, да извличат ключови детайли или да пишат обобщения, докато работата се създава или актуализира. : Интелигентни полета, които автоматично генерират, обобщават или класифицират данни. Например, те могат да маркират задачи, да оценяват приоритети, да извличат ключови детайли или да пишат обобщения, докато работата се създава или актуализира.

AI Autofill : Автоматично попълва подробности за задачите, като описания, собственици, приоритети или срокове, въз основа на контекста. Това премахва повтарящата се работа по настройката и поддържа задачите последователни в различните екипи. : Автоматично попълва подробности за задачите, като описания, собственици, приоритети или срокове, въз основа на контекста. Това премахва повтарящата се работа по настройката и поддържа задачите последователни в различните екипи.

Създаване на задачи с помощта на изкуствен интелект: Превърнете текста в бележки от срещи, документи или чат низове в структурирани задачи с отговорници, крайни срокове и подзадачи – без да е необходимо ръчно форматиране.

Автоматично създавайте задачи от чатове, документи и други чрез ClickUp AI.

AI обобщения, актуализации, Stand Ups и Catch Ups: генерирайте незабавно актуализации на проекти, обобщения на напредъка, чат обобщения и отчети за състоянието въз основа на данни в реално време, така че отчитането да не забавя екипите.

За екипи, които искат още по-голяма мощност, ClickUp BrainGPT предлага настолен AI спътник с възможности за преобразуване на глас в текст. Можете също да получите достъп до множество LLM в рамките на това едно AI Super App!

Използвайте множество AI модели от едно приложение в ClickUp Brain и ClickUp BrainGPT.

Как да започнете да използвате ClickUp за вашия екип още днес

Най-ефективните AI асистенти премахват противоречията между мисленето и действието. Това започва с контекста. AI работи най-добре, когато разбира вашите проекти, документи и приоритети.

Claude е чудесен за индивидуални задачи, като изготвяне на текстове или проучване на идеи. Но за продуктивността на екипа интеграцията винаги ще победи изолацията. ✨

ClickUp прави това възможно, като добавя интуитивен AI слой там, където вече се намира вашата работа. Можете да експериментирате с:

Превръщане на бележките от срещите в задачи

Автоматично обобщаване на актуализациите по проектите

Създаване на документи с помощта на изкуствен интелект, въз основа на контекста на задачата

Не е необходимо да променяте всичко от първия ден. Започнете с нещо малко – с един прост пример за употреба. Регистрирайте се безплатно в ClickUp!