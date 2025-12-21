Как ClickUp използва изгледите на работната натовареност, за да балансира капацитета на екипа

Трима от четирима професионалисти са изпитвали изчерпване на работното място. Проучването на Deloitte за изчерпването на работното място установи, че 77% от анкетираните са изпитвали изчерпване на настоящата си работа.

За мен това е предупреждение, че производителността и моралът се влошават много преди хората да вдигнат ръка.

За проектните мениджъри и оперативните ръководители решението не винаги е да наемат повече хора. Решението е да разпределят вече съществуващата работа, като имат предвид капацитета, уменията и крайните срокове.

Това е смисълът на изгледа на работната натовареност: карта в реално време, която показва кой е ангажиран, кой е изложен на риск и къде се крият неразпределените задачи.

В това ръководство ще покажа как ClickUp използва изгледите на работната натовареност, за да ми предостави видимост в реално време и практичен начин да възстановя баланса, преди проблемите да се натрупат.

Какво е изглед на работната натовареност в ClickUp?

Лесно откривайте тенденциите в натоварването и капацитета на екипа с изгледа на натоварването в ClickUp

Помислете за изгледа на натоварването на ClickUp като проверка на реалността за капацитета на екипа.

Той визуализира работата и капацитета на екипа ми във времето, така че мога да балансирам задачите всеки ден, седмица или месец, без да разчитам на предположения.

Мога да мащабирам изгледа за различни времеви диапазони, да кликна върху свободното място, за да създам задача, и да избера дали да видя наличността (кой може да поеме още работа) или капацитета (кой вече е натоварен).

Най-полезната част е колко ясно сигнализира за риска.

ClickUp използва опростени нюанси на зелено, жълто и червено, за да покаже дали някой е под капацитета, близо до лимита или претоварен. Когато групирам изгледа по възложител, получавам ясна картина ред по ред за това, с какво се занимава всеки човек. Все още мога да групирам по статус или потребителски полета, но ги третирам като изгледи за анализ, а не като изгледи за капацитет.

Независимо дали измервам планирането на капацитета и производителността на екипа, мога да избера това, което подхожда на моя екип: брой задачи, приблизително време, спринт точки или дори персонализирани полета.

А ако първо решавам проблемите с моята собствена работна натовареност, мога да превключа в режим „Аз“, за да филтрирам изгледа до задачите, които са ми възложени или изискват моето внимание. Неработните дни също се показват в сиво (извън изгледа „Месец“), което помага да се обясни защо някои седмици изглеждат по-леки на пръв поглед.

💬 Пример за ClickUp: Реалните екипи разчитат на персонализирането, за да работят бързо. Социалният екип на Cartoon Network отбелязва, че наличието на един източник на информация в ClickUp им позволява да действат бързо и намалява времето за създаване и публикуване с 50%.

Защо е важно да се балансира капацитетът на екипа

Погрижете се за вашите служители и те ще се погрижат за вашия бизнес.

За мен балансът в натоварването е важен избор. Когато капацитетът остава невидим, проблемите се проявяват късно: пропуснати срокове и тихо изчерпване. Ако работата е разпределена неравномерно, дори най-добрите екипи започват да се чувстват изтощени и незабелязани. Ето защо:

Ключови характеристики на изгледите на работната натовареност в ClickUp

Макар че вече разгледахме какво могат да предложат изгледите на работната натовареност в ClickUp, е важно да споделим някои от ключовите функции, които го правят толкова полезен за мен и моя екип. Ето кратък преглед:

Актуализации в реално време на зададените задачи: Разчитам на изгледа на работната натовареност, защото той се актуализира в момента, в който задачите се създават, планират и преразпределят. Не е необходимо да преработвам цялата таблица, за да получа точна картина.

Визуални индикатори за претоварване: Червеното/жълтото/зеленото оцветяване на капацитета е моята система за ранно предупреждение. Тя ми позволява да възстановя баланса, преди „един труден ден“ да се превърне в правило.

Филтри по екип, проект или приоритет на задачата: Използвам филтри, за да отговоря бързо на въпроси: кой е претоварен тази седмица, какво е с висок приоритет и не е разпределено, и къде мога да преместя работата, без да нарушавам сроковете. Когато трябва да се концентрирам, включвам режим „Аз“.

Интеграция с времеви графики и зависимости: Комбинирам изгледа на работната натовареност с функции за планиране, за да не се създават случайно пречки при преразпределянето на задачи. Ако преместването на задача създава риск, предпочитам да го видя веднага, отколкото да разбера по време на разговор за състоянието на проекта.

Настройваемо, за да показва часове, спринт точки, брой задачи или персонализирани полета: Различните екипи правят различни оценки. Мога да измеря работната натовареност, използвайки задачи, оценки за време, спринт точки или персонализирани полета, а след това да избера да покажа капацитета като наличност или активна натовареност.

💡 Съвет от професионалист: Можете да използвате персонализирани полета и AI полета, за да сортирате работата по умения и сложност. Активно генерирайте или интерпретирайте информация с AI Fields на ClickUp Когато натоварването изглежда „равномерно“, но резултатите все пак не са задоволителни, обикновено това се дължи на несъпоставими усилия. Аз добавям структура, за да поправя това. Добавям падащо меню с персонализирано поле за набор от умения (дизайн, QA, копиране, платени медии) и филтрирам разговорите за планиране на работната натовареност според типа работа, който всъщност е ограничен.

Добавям леко поле за персонализирано усилие , когато часовете или точките не отговарят на работата, за да мога да сравнявам подобни задачи от различни типове.

Резюме, за да сканирам какво наистина включва дадена задача, без да я отварям, което ми помага да разпределям задачите въз основа на сложността им, а не само на наличността. Използвам AI полета като, за да сканирам какво наистина включва дадена задача, без да я отварям, което ми помага да разпределям задачите въз основа на сложността им, а не само на наличността.

Как екипите използват ефективно изгледите на работната натовареност

Ето къде моята практика се среща с екрана. Това са ежедневните действия, които аз и моят екип използваме, за да планираме справедливи седмици, да откриваме кризисни ситуации навреме и да спазваме обещанията си, без да се налага да работим до късно през нощта.

1. Планиране на ресурсите

Доброто управление на ресурсите започва с честен поглед върху това кой какво може да поеме тази седмица. Изгледът на работната натовареност в ClickUp ви дава тази ясна картина, така че можете да разпределяте работата без догадки и да поддържате хората в здравословни граници.

Lids използва ClickUp, за да централизира графиците в областта на строителството, планирането на магазини, съоръженията, маркетинга и др., което спомогна за намаляване на разминаванията и улесняване на предаването на задачите.

Резултатът беше спестяване на над 100 часа за всички екипи и 66% повишение на ефективността на седмичните срещи, защото всички можеха да виждат един и същ план и да действат според него. ✨

За мен това е практическата полза от видимостта на капацитета: по-малко размяна на съобщения и по-реалистична седмица, още преди работата да е започнала.

2. Прогнозиране на проекти

Прогнозирането става по-лесно, когато моят поглед върху днешния капацитет се свърже с важните събития през следващия месец.

С изгледа на работната натовареност, свързан с дати и прогнози, мога да забележа бъдещи кризисни ситуации рано и да реша дали да променя обхвата, да привлека подизпълнител или да преместя некритичната работа. Виждането на наличността по седмици или месеци ми помага да разпределям времето по същия начин, по който разпределям парите, което ми позволява да спазвам обещанията си към клиентите.

Забелязвам и модели, като например пик в тестването след всяко пускане на нова функция, и мога да планирам допълнителен капацитет за QA предварително. Този плавен ритъм е това, което поддържа стабилността на доставките през спринтовете и кампаниите.

📌 Пример: Ако бъдещият капацитет е ограничен, коригирайте прогнозите за времето или преместете крайния срок, преди да настъпи кризата. Преминавате към месечен изглед и виждате, че QA става червен през третата седмица. Премествате два билета напред, резервирате шест часа време на изпълнителя и графикът за стартиране остава непроменен.

3. Наблюдение на тенденциите в капацитета

Тенденциите в капацитета ми дават представа за актуалното състояние. Ако същите двама души са маркирани в червено всяка сряда, не считам, че това е проблем с мотивацията. Разглеждам модел на планиране, който се нуждае от корекция. Моделите в натоварването на екипа ми разкриват къде трябва да управлявам натоварването им по различен начин и да увеличавам стандартните времеви оценки.

Изгледът на работната натовареност ясно подчертава тези модели, което ми позволява да коригирам прогнозите или да преразпределя отговорностите безпроблемно.

След няколко цикъла червените цветове избледняват и енергията на екипа ми се подобрява, защото планът най-накрая съответства на работата.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp BrainGPT, за да превърнете пиковете в натоварването в ясен план за пребалансиране. Избирайте и превключвайте лесно между най-добрите AI модели с ClickUp BrainGPT Когато забележа, че едни и същи хора достигат жълто или червено ниво в изгледа ми за натоварването седмица след седмица, използвам Talk to Text на ClickUp BrainGPT, за да извлека бързо правилния контекст, след което документирам решението, така че екипът да следва новия план. Записвайте решенията за пребалансиране незабавно с Talk to Text: Отварям ClickUp BrainGPT и използвам Talk to Text, за да диктувам точната промяна, която ще направя, например „Премести задачата за ревизии на клиента от Maya към Leo“, така че актуализацията да бъде записвана, докато съм в режим на планиране.

Помолете BrainGPT да открие какво всъщност причинява претоварването в ClickUp и свързаните с него инструменти: Вместо да превъртам задачите и нишките, използвам ClickUp Вместо да превъртам задачите и нишките, използвам ClickUp Enterprise Search , за да извадя най-релевантните елементи, свързани с препятствието. Например: „Покажи ми върху какво работи Мая тази седмица и изведи всичко, което е блокирано или чака преглед. ” ClickUp BrainGPT може да търси в ClickUp и свързаните приложения (като Google Drive, GitHub, SharePoint и др.), така че мога да видя реалните пречки зад лентата с натоварването.

Закачете плана към конкретната работа, като използвате @mentions: Когато изготвям обобщението на промените, използвам възможността на ClickUp BrainGPT да споменавам активи (задачи, списъци, документи и хора), така че актуализацията да е свързана с правилните елементи, а не с неясни съобщения от типа „преместихме някои неща“. Изберете подходящия модел за задачата: Аз използвам модела ClickUp BrainGPT, когато искам търсене и отговори, съобразени с работното пространство. Ако пиша бележка за заинтересованите страни или искам второ мнение за формулировката, мога лесно да превключа моделите на ChatGPT, Claude или Gemini.

4. Прозрачност за заинтересованите страни

Заинтересованите страни вземат по-добри решения, когато виждат реалния капацитет, а не само зелен статус. Един изглед позволява на проектния мениджър да обясни компромисите с реална видимост на работната натовареност, вместо с мнения.

Finastra внедри работата си по пускането на пазара в ClickUp и отбеляза 40% повишение в ефективността на GTM и 30% скок в сътрудничеството, защото лидерите можеха да преглеждат натоварването и компромисите на едно място.

Ето как екипите използват изгледите на натоварването на ClickUp, за да превърнат дългите срещи в кратки решения. Можете да отворите изгледа, да посочите кой е на границата, кой има свободно място и кои задачи могат да се преместят, без да се наруши зависимостта.

💡 Професионален съвет: Можете да създадете табло за капацитет веднъж, а след това да го изпратите автоматично по имейл на заинтересованите страни. Аз съчетавам изгледа на натоварването с таблата на ClickUp, така че заинтересованите страни да виждат сигналите за натоварването, без да се налага да моля екипа ми да преписва актуализациите. Откривайте ранни сигнали и модели с таблата на ClickUp Добавете изглед „Табло“ в същото пространство/папка като работата, така че да е винаги на един клик разстояние за ръководителите.

Използвайте отчети от типа Задачи по възложител , за да покажете къде се концентрира работата, а след това проучете какво води до натрупването.

PDF копие от таблото на получателите по имейл всяка седмица (или преди периодичните проверки на клиенти). Настройте отчети за таблото с графика , за да изпращате автоматичноот таблото на получателите по имейл всяка седмица (или преди периодичните проверки на клиенти).

📮 ClickUp Insight: Само 15% от мениджърите проверяват натоварването, преди да възложат нови задачи. Други 24% възлагат задачи, основавайки се единствено на крайните срокове на проектите. Резултатът? Екипите се оказват преуморени, недостатъчно натоварени или изтощени. Без видимост в реално време на натоварването, балансирането му не е просто трудно – то е почти невъзможно. Функциите „Assign“ и „Prioritize“ на ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект, ви помагат да разпределяте работата с увереност, като съпоставяте задачите с членовете на екипа въз основа на капацитета, наличността и уменията им в реално време. Опитайте нашите AI карти за незабавни, контекстуални снимки на натоварването, крайните срокове и приоритетите. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

Настройка на изгледи на работната натовареност в ClickUp

Настройването на изгледите на работната натовареност в ClickUp отнема само няколко минути и се отплаща всяка седмица, като ви дава (и на мен) ясна и честна представа за това кой какво може да поеме.

Ето стъпките, които трябва да следвате:

Стъпка 1: Настройте изгледа на работната натовареност за вашия екип

Добавете изглед на работната натовареност от лентата „Персонализирани изгледи“ в списъка си.

Започнете с добавяне на изглед на натоварването и изберете как ще измервате усилията, така че капацитетът да е реалистичен за вашия екип. Направете настройките лесни, дайте им ясно име и задайте справедливи дневни лимити, така че картината, която виждате, да съответства на реалността.

Изберете часове, брой задачи, Sprint точки или персонализирано поле , за да измервате усилията и да зададете дневен капацитет на човек.

Не забравяйте, че изгледът отразява вашата часова зона, така че наличността съответства на вашия местен ден.

Настройте капацитета за деня или отбележете, че няма капацитет през почивните дни с Business Plus или Enterprise.

Следете ограниченията на плановете Free и Unlimited, където отварянето на изгледа, присвояването, препланирането или настройването на капацитета се считат за употреба.

Стъпка 2: Наблюдавайте разпределението на задачите в реално време

Задайте справедливи дневни лимити, изберете часове или точки и започнете с план, на който екипът ви може да се довери с ClickUp

Обикновено държа изгледа на натоварването на екипа си отворен по време на планирането и проверките, така че промените да се появяват, докато екипът работи.

Ето как можете да постигнете това: Използвайте изгледа на работната натовареност като център за управление на работната натовареност по време на ежедневните срещи, за да имате ясна представа за променящите се задачи. Закрепете времевата линия към началната дата, за да получите точна представа за седмицата. След това изпълнете следните стъпки:

Превключвайте между 7 дни, 14 дни, дни, седмици или месеци и използвайте опцията „Винаги оставай на тази дата“, за да фиксирате седмицата за планиране.

Цветове според статуса или падащи менюта с персонализирани полета , за да се виждат веднага горещите точки и приоритетите

Активирайте обобщенията на подзадачите, когато оценките са в реално време за подзадачите, за да видите истинската натовареност.

Използвайте режима „Use Me“ за лична концентрация и групирайте по възложител, за да поддържате капацитета на екипа видим ред по ред.

Забележете, че неработните дни се показват в сиво извън изгледа „Месец“, за да се обясни по-лекото натоварване през уикендите.

Стъпка 3: Адаптирайте задачите проактивно

Плъзнете задача, променете дата и превърнете червен ден в зелен, докато седмицата все още е в началото си, като използвате изгледа на натоварването на ClickUp

Предприемайте малки стъпки навреме, когато видите жълто или червено. Защитете здравите седмици, като споделяте работата, разделяте задачите или променяте датите, преди да настъпи криза.

Плъзнете задача към колега с място или преместете крайния срок с един ден, за да улесните седмицата.

Покажете бъдещи повтарящи се задачи , за да отчетете повтарящата се работа, преди да се ангажирате с още.

Използвайте бързия филтър „Отговорен“ , за да прегледате седмицата на даден човек, преди да добавите още едно заявка.

Актуализирайте краткосрочния капацитет за отпуск или обучение , така че изгледът да показва реалната ситуация.

Разглеждайте тези промени като грижа за екипа и като лесен начин да изготвите реалистични планове.

Стъпка 4: Интегрирайте с табла и отчети

Преминете от „Работна натовареност“ към таблото си, за да потвърдите зависимостите и да синхронизирате целите, графиците и капацитета

Съчетайте ежедневното балансиране с леки отчети, за да могат лидерите да видят историята зад цветовете. Това обикновено ми помага да поддържам всички в синхрон с един източник на истина и да защитя изгледа, след като е настроен.

Добавете табло за натоварването по възложител, просрочени задачи и краткосрочни етапи, докато Workload се занимава с преразпределението.

Преминете към Timeline или Gantt , за да потвърдите, че преразпределението няма да наруши зависимостта или да промени критичния път.

Защитете своя персонализиран изглед и го задайте като изглед по подразбиране, за да може всеки да отваря една и съща конфигурация всеки път. като изглед по подразбиране, за да може всеки да отваря една и съща конфигурация всеки път.

Превърнете обажданията за статус в кратки решения, подкрепени от едни и същи данни за всеки заинтересован.

Стъпка 5: Оптимизирайте бъдещото планиране

Покажете наличността или капацитета на екипа си, използвайки изгледа на работната натовареност на ClickUp

Използвайте всеки цикъл, за да улесните следващия. Целта е по-малко червени ленти, по-стабилна доставка и екип, който вярва в плана. Ето как ClickUp използва изгледите на работната натовареност, за да поддържа хората здрави и проектите предвидими.

Изравнете повтарящите се пикове като изтеглите работата напред или разпределите прегледите на два дни.

Повишете стандартните оценки или актуализирайте шаблоните когато една функция е постоянно натоварена.

Запазете шаблон за изглед на работната натовареност за често срещани сценарии , като седмици на стартиране или приключване на месеца.

В Business Plus или Enterprise можете да настроите капацитета за всеки ден по време на пиковите сезони и да не задавате капацитет за дати, в които не се работи.

Поддържайте проста проверка в понеделник и в средата на седмицата , за да възстановите баланса, така че плановете да останат фокусирани и надеждни.

💡 Професионален съвет: Можете да превърнете ClickUp Brain във вашата седмична „сканиране на риска за капацитета”. Когато гледам няколко червени ленти в Workload View, не искам да отварям 20 задачи, само за да разбера какво всъщност се е променило. Аз го използвам за: Обобщете задачите и дейностите по местоположение с ClickUp AI за задачи с висок риск (или пространство/папка/списък), за да получите ясна картина на това, какво се е променило и какви решения са взети в коментарите.

Извършвайте седмично обобщение, готово за заинтересованите страни, с ClickUp Brain, за да мога да посоча промени в приоритетите и крайните срокове и да видя къде се осъществява сътрудничеството, преди някой да поиска среща за обсъждане на състоянието.

Копирайте резултатите от изкуствения интелект директно в моя планиращ поток или документ за състоянието, след което пребалансирайте въз основа на това, което действително се е променило.

Най-добри практики за използване на изгледите на работната натовареност

Работата късно вечерта се превърна в новото нормално явление във всички индустрии. Индексът на Microsoft за тенденциите в работата показва 16% увеличение на срещите след 20:00 ч., като все повече съобщения пристигат и извън работното време.

Това ми показва, че балансираното планиране е повече от чудесна идея. То е необходимо, ако искам стабилни резултати и здрав екип. Ето най-добрите практики, които следвам, когато използвам изгледите на работната натовареност за тази цел:

✅ Първо определете справедлив дневен капацитет, а след това приспособете работата към него, а не обратното. Това гарантира, че планът ви отчита реалната енергия и предотвратява работата до късно през нощта, която се проявява под формата на срещи след работно време и проверка на имейли през уикенда.

✅ Дръжте изгледа на натоварването и прост табло един до друг по време на ежедневните срещи. Това може да ви помогне да възстановите баланса в момента и да избегнете „работата около работата“, която отнема половината ден на много екипи.

✅ Използвайте една единица усилие на час работа на екипа, точки или брой задачи. Придържайте се към това за един пълен цикъл, за да можете да разчитате тенденциите и да покажете на заинтересованите страни как ClickUp използва изгледите на работната натовареност, за да поддържа предвидимост на седмиците.

✅ Оцветете по статус или приоритет и включете обобщения на подзадачи, за да се виждат скритите усилия. След това направете малки промени на ранен етап: разделите задача, преместете крайния срок с един ден напред или преразпределете към първия зелен ред, който видите.

✅ Завършете цикъла в петък, като сравните планираното с действителното в таблото. След това можете да актуализирате стандартните оценки, където са били прекалено строги, и да направите корекции в натоварването на екипа си, за да постигнете по-добре седмичните си цели.

Реални примери за използване на изгледа на работната натовареност

Ето две кратки снимки от реални екипи, които илюстрират концепцията в ежедневната работа. Те показват как изгледите в ClickUp първо създават един споделен план, а след това изгледът на работната натовареност балансира капацитета, така че планът да се изпълни.

1. Seequent: Маркетинг и планиране на клиентското преживяване въз основа на капацитета

Използвайте наученото от всеки цикъл, за да изгладите пиковете през следващата седмица и да зададете капацитета за всеки потребител в изгледите на работната натовареност в ClickUp.

Екипите на Seequent планират работата в очаквани часове и трябва да балансират наличността с очакванията на заинтересованите страни седмица по седмица.

С изгледа на работната натовареност на ClickUp мениджърите наблюдават капацитета и разпределят задачите въз основа на уменията и оставащите часове на всеки човек, а след това използват коментари и актуализации на задачите, за да поддържат съгласуваност между всички.

Изгледът показва кога денят е пълен и кога една малка промяна ще предотврати криза, така че сроковете се спазват без да се налага да се работи до късно през нощта.

Тъй като една и съща картина на капацитета се отразява в графиците, заинтересованите страни получават реални дати, а не оптимистични предположения. Крайният резултат е по-стабилна производителност и по-малко извънредни ситуации.

2. QubicaAMF: Подобряване на доставките и отчитането в голям мащаб

QubicaAMF внедри ClickUp за организиране на сложни проекти с участието на няколко екипа и отбеляза 35% увеличение на навременните доставки при 40% по-малко време, прекарано в създаването на отчети и диаграми.

Централизирането на графиците и статуса в ClickUp даде на мениджърите ясна представа за това какво предстои и кой има свободно време, което е точно целта на проверката на изгледа на натоварването заедно с графиците.

Когато отчитането отнема по-малко време, екипите могат да използват изгледа на работната натовареност по време на ежедневните срещи, за да идентифицират навреме критичните дни и да преразпределят работата преди изтичането на крайните срокове.

📽️ Вижте как да превърнете сигналите за капацитет, които сте проследявали в изгледа на натоварването, в ясни, удобни за мениджърите табла.

Олекотете натоварването, кликнете върху седмицата

Ако тази статия имаше едно послание, то би било следното: плановете работят, когато хората работят.

За да организирам задачите, управлявам натоварването и увеличавам производителността на екипа си, често разчитам на изгледа на натоварването в ClickUp. Той помага лесно да се открият просрочени задачи и е идеален за планиране на капацитета и ефективно управление на натоварването.

Защо да изберете ClickUp пред останалите?

ClickUp ви дава реална представа за това кой може да поеме какво и поддържа графици, цели и табла за управление наблизо, така че всяка промяна да има смисъл в цялостния проект, независимо дали става въпрос за работа с клиенти или вътрешни процеси.

Дръжте вътрешните срещи кратки и целенасочени, за да остане планът ясен. Използвайте работната си среда в ClickUp, за да поддържате организация, докато приоритетите се променят и седмицата напредва.

Ако искате да започнете следващия понеделник по най-добрия начин, регистрирайте се безплатно в ClickUp!

Често задавани въпроси (FAQ)

Изгледът на работната натовареност в ClickUp е изглед в реално време, който показва кой какво прави и колко време има всеки човек. Можете да разглеждате по дни, седмици или месеци и да планирате справедливи седмици без да се налага да гадаете. Ето как ClickUp използва изгледите на работната натовареност, за да поддържа графиците чисти.

Задайте здравословен дневен капацитет за всеки човек, след което наблюдавайте цветовете и общите стойности, за да забележите навреме претоварването. Ако някой премине в жълто или червено, можете да преместите задача, да я разделите или да промените датата за секунди, така че никой да не бъде натоварен повече отколкото е справедливо.

Да. Можете да измервате работата в часове, брой задачи, точки или персонализирано поле. Ако вашият екип изчислява в часове, изгледът на натоварването ги добавя към дневния капацитет на всеки човек, така че винаги можете да видите колко време остава.

Използвайте Workload за ежедневната организация и таблото за историята зад нея. Таблата проследяват тенденции като просрочени задачи и предстоящи важни събития, докато Workload показва днешния капацитет. Заедно те правят отчетите за състоянието кратки и решенията ясни.

Да. Групирайте по възложител, за да видите общата натовареност в списъците и пространствата, филтрирайте по проект или приоритет, а след това плъзнете задачите, за да изравните седмицата. Това е лесен начин да поддържате стабилността на екипите, работещи по няколко проекта, като същевременно показвате на заинтересованите страни реалната наличност.