Google Workspace Studio и ClickUp Agents: как да изберете

Проучванията за внедряването на AI разкриват интересна информация: 88% от организациите вече използват AI в поне една бизнес функция.

Въпреки това, само 7% са внедрили изкуствен интелект в цялата си организация. Други 31% са в процес на внедряване, а 30% все още са в пилотна фаза на своите инициативи за изкуствен интелект.

Ясно е, че много екипи експериментират с AI, но малцина са достигнали етап, в който тя е напълно интегрирана в ежедневната работа.

И така, когато екипите започнат да проучват AI за работа, опциите могат да изглеждат прекалено много.

Например, Google Workspace Studio вгражда AI директно в Gmail, Docs и Google Sheets. От друга страна, ClickUp Agents е проектиран да автоматизира задачите, да управлява проектите и да синхронизира междуфункционалната работа.

И двете обещават да спестят време, но начинът, по който се вписват във вашия работен процес, може да бъде много различен.

В тази публикация в блога ще разгледаме подробно Google Workspace Studio и ClickUp Agents. В края на публикацията ще имате по-ясна представа за това как да преминете от пилотното внедряване на AI към реалното му използване за изпълнение на задачите.

Google Workspace Studio и ClickUp Agents на един поглед

Ето как се сравняват Google Workspace Studio и ClickUp Agents.

Аспект Google Workspace Studio ClickUp Agents Основна цел Автоматизирайте многоетапни работни процеси в приложенията на Google, като имейл, документи и чат, с помощта на Gemini. Управление на проекти, автоматизация на задачи, управление на знания и работни процеси, базирани на роли, с помощта на изкуствен интелект Метод на създаване Подсказки на естествен език за начинаещи, стъпки и променливи; не се изисква кодиране. Функции за разговорна изкуствена интелигентност, интегрирани навсякъде, персонализирани агенти за процеси и екипи Тригери и автоматизация Време/дата, имейли от конкретни лица; вериги от задачи като обобщаване или етикетиране Анализира исторически данни, предвижда затруднения, автоматизира приоритизирането и адаптира работните процеси. Интеграция Gmail, Drive, Chat, Calendar; трети страни като Jira, Asana, Salesforce Над 1000 приложения, включително Slack, GitHub, Zapier; родно за йерархията на ClickUp (пространства, папки, списъци) AI възможности Анализ на настроенията, обобщаване, извличане на данни, генериране на съдържание AI търсене, писане, резюмета, транскрипции, генериране на етикети, разширени отчети, проактивни прозрения Примери за употреба Отговаряйте на имейли, актуализирайте таблици, обобщавайте срещи, планирайте събития Приоритизиране на бъгове, преглед на код, оптимизация на спринтове, маркетингови прозрения, подобрения на процесите Споделяне и сътрудничество Споделяйте агенти като файлове в Drive, известия на екипа Контекстуален чат, документи в реално време, бели дъски, достъп за гости и AI за целия екип Мащабируемост Налично в плановете Business/Enterprise; общодостъпност в процес на внедряване Поддържа големи екипи (Fortune 500); неограничени възможности за персонализиране за сложни проекти Силни страни Опростено за автоматизации, ориентирани към Google; в реално време в цялото Workspace Всеобхватна платформа с превъзходни изгледи на проекти, автоматизации и дълбочина на изкуствения интелект

Какво е ClickUp?

Оптимизирайте операциите си с ClickUp Оптимизирайте работата и управлението на графиците в екипите с ClickUp 4.0 и неговите супер агенти!

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, където AI агентите работят директно във вашите задачи, проекти и работни процеси.

Няма преминаване между несвързани инструменти или загуба на време за превключване на контекста.

С ClickUp 4.0 вашите задачи, документи, знания, чат низове, стенограми от срещи и всички инструменти, свързани с работата, остават свързани в едно работно пространство, задвижвано от AI. Можете да създавате и разгръщате AI агенти без код директно в ClickUp, без да добавяте към разрастването на несвързани работни процеси и множество приложения.

Функции на ClickUp

Нека разгледаме какво предлага софтуерът за унифицирано работно пространство:

ClickUp Agents са автоматизирани помощници, вградени във вашето работно пространство, които работят на заден план и се грижат за повтарящи се или контекстно-натоварени задачи. Те са контекстно-ориентирани, така че знаят какво има във вашите задачи, документи, чатове и др. и действат, без да се налага да задействате ръчно всяка действие. И не се изисква кодиране за тяхното създаване!

Получавате набор от предварително създадени агенти, които можете да активирате и да започнете да използвате веднага. Това са шаблони или „готови“ агенти, предназначени за обичайни работни процеси, които не изискват конфигуриране.

Ето няколко отлични примера, които можете да разгледате:

Answers Agent отговаря с подходящ отговор, извлечен от контекста на вашето работно пространство в канал отговаря с подходящ отговор, извлечен от контекста на вашето работно пространство в канал за чат на ClickUp.

Ежедневни или седмични отчети , които генерират рутинни актуализации за пространство, папка или списък по зададен график.

StandUp Agents , които обобщават дейността на екипа в даден момент

Можете да използвате тези предварително създадени агенти, когато искате стандартни AI работни процеси с минимална настройка.

От друга страна, имате ClickUp Custom Agents, които ви позволяват да създавате свои собствени автоматизации с безкодов конструктор. Те са по-гъвкави и ви позволяват да персонализирате какво прави агентът, кога работи и как взаимодейства с вашето работно пространство. Ето един от нашия екип:

Тези супер агенти се определят от следните компоненти:

Тригери: Какво събитие задейства агента (например публикувано съобщение или актуализирана задача) Условия: Правила, които определят дали агентът трябва да действа (например, да отговори само ако съобщението съдържа ясен въпрос). Действия: Какво всъщност прави агентът (като публикуване на отговор, създаване на задачи или обобщаване на информация) Знания и инструменти: Към какви данни има достъп агентът и какви инструменти може да използва, за да предприеме действия

Например, ако екипът ви за поддръжка получава много въпроси в чат канал, можете да създадете персонализиран агент, който:

Задейства се при получаване на ново съобщение

Отговаря само ако съобщението изглежда като въпрос.

Използва Docs и Tasks на работната среда като своя „база от знания“

Отговори с интелигентен, контекстуално точен отговор

Характеристика № 2: Пакет за продуктивност, задвижван от AI

ClickUp Brain се намира във вашето работно пространство и извлича контекст от задачи, документи, чатове и дори свързани приложения, за да автоматизира работата. Инструментът за AI продуктивност е „винаги активна“ мрежа, която свързва вашите хора, проекти и знания.

Тя предоставя незабавни контекстуални отговори за задачи, документи, крайни срокове, зависимости и дискусии. Екипите могат бързо да извличат изисквания, да намират решения или да си припомнят защо дадена задача е променила статуса си, без да се налага да претърсват слоеве от документи или чат низове.

📌 Примери за подсказки: Защо задачата за API интеграция беше върната в „В процес на изпълнение“? Обобщете дискусията, която доведе до промяната.

Извлечете изискванията за Актуализация на процеса на въвеждане от всички свързани документи и задачи.

Намерете срещата, на която финализирахме обхвата на Функция XYZ, и обобщете решенията.

Освен това ClickUp Brain автоматизира рутинните и отнемащи време проектни ритуали. Може да обобщава дълги низове от задачи, да генерира актуализации или standups и да изготвя документация или проектни планове.

А най-хубавото? Тя може да ви помогне и да създадете агенти. Просто започнете разговор с BrainGPT, използвайки команди на естествен език, и тя ще ви насочи!

Използвайте ClickUp Brain, за да ви помогне да създадете агенти.

🚀 Предимство на ClickUp: Заменете мозайката от несвързани AI инструменти с единен, контекстно-ориентиран двигател за продуктивност: ClickUp BrainGPT. Той се свързва директно с вашата работа в различни приложения и платформи, обединявайки търсене, автоматизация, създаване на съдържание и гласови команди. Използвайте разширението BrainGPT Chrome на ClickUp, за да търсите, обобщавате и действате от всеки раздел на браузъра Ето как можете да я използвате, за да елиминирате AI Sprawl: Унифицирано AI работно пространство за задаване на въпроси, автоматизиране на задачи и генериране на съдържание с помощта на премиум AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini.

Контекстуално търсене в други приложения като ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint и OneDrive

Talk-to-Text за продуктивност, базирана на гласа , която ви позволява да диктувате идеи, актуализации, задачи или съобщения с гласа си директно в работния си процес. , която ви позволява да диктувате идеи, актуализации, задачи или съобщения с гласа си директно в работния си процес.

Дълбоко + уеб търсене и анализи за да получите обмислени отговори, богати на контекст

Функция № 3: Вградени функции за сътрудничество

ClickUp обединява разговорите, актуализациите и решенията, които обикновено са разпръснати в различни приложения, на едно място. Това дава на екипите единен център, където работата напредва и където агентите могат да разберат какво се случва, защото цялата информация е на едно място.

Всеки екип има постоянни обмени: изясняване на изисквания, проверка на напредъка, споделяне на бърз скрийншот или питане „кой се занимава с това?“.

В ClickUp тези разговори се провеждат точно до задачите, документите и графиците, с които са свързани, чрез ClickUp Chat . Нищо не се губи в канал, който е на километри разстояние от работата.

Тъй като чатът е част от работния процес, вашите агенти могат да се включат с реален контекст. Те могат да видят обсъжданата задача, документа с изискванията, последната актуализация и решенията, взети по време на вчерашната SyncUp-конференция, както и бележките от срещата от AI Notetaker.

Agents може да извлича информация от работното ви пространство, да отговаря на запитвания и да продължава да движи работата напред.

Управлението на задачите става естествен резултат от разговора. Едно изясняващо съобщение се превръща в задача в ClickUp с едно кликване.

ClickUp Docs се вписва естествено в този цикъл, като записва вашите спецификации, бележки от срещи, ръководства за процеси и идеи, които са свързани с задачите и разговорите. Когато екипите актуализират документ, агентите го виждат. Когато се промени дадено изискване, всеки, който обсъжда това, го вижда. Когато някой остави коментар, той може да се превърне в задача, без да се губи контекста.

Резултатът е по-бързи решения, по-ясни предавания и по-малко моменти на „къде е това?“ през седмицата.

Цени на ClickUp

Ето какво казва един реален потребител за използването на ClickUp:

Преди да преминем към ClickUp, използвахме Redbooth за управление на проекти и, сравнявайки двете, виждам значително подобрение. Много ценя функциите за автоматизация и AI инструментите на ClickUp. Таблото за управление е привлекателно и ми харесва визуалният му дизайн. Смятам, че отделните секции за възложени задачи, завършена работа и елементи, които се разглеждат от клиента, са сред най-добрите му функции. Възможността да добавям медийни файлове, да създавам документи и да работя върху бели книги също са някои от аспектите, които най-много ми харесват в ClickUp. Като цяло, той определено ми помогна да стана по-ефективен в работата си.

📮 ClickUp Insight: 32% от работниците смятат, че автоматизацията би спестила само няколко минути наведнъж, но 19% казват, че тя би могла да спести 3-5 часа на седмица. Реалността е, че дори и най-малката икономия на време се натрупва в дългосрочен план. Например, спестяването на само 5 минути на ден от повтарящи се задачи може да доведе до над 20 часа спестено време на тримесечие, което може да бъде пренасочено към по-ценна, стратегическа работа. С ClickUp автоматизирането на малки задачи, като определяне на крайни срокове или маркиране на колеги, отнема по-малко от минута. Разполагате с вградени AI агенти за автоматични обобщения и отчети, докато персонализираните агенти се занимават с конкретни работни процеси. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече благодарение на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Какво е Google Workspace Studio?

чрез Google Workspace

Google Workspace Studio е платформа без код в рамките на Google Workspace, която позволява на потребителите да създават персонализирани AI агенти, задвижвани от Gemini. Тя помага за автоматизиране на работните процеси в различни приложения, включително Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat и инструменти на трети страни, като Microsoft 365.

Можете да създавате агенти чрез описания на обикновен език, следвайки логиката „ако това, то онова“, подобрена с AI разсъждения за задачи, съобразени с контекста. Агентите се адаптират към ситуации, обработват многоетапни процеси и се интегрират директно в приложенията на Workspace чрез икона за пряк достъп.

🧠 Интересен факт: Shakey the Robot, създаден през 1966 г., стана първият робот, който можеше да планира собствените си действия, а демонстрационните му видеоклипове бяха толкова невероятни за онова време, че някои хора смятаха, че са инсценирани.

Функции на Google Workspace Studio

Нека разгледаме някои функции, които ви позволяват да автоматизирате процесите с AI:

Характеристика № 1: Агенти без код

Използвайте прости езикови команди, за да създадете персонализирани AI агенти в Google Workspace Studio ( Източник )

Google Workspace Studio ви позволява да създавате AI агенти, като просто опишете какво искате да правят. Например, можете да кажете: „Маркирай имейлите от финансовия отдел, извлечи сумите от фактурите, добави ги в Sheets и ме уведоми в Chat“.

Gemini 3 превръща това в работеща автоматизация незабавно, без да е необходимо създаването на правила. То включва и готови шаблони за управление на задачи като проследяване на срещи, обобщения на входящата поща или маркиране на съобщения. Всичко се извършва в съответствие с разрешенията на вашата организация, така че агентите взаимодействат само с данните, които имат право да виждат.

🧠 Интересен факт: През 90-те години на миналия век изследователи създадоха робот на име Genghis, който можеше да ходи по неравен терен, използвайки само рефлекси. Той нямаше мозък в обичайния смисъл, но се държеше като автономно същество, което помогна да се събуди интерес към поведението на агентите, вдъхновено от насекомите.

Функция № 2: Споделяне на агенти

Споделяйте агенти в Google Workspace, като същевременно поддържате сигурността и съответствието с изискванията ( Източник )

Workspace Studio включва централен табло, където екипите могат да преглеждат шаблони, да редактират агенти, да проследяват активността и да преглеждат производителността. Всичко е достъпно от страничната лента на Workspace, така че не е необходимо да сменяте инструменти.

Можете също да споделяте агенти, точно както споделяте Google Docs или Sheets. Това улеснява екипите да си сътрудничат, да използват повторно примери за автоматизация на работни процеси и да ги внедряват в целия отдел.

🔍 Знаете ли, че... Изследванията върху поведението на груповите агенти са заимствани директно от природата: учените, изучаващи мравките, пчелите и термитите, са установили, че рояк от прости агенти, следващи основни локални правила, може да произведе изключително сложно групово поведение; това откритие е в основата на съвременната мултиагентна и роева роботика.

Характеристика № 3: Съвместно разработване на агенти и интеграция с Google Workspace

Накарайте Workspace Studio Agents да функционира в рамките на вашия чат акаунт ( Източник )

Тези агенти координират задачите в Gmail, Docs, Sheets, Drive и Chat. Това означава, че можете да автоматизирате работни процеси като:

Извличане на CRM данни в Sheets за седмични отчети

Превръщане на бележки от чат в форматирано предложение в Docs

Организиране на файлове за въвеждане и автоматично присвояване на разрешения

Тъй като инструментите за автоматизация разбират текст, прикачени файлове и контекст, те могат да се адаптират към промени, вместо да разчитат на строги правила.

Освен това те се държат като споделени ресурси в Workspace. Така вашият екип може:

Съвместно редактиране на инструкциите на агента

Дублирайте агент и го персонализирайте за нова цел

Актуализирайте логиката с развитието на процесите

Това насърчава екипите да създадат обща библиотека с полезни агенти, вместо десетки изолирани лични автоматизации.

Цени на Google Workspace Studio

14-дневен пробен период

Персонализирани цени

ClickUp Agents и Google Workspace Studio: сравнение на функциите

И ClickUp, и Google Workspace Studio подхождат към AI автоматизацията от много различни ъгли, въпреки че целта им е да решат сходен проблем.

ClickUp се фокусира върху внедряването на AI директно в управлението на проекти, документацията и междуфункционалните работни процеси. От друга страна, Workspace Studio се фокусира върху автоматизирането на задачите в екосистемата на Google.

Нека разгледаме как работи всяка платформа:

Характеристика № 1: Агентни работни процеси

ClickUp

ClickUp AI Agents работи директно във вашата работна платформа, където вече се намират задачите, чатовете, документите и актуализациите.

Тъй като всичко е свързано на едно място, те разполагат с необходимия контекст, за да предприемат точни действия, като актуализиране на задачи, публикуване в чат, обобщаване на напредъка или изпълнение на повтарящи се работни процеси. Можете да активирате предварително създадени агенти за общи нужди или да създадете персонализирани агенти с безкодов конструктор, а вградените AI инструменти като Brain могат да ви помогнат да проектирате логиката.

Този супер агент разполага с контекстуално разбиране на нашите принципи за четимост и дава солидни предложения за подобряване на оценката за четимост.

Google Workspace Studio

Google Workspace Studio ви позволява да създавате AI агенти, които автоматизират работните процеси в приложенията на Workspace като Gmail, Drive, Calendar и Chat. Тези агенти са мощни за рутинни задачи в различни приложения – изготвяне на имейли, обработка на документи, извличане на информация или координиране на стъпки в няколко инструмента на Google. Те се възползват от разсъжденията на Gemini, но не са обвързани с един проект или система от задачи, а контекстът им идва от отделни приложения на Workspace, а не от една унифицирана работна среда.

🏆 Победител: ClickUp Agents, защото работи в консолидирано работно пространство, където проектите, разговорите и документацията вече са свързани. Това им осигурява по-задълбочен контекст на ниво задачи и позволява по-конкретни, ориентирани към работния процес действия. Агентите на Google Workspace Studio са силни в широките, междуприложни автоматизации, но работят с отделни инструменти и имат по-малко видимост в структурираните работни процеси на проектите.

Характеристика № 2: Дълбочина на управлението на проекти

Ето как се сравняват инструментите за управление на проекти:

ClickUp

ClickUp е създаден за екипи, които работят по сложни проекти. Получавате над 15 изгледа в ClickUp, включително диаграми на Гант, табла Kanban, изглед на времевата линия, календари и мисловни карти, за да можете да планирате работата по начина, по който предпочитате. Освен това можете да разделите работата на задачи, подзадачи, зависимости, спринтове и персонализирани полета, задвижвани от AI, което го прави идеален за многофазна или междуфункционална работа.

ClickUp Automations и AI Agents помагат на екипите да управляват предаването, актуализациите, напомнянията и промените в статуса на хиляди задачи.

Ето как работи на практика:

Google Workspace Studio

Workspace Studio поддържа основно планиране чрез шаблони на Sheets, обобщения, генерирани от Gemini, и задачи за действие от срещи.

Въпреки това, тя не предлага вградени функции за управление на проекти, като йерархии на задачите, зависимости или проследяване на времето. Екипите често разчитат на ръчни таблици, добавки или външни инструменти, което може да затрудни проследяването на работните процеси с разрастването на проектите.

🏆 Победител: ClickUp за по-стабилно управление на проекти и програми, особено за екипи, които управляват структурирана, многоетапна работа.

Характеристика № 3: AI възможности

Кратко сравнение на техните AI функции:

ClickUp

BrainGPT предоставя AI в цялото работно пространство: задачи, документи, чатове и табла. Отговаря на въпроси въз основа на контекста на задачите, генерира актуализации или standups, обобщава дълги коментари и помага за незабавното създаване на планове за проекти.

ClickUp AI Agents се занимава с повтарящи се работни процеси, докато Brain MAX е отличен за високопроизводително разсъждение и сложни задачи. Получавате и ClickUp AI Notetaker, който автоматично записва бележки от срещи, действия и решения. Просто маркирайте @brain на всяка задача за незабавна помощ!

Google Workspace Studio

Workspace Studio вгражда Gemini в Gmail, Docs, Sheets и Meet.

Той е надежден за изготвяне на съдържание, обобщаване на текст, превръщане на бележки от срещи в задачи за изпълнение или анализиране на данни в Sheets. Въпреки това, AI, специфична за проекти, като картографиране на зависимости, проследяване на статуса или прогнозиране, не е вградена. Тези задачи изискват ръчна работа или персонализирани скриптове.

🏆 Победител: ClickUp за вградените AI функции, които са идеални за изпълнение на проекти, а не само за създаване на съдържание.

Характеристика № 4: Сътрудничество и комуникация

И двата инструмента за сътрудничество предлагат широки възможности за свързване между вас и вашия екип. Ето как изглежда това:

ClickUp

Тя обединява сътрудничеството на едно място с чат нива на ниво задачи, ClickUp Chat за разговори в реално време и видео и аудио разговори, Docs с редактиране в реално време, ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и @mentions за бързи предавания.

Има и ClickUp Clips за асинхронна комуникация.

Google Workspace Studio

Google е отличен и за съвместно редактиране в реално време в Docs, Sheets и Slides. Gmail, Meet и Chat покриват добре комуникационните нужди. Екипите получават позната, безпроблемна среда за сътрудничество.

Въпреки това, тъй като работата често обхваща няколко приложения, задачите и дискусиите могат да бъдат разпределени между различни платформи.

🏆 Победител: Равенство! Google Workspace Studio ви предлага редактиране в реално време и позната работна среда, докато ClickUp свързва комуникацията директно с действията, с по-задълбочени функции за управление на проекти.

ClickUp Agents срещу Google Workspace Studio в Reddit

За да ги сравним, потърсихме отзиви в Reddit.

Google Workspace Studio току-що беше пуснат на пазара и дискусиите около него все още са в начален етап. Първите потребители експериментират, споделят първите си впечатления и се опитват да разберат как той се вписва в работните им процеси.

Струва си да се отбележи, че Studio претърпя прекъсване на работата си скоро след стартирането. Ето какво казаха новите потребители:

Когато се опитам да използвам действието „Gemini“, получавам съобщението: „Капацитетът ни е изчерпан — ще се върнем скоро. “ Освен това, когато се опитам да използвам „Опишете задача за Gemini“ на началната страница, получавам следното съобщение: „Не разбрах вашата заявка. Опитайте да добавите повече подробности или разгледайте примери.“

Когато се опитам да използвам действието „Gemini“, получавам съобщението: „Капацитетът ни е изчерпан — ще се върнем скоро. “

Освен това, когато се опитам да използвам „Опишете задача за Gemini“ на началната страница, получавам следното съобщение: „Не разбрах вашата заявка. Опитайте да добавите повече подробности или разгледайте примери.“

Google вече е разрешил проблема.

ClickUp, от друга страна, има по-утвърдено присъствие в Reddit, с общност, която от години обсъжда неговите функции, актуализации и AI възможности.

Един потребител на ClickUp похвали AI функциите му:

Мисля, че най-готиното нещо, което правя с него, е да използвам AI бележника им, да пускам транскриптите през AI мозък и резултатът е специфичен формат на въпроси и отговори, който се публикува в чата на ClickUp, където агент търси тази информация и автоматично публикува въпросите и отговорите в списък, създавайки динамично обновяване на наръчника чрез всички въпроси и отговори.

Мисля, че най-готиното нещо, което правя с него, е да използвам AI бележника им, да пускам транскриптите през AI мозък и резултатът е специфичен формат на въпроси и отговори, който се публикува в чата на ClickUp, където агент търси тази информация и автоматично публикува въпросите и отговорите в списък, създавайки динамично обновяване на наръчника чрез всички въпроси и отговори.

Друг потребител оцени ClickUp BrainGPT за неговите възможности за управление на проекти:

Също така е полезно да се извършват редовни AI дейности на едно централно място. Тъй като плащам за AI функциите за всеки от екипа ми, помолих ги да ги използват и това наистина помогна на проектния ми мениджър. Тя разполага с AI подсказки, които се актуализират постоянно, за да я държат в течение с над сто задачи, възложени на творчески екип от осем души. Ако AI е предназначен да бъде личен асистент и вашата работа е организирана в ClickUp, е изключително полезно всеки член на екипа да има свой собствен AI асистент, който помага с напреднали познания за конкретната му работа.

Също така е полезно да се извършват редовни AI дейности на едно централно място. Тъй като плащам за AI функциите за всеки от екипа ми, помолих ги да ги използват и това наистина помогна на проектния ми мениджър. Тя разполага с AI подсказки, които се актуализират постоянно, за да я държат в течение с над сто задачи, възложени на творчески екип от осем души.

Ако AI е предназначен да бъде личен асистент и вашата работа е организирана в ClickUp, е изключително полезно всеки член на екипа да има свой собствен AI асистент, който помага с напреднали познания за конкретната му работа.

Кой инструмент за AI автоматизация е най-добър?

Резултатът е ясен! 🎉

Google Workspace Studio работи, когато се нуждаете от бързо сътрудничество, съвместно редактиране в реално време и мощността на Gemini AI в Docs, Sheets и Slides. Той е познат, безпроблемен и чудесен за екипи, които ежедневно работят в екосистемата на Google.

Но когато става въпрос за работа, а не само за разговори, ClickUp е начело.

С ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Whiteboards, Meetings и изчерпателни изгледи на проектите, екипите могат да превърнат идеите в действие. Всяка дискусия се превръща в задача, всяка среща се документира и всяко последващо действие може да се проследява.