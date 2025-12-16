50 най-добри подсказки за Bing AI за подобряване на креативността и продуктивността

Вероятно сте имали моменти, в които Bing AI ви дава отговор, който изглежда уверен, добре форматиран и дори цитиран, но по някакъв начин все пак не отговаря на това, от което се нуждаете.

След това се оказвате в ситуация, в която променяте подсказката, добавяте повече контекст, премахвате контекст, пренаписвате изречения и се надявате Bing най-накрая да разбере какво сте имали предвид.

Истината е, че разликата рядко идва от самия Bing. Тя идва от подсказката.

Ясната и структурирана подсказка превръща Bing AI в мощен инструмент за изследване и разсъждение, който предоставя точно това, което търсите.

В това ръководство ще разгледаме най-надеждните подсказки на Bing AI, които можете да използвате за проучвания, създаване на съдържание, анализ и ежедневна продуктивност, заедно с някои професионални съвети.

Като бонус ще разгледаме и защо ClickUp се превръща в най-добрата алтернатива за екипи, които искат по-задълбочен контекст, по-голяма точност и AI, която наистина разбира работния им процес. 😄

Разбиране на Bing AI

Bing AI е асистент, задвижван от изкуствен интелект, интегриран в търсачката Microsoft Bing. Може да се използва за обобщаване на отговори, генериране на изображения и видеоклипове, разработване на съдържание, създаване на код, съставяне на доклади и изпълнение на задачи като пазаруване.

Bing е създаден с помощта на GPT-4, усъвършенстван модел за обработка на големи езикови масиви, и собствения модел Prometheus на Microsoft. Той може да извършва търсения в реално време в интернет и поддържа мултимодални взаимодействия чрез текст, глас и изображения.

Bing Chat Enterprise предоставя на вашата организация чат, задвижван от AI, за работа с търговска защита на данните.

Какво представляват Bing AI Prompts?

Подсказките на Bing са вашият начин да кажете на Bing как искате да ви помогне. Това може да бъде чрез набор от подсказки, въпроси или изключително подробни инструкции.

Кажете „напиши ми имейл“, „помогни ми да разкодирам грешка в този код“ или „генерирай научнофантастично изображение на куче, изгубено в космоса“ – всички тези прости и сложни команди са подсказки, които казват на Bing какво трябва да направи.

Но както при всички AI и LLM модели, качеството и дълбочината на отговора на Bing са пряко свързани с конкретността на вашите подсказки.

🧠 Интересен факт: Prompt Battles са нещо съвсем реално. Тук участниците създават AI подсказки на живо на сцената, докато публиката наблюдава резултатите в реално време. Конкурентите се оценяват по креативност, качество на резултатите и ефективността, с която техните подсказки насочват AI да произведе неочаквани или впечатляващи резултати. Написването на подсказки официално се превърна в събитие за зрители.

Предимства на използването на AI подсказки

AI моделите не знаят какво искате; те го извличат. Всеки път, когато въвеждате подсказка, давате на модела улики за вашите намерения, ограничения, желания формат, контекст и очаквания за качество.

Освен това AI моделите са чувствителни към контекста, а не съзнателни за контекста. Те не разбират вашия бизнес, вашата аудитория, вашия работен процес или вашия творчески стил, освен ако не им го кажете.

Предимствата на добре изработените подсказки са:

Ефективно проучване : добре дефинираните подсказки подобряват качеството и скоростта на проучването, като извършват многослойни търсения, сравняват източници и извличат информация по-бързо, отколкото при ръчното преглеждане.

Създаване на персонализирано съдържание : Подсказките с конкретни характеристики генерират използваем първи вариант на съдържание, който е в съответствие с вашите насоки за съдържание и гласа на вашата марка.

По-добри изображения : Описателните подсказки създават изображения, които съответстват на вашата творческа визия.

Спестяване на време : Ясните инструкции намаляват до минимум ревизиите и многократните уточнения. Една добре структурирана подсказка често замества множество неясни опити и разочарования.

Изпълнение на контекстуални задачи : Когато предоставите допълнителна информация в подсказките си, AI предоставя отговори, които отговарят на вашата конкретна ситуация, а не общи съвети.

Намаляване на риска : добре обмислените подсказки помагат за идентифициране и намаляване на потенциални грешки или пристрастия в резултатите от AI.

Влияйте върху пътя на разсъжденията: Когато структурирате подсказките си за Bing AI, вие оформяте вътрешната верига от мисли на модела, което води до по-логични и последователни резултати.

⭐ Бонус: Как Bing AI се различава от ChatGPT?

Ето едно бързо сравнение, което ще ви помогне да разберете как ChatGPT и Bing AI се различават по отношение на достъпа до данни, стила на разсъждение и ежедневната употреба.

Функция Bing AI ChatGPT Разработчик Microsoft OpenAI Основен подход Създаден на базата на уеб данни в реално време, данни от търсене на живо, цитати и извличане на факти. Проектиран за дълбоко разсъждение, творчество и многоетапно решаване на проблеми, без да се изисква достъп до интернет. Тон и стил Ориентиран към търсене, кратък и фокусиран върху източниците Разговорно, адаптивно и способно на дълги разкази или техническа дълбочина. Сила на разсъжденията Интегриран модел DALL·E в търсенето, оптимизиран за бързо визуално генериране Силен в структурираното мислене, задачите, изискващи логика, кодирането и творческото генериране. Достъп до данни Директно свързан с Bing Search, което позволява резултати в реално време и цитиране на източници. Разчита предимно на обучени знания, освен ако не е активирано сърфирането. Ниво на креативност По-ограничен от резултатите от търсенето и фактическите граници По-свободни с идеи, проучвания и решаване на абстрактни проблеми Генериране на изображения Използва моделите DALL-E на OpenAI за генериране на визуални елементи от текстови подсказки. Генерира изображения чрез вградените модели на ChatGPT с по-голяма стилистична гъвкавост. Работа с файлове и текст Надежден за обобщаване на уеб страници и източници на живо; не е създаден за дълбоки работни потоци с много файлове. Работи с документи, смесени медии, код и по-дълги контекстни прозорци с висока степен на непрекъснатост. Най-подходящ за Изследвания в реално време, сравнения, проверка на факти и бързи цитати. Дълбоко разсъждение, творческа работа, технически задачи, планиране, кодиране и интерактивно решаване на проблеми.

Как да пишете ефективни Bing AI подсказки

Да знаете как да задавате въпроси на AI е изкуство, което може да се научи, ако разберете какво прави един подсказ добър.

Ето как да напишете ефективна подсказка за Bing:

Започнете с ясна и конкретна цел.

Bing ще отговори на почти всеки въпрос, който му зададете. Трикът е да бъдете конкретни и ясни, за да получите подробни и нюансирани отговори, които наистина ви помагат. Ето един пример:

❌ Подсказка: Дайте ми списък с най-популярните маркетингови тенденции.

✅ Подсказка: Обобщете три нововъзникващи тенденции в B2B маркетинга за тази година с примери.

💡 Професионален съвет: Определете целта си като действие. Използвайте глаголи като „обобщавам“, „сравнявам“, „генерирам“ или „отстранявам грешки“, за да сигнализирате веднага типа задача.

Предлагайте подходящ контекст

Контекстът определя релевантността. И този контекст може да бъде:

Информация за компанията

Насоки за гласа на марката

Предишни съдържателни материали за справка

Демографски данни за аудиторията и болезнени точки

Специфична за индустрията терминология или жаргон

Текущи цели на проекта или цели на кампанията

Ограничения като бюджет, график или ограничения на платформата

Примери на конкуренти, които да подражавате или избягвате

Желан формат, дължина или структура

❌ Подсказка: Напишете поредица от имейли за пускането на нов продукт.

✅ Подсказка: Стартирам инструмент за управление на проекти за отдалечени екипи. Моята аудитория са оперативни мениджъри в компании с 50-200 души, които се борят с асинхронната комуникация. Напишете три имейла в приятелски, но професионален тон: един тийзър, един акцент върху функциите и едно ограничено във времето предложение. Всеки от тях да е под 150 думи.

💡 Професионален съвет: Създайте документ с указания за марката, в който да опишете вашия стил, тон, подробности за аудиторията и ключови послания. Ако вашият екип провежда няколко кампании, указанията за марката ще ви бъдат от голяма полза. Качете ги в Bing, когато започвате нов проект, и той ще запомни контекста.

Дайте му роля

Присвояването на роля дава на Bing AI фокус. Това ще позволи на AI да се съсредоточи върху подходящи модели и да даде приоритет на свързани знания. Това е полезно, когато искате Bing да опрости сложни проблеми или да ви помогне с комуникационни задачи.

❌ Подсказка: Какво е контекстуално инженерство?

(Той предоставя широко разбиране на концепцията.)

✅ Подсказка: Влезте в ролята на AI разработчик и ми кажете какво е контекстуално инженерство.

(С този подсказващ текст Bing знае каква е необходимата калибрация на аудиторията и концептуална дълбочина. )

👀 Знаете ли, че... Контекстните прозорци функционират като краткосрочна памет на AI. Когато се запълнят, по-ранните инструкции се изтриват. Когато токените преливат, моделът губи контекста, защото механизмите му за внимание естествено дават приоритет на по-новата информация.

Разбийте сложните задачи

Многослойните задачи объркват AI. Когато ги разделите на по-малки, последователни подсказки, получавате по-качествени резултати, с които да работите.

❌ Подсказка: Проучете конкурентите, анализирайте техните стратегии и напишете доклад.

✅ Подсказка: Избройте петте най-големи конкуренти в индустрията за екологични опаковки. След това преминете към анализ и накрая поискайте формата на доклада.

Този подход, известен като верижно свързване на подсказки, значително подобрява качеството на резултатите.

📚 Прочетете повече: Как да станете инженер по подсказки

Усъвършенствайте и повторете

Разглеждайте отговорите на Bing като отправна точка. Можете да го помолите да провери факти, да коригира тона, да персонализира подробности или да добави нюанси към дадена тема, като се основава на отговорите му.

Всяка AI работи по различен начин. Колкото повече експериментирате, толкова по-добре ще се ориентирате в това, което наистина работи.

Искате да научите бързо как да задавате въпроси на AI? Гледайте това видео.

📚 Прочетете повече: Вашият пълен наръчник за инженерство на подсказки

50 най-добри Bing AI подсказки за различни случаи на употреба

От предоставянето на рецепта до отстраняването на грешки в сложен код, създаването на подкасти и дори изготвянето на изследователски доклади – няма граници за това, с което Bing AI не може да ви помогне.

Събрали сме няколко подсказки, които можете да използвате (или от които да се вдъхновите) за вашия конкретен случай.

Подсказки за маркетинг и писане на съдържание

Вдъхновете се от тези AI подсказки за писане, когато искате Bing да напише имейл, да създаде публикация в блог, да усъвършенства предложение за стойност или да генерира маркетингов текст.

Използване на Bing AI за маркетинг и създаване на съдържание

1. Вие сте стратег по съдържание и пишете публикация в LinkedIn за това защо маркетинговите екипи се провалят в преработването на съдържание. Започнете тази публикация с дръзко твърдение, споделете две грешки и завършете с въпрос за ангажираност, с не повече от 150 думи.

2. Създайте 90-секунден сценарий, в който обяснявате API интеграцията на собственици на малки фирми, които не са технически подготвени. Използвайте прости аналогии и се фокусирайте върху ползите, като спестяване на време и свързаност на инструментите. Структура: заглавие, проблем, обяснение, CTA.

3. Напишете текст за Instagram за новата линия от органичен памук на нашата марка за устойчива мода. Разкажете кратка история за занаятчиите в селските райони на Индия, включете етичните ценности на производството и завършете с призив за действие към магазина. До 180 думи.

4. Напишете прессъобщение, в което обявявате нашата серия B на стойност 25 милиона долара за платформа за обслужване на клиенти с изкуствен интелект. Включете силно заглавие, уводен параграф с ключови факти, цитат на главния изпълнителен директор за плановете за растеж, как ще бъдат използвани средствата (разработване на продукти, разширяване на пазара) и стандартно описание на компанията. Дръжте се в рамките на 400 думи.

5. Създавам марка за козметика за директна продажба на потребителите, предназначена за хора с чувствителна кожа. Помогнете ми да определя гласа на нашата марка. Дайте три примера за това как бихме комуникирали същото послание („нашите продукти са тествани от дерматолози“) с нашия глас в сравнение с това, как биха го казали конкурентите. Включете какво да правим и какво да не правим.

6. Имам нужда от 10 варианта на заглавия за начална страница, промотираща уебинар на тема „Advanced Excel for Financial Analysts” (Разширени функции на Excel за финансови анализатори). Дайте приоритет на заглавия, които биха привлекли средно ниво анализатори, желаещи да напреднат в кариерата си. Тествайте различни подходи: любопитство, фокус върху ползите, страх от пропускане, конкретност, въпроси и спешност, като всяко заглавие да е с не повече от 15 думи.

7. Разработете креативна тема за кампания за промоцията на нашата онлайн платформа за обучение за връщане на училище (насочена към възрастни учащи, които се връщат към образованието). Имам нужда от име на кампанията, слоган, три основни послания, които да отговорят на техните страхове и мотивации, предложения за визуална насока на настроението и идеи за това как тази тема може да бъде адаптирана за имейли, социални медии и платени реклами. Направете я емоционално резонираща и амбициозна.

8. Генерирайте 10 идеи за съдържание в Instagram за приложение за лични финанси, насочено към милениалите. Всяка идея се нуждае от тип съдържание, тема, ключово послание и визуална насока. Обхванете студентските заеми, импулсивните разходи, основите на инвестирането и спешните фондове.

9. Анализирайте най-добрите резултати в SERP за ключовата дума „най-добри практики за имейл маркетинг за SaaS“. Идентифицирайте пропуските в съдържанието, анализирайте настроенията на потребителите в Quora и Reddit и създайте план за блог публикация, която мога да напиша, за да отстраня ефективно тези пропуски. Целете се към блог с дължина между 2500 и 3000 думи.

📮 ClickUp Insight: 33% от хората все още вярват, че мултитаскингът е равнозначен на ефективност. В действителност мултитаскингът само увеличава разходите за превключване на контекста. Когато мозъкът ви преминава от един раздел към друг, чатове и списъци с задачи, най-силно страда дълбоката концентрация. ClickUp ви помага да се концентрирате върху една задача, като събира всичко необходимо на едно място! Работите по задача, но трябва да проверите нещо в интернет? Просто използвайте гласа си и помолете ClickUp BrainGPT да направи търсене в интернет от същия прозорец. Искате да поговорите с Клод и да доусъвършенствате черновия вариант, върху който работите? Можете да го направите, без да напускате работната си среда в ClickUp! Всичко, от което се нуждаете – чат, документи, задачи, табла, множество LLM, уеб търсене и др. – се намира в едно конвергентно AI работно пространство, готово за работа!

Изследвания и анализ на данни

Подобрете проучванията и анализа на данни с подсказките на Bing AI.

10. Обобщете три нововъзникващи тенденции в B2B маркетинга през тази година с реални примери от компании, които са ги възприели. Фокусирайте се върху внедряването на AI, еволюцията на маркетинга, базиран на акаунти, и атрибуцията, която поставя на първо място поверителността. Включете подкрепящи данни и показатели за успех.

11. Анализирайте 50 скорошни клиентски отзива за ClickUp в G2 и Capterra. Категоризирайте обратната връзка по теми: оплаквания относно цените, искания за функции, проблеми с поддръжката и похвали за потребителското преживяване. Обобщете трите най-често срещани проблема.

12. Проучете петте най-добри инструмента за управление на проекти (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Създайте сравнителна таблица, показваща ценовите нива, основните функции, ограниченията за потребителите, интеграциите и оценките на мобилните приложения.

13. Анализирайте най-добре представящите се блог публикации от последните шест месеца на нашия уебсайт. Идентифицирайте общи модели в темите, дължината, формата, заглавията и вътрешните връзки. Извлечете информация за това кои типове съдържание генерират най-много органичен трафик и конверсии.

14. Проследявайте разговорите за „продуктивността при дистанционна работа“ в Twitter, LinkedIn и Reddit през последните 30 дни. Извлечете основните проблеми, често споменаваните инструменти и нововъзникващите решения. Обобщете настроенията и темите на дискусиите.

15. Искам подробен изследователски доклад за индустрията на съдържателния маркетинг в Луизиана. Докладът трябва да обхваща основните тенденции, основните участници, регионалните предизвикателства и възможностите за растеж. Моля, включете информация за това как местните предприятия използват съдържателния маркетинг, забележителни агенции или свободни професионалисти, работещи в щата, както и всякакви relevante статистически данни или казуси. Оформете доклада с подходящи заглавия и форматиране, за да гарантирате яснота и структура. Използвайте таблици, когато е полезно, за да сравните агенции, тенденции или данни за индустрията.

Използвайте Bing AI за създаване на подробни изследователски доклади.

💡 Професионален съвет: Използвайте функцията „Създаване на изследователски доклад“ на Bing, за да получите изчерпателен изследователски доклад с пълни цитати за вашия продукт или пазар. Този доклад може да бъде чудесна отправна точка за валидиране на вашите предположения за навлизане на пазара.

Обучение и развитие на умения

Учете сложни теми с Bing AI

16. Обяснете квантовите изчисления на гимназист, който разбира основната алгебра, но няма познания по физика. Използвайте ежедневни аналогии, избягвайте жаргона и се фокусирайте върху практични приложения, които биха им били интересни, като криптиране или откриване на лекарства.

17. Генерирайте 15 въпроса за поведенческо интервю за роли на продуктов мениджър с примерни отговори по метода STAR. Обхванете сценарии за приоритизиране, конфликти между заинтересовани страни, неуспешни пускания на пазара и решения, основани на данни. Включете съвети за това, което интервюиращите търсят.

18. Създайте изчерпателно ръководство за изучаване за сертификационния изпит на Google Analytics 4. Организирайте го по теми от изпита, включително ключови дефиниции, формули за запомняне, често срещани капани и примери за въпроси за упражнение. Направете го лесен за преглед с ясни раздели.

19. Сравнете четири популярни сертификата за управление на проекти: PMP, CAPM, Scrum Master и PRINCE2. Разгледайте разходите, инвестицията на време, нивото на трудност, ползите за кариерата и кои индустрии ценят най-много всеки от тях. Дайте препоръки въз основа на етапа и целите на кариерата.

20. Създайте упражнение за подобряване на техническите умения за писане. Предоставете лошо написан технически документ (API документация или ръководство за потребителя), идентифицирайте пет конкретни проблема и пренапишете всяка секция с обяснения за направените подобрения.

Гледайте това видео, за да видите как да използвате AI като ваш личен асистент 👇

👀 Знаете ли? Изследователите от Anthropic успешно извлекли милиони характеристики от Claude 3. 0 Sonnet, създавайки първия подробен поглед към съвременен, производствен голям езиков модел, разкриващ как AI организира концепциите вътрешно по начин, който отразява човешкото разбиране.

Кодиране, отстраняване на грешки и анализ на данни

21. Обобщете тази 40-странична изследователска работа за приложенията на машинно обучение в здравеопазването. Извлечете ключовите заключения, методологията, ограниченията и практическите последствия. Напишете за нетехнически администратор в здравеопазването, който решава дали да инвестира в ML решения. Максимум 500 думи.

22. Прегледайте тази JavaScript функция, която филтрира и сортира масив от 10 000 продуктови обекта. Тя работи бавно на фронтенда. Идентифицирайте пречките за производителността, предложете оптимизации и пренапишете функцията с по-добра времева сложност. Обяснете подобренията.

23. Вие сте опитен разработчик, който пише код на Python за интегриране с платежния API на Stripe. Трябва да създам клиент, да генерирам намерение за плащане на стойност 99 долара и да обработя отговорите за успех или грешка. Включете подходяща обработка на грешки и коментари, обясняващи всяка стъпка.

24. Моята while-линия продължава да блокира браузъра при филтриране на масив от 1000 обекта: [поставяне на код]. Намерете причината за безкрайната линия. Обяснете логическата грешка и я пренапишете, за да работи правилно. Също така, предложете по-ефективен подход.

25. Потребителите не могат да останат вписани след обновяване на страницата: [поставяне на код за удостоверяване]. JWT токенът се съхранява, но не се чете правилно. Отстранете проблема и поправете логиката за извличане на токена.

26. Моето приложение достига лимита на API (100 заявки на минута) при обработката на пакетни качвания: [поставяне на код]. Внедрете система за опашка, която ограничава заявките, за да останат под лимита, като същевременно продължава да обработва всичко. Покажете напредъка на потребителите.

💡 Съвет от професионалист: Ако Copilot не може да анализира страница или да обобщи съдържание, активирайте „Разреши достъп до всяка уеб страница или PDF“ в настройките на Microsoft Edge в раздела „Странична лента > Copilot“.

Информация в реално време и уеб проучвания

Използвайте Bing AI за изчерпателни и актуални отговори.

27. Търси най-добрите цени за iPhone 15 Pro в цвят Black Titanium, 256 GB в САЩ. Включи, ако има оферти за замяна или отстъпки за конкретни методи на плащане, и изчисли коя опция спестява най-много пари като цяло.

28. Проучете текущите диапазони на заплатите за старши анализатори на данни в Остин, Тексас. Проверете обявите за работа в LinkedIn, Indeed и Glassdoor. Разделете ги по размер на компанията, изисквани години опит и включете често предлаганите допълнителни придобивки. Изчислете средната заплата.

29. Намерете рецензирани научни статии, публикувани през миналата година, за ефективността на периодичното гладуване върху метаболитното здраве. Намерете поне пет проучвания, обобщете методологията и основните им заключения и отбележете всички противоречиви резултати между проучванията.

30. Проучете какви нови функции Notion е пуснал през последните три месеца. Проверете блога им, страницата с актуализации на продуктите, съобщенията в Twitter и форумите на потребителите. Опишете всяка функция и намерете ранни отзиви на потребители за качеството на внедряването.

31. Намерете актуалните ограничения за пътуване и визови изисквания за граждани на САЩ, посещаващи Япония. Включете изисквания за ваксинация, процедура за кандидатстване за виза, време за обработка и всички скорошни промени в политиката, обявени през последния месец.

32. Намерете пълните статистически данни за представянето на Лионел Меси за Интер Маями през сезона 2024 на MLS. Включете отбелязаните голове, асистенции, изиграни мачове и сравнение на неговите статистически данни с тези на другите най-добри голмайстори в лигата. Проверете дали е подобрил някакви рекорди.

33. Намерете текущите работни часове на Музея за изкуство „Метрополитън“ в Ню Йорк. Проверете дали има специални празнични часове за седмицата на Деня на благодарността и дали предлагат дни с безплатен вход. Уверете се, че информацията е актуална.

34. Намерете всички компании, които са получили финансиране от серия B през последните шест месеца. Фокусирайте се върху секторите на технологиите и SaaS в САЩ.

35. Идентифицирайте всички нови правителствени разпоредби, актуализации на изискванията за съответствие или промени в законодателството, засягащи [индустрия или регион] през последните 60 дни. Предоставете кратки резюмета с цитиране на източниците и очакваното въздействие.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или проблеми със сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира подсказките на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

Производителност и управление на задачите

Повишете производителността си с подсказките на Bing AI.

36. Създайте изчерпателен списък за въвеждане на нови членове на маркетинговия екип. Обхванете първия ден (документация, настройка на акаунти), първата седмица (обучения, представяния) и първия месец (първоначални проекти, обратна връзка). Включете кой отговаря за всяка задача.

37. Днес трябва да изпълня тези 12 задачи с различни изисквания за време и приоритети: [списък със задачи]. Създайте оптимизиран график от 9:00 до 18:00 часа, който отчита моите часове на максимална продуктивност (10:00-12:00), включва резервно време и групира сходни задачи.

38. Обобщете бележките от седмичните събрания от понеделник до петък: [поставяте бележките]. Идентифицирайте завършените задачи, текущата работа, пречките, които са се появявали многократно, и членовете на екипа, които може да се нуждаят от подкрепа. Форматирайте като кратък доклад за ръководството.

39. Изгответе дневен ред за 60-минутна тримесечна среща за преглед на бизнеса с пет ръководители на отдели. Включете време за всеки сегмент, теми за обсъждане, които изискват решения, срещу актуализации, и място за въпроси. Дръжте го фокусиран и приложим.

40. Работя 60 часа седмично и се чувствам изтощен. Прегледайте настоящия ми график: [поставяте графика]. Предложете къде да намалявам, кои задачи да отложа или делегирам, кога да почивам и как да си осигурявам време за възстановяване, без да прекъсвам проектите.

41. Изгответе документ с протокол за комуникация в екипа. Уточнете кога да се използва имейл, Slack или срещи; очакваното време за отговор за всеки канал; границите на комуникацията извън работното време; и как да се ескалират спешни проблеми. Направете го практичен и зачитащ баланса между работата и личния живот.

42. Проектирайте седмичен календар, който да ви позволява да се концентрирате върху работата си, като същевременно дава възможност за срещи и съвместна работа. Имам нужда от поне 15 часа непрекъснато време седмично за писане и стратегия. Покажете как да структурирате понеделник до петък.

⭐ Бонус: Ако използвате Bing AI prompts за управление на задачи, планиране на графици или оптимизиране на работни процеси, пред вас се открива още по-голяма възможност: AI оркестрация. AI оркестрацията обединява множество AI системи, като Bing AI за изследвания, ClickUp Brain за изпълнение на контекстуални задачи и автоматизации за повтарящи се задачи, в един координиран работен процес. Вместо да третирате всеки инструмент като отделен помощник, оркестрацията ги свързва, така че да работят като единен слой от интелигентни функции във вашите проекти. С AI оркестрацията в ClickUp можете да: Задействайте AI действия автоматично , когато задачите се актуализират, формулярите се подават или работата преминава през различни етапи.

Използвайте AI агенти , за да разпределяте работата, да възлагате задачи на отговорни лица или да ескалирате пречки без ръчна намеса.

Комбинирайте автоматизация + контекстуална AI , за да поддържате точността, зависимостите и приоритетите на проекта.

Обединете проучването, планирането, документирането и изпълнението в един свързан поток.

Генериране на изображения

Преди да се впуснем в AI изображенията, трябва да знаете, че можете да използвате „Bing image creator” или опцията „generate an image” в Copilot, за да генерирате изображения.

💡 Професионален съвет: Според указанията на Microsoft, използвайте описателни думи, когато обяснявате как искате да изглежда изображението. Всъщност, използвайте тази формула като списък за проверка при създаването на изображения: Ясно действие: Създайте фотореалистично изображение

Подробна тема: Роза, но я опишете (Тъмночервена роза с кадифени венчелистчета, покрити с капчици утринна роса)

Специфичен стил: Макро близък план

Сцена или обстановка: Изгрев с мека златиста светлина

Допълнителни елементи: Боке фон, капчици вода, улавящи светлината, малки зелени листа Пълен подсказ: Създайте фотореалистично изображение на тъмночервена роза с кадифени венчелистчета, покрити с капчици утринна роса, в режим Dall’e. Екстремен макро близък план с малка дълбочина на полето в мъглива английска градина при изгрев слънце с мека златиста светлина. Включете боке фон, капчици вода, улавящи светлината, малки зелени листа и романтична атмосфера. Използване на Bing AI подсказки за обработка на изображения

43. Илюстрирайте корицата на епична фентъзи книга, показваща млад магьосник, стоящ на ръба на скала с изглед към обширно кралство с плаващи острови. Над него се събират тъмни бурени облаци, а около героя кръжат магически светещи руни. Живописен стил с богати, драматични цветове.

44. Снимайте луксозна кожена раница в ежедневна обстановка върху дървена масичка за кафе с лаптоп, дневник и ръчно изработена чаша за кафе. Мека сутрешна светлина прониква през прозрачни завеси. Топли, земни тонове с малка дълбочина на полето създават премиум, амбициозно настроение.

45. Създайте модерна инфографика с плосък дизайн за Instagram, показваща пет съвета за продуктивност. Използвайте пастелна цветова палитра с розово, ментово зелено и кремаво. Включете прости икони, четливи шрифтове без серифи и много бяло пространство. Съвременен и минималистичен стил.

46. Илюстрирайте с приятелска, цветна диаграма, обясняваща как работи фотосинтезата. Покажете карикатурно дърво с обозначени стрелки, сочещи към корените, листата, слънцето и капките вода. Използвайте ярки зелени, жълти и сини цветове с прости форми и ясна типография, подходяща за ученици от средното училище.

47. Илюстрирайте причудлива горска сцена, в която приятелски настроени животни (мечка, заек и лисица) пият чай под гигантска гъба. Меки, заоблени форми с топли, привлекателни цветове. Стил на акварел от приказка с нежни текстури и мечтателно осветление.

48. Създайте приятелски робот-маскот за технологичен стартъп. Роботът трябва да има заоблени ръбове, сияещ син панел на гърдите, изразителни LED очи и да маха за поздрав. Модерен, достъпен дизайн с градиенти и фини сенки. Цялостен изглед на тялото на прозрачен фон.

49. Създайте фотореалистичен интериорен рендър на луксозна модерна кухня с мраморни плотове, уреди от неръждаема стомана, висящи лампи и големи прозорци с изглед към града. Топло следобедно осветление, декорирано с купа с плодове и свежи цветя. Стил на архитектурна фотография с качеството на списание.

50. Илюстрирайте модерна, изометрична гледка на интерфейс на табло, плаващ в 3D пространство, показващ цветни диаграми, графики и карти с данни. Използвайте фон с прелив от тъмно синьо към лилаво. Включете фини ефекти на блясък и чисти линии. Технологично напреднал и изтънчен стил за секцията „герой“ на началната страница.

И това е нашето обобщение на обширните (но определено не изчерпателни) случаи на употреба на Bing AI и неговите подсказки.

👀 Знаете ли, че... Развитието на AI премина от тестове зад затворени врати към публични експерименти. Microsoft Copilot Labs е отличен пример, където потребителите могат да тестват експериментални функции като Copilot Vision и Gaming, преди те да станат масово достъпни. Този подход на „оценка на маховика“ позволява на екипите да стартират бързо, да събират обратна връзка от реалния свят и да итерират по-бързо от традиционните цикли на разработка.

Чести грешки, които трябва да се избягват при Bing AI Prompts

Недоволството ви от резултатите на Bing може да се дължи на една от тези грешки при подсказките. Да видим какво можете да направите, за да ги избегнете:

Грешка Какво се случва? Как да го поправим? Прекалено неясни или общи Bing предоставя повърхностно, неизползваемо съдържание, което не отговаря на вашите специфични нужди. Задайте очакванията си, предложете контекст, покажете примери за това как изглежда успехът и бъдете описателни в своите искания. Претоварване на един подсказващ текст Bing ще се опита да се справи с няколко задачи едновременно и ще предостави непълни или повърхностни резултати. Разделете заявката си на по-малки, логични, последователни подсказки и надграждайте отговорите, които Bing предлага. Пренебрегване на възможностите в реално време Пропускате актуални данни като последни новини, цени, тенденции или скорошни актуализации. Използвайте Bing за запитвания, които изискват бърз отговор, и посочете, че се нуждаете от актуална информация от интернет. Забравяне на спецификациите за форматиране Възможно е да получите дълги отговори, когато всичко, което сте искали, е ясна сравнителна таблица. Изрично посочете формата: „организирайте като точки“, „напишете в параграфи от 2-3 реда“ или „създайте таблица“. Придържане към един режим на разговор Получавате отговори, които не отговарят на вашите нужди. Превключвайте между различни режими на Bing (Smart (GPT-5), бърз отговор, по-задълбочено мислене и др.), за да получите контекстуално подходящ отговор.

Знаете ли, че... Постоянното преминаване от един AI инструмент към друг се отразява негативно на производителността. Повторното обясняване на контекста, преформатирането на данни, управлението на различни интерфейси и съгласуването на противоречиви резултати създават такава когнитивна натовареност, че използването на AI често се усеща като по-трудно от ръчното изпълнение на работата. Всъщност 79,3% от работниците са съобщили, че усилията, свързани с AI подсказките, се усещат като непропорционално големи в сравнение с резултатите.

Ограничения при използването на Bing AI

Bing предлага подобрено търсене, като същевременно изпълнява задачи, които LLM, като ChatGPT, могат да изпълняват. Може да пише код, да генерира съдържание, да извършва търсене в реално време, да разработва доклади и дори да подбира подкасти. Може да се каже, че може да прави почти всичко.

Но той се натъква на препятствие и ето къде ще ви попречи:

Не запазва контекста от няколко сесии : Bing не запазва контекста от няколко сесии, така че дори и за сходни проекти ще трябва да повтаряте инструкциите всеки път, когато започвате отначало.

Халюцинирани отговори : Bing халюцинира факти и представя двусмислени идеи на вашия напълно различен въпрос.

По-къси контекстуални прозорци : Контекстуалният прозорец на Bing в творчески режим е ограничен. И макар да няма определен брой символи, той е сравнително по-малък от прозорците за запаметяване на : Контекстуалният прозорец на Bing в творчески режим е ограничен. И макар да няма определен брой символи, той е сравнително по-малък от прозорците за запаметяване на AI инструменти като ChatGPT и Claude.

Филтри за безопасност и блокирано съдържание : Заявки, свързани с чувствителни теми, конкретни публични личности или съдържание, което задейства механизми за безопасност, се отхвърлят напълно. Тези филтри са по-строги от другите LLM.

Ограничена дълбочина и последователност : Bing генерира повърхностни резултати дори при сложни и нишови запитвания; понякога изцяло пропуска нюансите и контекста.

Фиксирани пропорции за изображения, генерирани от AI: Bing не ви позволява да персонализирате размерите на изображенията или пропорциите, което ви принуждава да работите със стандартни пропорции 1:1 или 3:4.

⚠️ Внимание: Избягвайте да попадате в AI разрастване. С инструменти като Bing AI е лесно да се натрупат множество приложения за търсене, писане, планиране и проучване. Всеки AI инструмент решава една част от вашия работен процес. Но тази фрагментация създава AI разрастване, при което вашата работа и контекст се разпръскват по раздели, чатове и несвързани инструменти. Всеки път, когато Bing забравя предишните ви инструкции или дава повърхностни, непоследователни резултати, вие сте принудени да компенсирате, като преминавате между повече инструменти и ръчно събирате всичко заедно. Това забавя екипите, вместо да ги ускорява. Ето как да го контролирате, преди нещата да излязат извън контрол.

Най-добрите алтернативи на Bing AI, които да проучите

Имаме по-добри алтернативи на Bing AI, които могат да оптимизират вашите работни процеси. Преди да ги разгледаме в подробности, ето едно бързо сравнение:

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Конвергентна AI работна среда за контекстуално изпълнение на проекти Контекстно-ориентиран AI (Brain), AI Notetaker, шаблони за подсказки, BrainGPT (мултимодел), Enterprise Search, генериране на изображения, автоматизации, AI агенти, дълбоки интеграции, управление на задачи и документи, Codegen Безплатно завинаги; Персонализиране за предприятия Runway ML Създаване и редактиране на мултимедийно съдържание Gen-2/Gen-3 текст-към-видео, интерполация на кадри, проследяване на движение, режисьорски режим, интеграция с Adobe Premiere, сътрудничество в реално време Безплатно; Платените планове започват от 15 $/потребител/месец. ChatGPT Разговорна AI за съдържание, код и изследвания Гласов режим, качване и анализ на файлове, памет, интерпретатор на код, организация на проекти/работно пространство Безплатно; Платените планове започват от 20 $/месец. Google Gemini Мултимодална AI с дълбока интеграция в Google Workspace Достъп до native Google приложения, мултимодален вход, уеб данни в реално време, Gemini Nano за контрол на ниво устройство. Безплатно; Платените планове започват от 19,99 $/месец. Perplexity AI Търсене в реално време с цитиране на източници Търсене в реално време в интернет, вградени цитати, последващи въпроси и отговори, мултимодален/мултимодел, фиксиране на източници. Безплатно; Платените планове започват от 20 $/месец.

1. ClickUp

Оптимизирайте работните си процеси с интегрирания ClickUp Brain.

Bing може да генерира разнообразни резултати за вашите запитвания – под формата на резюмета, съдържание, изображения, видеоклипове и дори изследователски доклади. Но това е всичко.

Той не може да възлага задачи на вашия екип, да комуникира с него или да проследява статуса и успеха на даден проект. Има разлика между това, което Bing произвежда, и това, което вашият екип действително изпълнява. Разлика, която води до спад в производителността на вашия екип.

Екипите се нуждаят от AI, която се интегрира в тяхното реално работно пространство. AI, която не само може да изготви проектно задание, но и да го превърне в задачи с крайни срокове, които могат да бъдат възложени.

Въведете: ClickUp.

Първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира множество инструменти и работни процеси в една платформа. Проекти, разговори, документи и анализи съжителстват в тази контекстуална AI платформа.

Ето по-подробен поглед върху AI възможностите му. 💬

AI с пълен контекст на вашата работа

ClickUp Brain (собствената AI на ClickUp) притежава пълно контекстуално разбиране на вашето работно пространство. Не е необходимо да обяснявате естеството на проекта или контекста на чата, когато го молите да изпълни дадена задача.

AI разбира вас и вашата работа.

Brain извлича контекстуални отговори въз основа на вашите проекти в ClickUp.

AI, която ви помага да оформите вашите съобщения

ClickUp Brain може да се използва по същия начин, по който бихте използвали ChatGPT или Bing. Можете да го помолите да обясни концепции, да напише блог публикации, да създаде кампании в социалните медии, да изготви наброски на разкази и почти всичко друго между тях.

Но за разлика от самостоятелните AI инструменти, този AI асистент работи директно във вашето работно пространство в ClickUp.

Да речем, че искате да напишете статия за лидерството в мисленето на тема „Как AI променя производителността на работното място“. Отворете ClickUp Docs и просто помолете ClickUp Brain да напише блог пост.

Използвайте Brain в ClickUp Docs

Можете дори да създавате и запазвате шаблони за AI подсказки в ClickUp Docs, които всеки от вашия екип може да използва.

Или използвайте този метод на подсказване на верига от мисли, за да получите по-подробна структура и по-добро разбиране на темата:

Анализирайте най-популярните SERP блогове и създайте план с ключови раздели и теми за обсъждане.

Предложете три противоположни гледни точки, които оспорват обичайните съвети за продуктивност.

Напишете увлекателно въведение, което да привлече читателите с изненадваща статистика или смело твърдение.

Създайте въпроси за интервю с експерти в областта.

С ClickUp BrainGPT можете да получите достъп до всички най-нови премиум AI модели и да превключвате между тях, за да ви помогнат с кратко, задълбочено проучване, изработване на стратегии и творческо писане.

Достъп до най-новите AI модели на едно място с ClickUp Brain

📌 Запазете тези AI подсказки за писане: Създайте календар за съдържанието за четвъртото тримесечие с седмични теми и идеи за публикации.

Напишете съобщение за екипа относно [промяна в политиката/нова инициатива], което да е ясно и окуражаващо.

Помогнете ми да създам документ с насоки за гласа на марката за маркетинговите екипи. Предложете какво да включим в този документ.

Дайте ми списък с блогове, които можем да напишем, за да се насочим към собствениците на ресторанти в Луизиана.

AI за търсене в интернет и водене на бележки

ClickUp BrainGPT включва Enterprise Search, което ви предоставя контекстуални, наскоро обновени отговори от вашето работно пространство, свързани приложения и инструменти, както и от интернет. Всичко това, без да се налага да сменяте инструменти.

Да предположим, че вашият екип разработва маркетингови стратегии за следващото тримесечие и се нуждае от актуална информация за тенденциите в поведението на потребителите. Вместо да отваряте множество раздели в браузъра и ръчно да синтезирате информацията, можете да зададете въпроса директно на Brain.

BrainGPT търси във всички приложения, които използвате, за да ви даде контекстуални отговори.

Brain ще извлича информация от надеждни източници, ще обобщава резултатите и ще ги представя в лесноразбираем формат – директно във вашите ClickUp Docs.

За сътрудничество в реално време, ето няколко начина да използвате допълнителни функции на ClickUp.

Функция Какво се случва? Пример Бележки от срещи + Документи Получавайте транскрипти, видеоклипове и резюмета в личните си документи. Ако сте се разсеяли и искате кратко резюме на това, което е обсъдено от ръководителя на проекта, просто проверете ключовото резюме. Бележки от срещи + чат Задавайте въпроси и получавайте обобщени отговори от всичките си бележки от срещи. Попитайте Brain: „Какви опасения изрази екипът по продажбите относно ценообразуването по време на последните три срещи?“ и получите незабавни отговори. Бележки от срещи + задачи Превърнете всяка задача от вашите разговори в изпълними задачи. Brain идентифицира „Трябва да финализираме текста на целевата страница до петък“ и създава задача с краен срок.

💡 Професионален съвет: Използвайте функцията „Talk to Text“ на BrainGPT, за да записвате мигновено мислите си, когато възникнат. Можете да възлагате задачи, да споменавате хора или да изразявате творчеството си без ограничения, без клавиатурата да ви пречи. Превеждайте мигновено мислите си в писмени думи с Talk to Text.

AI за генериране на изображения

Brain ви позволява също да генерирате маркетингови текстове и визуални елементи за вашите проекти, без да напускате работното си място.

Да предположим, че създавате текст за социални медии и се нуждаете от красиви визуализации, които да го съпътстват.

Вместо да използвате отделен инструмент за дизайн и ръчно да детайлизирате всеки етап, ClickUp Brain извлича контекста от вашия текст и генерира впечатляващи визуализации въз основа на това, което вече сте написали в ClickUp Whiteboards.

Използвайте комбинацията ClickUp Brain + Whiteboard за генериране на изображения.

Оттам можете да сътрудничите с екипа за фино настройване на визуалното представяне.

Оставете Automations + AI Agents + Brain да свършат тежка работа

Автоматизациите, AI агентите и Brain на ClickUp работят заедно, за да превърнат мисленето в действие, без да се налага да съчетавате няколко инструмента.

Brain разбира пълния контекст на вашето работно пространство, документи, проекти и приоритети.

Автоматизациите се занимават с повтарящата се, базирана на правила работа, с която не би трябвало да се занимавате ръчно.

AI агентите действат от ваше име, интерпретират контекста, вземат решения, разпределят работа, актуализират статуси, ескалират пречки и поддържат проектите в движение, дори когато не сте онлайн.

Кажете на Brain с прости думи какво ви е необходимо и той ще ви предостави интелигентни работни процеси.

За повече съвети как да създадете своя AI агент в ClickUp, гледайте това видео 👇

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете разговорите в ясни действия: Използвайте Използвайте AI Notetaker , за да записвате, обобщавате и транскрибирате разговори и срещи. Той записва решенията и задава последващи действия директно в Tasks.

Превеждайте неструктурирани съобщения в използваеми данни: ClickUp AI Fields класифицира настроенията, спешността, приоритета, състоянието на акаунта или типа на заявката директно в задачите.

Предоставете на AI пълния контекст от вашия технологичен стек: С ClickUp Integrations можете да свържете инструменти като Google Drive, Slack, Figma, GitHub и други, като предоставите на AI достъп до реалната история на акаунта, вместо до изолирани подсказки.

Ограничения на ClickUp

Цялостният набор от функции може да бъде прекалено голям за нов потребител.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Потребител на ClickUp споделя своя опит в G2:

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира множество LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира множество LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

⭐ Бонус: Университетът на ClickUp разполага с някои чудесни ресурси, които ще ви помогнат да подобрите уменията си в областта на изкуствения интелект.

2. Runway ML

Чрез Runway ML

Runway ML е алтернатива на Bing AI image creator, създадена за генериране и редактиране на мултимедийно съдържание. Платформата комбинира над 30 AI инструмента в един интуитивен интерфейс за случаи на употреба като премахване на фон, проследяване на движение, ротоскопиране и интерполация на кадри.

Моделът Gen 2 на Runway може да създава реалистични видеоклипове от нулата. Той предлага разширени опции за редактиране с AI и поддържа сътрудничество в реално време.

Интегрира се с Adobe Premiere Pro и други професионални инструменти, което го прави достъпен както за независими творци, така и за продуцентски студия.

Основни характеристики на Runway ML

Модели Gen-2 и Gen-3 Alpha : Разширени възможности за преобразуване на текст в видео и изображение в видео, способни да произвеждат къси, фотореалистични клипове (до 18 секунди) от текстови подсказки или неподвижни изображения.

Плавно забавено движение : генерираната от AI интерполация на кадри преобразува обикновени 30fps кадри в плавно забавено движение с 120fps, имитирайки изхода на високоскоростна камера.

Проследяване на движението и визуални ефекти : Позволява добавянето на визуални елементи към движещи се обекти в кадри за усъвършенствано композиране и творчески подобрения.

Режим „Режисьор“: Позволява динамичен контрол над ъгъла на камерата, мащабирането и траекториите на движение в генерираните видеоклипове, като предлага прецизна творческа насока, която отговаря на професионалните производствени нужди.

Ограничения на Runway ML

Качеството на генерираните видеоклипове спада при сложни или абстрактни подсказки.

Цени на Runway ML

Безплатно

Стандартен: 15 $/потребител/месец

Pro: 35 $/потребител/месец

Неограничен: 95 $/потребител/месец

Рейтинги и рецензии на Runway ML

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🌟 Бонус: Сега всеки може да програмира като професионалист с агента Codegen на ClickUp. Задайте му всякаква задача и наблюдавайте: Прочетете целия контекст

Напишете код, готов за производство

Отворете PR

Информирайте всички за задачата

3. ChatGPT

чрез ChatGPT

Алтернативата на Bing, ChatGPT от OpenAI, може да се справи с широк спектър от задачи, от генериране на изображения до писане на код и планиране на деня ви. Чистият интерфейс не изисква учене; можете да започнете веднага.

С по-големи контекстни прозорци, по-добра последователност при дълги разговори и вградени инструменти като памет и интерпретация на код, ChatGPT предоставя по-съгласувани, точни и висококачествени резултати.

Най-добрите функции на ChatGPT

Гласов режим: Говорете естествено на ChatGPT и получавайте отговори на глас – полезно за работа без ръце, мозъчна атака в движение или комуникация, достъпна за хора с увреждания.

Качване на файлове: Качете документи (PDF, електронни таблици, текстови файлове), набори от данни (CSV, Excel) или код. ChatGPT може да анализира, обобщава, визуализира, конвертира или дори да пише код въз основа на тези качвания.

Памет между сесиите: Когато паметта е включена, ChatGPT може да запомни подробности, които сте споделили, включително предпочитания, минал контекст и текущи проекти.

Проекти и организация на работното пространство: Организирайте чатове, файлове и контекст в рамките на споделени проекти.

Ограничения на ChatGPT

Безплатните потребители преминават към по-бавни модели по време на пиковите часове.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 1045 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Един потребителски коментар гласи:

Най-доброто нещо, което ми харесва в Chatgpt, е функцията за персонализиране на gpt. Тя ми спести 20 часа, които преди губех, за да обяснявам и подавам инструкции и информация за моя работен процес по създаване на съдържание във всеки разговор и други AI чатботове. Но след персонализирането на gpt вече не е нужно да подавам инструкции и да обяснявам всеки път. Просто въвеждам инструкциите и информацията веднъж, а след това той ги анализира задълбочено и когато искате нещо, свързано с тях, просто го питате и той ви дава резултата въз основа на инструкциите и информацията, които сте въвели.

Най-доброто нещо, което ми харесва в Chatgpt, е функцията за персонализиране на gpt. Тя ми спести 20 часа, които преди губех, за да обяснявам и подавам инструкции и информация за моя работен процес по създаване на съдържание във всеки разговор и други AI чатботове. Но след персонализирането на gpt вече не е нужно да подавам инструкции и да обяснявам всеки път. Просто въвеждам инструкциите и информацията веднъж, а след това той ги анализира задълбочено и когато искате нещо, свързано с тях, просто го питате и той ви дава резултата въз основа на инструкциите и информацията, които сте въвели.

4. Google Gemini

чрез Gemini

Google Gemini е полезна алтернатива на Bing AI за всеки, който е дълбоко вграден в екосистемата на Google. Тя се възползва от огромния индекс за търсене на Google и се свързва директно с Gmail, Drive и Docs, което улеснява намирането на информация, създаването на чернови на съдържание или анализирането на файлове.

Мултимодалните му възможности са голямо предимство – можете да качвате изображения, видеоклипове и документи и да получавате незабавно отговори, съобразени с контекста.

Най-добрите функции на Google Gemini

Дълбока интеграция с Google Workspace: Gemini е интегриран в Gmail, Docs, Sheets, Slides и Drive, което ви позволява да създавате чернови на имейли, да преписвате документи, да анализирате таблици и др., без да напускате работния си процес.

Вродено мултимодално разбиране: Gemini може да интерпретира текст, изображения, аудио и видео вродено в рамките на един модел.

Висококачествени отговори, базирани на уеб: С директен достъп до Google Search, Gemini може да извлича данни в реално време, да цитира източници, да сравнява резултати и да предоставя актуални отговори.

Контрол на ниво приложение и устройство чрез Gemini Nano: На устройства с Android Gemini Nano позволява офлайн разсъждения, обобщаване и интелигентни отговори.

Ограничения на Google Gemini

Силната интеграция означава, че се ангажирате с цялото Google Workspace.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google AI Pro: 19,99 $/месец

Google AI Ultra: 249,99 $/месец

Рейтинги и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Gemini?

Един потребителски коментар гласи:

Това, което най-много ми харесва в Gemini, е колко е бърз и отзивчив, особено за ежедневни задачи, свързани с писане и проучване. Интерфейсът е прост, изчистен и лесен за използване, което го прави чудесен за бързи въпроси или по-задълбочена работа. Оценявам и колко добре се интегрира с екосистемата на Google – превключването между Docs, Gmail и Gemini прави работния процес много по-гладък. Способността му да обобщава съдържание, да изготвя чернови на имейли и да генерира идеи спестява огромно количество време.

Това, което най-много ми харесва в Gemini, е колко е бърз и отзивчив, особено за ежедневни задачи, свързани с писане и проучване. Интерфейсът е прост, изчистен и лесен за използване, което го прави чудесен за бързи въпроси или по-задълбочена работа. Оценявам и колко добре се интегрира с екосистемата на Google – превключването между Docs, Gmail и Gemini прави работния процес много по-гладък. Способността му да обобщава съдържание, да изготвя чернови на имейли и да генерира идеи спестява огромно количество време.

5. Perplexity AI

чрез Perplexity

Perplexity AI е разговорна система за отговори, която съчетава предимствата на търсачките и LLM чатботовете. Вместо да ви предоставя списък с връзки, тя търси в интернет в реално време и предоставя кратки, добре цитирани отговори директно в чат формат.

Независимо дали се нуждаете от актуални факти, обобщения на сложни теми или бързо проучване, Perplexity намира източници и преобразува информацията в лесно разбираеми отговори.

Благодарение на комбинацията от уеб индексиране в реално време и усъвършенствани езикови модели, това е полезна алтернатива на Bing AI, когато се нуждаете от проследимост в изследователската си работа.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Отговори в реално време, подкрепени с източници: Perplexity търси в реално време в интернет и включва вградени цитати от оригинални източници.

Проследяване и разговорно търсене: Задавайте естествено последващи въпроси и задълбочавайте темата, без да се налага да повтаряте подробностите за контекста.

Мултимодална и мултимоделна гъвкавост: Perplexity поддържа различни основни езикови модели и може да обработва разнообразни типове съдържание – от бързи уеб търсения до по-задълбочени проучвания, обобщаване на данни, анализ на файлове или запитвания за смесени медии.

Закачете често цитираните източници: Когато задавате последващи въпроси, Perplexity автоматично дава приоритет на тези закачени източници.

Ограничения на Perplexity AI

Не можете да задавате персонализирани инструкции или да създавате персони, за да адаптирате стиловете на отговори за различни проекти.

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Максимум: 200 $/месец

Enterprise Pro: 40 $/месец на потребител

Enterprise Max: 325 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Perplexity AI?

Един потребителски коментар гласи:

Това, което най-много ми харесва в Perplexity, е скоростта и прецизността при извличането на информация. Той комбинира мощността на езиков модел на изкуствен интелект с търсене в интернет в реално време, което означава, че получавам актуални отговори с източници почти мигновено. Той е чудесен за бързо проучване, проверка на факти и изследване на теми, без да се губя в десетките раздели на браузъра. Оценявам също така чистия интерфейс без отвличащи елементи и прозрачното цитиране на източниците.

Това, което най-много ми харесва в Perplexity, е скоростта и прецизността при извличането на информация. Той комбинира мощността на езиков модел на изкуствен интелект с търсене в интернет в реално време, което означава, че получавам актуални отговори с източници почти мигновено. Той е чудесен за бързо проучване, проверка на факти и изследване на теми, без да се губя в десетките раздели на браузъра. Оценявам също така чистия интерфейс без отвличащи елементи и прозрачното цитиране на източниците.

Работете с AI, която се интегрира с вашата работа

Добре дефинираните подсказки на Bing могат да ви помогнат да изпълните задачите си много по-бързо. Bing обаче, като самостоятелен AI инструмент, не може да превърне вашите идеи в задачи или реална работа.

С ClickUp AI се интегрира в работното ви пространство. Можете да генерирате резултати, да ги превърнете в изпълними задачи, да автоматизирате предаването им, да си сътрудничите с екипа си, а също и да превключвате между различни AI модели – без да сменяте инструменти или да копирате информация между платформи.

С всичките ви задачи, документи, чат на екипа, свързани приложения и организационни знания в едно работно пространство, задвижвано от AI, ClickUp премахва разпръскването на работата, за да можете да свършите повече за деня си.

Регистрирайте се в ClickUp и започнете да работите с AI, която ще ви помогне да напреднете с вашите проекти.